Хаменей: Отношенията със САЩ са „нерешим въпрос“

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че сегашната ситуация със Съединените щати е „нерешима“ и че Ислямската република никога няма да се поддаде на натиск от Вашингтон. Това съобщиха държавните медии, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението идва на фона на продължаваща конфронтация със западните сили заради иранската ядрена програма. Техеран прекрати преговорите със САЩ, след като по време на 12-дневната война през юни американски и израелски удари засегнаха негови ядрени обекти.

Междувременно Иран и европейските сили се договориха да възобновят диалога с цел рестартиране на преговорите за ограничаване на програмата за обогатяване на уран.

„Те искат Иран да бъде послушен към Америка. Иранската нация ще се изправи с цялата си мощ срещу онези, които имат такива погрешни очаквания“, подчерта Хаменей.

„Хората, които ни молят да не издигаме лозунги срещу САЩ и да водим директни преговори с тях, виждат само привидения. Този въпрос е нерешим“, добави той.

Франция, Великобритания и Германия предупредиха, че могат да активират отново санкциите на ООН срещу Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори. Западните страни обвиняват Иран, че се стреми към ядрено оръжие, докато официален Техеран твърди, че развива единствено мирна ядрена енергетика.