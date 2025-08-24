Вучич обяви пакет от икономически мерки за борба с хиперинфлацията

Сръбският президент Александър Вучич представи в Двореца на Сърбия нов пакет икономически мерки, обещан миналата седмица, съобщи РТС. Основната цел е да се намали „натискът на хиперинфлацията“, предава News.bg.
Държавата ще намали цените с около 15% за близо 3000 продукта от 23 различни групи. За най-бедните граждани се предвиждат отстъпки за електроенергия. Освен това съдебните изпълнители вече няма да могат да конфискуват имоти до 60 кв. м.
Мерките ще действат най-малко шест месеца за търговските надценки и поне една година за заемите и лихвените проценти. „Скоро ще представим един основен проблем, пред който е изправена Сърбия, и ще го атакуваме“, заяви Вучич.
Президентът подчерта, че за разлика от предишни инициативи, този път няма да има възможност за злоупотреби от страна на богатите. „Измислихме как да въведем същински, дълготрайни и краткосрочни мерки, с които да осигурим по-добър стандарт на живот на гражданите и по-добри условия за производителите, както и да намалим натиска на хиперинфлацията“, каза той.
Междувременно в страната продължават антиправителствените протести, съпътствани от обвинения срещу полицията за насилие над демонстранти. Вучич коментира, че антиблокадните митинги са преминали спокойно и оспори критиките относно броя на участниците. По думите му реалният брой е бил дори по-голям от обявените около 70 000 души.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Путинеее, памаги !
20:41 24.08.2025
4 Чупич
20:43 24.08.2025
5 Един лев е 60 динара от поне 10 години
Коментиран от #8, #12
20:44 24.08.2025
6 Май
До коментар #2 от "Сатана Z":не разбираш от инфлация, все пак си в ЕС
Коментиран от #9
20:48 24.08.2025
7 a тук еврозона чекмеджарите кога ще
вадейки от чекмеджарницата
20:51 24.08.2025
8 Така им нареждат така пишат,
До коментар #5 от "Един лев е 60 динара от поне 10 години":деца хранят и те. То в Сърбия ако е " хипер инфлация" за БГ какво да кажем?
И за Унгария върви подобна пропаганда. Орбан и той от неудобните.
Коментиран от #10
20:52 24.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ветеран от Протеста
До коментар #8 от "Така им нареждат така пишат,":Башар Асад чака в Москва и Вучич и Орбан..
21:09 24.08.2025
11 стоян георгиев
21:17 24.08.2025
12 оня с коня
До коментар #5 от "Един лев е 60 динара от поне 10 години":Бъркаш Инфлация с Девалвация.У нас и сега 1лв е половин Евро и то не от 10г както твърдиш за сръбския динар,а откакто сме във Валутен борд,но ЦЕНИТЕ СА ДРУГИ!На това отгоре обаче вместо да се засрамиш за невежеството си,обявяваш останалите за "Лъжци"и "Невежи"?Верно че Господ е вдигнал ръце от такива като тебе,ама имайте малко Срама и Задръжки бе!
21:17 24.08.2025
13 000
Коментиран от #15
21:18 24.08.2025
14 Вучич
Ще бори инфлацията
Ама на Куково лято.
Какви и колко простотии ще направи
Само и само да се задържи на власт
Кремълската Подложка .
21:21 24.08.2025
15 Капейко
До коментар #13 от "000":Ние вярваме във ВУЧИЧ
Бре .
То и протести няма във Сърбия
Че камо ли Инфлация .
Коментиран от #16
21:23 24.08.2025
16 000
До коментар #15 от "Капейко":Вярвай на каквото искаш. Всеки решава дали да го правят на глупак!
21:24 24.08.2025