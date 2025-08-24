Вучич обяви пакет от икономически мерки за борба с хиперинфлацията

Сръбският президент Александър Вучич представи в Двореца на Сърбия нов пакет икономически мерки, обещан миналата седмица, съобщи РТС. Основната цел е да се намали „натискът на хиперинфлацията“, предава News.bg.

Държавата ще намали цените с около 15% за близо 3000 продукта от 23 различни групи. За най-бедните граждани се предвиждат отстъпки за електроенергия. Освен това съдебните изпълнители вече няма да могат да конфискуват имоти до 60 кв. м.

Мерките ще действат най-малко шест месеца за търговските надценки и поне една година за заемите и лихвените проценти. „Скоро ще представим един основен проблем, пред който е изправена Сърбия, и ще го атакуваме“, заяви Вучич.

Президентът подчерта, че за разлика от предишни инициативи, този път няма да има възможност за злоупотреби от страна на богатите. „Измислихме как да въведем същински, дълготрайни и краткосрочни мерки, с които да осигурим по-добър стандарт на живот на гражданите и по-добри условия за производителите, както и да намалим натиска на хиперинфлацията“, каза той.

Междувременно в страната продължават антиправителствените протести, съпътствани от обвинения срещу полицията за насилие над демонстранти. Вучич коментира, че антиблокадните митинги са преминали спокойно и оспори критиките относно броя на участниците. По думите му реалният брой е бил дори по-голям от обявените около 70 000 души.