Вучич обяви пакет от икономически мерки за борба с хиперинфлацията

24 Август, 2025 20:28 775 16

Намаления на цени за 3000 продукта, помощи за бедните и защита на малки жилища от конфискация

Вучич обяви пакет от икономически мерки за борба с хиперинфлацията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Сръбският президент Александър Вучич представи в Двореца на Сърбия нов пакет икономически мерки, обещан миналата седмица, съобщи РТС. Основната цел е да се намали „натискът на хиперинфлацията“, предава News.bg.

Държавата ще намали цените с около 15% за близо 3000 продукта от 23 различни групи. За най-бедните граждани се предвиждат отстъпки за електроенергия. Освен това съдебните изпълнители вече няма да могат да конфискуват имоти до 60 кв. м.

Мерките ще действат най-малко шест месеца за търговските надценки и поне една година за заемите и лихвените проценти. „Скоро ще представим един основен проблем, пред който е изправена Сърбия, и ще го атакуваме“, заяви Вучич.

Президентът подчерта, че за разлика от предишни инициативи, този път няма да има възможност за злоупотреби от страна на богатите. „Измислихме как да въведем същински, дълготрайни и краткосрочни мерки, с които да осигурим по-добър стандарт на живот на гражданите и по-добри условия за производителите, както и да намалим натиска на хиперинфлацията“, каза той.

Междувременно в страната продължават антиправителствените протести, съпътствани от обвинения срещу полицията за насилие над демонстранти. Вучич коментира, че антиблокадните митинги са преминали спокойно и оспори критиките относно броя на участниците. По думите му реалният брой е бил дори по-голям от обявените около 70 000 души.


Сърбия
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путинеее, памаги !

    7 9 Отговор
    Не моем повеке!

    20:41 24.08.2025

  • 4 Чупич

    7 2 Отговор
    Вашту маме америчку!

    20:43 24.08.2025

  • 5 Един лев е 60 динара от поне 10 години

    12 4 Отговор
    и продължава да е толкова, за каква хиперинфлация бълнуват от факти не знам, но за сетен път доказват, че са лъжци и невежи.

    Коментиран от #8, #12

    20:44 24.08.2025

  • 6 Май

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    не разбираш от инфлация, все пак си в ЕС

    Коментиран от #9

    20:48 24.08.2025

  • 7 a тук еврозона чекмеджарите кога ще

    6 0 Отговор
    обявят пакет от икономически мерки за борба с хиперинфлацията
    вадейки от чекмеджарницата

    20:51 24.08.2025

  • 8 Така им нареждат така пишат,

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един лев е 60 динара от поне 10 години":

    деца хранят и те. То в Сърбия ако е " хипер инфлация" за БГ какво да кажем?
    И за Унгария върви подобна пропаганда. Орбан и той от неудобните.

    Коментиран от #10

    20:52 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ветеран от Протеста

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така им нареждат така пишат,":

    Башар Асад чака в Москва и Вучич и Орбан..

    21:09 24.08.2025

  • 11 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    От добре по добре става в сърбия.щеше да минава България сега обаче се бори с хиперинфлацията и студентите които са били български агенти.така и не се разбра що ни един бгбкопей не се засели в Сърбия ,а маса сърби идват у нас да работят.

    21:17 24.08.2025

  • 12 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един лев е 60 динара от поне 10 години":

    Бъркаш Инфлация с Девалвация.У нас и сега 1лв е половин Евро и то не от 10г както твърдиш за сръбския динар,а откакто сме във Валутен борд,но ЦЕНИТЕ СА ДРУГИ!На това отгоре обаче вместо да се засрамиш за невежеството си,обявяваш останалите за "Лъжци"и "Невежи"?Верно че Господ е вдигнал ръце от такива като тебе,ама имайте малко Срама и Задръжки бе!

    21:17 24.08.2025

  • 13 000

    2 1 Отговор
    Отново ви лъжат - в сърбия няма хиперинфлация. Не вярвайте на соросоидната сган. Лъжат постоянно.

    Коментиран от #15

    21:18 24.08.2025

  • 14 Вучич

    0 0 Отговор
    Като Ердоган
    Ще бори инфлацията

    Ама на Куково лято.

    Какви и колко простотии ще направи
    Само и само да се задържи на власт
    Кремълската Подложка .

    21:21 24.08.2025

  • 15 Капейко

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "000":

    Ние вярваме във ВУЧИЧ
    Бре .
    То и протести няма във Сърбия
    Че камо ли Инфлация .

    Коментиран от #16

    21:23 24.08.2025

  • 16 000

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Капейко":

    Вярвай на каквото искаш. Всеки решава дали да го правят на глупак!

    21:24 24.08.2025

