Демократите: Тръмп няма правомощия да разполага военни в Чикаго

24 Август, 2025 21:06 467 15

  • демократи-
  • доналд тръмп-
  • чикаго-
  • военни-
  • правомощия

Президентът заплаши с интервенция в Чикаго и Балтимор, въпреки данните за спад в престъпността

Демократите: Тръмп няма правомощия да разполага военни в Чикаго - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма правомощия да разполага войници в Чикаго, заяви лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Тръмп няма никакви законови основания, никакви правомощия да разполага федерални военнослужещи на територията на град Чикаго“, каза Джефрис пред Си Ен Ен, подчертавайки, че подобна стъпка би представлявала опит за изкуствено създаване на криза.

По думите му в града няма извънредна ситуация. Позиция, споделена и от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър. Официалните данни сочат, че през последната година престъпността, включително убийствата, в Чикаго е намаляла.

Въпреки това Тръмп заяви, че неговите силови мерки срещу престъпността може да обхванат и Чикаго. Той допусна подобна възможност и за Балтимор, щата Мериленд, като отправи критики към губернатора Уес Мур за „драстичните нива на престъпност“.

Данните от местните власти обаче показват, че в Балтимор също има подобрение от началото на годината са регистрирани 84 убийства, най-ниският брой от над 50 години.

В социалната мрежа „Трут Сошъл“ Тръмп заяви, че е готов да изпрати военни части в Балтимор „както във Вашингтон“, където вече разположи Националната гвардия и федерални агенти. Президентът отдаде на тази мярка „изчезването на престъпността“ в столицата, без да приведе доказателства, въпреки че официалните статистики отчитат спад и преди това.

Правните експерти напомнят, че съгласно федералното законодателство президентът може да използва армията само при инвазия, метеж или възпрепятстване на изпълнението на законите. Ако Тръмп отново се позове на този текст и изпрати Националната гвардия в демократически бастиони като Чикаго или Балтимор, срещу него почти сигурно ще бъдат заведени дела.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    2 8 Отговор
    Русофилската територия вече 6 месеца няма US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    21:08 24.08.2025

  • 2 Тръмп не можа да спре войната за 24 часа

    0 9 Отговор
    Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
    Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!

    Коментиран от #6, #8

    21:09 24.08.2025

  • 3 Бен Вафлата

    9 0 Отговор
    Демократите изгубиха. Могат само да си плямпат.

    Коментиран от #11

    21:10 24.08.2025

  • 4 Обаче

    8 0 Отговор
    Важно е да се говори за президента в страната му, а няма лоша реклама.

    21:10 24.08.2025

  • 5 Радио Елто

    0 6 Отговор
    То пак Добре че
    Президент Трамп спря
    Войната за Двадесет и четири часа
    Респект👏👏👏

    21:11 24.08.2025

  • 6 оня с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    Щял на укра да го спира.

    21:11 24.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    И Бил Гейтс не може, не са на уиндоус, а са на китайска операционна система. И сървърите са китайски !

    Коментиран от #14

    21:14 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Красимир Петров

    1 1 Отговор
    Браво Тръмп!

    21:15 24.08.2025

  • 11 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлата":

    Прав си.... Но да не забравяме че 26 година ще има други избори и палачинката може да се обърне.... Всичко зависи от това бай Дончо ще се справя ли с вътрешните проблеми и ще успее ли да спре гласуването по пощата....а сега есента и битката за бюджета, където се очертава демократите да го блокират, още повече и някой републиканци залитат към демократите.... Е би било добре бай Дончо да спре да се прави на международник и да обърна внимание на вътрешната политика....

    21:17 24.08.2025

  • 12 Пука му на Тръмп

    0 0 Отговор
    Тои и правомощия нямаше война да започва и ядрени съоръжения да бомбардира ама го направи нали.

    21:19 24.08.2025

  • 13 ул Св Климент 17, Плд

    1 0 Отговор
    Циганскиян ла1нарск1 цар Тръмп, въвежда военно положение (с подкрепата на Алевитите, Евреите, Гърците и на Катя Цинганката и на оплодителя й Боко Готи).

    21:20 24.08.2025

  • 14 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи":

    Без Китай, руснята е умрела за 24 часа!

    21:23 24.08.2025

  • 15 Гориил

    1 0 Отговор
    Руската преса пише, че най-голямата българска общност в САЩ (над 100 хиляди) живее в Чикаго.Нито един български съюз, форум, федерация, конференция или конгрес в Чикаго не е призовавал за подкрепа на Украйна.

    21:23 24.08.2025