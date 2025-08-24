Демократите: Тръмп няма правомощия да разполага военни в Чикаго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма правомощия да разполага войници в Чикаго, заяви лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Тръмп няма никакви законови основания, никакви правомощия да разполага федерални военнослужещи на територията на град Чикаго“, каза Джефрис пред Си Ен Ен, подчертавайки, че подобна стъпка би представлявала опит за изкуствено създаване на криза.

По думите му в града няма извънредна ситуация. Позиция, споделена и от губернатора на Илинойс Джей Би Прицкър. Официалните данни сочат, че през последната година престъпността, включително убийствата, в Чикаго е намаляла.

Въпреки това Тръмп заяви, че неговите силови мерки срещу престъпността може да обхванат и Чикаго. Той допусна подобна възможност и за Балтимор, щата Мериленд, като отправи критики към губернатора Уес Мур за „драстичните нива на престъпност“.

Данните от местните власти обаче показват, че в Балтимор също има подобрение от началото на годината са регистрирани 84 убийства, най-ниският брой от над 50 години.

В социалната мрежа „Трут Сошъл“ Тръмп заяви, че е готов да изпрати военни части в Балтимор „както във Вашингтон“, където вече разположи Националната гвардия и федерални агенти. Президентът отдаде на тази мярка „изчезването на престъпността“ в столицата, без да приведе доказателства, въпреки че официалните статистики отчитат спад и преди това.

Правните експерти напомнят, че съгласно федералното законодателство президентът може да използва армията само при инвазия, метеж или възпрепятстване на изпълнението на законите. Ако Тръмп отново се позове на този текст и изпрати Националната гвардия в демократически бастиони като Чикаго или Балтимор, срещу него почти сигурно ще бъдат заведени дела.