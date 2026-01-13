Всяка атака на украинските въоръжени сили срещу руски цивилни ще бъде посрещната с твърд отговор от Москва, предупреди постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя на заседание на Съвета за сигурност относно ситуацията в Украйна.

„Всяка страхлива атака срещу мирни руски граждани ще бъде посрещната с груб отговор“, заяви Небензя.

Постоянният представител отбеляза, че украинските въоръжени сили умишлено атакуват цивилни обекти и цивилни.

„Само през декември 2025 г. броят на цивилните, пострадали от ударите на украинските въоръжени сили, е бил най-малко 367, като 56 са убити“, отбеляза Небензя.

Дипломатът предупреди, че нито едно враждебно действие на „неонацистката клика“ в Киев няма да остане без отговор от Москва.

„Докато киевският лидер не се осъзнае и не се съгласи на реалистични условия за преговори, ние ще продължим да решаваме проблемите по военен път", заяви постоянният представител на Русия в ООН.

Небензя, също отбеляза, че условията за мирни преговори за Володимир Зеленски само ще се влошават с всеки загубен ден.

"Терористичната атака на украинските въоръжени сили в Хорли, Херсонска област, е особено цинична, там не е имало военни съоръжения. Русия не се съмнява, че тази терористична атака е била планирана предварително; украинците са знаели къде и кого атакуват", заяви дипломатът.

"Мълчаливата реакция на международната общност на атаките на украинските въоръжени сили срещу гражданска инфраструктура в руските региони е поразителна - западът напълно игнорира престъпленията на киевския режим", подчерта Небензя.