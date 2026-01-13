Новини
Свят »
Русия »
Москва: Всяка цинична атака на неонацистката клика в Киев срещу цивилни ще получи твърд отговор
  Тема: Украйна

Москва: Всяка цинична атака на неонацистката клика в Киев срещу цивилни ще получи твърд отговор

13 Януари, 2026 05:47, обновена 13 Януари, 2026 05:56 1 129 19

  • василий небензя-
  • русия-
  • украйна-
  • оон

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя отправи предупреждение към Украйна на заседание на Съвета за сигурност

Москва: Всяка цинична атака на неонацистката клика в Киев срещу цивилни ще получи твърд отговор - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всяка атака на украинските въоръжени сили срещу руски цивилни ще бъде посрещната с твърд отговор от Москва, предупреди постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя на заседание на Съвета за сигурност относно ситуацията в Украйна.

„Всяка страхлива атака срещу мирни руски граждани ще бъде посрещната с груб отговор“, заяви Небензя.

Още новини от Украйна

Постоянният представител отбеляза, че украинските въоръжени сили умишлено атакуват цивилни обекти и цивилни.

„Само през декември 2025 г. броят на цивилните, пострадали от ударите на украинските въоръжени сили, е бил най-малко 367, като 56 са убити“, отбеляза Небензя.

Дипломатът предупреди, че нито едно враждебно действие на „неонацистката клика“ в Киев няма да остане без отговор от Москва.

„Докато киевският лидер не се осъзнае и не се съгласи на реалистични условия за преговори, ние ще продължим да решаваме проблемите по военен път", заяви постоянният представител на Русия в ООН.

Небензя, също отбеляза, че условията за мирни преговори за Володимир Зеленски само ще се влошават с всеки загубен ден.

"Терористичната атака на украинските въоръжени сили в Хорли, Херсонска област, е особено цинична, там не е имало военни съоръжения. Русия не се съмнява, че тази терористична атака е била планирана предварително; украинците са знаели къде и кого атакуват", заяви дипломатът.

"Мълчаливата реакция на международната общност на атаките на украинските въоръжени сили срещу гражданска инфраструктура в руските региони е поразителна - западът напълно игнорира престъпленията на киевския режим", подчерта Небензя.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    5 18 Отговор
    За сега отговора ви продължава да бъде твърде мек.....

    06:03 13.01.2026

  • 2 Дедо ви...

    7 15 Отговор
    Само така , бой по тия побърканяци

    Коментиран от #13

    06:03 13.01.2026

  • 3 На всяко действие

    10 16 Отговор
    Има противодействие!
    Давайте, братушки!

    Коментиран от #14, #15

    06:03 13.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В превод

    16 14 Отговор
    Не можем да победим на бойното поле ,затова ще бомбардираме украинските градове.

    Нормално за руските ypoди.

    06:07 13.01.2026

  • 6 УрСульо

    9 12 Отговор
    Хората им подаряват перални и лопати, тия скимучат!?!

    06:08 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хах

    8 6 Отговор
    Щото руснята пускат гълъби в Украйна. Убийците викат дръжте убийците.

    06:12 13.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Очевидец

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви...":

    Кои са побърканяците , питам аз???
    Нормални хора, не нападат съседите си и ги вразумяват с ракети , бомби и терор???
    НО ДА, КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА ОТГОВОРИЛО!!!

    Коментиран от #17

    06:44 13.01.2026

  • 14 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "На всяко действие":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    06:55 13.01.2026

  • 15 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "На всяко действие":

    Странни братя имаш... нападат съседите си, убиват, рушат... и ти ги насърчаваш? Сбъркан морал.

    06:56 13.01.2026

  • 16 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор
    Само яко т.епане е лечение срещу зомбираните хохохоли ,колкото повече ,толкова повече .

    07:01 13.01.2026

  • 17 Дядо Ванго

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Очевидец":

    Тепърва много още ще има да видиш !

    07:02 13.01.2026

  • 18 Андрiй Пiдоренко

    2 0 Отговор
    Кой не скача не е москал , ами е замръзнал !

    07:03 13.01.2026

  • 19 Българка 😺-Маца

    1 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:04 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания