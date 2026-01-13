Всяка атака на украинските въоръжени сили срещу руски цивилни ще бъде посрещната с твърд отговор от Москва, предупреди постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя на заседание на Съвета за сигурност относно ситуацията в Украйна.
„Всяка страхлива атака срещу мирни руски граждани ще бъде посрещната с груб отговор“, заяви Небензя.
Постоянният представител отбеляза, че украинските въоръжени сили умишлено атакуват цивилни обекти и цивилни.
„Само през декември 2025 г. броят на цивилните, пострадали от ударите на украинските въоръжени сили, е бил най-малко 367, като 56 са убити“, отбеляза Небензя.
Дипломатът предупреди, че нито едно враждебно действие на „неонацистката клика“ в Киев няма да остане без отговор от Москва.
„Докато киевският лидер не се осъзнае и не се съгласи на реалистични условия за преговори, ние ще продължим да решаваме проблемите по военен път", заяви постоянният представител на Русия в ООН.
Небензя, също отбеляза, че условията за мирни преговори за Володимир Зеленски само ще се влошават с всеки загубен ден.
"Терористичната атака на украинските въоръжени сили в Хорли, Херсонска област, е особено цинична, там не е имало военни съоръжения. Русия не се съмнява, че тази терористична атака е била планирана предварително; украинците са знаели къде и кого атакуват", заяви дипломатът.
"Мълчаливата реакция на международната общност на атаките на украинските въоръжени сили срещу гражданска инфраструктура в руските региони е поразителна - западът напълно игнорира престъпленията на киевския режим", подчерта Небензя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
06:03 13.01.2026
2 Дедо ви...
Коментиран от #13
06:03 13.01.2026
3 На всяко действие
Давайте, братушки!
Коментиран от #14, #15
06:03 13.01.2026
5 В превод
Нормално за руските ypoди.
06:07 13.01.2026
6 УрСульо
06:08 13.01.2026
8 хах
06:12 13.01.2026
13 Очевидец
До коментар #2 от "Дедо ви...":Кои са побърканяците , питам аз???
Нормални хора, не нападат съседите си и ги вразумяват с ракети , бомби и терор???
НО ДА, КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА ОТГОВОРИЛО!!!
Коментиран от #17
06:44 13.01.2026
14 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "На всяко действие":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
06:55 13.01.2026
15 Хм...
До коментар #3 от "На всяко действие":Странни братя имаш... нападат съседите си, убиват, рушат... и ти ги насърчаваш? Сбъркан морал.
06:56 13.01.2026
16 Димитър Георгиев
07:01 13.01.2026
17 Дядо Ванго
До коментар #13 от "Очевидец":Тепърва много още ще има да видиш !
07:02 13.01.2026
18 Андрiй Пiдоренко
07:03 13.01.2026
19 Българка 😺-Маца
07:04 13.01.2026