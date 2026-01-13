Новини
Румънците затягат коланите: доходите падат, разходите се увеличават

Румънците затягат коланите: доходите падат, разходите се увеличават

13 Януари, 2026 08:03 1 361 61

Общият среден месечен доход на населението през третото тримесечие на 2025 г. е бил 1850 евро на домакинство

Румънците затягат коланите: доходите падат, разходите се увеличават - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доходите на румънците намаляват, докато разходите им се увеличават, показва проучване на Националния статистически институт, публикувано на официалната страница на службата в интернет, предаде БТА.

Според данните общият среден месечен доход на населението през третото тримесечие на 2025 г. е бил 9420 леи (1850 евро) на домакинство и 3789 леи (744 евро) на човек. В сравнение със същия период на 2024 г. общият среден месечен доход на домакинство се е увеличил с 14,1 процента на домакинство и с 14,9 на сто на човек.

Общите средни месечни разходи на населението през третото тримесечие на 2025 г. са били 8079 леи (1587 евро) на домакинство и 3250 леи (638 евро) на човек, което представлява 85,8 процента от общия доход. В сравнение със същия период на 2024 г. разходите са се увеличили с 15,2 на сто на домакинство и с 16 процента на човек.

В градските райони средните месечни разходи на домакинство са били 9109 леи (1789 евро), 1,3 пъти по-високи, отколкото в селските райони. Така човек, който живее в града, харчи средно с 3862 леи (758) на месец или 1,5 пъти повече от човек, който живее на село.

Румънците харчат най-много за храна и безалкохолни напитки - 1553 леи (305 евро). Следват ги месечните разходи за жилище, вода, електричество, газ и други горива на стойност 735 леи (144 евро) на домакинство. 371 леи (72 евро) отиват за облекло и обувки. Разходите за транспорт на домакинство възлизат на 340 леи (67 евро), а тези за здравеопазване - 337 леи (66 евро). Най-ниското ниво на средни месечни разходи на домакинствата е регистрирано за разходи за образование от само 13 леи (2,55 евро) на домакинство.

В градските райони делът на разходите за данъци, вноски, такси и налози е със 7,8 процентни пункта по-висок, отколкото в селските райони, показват още данните от проучването на Националния статистически институт.


  • 5 Ха Ха

    48 6 Отговор
    Звучи като: Виждате ли ние българите, за разлика от румънците, как цъфтим с шиткойна

    Коментиран от #14, #44

    08:07 13.01.2026

  • 6 Ние пък си имаме ,,евро"...!

    22 4 Отговор
    Хак да ви е с теА...,,леи"...!

    08:07 13.01.2026

  • 7 Иво

    30 7 Отговор
    След 3 до 5 години и нас ни чака същото, замразени заплати и увеличени разходи.

    Коментиран от #51

    08:07 13.01.2026

  • 8 Факт

    9 4 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    08:08 13.01.2026

  • 10 Омазана ватенка

    7 23 Отговор
    Баш главната Копейка жив ли е?Нали щеше да умирга за лева?

    08:08 13.01.2026

  • 11 Факт

    26 3 Отговор
    Владо "кошницата" каза в неделя по БНР, че при нас всичко е "цветя и рози" !

    Коментиран от #19

    08:09 13.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    10 30 Отговор
    Цяло десетилетие власите живяха на заем. През това време Бойко Борисов гради държава. Сега дойде време влахурите да плащат. Кредити винаги се плащат. С лихвите.
    Ако не изберем Бойко, ни чака същото.

    08:11 13.01.2026

  • 14 Шит е

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ха Ха":

    Копейката

    08:11 13.01.2026

  • 15 У нас е още по зле! Но пък имаме урсулки

    25 2 Отговор
    Докато работим за Осрайна ще е така!

    08:11 13.01.2026

  • 16 селяк

    16 3 Отговор
    да влеат у клубо на Богатите и ша са опраат не знам кво чекат

    08:11 13.01.2026

  • 17 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 23 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #42

    08:12 13.01.2026

  • 18 Румънците

    17 2 Отговор
    като си нямат евра доходите им падат. Обаче, я виж ние с еврото колко разбогатяхме от Нова Годима и то само за две седмици, до края на годинита ко шъ стаа, смятай.

    08:12 13.01.2026

  • 19 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Пешо Фита как ще се оправя? Той само от интриги живее.

    Коментиран от #22

    08:13 13.01.2026

  • 20 кой му дреме

    6 0 Отговор
    аз р0мьнец с колан и под 200 кмч не съм виждал
    а вие ?

    08:13 13.01.2026

  • 22 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Нали сега за това плащат!

    Коментиран от #25

    08:13 13.01.2026

  • 23 кой му дреме

    3 0 Отговор
    аз р0мьнец с колан и под 200 кмч не съм виждал
    а вие ?

    08:14 13.01.2026

  • 24 ВВП

    7 2 Отговор
    За протокола ,целия свят затяга коланите .Нее само в руманя..

    Коментиран от #38

    08:14 13.01.2026

  • 25 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Певец от Народните. Пял на ушето на Георги Илиев!

    Коментиран от #30

    08:15 13.01.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    21 2 Отговор
    Чаушеско стегна коланите и изплати всички задължения на Румъния. До цент. Власите го разстреляха заедно с жена му, получиха държава без дългове, и три десетилетия вземаха заеми и крадоха. Дойде време да плащат сметката.

    Коментиран от #40, #53

    08:15 13.01.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ТВА ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ АКО ПРАВОТЕЛСТВОТО НЕ БЕШЕ ОТ ОПГ СИК
    .....
    И НЕ КРАДЯХА ПО 2 МИЛИАРДА ЕВРО НА ГОДИНА ОТ ПОМОЩИТЕ ?

    08:15 13.01.2026

  • 28 Боне Крайненеца

    5 1 Отговор
    Скоро и у нас !

    Коментиран от #39

    08:15 13.01.2026

  • 29 Ние ще

    4 3 Отговор
    ги последваме. Страшно няма.

    Коментиран от #31

    08:16 13.01.2026

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Сигурно не е гледал къде пее!

    08:16 13.01.2026

  • 31 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ние ще":

    Намери си работа.

    Коментиран от #34

    08:17 13.01.2026

  • 32 Българин

    12 4 Отговор
    "Доходите на румънците намаляват, докато разходите им се увеличават"

    Пък нашите доходи като взеха да се увеличават откакто влязохме в "клуба на богатите" и разходите ни като взеха да падат и направо станаха никакви - абе цъфнахме и вързахме. В това се мъчи да ни убеди поредната статия с пещерна пропаганда - видите ли колко са зле румънците като не са толкова "умни" като нас и си запазиха леята - само където не казват че заплатите в Румъния са два пъти по-високи от нашите.

    08:17 13.01.2026

  • 34 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Не става всички да работят към посолството и да продават България.

    Коментиран от #56

    08:19 13.01.2026

  • 35 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Сашко от Варна":

    Не бе, това било в минал живот!

    Коментиран от #36

    08:19 13.01.2026

  • 36 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    Коя партия? Да не са от тези, които постоянно ги дават във Фактибг?

    08:21 13.01.2026

  • 37 Оракул

    6 3 Отговор
    По интересното е докога ще затягат коланите?Според мене докато не станат курбан за интересите на запада!

    08:22 13.01.2026

  • 38 Икономист

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "ВВП":

    За протокола , не е целия свят да затяга коланите а само ЕС - останалите 8/9 от светът върви напред - даже и Африка.

    08:22 13.01.2026

  • 39 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Боне Крайненеца":

    Всекиму според заслугите!

    08:23 13.01.2026

  • 40 Винкело

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Точно затова Дълбоката организация го уби Чаушеску - държавите трябва да вземат заеми и да плащат лихви. Най-добре е да плащат само лихви, без да връщат заемите. Парите за заемите те си печатат, а лихвите са изработени от народите пари. Чаушеску им пропука схемата. Я, приятелю, вземи сега 7.65

    Коментиран от #46

    08:25 13.01.2026

  • 41 Един не трол

    5 3 Отговор
    Най-смешни са ми копейките с техния шиткойн. Айде като е шиткойн отидете някъде в Европа и извадете левове да видим, кой ще ви ги обмени и позволи да пазарувате с тях(ако не бяхме сменили левовете). Като извадите т.нар. шиткойн, който е най-разпространената световна валута след USD, навсякъде ще ви ги вземат по света. Дори и в най-затънтените кътчета на света. 5000 EUR, можеш да ги носиш в порфейла си на 10 банкноти, в рубли си взимаш още един куфар към самолетния билет.

    08:28 13.01.2026

  • 42 Напротив

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Най-много се радвам, че не съм индиец. Шансът за това е 25-28% за всяко новородено. Сравнение с тях дори и беден руснак е нацелил джакпота.

    08:29 13.01.2026

  • 43 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    същита кочина е и у назе няма що да злорадстваме за дереджето у комшиите. Пък и като гледам лятото колко коли с румънска регистрация препускат по родните пътища нещо не ми се вързва!

    08:30 13.01.2026

  • 44 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха Ха":

    На копейките трябва да е забранено да взимат евро! Да си взимат рубли от Мутрофанова.

    Коментиран от #47, #48, #50

    08:30 13.01.2026

  • 45 мдаа

    3 3 Отговор
    За 2025 г. МРЗ в Румъния е 812 евро, у нас за 2025 г. МРЗ е 550.66 евро. Обаче румънците са зле, а българите са добре. Сравнявам цените на храната в Кауфланд Германия и в България и виждам, че пакетче краве масло от 250 гр. там струва 1.20 евро, а у нас на промоция е 2.50 евро, Кафето в България е точно два пъти по-скъпо на килограм. И това се отнася за 90% от базовите храни. Как живеят българите с 300 евро пенсия или 600 евро заплата, е неописуемо, затова може би медиите не говорят за това. Да си представим старец, който трябва да изкара месеца с 300 евро. Едно пазаруване на храна за 3 дни е пряко сили 30 евро и то ако се купуват най-евтините и некачествени храни. Значи този човек може да си позволи с пенсията си да направи 10 пъти в месеца такова пазаруване. Обаче то не е само храна, трябват и лекарства, трябва да се плащат и терефон, вода, ток и то от скъпи, по-скъпи. Магьосник трябва да си, или да откажеш храната, за да успееш с 300 евро да покриеш най-необходите сметки. Обаче никой не мисли нито за старците, нито за младите семейства с деца - те са напълно ненужни на държава, нарочена за унищожение.

    08:32 13.01.2026

  • 46 Възмутен

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Винкело":

    Е така де "дълбоката държава" успя да убеди шепа не особено умни евроатлантици че страните от източна Европа стават "партньори и равноправни членове" а реално станахме колонии на новите ни господари. Та колониите основното им предназначение е да обогатяват господарите си и за това трябва да се поддържа "стандарт" да не вземат да измрат от глад или да се бунтуват но не и повече - все пак трябва да има рая и да работи. Най лесно става като ги обвържем със заеми.

    08:33 13.01.2026

  • 47 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    С удоволствие бих взел от колкото шиткойна

    08:34 13.01.2026

  • 48 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Че те на козячетата дават по някой евроцент и те си мислят че вече са богати а не роби

    08:35 13.01.2026

  • 49 хаха

    2 1 Отговор
    Ау, колко неочаквано.... Печелят проЕС и първата работа е увеличение на данъци сериозно. Какъв да е ефектът освен повишени цени заради новите данъци и намалели доходи, защото се плаща повече на държавата? Спокойно. Скоро и у нас. Първият опит не мина, вторият ще е "ЕЦБ без това не одобряват бюджета и няма мърдане".

    08:36 13.01.2026

  • 50 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    "Да си взимат рубли от Мутрофанова"

    На козячетата в евро ли взеха да плащат - не беше ли в долари и шекели.

    08:37 13.01.2026

  • 51 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Иво":

    Много голям оптимист си. Според мен е 6-12 месеца. Първо дефицитът ще скочи заради новите пари за Украйна, стъкмистиката, която видяхме в опита за бюджет 2026 и при повишени ДОО и данък дивидент, искането на ЕС да отделяме повече за военните и т.н. Второ МВФ и ЕС отдавна натискат и правят кампании направо да бъдем ударени с прогресивен данък.

    08:38 13.01.2026

  • 52 Европей

    2 0 Отговор
    Хаха, да му мислят. В еврозоната има само стабилност и растеж. След като свърши бездънната яма Украйна ч, де.

    08:39 13.01.2026

  • 53 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Не си прав. Да, имат дълг, но за 2025 е 57-59% от БВП. Дали е повече от този на Гърция, Франция, Италия, Германия, Испания, Португалия? По дълг са 2 пъти нашия, но спрямо еврозоната без нас са под най-ниските дългове на държавите.
    Не е до дълга. И те като нас са трън в очите на западняците с нисък ПЛОСЪК данък. Вдигнаха им го наред с ДДС, защото немците не искат немски фирми да бягат да работят и плащат данъци в Румъния, вместо да бъдат драни в Германия. Другото е ала-бала евроатлантически локуми.

    08:42 13.01.2026

  • 54 Повеждащо

    3 0 Отговор
    Заглавието е подвеждащо. От анализа на цифрите се оказва , че доходите растат по- бавно от разходите, а не че доходите намаляват. На практика намалява покупателната способност, а не доходите. Защо преписвате като папагали?! Ясно е защо за да педизвикват страх и стрес у читателя!

    08:49 13.01.2026

  • 55 Артилерист

    3 2 Отговор
    Няма нито една дума за причините за влошените резултати на румънците. Тази стъкмистика със сигурност е вярна за Румъния, но тя е наказателна защото румънците се осмелиха да си изберат президент, който е против евроатлантическите ценности. Ние бяхме свидетели най-откритото и грубо отменяне на проведени избори в държава, член на НАТО и ЕС, заради получените нежелани за европейските началници резултати. Сега същите тези началници ще превъзпитават румънците, че обедняват, защото не избират правилните евроатлантици. Това е нагледно демокрацията, свободата на словото и волеизлеянията в днешния капитализъм на Румъния, ръководена от Урсула и Кая. Виж в България хич не е баш така, нали?

    08:50 13.01.2026

  • 56 Зевс

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Аз се продавам само партийно!

    Коментиран от #58, #59

    08:50 13.01.2026

  • 57 Колчо

    2 1 Отговор
    У нас в момента има страшно много пари необхвванати от данъчните може би 1/3 от оборота. Заплатите са на 2 плика, услугите почти без касови бележки. Повечето моряци също са на 2 плика и купуват недвижимости. Целия нелегален бизнес също. Пласьорите и проститутките касови апарати и карти нямат. Не случайно сме в списък на държавите сочени като перачници. Украинците строят цели градчета по черноморието. Щом за една година има 14 милиарда приход ско се използват правилно всички опции които имаме. Хубавото е че туризма тръгва с нива над 2019. Когато българина се хване не разчита на дтржавата и обществени поръчки.. Последните години измързелиха някой бизнесмени разчитащи на това.

    Коментиран от #61

    08:51 13.01.2026

  • 58 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Зевс":

    Така де, партийна линия, а и съм от "дълбоката" организация!

    08:51 13.01.2026

  • 59 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Зевс":

    Е така де ама някои партии са директни представители на посолството - то и при нормална работа сключваш договор с директора а не със собственика на фабриката.

    08:58 13.01.2026

  • 60 Асен

    0 1 Отговор
    Все едно статията е писана за България.

    09:02 13.01.2026

  • 61 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Колчо":

    Да. Но не усещаш уловката. Тези скрити пари сега излизат ударно наяве, НАП получават списъци с обменилите по схема:
    - над 10000лв/5000 евро директно декларация, която подписваш в банката, плюс сигнал към НАП и ДАНС да я проверят
    - всяка стотинка обменена в банка или поща- квитанция и от там списък с данните на обменилите, който после ще бъде събран с всички обмени във всички клонове и банки и пак над 10000лв събрани проверки
    Като цяло ще почнат с най-големите и постепенно ще ударят и дребните. След 1-2г максимум масата от черната икономика ще бъдат яко глобени и вкарани да плащат данъци или да закриват. То и това е част от голямото поскъпване с приемане на еврото. И не е само у нас. 20 от 20 преди нас приети в еврото затова имаха поскъпвания 1.5-2 пъти на всичко в рамките на първите 2 години.

    09:10 13.01.2026

