Румънците затягат коланите: доходите падат, разходите се увеличават

Доходите на румънците намаляват, докато разходите им се увеличават, показва проучване на Националния статистически институт, публикувано на официалната страница на службата в интернет, предаде БТА.
Според данните общият среден месечен доход на населението през третото тримесечие на 2025 г. е бил 9420 леи (1850 евро) на домакинство и 3789 леи (744 евро) на човек. В сравнение със същия период на 2024 г. общият среден месечен доход на домакинство се е увеличил с 14,1 процента на домакинство и с 14,9 на сто на човек.
Общите средни месечни разходи на населението през третото тримесечие на 2025 г. са били 8079 леи (1587 евро) на домакинство и 3250 леи (638 евро) на човек, което представлява 85,8 процента от общия доход. В сравнение със същия период на 2024 г. разходите са се увеличили с 15,2 на сто на домакинство и с 16 процента на човек.
В градските райони средните месечни разходи на домакинство са били 9109 леи (1789 евро), 1,3 пъти по-високи, отколкото в селските райони. Така човек, който живее в града, харчи средно с 3862 леи (758) на месец или 1,5 пъти повече от човек, който живее на село.
Румънците харчат най-много за храна и безалкохолни напитки - 1553 леи (305 евро). Следват ги месечните разходи за жилище, вода, електричество, газ и други горива на стойност 735 леи (144 евро) на домакинство. 371 леи (72 евро) отиват за облекло и обувки. Разходите за транспорт на домакинство възлизат на 340 леи (67 евро), а тези за здравеопазване - 337 леи (66 евро). Най-ниското ниво на средни месечни разходи на домакинствата е регистрирано за разходи за образование от само 13 леи (2,55 евро) на домакинство.
В градските райони делът на разходите за данъци, вноски, такси и налози е със 7,8 процентни пункта по-висок, отколкото в селските райони, показват още данните от проучването на Националния статистически институт.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ха Ха
Коментиран от #14, #44
08:07 13.01.2026
6 Ние пък си имаме ,,евро"...!
08:07 13.01.2026
7 Иво
Коментиран от #51
08:07 13.01.2026
8 Факт
08:08 13.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Омазана ватенка
08:08 13.01.2026
11 Факт
Коментиран от #19
08:09 13.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Данко Харсъзина
Ако не изберем Бойко, ни чака същото.
08:11 13.01.2026
14 Шит е
До коментар #5 от "Ха Ха":Копейката
08:11 13.01.2026
15 У нас е още по зле! Но пък имаме урсулки
08:11 13.01.2026
16 селяк
08:11 13.01.2026
17 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #42
08:12 13.01.2026
18 Румънците
08:12 13.01.2026
19 Факт
До коментар #11 от "Факт":Пешо Фита как ще се оправя? Той само от интриги живее.
Коментиран от #22
08:13 13.01.2026
20 кой му дреме
а вие ?
08:13 13.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Факт
До коментар #19 от "Факт":Нали сега за това плащат!
Коментиран от #25
08:13 13.01.2026
23 кой му дреме
а вие ?
08:14 13.01.2026
24 ВВП
Коментиран от #38
08:14 13.01.2026
25 Факт
До коментар #22 от "Факт":Певец от Народните. Пял на ушето на Георги Илиев!
Коментиран от #30
08:15 13.01.2026
26 Данко Харсъзина
Коментиран от #40, #53
08:15 13.01.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И НЕ КРАДЯХА ПО 2 МИЛИАРДА ЕВРО НА ГОДИНА ОТ ПОМОЩИТЕ ?
08:15 13.01.2026
28 Боне Крайненеца
Коментиран от #39
08:15 13.01.2026
29 Ние ще
Коментиран от #31
08:16 13.01.2026
30 Анонимен
До коментар #25 от "Факт":Сигурно не е гледал къде пее!
08:16 13.01.2026
31 Ами
До коментар #29 от "Ние ще":Намери си работа.
Коментиран от #34
08:17 13.01.2026
32 Българин
Пък нашите доходи като взеха да се увеличават откакто влязохме в "клуба на богатите" и разходите ни като взеха да падат и направо станаха никакви - абе цъфнахме и вързахме. В това се мъчи да ни убеди поредната статия с пещерна пропаганда - видите ли колко са зле румънците като не са толкова "умни" като нас и си запазиха леята - само където не казват че заплатите в Румъния са два пъти по-високи от нашите.
08:17 13.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
До коментар #31 от "Ами":Не става всички да работят към посолството и да продават България.
Коментиран от #56
08:19 13.01.2026
35 Факт
До коментар #33 от "Сашко от Варна":Не бе, това било в минал живот!
Коментиран от #36
08:19 13.01.2026
36 Анонимен
До коментар #35 от "Факт":Коя партия? Да не са от тези, които постоянно ги дават във Фактибг?
08:21 13.01.2026
37 Оракул
08:22 13.01.2026
38 Икономист
До коментар #24 от "ВВП":За протокола , не е целия свят да затяга коланите а само ЕС - останалите 8/9 от светът върви напред - даже и Африка.
08:22 13.01.2026
39 Анонимен
До коментар #28 от "Боне Крайненеца":Всекиму според заслугите!
08:23 13.01.2026
40 Винкело
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Точно затова Дълбоката организация го уби Чаушеску - държавите трябва да вземат заеми и да плащат лихви. Най-добре е да плащат само лихви, без да връщат заемите. Парите за заемите те си печатат, а лихвите са изработени от народите пари. Чаушеску им пропука схемата. Я, приятелю, вземи сега 7.65
Коментиран от #46
08:25 13.01.2026
41 Един не трол
08:28 13.01.2026
42 Напротив
До коментар #17 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Най-много се радвам, че не съм индиец. Шансът за това е 25-28% за всяко новородено. Сравнение с тях дори и беден руснак е нацелил джакпота.
08:29 13.01.2026
43 Ний ша Ва упрайм
08:30 13.01.2026
44 Хахахаха
До коментар #5 от "Ха Ха":На копейките трябва да е забранено да взимат евро! Да си взимат рубли от Мутрофанова.
Коментиран от #47, #48, #50
08:30 13.01.2026
45 мдаа
08:32 13.01.2026
46 Възмутен
До коментар #40 от "Винкело":Е така де "дълбоката държава" успя да убеди шепа не особено умни евроатлантици че страните от източна Европа стават "партньори и равноправни членове" а реално станахме колонии на новите ни господари. Та колониите основното им предназначение е да обогатяват господарите си и за това трябва да се поддържа "стандарт" да не вземат да измрат от глад или да се бунтуват но не и повече - все пак трябва да има рая и да работи. Най лесно става като ги обвържем със заеми.
08:33 13.01.2026
47 Копейка
До коментар #44 от "Хахахаха":С удоволствие бих взел от колкото шиткойна
08:34 13.01.2026
48 Запознат
До коментар #44 от "Хахахаха":Че те на козячетата дават по някой евроцент и те си мислят че вече са богати а не роби
08:35 13.01.2026
49 хаха
08:36 13.01.2026
50 Учуден
До коментар #44 от "Хахахаха":"Да си взимат рубли от Мутрофанова"
На козячетата в евро ли взеха да плащат - не беше ли в долари и шекели.
08:37 13.01.2026
51 хаха
До коментар #7 от "Иво":Много голям оптимист си. Според мен е 6-12 месеца. Първо дефицитът ще скочи заради новите пари за Украйна, стъкмистиката, която видяхме в опита за бюджет 2026 и при повишени ДОО и данък дивидент, искането на ЕС да отделяме повече за военните и т.н. Второ МВФ и ЕС отдавна натискат и правят кампании направо да бъдем ударени с прогресивен данък.
08:38 13.01.2026
52 Европей
08:39 13.01.2026
53 хаха
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Не си прав. Да, имат дълг, но за 2025 е 57-59% от БВП. Дали е повече от този на Гърция, Франция, Италия, Германия, Испания, Португалия? По дълг са 2 пъти нашия, но спрямо еврозоната без нас са под най-ниските дългове на държавите.
Не е до дълга. И те като нас са трън в очите на западняците с нисък ПЛОСЪК данък. Вдигнаха им го наред с ДДС, защото немците не искат немски фирми да бягат да работят и плащат данъци в Румъния, вместо да бъдат драни в Германия. Другото е ала-бала евроатлантически локуми.
08:42 13.01.2026
54 Повеждащо
08:49 13.01.2026
55 Артилерист
08:50 13.01.2026
56 Зевс
До коментар #34 от "Ами":Аз се продавам само партийно!
Коментиран от #58, #59
08:50 13.01.2026
57 Колчо
Коментиран от #61
08:51 13.01.2026
58 Анонимен
До коментар #56 от "Зевс":Така де, партийна линия, а и съм от "дълбоката" организация!
08:51 13.01.2026
59 Ами
До коментар #56 от "Зевс":Е така де ама някои партии са директни представители на посолството - то и при нормална работа сключваш договор с директора а не със собственика на фабриката.
08:58 13.01.2026
60 Асен
09:02 13.01.2026
61 хаха
До коментар #57 от "Колчо":Да. Но не усещаш уловката. Тези скрити пари сега излизат ударно наяве, НАП получават списъци с обменилите по схема:
- над 10000лв/5000 евро директно декларация, която подписваш в банката, плюс сигнал към НАП и ДАНС да я проверят
- всяка стотинка обменена в банка или поща- квитанция и от там списък с данните на обменилите, който после ще бъде събран с всички обмени във всички клонове и банки и пак над 10000лв събрани проверки
Като цяло ще почнат с най-големите и постепенно ще ударят и дребните. След 1-2г максимум масата от черната икономика ще бъдат яко глобени и вкарани да плащат данъци или да закриват. То и това е част от голямото поскъпване с приемане на еврото. И не е само у нас. 20 от 20 преди нас приети в еврото затова имаха поскъпвания 1.5-2 пъти на всичко в рамките на първите 2 години.
09:10 13.01.2026