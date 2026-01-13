Пекин: Най-голямата заплаха за Европа не са Русия и Китай, а вътрешните ѝ демони

Заплахата за сигурността на Европа не е Русия, както смятат представители на страните от региона, а по-скоро нейните „вътрешни демони“, каза бившият китайски посланик в Съединените щати Цуй Тианкай (2013-2021).
„Поне значителна част от европейците смятат Русия за най-голямата заплаха за сигурността им. Мисля, че това е погрешно схващане. Китай със сигурност представлява още по-малка“, каза Цуй на международен форум в Пекин на 11 януари, цитиран от South China Morning Post.
Според дипломата истинската заплаха за европейците се крие „в съзнанието им“, тъй като те подхождат към сигурността със "светоглед, остарял от векове“.
Цуй критикува Обединеното кралство, Франция и Германия, без да ги назовава директно, както и някои европейски членки на НАТО в разширяване на влиянието си в Азия, включително чрез „неразумното“ изпращане на кораби в Южнокитайско море и Тайванския проток. „Те трябва да осъзнаят, че от края на Втората световна война техният алианс никога не е печелил в Азия“, добави той.
Според бившия посланик опитите на НАТО биха могли да отбележат „началото на упадъка на Европа“.
На същия форум Ян Сюетонг, декан на Института за международни отношения, също критикува европейските страни, твърдейки, че те не са способни да гарантират сигурността „в дома си“. Той посочи продължаващите боеве в Украйна и въоръжения конфликт в Косово през 1998-1999 г. като примери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боруна Лом
06:23 13.01.2026
3 Българин
е, някакви "права", някви "човешки ценности". А фактите са, че в живота значение има само сила. Това което може да завземеш си е твое, това, което не можеш да пазиш, не е твое. И винаги ще има битки, сражения и войни, което да показват, кой има право да води и кой трябва да се подчинява!
Това е новият световен ред, който всъщност е толкова стар, колкото самото човечество!
06:27 13.01.2026
4 Хаджи Папурко
06:36 13.01.2026
5 Хе-хе
Коментиран от #8, #22
06:36 13.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 звезди
Това е китайската позиция! Тя е израз на хилядолетната китайска мъдрост!
06:43 13.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фен
06:50 13.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хе-хе
До коментар #11 от "Хлебарка от китайски ресторант":Утре, когато ще защитавам Китай и Путин, ще го правя по добре от теб! Днес съм атлантик и е приятно! Защото лесно се защитава по силната и правилна линия, добре подплатена при това!
06:55 13.01.2026
13 Оракула от Делфи
за помоща им ,
че ако не бяха те през ВСВ,
още щяха японците да ги яздат като магарета!!!
07:00 13.01.2026
14 123
07:00 13.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ВЪТРЕШНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОНИ
07:26 13.01.2026
18 БАНко
07:27 13.01.2026
19 Демоните
07:43 13.01.2026
20 Абсолютно
07:47 13.01.2026
21 Хубаво
07:48 13.01.2026
22 Боже
До коментар #5 от "Хе-хе":Вие на коя планета живеете? В някоя паралелна вселена сигурно!
Коментиран от #24
07:49 13.01.2026
23 Гай Турий
07:54 13.01.2026
24 Хм Хм
До коментар #22 от "Боже":Човекът коментира неща, случили се в 21-ви век на планетата Земя. Вие сигурно сте от Мелмак.
08:18 13.01.2026