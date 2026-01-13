Новини
Пекин: Най-голямата заплаха за Европа не са Русия и Китай, а вътрешните ѝ демони

Пекин: Най-голямата заплаха за Европа не са Русия и Китай, а вътрешните ѝ демони

13 Януари, 2026 06:11, обновена 13 Януари, 2026 08:28 2 305 24

Според бившия посланик във Вашингтон Цуй Тианкай, европейците подхождат към сигурността си със "светоглед, остарял от векове“

Пекин: Най-голямата заплаха за Европа не са Русия и Китай, а вътрешните ѝ демони - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заплахата за сигурността на Европа не е Русия, както смятат представители на страните от региона, а по-скоро нейните „вътрешни демони“, каза бившият китайски посланик в Съединените щати Цуй Тианкай (2013-2021).

„Поне значителна част от европейците смятат Русия за най-голямата заплаха за сигурността им. Мисля, че това е погрешно схващане. Китай със сигурност представлява още по-малка“, каза Цуй на международен форум в Пекин на 11 януари, цитиран от South China Morning Post.

Според дипломата истинската заплаха за европейците се крие „в съзнанието им“, тъй като те подхождат към сигурността със "светоглед, остарял от векове“.

Цуй критикува Обединеното кралство, Франция и Германия, без да ги назовава директно, както и някои европейски членки на НАТО в разширяване на влиянието си в Азия, включително чрез „неразумното“ изпращане на кораби в Южнокитайско море и Тайванския проток. „Те трябва да осъзнаят, че от края на Втората световна война техният алианс никога не е печелил в Азия“, добави той.

Според бившия посланик опитите на НАТО биха могли да отбележат „началото на упадъка на Европа“.

На същия форум Ян Сюетонг, декан на Института за международни отношения, също критикува европейските страни, твърдейки, че те не са способни да гарантират сигурността „в дома си“. Той посочи продължаващите боеве в Украйна и въоръжения конфликт в Косово през 1998-1999 г. като примери.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 48 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    33 4 Отговор
    ПРАВ СИ! СЪЩО ТАКА И НАШИТЕ ПРОДАЖНИ МАРИОНЕТКИ!

    06:23 13.01.2026

  • 3 Българин

    22 5 Отговор
    В Европа се застинали 80 години назад! Натрапват се изкуствени догми, като нерушимост на границите
    е, някакви "права", някви "човешки ценности". А фактите са, че в живота значение има само сила. Това което може да завземеш си е твое, това, което не можеш да пазиш, не е твое. И винаги ще има битки, сражения и войни, което да показват, кой има право да води и кой трябва да се подчинява!
    Това е новият световен ред, който всъщност е толкова стар, колкото самото човечество!

    06:27 13.01.2026

  • 4 Хаджи Папурко

    25 5 Отговор
    Да, ама имаме трети пол и зелена сделка.

    06:36 13.01.2026

  • 5 Хе-хе

    5 41 Отговор
    Запада отстрелва съюзниците на Путин един по един, а той бонбардира само Киев и то не Радата, а невинните детски ясли! За повече не смее, че ще бъде ошамарен, зашеметен от технологичното оръжие на Тръмп и отведен в Хага за разпит! Прогониха Асад, взеха Карабах, отвлякоха Мадуро, Иран е пред крах...! Остават Ким и Си, и тогава Путин е сам!

    Коментиран от #8, #22

    06:36 13.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 звезди

    16 3 Отговор
    Китайският дипломат, много ясно и тактично, че чиновниците на ес пречат на унищожаването на окраината и окраинците, което е нормален исторически процес! А който се бори с естествените процеси е обречен на провал. За това урсулата трябва да сключи мир с Русия и да помогне за избиването на всички излишни от Руските земи, за да настъпи по-скоро мир!
    Това е китайската позиция! Тя е израз на хилядолетната китайска мъдрост!

    06:43 13.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фен

    27 1 Отговор
    По-вредни за Европа от урсулите няма

    06:50 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хе-хе

    2 14 Отговор

    До коментар #11 от "Хлебарка от китайски ресторант":

    Утре, когато ще защитавам Китай и Путин, ще го правя по добре от теб! Днес съм атлантик и е приятно! Защото лесно се защитава по силната и правилна линия, добре подплатена при това!

    06:55 13.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    7 20 Отговор
    Този "налугер" Дипломат,да благодари на Англичаните и американците ,
    за помоща им ,
    че ако не бяха те през ВСВ,
    още щяха японците да ги яздат като магарета!!!

    07:00 13.01.2026

  • 14 123

    20 2 Отговор
    Заглавието буквално е самата истина.

    07:00 13.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ВЪТРЕШНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОНИ

    18 3 Отговор
    Си имат име - ФАШИЗЪМ.

    07:26 13.01.2026

  • 18 БАНко

    15 2 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ОТ КОЛКО МЕСТА ТРЯБВА ДА ЧУЕТЕ ИСТИНАТА ЗА СЪСИПАНАТА ОТ УРСУСЕЛКОВЦИТЕ ЕВРОПА ???

    07:27 13.01.2026

  • 19 Демоните

    13 1 Отговор
    ги знаем всички - расов супремасизъм и вродено съзнание за морално превъзходство и доминация. Как се лекува това?

    07:43 13.01.2026

  • 20 Абсолютно

    11 0 Отговор
    Много демони има, като почнеш с вещиците и свършиш с геьа.

    07:47 13.01.2026

  • 21 Хубаво

    8 0 Отговор
    е обаче, че светът отдавна не ги взема насериозно тъй наречените "европейци" и смешните им напъни да налагат волята си навсякъде. Тази работа приключи окончателно през 1945г. После ги лишиха от колониите им. Този процес продължава и до днес.

    07:48 13.01.2026

  • 22 Боже

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хе-хе":

    Вие на коя планета живеете? В някоя паралелна вселена сигурно!

    Коментиран от #24

    07:49 13.01.2026

  • 23 Гай Турий

    9 0 Отговор
    Точно определено! Вътрешните марсиански урдзурляци, кощи и тем подбни туски, мелрци, микрони, това са изчадията които убиват Европа. Нашите безсивовеществени марионетки и мафиотски отброси е крайно време да се пръждосат и освободят терена за нормално мислещи българи и патриоти, за да се нормализира страната ни.

    07:54 13.01.2026

  • 24 Хм Хм

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Боже":

    Човекът коментира неща, случили се в 21-ви век на планетата Земя. Вие сигурно сте от Мелмак.

    08:18 13.01.2026

