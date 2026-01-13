Ал Хилал надделя над Ал Насър въпреки гол на Роналдо

Мачът между Ал Хилал и Ал Насър, който се проведе на стадион "Кингдъм Арена" в Рияд, завърши с драматична победа за домакините. Въпреки че Кристиано Роналдо даде преднина на гостите в края на първото полувреме, Ал Хилал демонстрира характер и обърна резултата през втората част, за да затвърди лидерската си позиция в Саудитската Про лига.

Португалската суперзвезда Роналдо се разписа в 42-ата минута, давайки надежда на Ал Насър за успех в директната битка за върха.

След почивката обаче домакините показаха защо са фаворити този сезон. Салем Ал Даусари възстанови равенството от бялата точка в 57-ата минута, а Мохамед Кано изведе Ал Хилал напред с красиво попадение в 81-ата.

В добавеното време Рубен Невеш оформи крайното 3:1, също след точно изпълнена дузпа.

С този успех Ал Хилал увеличи актива си на 38 точки и затвърди първото място в класирането, докато Ал Насър остана втори със 31 точки. За тима на Роналдо това бе трето поредно поражение – серия, която поставя под въпрос амбициите им за титлата този сезон.