Опасна буря нанесе щети в италианския курорт Римини

Опасна буря причини значителни имуществени щети в популярния летен курорт Римини на адриатическото крайбрежие на Италия, съобщиха регионалните власти, цитирани от ДПА, цитирана от БТА.

Вятърът откъсна цели покриви на сгради и отнесе плажно обзавеждане. Железопътното движение бе прекъснато в продължение на часове заради паднали върху релсите дървета. Материални щети понесоха и леки коли и къмпинги.

Бурята връхлетя града малко преди разсъмване днес, а преди Римини тя удари Равена на северозапад. Целият регион бе обхванат от проливни валежи, придружени от градушки и ураганен вятър със скорост от над 100 километра в час.

Няма данни за тежко пострадали хора. Размерът на щетите тепърва ще се оценява.

Туристическият сезон в региона е в разгара си. Адриатическото крайбрежие на Италия е предпочитано място за почивка за мнозина чуждестранни посетители, много от които семейства с деца.

Властите в четири провинции в Централен Виетнам се готвят да евакуират над 150 000 домакинства, или близо 587 000 души, заради приближаването на тайфуна "Каджики", съобщи официалната Виетнамска информационна агенция (ВНА).

Стихията се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения. На плавателните съдове в седем крайбрежни провинции е забранено да излизат в открито море.

Каджики в момента преминава над Южнокитайско море с постоянна скорост на вятъра от около 175 километра в час, показват данните на Обединения военноморски център на САЩ за ранно предупреждение за тайфуни, цитиран от ДПА. Очаква се тайфунът да набере още скорост и утре да достигне Виетнам, допълва Центърът.

Според прогнозите на американските метеоролози последиците от стихията най-напред ще усети китайският остров Хайнан, където според официалната агенция Синхуа са евакуирани над 20 000 души.

Заради преминаването на тайфуна в град Саня в Хайнан училищата, офисите и магазините са временно затворени, спрян до второ нареждане е и общественият транспорт.