Новини
Свят »
Великобритания »
140 души арестувани на карнавала в "Нотинг Хил" в Лондон

140 души арестувани на карнавала в "Нотинг Хил" в Лондон

25 Август, 2025 05:26, обновена 25 Август, 2025 04:49 645 1

  • карнавал-
  • нотинг хил-
  • арести-
  • лондон

Полицията за първи път използва лицево разпознаване на живо за залавяне на потенциални сериозни нарушители на реда

140 души арестувани на карнавала в "Нотинг Хил" в Лондон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

140 души бяха арестувани на карнавала в лондонския квартал "Нотинг Хил", но столичната полиция отбеляза, че като цяло неделният ден е протекъл мирно, предаде БНР.

Днес е последният ден от тридневния карнавал, като се очаква около 1 милион души да вземат участие в него.

Полицията за първи път използва лицево разпознаване на живо за залавяне на потенциални сериозни нарушители на реда. Неделните празненства обаче преминаха сравнително спокойно, без съобщения за сериозно насилие.

Полицията извърши 140 ареста, 13 от които с помощ на лицево разпознаване на нарушители. 15 души бяха арестувани за нападение над полицаи, един служител на реда постъпи в болница за нараняване на ръката. 21 заподозрени бяха задържани за притежание на оръжие, а 52 ареста бяха извършени за престъпления, свързани с наркотици.

В петък, в деня преди началото на карнавала, столичната полиция превантивно арестува 100 души, конфискувайки 11 огнестрелни оръжия и повече от четиридесет ножа.

Иначе, настроението по улиците на "Нотинг Хил" беше традиционно на висота. Кметът на района, в който попада квартала, заяви пред медиите: "Това е едно от най-великите улични партита в света, празнуващо карибската култура - от танци, музика, костюми, но и всичко, което карибската общност е направила в този район и страната."

Предишните пъти бяха белязани с повече насилие, включително и смъртни случаи, като надеждите са тази година да бъде изключение.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    0 0 Отговор
    Новината си я бива! И е важна за обществото. Благодарим за което. Кога и ние ще имаме камери за лицево разпознаване на потенциално опасни личности, за да се борим с тоталитарните режими, като англичаните? Е те това демокрация. Имаш право да си правиш карнавал, освен ако не си с кофти мутра или нацупен. За едното се лежи 1 година, за другото половин или пробация...🤣

    05:01 25.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания