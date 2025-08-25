140 души арестувани на карнавала в "Нотинг Хил" в Лондон

140 души бяха арестувани на карнавала в лондонския квартал "Нотинг Хил", но столичната полиция отбеляза, че като цяло неделният ден е протекъл мирно, предаде БНР.

Днес е последният ден от тридневния карнавал, като се очаква около 1 милион души да вземат участие в него.

Полицията за първи път използва лицево разпознаване на живо за залавяне на потенциални сериозни нарушители на реда. Неделните празненства обаче преминаха сравнително спокойно, без съобщения за сериозно насилие.

Полицията извърши 140 ареста, 13 от които с помощ на лицево разпознаване на нарушители. 15 души бяха арестувани за нападение над полицаи, един служител на реда постъпи в болница за нараняване на ръката. 21 заподозрени бяха задържани за притежание на оръжие, а 52 ареста бяха извършени за престъпления, свързани с наркотици.

В петък, в деня преди началото на карнавала, столичната полиция превантивно арестува 100 души, конфискувайки 11 огнестрелни оръжия и повече от четиридесет ножа.

Иначе, настроението по улиците на "Нотинг Хил" беше традиционно на висота. Кметът на района, в който попада квартала, заяви пред медиите: "Това е едно от най-великите улични партита в света, празнуващо карибската култура - от танци, музика, костюми, но и всичко, което карибската общност е направила в този район и страната."

Предишните пъти бяха белязани с повече насилие, включително и смъртни случаи, като надеждите са тази година да бъде изключение.