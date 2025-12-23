Новини
Грета Тунберг беше арестувана в Лондон

23 Декември, 2025 17:16

  • грета тунберг-
  • лондон-
  • палестина

Говорителят на градските власти в Лондон заяви, че още двама души са били задържани

Грета Тунберг беше арестувана в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг в Лондон по време на пропалестински протест, съобщи британската организация „Затворници за Палестина“, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Тя съобщи, че Тунберг е арестувана за нарушение на Закона за тероризма, тъй като е държала плакат с надпис: „Аз подкрепям затворниците от „Действия за Палестина“. Противопоставям се на геноцида“. Британското правителство забрани организацията „Действия за Палестина“, обявявайки я за терористична организация.

Говорителят на градските власти в Лондон заяви, че още двама души са били задържани, след като изцапали сграда с червена боя.

Той посочи, че 22-годишната Тунберг по-късно се е появила на мястото и била арестувана за държане на плакат в подкрепа на забранената организация.

„Затворници за Палестина“, която подкрепя някои задържани активисти, обявили гладна стачка, заяви, че сградата е била изцапана с боя, защото е използвана от застрахователна дружество, което по думите им предоставя услуги на британски филиал на израелската компания от сферата на отбраната „Елбит Системс“.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    3 2 Отговор
    Тичай Тесльо да платиш гаранцията за гаджето.

    17:18 23.12.2025

  • 2 Гретиния

    1 1 Отговор
    Като изниже и два дни не я таковам , и на третия изглежда е така е - като на снимката. Трябва здраво да я млесна с манивелата по главата за да отвори устата , и като задействам вкусовите рецептори - започва да идва на себе си.

    17:21 23.12.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    През кОра му е за това нещо!!! 😫

    17:21 23.12.2025

  • 4 Нацистките циониски подлоги

    2 0 Отговор
    Естествено че ще я арестуват за "пропалестински протест" .... ако беше във възхвала на Хитлер нищо нямаше да и направят

    17:27 23.12.2025

  • 5 Естествено че Закона за тероризма

    2 0 Отговор
    За ционистките терористи не важи

    17:28 23.12.2025

  • 6 Всички разумни хора по света

    1 1 Отговор
    Се противопоставят на геноцида извършван от престъпната израелска хунта

    17:30 23.12.2025

  • 7 Уж най-старата Демокрация в света...?!?!

    1 0 Отговор
    Пък арестуват само защото държиш неудобен за властта плакат...?!
    Че то дори в нашето ,,Недемократчно БГ не е така ...?!
    Ко ПраЙм...?!?!

    17:31 23.12.2025

  • 8 Уницеф

    0 0 Отговор
    Употре6иха го това дете

    17:31 23.12.2025

