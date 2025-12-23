Грета Тунберг беше арестувана в Лондон

Британската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг в Лондон по време на пропалестински протест, съобщи британската организация „Затворници за Палестина“, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Тя съобщи, че Тунберг е арестувана за нарушение на Закона за тероризма, тъй като е държала плакат с надпис: „Аз подкрепям затворниците от „Действия за Палестина“. Противопоставям се на геноцида“. Британското правителство забрани организацията „Действия за Палестина“, обявявайки я за терористична организация.
Говорителят на градските власти в Лондон заяви, че още двама души са били задържани, след като изцапали сграда с червена боя.
Той посочи, че 22-годишната Тунберг по-късно се е появила на мястото и била арестувана за държане на плакат в подкрепа на забранената организация.
„Затворници за Палестина“, която подкрепя някои задържани активисти, обявили гладна стачка, заяви, че сградата е била изцапана с боя, защото е използвана от застрахователна дружество, което по думите им предоставя услуги на британски филиал на израелската компания от сферата на отбраната „Елбит Системс“.
