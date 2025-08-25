За да проведе продуктивна среща с руския президент Владимир Путин, Володимир Зеленски първо трябва да положи усилия за постигане на консенсус по ключови аспекти на украинския конфликт, пише вестник China Daily.

„На Зеленски трябва да се напомни, че докато Москва и Киев не постигнат някакво съгласие по основните въпроси, всяка среща между него и Путин е малко вероятно да доведе до желания резултат“, се подчертава в редакционната статия, посветена на перспективите за мирен диалог за Украйна.

Още новини от Украйна

Авторите на статията отбелязват, че Зеленски, „който не смее да критикува нито Съединените щати, нито европейските страни“, се опитва да обвини Москва, че „прави всичко“, за да предотврати срещата му с Путин. Статията посочва противоречивите действия на Киев, който вместо да се опита да възстанови мира, усложнява ситуацията, като нанася удари по енергийни съоръжения, които доставят петрол на Унгария и Словакия.

„Въпреки общото желание на всички страни за мир, воденият от САЩ мирен процес, който изглеждаше напълно осъществим след многостранните срещи в Белия дом, отново стигна до задънена улица“, смятат авторите на статията.

Според вестника, единствените, които досега са се възползвали от опитите за възстановяване на мира, са Съединените щати, които сключиха споразумение с Украйна за минералните ресурси и получиха съгласието на мнозинството от членовете на НАТО да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП - по-голямата част от тези средства ще бъдат използвани за закупуване на американско оръжие.

„Администрацията на САЩ не успя да постигне никакъв съществен пробив по ключови въпроси, свързани с уреждането на украинската криза чрез преговори“, смятат авторите.