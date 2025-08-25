Новини
China Daily: Мирният процес в Украйна изглеждаше напълно осъществим, но отново стигна до задънена улица
  Тема: Украйна

China Daily: Мирният процес в Украйна изглеждаше напълно осъществим, но отново стигна до задънена улица

25 Август, 2025 05:41, обновена 25 Август, 2025 05:48 745 7

  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • война-
  • мирен процес

Единствените, които досега са се възползвали от опитите за възстановяване на мира, са Съединените щати

China Daily: Мирният процес в Украйна изглеждаше напълно осъществим, но отново стигна до задънена улица - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За да проведе продуктивна среща с руския президент Владимир Путин, Володимир Зеленски първо трябва да положи усилия за постигане на консенсус по ключови аспекти на украинския конфликт, пише вестник China Daily.

„На Зеленски трябва да се напомни, че докато Москва и Киев не постигнат някакво съгласие по основните въпроси, всяка среща между него и Путин е малко вероятно да доведе до желания резултат“, се подчертава в редакционната статия, посветена на перспективите за мирен диалог за Украйна.

Още новини от Украйна

Авторите на статията отбелязват, че Зеленски, „който не смее да критикува нито Съединените щати, нито европейските страни“, се опитва да обвини Москва, че „прави всичко“, за да предотврати срещата му с Путин. Статията посочва противоречивите действия на Киев, който вместо да се опита да възстанови мира, усложнява ситуацията, като нанася удари по енергийни съоръжения, които доставят петрол на Унгария и Словакия.

„Въпреки общото желание на всички страни за мир, воденият от САЩ мирен процес, който изглеждаше напълно осъществим след многостранните срещи в Белия дом, отново стигна до задънена улица“, смятат авторите на статията.

Според вестника, единствените, които досега са се възползвали от опитите за възстановяване на мира, са Съединените щати, които сключиха споразумение с Украйна за минералните ресурси и получиха съгласието на мнозинството от членовете на НАТО да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП - по-голямата част от тези средства ще бъдат използвани за закупуване на американско оръжие.

„Администрацията на САЩ не успя да постигне никакъв съществен пробив по ключови въпроси, свързани с уреждането на украинската криза чрез преговори“, смятат авторите.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бялото знаме

    2 4 Отговор
    .......

    05:56 25.08.2025

  • 2 Антирашист

    6 4 Отговор
    Снимката казва всичко за руския "мир"...

    Коментиран от #5

    06:02 25.08.2025

  • 3 Елементарно Уотсън!

    5 5 Отговор
    Всичко е ясно.

    Тръмп и фашиста Путлер са се разбрали войната да продължава. Така печели военната индустрия на САЩ която продава оръжия на Европа, но не позволява на Украйна да използва удари в дълбочина с тяхните ракети срещу агресора Русия.
    Реално Тръмп и Путлер изнудват Зеленски да се откаже от територията която е окупирана.

    06:10 25.08.2025

  • 4 Уса

    2 5 Отговор
    Мистър Тръмп е миротворец и заслужава нобелова награда за мир.Бог да пази мистър Тръмп от третополовите исроди

    Коментиран от #6

    06:20 25.08.2025

  • 5 Търсачка

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Антирашист":

    Снимката може да е от Газа! :))

    Коментиран от #7

    06:30 25.08.2025

  • 6 От русофилите ли да се пази Тръмп?

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    Съгласен съм с теб 👍

    06:31 25.08.2025

  • 7 Може и от Алепо да е🤔

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Търсачка":

    Руския "мир" беше и там.

    06:33 25.08.2025

Новини по държави:
