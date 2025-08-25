Руската ПВО свали два украински дрона, летящи към Москва

Руската противовъздушна отбрана е свалила два безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си в Телеграм, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Той допълни, че на мястото на падането на останките работят екипи на службите за извънредни ситуации.
Снощи Главното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната съобщи, че Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс.
С това освободените украински селища в Донецка област, за които беше съобщено в неделя, станаха четири.
По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.
1 Тръмп
Коментиран от #3
06:15 25.08.2025
2 Валяка
06:15 25.08.2025
3 Тръмп е същия лъжец и пoдлец като
До коментар #1 от "Тръмп":бункерния пcиxoпат в Кремъл. САЩ продава ракети на Украйна, а им забранява да ги използват на руска територия.
Коментиран от #5
06:18 25.08.2025
4 Путин от бункера
Коментиран от #7
06:18 25.08.2025
5 шулер..
До коментар #3 от "Тръмп е същия лъжец и пoдлец като":Зеления ментак президент купува оръжята с парите на урсулците,вчера данакоплатците на е.с..му сложиха в гушата на бандерския клоун безвъзмездно едни над четери млрда евра..ама това е целта на срещата между двамата велики в анкоридж..да разкажат играта на юръпо
06:27 25.08.2025
6 Мишел
06:36 25.08.2025
7 сеянинь..
До коментар #4 от "Путин от бункера":По прости от бг.бандереците и урсулците нема..да наливаш млрди евра в гушата на един бандерски нелегитимен ментак президент-нема,много тъпо..ама така требва да бъде когато мужиците с полички в юръпо клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль и мелезчето каласс
06:37 25.08.2025