Руската ПВО свали два украински дрона, летящи към Москва
  Тема: Украйна

Руската ПВО свали два украински дрона, летящи към Москва

25 Август, 2025 07:10, обновена 25 Август, 2025 06:13

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Руската ПВО свали два украински дрона, летящи към Москва - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е свалила два безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си в Телеграм, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Той допълни, че на мястото на падането на останките работят екипи на службите за извънредни ситуации.

Снощи Главното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната съобщи, че Украйна си е върнала контрола над село Новомихайливка в Донецка област, съобщи Ройтерс.

С това освободените украински селища в Донецка област, за които беше съобщено в неделя, станаха четири.

По-рано беше разпространена информация, че украинските сили са си върнали контрола над селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка.


Русия
