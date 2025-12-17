Новини
Бойко Борисов: ГЕРБ ще подкрепи само удължителен бюджет, но последиците ще са тежки

17 Декември, 2025

Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства - няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне

Мария Атанасова

ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"Но за всички да е ясно, че последиците, до което води това са тежки", каза още той.

Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства - няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне, 750 хил. хора с увреждания също са изоставени без средства. Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ, заяви Борисов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 гост

    37 6 Отговор
    Шиши прати го на "кино", Сретен - у дома и сега банкянския лъв със заешкото сърце се показва само на запис!

    13:38 17.12.2025

  • 2 Хаха

    46 7 Отговор
    А ГЕРБ каква групировка са - мутренско ченгеджийска банда, оглавявана от една тиква.

    Коментиран от #5

    13:38 17.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    44 7 Отговор
    Затвор за Тиквата!

    13:39 17.12.2025

  • 4 Ти си престъпник

    41 6 Отговор
    Никакъв бюджет от престъпници

    Коментиран от #41

    13:39 17.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    35 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Борсите на Шиши и Бойко ще дигат цените да накажат народа.

    Коментиран от #65

    13:39 17.12.2025

  • 6 ГЛАС НАРОДЕН

    35 6 Отговор
    СЪД ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ГР

    13:39 17.12.2025

  • 7 ШЕФА

    41 6 Отговор
    Ето го българоубиеца виновен за всичките проблеми в България.Откакто се появи на политическата сцена този престъпник всичко е в разпад,мизерия,корупция и тн.

    Коментиран от #89

    13:40 17.12.2025

  • 8 ГЛАС НАРОДЕН

    25 4 Отговор
    СЪД ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРОБ !!!

    13:40 17.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    35 2 Отговор
    Нали в еврозоната няма да има повишение на цените? Защо да се дигат заплатите?

    Коментиран от #69

    13:40 17.12.2025

  • 10 оператор монтажист

    28 3 Отговор
    Забелязах , че голямото Д показва кабинета си , звънна някакъв телефон и за части от секундата се видя ужас в очите му , гледайте записа

    13:40 17.12.2025

  • 11 Мнение

    29 6 Отговор
    В градината на Методиев Борисов има заровени два милиарда под формата на злато и кюпюри, а в стените са зазидани няколко флашки с още два милиарда в криптовалути. От къщата на Методиев Борисов няма да остане камък

    Коментиран от #35

    13:40 17.12.2025

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    28 6 Отговор
    Винаги е тежко след управление на ГЕРБ ви казва Бацо😉

    13:41 17.12.2025

  • 13 Ту ту ту

    26 3 Отговор
    Няма да има увеличение на доходите за .... еничарите ми

    13:41 17.12.2025

  • 14 Бахур Бахар

    17 6 Отговор
    Ротшилд преди няколко години каза- Ще затрия България
    Документирано е
    На това същество майка му е еврейка, изнесе го български политолог
    Разровете

    13:41 17.12.2025

  • 15 БОРИСОВ

    9 22 Отговор
    НЕКА ДА ИЗЛЕЗЕМ НА ПЛОЩАДИТЕ ДА ИМ ПОКАЖЕМ НА ТЕЗИ МИШКИ ОТ ПП-ДБ КАКВО ЗНАЧИ ПРОТЕСТ

    13:41 17.12.2025

  • 16 реалист

    18 2 Отговор
    В НСИ ,заплатите трябва да се повишат с около 3 % , колкото според тях е инфлацията

    13:41 17.12.2025

  • 17 Пакя

    16 5 Отговор
    Сега с това ще оправдаят катастрофата от паршивото евро

    13:42 17.12.2025

  • 18 гражданин

    24 4 Отговор
    Гнусако долен !!! До кога ще крадеш ,лъжеш и тормозиш народа !! Скрий се за вечни времена защото може да последваш Чаушеско !!

    13:42 17.12.2025

  • 19 ГЛАС НАРОДЕН

    21 5 Отговор
    СЪД ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРОБ !!!

    13:42 17.12.2025

  • 20 Ще го смачкат този тиквеник

    20 5 Отговор
    Борисов и неговото опг ще разберат колко тежка е България, която смятаха за лека

    13:42 17.12.2025

  • 21 Ззз

    23 4 Отговор
    Как няма приходи, тиквo? Нали увеличихте събираемостта? Къде отиде нечуваната, колосална събираемост на ГPOБ?

    13:44 17.12.2025

  • 22 Да ...да

    19 3 Отговор
    Покрай нуждаещите се , ти да намажеш и да вземеш парите , близо 40 милиарда предложения за взимане на дългове. Да си създал работеща икономика? Много време беше на власт.

    13:44 17.12.2025

  • 23 майтапчия

    19 5 Отговор
    Такива двама смели мъже не е имала държавата ни .Само с охрана и само за една минута пред камерите , но на среща с ген.чичо Румен изпратиха жените .Поне малко смелост да го погледнат в очите .

    13:44 17.12.2025

  • 24 Пацо

    12 3 Отговор
    Ти хубаво приказваш, може и верни неща да говориш, но има ли кой да те слуша? Едва ли. В един момент вече никой не иска да слуша лъжливото овчарче. Така е в приказката, така е и в живота.

    13:44 17.12.2025

  • 25 Коментар

    13 5 Отговор
    ГЕРБ докара България до ромизация. Да отиват да се крият при мохамедани роми

    Коментиран от #64

    13:44 17.12.2025

  • 26 Шизофрения до шия

    5 14 Отговор
    Ей, голямва простотия, до вчера протеста на жълтопаветниците беше против този бюджет и свалиха правителството! Днес с"нов" акъл -щели да протестират, че ГЕРБ не искат да приемат спорния бюджет🤣🤣🤣

    Коментиран от #62

    13:44 17.12.2025

  • 27 Асен не трябва да отменя Протеста утре,

    18 5 Отговор
    от 2020 досега едно и всеки път когато Протеста спечели ДС мутро Олигархията изчаква три дни и се прегрупира с думите на Бойко Методиев Борисов,
    "Било каквото било от сега нататък ще бъде както си беше."

    Няма друг избор, Протести докато не свалят Държавната Охраната на Пеевски и Борисов, Протест докато Пеевски и Борисов не напуснат Политиката!

    Елате Утре да изхвърлим Пеевски от Парламента и Властта! Срещу Бюджета.
    Утре, всички в Центъра на Властта,  18:00 hours, Zulu Time.

    Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025. 

    Коментиран от #36

    13:46 17.12.2025

  • 28 Ура,,Ура

    18 4 Отговор
    Тоя натрапник няма ли да се махне най после.

    13:47 17.12.2025

  • 30 Тома

    13 2 Отговор
    Бати Бойко тиквата има винаги една обица на ухото от случката в Симитли така че там нямаше виновен

    Коментиран от #48

    13:49 17.12.2025

  • 31 Кабакрадев

    5 6 Отговор
    Карло...вска община декларира,че вече преминава към Ново...то начало,защото мили..оните са много,пък и вече нищо не зависи от Боки..ча,който е само един от служителите на милиа...рдера Деля...н.

    13:49 17.12.2025

  • 32 Роки

    15 5 Отговор
    До оня ден бяхме с успешна конвергенция, и влизане в клуба на богатите. Сега изведнъж се оказа, че било курвенгенция и солидарна отговорност с фалирали държави...

    Коментиран от #51

    13:51 17.12.2025

  • 33 цвете гербер

    4 5 Отговор
    Браво Баце , подхлъзна голямото Д , като не му даваш пари да изкупи партията

    13:51 17.12.2025

  • 34 конвергенцията

    14 0 Отговор
    Няма конвергенция по нито един показател .В Европа заплатите са значително по високи , но за разлика от нас и цените има са по-ниски

    13:53 17.12.2025

  • 37 дядото

    10 2 Отговор
    ти да видиш нагла история - щом не съм аз,вас ще ви чака ..... .живота ще продължи нормалния си ход напред и без теб и без много такива.

    13:56 17.12.2025

  • 38 ТО БИВА,БИВА ДА СИ ПРО СТ

    5 10 Отговор
    НО ТИЯ ПРЕВЪРЖЕНИЦИ НА ППДБ СА ВЪРХЪТ КОЙ Е ВИНОВЕН ЧЕ НЯМА ДА ИМА УВЕЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ,ВИНОВНИ СА,МИРЧЕВ, ВАСИЛЕВ,БОЖАНОВ,САПУНИНИЯ ПРОФЕСОР ЧЕ НЕ МУ ЗНАМ ИМЕТО

    Коментиран от #87

    13:56 17.12.2025

  • 39 Реалист

    9 2 Отговор
    Този вместо да се опита от страната да не се изказва по въпроси, които не разбра. Хората поискаха да те няма. Освободи ГЕРБ от присъствието си и тя да стане нормална партия.

    13:57 17.12.2025

  • 40 Много

    10 0 Отговор
    дебел и черен

    Коментиран от #49

    13:57 17.12.2025

  • 41 Айдемирясайте

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ти си престъпник":

    Ама нали занапред бюджетите ще ви оправя розовото ви пеньоарче.Споко,с него ще сте ок.

    Коментиран от #63

    13:57 17.12.2025

  • 42 Близо е денят

    9 1 Отговор
    В който ще се представиш и ще отговаряш за десетилетия мръсотии. Няма мърдане. Няма да има южно изложение; няма да има дори изложение.

    13:57 17.12.2025

  • 43 Гумен кРадев Решетников 💩

    10 3 Отговор
    Сигурно му е много гадно на ВинеTy-тyy-тyyy, че хората ще го запомнят като евтина kypтизанка на ДС отрочето Шиши Магнитски. А какъв "мачо" само беше за лели ГЕПП

    13:58 17.12.2025

  • 44 Баня

    5 3 Отговор
    Бочко, че се къпеш под душовете в затвора доката двама с имена Хасан и Гюлюл те сапунисват.

    13:58 17.12.2025

  • 45 Бойко прегърна БСПол(игофрени)

    6 1 Отговор
    и БСПол(игофрени) УМРЯ.

    БСПол(игофрени) - МРЪСНА ПРЕДАТЕЛСКА АНТИ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКА И АНТИ-КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ окончателно се разкри като най-върлия поддръжник на натовския военен бюджет (редовен, поправен за 2026г.), в размер на 6,2 милиарда евро за война!!

    ДОЛУ ВОЙНАТА НА нАТО СРЕЩУ РУСИЯ!

    Бойко прегърна, употреби и ритна олигофрените на БСП от следващото НС.

    13:59 17.12.2025

  • 46 Град Симитли

    8 2 Отговор
    Както винаги.
    Друг му е виновен
    Комунистите, децата им, внуците им, международното положение...
    Както винаги.

    13:59 17.12.2025

  • 47 Възраждане

    4 5 Отговор
    Тикво, не разбра ли, че не ни дреме за бюджета. Искаме Ти, Шиши, Кирчо, Кокорчо и Мирчев в затвора при бай Ставри. За това беше протеста, не слушайте какво говорят за пред медиите еврожиендърчетата от ПП-ДБ

    Коментиран от #58

    14:00 17.12.2025

  • 49 Боко мутрата

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Много":

    С една дума, циганин!

    14:00 17.12.2025

  • 51 Анджо

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Роки":

    Това го кажи НА ПП, те не не искаха бюджет. Кой сега ще си сложи главата в торбата.

    14:01 17.12.2025

  • 52 Истината:

    8 1 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    14:01 17.12.2025

  • 53 Любопитен

    5 1 Отговор
    Последиците са, че оялите се членове на ВСС няма да вземат по 15 хиляди евро на месец от януари. Учителските заплати и без това са твърде високи, а нормалните лекари не зависят от бюджета в частните болници. Твърде много хора се научиха на папкат от бюджета без да работят нормална работа, която да произвежда добавена стойност в икономиката и това трябва да се промени...

    14:01 17.12.2025

  • 54 стига, бе

    7 2 Отговор
    Точно тая мутра, дето до вчера се разхождаше с бухалка, да говори за хулигански групировки не е ли най-малкото нахално????? Тиквеник, прибирай се в зайчарника! Не разбра ли, че народа те мрази?

    14:01 17.12.2025

  • 55 Тракиец 🇺🇦

    6 2 Отговор
    12 г провеждаше социален геноцид над българския народ ,изгони 1.8 млн българи трайно зад граница,12 г замразени заплати и пенсии...умори народа докато подкрепяше терористката Меркел която унищожаваше ударно европейската цивилизация расово чрез вкарване на африканци и араби...този б..у.на..к Борисов от С.И.К е за б.е.с.ил.ото

    14:02 17.12.2025

  • 56 Банкя

    6 1 Отговор
    Учителите и без това вземат огромни заплати,за нищо!
    Последното доказателство е от вчера ,с тези камери!

    Коментиран от #75

    14:02 17.12.2025

  • 57 Блез Паскал

    8 1 Отговор
    ТЪП НАГЛЕЦ, KРАДЕЦ, ГЕНЕРАТОР на КОРУПЦИЯ и ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
    АНДРЕШКО, БАЙ ГАНЬО в СЪВРЕМЕНЕН ВАРИАНТ.
    ХОРА, НАПРАВЕТЕ ДОБРО НА на БЪЛГАРИЯ,
    НЕ ПОДКРЕПЯЙТЕ ПОВЕЧЕ ТОЯ ПОЛУГРАМОТЕН БАЙ ГАНЬО,
    ЗАЩОТО ПОКОЛЕНИЯТА СЛЕД НАС ЩЕ НИ СЪДЯТ ЗА ТОВА

    14:02 17.12.2025

  • 58 Разбирач

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Възраждане":

    А Славун, жужето от ДС Атанасов къде ги оставяте? Всички са за затвора

    14:02 17.12.2025

  • 59 Няма Да Са !

    2 1 Отговор
    Няма Да Са !

    По-Тежке !

    От Това !

    Което Видяхме !

    до Сега !

    Плащаш На Лекарите !

    И Не Получаваш !

    Медицинска Помощ !

    Същ7ото Е" !

    И С НОИ !

    Регламентираното в чл. 75, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и като цяло противоречи на Преамбюла и чл. 5 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – „Равенство и забрана на дискриминация“ И На чл. 4 и чл. 6 от Закона за защита от дискриминация, въз основата на признака Финансов статус !
    Което е Тотална Дискриминация Спряма лицата с Увреждания ! По признак увреждания защото не отчита степента на уврежданията ! А се основава на стойност пкоято не е измерител на увреждането
    Прикоето лица с една и съща степен Увреждания !

    Не получават равно третиране !

    А се третират Еднакво !

    Въз основа на базов Показател !

    Коъто няма нищо Общо с Уврежданията !

    Ако Хайванин !

    Като Теб Не Е Разбрал !

    Това !

    Значи !

    Не Е !

    За Тази Работа !

    14:04 17.12.2025

  • 60 Някой

    3 0 Отговор
    Стига сте манипулирали и плашили хората.

    Послесиците ще са наистита тежки, ако се грасува бюджет Теменужка, не и ако се гласува удължителен бюджет.

    Пенсии се актуализират чак на 1 юли.

    14:07 17.12.2025

  • 61 да ти кажа

    4 0 Отговор
    тежки ще са заради вас! Колко години ни управлявахте, ние не станахме по-добре...сваляте ни по 10 кожи от гърба, а вие станахте по двеста кила и сте си подсигурили децата за цял живот!

    14:08 17.12.2025

  • 62 Анджо

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Шизофрения до шия":

    Отдавна пиша за тия идиоти,че нищо не е става от ПП тата та. Гледам. Умните. Колко минуси са ти сложили.👍

    14:08 17.12.2025

  • 63 Пипи

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Айдемирясайте":

    С пенюарче или не, човекът е учил и разбира от това. А такива като теб да те оправят npocти myтри без пенюарче.

    Коментиран от #78

    14:09 17.12.2025

  • 64 Анджо

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Коментар":

    А. ПП тата.та до педарасия.

    14:10 17.12.2025

  • 65 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Дано.Специално във ваша чест.

    14:11 17.12.2025

  • 66 Дегербев

    2 0 Отговор
    Този е изподнал в криза: той и партията му са виновни, че няма бюджет, респ. хората нямат пари, а обвинява опозицията. Е, кой ще гласува за тия-гербер@стите?

    14:12 17.12.2025

  • 68 гражданин

    2 0 Отговор
    няма да има доходи и увеличения, защото ти лично съсипа държавата, и икономиката и, в последните 15 години

    14:12 17.12.2025

  • 69 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Разбира се.Специално на вас няма да има заплати.

    14:13 17.12.2025

  • 71 Панкрац

    2 0 Отговор
    Все обвинява другите. Остава да обвини ПП-ДБ, че е лежал в затвора Панкрац-Чехия

    14:13 17.12.2025

  • 72 Пеца

    2 3 Отговор
    За съжаление този път е прав

    14:13 17.12.2025

  • 74 протести!

    2 2 Отговор
    Май плаче за нови протести!

    Коментиран от #80

    14:14 17.12.2025

  • 75 Знайко

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Банкя":

    Трябва оптимизация и на броя на учителите, България е с най-много учители на брой ученици. В Европа българските учители имат най-малко отработени часове годишно. И учебните програми са лоши, но за това вината е на министерство на образованието.

    България е с най-много полицаи, селски кметове, депутати ... на глава от населението.

    Броя на депутатите трябва да се намали на 140.

    Коментиран от #84

    14:15 17.12.2025

  • 76 Иван

    1 1 Отговор
    На избори ПП-тата ще им се случи случка...казах

    14:16 17.12.2025

  • 77 Снежанка Димитрова

    2 1 Отговор
    Това е вашето отношение към обществото. Време и Обществото да си каже думата на изборите и да ви имете всички,които години богатяхте на гърба му.

    14:17 17.12.2025

  • 78 Куку

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Пипи":

    Добре Пипи,мерси за инфото.

    14:17 17.12.2025

  • 79 Що за отмъшение

    2 0 Отговор
    Много по-прави са БСПто, нека е редовен

    14:18 17.12.2025

  • 80 ЛОШО е

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "протести!":

    Когато не знаеш, че на този му не пука какво ще ядат гладните. А без бюджет гладните ще си лягат ...много гладни.

    14:19 17.12.2025

  • 81 приятел на чичо Свиненци

    2 0 Отговор
    Мутрата едно време-преди 25 години- охраняваше със своята фирма комплекс "Славия"-стадион, зали, хотели, ресторанти, басейни, хокеен стадион, тренировъчни терени и др. Чичо Венци бензинджията му бе началник.И двамата са от един дол дренки.

    14:19 17.12.2025

  • 82 Депутатите наполовина

    1 0 Отговор
    Че те в една Турция къде по малко

    14:20 17.12.2025

  • 83 ЧОВЕК

    3 0 Отговор
    БОЦИ, ИЗКАЗВАНЕТО ТИ Е КАРУЦАРСКО, КАКВОТО ТИ Е И ОБРАЗОВАНИЕТО, А ДА НЕ ГОВОРИМ И КАКВО СИ РАБОТИЛ ПРЕДИ ДА ТЕ НАПРАВИ ДОГАН ГЕНЕРАЛ - ПИКОЛО НА ТАТО!

    14:20 17.12.2025

  • 84 паметлив

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Знайко":

    не забравяй,че сме и с най-много глупаци на глава от населението!

    14:21 17.12.2025

  • 85 Мое мнение

    0 0 Отговор
    Жонглирането с бюджетите не е на добро......За съжаление лакомията на "неустановените" обелиха отдавна ликото на многовековния дъб ,а ние сме толкова зомбирани , че не можем да зацепим колко много сме затънали .......

    14:21 17.12.2025

  • 86 мутрафон

    1 0 Отговор
    ТОЯ нашио човек боко банканския разбира от бюджет толкова колкото знае чужди езици и ТАЯ курвазиян също.

    14:22 17.12.2025

  • 87 Нафърфорий

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "ТО БИВА,БИВА ДА СИ ПРО СТ":

    По прости от герберите - НН няма. Увеличението което искат тези продажници е за 500 000 държавни хрантутници, голяма част от които получиха в бюджет 2025 г над 50% увеличение. Сега реват за още поне 10% от 01.01.26г. Заплатите на чантадьиите и в момента са между 5000 и 10000лв. За останалите работещи над 2-милиона в частния сектор и над 2,5 милиона пенсионери които вземат между 1000 и 2000лв тях въобще не ги интересува. Те да се оправят както могат. Ако толкова мислеха за всички хора щяха да орежат разходите си които надминаха 50% преразпределение от БВП и щяха да дигнат пенсиите от 01.01.26г. за да могат най бедните да посрещнат с поне покриване на инфлацията досега влизането в еврозоната.

    14:22 17.12.2025

  • 88 Противен

    0 0 Отговор
    За пореден път другарят Борисов показва селски инатлък, дребна душица и злоба.

    14:23 17.12.2025

  • 89 Шефката

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ШЕФА":

    Аз пък друго виждам,но с вас наглава не се излиза .Когато ГЕРБ е във власта се строят пътища,санират сгради .Ядосвахте се,че давал през джипката.Да,ама даваше ЦЕЛЕВО,за инфраструктура на общините От ПП,в частност Асен Василев тегли заеми и" хвърля от самолет" на калпак.

    14:23 17.12.2025

