Бойко Борисов: ГЕРБ ще подкрепи само удължителен бюджет, но последиците ще са тежки

ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.
"Но за всички да е ясно, че последиците, до което води това са тежки", каза още той.
Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства - няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне, 750 хил. хора с увреждания също са изоставени без средства. Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ, заяви Борисов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
13:38 17.12.2025
2 Хаха
Коментиран от #5
13:38 17.12.2025
3 Последния Софиянец
13:39 17.12.2025
4 Ти си престъпник
Коментиран от #41
13:39 17.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Хаха":Борсите на Шиши и Бойко ще дигат цените да накажат народа.
Коментиран от #65
13:39 17.12.2025
6 ГЛАС НАРОДЕН
13:39 17.12.2025
7 ШЕФА
Коментиран от #89
13:40 17.12.2025
8 ГЛАС НАРОДЕН
13:40 17.12.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #69
13:40 17.12.2025
10 оператор монтажист
13:40 17.12.2025
11 Мнение
Коментиран от #35
13:40 17.12.2025
12 Гласове от зайчарника в Банкя
13:41 17.12.2025
13 Ту ту ту
13:41 17.12.2025
14 Бахур Бахар
Документирано е
На това същество майка му е еврейка, изнесе го български политолог
Разровете
13:41 17.12.2025
15 БОРИСОВ
13:41 17.12.2025
16 реалист
13:41 17.12.2025
17 Пакя
13:42 17.12.2025
18 гражданин
13:42 17.12.2025
19 ГЛАС НАРОДЕН
13:42 17.12.2025
20 Ще го смачкат този тиквеник
13:42 17.12.2025
21 Ззз
13:44 17.12.2025
22 Да ...да
13:44 17.12.2025
23 майтапчия
13:44 17.12.2025
24 Пацо
13:44 17.12.2025
25 Коментар
Коментиран от #64
13:44 17.12.2025
26 Шизофрения до шия
Коментиран от #62
13:44 17.12.2025
27 Асен не трябва да отменя Протеста утре,
"Било каквото било от сега нататък ще бъде както си беше."
Няма друг избор, Протести докато не свалят Държавната Охраната на Пеевски и Борисов, Протест докато Пеевски и Борисов не напуснат Политиката!
Елате Утре да изхвърлим Пеевски от Парламента и Властта! Срещу Бюджета.
Утре, всички в Центъра на Властта, 18:00 hours, Zulu Time.
Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025.
Коментиран от #36
13:46 17.12.2025
28 Ура,,Ура
13:47 17.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тома
Коментиран от #48
13:49 17.12.2025
31 Кабакрадев
13:49 17.12.2025
32 Роки
Коментиран от #51
13:51 17.12.2025
33 цвете гербер
13:51 17.12.2025
34 конвергенцията
13:53 17.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 дядото
13:56 17.12.2025
38 ТО БИВА,БИВА ДА СИ ПРО СТ
Коментиран от #87
13:56 17.12.2025
39 Реалист
13:57 17.12.2025
40 Много
Коментиран от #49
13:57 17.12.2025
41 Айдемирясайте
До коментар #4 от "Ти си престъпник":Ама нали занапред бюджетите ще ви оправя розовото ви пеньоарче.Споко,с него ще сте ок.
Коментиран от #63
13:57 17.12.2025
42 Близо е денят
13:57 17.12.2025
43 Гумен кРадев Решетников 💩
13:58 17.12.2025
44 Баня
13:58 17.12.2025
45 Бойко прегърна БСПол(игофрени)
БСПол(игофрени) - МРЪСНА ПРЕДАТЕЛСКА АНТИ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКА И АНТИ-КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ окончателно се разкри като най-върлия поддръжник на натовския военен бюджет (редовен, поправен за 2026г.), в размер на 6,2 милиарда евро за война!!
ДОЛУ ВОЙНАТА НА нАТО СРЕЩУ РУСИЯ!
Бойко прегърна, употреби и ритна олигофрените на БСП от следващото НС.
13:59 17.12.2025
46 Град Симитли
Друг му е виновен
Комунистите, децата им, внуците им, международното положение...
Както винаги.
13:59 17.12.2025
47 Възраждане
Коментиран от #58
14:00 17.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Боко мутрата
До коментар #40 от "Много":С една дума, циганин!
14:00 17.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Анджо
До коментар #32 от "Роки":Това го кажи НА ПП, те не не искаха бюджет. Кой сега ще си сложи главата в торбата.
14:01 17.12.2025
52 Истината:
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
14:01 17.12.2025
53 Любопитен
14:01 17.12.2025
54 стига, бе
14:01 17.12.2025
55 Тракиец 🇺🇦
14:02 17.12.2025
56 Банкя
Последното доказателство е от вчера ,с тези камери!
Коментиран от #75
14:02 17.12.2025
57 Блез Паскал
АНДРЕШКО, БАЙ ГАНЬО в СЪВРЕМЕНЕН ВАРИАНТ.
ХОРА, НАПРАВЕТЕ ДОБРО НА на БЪЛГАРИЯ,
НЕ ПОДКРЕПЯЙТЕ ПОВЕЧЕ ТОЯ ПОЛУГРАМОТЕН БАЙ ГАНЬО,
ЗАЩОТО ПОКОЛЕНИЯТА СЛЕД НАС ЩЕ НИ СЪДЯТ ЗА ТОВА
14:02 17.12.2025
58 Разбирач
До коментар #47 от "Възраждане":А Славун, жужето от ДС Атанасов къде ги оставяте? Всички са за затвора
14:02 17.12.2025
59 Няма Да Са !
По-Тежке !
От Това !
Което Видяхме !
до Сега !
Плащаш На Лекарите !
И Не Получаваш !
Медицинска Помощ !
Същ7ото Е" !
И С НОИ !
Регламентираното в чл. 75, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и като цяло противоречи на Преамбюла и чл. 5 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – „Равенство и забрана на дискриминация“ И На чл. 4 и чл. 6 от Закона за защита от дискриминация, въз основата на признака Финансов статус !
Което е Тотална Дискриминация Спряма лицата с Увреждания ! По признак увреждания защото не отчита степента на уврежданията ! А се основава на стойност пкоято не е измерител на увреждането
Прикоето лица с една и съща степен Увреждания !
Не получават равно третиране !
А се третират Еднакво !
Въз основа на базов Показател !
Коъто няма нищо Общо с Уврежданията !
Ако Хайванин !
Като Теб Не Е Разбрал !
Това !
Значи !
Не Е !
За Тази Работа !
14:04 17.12.2025
60 Някой
Послесиците ще са наистита тежки, ако се грасува бюджет Теменужка, не и ако се гласува удължителен бюджет.
Пенсии се актуализират чак на 1 юли.
14:07 17.12.2025
61 да ти кажа
14:08 17.12.2025
62 Анджо
До коментар #26 от "Шизофрения до шия":Отдавна пиша за тия идиоти,че нищо не е става от ПП тата та. Гледам. Умните. Колко минуси са ти сложили.👍
14:08 17.12.2025
63 Пипи
До коментар #41 от "Айдемирясайте":С пенюарче или не, човекът е учил и разбира от това. А такива като теб да те оправят npocти myтри без пенюарче.
Коментиран от #78
14:09 17.12.2025
64 Анджо
До коментар #25 от "Коментар":А. ПП тата.та до педарасия.
14:10 17.12.2025
65 Зъл пес
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Дано.Специално във ваша чест.
14:11 17.12.2025
66 Дегербев
14:12 17.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 гражданин
14:12 17.12.2025
69 Зъл пес
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Разбира се.Специално на вас няма да има заплати.
14:13 17.12.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Панкрац
14:13 17.12.2025
72 Пеца
14:13 17.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 протести!
Коментиран от #80
14:14 17.12.2025
75 Знайко
До коментар #56 от "Банкя":Трябва оптимизация и на броя на учителите, България е с най-много учители на брой ученици. В Европа българските учители имат най-малко отработени часове годишно. И учебните програми са лоши, но за това вината е на министерство на образованието.
България е с най-много полицаи, селски кметове, депутати ... на глава от населението.
Броя на депутатите трябва да се намали на 140.
Коментиран от #84
14:15 17.12.2025
76 Иван
14:16 17.12.2025
77 Снежанка Димитрова
14:17 17.12.2025
78 Куку
До коментар #63 от "Пипи":Добре Пипи,мерси за инфото.
14:17 17.12.2025
79 Що за отмъшение
14:18 17.12.2025
80 ЛОШО е
До коментар #74 от "протести!":Когато не знаеш, че на този му не пука какво ще ядат гладните. А без бюджет гладните ще си лягат ...много гладни.
14:19 17.12.2025
81 приятел на чичо Свиненци
14:19 17.12.2025
82 Депутатите наполовина
14:20 17.12.2025
83 ЧОВЕК
14:20 17.12.2025
84 паметлив
До коментар #75 от "Знайко":не забравяй,че сме и с най-много глупаци на глава от населението!
14:21 17.12.2025
85 Мое мнение
14:21 17.12.2025
86 мутрафон
14:22 17.12.2025
87 Нафърфорий
До коментар #38 от "ТО БИВА,БИВА ДА СИ ПРО СТ":По прости от герберите - НН няма. Увеличението което искат тези продажници е за 500 000 държавни хрантутници, голяма част от които получиха в бюджет 2025 г над 50% увеличение. Сега реват за още поне 10% от 01.01.26г. Заплатите на чантадьиите и в момента са между 5000 и 10000лв. За останалите работещи над 2-милиона в частния сектор и над 2,5 милиона пенсионери които вземат между 1000 и 2000лв тях въобще не ги интересува. Те да се оправят както могат. Ако толкова мислеха за всички хора щяха да орежат разходите си които надминаха 50% преразпределение от БВП и щяха да дигнат пенсиите от 01.01.26г. за да могат най бедните да посрещнат с поне покриване на инфлацията досега влизането в еврозоната.
14:22 17.12.2025
88 Противен
14:23 17.12.2025
89 Шефката
До коментар #7 от "ШЕФА":Аз пък друго виждам,но с вас наглава не се излиза .Когато ГЕРБ е във власта се строят пътища,санират сгради .Ядосвахте се,че давал през джипката.Да,ама даваше ЦЕЛЕВО,за инфраструктура на общините От ПП,в частност Асен Василев тегли заеми и" хвърля от самолет" на калпак.
14:23 17.12.2025