Започна подготовката за изкопаване на терена на новия стадион "Българска армия"

17 Декември, 2025 23:03 659 0

Работата по стоманената конструкция на сектор "А" пък е почти завършена

Започна подготовката за изкопаване на терена на новия стадион "Българска армия" - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

В съвсем нова фаза навлиза реконструкцията на стадион "Българска армия". Започна подготовка за изкопаване на терена. Това включва изграждане на отоплителна и поливна система, пише "24 часа", цитиран от Топспорт.

Работата по стоманената конструкция на сектор "А" пък е почти завършена. Предстои стартиране на дейностите по фасадата на централната трибуна.

Плановете са стадионът да бъде готов през идното лято. Проектът предвижда "Българска армия" да отговаря на UEFA категория 4 с редица от най-актуалните удобства за качествено изживяване на спортния фен.

Стадионът ще разполага с подгряване на терена и дренаж. Ще има и напоителна система с рециклиране на вода. Всички седалки ще бъдат покрити, a чрез озвучителни системи, LED осветление от последно поколение и соларни панели ще се завършва цялостната визия на мащабния проект. Предвижда се и засаждане на 300 нови дървета в Борисовата градина, като ще се върнат сериозни количества парково пространство на Столична община.


София / България
