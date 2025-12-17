ISW: Владимир Путин не приема западните гаранции за сигурността на Украйна

Съветът на Европейския съюз потвърди, че европейските страни и САЩ ще предоставят "солидни" гаранции за сигурност на Украйна като част от мирното споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна.
Кремъл категорично отхвърли предложенията на САЩ и Европа да предоставят на Украйна "подобни на НАТО" гаранции за сигурност като част от мирното споразумение.
Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW).
Кремъл продължи да сигнализира, че не е склонен да прави компромиси по отношение на териториалните претенции на Русия към суверенната територия на Украйна.
Русия стартира информационна кампания, за да представи Европейския съюз и отделни европейски страни като врагове на руския народ, сравними с нацистка Германия, в опит да милитаризира още повече руското общество.
На 15 декември Съветът на Европейския съюз издаде съвместна декларация, в която потвърждава, че лидерите на САЩ и Европа са ангажирани да работят заедно за осигуряване на "солидни гаранции за сигурност" и мерки за икономическо възстановяване на Украйна в контекста на мирното споразумение.
Съветът се съгласи да предостави подкрепа на украинската армия в мирно време; многонационални сили под европейско ръководство, съставени от сили от Коалицията на желаещите; механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня под ръководството на САЩ; и правно обвързващо задължение за предприемане на военни, дипломатически и икономически мерки в случай на повторна инвазия от Русия.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 16 декември, че американски и украински официални лица са обсъдили правно обвързващи гаранции за сигурност по време на преговорите.
Зеленски отбеляза, че украински и американски официални лица ще се срещнат в Маями, Флорида, за да продължат дискусиите относно гаранциите за сигурност, а американски официален представител отбеляза, че американски и украински работни групи вероятно ще се срещнат през уикенда (20 и 21 декември) "някъде" в САЩ, вероятно в Маями.
Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви в интервю на английски език за ABC News на 15 декември, че Русия "категорично няма да приеме, съгласи се или дори да се задоволи" с каквито и да било сили на НАТО в Украйна, дори ако тези сили са част от гаранция за сигурност или са членове на Коалицията на желаещите.
Рябков също така повтори, че Русия няма да прави компромиси "под никаква форма" по отношение на петте украински региона, които Русия незаконно анексира - които включват цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожска и Херсонска област, както и Крим.
Рябков повтори руската теория за победата - според която Русия неизбежно ще спечели, като издържи по-дълго от украинската съпротива и западната подкрепа - като заяви, че краят на руската война в Украйна зависи от това кога украинските поддръжници "признаят неизбежния изход от руския успех".
Русия стартира информационна кампания, за да представи Европейския съюз и отделни европейски страни като врагове на руския народ, сравними с нацистка Германия, в опит да милитаризира още повече руското общество.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за Islamic Republic of Iran Broadcasting на 15 декември, че Европа води война "под нацисткото знаме" с Русия чрез европейската подкрепа за Украйна.
Лавров заяви, че европейското ръководство в Белгия, Германия, Обединеното кралство, Франция и балтийските държави възрaжда "теорията и практиката на нацизма".
Лавров също така заяви, че Германия е въвлечена в "възраждане на милитаризма" и свърза съвременна Финландия с Адолф Хитлер и обсадата на Ленинград.
Лавров също така сравни съвременното европейско лидерство с исторически фигури като Адолф Хитлер и Наполеон Бонапарт, които представляват екзистенциална заплаха за Русия.
Кремъл се опитва да омаловажи продължаващите украински контраатаки в Купянск, докато руските ултранационалистични военни блогъри продължават да признават сериозността на ситуацията за руските сили.
Украинските сили наскоро напреднаха близо до Покровск и леко напреднаха близо до Купянск. Руските сили наскоро напреднаха в тактическите райони Добропиля и Костянтиновка-Дружковка.
