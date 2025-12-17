ДПС-Ново начало: От 2023 г. НСО охранява Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски

"ДПС - Ново начало" съобщи колко струва охраната на лидера Делян Пеевски. От партията уточниха, че ползваният от Пеевски автомобил е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство.
Това съобщиха от партийната централа.
От НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна.
Ето и цялата позиция на ДПС-Ново начало.
По повод системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници за охраната, предоставяна от Националната служба за охрана (НСО) за председателя на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски, смятаме за полезно да изясним известните ни факти и обстоятелства по темата.
Медийно е известно, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. „Сглобка“ , за историята на която напомня откритият от председателя на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО днес в кабинет 222 в НС, „Музей на Сглобката“.
Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация.
Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията.
Затова ние се обърнахме с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна.
По отношение на ползвания от г-н Пеевски автомобил, той е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство.
Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ – нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц „не били компютри, а компоти“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма,
5 Елате Утре да изхвърлим Пеевски от
Утре, всички в Центъра на Властта, 18:00 hours, Zulu Time.
Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025.
Борисов и Пеевски вън.
ДА СИ ПЛАЩАТ САМИ НА ОХРАНАТА!
АЗ НЕ ИСКАМ ДА ИМ Я ПЛАЩАМ!
НЕ ИСКАМ ДА ИМ ПЛАЩАМ И ОСИГУРОВКИТЕ!
НЕ ИСКАМ ДА ИМ ПЛАЩАМ НИТО КЮФТЕТАТА, НИТО ЕКСКУРЗИИТЕ!
9 Боко самоуби всички свидетели
До коментар #3 от "Да се знае":На престъпната му дейност включително и шефа на митниците Ваньо Танов на 55 години от аферата "Ало Ваньо". Самоуби и бившия шеф на баретите и негов съгражданин полковник Филко Славов от аферата Сретан Йосич -
След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -
Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма, съобщи сайтът "Афера".
Филко Славов се е самоубил в къщата си в Банкя.
Към този момент случаят официално и до днес не е огласен.
Коментиран от #32, #33
16:34 17.12.2025
И това за охраната на пеевски, си мисля че не е точно така, защото за другите служби нищо не казват, за горивата на колите, за командировъчните, за извънредните и т.н.
16:34 17.12.2025
12 механик
До коментар #2 от "честен ционист":А теб трябва да те учат как се гласува с машина .
13 ШИШИ Е РЯДКО АНТИПАТИЧЕН
17 чужденец
До коментар #3 от "Да се знае":Не се притеснявай . Там денонощно има герберски младежи , които пазят спалнята на бойко .
16:37 17.12.2025
ОПРАЗНИХА. УЛИЦИТЕ. В. ПОЛОВИНАТА. ГРАД. И. ТИ. МИНА. С. 50 ЧОВЕКА. ОХРАНА. ПОМАХА. КАТО. ТОДОР. ЖИВКОВ. И. КАТО. ГИ. ПИТАТ. СИМПАТИЗАНТИТЕ. ДЕТО. ТОЛКОВА. МНОГО. ТЕ. ОБИЧАТ. ЗАЩО. СА. ТАМ. ОТГОВОРЪТ. Е. ЕДИН. АМИ. КАЗАХА. НИ. ДА. ДОЙДЕМ.МНОГО. ТА. ОБИЧАТ. ОТ. ОБИЧТА. ИМ. ЩЕ. ЦЪФНЕШ. И. ВЪРЖЕЖ. НАГЪЛ. СИ. КАТО. ПАРТИЕН. СЕКРЕТАР
НА. БКП. ВАШАТА. МАЙКА. КЪРМИЛНИЦА.ДОГАН. ГО. ДЪРЖА. ТОВА. НАСЕЛЕНИЕ. КАТО. РОБИ, ТИ. СЕГА. ИМ. СЛОЖИ. И. ПО. ЕДИН. КАНТАРДЖИЙСКИ. ТОПУЗ, / ТЕЖЕСТ/НА. ВРАТОВЕТЕ.
16:38 17.12.2025
Коментиран от #23, #30
16:41 17.12.2025
23 Ами
До коментар #21 от "Горски":охраната на НСО е по-сигурна от личната, Илия Павлов беше убит пред лицето на охраната си, всички бяха в колите, до него нямаше никого.
16:43 17.12.2025
Търси се Стоян Мавродиев, раздавал необезпечени кредити от ББР за фирми на Бойко и Пеевски
Търси се убиеца на Нотариуса
Търси се убиеца на Алексей Петров.
Търсят се,ама никой не ги търси!
Службите са заети с охраната на ДП и ББ
27 ШОПАРА И БОЙО ТЪПОТО
Искаме отчет ,защото е плащано с нашите пари!
16:50 17.12.2025
28 честен ционист
До коментар #12 от "механик":Аз съм системно негласуващ.
16:50 17.12.2025
30 Да бе
До коментар #21 от "Горски":Интересна подборка, но там ги шитнаха.
16:50 17.12.2025
До коментар #9 от "Боко самоуби всички свидетели":И той да се самоубие,а не да чака Сретен.
16:52 17.12.2025
33 майна
До коментар #9 от "Боко самоуби всички свидетели":Путин действа по същият начин .
Коментиран от #45
16:55 17.12.2025
35 Кандидати за война
До коментар #7 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":Щом не искаш ЕС а Путин, нема лошо! То и без това живата сила за фронта му е на привършване, ще има да газиш калта по бойните полета🤣🤣🤣
16:56 17.12.2025
ТРЯБВА ДА ИМА ОХРАНА
ЗАЩОТО ВСЕКИ ДЕН
В ЧАНТИЧКА ДИАГАЛКА
Е ИНКАСО ДО БНБ КЪДЕТО
НАДЛЕЖНО ВНАСЯ ОБОРОТА ОТ
ЩАНДОВЕТЕ ЗА ХОРАТА....М ДА...
И МОЖЕ НА СТЪЛБИТЕ ДА ГО АТАКУВАТ
ГААНСТА ПАРАДАЙЗ ...С ПЕНЬЮАРИ...М ДА....
16:58 17.12.2025
37 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Даааааааа":Къде работят тия хора? Кой финансира "мероприятията" на БОЕЦ, плюещи срещу ПП/ДБ. Нито веднъж не протестираха срещу стотиците хиляди "мъртви души" ,чрез които Борисов и ЦИК фалшифицират изборите
16:59 17.12.2025
вперени са в мене всички и очички и ушички, че компромати аз държа!
17:04 17.12.2025
40 Друг българин
До коментар #24 от "един БЪЛГАРИН":Абе те онова прокурорско келеме де се покри с влязла в сила присъда вече година...сякаш се...изПАРИ...
17:04 17.12.2025
45 оня с коня
До коментар #33 от "майна":Непрекъснато такива като тебе обявяват че е Време за това и онова като например "Време е за възраждане",време е за "Величие",Време е ББ да се самоубие...А откъде знаете за какво е време,услед като нямате дори часовници а питате случайни минувачи колко е часът бе Оръфляци такива?!
17:10 17.12.2025
Време е за тояга.
17:13 17.12.2025
51 Прав си
До коментар #31 от "Възраждане":Така е, но някой трябва да ги изпроводи, с бълкица и дрян! Може и без бъклица.
17:27 17.12.2025
56 1234
До коментар #31 от "Възраждане":така ще е най изгодно и спрведливо
17:37 17.12.2025
