ДПС-Ново начало: От 2023 г. НСО охранява Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски

17 Декември, 2025 16:26 2 106 61

Ето колко струва охраната само на един партиен лидер

ДПС-Ново начало: От 2023 г. НСО охранява Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"ДПС - Ново начало" съобщи колко струва охраната на лидера Делян Пеевски. От партията уточниха, че ползваният от Пеевски автомобил е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство.

Това съобщиха от партийната централа.

От НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна.

Ето и цялата позиция на ДПС-Ново начало.

По повод системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници за охраната, предоставяна от Националната служба за охрана (НСО) за председателя на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски, смятаме за полезно да изясним известните ни факти и обстоятелства по темата.

Медийно е известно, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. „Сглобка“ , за историята на която напомня откритият от председателя на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО днес в кабинет 222 в НС, „Музей на Сглобката“.

Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация.

Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията.

Затова ние се обърнахме с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна.

По отношение на ползвания от г-н Пеевски автомобил, той е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство.

Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ – нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц „не били компютри, а компоти“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааааа

    47 2 Отговор
    На изборите да гласуват само грамотни!
    Лесно е!
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
    В противен случай ще има тиквеник със свинско!

    Коментиран от #37

    16:27 17.12.2025

  • 2 честен ционист

    13 50 Отговор
    Кирчо го учиха даже и как се шофира.

    Коментиран от #12

    16:28 17.12.2025

  • 3 Да се знае

    31 3 Отговор
    След като преди седмица сръбския гангстерски бос Сретен Йосич беше освободен от затвора ,от 4 дни има специална охрана на бившия премиер Бойко Борисов и неговия дом от СОБТ (Специализирания отряд за борба с тероризма). Както самия Борисов заяви "чужди партньорски служби ме предупредиха че се готви покушение срещу мен". Всеизвестен факт е че Йосич жив враг няма,както самия той афишира. Когато преди 5 години започнаха протестите срещу кабинета "Борисов-3" самия Борисов заяви - "Не се уплаших от Сретен Йосич,няма да се уплаша и от Васил Божков" . Сега малко предистория - Борисов получава 2 млн.долара от Йосич да бъде закрилян и в безопасност в България. Анти-терористи обаче го арестуват и готвят екстрадицията му в Холандия. Борисов и тогавашния главен прокурор Никола Филчев дават заповед на шефа на баретите тогава полк. Филко Славов да проведат през ноща операция за освобождаване на Йосич. Борисов е на събиране в х-л Шератон като гл.секретар на МВР и нетърпеливо си гледа часовника в очакване на добри новини. Баретите на Славов не успяват да освободят Йосич и той е екстрадиран в Холандия. Освен 2-та млн.долара,Йосич е платил още 3 млн.които са разделени между Борисов, Филчев и Филко Славов. След месец министъра на МВР Петканов освобождава Славов като шеф на баретите. След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -

    Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма,

    Коментиран от #4, #9, #17

    16:29 17.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Елате Утре да изхвърлим Пеевски от

    33 9 Отговор
    Елате Утре да изхвърлим Пеевски от Парламента и Властта! Срещу Бюджета.


    Утре, всички в Центъра на Властта,  18:00 hours, Zulu Time.

    Всички които милеят за България, всички които искат тяхните деца да имат Бъдеще в Родината и да не се скитат немили недраги по света, заповядайте в триъгълника на властта, 18:00 часа, Четвъртък 18ти Декември, 2025. 

    Борисов и Пеевски вън.

    16:30 17.12.2025

  • 6 Много тайни има

    6 5 Отговор
    Е нее.Кирето и той заплашен.

    16:31 17.12.2025

  • 7 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    34 9 Отговор
    ЩОМ ИСКАТ ДА ГИ ОХРАНЯВАТ
    ДА СИ ПЛАЩАТ САМИ НА ОХРАНАТА!
    АЗ НЕ ИСКАМ ДА ИМ Я ПЛАЩАМ!
    НЕ ИСКАМ ДА ИМ ПЛАЩАМ И ОСИГУРОВКИТЕ!
    НЕ ИСКАМ ДА ИМ ПЛАЩАМ НИТО КЮФТЕТАТА, НИТО ЕКСКУРЗИИТЕ!

    Коментиран от #35

    16:33 17.12.2025

  • 8 Да да да

    24 6 Отговор
    Пеевски народа те кръсти прасе.Пеевски народа иска това прасе не да бъде опечено,а изгорено, a тавата претопени в някоя пещ.

    16:33 17.12.2025

  • 9 Боко самоуби всички свидетели

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да се знае":

    На престъпната му дейност включително и шефа на митниците Ваньо Танов на 55 години от аферата "Ало Ваньо". Самоуби и бившия шеф на баретите и негов съгражданин полковник Филко Славов от аферата Сретан Йосич -
    След още няколко месеца Филко последва съдбата на мишо бирата,жена му,Ваньо Танов -

    Вчера се е самоубил полковник Филко Славов, бивш командир на специализирания отряд за борба с тероризма, съобщи сайтът "Афера".

    Филко Славов се е самоубил в къщата си в Банкя.

    Към този момент случаят официално и до днес не е огласен.

    Коментиран от #32, #33

    16:34 17.12.2025

  • 10 Фикри

    23 3 Отговор
    От какво се страхувате, господа честни и достойни, политици ?
    И това за охраната на пеевски, си мисля че не е точно така, защото за другите служби нищо не казват, за горивата на колите, за командировъчните, за извънредните и т.н.

    16:34 17.12.2025

  • 11 Мнение

    24 4 Отговор
    Проблемът е, че НСО не арестуват Пеевски, защото е очевадна злоупотребата му с непозволена власт

    16:34 17.12.2025

  • 12 механик

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А теб трябва да те учат как се гласува с машина .

    Коментиран от #28

    16:34 17.12.2025

  • 13 ШИШИ Е РЯДКО АНТИПАТИЧЕН

    23 0 Отговор
    Това си е талант да караш абсолютно всички да не презират.

    16:35 17.12.2025

  • 14 Тоя Шопар,

    23 2 Отговор
    Да бяга в Дубай,че БГ ще му се види тясно.Няма никакъв шанс.

    16:36 17.12.2025

  • 15 визионер

    14 0 Отговор
    Ясно , влезе в обяснителен режим .

    16:36 17.12.2025

  • 16 Народее

    13 3 Отговор
    В парламента се бият,ние да не сме по долу.Биите се бе хора,така ще се разтоварим от депутатите.

    16:36 17.12.2025

  • 17 чужденец

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да се знае":

    Не се притеснявай . Там денонощно има герберски младежи , които пазят спалнята на бойко .

    16:37 17.12.2025

  • 18 12340

    10 1 Отговор
    3000х12х5 тулупа=180 000/годишнох3години=540 000 до тук и ако не лъжат..
    Ко му плащаш?! :))

    16:37 17.12.2025

  • 19 БАЙ ---ХОЙ

    21 2 Отговор
    КОГО. ЛЪЖЕШ. БЕ. МАГНИТСКИ. ПОКАЖИ. ЕДИН. ПОНЕ. ДЕТО. ДА. ХОДИ. СЛЕД. ТЯХ. ДА. ГИ. ОХРАНЯВА, ПРЕД. ТЕБЕ. КАВАЛКАДА , СЛЕД. ТЕБЕ. ОЩЕ. ПО. ГОЛЯМА, ОТИДЕ. В. КЪРДЖАЛИ.
    ОПРАЗНИХА. УЛИЦИТЕ. В. ПОЛОВИНАТА. ГРАД. И. ТИ. МИНА. С. 50 ЧОВЕКА. ОХРАНА. ПОМАХА. КАТО. ТОДОР. ЖИВКОВ. И. КАТО. ГИ. ПИТАТ. СИМПАТИЗАНТИТЕ. ДЕТО. ТОЛКОВА. МНОГО. ТЕ. ОБИЧАТ. ЗАЩО. СА. ТАМ. ОТГОВОРЪТ. Е. ЕДИН. АМИ. КАЗАХА. НИ. ДА. ДОЙДЕМ.МНОГО. ТА. ОБИЧАТ. ОТ. ОБИЧТА. ИМ. ЩЕ. ЦЪФНЕШ. И. ВЪРЖЕЖ. НАГЪЛ. СИ. КАТО. ПАРТИЕН. СЕКРЕТАР
    НА. БКП. ВАШАТА. МАЙКА. КЪРМИЛНИЦА.ДОГАН. ГО. ДЪРЖА. ТОВА. НАСЕЛЕНИЕ. КАТО. РОБИ, ТИ. СЕГА. ИМ. СЛОЖИ. И. ПО. ЕДИН. КАНТАРДЖИЙСКИ. ТОПУЗ, / ТЕЖЕСТ/НА. ВРАТОВЕТЕ.

    16:38 17.12.2025

  • 20 Пазете го, слънцето наше

    12 0 Отговор
    Пеевски е ясен. Цял живот е работил и спастрял някой лев, само за да носи България на гърба си, у дома!

    16:39 17.12.2025

  • 21 Горски

    19 1 Отговор
    Каква скръндза трябва да си, че хем да можеш да си купиш изборите, хем да се стискаш за охрана. Бройката на хората умножете поне по 9 добавете горивото и подръжката на колите и амортизацииите на специалното оборудване, щото едва ли го охраняват само с пищови. А колко струват ВСИЧКИ коли дето ползва тоя ? Защото той не ползва само един автомобил предоставен от НСО (колко струва договора ??? щото НИЕ сме го плащали тоя автомобил. Освен това буквално всеки може да види пеевски, че се пази освен от НСО и от ЧАСТНА охрана - те колко струват ? Щото също са платени от държавата (през партията). Всеки може да види пеевски, че се пази освен от НСО и частна охрана, винаги където отиде има поне 2-3 патрулки с ПОЛИЦАИ. Те колко струват на държавата?

    Коментиран от #23, #30

    16:41 17.12.2025

  • 22 Хмм

    15 0 Отговор
    14 хиляди на месец, 168 хиляди за година, 504 хиляди за 3 години, вижда им се малко, а колите са две

    16:41 17.12.2025

  • 23 Ами

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    охраната на НСО е по-сигурна от личната, Илия Павлов беше убит пред лицето на охраната си, всички бяха в колите, до него нямаше никого.

    16:43 17.12.2025

  • 24 един БЪЛГАРИН

    18 1 Отговор
    Търси се Петьо Еврото, шеф на Паралелната Прокуратура
    Търси се Стоян Мавродиев, раздавал необезпечени кредити от ББР за фирми на Бойко и Пеевски
    Търси се убиеца на Нотариуса
    Търси се убиеца на Алексей Петров.
    Търсят се,ама никой не ги търси!
    Службите са заети с охраната на ДП и ББ

    Коментиран от #40

    16:45 17.12.2025

  • 25 мдам

    11 1 Отговор
    Пеевски-Борисов започна с калянето и плюенето по всички. Викат му "предизборна кампания".

    16:46 17.12.2025

  • 26 доктор Гълабова

    7 1 Отговор
    Добре де от токова много охрана ,кога вижда слънце , как си набавя витамин Д .Тревожа се за него , явно напоследък е подложен на голям стрес

    16:50 17.12.2025

  • 27 ШОПАРА И БОЙО ТЪПОТО

    11 1 Отговор
    Да връщат парите които са платили за охрана през годините!
    Искаме отчет ,защото е плащано с нашите пари!

    16:50 17.12.2025

  • 28 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "механик":

    Аз съм системно негласуващ.

    16:50 17.12.2025

  • 29 ОБРЕМЕНЕН

    12 0 Отговор
    Шишо, даже и грозната му майка го смята за отблъскващ. Затова е толкова злобен.

    16:50 17.12.2025

  • 30 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Интересна подборка, но там ги шитнаха.

    16:50 17.12.2025

  • 31 Възраждане

    7 2 Отговор
    И защо???? Всичките изброени трябва да са под охраната на надзирателите в Централния Софийски Затвор

    Коментиран от #51, #56

    16:51 17.12.2025

  • 32 Вече му е време

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Боко самоуби всички свидетели":

    И той да се самоубие,а не да чака Сретен.

    16:52 17.12.2025

  • 33 майна

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боко самоуби всички свидетели":

    Путин действа по същият начин .

    Коментиран от #45

    16:55 17.12.2025

  • 34 политик

    6 0 Отговор
    Сега очаквам да излезе и да осъди постъпката на Руди гела и окончателно ще настъпи мотиката .

    16:56 17.12.2025

  • 35 Кандидати за война

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    Щом не искаш ЕС а Путин, нема лошо! То и без това живата сила за фронта му е на привършване, ще има да газиш калта по бойните полета🤣🤣🤣

    16:56 17.12.2025

  • 36 ГЕРТРУДА

    1 1 Отговор
    ТОЙ(.....)ФИГ.1☝
    ТРЯБВА ДА ИМА ОХРАНА
    ЗАЩОТО ВСЕКИ ДЕН
    В ЧАНТИЧКА ДИАГАЛКА
    Е ИНКАСО ДО БНБ КЪДЕТО
    НАДЛЕЖНО ВНАСЯ ОБОРОТА ОТ
    ЩАНДОВЕТЕ ЗА ХОРАТА....М ДА...
    И МОЖЕ НА СТЪЛБИТЕ ДА ГО АТАКУВАТ
    ГААНСТА ПАРАДАЙЗ ...С ПЕНЬЮАРИ...М ДА....

    16:58 17.12.2025

  • 37 ИСТИНАТА

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даааааааа":

    Къде работят тия хора? Кой финансира "мероприятията" на БОЕЦ, плюещи срещу ПП/ДБ. Нито веднъж не протестираха срещу стотиците хиляди "мъртви души" ,чрез които Борисов и ЦИК фалшифицират изборите

    16:59 17.12.2025

  • 38 Хем злобни хем коварни

    6 1 Отговор
    А от какъв зор пазят Гнома, ристьо и кирцата? А Асенка пазят ли я?

    17:01 17.12.2025

  • 39 ФЕЙК

    5 1 Отговор
    Аз съм Шиши баш крадеца, вечния лъжец, на Балканский полуостров няма друг кат мен,
    вперени са в мене всички и очички и ушички, че компромати аз държа!

    17:04 17.12.2025

  • 40 Друг българин

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "един БЪЛГАРИН":

    Абе те онова прокурорско келеме де се покри с влязла в сила присъда вече година...сякаш се...изПАРИ...

    17:04 17.12.2025

  • 41 Лъжат

    1 1 Отговор
    защото са дръти бразилиеро!

    17:05 17.12.2025

  • 42 Психиатър

    6 1 Отговор
    Само три дни без протести и пак изпълзя , а негов депутат нападна Руди гела . Само три дни !!!

    17:06 17.12.2025

  • 43 пашата

    5 1 Отговор
    Магнитският с-и-чуг да се раз-асова или в Белене с мутрата

    17:06 17.12.2025

  • 44 123456

    4 1 Отговор
    Според мен му е малко охраната .Време е да му изпратим един отряд с барети , след разпореждане на Гл.Прокурор .Ако не е в политиката , дани ще има червена бюлетина ?

    17:08 17.12.2025

  • 45 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "майна":

    Непрекъснато такива като тебе обявяват че е Време за това и онова като например "Време е за възраждане",време е за "Величие",Време е ББ да се самоубие...А откъде знаете за какво е време,услед като нямате дори часовници а питате случайни минувачи колко е часът бе Оръфляци такива?!

    17:10 17.12.2025

  • 46 Независим

    5 1 Отговор
    Тия прасета от думи не разбират.
    Време е за тояга.

    17:13 17.12.2025

  • 47 Дедо

    4 1 Отговор
    НСО за пазили петима политици заради заплахи от русхите служби да ги убият. Трима вече нямат охрана ,останли са само Пеевски и Борисов. Е как стана така ,след като и петимата са само депутати и в сегашния парламент са четирима от тях,. Защо трима нямат ,а двама имат.

    17:20 17.12.2025

  • 48 Връщай

    6 1 Отговор
    Парите бе!

    17:21 17.12.2025

  • 49 не на еврото

    2 2 Отговор
    Аз ще гласувам за НН само ако успее да спре еврото .Нали демонстрират ,че имат много власт ?

    17:24 17.12.2025

  • 50 К.К

    4 1 Отговор
    Лъжи, лъжи, лъжи! Няма да го излъскате Пеевски с това. И децата знаят и виждат истината. Махайте се от управлението на държавата!

    17:24 17.12.2025

  • 51 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Възраждане":

    Така е, но някой трябва да ги изпроводи, с бълкица и дрян! Може и без бъклица.

    17:27 17.12.2025

  • 52 Сийка

    0 0 Отговор
    Във връзка с днешният инцидент в НС, следобед Делян П. се е свързал с Кубрат Пулев и му е предложил депутатско място в следващото Народно събрание - това говореше една жена в трамвая.....

    17:30 17.12.2025

  • 53 Павел

    2 0 Отговор
    2023 г. Пеевски сега сме 2025г. Охранявани сте ти и Борисов.

    17:31 17.12.2025

  • 54 не знам как

    1 0 Отговор
    Не са приемливи за българската политика и е без значение какво казват .Само не знам , днес им е първото появяване след протеста и успяха да предизвикат сбиване , протест тази вечр и голя протест утре . Това е само 5 минути видео от кабинет 222 и 2 минути от залата и обществото пак избухна .Явно е премината точката на кипене и всичко се обръща срещу тях .

    17:32 17.12.2025

  • 55 здраво мислещ

    2 0 Отговор
    Той е ограняван минимум от 2013 година насам

    17:33 17.12.2025

  • 56 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Възраждане":

    така ще е най изгодно и спрведливо

    17:37 17.12.2025

  • 57 Ало, ало

    1 0 Отговор
    Без такива увъртания! Мен лично много ме интересува ЗАЩО ги пазят! Каква точно непосредствена заплаха има за живота им? Много удобно е да се каже, че било конфиденциална информация.Защото са си празни приказки. На всички тези, т. нар.високопоставени политици да бъде махната охраната, по 4 бона заплата на човек, колко е на месец за всички?

    17:41 17.12.2025

  • 58 Дориана

    1 0 Отговор
    Пеевски, който уж работел за народа защо се страхува от народа и здраво се е вкопчил от страх в охраната. Колкото му е дебело егото, толкова му е голям страха от народния гняв.

    17:42 17.12.2025

  • 59 Хайде сега

    1 0 Отговор
    Президентът друго каза, аз вярвам на него. Поне три ведомства пазят ДП. Който иска да го пазят, да си плаща от джоба!От къде на къде всички ние ще им плащаме масрафа?

    17:43 17.12.2025

  • 60 нннн

    0 0 Отговор
    Тия политици, а и други, надзиратели трябва да ти охраняват. Затворнически надзиратели.

    17:44 17.12.2025

  • 61 😂😂😂

    0 0 Отговор
    Що за малоумен човек си, за да се изявяваш като журналист, под чуждо име и скрит зад черни очила, гжа "Атанасова" !?

    17:45 17.12.2025

