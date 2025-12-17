Новини
България »
Всички градове »
Високо напрежение в Народното събрание. Удари и ритници между депутати (ВИДЕО)

Високо напрежение в Народното събрание. Удари и ритници между депутати (ВИДЕО)

17 Декември, 2025 10:14 2 331 42

  • народно събрание-
  • бой-
  • ритници-
  • депутати

Сблъсъкът беше между Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“ и Радостин Василев от „Морал, единство, чест“

Високо напрежение в Народното събрание. Удари и ритници между депутати (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Високо напрежение в парламента - редовното заседание на НС беше прекъснато заради извънредна ситуация и бой между депутати, съобщават от Dariknews.bg

Докато министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков говореше от трибуната и искаше да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, камерите показаха размяна на реплики и последвал физически сблъсък между Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“ и Радостин Василев от „Морал, единство, чест“.

От кадрите се видя ритник от Василев, блъскане от Далоолу и посягане от лидера на МЕЧ с юмрук към депутата от „ДПС-Ново начало”.

Междувременно имаше и обиди, и словесни атаки:

„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев.

„Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.

Заради създалата се ситуация и за успокояване на политическите страсти председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка до 11:00 ч.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааааа

    55 0 Отговор
    На изборите да гласуват само грамотни!
    Лесно е!
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!

    Коментиран от #5

    10:16 17.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Ще висят

    10:17 17.12.2025

  • 3 браво

    32 14 Отговор
    Руди ме изкефи !!

    10:17 17.12.2025

  • 4 Гост

    8 22 Отговор
    Хахаааа. Ама Бойко е каратис и ше ги млати сички ако го нападнат, затва го не нападат

    10:17 17.12.2025

  • 5 Сийка

    32 4 Отговор

    До коментар #1 от "Даааааааа":

    ...и да пише на български!

    10:18 17.12.2025

  • 6 Търновец

    19 1 Отговор
    Браво! Има ли видео на тубата?

    10:18 17.12.2025

  • 7 Народ

    30 0 Отговор
    пародия. на тези им плащам заплата

    10:18 17.12.2025

  • 8 Пешо

    24 0 Отговор
    Покажете ги всички кадри, стига цензура.

    10:19 17.12.2025

  • 9 Тоя

    11 18 Отговор
    Мечаджията го чака тегло

    Коментиран от #23

    10:19 17.12.2025

  • 10 гражданин

    27 2 Отговор
    На Гюнай трябваше да му се пръсне шкембето , за да има ефект

    10:19 17.12.2025

  • 11 честен ционист

    15 3 Отговор
    Никога не се бият наистина. Само се подбутват. Това е ясен знак, че са от едно котило.

    10:20 17.12.2025

  • 12 браво

    13 4 Отговор
    Езака тръгна да го бие , но Василев го усмири с едно майгери !!

    10:21 17.12.2025

  • 13 Ами да

    16 0 Отговор
    Не ги спирайте! Да се избият идиотите!

    10:23 17.12.2025

  • 14 Тома

    20 0 Отговор
    Хвала на депутатите защото народа за това ги е пратил в парламента да им гледа сеира

    10:23 17.12.2025

  • 15 истината

    22 2 Отговор
    България няма да се оправи докато НН е в парламента ! Тези хора са там да правят схеми и да крадат от бюджета .Видяхте избирателите им на контра протеста , само платени роми .

    10:24 17.12.2025

  • 16 сам у рай

    8 2 Отговор
    Сечи хипопотамо с мечот Радостиней!
    Но реморс!!!

    10:25 17.12.2025

  • 17 пепеляшка

    8 2 Отговор
    Поредния неграмотник в парламента.

    10:25 17.12.2025

  • 18 Деций

    6 8 Отговор
    Всички знаят ,че МЕЧ са отдавна МЕК и са напазарувани от Свинята,и сега ми играят сценки за заблуда!

    10:26 17.12.2025

  • 19 Гост

    12 4 Отговор
    Гела кво маваши му изтрещя. Трябваше да ги остават да гледаме малко мортал комбат. Май ДПСто искат всички да ги бият, миналата седмица оня дългия от ППто щеше да преплеска Пеефски, ако я немаше охраната, сега Гела си му заби каратето на тоя.

    10:26 17.12.2025

  • 20 така е

    11 4 Отговор
    Ама, той потурестия тръгна пръв да се бие. Руди се отбранява.

    10:27 17.12.2025

  • 21 тиквата: „Морал, единство, чест“

    6 1 Отговор
    имаме в парла ментата
    дръгнене между бръмбари

    10:27 17.12.2025

  • 22 Мирчо от ППДБ

    7 5 Отговор
    се хили като п.ча и се кефи на сеира!

    Един от най гнусните розоводесни на Радев !

    10:28 17.12.2025

  • 23 обратното е

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя":

    Това е самоотбрана. Потурестия тръгна пръв да се бие.

    10:28 17.12.2025

  • 24 Коментар

    13 3 Отговор
    Така става, след като прокуратурата и ДАНС се правят, че няма очевадна злоупотреба с непозволена власт на тумора Пеевски и метастазите му, ще ги чистят с ритници

    10:29 17.12.2025

  • 25 Точен

    10 3 Отговор
    Не че толкова харесвам Гела, но този път ме изкефи... Новият бардак със старите деребеи е злокачественият тумор в българската политика. На път натам са и ПП/ДБ и ГЕРБ - те фалирах със сглобката СИ България... Виновни са тези българи /не говоря за небългарите/, които гласуваха за сглобката. ТУК НЕ Е АНКАРА ИЛИ БРЮКСЕЛ!

    10:29 17.12.2025

  • 26 Моарейн

    7 0 Отговор
    Боже, и тия се имат за елита на нацията! Те и останалите 238 ... всеки сам да си сложи етикет, че ако аз го направя, ще ми наложат забрана за десет прераждания напред... рушат системно, нагло и безпардонно държавността и после реват защо матрялът бил такъв и онакъв. Отвратителни безобразници!!!

    Коментиран от #31

    10:29 17.12.2025

  • 27 МЕЧ от Шайката

    3 7 Отговор
    на Радев в схватка с ДПС, топло приветствани с усмивка от ППДБ и другите шарлатани- Величие, Възраждане , АПС и т.н.

    ГЕРБ гледат умно!

    Така ще е и на изборите - ДПС срещу Шайката!

    ГЕРБ ще гледат умно.

    10:32 17.12.2025

  • 28 Евала

    5 3 Отговор
    Добро круше беше, май кобрата го е учил. Поздравления

    10:32 17.12.2025

  • 29 Ами

    2 1 Отговор
    Не е даден боя. Цензура ли има!?

    10:34 17.12.2025

  • 30 Идиотите

    4 0 Отговор
    ПП дб казваха ,че няма смисъл от АЕЦ белене, а сега питали за 7 и 8 блок на Козлодуй ,за да угодят на ги осподарите си

    10:34 17.12.2025

  • 31 Моарейн

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Моарейн":

    Впрочем, това е епизод пореден от пиеската Отклоняване вниманието на стадото от поредната тесла, която политиците му готвят". Въпросът е каква гадост се опитват да скрият от нас?

    10:34 17.12.2025

  • 32 ТОЯ ЦИ

    3 0 Отговор
    ГАНИН РАДОСТИН НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГО НАБИЕ И ДА ГО СЛОЖИ НА МЯСТО.ТОЯ ВУЛГАРЕН ИНДИВИД Е НАУЧИЛ И БЪЛГАРСКИ НО ЦИ...... НРАВИ СА МУ В КРАВТА

    10:38 17.12.2025

  • 33 Хмм

    2 1 Отговор
    и какво търси този от пеевското ДПС горе където са МЕЧ?

    10:38 17.12.2025

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    ДА СЕ МЛАТЯТ В ПАРЛАМЕНТА, ТОВА НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ. 😂 СЕГА ПО СЕРИОЗНАТА ТЕМА: ПЪРВО, ДА СЕ ВЪРНЕ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, ВТОРО: СУБСИДИИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ,ВСЕКИ В СВОЯТА ПАРТИЯ, ДА СИ ПЛАЩА ЧЛЕНСКИ ВНОС. 👍🤔🇧🇬🌹🌹🌹

    10:39 17.12.2025

  • 35 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Крайно време е депесета шевепесета и всякакви песета да не влизат повече в парламента

    10:39 17.12.2025

  • 36 Еднопосочен билет

    3 2 Отговор
    Ех, защо на Бай Тошо не му стигна малко време да натовари всички потурковци с фесове по автобусите на еднопосочна екскурзийка към майка Туркия...

    10:39 17.12.2025

  • 37 Цвете

    2 0 Отговор
    ДА СЕ МЛАТЯТ В ПАРЛАМЕНТА, ТОВА НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ. 😂 СЕГА ПО СЕРИОЗНАТА ТЕМА: ПЪРВО, ДА СЕ ВЪРНЕ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, ВТОРО: СУБСИДИИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ,ВСЕКИ В СВОЯТА ПАРТИЯ, ДА СИ ПЛАЩА ЧЛЕНСКИ ВНОС. 👍🤔🇧🇬🌹🌹🌹

    10:40 17.12.2025

  • 38 Възроден

    3 1 Отговор
    Възродителен Процес 2.0 е единственото решение.

    10:41 17.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ДПС губят почва

    2 2 Отговор
    И налитат на бой ха така.

    10:41 17.12.2025

  • 41 гражданин

    0 0 Отговор
    това си беше блокиращо маваши, Радостин гардира с крак, от седнало положение, но никой не показа как са започнали спора си, Хасан Хасанов му се размина боя от Руди, на Гюнай не можа, фул контакт се получи, срамота, човека е 20 години по стар от него, можеше да му е баща

    10:45 17.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол