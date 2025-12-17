Високо напрежение в Народното събрание. Удари и ритници между депутати (ВИДЕО)

Високо напрежение в парламента - редовното заседание на НС беше прекъснато заради извънредна ситуация и бой между депутати, съобщават от Dariknews.bg
Докато министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков говореше от трибуната и искаше да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, камерите показаха размяна на реплики и последвал физически сблъсък между Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“ и Радостин Василев от „Морал, единство, чест“.
От кадрите се видя ритник от Василев, блъскане от Далоолу и посягане от лидера на МЕЧ с юмрук към депутата от „ДПС-Ново начало”.
Междувременно имаше и обиди, и словесни атаки:
„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев.
„Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.
Заради създалата се ситуация и за успокояване на политическите страсти председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка до 11:00 ч.
1 Даааааааа
Лесно е!
Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
Коментиран от #5
10:16 17.12.2025
2 Последния Софиянец
10:17 17.12.2025
3 браво
10:17 17.12.2025
4 Гост
10:17 17.12.2025
5 Сийка
До коментар #1 от "Даааааааа":...и да пише на български!
10:18 17.12.2025
6 Търновец
10:18 17.12.2025
7 Народ
10:18 17.12.2025
8 Пешо
10:19 17.12.2025
9 Тоя
Коментиран от #23
10:19 17.12.2025
10 гражданин
10:19 17.12.2025
11 честен ционист
10:20 17.12.2025
12 браво
10:21 17.12.2025
13 Ами да
10:23 17.12.2025
14 Тома
10:23 17.12.2025
15 истината
10:24 17.12.2025
16 сам у рай
Но реморс!!!
10:25 17.12.2025
17 пепеляшка
10:25 17.12.2025
18 Деций
10:26 17.12.2025
19 Гост
10:26 17.12.2025
20 така е
10:27 17.12.2025
21 тиквата: „Морал, единство, чест“
дръгнене между бръмбари
10:27 17.12.2025
22 Мирчо от ППДБ
Един от най гнусните розоводесни на Радев !
10:28 17.12.2025
23 обратното е
До коментар #9 от "Тоя":Това е самоотбрана. Потурестия тръгна пръв да се бие.
10:28 17.12.2025
24 Коментар
10:29 17.12.2025
25 Точен
10:29 17.12.2025
26 Моарейн
Коментиран от #31
10:29 17.12.2025
27 МЕЧ от Шайката
ГЕРБ гледат умно!
Така ще е и на изборите - ДПС срещу Шайката!
ГЕРБ ще гледат умно.
10:32 17.12.2025
28 Евала
10:32 17.12.2025
29 Ами
10:34 17.12.2025
30 Идиотите
10:34 17.12.2025
31 Моарейн
До коментар #26 от "Моарейн":Впрочем, това е епизод пореден от пиеската Отклоняване вниманието на стадото от поредната тесла, която политиците му готвят". Въпросът е каква гадост се опитват да скрият от нас?
10:34 17.12.2025
32 ТОЯ ЦИ
10:38 17.12.2025
33 Хмм
10:38 17.12.2025
34 Цвете
10:39 17.12.2025
35 ООрана държава
10:39 17.12.2025
36 Еднопосочен билет
10:39 17.12.2025
37 Цвете
10:40 17.12.2025
38 Възроден
10:41 17.12.2025
40 ДПС губят почва
10:41 17.12.2025
41 гражданин
10:45 17.12.2025
