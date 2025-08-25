Владимир Путин заминава на четиридневна визита в Китай

Президентът на Русия Владимир Путин ще замине на четиридневно посещение в Китай, където ще вземе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество /ШОС/, съобщи съветникът на държавния глава Юрий Ушаков.
Срещата на върха в Тиендзин ще бъде най-голямата от основаването на ШОС, заяви китайският посланик в Русия Джан Ханхуей в интервю за РИА Новости.
„Тази година срещата на Съвета на държавните глави на държавите-членки на ШОС ще се проведе в Тиендзин от 31 август до 1 септември. В нея ще участват над 20 държавни глави, включително руският президент Владимир Путин, както и ръководители на 10 международни организации. Тази среща на върха ще бъде най-голямата от основаването на ШОС, което демонстрира общите очаквания на държавите-членки за задълбочаване на сътрудничеството и привлича голямо внимание от международната общност“, отбеляза той.
ШОС е международна организация, основана през 2001 г. В нея участват Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. През юли 2024 г. на срещата на върха на ШОС в Казахстан Беларус стана пълноправен член на организацията. Страни наблюдатели са Афганистан и Монголия, а страни партньори - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЕ, Турция, Шри Ланка и други.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ясно е!
До коментар #1 от "Име":Бункерният, къс фашист ще проси още помощ от Поднебесната и другите участници в седянката.
Коментиран от #9
06:44 25.08.2025
3 Факти
Коментиран от #5
06:45 25.08.2025
4 Другарчета ли сте с фюрера? 😂
До коментар #1 от "Име":Браво 👍! За любовта към вожда няма граници.
06:47 25.08.2025
5 Защо спамиш копейко мaлoyмна?
До коментар #3 от "Факти":Вече има статия с катъра.
Коментиран от #30
06:48 25.08.2025
6 име
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
67 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ношки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме наебете....,!
06:52 25.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Каква
06:53 25.08.2025
9 шулер..
До коментар #2 от "Ясно е!":Злобата и пенята от бг,бандерците-няма край,вова освен на срещата с организацята,той и пин ще подпишат договор за доставката на вода от сибир за шанхай,тръбите на водопровода са вече до русьграницата..къде са урсулците да сложат санкций на сибирските реки,а там има много вода за износ..
Коментиран от #18
06:53 25.08.2025
10 име
Коментиран от #12
06:55 25.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Антирашист
До коментар #10 от "име":Украйна се опитва да отговаря огледално на фашисткия агресор.
06:58 25.08.2025
13 Анонимен
07:00 25.08.2025
14 Браво на диктатора! 👏
07:00 25.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оценка
Целият свят вече отлично знае какво да може очаква от империалистическа Русия, а именно... само смърт и разрушения.
07:04 25.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Трябва да се удари едно коляно пред
До коментар #9 от "шулер..":господаря Си 😂. Играта загрубява за хунтата в Кремъл и бункерния диктатор.
07:15 25.08.2025
19 Госあ
Коментиран от #22
07:20 25.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ТЕЗИ СРЕЩИ
07:22 25.08.2025
22 Естествено, че ще го натискат.
До коментар #19 от "Госあ":Вече им е омръзнало да се занимават със санкции и усложнения.
07:23 25.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Планинец
До коментар #11 от "Двойникът отива в Китай, а":Не бе, той нали отдавна умря( няколко пъти)!
07:50 25.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Владимир Путин
07:59 25.08.2025
28 Другаря Си
08:00 25.08.2025
29 Путин-суровиния доставчик на Си
08:04 25.08.2025
30 Изпускаш
До коментар #5 от "Защо спамиш копейко мaлoyмна?":си нервите,момче! По кротко,че тая злоба и злъч ще ти докарат някоя болест! Но...тя,русофобията си е чиста болест!
08:17 25.08.2025
31 АЛЕХ
08:37 25.08.2025