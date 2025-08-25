Владимир Путин заминава на четиридневна визита в Китай

Президентът на Русия Владимир Путин ще замине на четиридневно посещение в Китай, където ще вземе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество /ШОС/, съобщи съветникът на държавния глава Юрий Ушаков.

Срещата на върха в Тиендзин ще бъде най-голямата от основаването на ШОС, заяви китайският посланик в Русия Джан Ханхуей в интервю за РИА Новости.

„Тази година срещата на Съвета на държавните глави на държавите-членки на ШОС ще се проведе в Тиендзин от 31 август до 1 септември. В нея ще участват над 20 държавни глави, включително руският президент Владимир Путин, както и ръководители на 10 международни организации. Тази среща на върха ще бъде най-голямата от основаването на ШОС, което демонстрира общите очаквания на държавите-членки за задълбочаване на сътрудничеството и привлича голямо внимание от международната общност“, отбеляза той.

ШОС е международна организация, основана през 2001 г. В нея участват Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. През юли 2024 г. на срещата на върха на ШОС в Казахстан Беларус стана пълноправен член на организацията. Страни наблюдатели са Афганистан и Монголия, а страни партньори - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЕ, Турция, Шри Ланка и други.