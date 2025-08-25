Новини
Владимир Путин заминава на четиридневна визита в Китай

Владимир Путин заминава на четиридневна визита в Китай

25 Август, 2025 06:27, обновена 25 Август, 2025 06:33

Руският президент ще вземе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

Владимир Путин заминава на четиридневна визита в Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин ще замине на четиридневно посещение в Китай, където ще вземе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество /ШОС/, съобщи съветникът на държавния глава Юрий Ушаков.

Срещата на върха в Тиендзин ще бъде най-голямата от основаването на ШОС, заяви китайският посланик в Русия Джан Ханхуей в интервю за РИА Новости.

„Тази година срещата на Съвета на държавните глави на държавите-членки на ШОС ще се проведе в Тиендзин от 31 август до 1 септември. В нея ще участват над 20 държавни глави, включително руският президент Владимир Путин, както и ръководители на 10 международни организации. Тази среща на върха ще бъде най-голямата от основаването на ШОС, което демонстрира общите очаквания на държавите-членки за задълбочаване на сътрудничеството и привлича голямо внимание от международната общност“, отбеляза той.

ШОС е международна организация, основана през 2001 г. В нея участват Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. През юли 2024 г. на срещата на върха на ШОС в Казахстан Беларус стана пълноправен член на организацията. Страни наблюдатели са Афганистан и Монголия, а страни партньори - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЕ, Турция, Шри Ланка и други.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ясно е!

    17 34 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Бункерният, къс фашист ще проси още помощ от Поднебесната и другите участници в седянката.

    Коментиран от #9

    06:44 25.08.2025

  • 3 Факти

    27 18 Отговор
    Лавров: Зеленски оглавява режима в Киев, но е нелегитимен президент - може да говорим с него, но без да подписваме нищо😉

    Коментиран от #5

    06:45 25.08.2025

  • 4 Другарчета ли сте с фюрера? 😂

    19 8 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Браво 👍! За любовта към вожда няма граници.

    06:47 25.08.2025

  • 5 Защо спамиш копейко мaлoyмна?

    11 23 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Вече има статия с катъра.

    Коментиран от #30

    06:48 25.08.2025

  • 6 име

    3 7 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    67 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ношки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме наебете....,!

    06:52 25.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Каква

    12 4 Отговор
    интелектуална и благородна физиономия само.......

    06:53 25.08.2025

  • 9 шулер..

    19 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ясно е!":

    Злобата и пенята от бг,бандерците-няма край,вова освен на срещата с организацята,той и пин ще подпишат договор за доставката на вода от сибир за шанхай,тръбите на водопровода са вече до русьграницата..къде са урсулците да сложат санкций на сибирските реки,а там има много вода за износ..

    Коментиран от #18

    06:53 25.08.2025

  • 10 име

    19 9 Отговор
    Киевската хунта, чрез ударите по енергийни обекти, за пореден път нарушават договорките от преди два месеца, за поледен път спъват мирното денацифициране на бандеристан, за пореден път доказват че са терористи и лъжци, които нямат никакво намерение да водят мирни преговори.

    Коментиран от #12

    06:55 25.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Антирашист

    7 16 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Украйна се опитва да отговаря огледално на фашисткия агресор.

    06:58 25.08.2025

  • 13 Анонимен

    8 3 Отговор
    Хубав ден!

    07:00 25.08.2025

  • 14 Браво на диктатора! 👏

    8 17 Отговор
    Путлер бавно и безславно води РФ при крайцера и СССР.

    07:00 25.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оценка

    9 16 Отговор
    Кремълският пcиxoпат търси приемлив изход от войната с които да оправдае целия позор от безсмислената мъка която причини на стотици хиляди почернени семейства в Украйна и Русия.
    Целият свят вече отлично знае какво да може очаква от империалистическа Русия, а именно... само смърт и разрушения.

    07:04 25.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Трябва да се удари едно коляно пред

    8 11 Отговор

    До коментар #9 от "шулер..":

    господаря Си 😂. Играта загрубява за хунтата в Кремъл и бункерния диктатор.

    07:15 25.08.2025

  • 19 Госあ

    7 11 Отговор
    Китай и Индия да го натиснат да прекратява тоя конфликт. За тях не е изгодно да бъдат завлечени заедно с Русия в изолация

    Коментиран от #22

    07:20 25.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ТЕЗИ СРЕЩИ

    11 5 Отговор
    Са кошмара на англосаксите.

    07:22 25.08.2025

  • 22 Естествено, че ще го натискат.

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Вече им е омръзнало да се занимават със санкции и усложнения.

    07:23 25.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Планинец

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Двойникът отива в Китай, а":

    Не бе, той нали отдавна умря( няколко пъти)!

    07:50 25.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Владимир Путин

    3 4 Отговор
    Време е да се отчета на шефа.

    07:59 25.08.2025

  • 28 Другаря Си

    2 4 Отговор
    Другарю Путин, в Украйна трябва да се биете със Запада до последния руснак!

    08:00 25.08.2025

  • 29 Путин-суровиния доставчик на Си

    1 2 Отговор
    Китайската икономика ща завладее руската....скоро

    08:04 25.08.2025

  • 30 Изпускаш

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо спамиш копейко мaлoyмна?":

    си нервите,момче! По кротко,че тая злоба и злъч ще ти докарат някоя болест! Но...тя,русофобията си е чиста болест!

    08:17 25.08.2025

  • 31 АЛЕХ

    1 0 Отговор
    И на Путлер ще му дойде КРАЯ !!¡!!!!

    08:37 25.08.2025

Новини по държави:
