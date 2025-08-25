Потвърдиха смъртта на италиански доброволец, сражавал се за Украйна

Италианският доброволец Лука Чека, сражаващ се заедно с Въоръжените сили на Украйна, е загинал. За него нямаше информация от миналата година насам, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.
Новината за смъртта беше обявена на страницата „Мемориал на международния доброволец за Украйна“ във „Фейсбук“, посветена на паметта на падналите в Украйна чужденци.
„Нашият обичан италиански брат Лука Чека, който служи като доброволец в Украйна, падна на бойното поле. Чест, слава и благодарност за нашия брат“, пише в публикация под публикуваната снимка на Чека.
Лука Чека е роден в Рим преди 34 години и неговата смърт беше потвърдена от запознати с въпроса източници. Той беше официално обявен за изчезнал през декември миналата година. Други източници съобщават, че е загинал, сражавайки се в Донецка област.
Страницата във „Фейсбук“ съобщава също за смъртта на колумбийския доброволец Джими Москера Куеро и французина Ерик Курсие. Чека е деветият италианец, загинал във войната в Украйна, след Томас д'Алба, Антонио Омар Дриди, Мануел Мамели, Анджело Костанца, Масимилиано Галети, Елия Пуцолу (сражаващ се на страната на проруските сили), Бенджамин Джорджо Гали и Еди Онгаро.
