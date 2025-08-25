Новини
Потвърдиха смъртта на италиански доброволец, сражавал се за Украйна
  Тема: Украйна

Потвърдиха смъртта на италиански доброволец, сражавал се за Украйна

25 Август, 2025

  • украйна-
  • лука чека-
  • италия-
  • война

Новината за смъртта беше обявена на страницата „Мемориал на международния доброволец за Украйна“

Потвърдиха смъртта на италиански доброволец, сражавал се за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският доброволец Лука Чека, сражаващ се заедно с Въоръжените сили на Украйна, е загинал. За него нямаше информация от миналата година насам, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Новината за смъртта беше обявена на страницата „Мемориал на международния доброволец за Украйна“ във „Фейсбук“, посветена на паметта на падналите в Украйна чужденци.

„Нашият обичан италиански брат Лука Чека, който служи като доброволец в Украйна, падна на бойното поле. Чест, слава и благодарност за нашия брат“, пише в публикация под публикуваната снимка на Чека.

Лука Чека е роден в Рим преди 34 години и неговата смърт беше потвърдена от запознати с въпроса източници. Той беше официално обявен за изчезнал през декември миналата година. Други източници съобщават, че е загинал, сражавайки се в Донецка област.

Страницата във „Фейсбук“ съобщава също за смъртта на колумбийския доброволец Джими Москера Куеро и французина Ерик Курсие. Чека е деветият италианец, загинал във войната в Украйна, след Томас д'Алба, Антонио Омар Дриди, Мануел Мамели, Анджело Костанца, Масимилиано Галети, Елия Пуцолу (сражаващ се на страната на проруските сили), Бенджамин Джорджо Гали и Еди Онгаро.


Украйна
  • 1 Тома

    34 1 Отговор
    Замразиха ли го.

    14:44 25.08.2025

  • 2 За украйна не се бият

    53 3 Отговор
    Чуждестрани доброволци защитаващи ценности и идеали бият се наемници за пари

    Коментиран от #29

    14:45 25.08.2025

  • 3 Алоо сайта

    56 2 Отговор
    Какво, значи доброволец след като се бие за 5000 долара на месец, ако оживее 😂

    14:45 25.08.2025

  • 4 А когато ще

    31 0 Отговор
    потвърдят смъртта на тримата нагли?

    14:45 25.08.2025

  • 5 Как решихте че е "доброволец"

    44 2 Отговор
    А не наемник ? А?

    Коментиран от #20

    14:46 25.08.2025

  • 6 Каквото търсил,

    38 2 Отговор
    Намерил. Толкоз.

    14:47 25.08.2025

  • 7 Информация без цензура

    18 2 Отговор
    Майкъл Глос, 21 години, син на зам.началник на ЦРУ, е загинал, воювайки за Русия.

    Коментиран от #33

    14:48 25.08.2025

  • 8 Бог да го прости

    29 3 Отговор
    Или е бил много глупав за да го излъжат или с фашистки убеждения е отишъл да защитава този режим.

    14:48 25.08.2025

  • 9 Супер

    21 1 Отговор
    чао чао сеньор ръгаци

    14:48 25.08.2025

  • 10 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 1 Отговор
    Дано се оправи човека!

    14:48 25.08.2025

  • 11 Мисирки ! ....

    36 1 Отговор
    Лука Чека е бил наемник на заплата към Въоръжените сили на Украйна и не е никакъв доброволец. И спрете глупости да пишете най на края ами повече четете. "Нашият обичан италиански брат Лука Чека" има видея в които обяснява как огромно удоволствие било за него да избива руски "животни" ....

    14:51 25.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    26 0 Отговор
    САЩ имат съвсем различен дневен ред от този на Европа. САЩ не просто водят икономическа война срещу Европа – те я печелят. Когато Вашингтон принуждава Европа да прекъсне икономическите връзки с Русия и да се милитаризира, това е война, точно както когато падат бомби. Тази политика вече е разрушила европейската икономика и е поставила на колене бившите велики сили – Великобритания, Франция и Германия
    А тоя лука чека е първата бройка на джорджа мелони

    14:51 25.08.2025

  • 14 Мухаа ха!

    26 1 Отговор
    Какъв доброволец е този? Чиста проба платен наемник.Доброволец - в шестък! 0

    14:52 25.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А сега кажете мисирки

    22 0 Отговор
    Тва "доброволец" .. фейк ли е? А? И искате да ви вярваме щото другото било "хибридни руски атаки" а? Доброволец ли е бил или доказан наемник ?

    14:55 25.08.2025

  • 17 Антон

    16 3 Отговор
    Отишъл да убива руснаци за пари!
    Намерил каквото търсил!
    Все пак да почива в мир!

    Коментиран от #27

    14:55 25.08.2025

  • 18 Точен

    15 2 Отговор
    Жалко за момчето, но си го е заслужил... Дали от наивност, дали за пари? Но основните виновници за смъртта на руси, чужденци и украинци са западните банки и корпорации.

    14:56 25.08.2025

  • 19 Тиква

    10 1 Отговор
    Добра новина, който поддържа укроФермахт, бандероФашаги,само смъртта заслужават.

    15:00 25.08.2025

  • 20 антрашпиц

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как решихте че е "доброволец"":

    Евроценности : На наемник се казва доброволец.

    15:00 25.08.2025

  • 21 ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО

    3 20 Отговор
    Италианеца помага на нападната страна Украйна. А мизерните руснаци мрат като мухи за една Жигула!

    Коментиран от #30, #50, #72

    15:00 25.08.2025

  • 22 плевен

    11 0 Отговор
    Това за италианеца е добра новина. Но е незначителна. Дори снимката не сте му сложили.
    Но напишете нещо за българите които воюват на страната на нацистите. Не за санитарите и журналистите, а за пехотинците. Аз лично знам само за един. И комай настана празник когато разбрахме че вече го няма.

    15:02 25.08.2025

  • 23 Респект

    4 11 Отговор
    „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира... “

    Коментиран от #34, #43

    15:02 25.08.2025

  • 24 Бойкот на О.Л.Хлъц

    11 0 Отговор
    Заплата на такъв „доброволец” т.е. наемник в Бандерайна е между 3 и 5 хиляди долара на месец,
    каза го скоро един колумбиец, завърнал се у дома с един крак...

    15:03 25.08.2025

  • 25 Смешник

    8 0 Отговор
    Каквото е търсил го е намерил

    15:03 25.08.2025

  • 26 Тодоров

    12 0 Отговор
    И какво извънредно има ? Да не съм го карал да ходи в Украйна. Каквото търсил - това намерил, среща със свети Петър.

    15:03 25.08.2025

  • 27 не всичко е пари

    2 18 Отговор

    До коментар #17 от "Антон":

    За разлика от платените руснаци, белите хора отиват да се бият с руския агресор!Те просто мразят руските фашисти!

    Коментиран от #31, #35, #47

    15:03 25.08.2025

  • 28 Да е жив и здрав!

    6 0 Отговор
    Да мислим положително, животът е твърде кратък.

    15:03 25.08.2025

  • 29 МакДоналдс

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "За украйна не се бият":

    Украйна плаща по 300-400 долара. В МакДоналдс плащат повече. Русия плаща по 2500 долара. Къде се бият според теб за пари?

    15:05 25.08.2025

  • 30 Хахаха...

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО":

    Да умреш за неукраинец- евреин- наркоман- МИЛИАРДЕР е глупаво! Но да умреш за НАЦИСТ КАТО БАНДЕРА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!

    15:05 25.08.2025

  • 31 Ти си типичен пример

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "не всичко е пари":

    за фашистка пропаганда на запада залят от фашизъм!

    15:06 25.08.2025

  • 32 Майор Мишев

    9 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето ,наторил е руския чернозем като дедите си през 1943 г при Сталинград

    Коментиран от #36

    15:06 25.08.2025

  • 33 Ха ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Информация без цензура":

    Няма нито един син на висш руски чиновник и депутат, който да е загинал на СВО, но има снимки на дъщерята на Песков да купонясва в Париж, дъщерята на Шойгу с гаджета в Дубай и т.н.

    Коментиран от #48

    15:07 25.08.2025

  • 34 Факти

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Респект":

    Паднал за 5000 долара и наркомана евреин МИЛИАРДЕР Зеленски!

    Коментиран от #39, #45

    15:07 25.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Абе куфел

    0 11 Отговор

    До коментар #32 от "Майор Мишев":

    През 43-та американците правят в помощ на руснаците десант в Италия.

    15:08 25.08.2025

  • 37 герои са корейците! :))))

    2 6 Отговор
    Корейците са герои, доброволно се бият на страната на руския Агресор :)))))

    15:08 25.08.2025

  • 38 Факти

    0 13 Отговор
    Поклон пред смелият италианец, защитавал Европа от империята на злото.

    Коментиран от #54, #61

    15:08 25.08.2025

  • 39 МакДоналдс Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Украйна плаща по 300-400 долара. В МакДоналдс плащат повече. Русия плаща по 2500 долара. Къде се бият според теб за пари?

    Коментиран от #53

    15:09 25.08.2025

  • 40 Смешник

    7 0 Отговор
    Излезе информация от английски източници че ако Зеленски се огъне и даде Донбас на Путин ще бъде ликвидиран

    15:09 25.08.2025

  • 41 az СВО Победа80

    11 0 Отговор
    Навоюва се!

    Мислил си е, че ще убива безнаказано цивилни руснаци.... 🤣🤣🤣

    15:09 25.08.2025

  • 42 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Доброволците воюват безплатно, наемниците за пари. Та значи имало и доброволци?

    15:09 25.08.2025

  • 43 Не си коректен

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Респект":

    Защото става въпрос за твоята, личната свобода. Какво тук има общо някакъв наемник?

    15:10 25.08.2025

  • 44 Известно ми е

    5 0 Отговор
    Че този италианец е бил къдрови офицер от италианската разведка

    Коментиран от #46

    15:10 25.08.2025

  • 45 Фалшифакти

    0 6 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Пак фалшиви опорки, геноссе! В Украйна нищо не плащат, хората воюват за единия кеф да трепят руснаци-орко-нацисти.

    15:10 25.08.2025

  • 46 Негър

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Известно ми е":

    Много ли къдрав е бил?

    15:11 25.08.2025

  • 47 Антон

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "не всичко е пари":

    Така , доколкото те разбирам ти си от белите хора?!
    Вероятно и ти би бил доброволец, за разлика от платените руснаци на фронта?!
    Ако е така, защо не си на фронта?
    Ако не е така, защо се възмущаваш на коментара ми?!

    Коментиран от #55

    15:11 25.08.2025

  • 48 гейове в разцвет

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха ха":

    Децата на руските олигарси и техните слуги са в Европа и процъфтяват в истинската демокрация. На фронта са само оскотелите крепостни от руските републики!

    Коментиран от #56

    15:11 25.08.2025

  • 49 Няма доброволци 😉

    6 0 Отговор
    Има наемници, които трябва да б дат елиминирани на място.....никакъв плен. 4254

    15:11 25.08.2025

  • 50 Луд с картечница

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО":

    Ква чест и достойнство бре ,загинал е като бясно куче за един натси стки режим,даже не казват дали има намерено тяло или е на парчета .RIP!

    Коментиран от #59

    15:11 25.08.2025

  • 51 И кво стана сега,

    5 0 Отговор
    Постигна ли "свободата на Украйна" като му направиха главата на геврек и по зъбите го интефицираха 5 месеца

    15:12 25.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Това не е вярно

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "МакДоналдс Факти":

    Не лъжи. Не, че не знаем, че Украйна и запада са на страната на лъжата.

    15:13 25.08.2025

  • 54 Ами Нети

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Смел ,смел колко да е смел,отстрелян като куче за идеите на глобалистите .

    15:13 25.08.2025

  • 55 недостатъчно мразя руските агресори

    0 9 Отговор

    До коментар #47 от "Антон":

    Като нормален човек и аз мразя руските фашисти с техния Фюрер путин, но не съм достатъчно коравосърдечен да убивам жени и деца, като руските бойци!

    Коментиран от #62, #77

    15:14 25.08.2025

  • 56 Браво на децата им

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "гейове в разцвет":

    Друг е въпроса, че вече няма демокрация в Европа.

    15:14 25.08.2025

  • 57 доброволец ли, а ква заплатка е вземал

    3 0 Отговор
    Потвърдиха смъртта на италиански доброволец, сражавал се за Украйна

    Коментиран от #65

    15:15 25.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 загинал за добра кауза

    1 7 Отговор

    До коментар #50 от "Луд с картечница":

    Бил се е като Че Гевара! В защита на Украйна от руските агресори фашисти!

    Коментиран от #63, #73, #81

    15:16 25.08.2025

  • 60 ОТЕЦ НАФЪРФОРИИ

    6 0 Отговор
    ДА СЕ МНОЖАТ УБИТИТЕ УКРОНАЦИСТИ И НАЕМНИЦИ СРАЖАВАЩИ СЕ ЗА УКРАИНА АМИН

    Коментиран от #64

    15:16 25.08.2025

  • 61 Е не се вижда

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    да е воювал със САЩ който унищожава Европа.

    15:16 25.08.2025

  • 62 гробар

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "недостатъчно мразя руските агресори":

    Споко ,скоро няма да мразиш ,там има само любов и светлина .Не се притеснявай и теб ще те обслужим,никой не сме върнали .

    15:17 25.08.2025

  • 63 Загинал е за

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "загинал за добра кауза":

    фашисткият режим в Киев, който е ясно, че няма да го бъде.

    Коментиран от #69

    15:17 25.08.2025

  • 64 Отец Сатанаил

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "ОТЕЦ НАФЪРФОРИИ":

    От твоита уста отче в Божиите уши .Амин !

    15:18 25.08.2025

  • 65 заплатата не пречи да е Доброволец

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "доброволец ли, а ква заплатка е вземал":

    Този италианец е по голям доброволец от преоблечените руски войници влезли в Донбас 2014г!!!

    Коментиран от #68, #84

    15:18 25.08.2025

  • 66 Чекирали са го

    4 0 Отговор
    Който нож вади, от нож умира. Кое не е ясно?!

    15:18 25.08.2025

  • 67 Нова информация има и

    6 1 Отговор
    За оня украинският терорист дето го задържаха в Италия за Северен поток ... що не го отразявате а? Оказва се че ..... Аз ли да ви напиша статията? Как тренировки са правили в някакво украинско езеро и т.н .. ами да взема аз да ви я преведа а? 43 страници е

    Коментиран от #76

    15:19 25.08.2025

  • 68 Май не знаеш

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "заплатата не пречи да е Доброволец":

    що е то доброволец и що е то наемник?

    15:20 25.08.2025

  • 69 фашист е путин

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "Загинал е за":

    Адолф путин е пожизнен руски президент ,доказан терорист!

    Коментиран от #71

    15:20 25.08.2025

  • 70 факуса

    3 0 Отговор
    лукът са го чекирали успешно

    15:21 25.08.2025

  • 71 Виждам

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "фашист е путин":

    Ти си типичен пример за фашистка пропаганда на запада залят от фашизъм!

    15:21 25.08.2025

  • 72 Бай той Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО":

    Важното е че вече е гушнал босилека.А ти кога?

    15:22 25.08.2025

  • 73 А стига бе, не думай

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "загинал за добра кауза":

    И Че Гевара нацист е бил? Да не си и ти от НБУ?

    15:22 25.08.2025

  • 74 Да си беше стоял

    6 0 Отговор
    в Италия.
    Щеше да е още жив.

    15:24 25.08.2025

  • 75 И защо е това

    4 0 Отговор
    Триене на коментари? А? Хмммм

    15:24 25.08.2025

  • 76 Бай той Толстой

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Нова информация има и":

    Ти дебилен ли си бе?Какви тренировки те гонят?Имаш ли представа колко е половин тон експлозив и как се поставя на такава дълбочина?

    Коментиран от #80, #82

    15:25 25.08.2025

  • 77 Бай той Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "недостатъчно мразя руските агресори":

    Ти освен да убиеш либидото на някоя женска с тоя тумбак друго няма как да убиеш!

    15:26 25.08.2025

  • 78 Луд с картечница

    7 0 Отговор
    Героят от Холивууд е отишъл да отстрелва пияни ватенки ,но се оказало ,че нито са пияни ,нито са с ватенки и са го утилизирали набързо .Останки има ли или ще го остъргват от бетона ?

    15:26 25.08.2025

  • 79 Ханку Брат

    4 0 Отговор
    Лука е сгазил лука

    15:27 25.08.2025

  • 80 Не ми се отваря бе

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Бай той Толстой":

    Хората са го описали от А до Я

    15:29 25.08.2025

  • 81 Аналена Гресор

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "загинал за добра кауза":

    Явно със агресор не си се срещал,лесно е ,само пожелай ...

    15:30 25.08.2025

  • 82 То си е обяснено бре

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Бай той Толстой":

    С подробности .. и не е "половин тон експлозив" ...виж разследването на Шпигел. Лично Зеленски е замесен и сега тоя като даде показания и стой та гледай

    15:40 25.08.2025

  • 83 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    “Мемориал на международния доброволец за Украйна“….ха ха ха ха. Ако го издигнат на височина, ще достигне до небето ха ха ха

    15:44 25.08.2025

  • 84 Ама верно ли биеее че

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "заплатата не пречи да е Доброволец":

    заплатата не пречи да е доброволец.....бреййй и ти ли си от НБУ?

    15:45 25.08.2025

  • 85 Сляп да бях

    0 0 Отговор
    Не се пъни Марче, списъка е дълъг и широк. Никой не ти вярва

    15:46 25.08.2025

  • 86 Само трохи

    0 0 Отговор
    Още е рано, но след години ще излязат списъците със хилядите загинали “геройски” в 404.

    15:48 25.08.2025

