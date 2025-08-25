Новини
Русия ясно отхвърли инициативите на САЩ за мир
  Тема: Украйна

Русия ясно отхвърли инициативите на САЩ за мир

25 Август, 2025 15:15

Военните цели на Русия не са се променили - дори и след опита на Тръмп да сложи край на войната

Русия ясно отхвърли инициативите на САЩ за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският министър на външните работи Сергей Лавров използва англоезично интервю с американска медия, за да преповтори категоричния отказ на Кремъл да се съгласи с предложените от САЩ инициативи за мир в Украйна, пише в доклад на Института за изследване на войната, предаде БТА.

Лавров заяви в интервю за Ен Би Си, че руски представители са обяснили военните цели на Русия по време на срещи с Тръмп и други американски длъжностни лица, като тези цели са били разяснени и публично. Той посочи, че публичните изявления на Русия за войната предават същите послания, които руските официални лица имат за цел да представят на срещи при закрити врата.

Още новини от Украйна

“Продължаващото настояване на Лавров, че всяко прекратяване на войната трябва да вземе предвид “коренните причини“ за Русия, както и многократното (настояване) след срещата на върха в Аляска на 15 август, продължава да сочи за това, че военните цели на Русия не са се променили“, се посочва в доклада.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак не сте разбрали

    5 9 Отговор
    крайна не иска мир, в следващите тиражи отпадат и Николаев и Одеса

    15:17 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    3 2 Отговор
    Той Бай Дончо махна предварително визите за власите, щото сигурно се е надявал, че Вова ще се спре при Кишинев. При Ганчо за сега е само на етап закрито посолство, но нещата са на един колесник разстояние.

    15:18 25.08.2025

  • 3 Европеец

    10 1 Отговор
    Много поздрави за невярното заглавие....

    15:18 25.08.2025

  • 4 Дудов

    6 5 Отговор
    Някои хора забравят защо Украйна беше нападната в крайна сметка

    Коментиран от #23

    15:19 25.08.2025

  • 5 Дали Тръмп, Ванс

    4 2 Отговор
    и подобните им най после ще загреят за какво става дума, как мислите?

    15:19 25.08.2025

  • 6 казали са Руснаците ясно без пазарлъци

    5 5 Отговор
    кучетата си лаят
    урк намалява постепонно

    публичните изявления на Русия за войната предават същите послания

    15:20 25.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    4 9 Отговор
    Единствената причина поради която войната продължава е липсата на няколко килограма плутоний и обогатен уран в Украйна. Толкова ли няма кой да услужи ?

    Коментиран от #20, #22

    15:20 25.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 провинциалист

    6 1 Отговор
    "Русия ясно отхвърли инициативите на САЩ за мир" - или по-скоро САЩ продължават да не вземат Русия на сериозно?

    15:21 25.08.2025

  • 10 РУСНАЦИТЕ

    4 3 Отговор
    ЩЕ ПРОДУЛЖАТ ДА ИЗБИВАТ ГЛУПАВИТЕ УКРАИНЦИ ДОКАТО ИМ ДОИДЕ АКЪЛА И ПОГАВА ЩЕ ИМА УКРАИНКИ БЕЗПЛАТНО ПО МОРЕТО

    15:21 25.08.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    когато завият от глад ,пак няма да искат мир ,просто ще стане революция и КРЕМЛЯ в пламъци барабар с плъховете отдолу в бункера

    Коментиран от #19

    15:22 25.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 баи хасан

    3 4 Отговор
    много му пука на путина че умират на фронта 20 годишни воиничета атои си прави кефа в бункера

    15:25 25.08.2025

  • 14 оня с коня

    1 3 Отговор
    Еса вече Тръмп ще се ядоса истински и ще започнат да влизат в Украйна едни Лоши Оръжия,които не са за влизане!Колкото до блокираните 300 МИЛИАРДА Долара Руски пари от Запада - минават по Сталинския Заказ "Всичко за фронта,Всичко за Победата"!

    Коментиран от #16, #26

    15:27 25.08.2025

  • 15 Ха ХаХа

    2 2 Отговор
    Защо не дасети интервюто а измисляте?
    Защото не ви изнася че Украйна и Лаещиге искат война

    15:27 25.08.2025

  • 16 Глупак

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Намери и прочети интервюто и след това се окачи на клон

    15:28 25.08.2025

  • 17 Русия предупреждаваше години наред

    3 3 Отговор
    Искахте война, получихте я! Сега Русия казва какво и кога. И колкото по рано, толкова по добре за Украйна и за Европа. Колкото по късно, толкова по тежко.

    15:30 25.08.2025

  • 18 Индианецът Тръмп

    1 1 Отговор
    Пращаме Томахавките на Мира в Украйна.

    Коментиран от #21

    15:30 25.08.2025

  • 19 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как е негърчета което роди?

    15:30 25.08.2025

  • 20 Анастас

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Не ти трябват килограми. Няколко грама в чая в Кремъл и сме готови.

    15:31 25.08.2025

  • 21 Товахавките

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Индианецът Тръмп":

    Са пълен боклук
    Питай хусите

    15:32 25.08.2025

  • 22 Чичо Атом

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Няма нужда, Украйна си го произвежда. Купувай билета за Нова Зеландия, че тук ни чака радиацийка.

    15:32 25.08.2025

  • 23 !!!?

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дудов":

    Ти си забравил защо беше зверски нападната Украйна !
    Тя беше нападната за да бъде заличена от картата на Европа, а от изказванията на Лавров сега разбираме, че става въпрос за пладнешки грабеж на украинска земя...!
    Можеш да видиш в YouTube видеото с Путлер от ноща на варварската инвазия на кремълския башибозук !!!?

    Коментиран от #24

    15:32 25.08.2025

  • 24 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "!!!?":

    Боклук господ те е гръмнал

    15:34 25.08.2025

  • 25 Тома

    5 3 Отговор
    Собственик на този институт е Виктория Ноланд черпещата бисквитки майдановци

    15:35 25.08.2025

  • 26 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Ти гледай да не влезе нечто в европа. Русия ще се управи.

    Коментиран от #33

    15:38 25.08.2025

  • 27 Как смее Русия да настоява

    4 0 Отговор
    за премахването на коренните причини за войната??? Каква е тая наглост?
    Та нали ако се премахнат, няма да има заплахи и НАТО става излишно.

    Явно така саботира мира!

    15:39 25.08.2025

  • 28 НИКО

    4 2 Отговор
    ЗНАЧИ ЩЕ ИМА ОЩЕ МНОГО БАНДЕРИ АЗОВЦИ И ДР ФАШИСКА ПАСМИНА ЗА ОНЯ СВЯТ, ОСЪЗНАИТЕ СЕ БЕ УКРАИНСКИ ИДИОТИ

    15:39 25.08.2025

  • 29 Весел Патиланец

    1 2 Отговор
    Санкции, дронове, ракети и венсеремос СССР! След това още 50г ще стрелят навътре да не избяга ватника, че ще яде черен, кавказки х... ляб!

    Коментиран от #34

    15:40 25.08.2025

  • 30 Точно и ясно

    1 3 Отговор
    След като отхвърлят ще ядат украински ракети.

    15:40 25.08.2025

  • 31 Айде

    1 0 Отговор
    Стига вече театър! Путин и Русия не искат нищо друго освен капитулация и пълно подчинение от Украйна! САЩ и ЕС се усукват вместо да дадат на Украйна оръжия за бой по Москва и да удушат Русия с ефективни санкции!

    15:42 25.08.2025

  • 32 Пунта Мара -Атанасова

    2 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    15:42 25.08.2025

  • 33 Весел Патиланец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Орк":

    Не бой се НЕ може и да иска - ти видя ли колко села е превзела последните 3г в Украйна?
    Те толкова ще трябва да превземе още 6 села, а пуСин има макс 10г. живот, ако всичко му е идеално...

    Коментиран от #35, #36

    15:43 25.08.2025

  • 34 Рамзан ага

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Весел Патиланец":

    Кукло май си падаш по кавказки шашлици,а на чеверме въртяли ли са та ,ааах ти палавнице !

    15:44 25.08.2025

  • 35 Готов за бой

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Весел Патиланец":

    Не го мисли 1.8млн ук роппа са гътнати ,още малко остават,щом взеха и 18г.и 60г. да мобилизират а и жени също ,значи краят му се вижда .

    15:46 25.08.2025

  • 36 Денонощно папагалите едно и също

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Весел Патиланец":

    Разбрахме, че сте пропаднали, разбрахме и че запада е ударил дъното да ви оопросатачва. Колко села, колко години, колко умрели и след малко пак същото. Тъпо, но факт!

    15:47 25.08.2025