Далекобойна версия на "Нептун"! Украинската армия показа нова крилата ракета
  Тема: Украйна

Далекобойна версия на "Нептун"! Украинската армия показа нова крилата ракета

25 Август, 2025 16:20 1 701 167

  • украйна-
  • ракета-
  • нептун-
  • дронове

Комбинацията от дронове и крилати ракети би могла значително да увеличи ефективността на украинските удари - тактика, която вече се използва системно от руската армия

Далекобойна версия на "Нептун"! Украинската армия показа нова крилата ракета - 1
Снимка: 3броя
News.bg News.bg

Украйна за първи път демонстрира ракета, която според медийни и експертни коментари е модернизирана версия с увеличен обсег на крилатата ракета "Нептун". Кадри с нея бяха публикувани в социалните мрежи от държавния портал на предприятията от военнопромишления комплекс на страната, съобщава Би Би Си.

Във видеото не се посочва официално какъв тип е показаната ракета, но украински медии отбелязват, че става дума за "далекобойна версия" на "Нептун". Във видеото новият модел е показан непосредствено след пуск на базовата версия, която има обсег около 280 км.

Именно ракети "Нептун" бяха използвани на 13 април 2022 г. за унищожаването на ракетния крайцер "Москва" - флагман на руския Черноморски флот, припомнят украинските власти.

Характеристиките на новата версия не са публично обявени. По информация от украински официални лица и съобщения за изпитателни пускове, обсегът ѝ може да достигне до 1000 км. Още през септември 2023 г. Украинската служба на Би Би Си съобщи за разработка на вариант с обхват 700 км.

Демонстрацията на "Нептун" с увеличен обсег идва само дни след като Украйна представи нова крилата ракета "Фламинго" със заявен обсег до 1000 км и бойна глава с тегло три тона.

Развитието на далекобойни ракети може да промени баланса във войната, където Русия разполага с предимство при нанасяне на удари в дълбокия тил. Досега Украйна използваше предимно бавни и сравнително малки дронове с перки, които обаче вече нанесоха съществени щети на руската петролна индустрия и временно спираха въздушния трафик.

Комбинацията от дронове и крилати ракети би могла значително да увеличи ефективността на украинските удари - тактика, която вече се използва системно от руската армия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    15 28 Отговор
    Междупланетна ракета.

    Коментиран от #165

    16:22 25.08.2025

  • 2 Докато се занимавате

    35 35 Отговор
    с глупава пропаганда на фашисткият режим в Киев, в Украйна загиват хора, а САЩ унищожава Европа и България!

    Коментиран от #18, #28, #29

    16:24 25.08.2025

  • 3 Сталин

    22 28 Отговор
    Даваме милиарди на Зеленото наркоман да разработи ракети а ние в България произвеждаме само барут и фишеци

    16:24 25.08.2025

  • 4 Госта.

    26 25 Отговор
    Цехове за монтаж няма, изпариха се ,Зеленски каза към края на годината.

    Коментиран от #116

    16:24 25.08.2025

  • 5 д-р Чуклев

    4 21 Отговор
    Да слагат атома и да изринат тонгузците

    16:25 25.08.2025

  • 6 Сталин

    27 30 Отговор
    Миналата година на срещата на ООН в Ню Йорк,където участва и Зеленски,та жената на Зеленски е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в магазин на Cartier ,и където е направила скандал с една от продавачките в магазина ,заради което момичето е било уволнено и докато си е събирало багажа е успяло да снима касовите бележки на Олена Зеленска за 1,1 милиона долара похарчени в магазина и след което тези снимки на касовите бележки са пуснати в социалните мрежи.
    А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиарди на Наркозеления.

    Коментиран от #16, #22, #38

    16:26 25.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    21 25 Отговор
    Нептуни, фламинга...остана ли място, където да ги произвеждат тези украински ракети? Заводите им са сринати със земята, иначе ракети имали. Евро-украински глупотевини. Продължавата да приемат желанията за реалност...и така, до последния украинец. Скоро!

    Коментиран от #88

    16:27 25.08.2025

  • 9 8888

    23 22 Отговор
    Трябва да покажат нещо, колкото и безполезно да е, иначе ще ги питат къде отиват милиардите, и ще ги намерят в сметки Дубай

    16:27 25.08.2025

  • 10 Зелен бункерен плъх

    15 22 Отговор
    Досега разказах им играта на 1.700 000 Украинци.

    16:30 25.08.2025

  • 11 Време е

    10 20 Отговор
    да им отвеят плявата с Орешника !

    Коментиран от #69

    16:30 25.08.2025

  • 12 гост

    8 19 Отговор
    Другари, фламинго е до 3000 км!

    Коментиран от #15

    16:30 25.08.2025

  • 13 Болшевишки неволи

    16 16 Отговор
    🇺🇦 Въоръжените сили на Украйна пробиха в тила на окупаторите край Покровск: руските „военни кореспонденти“ изпаднаха в паника.
    В интернет се появи видео, на което двама руски окупатори открито признават за „много тежка ситуация“.
    🪖 Положението на руската окупационна армия по покровското направление се влоши, след като украинските сили пробиха отбраната и навлязоха в селището Мирне, озовавайки се в тила на руските части.
    В социалните мрежи руските Z-пропагандисти и военни блогъри разпалиха вълна от критики и обвинения за провала на отбраната.
    Руската пропагандна фигура Романов твърди, че грешки във военното ръководство на 5-а самостоятелна мотострелкова бригада са довели до пробива на украинската армия в района на Мирне.
    „Командването на 5-а бригада рапортува, че е овладяло Новоекономичне, но в действителност не държеше позициите. В резултат врагът успя да се придвижи до Мирне. В момента боевете се водят в тила – съществуват рискове от загуба на логистични линии и обкръжение на други подразделения,“ пише в паника Z-дописник.
    Междувременно в мрежата се разпространи видео, на което двама руски окупатори признават:
    „В групата останахме само двама. Свързахме се с командира и поискахме разрешение да се изтеглим. Той отказа и ни заплаши, че сам ще ни ‚нулира‘. Решихме да изключим радиото, да изхвърлим оръжието и да се опитаме да се предадем. Живи сме! Нямаме друг избор освен капитулация,“ разказва един от тях.
    Украинските сили за отбрана засега не са коме

    Коментиран от #92

    16:32 25.08.2025

  • 14 Злобното Джуджи

    14 7 Отговор
    Браво !!!
    Остава украинците и две кила плутоний да пъхнат вътре и мира идва 👍😁

    Коментиран от #35

    16:33 25.08.2025

  • 15 Да паляк

    11 12 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Само сателитите липсват, но ко ти пиука. Все пак трябва да показваш фашисткият режим в Украйна и на запад. 😄

    16:33 25.08.2025

  • 16 Мефистофел

    15 10 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Забрави да споменеш за Бугатито, което Зеленска си купи.

    16:33 25.08.2025

  • 17 Чакат ни интересни моменти

    7 6 Отговор
    Украинците, без съмнение, ще използват тези ракети, което ще развърже ръцете на руснаците да покажат какво ново имат. Жалко за хората, пак ще има collateral damage.

    Коментиран от #31

    16:37 25.08.2025

  • 18 Хахахаха

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Докато се занимавате":

    Копейки, надявам се няма да докарате България до хуманитарна катастрофа с руския мир, както е в Донецк? Надявам се няма да направите България, втори Донецк!

    Коментиран от #26

    16:37 25.08.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ПОМПАНЕ НА ТИКВИТЕ ПОД ТЕНДЖЕРИТЕ КАСКИ :))
    .....
    ДОКАТО СЕ САМОВЗРИВЯТ :))

    16:38 25.08.2025

  • 20 Ха ха ха

    12 5 Отговор
    А трябваше да е просто една операцийка с разходка до Киев. До тук милион + фашизирани войнице на Путлер заминаха. А Украйна е все по-добре въоръжена. Така става когато неграмотен милиционер управлява.

    16:39 25.08.2025

  • 21 стоян георгиев

    11 4 Отговор
    Украйна имт назован развива военната си промишленост.вече.има.поне два вида ракети и произвежда и въвежда на въображение нови.вече не само в Украйна се чуват сирените за въздушна опасност.ежедневно стотици украински дронове и ракети посещават руските военни заводи и нефтени складове.

    16:39 25.08.2025

  • 22 Хахахаха

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    А ти знаеш ли Кабаев, колко яхти подари на Кабаева с парите на рушляците?

    16:40 25.08.2025

  • 23 Да живее Донбас

    8 6 Отговор
    На 24 август 2014 г., в деня на „независимостта“ на Украйна, пленените украински наказателни части бяха преведени през центъра на Донецк.

    А зад затворниците минаваха камиони с вода, точно както през юли 1944 г. след марша на пленените немци в Москва.

    Коментиран от #27, #30

    16:40 25.08.2025

  • 24 Механик

    4 6 Отговор
    Мдааа. Дългия нептунин вече ималнова версия, която се казва "още по-дългия нептунин".
    Немските "квадратни ракети" и тя вече станаха още по-квадратни.
    Нещо като "заоблените ъгли " на айфоня.

    16:40 25.08.2025

  • 25 Националист

    5 1 Отговор
    Скоро и истински ОРЕШНИК ще грози Москалите

    16:40 25.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахахаха

    9 9 Отговор

    До коментар #23 от "Да живее Донбас":

    Ами да живее, ама Донбас умря с руския мир! До там го докараха за 11 години рашите.

    16:42 25.08.2025

  • 28 Фашисткият режим

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Докато се занимавате":

    Е в Москва, не Киев

    Коментиран от #32

    16:42 25.08.2025

  • 29 Гоце

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Докато се занимавате":

    За тралове трябва ДАНС. Единствената заплаха за мира в света е фашистки режим на Владимир Путин

    Коментиран от #37

    16:42 25.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тъжна картина

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Чакат ни интересни моменти":

    Те каквото имаха го ползваха рашистите. Щом опряха до Ким е ясно колко могат.
    Сега ще усетят какво е да те нападат с ракети.

    Коментиран от #44

    16:44 25.08.2025

  • 32 Виждам го денонощно от вас

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Фашисткият режим":

    Вие сте най точният показател за фашизма в Украйна и залял запада.

    Коментиран от #34

    16:44 25.08.2025

  • 33 Лили

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Учи си уроците":

    И телефон нямаше да имаш без "пропадналия " запад

    Коментиран от #41, #50

    16:45 25.08.2025

  • 34 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Виждам го денонощно от вас":

    Защо да е доказателство.само в Русия има компоненти на фашизъм в управлението и.подобни няма в Украйна или в ЕС.до кога комунягите ще викате на черното...бяло?

    Коментиран от #55

    16:46 25.08.2025

  • 35 Чичо Атом

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    Колко ли хора живеят в Киев? Като сложат плутония и го стрелнат Киев ще престане да съществува.

    Коментиран от #43, #49

    16:46 25.08.2025

  • 36 бам бам

    3 2 Отговор
    Ще последва спиране на производството с помощта на Орешарски !

    16:46 25.08.2025

  • 37 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Гоце":

    Само дето ДАНС и всички институции в България са окупирани от националните предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС и точно те са спонсорите на троловете.

    16:47 25.08.2025

  • 38 Рон Джереми

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Когато си толкова елементaрeн да вярваш на глупави пропаганди.
    Само помисли: Дали това би могло да се случи на фона на това, че се води тази глупава война и всички погледи са приковани в тебе? Дори някой да е корумпиран ще направи ли това публично, за да разбере целият свят?
    Хора, използвайте веществата си по предназначение!

    Коментиран от #111

    16:47 25.08.2025

  • 39 Мотажа им се извършваше

    3 0 Отговор
    в полската фабрика за паркет и американската фабрика за тостери в Украйна.

    Сега търсят ново място за монатажа на доставените им части от запада. За сега частите са в кашони.

    16:47 25.08.2025

  • 40 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Мдааа":

    Нещо не си разбрал! В Донецк не мият, щот няма с какво да мият! Донецк е без вода и доста време! Хуманитарна катастрофа е Донецк, до там го докараха рашите! Хората пълнят вода за вкъщи от локвите по улиците!

    Коментиран от #47, #48, #58

    16:47 25.08.2025

  • 41 ай сега чалъми

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Лили":

    То ако чакаше на запада нито телефон щеше да имаш , нито компютър , нито таблет ...
    Добре че са Китайците !!!

    Коментиран от #126

    16:48 25.08.2025

  • 42 Гост

    4 4 Отговор
    На моменти много смешно се получава! В едната статия пише, че Зеленски ходи да проси из Европа милиарди, че не може да върже бюджета и няма пари да плати пенсиите и на войската, В следващата статия - какви чудо-ракети произвежда Украйна. От какво ги произвежда без пари? От царевични кочани ли? Да се смееш ли, да плачеш ли! Евроукраинска пропагадна в действие.

    Коментиран от #110

    16:48 25.08.2025

  • 43 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Чичо Атом":

    Нека се бомбят руснаци-украинци с Атом, на кой му пука ?

    16:49 25.08.2025

  • 44 Има по достойни занимания

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тъжна картина":

    от ниско интелигентна пропаганда на фашисткият запад и Украйна. Докато се занимавате с нея, в Украйна загиват хора, а САЩ унищожава Европа и България.

    16:49 25.08.2025

  • 45 Тома

    3 2 Отговор
    Тази ракета миналата година на военното изложение е била английска а сега вече е горда украинска.

    Коментиран от #52

    16:49 25.08.2025

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ САМО НЯКОИ ЩЕ ОЦЕЛЕЕМ"
    .....
    ХАЗАР КЛИЧКО ,КМЕТ НА КИЕВ

    16:49 25.08.2025

  • 47 Боко

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    И ние без война докарахме Плевен до там. Без война!!!! И още 100 населени места.Оправдание няма.

    16:50 25.08.2025

  • 48 да бе готин

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    То щото тука в Плевен , Ловеч, Шумен ,Търново ..... Около 365 населени места в България са на воден режим в момента.
    Тук дали мият улиците ??!
    До там ни докара Ес .

    Коментиран от #54

    16:50 25.08.2025

  • 49 Минитмън

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Чичо Атом":

    Спри да гледаш Медведя с чашката. На нео само атоми му се привиждат. Ама като му гръмнат една ракета над Москва първи ще е в бункера.

    16:50 25.08.2025

  • 50 Ако някой ден

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Лили":

    се развиеш интелектуално, ще можеш да правиш разликата между ценности и индустрия! До тогава ще си само храна за пропадналият запад, който ще продължи да те унищожава!

    Коментиран от #67

    16:51 25.08.2025

  • 51 Швейк

    2 1 Отговор
    Докато Украйна разработва нови оръжия , на Русия и свършат съветските боклуци.

    16:52 25.08.2025

  • 52 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Тома":

    Украйна има много опит в производството на военна техника копейки! В Днепропетровск се произвеждаха ядрените ракети, които пазеха СССР! Много съветска техника, се е произвеждала в Украйна! Украинската армия е обучавана, така както е руската по съветски модел. За това не ми е ясно от къде сметнахте, че украинската армия е слаба, а руската силна?

    Коментиран от #71

    16:52 25.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Наско

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "да бе готин":

    Мият ги всяка седмица. Ако не ти харесва в ЕС и България отивай в Донецк там е руский рай.

    Коментиран от #57

    16:52 25.08.2025

  • 55 Ти си най тоничният пример стоенче

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    за ниско интелигентната пропаганда на фашисткият запад и режима в Украйна.

    Коментиран от #62

    16:53 25.08.2025

  • 56 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Жбръц":

    Тоя десант с гумени лодки ли ще е че крайцера Москва оше не е изплувал?

    16:54 25.08.2025

  • 57 да бе готин

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Наско":

    Как пък нито един шишлоп от козляците не замина да помогне на потника в Украйна , въпреки многократните покани !

    Коментиран от #63

    16:54 25.08.2025

  • 58 Не рашите

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    А терористичният режим в Украйна, който взриви Каховка и други язовири. Хубаво е, че ги показваш.

    16:55 25.08.2025

  • 59 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    2 5 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    Коментиран от #80

    16:55 25.08.2025

  • 60 Ти Го

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Жбръц":

    Ще ,ще - в сънищата ти след предозиране с хапчета .
    Та то ни кораби останаха ни па морска пехота . А и руските морски пехотинци излязоха невероятно калпави .

    16:57 25.08.2025

  • 61 Ами те украинците

    1 3 Отговор
    са на привършване, та няма да им е трудно на руснаците да си върнат Киев, а и цяла Украйна. Така, че столица могат да си направят в някое кътче на краварника или при траперите нацисти в Канада, наркомана има познати там.

    Коментиран от #66

    16:58 25.08.2025

  • 62 Ти рядко

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ти си най тоничният пример стоенче":

    Проzт що не ходиш да поживееш в благото,бре.Да почувстваш Руский мир.Па кажи нещо против вожда ка Путин и глей какво става.Отиваш в затвора веднага или ма фронта да станеш герой в месните щурмове.

    Коментиран от #68

    16:58 25.08.2025

  • 63 Руский рай

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "да бе готин":

    Те се оправят добре,но ти защо не си там да помагаш на братушките? Нали си смел отивай тя пабедата била близо каза Путлер.

    Коментиран от #65

    16:59 25.08.2025

  • 64 чудят се

    1 1 Отговор
    от къде да мобилизират , защото се знае, че годните за украински воиници се плацикат в 5 СПА хотели в България и Европа докато чакат някой да ги спаси и надявайки се това положение да продължи колкото е възможно по-дълго.

    16:59 25.08.2025

  • 65 да бе готин

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Руский рай":

    Защо да ходя там ? От натото казаха че Путин щял да дойде тук . Ти му мисли .

    Коментиран от #70, #74

    17:00 25.08.2025

  • 66 Аре бе

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ами те украинците":

    Това го слушахме вече 3г и половина.И вече 1 милион и 70хил ватенки фира.Тях не ги ли броиш .Не ти е много жал за крепостните и на вожда не му е жал.

    Коментиран от #81

    17:00 25.08.2025

  • 67 Лили

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ако някой ден":

    Ти си пробил дъното за какъв интелект говориш. Готов си за крепостен селянин просто си кипи билет за Москва и България ще е една крачка напред в развитието си

    Коментиран от #85

    17:01 25.08.2025

  • 68 Факт стоенче

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Ти рядко":

    Само рядко просттт човек може да бъде ползван от фашисткият режим в Украйна и фашизма залял запада за евтина и глупава пропаганда, докато САЩ унищожава Европа, България и Украйна!

    Коментиран от #77

    17:01 25.08.2025

  • 69 Рон Джереми

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Време е":

    Има лек проблем с Орешника. Дава отклонение 3-4000 километра и може да стрелят по Киев, а да ударят Москва.
    Понимаеш?
    Иначе скоро чакаме някоя башня на Кремъл да даде фира.

    Коментиран от #89

    17:01 25.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Даа!

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    Напълно съм съгласен с вашата теза.Това наистина е един народ.Обучавани са в едни и същи военни училища и военни академии.От едни и същи преподаватели.Военната служба- наборна,със еднакво обучение на състава.Затова боевете са толкова ожесточени.В Европа,преди началото на СВО, имаше реално две мощни армии: На РФ и Незалежная.Всяка една от тях, самостоятелно можеше да прегази всеки друг противник за броени месеци.Трета е Белорус.Тези три,ако са в един военен блок,са в състояние да прегазят Европа,до океанския бряг на Португалия,без усилие.

    Коментиран от #107

    17:01 25.08.2025

  • 72 ненормална работа

    2 2 Отговор
    Абе зеления се нуждае най-вече от бело.....женка му от налични парици за пазаруване по бутици....да му мислят обикновенните хора,колкото са останали....

    17:01 25.08.2025

  • 73 Карго 200

    5 3 Отговор
    Нито един българин не се е възползвал от указа на Путин за живот в Русия според руските традиционни ценности. Само 1800 души от цял свят са решили да изберат руския “жизнь”, а някои от тях вече избягаха обратно.
    Българските копейки може да са прости, но не и луди! 🙃

    17:01 25.08.2025

  • 74 Националист

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "да бе готин":

    Не ще дойде а ще го докарат ,и не тук а в Хага

    17:02 25.08.2025

  • 75 да бе готин

    2 5 Отговор

    До коментар #70 от "Малко преди":

    В един момент лично ще те водя към Белене , или към някоя топола .

    Коментиран от #82

    17:02 25.08.2025

  • 76 Карго 200

    6 3 Отговор
    Президент Зеленски:
    Украйна вече използва собствените си оръжия, за да удари Русия, и вече не се консултира с Вашингтон относно това къде да нанесе удара.

    17:02 25.08.2025

  • 77 Ей Ламповия

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Факт стоенче":

    Чат бот изключи се повтаряш едни и същи тъ по тиии

    Коментиран от #97

    17:02 25.08.2025

  • 78 Христо

    3 4 Отговор
    Забележете още има цивилни! Ако руснаците бяха решили да ги изтрият сигурно още миналата година полвин Украйна нямаше да съществува. Тея ги галят с перо направо

    17:03 25.08.2025

  • 79 Христо

    4 5 Отговор
    Забележете още има цивилни! Ако руснаците бяха решили да ги изтрият сигурно още миналата година полвин Украйна нямаше да съществува. Тея ги галят с перо направо

    17:03 25.08.2025

  • 80 Активен борец

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Кое ще превземаме товариш Киев ли или първо някое село край Покровск? Ние чакахме на Дунав мост да ходим към Берлин после на китайски матацикли ти сега с гумени лодки ще ни връщаш обратно.

    17:04 25.08.2025

  • 81 Само глупак

    0 4 Отговор

    До коментар #66 от "Аре бе":

    ползва пропагандата за глупаци за информиране и брои. 😄

    Коментиран от #87

    17:04 25.08.2025

  • 82 Ей не до кла те на

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "да бе готин":

    Чи ки йо.Ела ме води чакам те.Първо ще отворим казармата отново.И такив ножки като теб ще ги правим мъже.М,а,м,а, ти не до кла те на.

    Коментиран от #86

    17:04 25.08.2025

  • 83 патиланци

    3 3 Отговор
    Не можели да оставят Русия да победи.Абе кой ви пита,вие сте бита карта целият Обединен Въздух под Налягане.

    Коментиран от #102

    17:05 25.08.2025

  • 84 В.В.П.

    1 3 Отговор
    Милион утрепани руснаци за половин Донбас.По план.

    Коментиран от #90

    17:05 25.08.2025

  • 85 Така е лили

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Лили":

    Само човек пробил дъното, го ползва пропадналият запада за отпадък по форумите.

    17:05 25.08.2025

  • 86 да бе готин

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ей не до кла те на":

    Ще те доклатя щом не си . Няма да си първия .

    Коментиран от #91, #117

    17:05 25.08.2025

  • 87 Чикита взимай

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Само глупак":

    Майка ти мийте д.петата и одвайте.

    Коментиран от #108

    17:05 25.08.2025

  • 88 Срината ти е кривата ,русофилска кратуна

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Дай снимка от "сринат " завод !

    17:06 25.08.2025

  • 89 Затова

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Рон Джереми":

    умните хора не се информират от пропагандата за глупаци на пропадналият запад. 😄

    Коментиран от #93

    17:06 25.08.2025

  • 90 да ама не

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "В.В.П.":

    Според доклана на украинското министерство 1 673 000 укри са заминали при бандера . И 4 000 000 инвалида .

    Коментиран от #112

    17:06 25.08.2025

  • 91 Трай бре

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "да бе готин":

    Мръшкяк измисли си реплики не повтаряй.Чи ки джия Т,ъ,п,

    Коментиран от #94, #96

    17:06 25.08.2025

  • 92 Азиатец

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Болшевишки неволи":

    Това още колко пъти ще го пуснеш ? И докога ? Имаш ли доказателство, че се е случило ? Или просто вярваш, че щом украинците го казват, значи е истина ? Не, че и руснаците не лъжат, но бъди по-критичен към това което гледаш и четеш. Бъди по-зрял, ще ти е от полза в живота.

    Коментиран от #99

    17:06 25.08.2025

  • 93 Казах ти

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Затова":

    Ламповия спирай си тока.

    Коментиран от #124

    17:07 25.08.2025

  • 94 да бе готин

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Трай бре":

    Ще траеш докато ти чистя ауспуха .

    17:07 25.08.2025

  • 95 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 3 Отговор
    🤣 Мъка, мъка Z - пропагандистка...
    Освен Западните Лидери и Си Дзинпин, вчера по случай Денят на Независимостта на Украйна, Президента Зеленски беше поздравен и от всички страни от ОНД дето завършват на СТАН, даже и Лукашенко....
    Е те това вече не могат да преживеят Z - пропагандистите и го приемат за предателство спрямо мАцква...Признават си и, че водят Война за да покорят Украйна, а не да е независима...Признават си, че Независима Украйна е равно на смърт за Мордор...Даже и умуват коя ще е следващата страна, която ще поиска да се отдели от Метрополията и да заживее свой собствен живот....Сетиха се и за регионите, които са богати на нефт и газ, и какво ще стане, ако пък те решат да се отделят от Кочината....
    Еми ще им кажа какво....Бензиноколонката с ядрени ракети ще остане само с ядрени ракети, а БВП ще спадне с около 40% .... 🤣

    Коментиран от #104

    17:07 25.08.2025

  • 96 мамул

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Трай бре":

    Ще ти обърна хастара да си знаеш .

    Коментиран от #106

    17:08 25.08.2025

  • 97 Е айде де

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ей Ламповия":

    И мен ми се вижда тъпо да повтаряте като папагали идни и същи лъжи докато САЩ унищожава Европа и България, но това не спира безродниците.

    Коментиран от #101

    17:08 25.08.2025

  • 98 Панчо Виля

    1 3 Отговор
    Руската централна банка,започна да се подготвя за проблемите с функционирането на руските банки!Корабът потъва нормално!

    Коментиран от #114

    17:08 25.08.2025

  • 99 Абе такива

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Азиатец":

    Индианци като тебе ,дето нито руски знаят нито знаят къде да четат що се обаждаш бе Смот. льо.

    17:08 25.08.2025

  • 100 Азиатец

    1 1 Отговор
    Виждам, че работи цъкачката на плюсове във Факти. Много ми е интересно има ли екипът на Факти нещо общо с това ?

    17:09 25.08.2025

  • 101 Казах ти

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Е айде де":

    Гаси тока и го лапуркай

    Коментиран от #134

    17:09 25.08.2025

  • 102 Да де

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "патиланци":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #139

    17:09 25.08.2025

  • 103 Роската съм

    0 1 Отговор
    Ние европейците поздравяваме нашите украински братя с чудесно свършената работа.

    17:09 25.08.2025

  • 104 здравей центар

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Как върви контрата ?
    Колко села превзехте вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ?
    А миналата година ?
    Крим кога ? А Курск ? Или там само първите три букви , а ?

    Коментиран от #113

    17:10 25.08.2025

  • 105 само питам

    1 0 Отговор
    Има ли Тунджа у блатото ,за един приятел питам

    17:10 25.08.2025

  • 106 Лапуркай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "мамул":

    Се лянин,не ми говори тъ пи я си диалект.

    17:10 25.08.2025

  • 107 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Даа!":

    Ами за това е важно за нас да подкрепим Украйна, за да не я получим срещу нас в компелкт с руската и беларуската армия. Защо мислиш, че Европа помага на Украйна? Вие знаете ли, че сега дават милиарди, но ако Украйна беше под контрола на путлера, на Европа щяха да са нужни трилиони да се въоръжи, за да възпира тези армии? А русия и Украйна, не са един народ. Те за това са били и различни републики от над 100 години.

    Коментиран от #149

    17:10 25.08.2025

  • 108 Давай

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Чикита взимай":

    Освободете България от два безродника ползвани от пропадналият запада за парцали.

    17:10 25.08.2025

  • 109 Българин

    0 2 Отговор
    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #154

    17:10 25.08.2025

  • 110 Няма нищо смешно ,копейко ...

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Украйна има нужда от пари защото фашистите на Путлер разрушават предприятия и инфраструктурата на държавата . Болшинството мъже са на фронта и икономиката не функционира както трябва ...

    17:11 25.08.2025

  • 111 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Рон Джереми":

    Човека не лъже спомням си тая ,дойде за коледните празници по време на война съм го писала няколко пъти .Тази нещастница дори не скри а открито пазарува из бутиците понеже не е виждала ,а богатите които са виждали и имат пари не ходят по магазини !Идват по домовете от магазините с дрехи ,бижута ...нова колекция Диор...и показва а човека си избира .Нямаше търпение да харчи от парите пратени за помощи на украинците .Има го документирано как пияницата пазарува из Париж.
    Даже в Вог се снима с най голяма наглост

    Коментиран от #120

    17:11 25.08.2025

  • 112 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "да ама не":

    Дай да го видим този даклад. Да не го е писал Герасимов и Медведя на по чашка?

    17:11 25.08.2025

  • 113 Чакай бе

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "здравей центар":

    Първо кажи след Киев за 3дня кво следва.

    Коментиран от #118, #159, #162

    17:11 25.08.2025

  • 114 Саманта

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Панчо Виля":

    то за това МВФ класира Русия като четвърта икономика и прираст от 5,5% , а всичките западни икономики са под водата !

    Коментиран от #123

    17:11 25.08.2025

  • 115 Карго 200

    2 2 Отговор
    Президент Зеленски:
    Украйна вече използва собствените си оръжия, за да удари Русия, и вече не се консултира с Вашингтон относно това къде да нанесе удара.

    17:11 25.08.2025

  • 116 БИЛО 😜

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госта.":

    ФАБРИКА ЗА КАФЕМЕЛАЧКИ......🤔🤦‍♀️😂

    17:12 25.08.2025

  • 117 Отец Теофилий

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "да бе готин":

    Ако те пипна
    ..

    Коментиран от #122, #125

    17:12 25.08.2025

  • 118 здравей паун

    1 2 Отговор

    До коментар #113 от "Чакай бе":

    За кога беше парада на Червения площад ? Или ще марширувате ама по потници и по чорапи ?!

    Коментиран от #127, #129, #130

    17:12 25.08.2025

  • 119 Карго 200

    2 2 Отговор
    Нито един българин не се е възползвал от указа на Путин за живот в Русия според руските традиционни ценности. Само 1800 души от цял свят са решили да изберат руския “жизнь”, а някои от тях вече избягаха обратно.
    Българските копейки може да са прости, но не и луди! 🙃

    Коментиран от #163

    17:12 25.08.2025

  • 120 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Соваж бейби":

    Дай някой друг фейк тази е много стар.

    17:12 25.08.2025

  • 121 Селския бик съм

    2 0 Отговор
    Поря неосъзнати русофилчета безплатно и най вече такива дето не са ходили войници ,а коментират войни.

    17:13 25.08.2025

  • 122 да бе готин

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Отец Теофилий":

    Винаги можеш да ви пипнеш де Довия !

    17:13 25.08.2025

  • 123 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Саманта":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?
    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #128

    17:13 25.08.2025

  • 124 Е айде де

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Казах ти":

    И мен не ми трябва да ми скимти ниско интелигентна пропаганда глупаче на пропадналият запад и да го подритвам. Нали?

    Коментиран от #132

    17:13 25.08.2025

  • 125 да бе готин

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Отец Теофилий":

    Винаги можеш да ви пипнеш де До Вия !

    17:13 25.08.2025

  • 126 Лили

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "ай сега чалъми":

    Хахаха, какви китайци бе. Технологиите са западни, китайците копират и крадат, а не творят. Без западните технологии и инвестиции в Китай щеше да видиш китайски телефон на кукувото лято.

    17:13 25.08.2025

  • 127 Тихо бе

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "здравей паун":

    Лешпер из къртен.Оди се пери с немците.

    Коментиран от #131

    17:14 25.08.2025

  • 128 Саманта

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един симпатизант на късото киефско фаше не замина за украйна ?

    17:14 25.08.2025

  • 129 Руснак без крак

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "здравей паун":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #138

    17:14 25.08.2025

  • 130 Смях

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "здравей паун":

    Е нали бяхме с Путин и козолюба на пярад в Киев преди 3 години сега всичко е възможно.

    Коментиран от #135

    17:14 25.08.2025

  • 131 здравей паун

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Тихо бе":

    Тихо ще викаш като ти напомпя ауспуха . Ша ти обърна хастара .

    Коментиран от #136

    17:15 25.08.2025

  • 132 Абе и майка ти

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Е айде де":

    Ли е толкова проzта като теб.

    17:15 25.08.2025

  • 133 Карго 200

    1 0 Отговор
    Руски. Ама нали много ги удряте фабриките,а защо се пънете тогава,с украинците повече време от колкото с Хитлер Му-ха-ха;))))

    17:15 25.08.2025

  • 134 Гаси де

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Казах ти":

    От скимтиш жално да те подритвам и да показваш падението на запада да те ползва за глупаче?

    17:15 25.08.2025

  • 135 мамулчо

    1 2 Отговор

    До коментар #130 от "Смях":

    За това ли беше театъра в Буча ?

    17:15 25.08.2025

  • 136 Трай бре

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "здравей паун":

    Се ляндур ,паси си овците и трай.

    Коментиран от #142

    17:15 25.08.2025

  • 137 Баба Яга

    1 2 Отговор
    Фламингото, една единствена сборщина от стари тенекии и технологии от 70-ти години, е свалена от СУ-35 преди дни.

    17:16 25.08.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Е що стигна

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Да де":

    четвърта година да те ползва пропадналият запад да папагалиш.

    17:17 25.08.2025

  • 140 Имигрант

    3 1 Отговор
    Руснаците да ходят в Китай да търсят работа. Скоро в Русия фабрики и заводи няма да има.

    17:17 25.08.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 тъ Па На р , ще виеш кат

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Трай бре":

    койот ка то ти го намаам ..

    17:18 25.08.2025

  • 143 Мишел

    1 2 Отговор
    Преди десетина дни руските ВКС унищожиха четирите предприятия и складовете, в които опитваха да произвеждат тези ракети. Вчера в Павловград бяха унищожени предприятията, в които опитваха да правят ракети "Фламинго".
    Русия получава предостатъчно разузнавателна информация от Украйна и няма да допусне производство на сериозни оръжия там.

    17:18 25.08.2025

  • 144 Карго 200

    2 1 Отговор
    Да питам.
    Кво ла ги правим толкоз много млади руснаци,руснаци еднокраци????

    Коментиран от #148

    17:19 25.08.2025

  • 145 Събраха се

    3 1 Отговор
    Нептуните ще правят компания на гламингосите и сапсаните. Руснаците искаха война, получиха я.

    17:19 25.08.2025

  • 146 Христо

    2 3 Отговор
    Русия е измислена сила . НАТО един път само ще я хакне и повече няма да има нужда .

    Коментиран от #150

    17:19 25.08.2025

  • 147 Коце Блицкрига

    1 1 Отговор
    Братя русофили, няма да я бъде! Без нас Путин не може да победи 🥲 Дружно братя да се съберем и да отидем да му помогнем. Възраждането, мечът и величието на Русия ще победи, братя, ще победи душманските ЕС и НАТО. Това ни е шансът! Идвайте към посолството, ние с Цончо Мекия вече правим списъците с вашите имена и данни. Слава Расии, Слава Путина!

    17:19 25.08.2025

  • 148 астронавт от МКС

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "Карго 200":

    Бе като гледам колоната с чувалите върви към Киев .

    Коментиран от #153, #158

    17:19 25.08.2025

  • 149 За вас може

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Хахахаха":

    Ние Българите не стоим зад фашисти и лъжите на пропадналият запад.

    17:20 25.08.2025

  • 150 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #146 от "Христо":

    Е до сега що не я хакна ? А всички реват на опашка пред кабинета в бялата колиба , сякаш са на зъболекар и ще им вадят зъбите ?!!

    Коментиран от #157

    17:21 25.08.2025

  • 151 Уса

    1 1 Отговор
    С тия ракети укрите стават за смях и откриват топлата вода

    17:21 25.08.2025

  • 152 Aгде

    2 1 Отговор
    МОЧАТА

    17:21 25.08.2025

  • 153 Зико

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "астронавт от МКС":

    Недей да гледаш ,а заминавай да помагаш ,плямпало , че не останаха ора ,АЗОВ ги изтепа

    17:21 25.08.2025

  • 154 Българите не

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Българин":

    Само безродниците мразят Русия. Българите ги има отново на картата благодарение на Русия.

    17:22 25.08.2025

  • 155 Българино, спиш ли!?!

    1 0 Отговор
    Ако ни управляваха нормални български политици, а не руски подлоги и ние отдавна щяхме да имаме ескадрили самолети, нови модели ракети и дронове. Но поръчката от Москва се изпълнява- да нямаме армия и въоръжение, за да сме лесна плячка на руските фашисти при едни бъдещи настъпателни действия от тяхна страна.

    Коментиран от #161

    17:22 25.08.2025

  • 156 Урсулчо

    1 0 Отговор
    Русия е суровинна държава. Руснаците не правят чипове, телефони и компютри като китайците и американците. На тях играта им е да копаят и преработват природни ресурси.

    Коментиран от #160, #164

    17:23 25.08.2025

  • 157 Д.пръча

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Само питам":

    Вкарвам те в багажника.

    17:23 25.08.2025

  • 158 Карго 200

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "астронавт от МКС":

    Защото окупаторите ги ползваме за тор.
    Не очаквай такива колони към Матушка,никой не си прави труда да събира тази измет. Дори техните.

    17:23 25.08.2025

  • 159 Кой да знае

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Чакай бе":

    не всеки е фен на простотия и ниско интелигентна пропаганда на пропадналият запад. Там е за прости ора. Виж как вият кът парцали.

    Коментиран от #166

    17:25 25.08.2025

  • 160 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Урсулчо":

    Абе и на мен Артилериста ми наду главата че Русия била сила.

    17:25 25.08.2025

  • 161 ЪХ кг

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Българино, спиш ли!?!":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    17:25 25.08.2025

  • 162 Сметнах,сметах

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Чакай бе":

    Вече трябваше да са превзели Аляска.

    17:26 25.08.2025

  • 163 Туй разбрахме

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Карго 200":

    Само не разбрахме, защо го папагалиш едно след друго. Заби ли? От тъпотия ли? Правете нещо, за да не ви ползва пропадналият запада за глупачета и папагали.

    17:27 25.08.2025

  • 164 Владимир Трупин

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Урсулчо":

    И то със западни технологии и машини. Че, ако трябва да копаят с техни, освен една лопата да извадят да копаят, ама и лопати не произвеждат.

    17:27 25.08.2025

  • 165 Пурин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Много съм пр 0 3 д. Шофьор на такси съм ве

    17:28 25.08.2025

  • 166 Писано е от руснак за Русия ,чети Глу пи

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Кой да знае":

    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    17:28 25.08.2025

  • 167 Хахаха

    1 0 Отговор
    ПокраинскЦървули имат на снимка, както ние Фките.

    17:28 25.08.2025

