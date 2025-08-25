Далекобойна версия на "Нептун"! Украинската армия показа нова крилата ракета

Украйна за първи път демонстрира ракета, която според медийни и експертни коментари е модернизирана версия с увеличен обсег на крилатата ракета "Нептун". Кадри с нея бяха публикувани в социалните мрежи от държавния портал на предприятията от военнопромишления комплекс на страната, съобщава Би Би Си.
Във видеото не се посочва официално какъв тип е показаната ракета, но украински медии отбелязват, че става дума за "далекобойна версия" на "Нептун". Във видеото новият модел е показан непосредствено след пуск на базовата версия, която има обсег около 280 км.
Именно ракети "Нептун" бяха използвани на 13 април 2022 г. за унищожаването на ракетния крайцер "Москва" - флагман на руския Черноморски флот, припомнят украинските власти.
Характеристиките на новата версия не са публично обявени. По информация от украински официални лица и съобщения за изпитателни пускове, обсегът ѝ може да достигне до 1000 км. Още през септември 2023 г. Украинската служба на Би Би Си съобщи за разработка на вариант с обхват 700 км.
Демонстрацията на "Нептун" с увеличен обсег идва само дни след като Украйна представи нова крилата ракета "Фламинго" със заявен обсег до 1000 км и бойна глава с тегло три тона.
Развитието на далекобойни ракети може да промени баланса във войната, където Русия разполага с предимство при нанасяне на удари в дълбокия тил. Досега Украйна използваше предимно бавни и сравнително малки дронове с перки, които обаче вече нанесоха съществени щети на руската петролна индустрия и временно спираха въздушния трафик.
Комбинацията от дронове и крилати ракети би могла значително да увеличи ефективността на украинските удари - тактика, която вече се използва системно от руската армия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #165
16:22 25.08.2025
2 Докато се занимавате
Коментиран от #18, #28, #29
16:24 25.08.2025
3 Сталин
16:24 25.08.2025
4 Госта.
Коментиран от #116
16:24 25.08.2025
5 д-р Чуклев
16:25 25.08.2025
6 Сталин
А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиарди на Наркозеления.
Коментиран от #16, #22, #38
16:26 25.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
Коментиран от #88
16:27 25.08.2025
9 8888
16:27 25.08.2025
10 Зелен бункерен плъх
16:30 25.08.2025
11 Време е
Коментиран от #69
16:30 25.08.2025
12 гост
Коментиран от #15
16:30 25.08.2025
13 Болшевишки неволи
В интернет се появи видео, на което двама руски окупатори открито признават за „много тежка ситуация“.
🪖 Положението на руската окупационна армия по покровското направление се влоши, след като украинските сили пробиха отбраната и навлязоха в селището Мирне, озовавайки се в тила на руските части.
В социалните мрежи руските Z-пропагандисти и военни блогъри разпалиха вълна от критики и обвинения за провала на отбраната.
Руската пропагандна фигура Романов твърди, че грешки във военното ръководство на 5-а самостоятелна мотострелкова бригада са довели до пробива на украинската армия в района на Мирне.
„Командването на 5-а бригада рапортува, че е овладяло Новоекономичне, но в действителност не държеше позициите. В резултат врагът успя да се придвижи до Мирне. В момента боевете се водят в тила – съществуват рискове от загуба на логистични линии и обкръжение на други подразделения,“ пише в паника Z-дописник.
Междувременно в мрежата се разпространи видео, на което двама руски окупатори признават:
„В групата останахме само двама. Свързахме се с командира и поискахме разрешение да се изтеглим. Той отказа и ни заплаши, че сам ще ни ‚нулира‘. Решихме да изключим радиото, да изхвърлим оръжието и да се опитаме да се предадем. Живи сме! Нямаме друг избор освен капитулация,“ разказва един от тях.
Украинските сили за отбрана засега не са коме
Коментиран от #92
16:32 25.08.2025
14 Злобното Джуджи
Остава украинците и две кила плутоний да пъхнат вътре и мира идва 👍😁
Коментиран от #35
16:33 25.08.2025
15 Да паляк
До коментар #12 от "гост":Само сателитите липсват, но ко ти пиука. Все пак трябва да показваш фашисткият режим в Украйна и на запад. 😄
16:33 25.08.2025
16 Мефистофел
До коментар #6 от "Сталин":Забрави да споменеш за Бугатито, което Зеленска си купи.
16:33 25.08.2025
17 Чакат ни интересни моменти
Коментиран от #31
16:37 25.08.2025
18 Хахахаха
До коментар #2 от "Докато се занимавате":Копейки, надявам се няма да докарате България до хуманитарна катастрофа с руския мир, както е в Донецк? Надявам се няма да направите България, втори Донецк!
Коментиран от #26
16:37 25.08.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДОКАТО СЕ САМОВЗРИВЯТ :))
16:38 25.08.2025
20 Ха ха ха
16:39 25.08.2025
21 стоян георгиев
16:39 25.08.2025
22 Хахахаха
До коментар #6 от "Сталин":А ти знаеш ли Кабаев, колко яхти подари на Кабаева с парите на рушляците?
16:40 25.08.2025
23 Да живее Донбас
А зад затворниците минаваха камиони с вода, точно както през юли 1944 г. след марша на пленените немци в Москва.
Коментиран от #27, #30
16:40 25.08.2025
24 Механик
Немските "квадратни ракети" и тя вече станаха още по-квадратни.
Нещо като "заоблените ъгли " на айфоня.
16:40 25.08.2025
25 Националист
16:40 25.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хахахаха
До коментар #23 от "Да живее Донбас":Ами да живее, ама Донбас умря с руския мир! До там го докараха за 11 години рашите.
16:42 25.08.2025
28 Фашисткият режим
До коментар #2 от "Докато се занимавате":Е в Москва, не Киев
Коментиран от #32
16:42 25.08.2025
29 Гоце
До коментар #2 от "Докато се занимавате":За тралове трябва ДАНС. Единствената заплаха за мира в света е фашистки режим на Владимир Путин
Коментиран от #37
16:42 25.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тъжна картина
До коментар #17 от "Чакат ни интересни моменти":Те каквото имаха го ползваха рашистите. Щом опряха до Ким е ясно колко могат.
Сега ще усетят какво е да те нападат с ракети.
Коментиран от #44
16:44 25.08.2025
32 Виждам го денонощно от вас
До коментар #28 от "Фашисткият режим":Вие сте най точният показател за фашизма в Украйна и залял запада.
Коментиран от #34
16:44 25.08.2025
33 Лили
До коментар #26 от "Учи си уроците":И телефон нямаше да имаш без "пропадналия " запад
Коментиран от #41, #50
16:45 25.08.2025
34 стоян георгиев
До коментар #32 от "Виждам го денонощно от вас":Защо да е доказателство.само в Русия има компоненти на фашизъм в управлението и.подобни няма в Украйна или в ЕС.до кога комунягите ще викате на черното...бяло?
Коментиран от #55
16:46 25.08.2025
35 Чичо Атом
До коментар #14 от "Злобното Джуджи":Колко ли хора живеят в Киев? Като сложат плутония и го стрелнат Киев ще престане да съществува.
Коментиран от #43, #49
16:46 25.08.2025
36 бам бам
16:46 25.08.2025
37 Факт
До коментар #29 от "Гоце":Само дето ДАНС и всички институции в България са окупирани от националните предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС и точно те са спонсорите на троловете.
16:47 25.08.2025
38 Рон Джереми
До коментар #6 от "Сталин":Когато си толкова елементaрeн да вярваш на глупави пропаганди.
Само помисли: Дали това би могло да се случи на фона на това, че се води тази глупава война и всички погледи са приковани в тебе? Дори някой да е корумпиран ще направи ли това публично, за да разбере целият свят?
Хора, използвайте веществата си по предназначение!
Коментиран от #111
16:47 25.08.2025
39 Мотажа им се извършваше
Сега търсят ново място за монатажа на доставените им части от запада. За сега частите са в кашони.
16:47 25.08.2025
40 Хахахаха
До коментар #30 от "Мдааа":Нещо не си разбрал! В Донецк не мият, щот няма с какво да мият! Донецк е без вода и доста време! Хуманитарна катастрофа е Донецк, до там го докараха рашите! Хората пълнят вода за вкъщи от локвите по улиците!
Коментиран от #47, #48, #58
16:47 25.08.2025
41 ай сега чалъми
До коментар #33 от "Лили":То ако чакаше на запада нито телефон щеше да имаш , нито компютър , нито таблет ...
Добре че са Китайците !!!
Коментиран от #126
16:48 25.08.2025
42 Гост
Коментиран от #110
16:48 25.08.2025
43 Злобното Джуджи
До коментар #35 от "Чичо Атом":Нека се бомбят руснаци-украинци с Атом, на кой му пука ?
16:49 25.08.2025
44 Има по достойни занимания
До коментар #31 от "Тъжна картина":от ниско интелигентна пропаганда на фашисткият запад и Украйна. Докато се занимавате с нея, в Украйна загиват хора, а САЩ унищожава Европа и България.
16:49 25.08.2025
45 Тома
Коментиран от #52
16:49 25.08.2025
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ХАЗАР КЛИЧКО ,КМЕТ НА КИЕВ
16:49 25.08.2025
47 Боко
До коментар #40 от "Хахахаха":И ние без война докарахме Плевен до там. Без война!!!! И още 100 населени места.Оправдание няма.
16:50 25.08.2025
48 да бе готин
До коментар #40 от "Хахахаха":То щото тука в Плевен , Ловеч, Шумен ,Търново ..... Около 365 населени места в България са на воден режим в момента.
Тук дали мият улиците ??!
До там ни докара Ес .
Коментиран от #54
16:50 25.08.2025
49 Минитмън
До коментар #35 от "Чичо Атом":Спри да гледаш Медведя с чашката. На нео само атоми му се привиждат. Ама като му гръмнат една ракета над Москва първи ще е в бункера.
16:50 25.08.2025
50 Ако някой ден
До коментар #33 от "Лили":се развиеш интелектуално, ще можеш да правиш разликата между ценности и индустрия! До тогава ще си само храна за пропадналият запад, който ще продължи да те унищожава!
Коментиран от #67
16:51 25.08.2025
51 Швейк
16:52 25.08.2025
52 Хахахаха
До коментар #45 от "Тома":Украйна има много опит в производството на военна техника копейки! В Днепропетровск се произвеждаха ядрените ракети, които пазеха СССР! Много съветска техника, се е произвеждала в Украйна! Украинската армия е обучавана, така както е руската по съветски модел. За това не ми е ясно от къде сметнахте, че украинската армия е слаба, а руската силна?
Коментиран от #71
16:52 25.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Наско
До коментар #48 от "да бе готин":Мият ги всяка седмица. Ако не ти харесва в ЕС и България отивай в Донецк там е руский рай.
Коментиран от #57
16:52 25.08.2025
55 Ти си най тоничният пример стоенче
До коментар #34 от "стоян георгиев":за ниско интелигентната пропаганда на фашисткият запад и режима в Украйна.
Коментиран от #62
16:53 25.08.2025
56 Ха ха ха
До коментар #53 от "Жбръц":Тоя десант с гумени лодки ли ще е че крайцера Москва оше не е изплувал?
16:54 25.08.2025
57 да бе готин
До коментар #54 от "Наско":Как пък нито един шишлоп от козляците не замина да помогне на потника в Украйна , въпреки многократните покани !
Коментиран от #63
16:54 25.08.2025
58 Не рашите
До коментар #40 от "Хахахаха":А терористичният режим в Украйна, който взриви Каховка и други язовири. Хубаво е, че ги показваш.
16:55 25.08.2025
59 епилиран нежен ляв демократ атлантик
Коментиран от #80
16:55 25.08.2025
60 Ти Го
До коментар #53 от "Жбръц":Ще ,ще - в сънищата ти след предозиране с хапчета .
Та то ни кораби останаха ни па морска пехота . А и руските морски пехотинци излязоха невероятно калпави .
16:57 25.08.2025
61 Ами те украинците
Коментиран от #66
16:58 25.08.2025
62 Ти рядко
До коментар #55 от "Ти си най тоничният пример стоенче":Проzт що не ходиш да поживееш в благото,бре.Да почувстваш Руский мир.Па кажи нещо против вожда ка Путин и глей какво става.Отиваш в затвора веднага или ма фронта да станеш герой в месните щурмове.
Коментиран от #68
16:58 25.08.2025
63 Руский рай
До коментар #57 от "да бе готин":Те се оправят добре,но ти защо не си там да помагаш на братушките? Нали си смел отивай тя пабедата била близо каза Путлер.
Коментиран от #65
16:59 25.08.2025
64 чудят се
16:59 25.08.2025
65 да бе готин
До коментар #63 от "Руский рай":Защо да ходя там ? От натото казаха че Путин щял да дойде тук . Ти му мисли .
Коментиран от #70, #74
17:00 25.08.2025
66 Аре бе
До коментар #61 от "Ами те украинците":Това го слушахме вече 3г и половина.И вече 1 милион и 70хил ватенки фира.Тях не ги ли броиш .Не ти е много жал за крепостните и на вожда не му е жал.
Коментиран от #81
17:00 25.08.2025
67 Лили
До коментар #50 от "Ако някой ден":Ти си пробил дъното за какъв интелект говориш. Готов си за крепостен селянин просто си кипи билет за Москва и България ще е една крачка напред в развитието си
Коментиран от #85
17:01 25.08.2025
68 Факт стоенче
До коментар #62 от "Ти рядко":Само рядко просттт човек може да бъде ползван от фашисткият режим в Украйна и фашизма залял запада за евтина и глупава пропаганда, докато САЩ унищожава Европа, България и Украйна!
Коментиран от #77
17:01 25.08.2025
69 Рон Джереми
До коментар #11 от "Време е":Има лек проблем с Орешника. Дава отклонение 3-4000 километра и може да стрелят по Киев, а да ударят Москва.
Понимаеш?
Иначе скоро чакаме някоя башня на Кремъл да даде фира.
Коментиран от #89
17:01 25.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Даа!
До коментар #52 от "Хахахаха":Напълно съм съгласен с вашата теза.Това наистина е един народ.Обучавани са в едни и същи военни училища и военни академии.От едни и същи преподаватели.Военната служба- наборна,със еднакво обучение на състава.Затова боевете са толкова ожесточени.В Европа,преди началото на СВО, имаше реално две мощни армии: На РФ и Незалежная.Всяка една от тях, самостоятелно можеше да прегази всеки друг противник за броени месеци.Трета е Белорус.Тези три,ако са в един военен блок,са в състояние да прегазят Европа,до океанския бряг на Португалия,без усилие.
Коментиран от #107
17:01 25.08.2025
72 ненормална работа
17:01 25.08.2025
73 Карго 200
Българските копейки може да са прости, но не и луди! 🙃
17:01 25.08.2025
74 Националист
До коментар #65 от "да бе готин":Не ще дойде а ще го докарат ,и не тук а в Хага
17:02 25.08.2025
75 да бе готин
До коментар #70 от "Малко преди":В един момент лично ще те водя към Белене , или към някоя топола .
Коментиран от #82
17:02 25.08.2025
76 Карго 200
Украйна вече използва собствените си оръжия, за да удари Русия, и вече не се консултира с Вашингтон относно това къде да нанесе удара.
17:02 25.08.2025
77 Ей Ламповия
До коментар #68 от "Факт стоенче":Чат бот изключи се повтаряш едни и същи тъ по тиии
Коментиран от #97
17:02 25.08.2025
78 Христо
17:03 25.08.2025
79 Христо
17:03 25.08.2025
80 Активен борец
До коментар #59 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Кое ще превземаме товариш Киев ли или първо някое село край Покровск? Ние чакахме на Дунав мост да ходим към Берлин после на китайски матацикли ти сега с гумени лодки ще ни връщаш обратно.
17:04 25.08.2025
81 Само глупак
До коментар #66 от "Аре бе":ползва пропагандата за глупаци за информиране и брои. 😄
Коментиран от #87
17:04 25.08.2025
82 Ей не до кла те на
До коментар #75 от "да бе готин":Чи ки йо.Ела ме води чакам те.Първо ще отворим казармата отново.И такив ножки като теб ще ги правим мъже.М,а,м,а, ти не до кла те на.
Коментиран от #86
17:04 25.08.2025
83 патиланци
Коментиран от #102
17:05 25.08.2025
84 В.В.П.
Коментиран от #90
17:05 25.08.2025
85 Така е лили
До коментар #67 от "Лили":Само човек пробил дъното, го ползва пропадналият запада за отпадък по форумите.
17:05 25.08.2025
86 да бе готин
До коментар #82 от "Ей не до кла те на":Ще те доклатя щом не си . Няма да си първия .
Коментиран от #91, #117
17:05 25.08.2025
87 Чикита взимай
До коментар #81 от "Само глупак":Майка ти мийте д.петата и одвайте.
Коментиран от #108
17:05 25.08.2025
88 Срината ти е кривата ,русофилска кратуна
До коментар #8 от "Гост":Дай снимка от "сринат " завод !
17:06 25.08.2025
89 Затова
До коментар #69 от "Рон Джереми":умните хора не се информират от пропагандата за глупаци на пропадналият запад. 😄
Коментиран от #93
17:06 25.08.2025
90 да ама не
До коментар #84 от "В.В.П.":Според доклана на украинското министерство 1 673 000 укри са заминали при бандера . И 4 000 000 инвалида .
Коментиран от #112
17:06 25.08.2025
91 Трай бре
До коментар #86 от "да бе готин":Мръшкяк измисли си реплики не повтаряй.Чи ки джия Т,ъ,п,
Коментиран от #94, #96
17:06 25.08.2025
92 Азиатец
До коментар #13 от "Болшевишки неволи":Това още колко пъти ще го пуснеш ? И докога ? Имаш ли доказателство, че се е случило ? Или просто вярваш, че щом украинците го казват, значи е истина ? Не, че и руснаците не лъжат, но бъди по-критичен към това което гледаш и четеш. Бъди по-зрял, ще ти е от полза в живота.
Коментиран от #99
17:06 25.08.2025
93 Казах ти
До коментар #89 от "Затова":Ламповия спирай си тока.
Коментиран от #124
17:07 25.08.2025
94 да бе готин
До коментар #91 от "Трай бре":Ще траеш докато ти чистя ауспуха .
17:07 25.08.2025
95 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Освен Западните Лидери и Си Дзинпин, вчера по случай Денят на Независимостта на Украйна, Президента Зеленски беше поздравен и от всички страни от ОНД дето завършват на СТАН, даже и Лукашенко....
Е те това вече не могат да преживеят Z - пропагандистите и го приемат за предателство спрямо мАцква...Признават си и, че водят Война за да покорят Украйна, а не да е независима...Признават си, че Независима Украйна е равно на смърт за Мордор...Даже и умуват коя ще е следващата страна, която ще поиска да се отдели от Метрополията и да заживее свой собствен живот....Сетиха се и за регионите, които са богати на нефт и газ, и какво ще стане, ако пък те решат да се отделят от Кочината....
Еми ще им кажа какво....Бензиноколонката с ядрени ракети ще остане само с ядрени ракети, а БВП ще спадне с около 40% .... 🤣
Коментиран от #104
17:07 25.08.2025
96 мамул
До коментар #91 от "Трай бре":Ще ти обърна хастара да си знаеш .
Коментиран от #106
17:08 25.08.2025
97 Е айде де
До коментар #77 от "Ей Ламповия":И мен ми се вижда тъпо да повтаряте като папагали идни и същи лъжи докато САЩ унищожава Европа и България, но това не спира безродниците.
Коментиран от #101
17:08 25.08.2025
98 Панчо Виля
Коментиран от #114
17:08 25.08.2025
99 Абе такива
До коментар #92 от "Азиатец":Индианци като тебе ,дето нито руски знаят нито знаят къде да четат що се обаждаш бе Смот. льо.
17:08 25.08.2025
100 Азиатец
17:09 25.08.2025
101 Казах ти
До коментар #97 от "Е айде де":Гаси тока и го лапуркай
Коментиран от #134
17:09 25.08.2025
102 Да де
До коментар #83 от "патиланци":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #139
17:09 25.08.2025
103 Роската съм
17:09 25.08.2025
104 здравей центар
До коментар #95 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Как върви контрата ?
Колко села превзехте вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ?
А миналата година ?
Крим кога ? А Курск ? Или там само първите три букви , а ?
Коментиран от #113
17:10 25.08.2025
105 само питам
17:10 25.08.2025
106 Лапуркай бе
До коментар #96 от "мамул":Се лянин,не ми говори тъ пи я си диалект.
17:10 25.08.2025
107 Хахахаха
До коментар #71 от "Даа!":Ами за това е важно за нас да подкрепим Украйна, за да не я получим срещу нас в компелкт с руската и беларуската армия. Защо мислиш, че Европа помага на Украйна? Вие знаете ли, че сега дават милиарди, но ако Украйна беше под контрола на путлера, на Европа щяха да са нужни трилиони да се въоръжи, за да възпира тези армии? А русия и Украйна, не са един народ. Те за това са били и различни републики от над 100 години.
Коментиран от #149
17:10 25.08.2025
108 Давай
До коментар #87 от "Чикита взимай":Освободете България от два безродника ползвани от пропадналият запада за парцали.
17:10 25.08.2025
109 Българин
Коментиран от #154
17:10 25.08.2025
110 Няма нищо смешно ,копейко ...
До коментар #42 от "Гост":Украйна има нужда от пари защото фашистите на Путлер разрушават предприятия и инфраструктурата на държавата . Болшинството мъже са на фронта и икономиката не функционира както трябва ...
17:11 25.08.2025
111 Соваж бейби
До коментар #38 от "Рон Джереми":Човека не лъже спомням си тая ,дойде за коледните празници по време на война съм го писала няколко пъти .Тази нещастница дори не скри а открито пазарува из бутиците понеже не е виждала ,а богатите които са виждали и имат пари не ходят по магазини !Идват по домовете от магазините с дрехи ,бижута ...нова колекция Диор...и показва а човека си избира .Нямаше търпение да харчи от парите пратени за помощи на украинците .Има го документирано как пияницата пазарува из Париж.
Даже в Вог се снима с най голяма наглост
Коментиран от #120
17:11 25.08.2025
112 Ха ха ха
До коментар #90 от "да ама не":Дай да го видим този даклад. Да не го е писал Герасимов и Медведя на по чашка?
17:11 25.08.2025
113 Чакай бе
До коментар #104 от "здравей центар":Първо кажи след Киев за 3дня кво следва.
Коментиран от #118, #159, #162
17:11 25.08.2025
114 Саманта
До коментар #98 от "Панчо Виля":то за това МВФ класира Русия като четвърта икономика и прираст от 5,5% , а всичките западни икономики са под водата !
Коментиран от #123
17:11 25.08.2025
115 Карго 200
Украйна вече използва собствените си оръжия, за да удари Русия, и вече не се консултира с Вашингтон относно това къде да нанесе удара.
17:11 25.08.2025
116 БИЛО 😜
До коментар #4 от "Госта.":ФАБРИКА ЗА КАФЕМЕЛАЧКИ......🤔🤦♀️😂
17:12 25.08.2025
117 Отец Теофилий
До коментар #86 от "да бе готин":Ако те пипна
..
Коментиран от #122, #125
17:12 25.08.2025
118 здравей паун
До коментар #113 от "Чакай бе":За кога беше парада на Червения площад ? Или ще марширувате ама по потници и по чорапи ?!
Коментиран от #127, #129, #130
17:12 25.08.2025
119 Карго 200
Българските копейки може да са прости, но не и луди! 🙃
Коментиран от #163
17:12 25.08.2025
120 Факти
До коментар #111 от "Соваж бейби":Дай някой друг фейк тази е много стар.
17:12 25.08.2025
121 Селския бик съм
17:13 25.08.2025
122 да бе готин
До коментар #117 от "Отец Теофилий":Винаги можеш да ви пипнеш де Довия !
17:13 25.08.2025
123 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #114 от "Саманта":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #128
17:13 25.08.2025
124 Е айде де
До коментар #93 от "Казах ти":И мен не ми трябва да ми скимти ниско интелигентна пропаганда глупаче на пропадналият запад и да го подритвам. Нали?
Коментиран от #132
17:13 25.08.2025
125 да бе готин
До коментар #117 от "Отец Теофилий":Винаги можеш да ви пипнеш де До Вия !
17:13 25.08.2025
126 Лили
До коментар #41 от "ай сега чалъми":Хахаха, какви китайци бе. Технологиите са западни, китайците копират и крадат, а не творят. Без западните технологии и инвестиции в Китай щеше да видиш китайски телефон на кукувото лято.
17:13 25.08.2025
127 Тихо бе
До коментар #118 от "здравей паун":Лешпер из къртен.Оди се пери с немците.
Коментиран от #131
17:14 25.08.2025
128 Саманта
До коментар #123 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един симпатизант на късото киефско фаше не замина за украйна ?
17:14 25.08.2025
129 Руснак без крак
До коментар #118 от "здравей паун":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #138
17:14 25.08.2025
130 Смях
До коментар #118 от "здравей паун":Е нали бяхме с Путин и козолюба на пярад в Киев преди 3 години сега всичко е възможно.
Коментиран от #135
17:14 25.08.2025
131 здравей паун
До коментар #127 от "Тихо бе":Тихо ще викаш като ти напомпя ауспуха . Ша ти обърна хастара .
Коментиран от #136
17:15 25.08.2025
132 Абе и майка ти
До коментар #124 от "Е айде де":Ли е толкова проzта като теб.
17:15 25.08.2025
133 Карго 200
17:15 25.08.2025
134 Гаси де
До коментар #101 от "Казах ти":От скимтиш жално да те подритвам и да показваш падението на запада да те ползва за глупаче?
17:15 25.08.2025
135 мамулчо
До коментар #130 от "Смях":За това ли беше театъра в Буча ?
17:15 25.08.2025
136 Трай бре
До коментар #131 от "здравей паун":Се ляндур ,паси си овците и трай.
Коментиран от #142
17:15 25.08.2025
137 Баба Яга
17:16 25.08.2025
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Е що стигна
До коментар #102 от "Да де":четвърта година да те ползва пропадналият запад да папагалиш.
17:17 25.08.2025
140 Имигрант
17:17 25.08.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 тъ Па На р , ще виеш кат
До коментар #136 от "Трай бре":койот ка то ти го намаам ..
17:18 25.08.2025
143 Мишел
Русия получава предостатъчно разузнавателна информация от Украйна и няма да допусне производство на сериозни оръжия там.
17:18 25.08.2025
144 Карго 200
Кво ла ги правим толкоз много млади руснаци,руснаци еднокраци????
Коментиран от #148
17:19 25.08.2025
145 Събраха се
17:19 25.08.2025
146 Христо
Коментиран от #150
17:19 25.08.2025
147 Коце Блицкрига
17:19 25.08.2025
148 астронавт от МКС
До коментар #144 от "Карго 200":Бе като гледам колоната с чувалите върви към Киев .
Коментиран от #153, #158
17:19 25.08.2025
149 За вас може
До коментар #107 от "Хахахаха":Ние Българите не стоим зад фашисти и лъжите на пропадналият запад.
17:20 25.08.2025
150 Само питам
До коментар #146 от "Христо":Е до сега що не я хакна ? А всички реват на опашка пред кабинета в бялата колиба , сякаш са на зъболекар и ще им вадят зъбите ?!!
Коментиран от #157
17:21 25.08.2025
151 Уса
17:21 25.08.2025
152 Aгде
17:21 25.08.2025
153 Зико
До коментар #148 от "астронавт от МКС":Недей да гледаш ,а заминавай да помагаш ,плямпало , че не останаха ора ,АЗОВ ги изтепа
17:21 25.08.2025
154 Българите не
До коментар #109 от "Българин":Само безродниците мразят Русия. Българите ги има отново на картата благодарение на Русия.
17:22 25.08.2025
155 Българино, спиш ли!?!
Коментиран от #161
17:22 25.08.2025
156 Урсулчо
Коментиран от #160, #164
17:23 25.08.2025
157 Д.пръча
До коментар #150 от "Само питам":Вкарвам те в багажника.
17:23 25.08.2025
158 Карго 200
До коментар #148 от "астронавт от МКС":Защото окупаторите ги ползваме за тор.
Не очаквай такива колони към Матушка,никой не си прави труда да събира тази измет. Дори техните.
17:23 25.08.2025
159 Кой да знае
До коментар #113 от "Чакай бе":не всеки е фен на простотия и ниско интелигентна пропаганда на пропадналият запад. Там е за прости ора. Виж как вият кът парцали.
Коментиран от #166
17:25 25.08.2025
160 Механик
До коментар #156 от "Урсулчо":Абе и на мен Артилериста ми наду главата че Русия била сила.
17:25 25.08.2025
161 ЪХ кг
До коментар #155 от "Българино, спиш ли!?!":Срещнеш ли копейка трепИ!
17:25 25.08.2025
162 Сметнах,сметах
До коментар #113 от "Чакай бе":Вече трябваше да са превзели Аляска.
17:26 25.08.2025
163 Туй разбрахме
До коментар #119 от "Карго 200":Само не разбрахме, защо го папагалиш едно след друго. Заби ли? От тъпотия ли? Правете нещо, за да не ви ползва пропадналият запада за глупачета и папагали.
17:27 25.08.2025
164 Владимир Трупин
До коментар #156 от "Урсулчо":И то със западни технологии и машини. Че, ако трябва да копаят с техни, освен една лопата да извадят да копаят, ама и лопати не произвеждат.
17:27 25.08.2025
165 Пурин
До коментар #1 от "Трол":Много съм пр 0 3 д. Шофьор на такси съм ве
17:28 25.08.2025
166 Писано е от руснак за Русия ,чети Глу пи
До коментар #159 от "Кой да знае":Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
17:28 25.08.2025
167 Хахаха
17:28 25.08.2025