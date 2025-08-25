Далекобойна версия на "Нептун"! Украинската армия показа нова крилата ракета

Украйна за първи път демонстрира ракета, която според медийни и експертни коментари е модернизирана версия с увеличен обсег на крилатата ракета "Нептун". Кадри с нея бяха публикувани в социалните мрежи от държавния портал на предприятията от военнопромишления комплекс на страната, съобщава Би Би Си.

Във видеото не се посочва официално какъв тип е показаната ракета, но украински медии отбелязват, че става дума за "далекобойна версия" на "Нептун". Във видеото новият модел е показан непосредствено след пуск на базовата версия, която има обсег около 280 км.

Именно ракети "Нептун" бяха използвани на 13 април 2022 г. за унищожаването на ракетния крайцер "Москва" - флагман на руския Черноморски флот, припомнят украинските власти.

Характеристиките на новата версия не са публично обявени. По информация от украински официални лица и съобщения за изпитателни пускове, обсегът ѝ може да достигне до 1000 км. Още през септември 2023 г. Украинската служба на Би Би Си съобщи за разработка на вариант с обхват 700 км.

Демонстрацията на "Нептун" с увеличен обсег идва само дни след като Украйна представи нова крилата ракета "Фламинго" със заявен обсег до 1000 км и бойна глава с тегло три тона.

Развитието на далекобойни ракети може да промени баланса във войната, където Русия разполага с предимство при нанасяне на удари в дълбокия тил. Досега Украйна използваше предимно бавни и сравнително малки дронове с перки, които обаче вече нанесоха съществени щети на руската петролна индустрия и временно спираха въздушния трафик.

Комбинацията от дронове и крилати ракети би могла значително да увеличи ефективността на украинските удари - тактика, която вече се използва системно от руската армия.