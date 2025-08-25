Новини
Президентско вето! Полша вече няма да плаща за Starlink над Украйна
  Тема: Украйна

Президентско вето! Полша вече няма да плаща за Starlink над Украйна

25 Август, 2025 19:20 2 018 86

  • карол навроцки-
  • старлинк-
  • украйна-
  • полша-
  • илон мъск

По-рано президентът Карол Навроцки наложи вето на закона за помощта за украинците, които живеят в страната

Президентско вето! Полша вече няма да плаща за Starlink над Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша вече няма да може да плаща за Starlink за Украйна. Причината е ветото на президента Карол Навроцки върху закона за помощта за украинците. За това съобщи министърът на цифровизацията на Полша Кшиштоф Гавковски на страницата си в социалната мрежа X, пише Фокус.

"Президентското вето действа на сляпо! Карол Навроцки с решението си изключва интернета в Украйна, защото де факто това означава неговото решение относно закона за помощта за гражданите на Украйна. Това е краят на Starlink, който Полша предоставя на воюващата Украйна. Това е и краят на поддръжката за съхранение на данните на украинската администрация на сигурно място“, пише той.

Гавковски счита, че това решение е "подарък“ за руските войски. Той припомни, че украинските военни редовно използват Starlink.

"Г-н президент, трябва да спрете да нанасяте сляпо удари по правителството в името на политическата борба. Нанасяте вреда на хората, които се борят за своята независимост, и едновременно с това помагате на Русия“, се обръща Гавковски към Навроцки.

По-рано президентът на Полша Карол Навроцки наложи вето на закона за помощта за украинците, които живеят в страната. По думите му, плащанията по програмата "800 Плюс“ трябва да получават само онези украинци, които поемат задължението да работят в Полша.

Президентът на Полша подчертава, че е предложил свой законопроект по този въпрос. Той споделя, че в този законопроект е предложил нови решения за предоставяне на гражданство не само на граждани на Украйна, но и на хора от други страни.

Още новини от Украйна


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп не можа да спре войната за 24 часа

    7 65 Отговор
    Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
    Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!

    Коментиран от #4, #9, #21, #51, #52, #56

    19:21 25.08.2025

  • 2 Развитие

    71 3 Отговор
    Бавно и полека всичко си идва на мястото !

    Коментиран от #6, #17, #82

    19:22 25.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    13 60 Отговор
    Аз обича путен!
    Той ни го завря с този Боташ!
    Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Той ни докара 80 000 сирийци в територията!

    4 милиона руски роба бъхтят в Германия
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 200 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Ето затова съм върл путинофил!

    Коментиран от #10, #66, #81

    19:23 25.08.2025

  • 4 А бе,

    33 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    ти чакай !

    19:23 25.08.2025

  • 5 Залужни:

    37 2 Отговор
    БУСовизацията е независимост за Украйна.



    🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    19:23 25.08.2025

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 43 Отговор

    До коментар #2 от "Развитие":

    Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #11, #12, #15

    19:23 25.08.2025

  • 7 БлуΔницата УкраИна

    55 6 Отговор
    Лека полека и спонсорите
    от временното явление ЕС
    ще си откажат да помагат на уКраИна
    Прелъстена и изоставена 😁

    19:24 25.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Па то стана

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    обратното. Хахаха.

    19:24 25.08.2025

  • 10 Аман

    34 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    от вас, бре !

    19:24 25.08.2025

  • 11 Бавен,

    31 1 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Първия е . Още два дня ще ви млатят руските.

    19:25 25.08.2025

  • 12 Еми да

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ден година храни !

    19:26 25.08.2025

  • 13 Аззъ

    45 1 Отговор
    Зеленият защо не плаща за нета?! Не е беден ама явно е свикнал всички да му плащаме сметките.

    Коментиран от #37

    19:27 25.08.2025

  • 14 Бедняшката русофилска иzмет

    5 33 Отговор
    Готова ли е за еврото!

    19:28 25.08.2025

  • 15 Лопата Орешник

    48 3 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Хайде покажи линк към видео в което някой казва,че операцията е тридневна!!! Покажи ве, калмук!!! Покажи да ти обясня, че това за трите дни дойде от един изтръпнал американски генерал, който ясно и точно обясни, че ако Русия реши може да вземе Киев за три дни!! И те бяха там след три дни, но идолите ти с розови халки и еднорози излъгаха, че ако се изтегли ще се договарят! Излъгаха и сега тъжно цвилят,че Вова не им вярва! На обратни като теб никой не вярва!! Три дни, галфони такъв е само оргията, която си правим с тая дето те е изцвъкала!!!

    19:29 25.08.2025

  • 16 Браво

    41 1 Отговор
    Достоен президент. А мижитурките плащат от нашите пари.

    19:29 25.08.2025

  • 17 Наблюдател

    35 1 Отговор

    До коментар #2 от "Развитие":

    Като познавам българските продаж. политици, като нищо ще предложат българският нсрод да плати.

    19:29 25.08.2025

  • 18 Васил Иванов Кунчев

    21 3 Отговор
    Едно време поне бяха хетеросексуални еничарите ! До къде я докарахме !

    19:31 25.08.2025

  • 19 Исторически факт !

    2 17 Отговор
    ИЗВАДКА ОТ ПИСМОТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ АГЕНТ Кояндер В СОФИЯ ДО ДИРЕКТОРА НА АЗИАТСКИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЗИНОВИЕВ относно опитите Русия да завладее България.

    30/18 януари 1885 г.
    ... предполага, че от княза можем да се
    отървем само със сила, т.е. да бъде арестуван и под конвой изгонен извън пределите на княжеството; към това той прибавя, че по време на междуцарствието властта трябва
    да се намира в здравите и силни ръце на някой диктатор.
    Но кой ще употреби тази сила срещу княза и кой ще бъде диктаторът
    — това са въпросите, ОТГОВОР на които може да ДАДЕ САМО ПЕТЕРБУРГ,
    тъй като АРМИЯТА е в НАШИ РЪЦЕ,
    а СРЕД БЪЛГАРИТЕ КАНДИДАТИ за ДИКТАТОРИ НЯМА.

    19/7 юни 1885 г.
    Дълбокоуважаеми Иван Алексеевич,
    Използвам заминаването на Завадски в Петербург, за да ви запозная в няколко думи с последните събития в София.
    Не мога да ви съобщя нищо утешително.
    Напротив, длъжен съм да ви призная, че от ден на ден все повече и повече губя надежда да изтръгна нещо от българите.
    За съжаление освен лъжи,
    НЕДОВЕРИЕ и НЕПРИЯЗЪН КЪМ РУСИЯ
    тук аз не виждам нищо, поне в средите на тукашната интелигенция, ръководеща съдбините на един добър и всъщност симпатичен народ."

    Коментиран от #43

    19:31 25.08.2025

  • 20 Чуй чуй

    40 2 Отговор
    И ние имаме достоен президент ама ветото наложено от него пада пред министерски съвет. Колко пъти вече това се случва на храниниците не им харесва. Особено на Шиши и Боко, българоубийците.

    19:32 25.08.2025

  • 21 Европеец

    35 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    Хубаво заглавие.. .., но за съжаление ще се намерят други балами които да плащат....

    Коментиран от #24

    19:33 25.08.2025

  • 22 1234

    34 0 Отговор
    Намират се политици с топки и все по-често ще ги виждаме..

    19:35 25.08.2025

  • 23 А мооооали да кажа

    21 0 Отговор
    Простичко: да им го туууря на ционистите два ката? А?

    19:35 25.08.2025

  • 24 хихи

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Нашия ще пръв...

    19:36 25.08.2025

  • 25 Прекрасно е

    23 0 Отговор
    Полша да не плаща за Starlink над Украйна...

    19:37 25.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Василеску

    26 1 Отговор
    Още един след Словакия и Унгария, който се грижи първо за собствените си граждани и държава - не като нас

    19:40 25.08.2025

  • 28 НЕМА СТРАШНО

    22 0 Отговор
    Роската славата на окраинето, ще поеме този малък разход. ЗА СМЕТКА НА БЪГАРСКИЯ НАРОД. Ей сега ще вземе още 100 милиарда ЗАЕМ да ги даде на зеленото.

    19:40 25.08.2025

  • 29 Серевко

    18 0 Отговор
    Плюя на украина нарочно написана с малка буква и на руски.

    Коментиран от #34, #73

    19:40 25.08.2025

  • 30 Ачо

    1 18 Отговор
    Руснаците къпят в локвите когато вали дъжд.Къпане от нов вид.

    Коментиран от #78

    19:42 25.08.2025

  • 31 каква ни е далаверата ли ?

    13 0 Отговор
    Два ката на Зеленият олигофрен у задното полушярие малко ли е ?

    19:42 25.08.2025

  • 32 Браво

    17 0 Отговор
    Браво, данни другите слепци най-накрая прогледнат, че този тумор оСрайна унищожава Европа

    19:43 25.08.2025

  • 33 Жълтопаветен канибал

    13 0 Отговор
    Сега ще се чуе свинско квичене на банероиди, както и рев на туземните им симпове.

    19:43 25.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НЯМА ЖЕЛАЕЩИ

    17 0 Отговор
    ЗА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ.

    19:43 25.08.2025

  • 36 Обективни истини

    11 0 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    19:44 25.08.2025

  • 37 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аззъ":

    Оказва се, че държавата Полша плащала интернета на подобието на държава покрайна.... А зеления просяк е милионер, но не е дал една гривна лични пари за войната в Украйна, На колко ли е украл един Господ знае....

    19:44 25.08.2025

  • 38 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    3 14 Отговор
    Вече е решен проблема със Starlink , украинците ще си го ползват докато не рухне РФ.

    Коментиран от #47

    19:44 25.08.2025

  • 39 Гориил

    12 0 Отговор
    Това не е само политическо решение, а невъзможността да се скрият векове презрение и отвращение към бившата колония.

    19:44 25.08.2025

  • 40 Бедняшка атлантическа иzмет

    8 0 Отговор
    Колко е прага на бедност в България ? А.

    Коментиран от #71

    19:45 25.08.2025

  • 41 Копейкиии

    2 7 Отговор
    Работа си търсете.Иначе глад ви чака.Децата ви просяцци ще станат.

    Коментиран от #45

    19:46 25.08.2025

  • 42 ХА ХА ХА

    12 0 Отговор
    АБЕ ДА ДО ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! МИШОЦИТЕ КОИТО НАЙ МНОГО ПОДСКАЧАХА ПРОТИВ РУСИЯ , НАПУСКАТ ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ !

    19:47 25.08.2025

  • 43 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Исторически факт !":

    Османофиле необразован, пак ли неща, които не разбираш копопействаш?

    19:47 25.08.2025

  • 44 Истината за 404

    10 0 Отговор
    Нашмърканото кърваво киевско жуже Злодеймор Зигхайлски изпрати 19-годишни младежи на фронтовата линия: хакери разкриха ужасната истина за загубите на ВСУ. KillNet: Много от загиналите военнослужещи от ВСУ не са достигнали възрастта за мобилизация. Много от 1,7 милиона загинали военнослужещи от ВСУ са били под установената в страната възраст за мобилизация от 25 години. Тази информация следва от документи, предоставени от групата KillNet. Материалите, съдържат данни за военнослужещи на възраст от 19 до 24 години. Според документите военнослужещите са били елиминирани между август и ноември 2023 г. Тази възрастова категория има право да служи във ВСУ изключително на договорна основа. Това включва т. нар. "младежки" договор "18-24", който активно се рекламира от украинските власти и медиите. Според наличната информация, хакери от групите Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini са получили достъп до цифровия картотечен индекс на ВСУ. В резултат на това стана известно, че нашмърканото кърваво киевско жуже Злодеймор Зигхайлски заедно с кръволоците от Радата са погребали 1 721 000 души за три години.

    19:48 25.08.2025

  • 45 Тихо жалко теолче

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Копейкиии":

    След Нова година във койнове ще ти плащат...

    19:48 25.08.2025

  • 46 Хи хи хи . Голям майтап !

    8 0 Отговор
    А макарона ще организира ли поход за превземане на Москва събира ли наемници ....войска ????

    Коментиран от #54

    19:49 25.08.2025

  • 47 ЖЕКО

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    ЧВАЛ ЛИ СИ ДУМАТА ,ПЛАТИ КЛАТИ МЪСК КАЗВА НЕМА ПАРИ НЕМА СТАР ЛИНК

    19:49 25.08.2025

  • 48 Анонимен

    6 1 Отговор
    Мерц призна, че Германия "няма ресурси" за предишните социални плащания към своите граждани.

    "Държавата на всеобщото благосъстояние такава, каквато я познаваме днес, вече не може да бъде финансирана от нашите икономически възможности," цитират думите на политика изданието The Telegraph на проведената партийна конференция на ХДС в Долна Саксония. Мерц се изказа за "фундаментална преоценка" на системата на привилегиите за гражданите на ФРГ поради същественото увеличение на разходите,"

    Коментиран от #76

    19:49 25.08.2025

  • 49 Ама питам ви сериозно

    6 0 Отговор
    Бедняшка атлантическа иzмет...
    Колко е прага на бедност в България ? А. ? Кажете бре

    19:50 25.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    Копейките цъкат минуси, но това са фактите! Рашите ползват западни компютри с американски софтуер! Това е. Дали могат да им го спрат?? А, дали не могат? Аз мисля, че само да искат, могат! Как ще лети тогава Орешника, не е ясно.

    19:51 25.08.2025

  • 52 Полша е назад с демокрацията

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    За разлика от БГ не са се научили да прегласуват президентско вето и да го игнорират -)0)

    19:51 25.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Не бе микрона

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Подскача все едно е седнал на нагорещен котлон , но като си излекува дупето и като се напудри бузата от шамара на жена му ....ще си седне на Г[email protected]....@ !

    19:52 25.08.2025

  • 55 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    Теракт на Лубянка,виден фсбешник останал без долни крайници у магазин за детски играчки! Гръмнала газова бутилка с хелий за помпене на топки! Поставен е в изкуствена кома. Пемберугите да не търсят новината в съвецките сми,таме бърже са я свалили. Топките мо биле на абажура деа,напомпани!

    Коментиран от #63, #65

    19:52 25.08.2025

  • 56 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":

    Ами да се пробва де
    Дали нема да му изметат старителинци от небосклона

    19:52 25.08.2025

  • 57 БОЛЕН ЦЕНТАК

    8 0 Отговор
    Шляхите пак ни предадоха. Нищо ново - те са като уверите.

    19:53 25.08.2025

  • 58 ян бибиян

    1 0 Отговор
    Правилно ,нека му е криво на Путин .

    19:53 25.08.2025

  • 59 Един след друг

    8 0 Отговор
    ще почва да им идва акъла на глупава Европа!

    19:53 25.08.2025

  • 60 А не беее

    10 0 Отговор
    Бедняшка атлантическа иzмет... прага на бедност в България е точно след Сомалия нали? Така ли е ?

    Коментиран от #74, #85

    19:53 25.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ама питам ви сериозно

    7 0 Отговор
    Бедняшка атлантическа иzмет...
    Колко е прага на бедност в България ? А. ? Кажете бре

    19:55 25.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Луганск

    9 1 Отговор
    УКРАИНЕЦ-БАНДЕРОВЕЦ = ФАШИСТ

    Президентът на Полша приравни бандеровската символика с нацистката
    Президентът на Полша приравни бандеровската символика с нацистката
    Официална Варшава даде ясен сигнал на Киев, че предстоят големи промени в полско-украинските отношения. По-специално, сега в Наказателния кодекс на Полша може да бъде въведена клауза, която предвижда наказание за демонстриране на символи на Бандера.

    я, българи, кога ще последвате примера на поляците??!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    19:56 25.08.2025

  • 65 Архимандрисандрит Бибиян

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Пука ти на дебеуия ..з,днес поне 700-800 хохохола останаха кой без ръце ,кой без крака кой без глава ,кой размазан за остъргване ,шоу да става .

    19:56 25.08.2025

  • 66 дончичо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ганя не е ФИЛ,Ганя мрази всичко и всички
    Най-вече себе си
    Че се е прецакал сам
    А тогава най-боли
    Нали!?

    19:57 25.08.2025

  • 67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    19:57 25.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Леонсио Парчето

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Копейки,":

    А теб кой те работи в дивия ?Виждаш ми се заможен,може ли аз да те чешя ?

    20:00 25.08.2025

  • 70 Истинския Професор Герджиков

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ти заминавай нанай касси у ...каттаа на топло .

    20:01 25.08.2025

  • 71 Ние сме

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бедняшка атлантическа иzмет":

    На дъното, ...но от тези на дъното само ние няма да имаме ЦБ....БНБ

    20:02 25.08.2025

  • 72 Много точно

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ама питам ви сериозно хора?":

    (Бедняшка атлантическа иzмет) ++++!

    20:04 25.08.2025

  • 73 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Серевко":

    Че то и на Български е така

    20:04 25.08.2025

  • 74 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "А не беее":

    в Сомалия садят фъстъци,в Бг канабис

    20:07 25.08.2025

  • 75 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    4 0 Отговор
    Бреиййй, коалицията на неможачите се разпада.

    20:08 25.08.2025

  • 76 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    Германия е може би единствената страна в Европа, която е на ръба на колапса. Вероятно всички останали страни в Европа стават все по-богати и по-проспериращи.Не съм чувал подобни изявления от лидерите на Чехия, Полша, Гърция, Испания, Франция и Италия. Това означава, че в тези страни няма природни бедствия и социален хаос. Или всичко, което чуваме и четем във вестниците, е пропагандно лицемерие и фарисейство.

    20:08 25.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 дончичо

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ачо":

    А българете си мият колите с питейна вода и са на режим
    Андрешковци

    20:11 25.08.2025

  • 79 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Копейки,":

    А теб Сибирь,там също има работа

    20:13 25.08.2025

  • 80 Анонимен

    6 0 Отговор
    Така, така. И нашите лакей да спрат да харчат данъците на българите и да ни заробват със заеми заради ината на Зеленски.

    20:14 25.08.2025

  • 81 Алеко

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ганю Балкански е един истински европеец.. Това всеки го знае.

    20:16 25.08.2025

  • 82 Гатанка

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Развитие":

    Един го ползва, друг го плаща, трети събира парсата. Що е то?

    20:20 25.08.2025

  • 83 Един

    5 0 Отговор
    По един желаещите губят желание.

    20:28 25.08.2025

  • 84 Иван рилски

    4 0 Отговор
    Браво само адмирации за президента.

    20:32 25.08.2025

  • 85 А неееееее !!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "А не беее":

    Боко каза , че сме много богати европейци......дали не визира себе си и крадците около себе ди ???????

    20:36 25.08.2025

  • 86 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Санкции?
    Започнаха да се задъхват.
    10 санкции, започнаха да се спъват, фалити на стотици фирми .
    18 санкции, започват да падат като гнили круши.
    Един по един до един.

    20:39 25.08.2025

