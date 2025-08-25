Президентско вето! Полша вече няма да плаща за Starlink над Украйна

Полша вече няма да може да плаща за Starlink за Украйна. Причината е ветото на президента Карол Навроцки върху закона за помощта за украинците. За това съобщи министърът на цифровизацията на Полша Кшиштоф Гавковски на страницата си в социалната мрежа X, пише Фокус.



"Президентското вето действа на сляпо! Карол Навроцки с решението си изключва интернета в Украйна, защото де факто това означава неговото решение относно закона за помощта за гражданите на Украйна. Това е краят на Starlink, който Полша предоставя на воюващата Украйна. Това е и краят на поддръжката за съхранение на данните на украинската администрация на сигурно място“, пише той.



Гавковски счита, че това решение е "подарък“ за руските войски. Той припомни, че украинските военни редовно използват Starlink.



"Г-н президент, трябва да спрете да нанасяте сляпо удари по правителството в името на политическата борба. Нанасяте вреда на хората, които се борят за своята независимост, и едновременно с това помагате на Русия“, се обръща Гавковски към Навроцки.



По-рано президентът на Полша Карол Навроцки наложи вето на закона за помощта за украинците, които живеят в страната. По думите му, плащанията по програмата "800 Плюс“ трябва да получават само онези украинци, които поемат задължението да работят в Полша.



Президентът на Полша подчертава, че е предложил свой законопроект по този въпрос. Той споделя, че в този законопроект е предложил нови решения за предоставяне на гражданство не само на граждани на Украйна, но и на хора от други страни.

