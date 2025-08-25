Президентско вето! Полша вече няма да плаща за Starlink над Украйна

Полша вече няма да може да плаща за Starlink за Украйна. Причината е ветото на президента Карол Навроцки върху закона за помощта за украинците. За това съобщи министърът на цифровизацията на Полша Кшиштоф Гавковски на страницата си в социалната мрежа X, пише Фокус.
"Президентското вето действа на сляпо! Карол Навроцки с решението си изключва интернета в Украйна, защото де факто това означава неговото решение относно закона за помощта за гражданите на Украйна. Това е краят на Starlink, който Полша предоставя на воюващата Украйна. Това е и краят на поддръжката за съхранение на данните на украинската администрация на сигурно място“, пише той.
Гавковски счита, че това решение е "подарък“ за руските войски. Той припомни, че украинските военни редовно използват Starlink.
"Г-н президент, трябва да спрете да нанасяте сляпо удари по правителството в името на политическата борба. Нанасяте вреда на хората, които се борят за своята независимост, и едновременно с това помагате на Русия“, се обръща Гавковски към Навроцки.
По-рано президентът на Полша Карол Навроцки наложи вето на закона за помощта за украинците, които живеят в страната. По думите му, плащанията по програмата "800 Плюс“ трябва да получават само онези украинци, които поемат задължението да работят в Полша.
Президентът на Полша подчертава, че е предложил свой законопроект по този въпрос. Той споделя, че в този законопроект е предложил нови решения за предоставяне на гражданство не само на граждани на Украйна, но и на хора от други страни.
1 Тръмп не можа да спре войната за 24 часа
Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!
Коментиран от #4, #9, #21, #51, #52, #56
19:21 25.08.2025
2 Развитие
Коментиран от #6, #17, #82
19:22 25.08.2025
3 Ганя Путинофила
Той ни го завря с този Боташ!
Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
Той ни докара 80 000 сирийци в територията!
4 милиона руски роба бъхтят в Германия
Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
путин красавчик!
След като ликвидира повече от 1 200 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
След Сирия загуби и Кавказ!
Ето затова съм върл путинофил!
Коментиран от #10, #66, #81
19:23 25.08.2025
4 А бе,
До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":ти чакай !
19:23 25.08.2025
5 Залужни:
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
19:23 25.08.2025
6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Развитие":Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #11, #12, #15
19:23 25.08.2025
7 БлуΔницата УкраИна
от временното явление ЕС
ще си откажат да помагат на уКраИна
Прелъстена и изоставена 😁
19:24 25.08.2025
9 Па то стана
До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":обратното. Хахаха.
19:24 25.08.2025
10 Аман
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":от вас, бре !
19:24 25.08.2025
11 Бавен,
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Първия е . Още два дня ще ви млатят руските.
19:25 25.08.2025
12 Еми да
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ден година храни !
19:26 25.08.2025
13 Аззъ
Коментиран от #37
19:27 25.08.2025
14 Бедняшката русофилска иzмет
19:28 25.08.2025
15 Лопата Орешник
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Хайде покажи линк към видео в което някой казва,че операцията е тридневна!!! Покажи ве, калмук!!! Покажи да ти обясня, че това за трите дни дойде от един изтръпнал американски генерал, който ясно и точно обясни, че ако Русия реши може да вземе Киев за три дни!! И те бяха там след три дни, но идолите ти с розови халки и еднорози излъгаха, че ако се изтегли ще се договарят! Излъгаха и сега тъжно цвилят,че Вова не им вярва! На обратни като теб никой не вярва!! Три дни, галфони такъв е само оргията, която си правим с тая дето те е изцвъкала!!!
19:29 25.08.2025
16 Браво
19:29 25.08.2025
17 Наблюдател
До коментар #2 от "Развитие":Като познавам българските продаж. политици, като нищо ще предложат българският нсрод да плати.
19:29 25.08.2025
18 Васил Иванов Кунчев
19:31 25.08.2025
19 Исторически факт !
30/18 януари 1885 г.
... предполага, че от княза можем да се
отървем само със сила, т.е. да бъде арестуван и под конвой изгонен извън пределите на княжеството; към това той прибавя, че по време на междуцарствието властта трябва
да се намира в здравите и силни ръце на някой диктатор.
Но кой ще употреби тази сила срещу княза и кой ще бъде диктаторът
— това са въпросите, ОТГОВОР на които може да ДАДЕ САМО ПЕТЕРБУРГ,
тъй като АРМИЯТА е в НАШИ РЪЦЕ,
а СРЕД БЪЛГАРИТЕ КАНДИДАТИ за ДИКТАТОРИ НЯМА.
19/7 юни 1885 г.
Дълбокоуважаеми Иван Алексеевич,
Използвам заминаването на Завадски в Петербург, за да ви запозная в няколко думи с последните събития в София.
Не мога да ви съобщя нищо утешително.
Напротив, длъжен съм да ви призная, че от ден на ден все повече и повече губя надежда да изтръгна нещо от българите.
За съжаление освен лъжи,
НЕДОВЕРИЕ и НЕПРИЯЗЪН КЪМ РУСИЯ
тук аз не виждам нищо, поне в средите на тукашната интелигенция, ръководеща съдбините на един добър и всъщност симпатичен народ."
Коментиран от #43
19:31 25.08.2025
20 Чуй чуй
19:32 25.08.2025
21 Европеец
До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":Хубаво заглавие.. .., но за съжаление ще се намерят други балами които да плащат....
Коментиран от #24
19:33 25.08.2025
22 1234
19:35 25.08.2025
23 А мооооали да кажа
19:35 25.08.2025
24 хихи
До коментар #21 от "Европеец":Нашия ще пръв...
19:36 25.08.2025
25 Прекрасно е
19:37 25.08.2025
27 Василеску
19:40 25.08.2025
28 НЕМА СТРАШНО
19:40 25.08.2025
29 Серевко
Коментиран от #34, #73
19:40 25.08.2025
30 Ачо
Коментиран от #78
19:42 25.08.2025
31 каква ни е далаверата ли ?
19:42 25.08.2025
32 Браво
19:43 25.08.2025
33 Жълтопаветен канибал
19:43 25.08.2025
35 НЯМА ЖЕЛАЕЩИ
19:43 25.08.2025
36 Обективни истини
19:44 25.08.2025
37 Европеец
До коментар #13 от "Аззъ":Оказва се, че държавата Полша плащала интернета на подобието на държава покрайна.... А зеления просяк е милионер, но не е дал една гривна лични пари за войната в Украйна, На колко ли е украл един Господ знае....
19:44 25.08.2025
38 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #47
19:44 25.08.2025
39 Гориил
19:44 25.08.2025
40 Бедняшка атлантическа иzмет
Коментиран от #71
19:45 25.08.2025
41 Копейкиии
Коментиран от #45
19:46 25.08.2025
42 ХА ХА ХА
19:47 25.08.2025
43 Българин
До коментар #19 от "Исторически факт !":Османофиле необразован, пак ли неща, които не разбираш копопействаш?
19:47 25.08.2025
44 Истината за 404
19:48 25.08.2025
45 Тихо жалко теолче
До коментар #41 от "Копейкиии":След Нова година във койнове ще ти плащат...
19:48 25.08.2025
46 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #54
19:49 25.08.2025
47 ЖЕКО
До коментар #38 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":ЧВАЛ ЛИ СИ ДУМАТА ,ПЛАТИ КЛАТИ МЪСК КАЗВА НЕМА ПАРИ НЕМА СТАР ЛИНК
19:49 25.08.2025
48 Анонимен
"Държавата на всеобщото благосъстояние такава, каквато я познаваме днес, вече не може да бъде финансирана от нашите икономически възможности," цитират думите на политика изданието The Telegraph на проведената партийна конференция на ХДС в Долна Саксония. Мерц се изказа за "фундаментална преоценка" на системата на привилегиите за гражданите на ФРГ поради същественото увеличение на разходите,"
Коментиран от #76
19:49 25.08.2025
49 Ама питам ви сериозно
Колко е прага на бедност в България ? А. ? Кажете бре
19:50 25.08.2025
51 Хахахаха
До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":Копейките цъкат минуси, но това са фактите! Рашите ползват западни компютри с американски софтуер! Това е. Дали могат да им го спрат?? А, дали не могат? Аз мисля, че само да искат, могат! Как ще лети тогава Орешника, не е ясно.
19:51 25.08.2025
52 Полша е назад с демокрацията
До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":За разлика от БГ не са се научили да прегласуват президентско вето и да го игнорират -)0)
19:51 25.08.2025
54 Не бе микрона
До коментар #46 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Подскача все едно е седнал на нагорещен котлон , но като си излекува дупето и като се напудри бузата от шамара на жена му ....ще си седне на Г[email protected]....@ !
19:52 25.08.2025
55 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #63, #65
19:52 25.08.2025
56 дончичо
До коментар #1 от "Тръмп не можа да спре войната за 24 часа":Ами да се пробва де
Дали нема да му изметат старителинци от небосклона
19:52 25.08.2025
57 БОЛЕН ЦЕНТАК
19:53 25.08.2025
58 ян бибиян
19:53 25.08.2025
59 Един след друг
19:53 25.08.2025
60 А не беее
Коментиран от #74, #85
19:53 25.08.2025
62 Ама питам ви сериозно
Колко е прага на бедност в България ? А. ? Кажете бре
19:55 25.08.2025
64 Луганск
Президентът на Полша приравни бандеровската символика с нацистката
Президентът на Полша приравни бандеровската символика с нацистката
Официална Варшава даде ясен сигнал на Киев, че предстоят големи промени в полско-украинските отношения. По-специално, сега в Наказателния кодекс на Полша може да бъде въведена клауза, която предвижда наказание за демонстриране на символи на Бандера.
я, българи, кога ще последвате примера на поляците??!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
19:56 25.08.2025
65 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #55 от "Архимандрисандрит Бибиян":Пука ти на дебеуия ..з,днес поне 700-800 хохохола останаха кой без ръце ,кой без крака кой без глава ,кой размазан за остъргване ,шоу да става .
19:56 25.08.2025
66 дончичо
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Ганя не е ФИЛ,Ганя мрази всичко и всички
Най-вече себе си
Че се е прецакал сам
А тогава най-боли
Нали!?
19:57 25.08.2025
67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
19:57 25.08.2025
69 Леонсио Парчето
До коментар #53 от "Копейки,":А теб кой те работи в дивия ?Виждаш ми се заможен,може ли аз да те чешя ?
20:00 25.08.2025
70 Истинския Професор Герджиков
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А ти заминавай нанай касси у ...каттаа на топло .
20:01 25.08.2025
71 Ние сме
До коментар #40 от "Бедняшка атлантическа иzмет":На дъното, ...но от тези на дъното само ние няма да имаме ЦБ....БНБ
20:02 25.08.2025
72 Много точно
До коментар #68 от "Ама питам ви сериозно хора?":(Бедняшка атлантическа иzмет) ++++!
20:04 25.08.2025
73 дончичо
До коментар #29 от "Серевко":Че то и на Български е така
20:04 25.08.2025
74 дончичо
До коментар #60 от "А не беее":в Сомалия садят фъстъци,в Бг канабис
20:07 25.08.2025
75 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
20:08 25.08.2025
76 Гориил
До коментар #48 от "Анонимен":Германия е може би единствената страна в Европа, която е на ръба на колапса. Вероятно всички останали страни в Европа стават все по-богати и по-проспериращи.Не съм чувал подобни изявления от лидерите на Чехия, Полша, Гърция, Испания, Франция и Италия. Това означава, че в тези страни няма природни бедствия и социален хаос. Или всичко, което чуваме и четем във вестниците, е пропагандно лицемерие и фарисейство.
20:08 25.08.2025
78 дончичо
До коментар #30 от "Ачо":А българете си мият колите с питейна вода и са на режим
Андрешковци
20:11 25.08.2025
79 дончичо
До коментар #53 от "Копейки,":А теб Сибирь,там също има работа
20:13 25.08.2025
80 Анонимен
20:14 25.08.2025
81 Алеко
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Ганю Балкански е един истински европеец.. Това всеки го знае.
20:16 25.08.2025
82 Гатанка
До коментар #2 от "Развитие":Един го ползва, друг го плаща, трети събира парсата. Що е то?
20:20 25.08.2025
83 Един
20:28 25.08.2025
84 Иван рилски
20:32 25.08.2025
85 А неееееее !!!!
До коментар #60 от "А не беее":Боко каза , че сме много богати европейци......дали не визира себе си и крадците около себе ди ???????
20:36 25.08.2025
86 Я пък тоя
Започнаха да се задъхват.
10 санкции, започнаха да се спъват, фалити на стотици фирми .
18 санкции, започват да падат като гнили круши.
Един по един до един.
20:39 25.08.2025