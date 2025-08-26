Новини
Без жертви! Заблуден боен дрон, най-вероятно украински, се взриви на естонска територия
  Тема: Украйна

26 Август, 2025 21:25 1 132 29

Летателният апарат е бил отклонен от траекторията си от руски средства за електронна война, което го е накарало да навлезе в естонското въздушно пространство

Без жертви! Заблуден боен дрон, най-вероятно украински, се взриви на естонска територия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заблуден боен дрон, вероятно украински, се разби и експлодира в съседната на Русия Естония без да причини жертви, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите на тази балтийска държава, която е твърд съюзник на Украйна, пише БТА.

Отломки от дрона са били намерени от фермер в селището Елва, близо до град Тарту, на около 75 км от руско-естонската граница. На мястото е бил открит и кратер от експлозията.

Още новини от Украйна

"Въз основа на много предварителни данни имаме основания да смятаме, че това е бил украински дрон, насочен към цели на руска територия", каза пред медиите генералният директор на естонската служба за вътрешна сигурност Марго Палосон.

Според него летателният апарат е бил отклонен от траекторията си от руски "средства за електронна война, което го е накарало да навлезе в естонското въздушно пространство".

В съобщение в платформата "Екс" естонският премиер Кристен Михал припомни, че Русия отдавна използва средства за смущаване работата на джипиес системите, "за да нарушава въздушния и морския трафик в региона".

Съседните на Русия и Украйна държави многократно са сигнализирали за навлизане на дронове от териториите на двете воюващи страни.

Миналата седмица полският министър на отбраната осъди извършването на руска "провокация" срещу Полша и НАТО, след като руски дрон падна и експлодира в поле в източната част на страната без да има жертви. Варшава припомни, че инциденти с дронове са се случвали и в Румъния, Литва и Латвия, а нарушения на въздушното пространство са били регистрирани "в почти всички държави от НАТО, особено в скандинавските и балтийските страни, както и в Полша, Румъния и България".


Естония
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Оценка 4.3 от 11 гласа.
  • 1 Ако беше руски

    73 0 Отговор
    друго заглавие щеше да напише мисира.

    21:26 26.08.2025

  • 2 хъхъ

    65 0 Отговор
    Ако беше руски, тия щяха да ореват НАТО-то да им праща войски да ги пазят.

    21:27 26.08.2025

  • 3 Браво, има напредък ❗

    59 0 Отговор
    Лека полека гласно започва да се обявява,
    че разни дронове, плаващи мини, ракети.....
    са у КраИнски !

    21:28 26.08.2025

  • 4 Хахаха

    45 0 Отговор
    Анатоли, защо си написал- най- вероятно, бре б//....Ук

    Коментиран от #22

    21:28 26.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВЪЙ, ВЪЙ

    43 0 Отговор
    Е КАК ПА ТОЯ ПЪТ НЕ БЕШЕ РУСКИ

    Коментиран от #21

    21:30 26.08.2025

  • 7 Руснаците

    33 0 Отговор
    Вече хакват дронове?!? Вундаба, Ами да ги връщат обратно

    21:31 26.08.2025

  • 8 Смешник

    41 0 Отговор
    Те и естонците са заблудени така че нормално е да ги удари заблуден украински дрон

    21:31 26.08.2025

  • 9 Някой

    41 0 Отговор
    НАТО е нападнат, трябва отговор! ;)
    Най-голямата опасност за страни от НАТО, са украинските дронове и ракети. Украинско ПВО падайки взривява трактор в Полша с двама загинали. Свалят по погрешка румънски изтребител над северна Добруджа и после хеликоптер. Преди да се включи Русия и в руско село убиха човек. Дрон тип ракета за наблюдение от СССР време пада в ... Хърватия. До нас и Турция достигат украински морски мини.

    21:32 26.08.2025

  • 10 Ама

    41 0 Отговор
    Защо не задействат от НАТО чл. 5 и да запукат украинците, защо?

    21:33 26.08.2025

  • 11 НИЕ.

    26 1 Отговор
    Искаме да бъдем под крилото на Путин! И той да ни води.

    Коментиран от #17

    21:33 26.08.2025

  • 12 Бумеранг

    33 0 Отговор
    Хи хи хи
    има ли загинали полски трактористи ???!

    Още новини от и за уср@йна ???!

    21:34 26.08.2025

  • 13 Някой

    35 0 Отговор
    Ако Естония праща оръжия на Украйна, може и техни да падат там.

    21:34 26.08.2025

  • 14 РУМЯНА

    26 0 Отговор
    ДАНО СЕ МНОЖАТ ЗАБЛУДЕНИТЕ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ И ДА ПАДАТ В ЛИТВА ,ЛАТВИЯ , ЕСТОНИЯ , БЪЛГАРИЯ , И РУМЪНИЯ В ПОЛША И ФИНЛАНДИЯ А ДАНО

    Коментиран от #23

    21:36 26.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Е що не реват

    26 0 Отговор
    Оня ден гърла не им останаха. Жалка гмеж.

    21:38 26.08.2025

  • 17 Митко

    2 12 Отговор

    До коментар #11 от "НИЕ.":

    Що тъй бе, мче кРадев наший генерал мче той е същият.?

    21:39 26.08.2025

  • 18 Рускиня

    22 0 Отговор
    По нареждане на Путин дрона е отклонен та право у съседите!
    Путин е лош!

    21:43 26.08.2025

  • 19 Боруна Лом

    19 0 Отговор
    ЕЙ АЙДЕ ЗАДЕЙСТВАЙ ЧЛЕН ПЕТ! ПЪРВО ПОЛША, ПОСЛЕ РУМЪНИЯ,ЕСТОНИЯ!НЕ ВИ СТИСКА!

    21:44 26.08.2025

  • 20 Сатана Z

    23 0 Отговор
    И кво стана с член 5 на НАТО?

    21:45 26.08.2025

  • 21 иваничка

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВЪЙ, ВЪЙ":

    Ми, не е руски, ама пак руснаците са виновни! Жалки държавици с още по-жалки управленци!

    21:48 26.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Рускиня

    18 0 Отговор

    До коментар #14 от "РУМЯНА":

    Клинтъновите бомби в Югославия винаги падаха с прецизна точност, в Горна Баня и върху бирената фабрика на ул. Козлудуй. Изпотрошиха прозорците на кв. Банишора. Пин пойтед прицижън!

    21:51 26.08.2025

  • 24 Азиатец

    20 0 Отговор
    Тук дори минуси няма. Само 2 на Митко, сигурно са погрешка. Укрофилите отекоха в канала. Срам ! Дръжте се, бе ! Ще ви пуснат и добри новини. Може и да са фалшиви, но поне да се радвате на украинските победи и завоевания.

    22:01 26.08.2025

  • 25 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Петия член незабавно да им го вкарат до петите

    22:28 26.08.2025

  • 26 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    И дроновете им кат хо ха лите, за нищо не стават и заблудени

    22:29 26.08.2025

  • 27 Азиатец

    5 0 Отговор
    По последна информация Естония е предоставила въздушното си пространство за удари на украински дронове, изстрелвани от кораби в Балтийско море с което пряко са намесва във войната.
    Всеки, който погледне картата ще забележи, че за да падне дрон в Естония, трябва да прелети над Беларус и Латвия.
    Пак лъжи от Украйна, НАТО и ЕС.
    Другата добра новина е, че вече има проблем с доставката на електроенергия от Унгария за Украйна, за която чакам потвърждение.

    22:29 26.08.2025

  • 28 нннн

    3 0 Отговор
    А ако е изстрелян от Естония?

    22:38 26.08.2025

  • 29 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Най-вероятно украински.
    Утре ще стане руски, после няма да е заблуден, а целенасочен да провокира НАТО.

    22:54 26.08.2025


