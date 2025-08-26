Без жертви! Заблуден боен дрон, най-вероятно украински, се взриви на естонска територия

Заблуден боен дрон, вероятно украински, се разби и експлодира в съседната на Русия Естония без да причини жертви, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите на тази балтийска държава, която е твърд съюзник на Украйна, пише БТА.
Отломки от дрона са били намерени от фермер в селището Елва, близо до град Тарту, на около 75 км от руско-естонската граница. На мястото е бил открит и кратер от експлозията.
"Въз основа на много предварителни данни имаме основания да смятаме, че това е бил украински дрон, насочен към цели на руска територия", каза пред медиите генералният директор на естонската служба за вътрешна сигурност Марго Палосон.
Според него летателният апарат е бил отклонен от траекторията си от руски "средства за електронна война, което го е накарало да навлезе в естонското въздушно пространство".
В съобщение в платформата "Екс" естонският премиер Кристен Михал припомни, че Русия отдавна използва средства за смущаване работата на джипиес системите, "за да нарушава въздушния и морския трафик в региона".
Съседните на Русия и Украйна държави многократно са сигнализирали за навлизане на дронове от териториите на двете воюващи страни.
Миналата седмица полският министър на отбраната осъди извършването на руска "провокация" срещу Полша и НАТО, след като руски дрон падна и експлодира в поле в източната част на страната без да има жертви. Варшава припомни, че инциденти с дронове са се случвали и в Румъния, Литва и Латвия, а нарушения на въздушното пространство са били регистрирани "в почти всички държави от НАТО, особено в скандинавските и балтийските страни, както и в Полша, Румъния и България".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако беше руски
21:26 26.08.2025
2 хъхъ
21:27 26.08.2025
3 Браво, има напредък ❗
че разни дронове, плаващи мини, ракети.....
са у КраИнски !
21:28 26.08.2025
4 Хахаха
Коментиран от #22
21:28 26.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ВЪЙ, ВЪЙ
Коментиран от #21
21:30 26.08.2025
7 Руснаците
21:31 26.08.2025
8 Смешник
21:31 26.08.2025
9 Някой
Най-голямата опасност за страни от НАТО, са украинските дронове и ракети. Украинско ПВО падайки взривява трактор в Полша с двама загинали. Свалят по погрешка румънски изтребител над северна Добруджа и после хеликоптер. Преди да се включи Русия и в руско село убиха човек. Дрон тип ракета за наблюдение от СССР време пада в ... Хърватия. До нас и Турция достигат украински морски мини.
21:32 26.08.2025
10 Ама
21:33 26.08.2025
11 НИЕ.
Коментиран от #17
21:33 26.08.2025
12 Бумеранг
има ли загинали полски трактористи ???!
Още новини от и за уср@йна ???!
21:34 26.08.2025
13 Някой
21:34 26.08.2025
14 РУМЯНА
Коментиран от #23
21:36 26.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Е що не реват
21:38 26.08.2025
17 Митко
До коментар #11 от "НИЕ.":Що тъй бе, мче кРадев наший генерал мче той е същият.?
21:39 26.08.2025
18 Рускиня
Путин е лош!
21:43 26.08.2025
19 Боруна Лом
21:44 26.08.2025
20 Сатана Z
21:45 26.08.2025
21 иваничка
До коментар #6 от "ВЪЙ, ВЪЙ":Ми, не е руски, ама пак руснаците са виновни! Жалки държавици с още по-жалки управленци!
21:48 26.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Рускиня
До коментар #14 от "РУМЯНА":Клинтъновите бомби в Югославия винаги падаха с прецизна точност, в Горна Баня и върху бирената фабрика на ул. Козлудуй. Изпотрошиха прозорците на кв. Банишора. Пин пойтед прицижън!
21:51 26.08.2025
24 Азиатец
22:01 26.08.2025
25 Хохо Бохо
22:28 26.08.2025
26 Хохо Бохо
22:29 26.08.2025
27 Азиатец
Всеки, който погледне картата ще забележи, че за да падне дрон в Естония, трябва да прелети над Беларус и Латвия.
Пак лъжи от Украйна, НАТО и ЕС.
Другата добра новина е, че вече има проблем с доставката на електроенергия от Унгария за Украйна, за която чакам потвърждение.
22:29 26.08.2025
28 нннн
22:38 26.08.2025
29 Я пък тоя
Утре ще стане руски, после няма да е заблуден, а целенасочен да провокира НАТО.
22:54 26.08.2025