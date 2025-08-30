Новини
Първият дипломат на Орбан: Унгария няма да подкрепи решение на ЕС за военна операция в Украйна
  Тема: Украйна

30 Август, 2025

В Европейския съюз и НАТО се обсъжда възможността за изпращане на военнослужещи в Украйна за подготовка на украинската армия, както и за изпращане на международен военен контингент там

Първият дипломат на Орбан: Унгария няма да подкрепи решение на ЕС за военна операция в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на Европейския съюз в Украйна, както и никое друго решение, което ще попречи на мирното уреждане на конфликта, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, който участва в неформална среща с колеги от страните от ЕС в Копенхаген, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната".

"Мисля, че днес те ще се опитат да сломят нашата съпротива и нашата позиция в подкрепа на мира", написа министърът на страницата си във Фейсбук. "Без съмнение, те ще се опитат да наложат нови финансови инжекции и доставки на оръжие за Украйна. Те ще се опитат да прокарат Украйна в Европейския съюз. Те искат да вземат решение за военна операция на ЕС, но ние няма да подкрепим нито едно решение, което противоречи на интересите на Унгария и пречи на мирния процес", отбеляза Сиярто.

  • 1 Да питам,

    14 46 Отговор
    Тези чий го дирят в ЕС? Марш, бе! Гоу ту Рашистан.

    Коментиран от #14, #19, #22, #32, #52, #62

    12:17 30.08.2025

  • 2 Папата каза

    42 11 Отговор
    Подкрепям Орбан. Австро- Унгария се възражда. Подкрепям.
    От всички европейски лидери, Тръмп уважава най- много Орбан. Тръмп се вслушва в него.

    Коментиран от #5, #46

    12:19 30.08.2025

  • 3 минувач

    37 9 Отговор
    Адмирации за Унгария и управниците и !

    Коментиран от #38

    12:21 30.08.2025

  • 4 !!!?

    9 44 Отговор
    Орбан и кликата му са позор за Унгария...унгарците които загинаха смазани от руските танкове се обръщат в гробовете си като слушат този лакей на Путлер...!!!?

    12:21 30.08.2025

  • 5 Хи,хи,хи...

    3 21 Отговор

    До коментар #2 от "Папата каза":

    Затова рижият kyky му тури дедовия...

    Коментиран от #8

    12:22 30.08.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    8 17 Отговор
    Не е нужно да повтаряте като папагали,всички знаят Вашата позиция за войната в Украйна...

    12:23 30.08.2025

  • 8 Ъхъъъхъъ

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хи,хи,хи...":

    Затова рижия оня ден се посъветва с Орбан на тема конфликта Русия- Украйна.

    12:24 30.08.2025

  • 9 Орбан

    30 6 Отговор
    Е един достоен политик
    Той може да е всичко друго но не е марионетка

    Коментиран от #15

    12:24 30.08.2025

  • 10 Григор

    29 6 Отговор
    Изглежда,че само в Унгария има мислещи хора. Толкова ли е трудно да се разбере,че войски на ЕС в Украйна ще изправят света пред Трета световна война? Кой го иска?Всички ли са полудели?

    Коментиран от #34

    12:25 30.08.2025

  • 11 !!!?

    8 21 Отговор
    Унгарците са мачкани и от Хитлер и от Сталин, а сега Орбан подкрепя кръволока Путлер който бил искал мир...руски мир !!!?

    12:25 30.08.2025

  • 12 Всичко е по план

    6 21 Отговор
    Ватенката Орбан започна да си извежда родата към САЩ. С приближаването на изборите в Унгария и с голямата разлика в полза на опозицията, Орбан явно е решил да се скрие от правосъдието при Тръмп в САЩ. Дъщеря му Рахел и зет му Ищван Тиборч потвърдиха, че се местят в САЩ. Зетят Тиборч отдавна е обвиняван, че забогатява чрез обществени ресурси благодарение на Орбан.

    12:25 30.08.2025

  • 13 Ха,ха

    8 10 Отговор
    Тия що са в ЕС?

    12:26 30.08.2025

  • 14 Ти какво правиш тук

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам,":

    Марш в Харлем

    Коментиран от #21

    12:27 30.08.2025

  • 15 Поп киро КГБ-то

    5 13 Отговор

    До коментар #9 от "Орбан":

    Така е! Достойно лиже макарите на един международен престъпник и терорист - Путлер .

    12:27 30.08.2025

  • 16 БЪЛГАРИН

    14 4 Отговор
    А Урсулата идва утре в България и предателя Желязков ще ни продаде на новофашистите.

    12:28 30.08.2025

  • 17 Къде изчезна статията

    17 1 Отговор
    Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия
    Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.

    12:28 30.08.2025

  • 18 Унгариците

    12 4 Отговор
    Са мъдреци......

    12:28 30.08.2025

  • 19 Гошо

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам,":

    А ти, чии го крепиш в ЕС, като никой не те бръсне за слива?....Ааа...сетих се!...Харесва ти стойка "партер"!....Я се наведи по-ниско, та да е по-удобно! Може и без лубрикант...виждаме че ти харесва...

    Коментиран от #26, #30

    12:28 30.08.2025

  • 21 Да питам,

    4 14 Отговор

    До коментар #14 от "Ти какво правиш тук":

    Аз съм си оттук, ами ти болшевишка noдлого, защо не си в блатата? При Путя, при свободата...? Защо?

    12:30 30.08.2025

  • 22 пешо

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам,":

    оди го ду....

    12:30 30.08.2025

  • 23 А правителството на

    16 4 Отговор
    маалоумното премиерче дЖилезку ЗА за военна операция в Украйна ли е ? Оставка веднага и Референдум

    12:31 30.08.2025

  • 24 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    5 15 Отговор
    Само погледнете как подскачат майкопродавците по българофоба орбан, по човека спонсориращ и провеждащ анти българска пропаганда в Сърбия и Северна Македония чрез свои медии.
    Няма такава продажна иZмет като путинофилите !

    Коментиран от #27

    12:32 30.08.2025

  • 27 ДАНО

    13 3 Отговор

    До коментар #24 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Те пратят първи на фронта да защитаваш Бандера.

    Коментиран от #37, #43

    12:34 30.08.2025

  • 28 Аре атлантенца

    10 3 Отговор
    Слагайте каските и на подскоци за военна операция в Украйна. Барем се отървем от вас най на края

    Коментиран от #47

    12:34 30.08.2025

  • 29 Обективни истини

    8 1 Отговор
    Попитаха ли войниците дали ще отидат ?

    12:36 30.08.2025

  • 30 Не, драги,

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гошо":

    Харесва ми един път аз отгope, един път ти отдoлу.

    12:36 30.08.2025

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    3 7 Отговор
    Селяка орбан докара до почетното първо място за "Най ниска покупателна способност" унгарците.
    Селяка орбан е пеевски и борисов взети заедно, никаква разлика - еднакво наведени към Москва и еднакво имитират демокрация, по един и същи начин крадат и със задните си части. .... като две капки боза са .

    12:36 30.08.2025

  • 32 Можеш само да драскаш по

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам,":

    форумите и така да изпускаш пара, друго нямаш.

    12:37 30.08.2025

  • 34 Той

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Григор":

    Не разбирам а какво тази оСрайна е толкова важна, че все за нея се говорими мисли, чак пък ще заличи е света заради някаква напълно непозната до вчера страна

    12:38 30.08.2025

  • 35 Атлантически тролчета,

    3 3 Отговор
    Засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    Коментиран от #48

    12:39 30.08.2025

  • 37 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "ДАНО":

    По малък бokлyk ли ще си като ме пратят ? Не, същия майкопродавец и безполезна амeба ще си!

    12:41 30.08.2025

  • 38 А бе

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "минувач":

    Няма да е за пръв път Унгария да бъде заобиколена.

    12:41 30.08.2025

  • 40 ДИКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    В момента 200 новофашисти и внуци на фашисти и национални предатели ни вкарват в нова война.

    Коментиран от #56

    12:42 30.08.2025

  • 43 Копейпръдляк

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "ДАНО":

    Като го пратят на фронта,ти по малка амеба ли ще станеш??

    Коментиран от #49

    12:43 30.08.2025

  • 45 АЗ ЗНАМ

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Не знам":

    Ти не си никакъв европеец. Ти се обикновен ПРЪДЛЬО.

    Коментиран от #51

    12:44 30.08.2025

  • 46 ТАКА Е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Папата каза":

    Фашагите винаги се привличат.

    12:44 30.08.2025

  • 48 Дааа,

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атлантически тролчета,":

    Млади хора, спрете с безумието. Следвайте светлия пример на вашите предци, които 50 години лижеха .... на съветския "брат".

    12:45 30.08.2025

  • 50 Неразбрал

    1 1 Отговор
    Абе някой да ми каже има ли я още покрайна и къде се намира ???

    Коментиран от #54

    12:45 30.08.2025

  • 51 АЗ СЪЩО ЗНАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "АЗ ЗНАМ":

    Ти си постоянно оа/кан ПРЪДЛЬО.

    12:46 30.08.2025

  • 53 И колко пъти трябва да питаме? А?

    1 0 Отговор
    .....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    12:46 30.08.2025

  • 54 Ганьовото

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Неразбрал":

    В кой клас беше.когато те изпъдиха от училище,или не си спомняш?

    12:47 30.08.2025

  • 55 Бой по кратуните на бандерите

    3 1 Отговор
    Бой по бандерските кратуни и всичко ще си дойде на мястото, клоуна на почивка в Сибир и цяла новоросия във РУСИЯ !

    Коментиран от #60

    12:48 30.08.2025

  • 56 Пипи

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ДИКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ":

    Да те питам, що е то "новофашист", щото в българския речник такваз дума няма. Та да ни обясниш, що е то?? Сигурно е анаграма на КГБ?

    12:48 30.08.2025

  • 57 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Да изчезвате атлантенца вредни":

    Колко сте жалки само ... 🤮🤮
    Целуна ли кораня, като онова ходещо на токчета терористче ?

    12:48 30.08.2025

  • 58 Ама направо ги чакат тея

    1 1 Отговор
    Българските атлантенца точно те военна операция в Украйна да започнат ...

    12:49 30.08.2025

  • 59 Брава

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Добри новини":

    Извинете, Вие директно от фронта ли коментирате? Военен кореспондент ли сте или просто промит мозък?

    12:49 30.08.2025

  • 60 И другия

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Бой по кратуните на бандерите":

    Ден, българските копейки в Рашистан. Ей....., ще е яко!

    12:50 30.08.2025

  • 61 Що тъй надрусаняка спря да прави

    0 0 Отговор
    Среднощни обръщения ??????? Да не е закъсал със дрогата ???????

    12:50 30.08.2025

  • 62 Ич не дей

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам,":

    Пита п...еее....раст такъв.

    12:50 30.08.2025

  • 63 Луми

    0 0 Отговор
    Орбан и Путин заедно – това е съвършеният дует на геополитическия абсурд: двамата стоят гордо, мислейки се за стратези, а всъщност са просто смешни, провалени и жалки фигури, които се плъзгат все по-дълбоко в канализацията на собствените си решения. Унгария няма да подкрепи военна операция? Разбира се – защото за тях стратегическо мислене значи да се плъзгаш по плитка кал и да се радваш на собствената си некомпетентност.

    12:50 30.08.2025

