Първият дипломат на Орбан: Унгария няма да подкрепи решение на ЕС за военна операция в Украйна

Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на Европейския съюз в Украйна, както и никое друго решение, което ще попречи на мирното уреждане на конфликта, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, който участва в неформална среща с колеги от страните от ЕС в Копенхаген, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната".
"Мисля, че днес те ще се опитат да сломят нашата съпротива и нашата позиция в подкрепа на мира", написа министърът на страницата си във Фейсбук. "Без съмнение, те ще се опитат да наложат нови финансови инжекции и доставки на оръжие за Украйна. Те ще се опитат да прокарат Украйна в Европейския съюз. Те искат да вземат решение за военна операция на ЕС, но ние няма да подкрепим нито едно решение, което противоречи на интересите на Унгария и пречи на мирния процес", отбеляза Сиярто.
В Европейския съюз и НАТО се обсъжда възможността за изпращане на военнослужещи в Украйна за подготовка на украинската армия, както и за изпращане на международен военен контингент там като гаранция за сигурност в случай на прекратяване на огъня и сключване на мирно споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам,
Коментиран от #14, #19, #22, #32, #52, #62
12:17 30.08.2025
2 Папата каза
От всички европейски лидери, Тръмп уважава най- много Орбан. Тръмп се вслушва в него.
Коментиран от #5, #46
12:19 30.08.2025
3 минувач
Коментиран от #38
12:21 30.08.2025
4 !!!?
12:21 30.08.2025
5 Хи,хи,хи...
До коментар #2 от "Папата каза":Затова рижият kyky му тури дедовия...
Коментиран от #8
12:22 30.08.2025
6 Кривоверен алкаш
12:23 30.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъхъъъхъъ
До коментар #5 от "Хи,хи,хи...":Затова рижия оня ден се посъветва с Орбан на тема конфликта Русия- Украйна.
12:24 30.08.2025
9 Орбан
Той може да е всичко друго но не е марионетка
Коментиран от #15
12:24 30.08.2025
10 Григор
Коментиран от #34
12:25 30.08.2025
11 !!!?
12:25 30.08.2025
12 Всичко е по план
12:25 30.08.2025
13 Ха,ха
12:26 30.08.2025
14 Ти какво правиш тук
До коментар #1 от "Да питам,":Марш в Харлем
Коментиран от #21
12:27 30.08.2025
15 Поп киро КГБ-то
До коментар #9 от "Орбан":Така е! Достойно лиже макарите на един международен престъпник и терорист - Путлер .
12:27 30.08.2025
16 БЪЛГАРИН
12:28 30.08.2025
17 Къде изчезна статията
Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.
12:28 30.08.2025
18 Унгариците
12:28 30.08.2025
19 Гошо
До коментар #1 от "Да питам,":А ти, чии го крепиш в ЕС, като никой не те бръсне за слива?....Ааа...сетих се!...Харесва ти стойка "партер"!....Я се наведи по-ниско, та да е по-удобно! Може и без лубрикант...виждаме че ти харесва...
Коментиран от #26, #30
12:28 30.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да питам,
До коментар #14 от "Ти какво правиш тук":Аз съм си оттук, ами ти болшевишка noдлого, защо не си в блатата? При Путя, при свободата...? Защо?
12:30 30.08.2025
22 пешо
До коментар #1 от "Да питам,":оди го ду....
12:30 30.08.2025
23 А правителството на
12:31 30.08.2025
24 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Няма такава продажна иZмет като путинофилите !
Коментиран от #27
12:32 30.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ДАНО
До коментар #24 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Те пратят първи на фронта да защитаваш Бандера.
Коментиран от #37, #43
12:34 30.08.2025
28 Аре атлантенца
Коментиран от #47
12:34 30.08.2025
29 Обективни истини
12:36 30.08.2025
30 Не, драги,
До коментар #19 от "Гошо":Харесва ми един път аз отгope, един път ти отдoлу.
12:36 30.08.2025
31 Възpожденец 🇧🇬
Селяка орбан е пеевски и борисов взети заедно, никаква разлика - еднакво наведени към Москва и еднакво имитират демокрация, по един и същи начин крадат и със задните си части. .... като две капки боза са .
12:36 30.08.2025
32 Можеш само да драскаш по
До коментар #1 от "Да питам,":форумите и така да изпускаш пара, друго нямаш.
12:37 30.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Той
До коментар #10 от "Григор":Не разбирам а какво тази оСрайна е толкова важна, че все за нея се говорими мисли, чак пък ще заличи е света заради някаква напълно непозната до вчера страна
12:38 30.08.2025
35 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
Коментиран от #48
12:39 30.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Жалки продажни копейки 🤪🤡
До коментар #27 от "ДАНО":По малък бokлyk ли ще си като ме пратят ? Не, същия майкопродавец и безполезна амeба ще си!
12:41 30.08.2025
38 А бе
До коментар #3 от "минувач":Няма да е за пръв път Унгария да бъде заобиколена.
12:41 30.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ДИКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #56
12:42 30.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Копейпръдляк
До коментар #27 от "ДАНО":Като го пратят на фронта,ти по малка амеба ли ще станеш??
Коментиран от #49
12:43 30.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 АЗ ЗНАМ
До коментар #39 от "Не знам":Ти не си никакъв европеец. Ти се обикновен ПРЪДЛЬО.
Коментиран от #51
12:44 30.08.2025
46 ТАКА Е
До коментар #2 от "Папата каза":Фашагите винаги се привличат.
12:44 30.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дааа,
До коментар #35 от "Атлантически тролчета,":Млади хора, спрете с безумието. Следвайте светлия пример на вашите предци, които 50 години лижеха .... на съветския "брат".
12:45 30.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Неразбрал
Коментиран от #54
12:45 30.08.2025
51 АЗ СЪЩО ЗНАМ
До коментар #45 от "АЗ ЗНАМ":Ти си постоянно оа/кан ПРЪДЛЬО.
12:46 30.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 И колко пъти трябва да питаме? А?
12:46 30.08.2025
54 Ганьовото
До коментар #50 от "Неразбрал":В кой клас беше.когато те изпъдиха от училище,или не си спомняш?
12:47 30.08.2025
55 Бой по кратуните на бандерите
Коментиран от #60
12:48 30.08.2025
56 Пипи
До коментар #40 от "ДИКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ":Да те питам, що е то "новофашист", щото в българския речник такваз дума няма. Та да ни обясниш, що е то?? Сигурно е анаграма на КГБ?
12:48 30.08.2025
57 Копейка с фес и петолъчка 🤪
До коментар #42 от "Да изчезвате атлантенца вредни":Колко сте жалки само ... 🤮🤮
Целуна ли кораня, като онова ходещо на токчета терористче ?
12:48 30.08.2025
58 Ама направо ги чакат тея
12:49 30.08.2025
59 Брава
До коментар #44 от "Добри новини":Извинете, Вие директно от фронта ли коментирате? Военен кореспондент ли сте или просто промит мозък?
12:49 30.08.2025
60 И другия
До коментар #55 от "Бой по кратуните на бандерите":Ден, българските копейки в Рашистан. Ей....., ще е яко!
12:50 30.08.2025
61 Що тъй надрусаняка спря да прави
12:50 30.08.2025
62 Ич не дей
До коментар #1 от "Да питам,":Пита п...еее....раст такъв.
12:50 30.08.2025
63 Луми
12:50 30.08.2025