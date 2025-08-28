Новини
Свят »
Малко вероятно е Путин да се съгласи на среща със Зеленски
  Тема: Украйна

Малко вероятно е Путин да се съгласи на среща със Зеленски

28 Август, 2025 12:12 771 60

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна

Как тогава най-добре да се играе с Тръмп, без да се подклажда гнева му, и в същото време да се запази неговата подкрепа?

Малко вероятно е Путин да се съгласи на среща със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Малко вероятно е Путин да се съгласи на среща на върха с лидерите на Украйна и САЩ, защото не иска войната да приключи, пише Джейми Детмер в коментар за Politico.

"Детайли, детайли. Неща, които трябва да се направят. Не ме занимавайте с детайли, просто ми кажете, когато са готови.“

Това е Джими Прайс, кокаинов барон от британския филм "Layer Cake“ от 2004 г. Но инструкциите на мафиота към подчинените му, дадени в неговия Мар-а-Лаго, еквивалент на затворения клуб в зелените покрайнини на Лондон, в крайна сметка оформят обстоятелствата за неговата гибел.

Доналд Тръмп също не е човек, който се интересува от подробности – освен може би когато става въпрос за създаването на луксозната му марка, за която се говори, че е обсебен от лъскавия интериор на хотелите, голф клубовете и казината си. Докато Тръмп може да се тревожи за това какви завеси да окачи в хотелските си стаи, когато става въпрос за дипломация, от която зависят десетки хиляди човешки животи, той проявява по-малко интерес към подробностите, като вместо това се фокусира върху личните взаимоотношения между лидерите.

Детайлите са за подчинените, като неговия държавен секретар "Малкият Марко“ и неговият приятел от голфа и пратеник навсякъде Стив Уиткоф, който за съжаление също има нестабилно разбиране за детайлите и проявява склонност да чува това, което иска да чуе. Тръмп просто чака те да му кажат кога мирът е готов.

Независимо дали го осъзнава или не, Тръмп е привърженик на "теорията за великите личности“ – идея, популяризирана от викторианския есеист и почитател на героите Томас Карлайл, според която историята се движи от изключителни лидери. Това пренебрегва по-сложната динамика на културата и историята, политиката и икономиката.

А за Тръмп всичко е индивидуализирано – и всичко се свежда до личната химия.

По време на срещата си миналата седмица с шестима европейски лидери и Володимир Зеленски, Тръмп беше засечен от микрофона да обяснява на френския президент Еманюел Макрон, че Путин иска да "сключи сделка според мен“.

"Мисля, че той иска да сключи сделка с мен. Разбираш ли това? Колкото и лудо да звучи“, заявява Тръмп.

Оттук и коментарът му тази седмица за трудностите при организирането на двустранна среща на върха между Владимир Путин и Зеленски. Отново, всичко е въпрос на лична химия. Според него Путин не желае да се срещне с украинския си колега, защото "не го харесва“, и добавя: "Те наистина не се харесват“. Миналата седмица Тръмп говори за тях като за несмесими течности – масло и оцет.

Няма съмнение, че двамата не се харесват. Зеленски има пълното право да презира Путин, империалистическия цар, отговорен за нахлуването в страната му, което доведе до военни престъпления и до смъртта и раняването на десетки хиляди украински войници и цивилни, както и до отвличането на около 20 000 деца в Русия с цел индоктринация.

Вероятно и Путин не е ентусиазиран от Зеленски. В края на краищата, той е досадният лидер на страна, която отказва да се предаде, и е предизвикала могъщата имперска Русия и чийто дух на съпротива досега е бил несломим. Но това не е причината Путин да не е готов да се срещне със Зеленски.

От една страна, среща на върха с украинския президент би придала политическа легитимност на Зеленски, докато Кремъл отдавна твърди, че той няма такава – руският външен министър Сергей Лавров подчерта това в неотдавнашното си интервю за предаването "Meet the Press“ на NBC, като намекна, че Путин няма да може да сключи споразумение с него, тъй като Москва го счита за "нелегитимен“.

Но има и друга причина. Натрупването на пречки пред срещата на върха е неразделна част от стратегията на Кремъл да държи Тръмп на разстояние, като същевременно избягва – или поне се надява да намали – да предизвика гнева на Тръмп и евентуално да го подтикне да изпълни заплахата си за "тежки последствия“, освен ако Русия не е сериозна в намерението си да сложи край на най-голямата война в Европа от 1945 г. насам.

Тръмп не е посочил какви биха били тези последствия – "Няма нужда да казвам“, отсече той на пресконференция на 13 август. Вероятно, ако Тръмп някога имаше намерение да предприеме нещо, последствията биха включвали вторични санкции срещу страните, търгуващи с Русия, в опит да се пресече закупуването на руски изкопаеми горива. Това няма да срине Русия – ефективността на санкциите обикновено се надценява – но ще бъде много неудобно, като се има предвид, че руската икономика навлиза в рецесия и вече е надхвърлила целта си за бюджетен дефицит за годината.

Без да може да постигне нещо, което Путин да нарече победа, продължаването на войната срещу Украйна е полезно за руския президент. Резкият край на конфликта би могъл да застраши режима му, тъй като бързото излизане от военната икономика би повишило вероятността от опасни социално-политически борби. И според Ела Панях, социолог и научен сътрудник в изследователския център "Нов евразийски стратегии“, това би предизвикало "жестока и ожесточена конкуренция за намаляващите ресурси на всички нива на обществото“. Войната е полезна и за оправдаване на политически репресии – патриотизмът може да бъде полезен инструмент.

Продължаването на конфликта има и предимството да натовари допълнително европейските държави, които са в затруднено финансово положение, и рискува да разцепи и без това крехкия трансатлантически алианс. Отслабеният, разсеян и разделен Запад също служи на целите на съюзника на Путин, Си Цзинпин, който обмисля как и кога да погълне Тайван.

А с острата липса на работна ръка в Украйна, винаги съществува вероятност да се стигне до пробив на фронта, който Украйна да не е в състояние да обърне. Накратко, Путин може да спечели повече, ако продължи да настоява – повече територия, западни гаранции за сигурност, които са толкова разводнени, че са безсмислени, и ограничение на размера на украинската армия след войната. Това би подготвило почвата за по-късно възобновяване на руските военни действия в момент, избран от Москва. Както твърди бившият съветник на Тръмп по въпросите на Русия Фиона Хил, руският лидер "иска неутрализирана Украйна, а не такава, която е в състояние да устои на военен натиск. Всички виждат това, освен Тръмп“.

Как тогава най-добре да се играе с Тръмп, без да се подклажда гнева му, и в същото време да се запази неговата подкрепа? Вече се досещате: да се забъркат Рубио и Уиткоф в подробности и безкрайни усложнения – да се говори за "коренните причини“ на войната, да се натрупват отклонения и детайли и да се вкарват американските събеседници в заешки дупки в продължително упражнение по умела манипулация, в което мрачният Лавров е майстор.

И през цялото време да се обвиняват Зеленски и Киев за липсата на напредък в прекратяването на войната. Това е, което Лавров демонстрира в интервюто си за "Meet the Press“ – сочеше с пръст Зеленски и разчиташе, че обвинението ще се залепи за Тръмп, човек, нетърпелив към подробностите.

Припомнете си, че именно Лавров скоро след нахлуването рецитира по руската телевизия "Към клеветниците на Русия“ от Пушкин, поет, обичан от руските националисти, който пише, че конфликтът между славянските народи е семеен въпрос и не засяга никой друг.

"Това е само славянски род, който се кара помежду си, древен семеен конфликт, често съден, но все още безкраен, въпрос, който, бъдете сигурни, никога не можете да решите.“

Още новини от Украйна


Поставете оценка:
Оценка 3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 20 Отговор
    Зеленски ще го удуши.

    Коментиран от #12, #35

    12:13 28.08.2025

  • 2 ДОНИ

    24 2 Отговор
    УКРИТЕ ДА КАПИТУЛИРАТ ПО БЪРЗО И ДА СИ ЗАПАЗЯТ НАРОДА

    Коментиран от #41

    12:14 28.08.2025

  • 3 честен циониост

    17 2 Отговор
    Зеленски е нелегитимен. Това е по-зле и от това на времето как срещнаха Къдравата Сю със секретарката на Лавров след 5 часа чакане из студените коридори на Кремъл.

    Коментиран от #38

    12:14 28.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор
    Не малко, а никога.

    12:15 28.08.2025

  • 5 Щото е

    15 1 Отговор
    Нелегитимник.

    12:15 28.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор
    Не малко, а никога. Малко вероятно е да се срещне с Кая и Урсула.

    12:16 28.08.2025

  • 7 ..цирк ЗЕ.

    12 1 Отговор
    Император и шут. Среща само в цирка.

    12:16 28.08.2025

  • 8 Може

    11 1 Отговор
    Зелника като меню на царската трапеза.

    12:17 28.08.2025

  • 9 си дзън

    3 13 Отговор
    Тя играта е ясна - да не остане руска рафинерия неодрусана.

    Коментиран от #13, #14

    12:19 28.08.2025

  • 10 Законът е категоричен

    12 1 Отговор
    2022 - Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който официално забранява преговори с руския президент Владимир Путин. Старите римляни са казали - "dura lex, sed lex", законът е суров, но е закон. Трябва да се спазва. Простоватият Зеленски го кара съвсем през просото. Не съм баба Ванга, но скоро му идва краят. Началниците са го отписали, като ненужен. Започват да му изкарват кирливите ризи, като например взривяването на газовите тръби за Германия.

    12:20 28.08.2025

  • 11 И какво точно ни казвате?

    12 2 Отговор
    Малко вероятно е Путин да се съгласи на среща със Зеленски..... и що трябва да се среща? Позициите на Русия са ясни, Зеленски приема ли ги ?

    12:20 28.08.2025

  • 12 Ха ХаХа

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Зеленски наркомана ли?
    Путин джудиста за секунди го смазва .

    12:21 28.08.2025

  • 13 Смешник

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Все едно казваш, че водата в океана ще свърши или пясъка в Сахара. Мисли с едната си дефектна клетка.

    Коментиран от #16

    12:21 28.08.2025

  • 14 Ха ХаХа

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Украйна не остава бе бъркоч

    12:23 28.08.2025

  • 15 ВИС-2 АД 🦁🦁🦁

    3 3 Отговор
    Жоро Илиев - Главния - завинаги един от нас!

    Коментиран от #18

    12:23 28.08.2025

  • 16 си дзън

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    Не знам за водата в океана, ама бензинът в русията стана кът. Само с купон от 10л на човек
    и то ако го има. На черно гони 5 долара литъра...

    Коментиран от #24

    12:24 28.08.2025

  • 17 И не е ли ясно хора

    4 0 Отговор
    Че е невъзможна обществена подкрепа за Украйна да има докато престъпленията на Израел се толерират.  И колко пъти трябва да питаме? А? ....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    12:25 28.08.2025

  • 18 Пере

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ВИС-2 АД 🦁🦁🦁":

    Главният боклук

    Коментиран от #19, #20

    12:25 28.08.2025

  • 19 ВИС-2

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пере":

    Срещнем?? 😬😬😬☹️☹️☹️

    Коментиран от #22

    12:26 28.08.2025

  • 20 ВИС-2

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пере":

    Няма да позволим на никого да обижда честта на нашия лидер!

    Коментиран от #27

    12:28 28.08.2025

  • 21 И не е ли ясно хора

    5 0 Отговор
    че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор. Така мислим ние, повечето бъл

    12:28 28.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Путилифонът бате Пунде тайно ни каза с гласът си каде го страхува зеленскио да не некой прекомерен- черезчур голем и затова първом требе убаво да разтегне гевреко! Шом е готов че го срешне,шо е ясно де основното изисквание е налице, т.е на место- старателно и ритоално обрезание зеленско го има!

    12:29 28.08.2025

  • 24 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Кой те излъга така жестоко че няма бензин в Русия .При нас в Калуга бензин има да се удавиш даже,а за купони никой не чувал.

    Коментиран от #30

    12:29 28.08.2025

  • 25 Няма пуснат путин про Зеленски

    0 4 Отговор
    путин не трябва да разбере, че повече от 1 200 000 руснака са Груз 200!

    Коментиран от #28

    12:29 28.08.2025

  • 26 В пианието

    1 0 Отговор
    Липсват и най дребните елементи на елементарната логика.

    12:30 28.08.2025

  • 27 ти ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ВИС-2":

    Нещастник?

    Коментиран от #31

    12:30 28.08.2025

  • 28 3000000 укри

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Няма пуснат путин про Зеленски":

    Намазаха чувалите

    12:31 28.08.2025

  • 29 Силиций

    0 2 Отговор
    В.В.Путин реално иска капитулация на Украйна,но за проклетия все още му трябва време докато се подготви достатъчно за още по-мащабна война и убеди народа си,че е по-добре да води война отколкото да живее в мир и със живи синове и дъщери.Затова играе и целия "Болшой театър" със САЩ и "Колективния" Запад.Проумял е едно от имериалистическата история на Русия-тя е силна само когато води война,не е пригодна за нормално съществуване.

    12:31 28.08.2025

  • 30 Каква Калуга бе?

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Как пък един русофил не замина за великата матушка?

    Коментиран от #42

    12:31 28.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Добре бре

    4 0 Отговор
    Доналд Тръмп е лош според Политико. А кой би бил добър? Който ядрена война на Русия ли обяви ?

    12:32 28.08.2025

  • 33 Хайде

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ВИС-2 АД 🦁🦁🦁":

    Плъх бъзлиф

    Коментиран от #39

    12:33 28.08.2025

  • 34 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Еейй факти са пълни със семпли мисирки.Путин каза:тоя наркоман сам си забрани да говори с мен а сега вече му е изтекъл срока за годност.Да не говорим че ние с терористи фашисти не преговаряме

    12:33 28.08.2025

  • 35 Бачи Кики

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ко ша души? Пилиту?

    Коментиран от #57

    12:35 28.08.2025

  • 36 Факт

    0 1 Отговор
    Ами то е нормално да не иска ..Путин иска да си се среща с пенсионери на неговата възраст ..От край време Възрастните хора смятат младите за глупави , а пък младите смятат пенсионерите за изкуфяли...и по лошото е че и двете са верни ...и реално изкуфелия Путин на който му треперят краката вече може да се разбере единствено с изкуфелия Тръмп...Няма как Путин и Зеленски да се разберат за каквото и да било ..това са две съвсем съвсем различни поколения различи разбирания и т.н...така че ако нещо може да се реши то ще е между Тръмп и Путин ...а и те ще го направят така за да може да покажат на другите държави включително и на Украйна ..че от тях нищо не зависи ...и колкото бързо го разберат другите държави толкова по бързо ще оставят нещата да се решат от Тръмп и Путин ..защото така или иначе те няма да позволят на когото и да е друг да и казва каквото и да било !

    Коментиран от #58

    12:35 28.08.2025

  • 37 Факт

    1 0 Отговор
    Ако някой е разбрал смисъла на тази статия да напише минус.Безмислен брътвеж някакъв.

    12:35 28.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ВИС-2 АД 🦁🦁🦁

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хайде":

    Къде?

    Коментиран от #45

    12:35 28.08.2025

  • 40 Страхливеца си остава страхливец

    2 1 Отговор
    Малка душичка е Вовата , но разполога с власт

    Коментиран от #46, #54, #60

    12:36 28.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мисля

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Каква Калуга бе?":

    Ами там трябва да се работи за да получаваш заплата А във великата ЕС целия арабски и азиатски свят знае,че лежиш и ти дават пари.

    12:37 28.08.2025

  • 43 Войната в Украйна

    1 1 Отговор
    Е заради едното НАТО и ясно трябва да се разбере от всички. Виновно е точно това НАТО! Очевидно и за Русия правото на самозащита от НАТО е регламентирано в член 51 от Устава на ООН ! Нали ? Нали бре хора ?
    ....съседа като си паркира малкото натовско танкче у двора и ти го насочи към хола вие какво ще правите а? Мушмули ? Питам ви ? ....член 51 от Устава на ООН ! Нали ? Никоя държава няма право чрез собствената си отбрана да заплашва сигурността на друга.....ООН

    12:38 28.08.2025

  • 44 нннн

    0 0 Отговор
    Само малo yмнитe не разбраха, че трябва първо работните групи да да се споразумеят за условията на мирното споразумение. За подписването Путин и Зеленски ще се срещнат.

    12:39 28.08.2025

  • 45 Левски

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ВИС-2 АД 🦁🦁🦁":

    Вх.Г
    4.00
    Боклуците печелили пари чрез побой над по слабите хора.Обиждат борците които печелиха титли за България.Кой от тях спечели титла?/Боян Радев

    Коментиран от #51, #56

    12:39 28.08.2025

  • 46 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Страхливеца си остава страхливец":

    А ти не разполагаш с власт но пък имаш малка п..ка

    12:40 28.08.2025

  • 47 Също

    0 0 Отговор
    Малко вероятно е Зеленски да се гръмне.

    12:41 28.08.2025

  • 48 Долен и дърт глупак е путлер.

    1 0 Отговор
    Щото е страхлив.

    12:41 28.08.2025

  • 49 А има ли нещо лошо да ви питам

    1 0 Отговор
    В това Украйна да бъде денацифицирана и демилитаризирана ? Кое точно му е лошото ? Да ми обясните ....

    12:41 28.08.2025

  • 50 Боко

    0 0 Отговор
    да му го ухкате на Путин джендаристи гнусни💩👌🪦💣

    12:41 28.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Понеже ФАКТИ...

    1 1 Отговор
    ...обича да работи само без факти в турбопропагандата си, нека цитирам няколко безспорни: Цар Бомба е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания. Мощността ѝ е близо 3600 пъти по-мощна от първата атомна бомба, взривена над Хирошима! При взрива се е създало налягане от 1 милион атмосфери, а температурата е била около 10 милиона градуса. Огненото кълбо по време на взрива е с радиус 4,6 km, ядрената гъба е с височина от 67 km, а върхът на „шапката“ ѝ е с диаметър от 95 km. Светлинно лъчение е могло да причини изгаряния трета степен в диаметър от 100 km. Радиоактивното замърсява би могло, в зависимост от ветровете, да обхване район на площ от 25 000 до 50 000 квадратни километра. Въпреки гъстите облаци, светлинният импулс се наблюдава на разстояние повече от хиляда километра от точката на експлозия. Останалото оставям на коментара на дребните щатни лаячи.

    12:41 28.08.2025

  • 53 Факти

    1 0 Отговор
    Киевският режим вече няма да може да „крие загубите на своите войници“. Губернаторът на Запорожка област Евгений Балицки публикува списъци с идентифицирани тела на военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, които Киев отказва да приеме. Той публикува лични данни и номера на паспорти, на загиналите войници от Въоръжените сили на Украйна.

    Коментиран от #55

    12:42 28.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 факт 2..

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Нормално е вова да не се среща с бандерска стока на която е изтекла годността преди година,и няма какво да подписва с бракуван зеленяк,ами просто е-следващия президент на кiевската хунта може да използва тази нелегитимна вратичка и всичко да започне отначало,само че от кремля не са будали и след месец ще позиционират един ясен в кьонигсберк

    12:47 28.08.2025

  • 59 Това си е негова работа дали

    2 0 Отговор
    Путин ще се съгласи на среща със Зеленски. Ако реши че има смисъл ще се срещне, ако не вижда смисъл защо да го прави ? Щото някакви ологофрени така си били наумили ли а?

    12:49 28.08.2025

  • 60 Ами хубаво

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Страхливеца си остава страхливец":

    Ти така мислиш

    12:50 28.08.2025