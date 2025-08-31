Новини
След атаката! Трети енергоблок на Курската АЕЦ отново работи на пълна мощност
  Тема: Украйна

31 Август, 2025 14:33 743 30

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • запорожка аец

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен и отговаря на естествените, природни стойности, отбеляза пресслужбата

След атаката! Трети енергоблок на Курската АЕЦ отново работи на пълна мощност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Специалисти възстановиха работата на трансформатор и турбокогенератор № 6 на Курската атомна електроцентрала, което направи възможно пълното възстановяване на мощността на трети енергоблок на централата, пострадал при атака с дрон, съобщи пресслужбата на Курската АЕЦ, цитирана от ТАСС, пише БТА.

"Днес, 31 август, в 02:20 ч. беше предсрочно - една седмица по-рано от планирания срок - възстановена работата на трансформатора и турбогенератора № 6. Капацитетът на трети енергоблок е възстановен 100%", обявиха в "Телеграм" от централата.

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен и отговаря на естествените, природни стойности, отбеляза пресслужбата.

Курската АЕЦ в Западна Русия тази седмица съобщи, че противовъздушната обрана е свалила дрон, който се е взривил близо до централата, нанасяйки поражения на спомагателен трансформатор. В резултат на атаката работната мощност на трети енергоблок на ядрената централа бе намален на 50%, припомня Ройтерс.


  • 1 Сатана Z

    20 5 Отговор
    Украинските терористи ще бъдат положени на 2 метра под морското равнище.

    14:36 31.08.2025

  • 2 И що беше

    18 5 Отговор
    Цялото козяшко квичене.

    14:37 31.08.2025

  • 3 Пич

    18 4 Отговор
    И Зелю работи на пълна мощност - с двете ноздри и вените...

    Коментиран от #7

    14:37 31.08.2025

  • 4 Просячето вОлОдимир

    16 3 Отговор
    ΥκριΦαшиςΤиΤε са терористи,
    а с терористи преговори
    НЕ СЕ ВОДЯТ

    14:37 31.08.2025

  • 5 Мария Захарова

    4 18 Отговор
    Гледайте последната пресконференция на путин за Росатом!
    Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос 1950г.!
    Цялата зала гледаше умно!

    Коментиран от #8, #18

    14:38 31.08.2025

  • 6 им посибълл

    8 5 Отговор
    ПРеди години сънувах, ОКОЛО - 2013-2014, СЪНЯТ, че американците ни дават пушкала и ние трябва да отиваме към руските граници да се бием. Аз и няколко които познавам, точихме си зъбите и пушкалата да застреляме американците в гръб. Не съм чувал в Украйна да го правят антиамериканците въоръжени? Чарли Шиийн излезе от едно блокче пиян прекарал ноща в обятията на българки. Да, сън но още може да се случи. Ще трябва Източна Европа пак да пуши. ВСВ е била само в Източна Европа, СССР не получава репарации но възстановява всичко разрушено от немците и съюзниците. Западът Е УЧАСТВАЛ С 80% ОТ БВПто си, за Германия, затова е имало глад и на запад. И България и всички марионетни правителства са давали 80% от БВПто си.

    Коментиран от #9

    14:39 31.08.2025

  • 8 И на англосЪксонските

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мария Захарова":

    Парζити повечето им изобретения са откраднати или взаимствани, но разните......им се кланят и им целувате.... 👠

    14:41 31.08.2025

  • 9 Доктора какво ти каза?

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "им посибълл":

    Каква диагноза ти даде?

    14:41 31.08.2025

  • 10 Утре

    3 7 Отговор
    Пак бум.

    14:41 31.08.2025

  • 11 И Киев е Руски

    11 4 Отговор
    Путин обеща че ще даде шест часа на ЕС робите преди да изпрати орешника във фабриката за кибритени клечки в България

    Коментиран от #12, #17

    14:42 31.08.2025

  • 13 Шедоу

    10 2 Отговор
    Укрити си играят с огъня,а после вият,че ги бомбата.

    Коментиран от #15

    14:47 31.08.2025

  • 14 Едип

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Май ка ти":

    Мамо ти ли си ! Е сега ще те опраскам!

    14:47 31.08.2025

  • 15 Педро Вулвин

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Шедоу":

    Аз съм на евраци!

    14:54 31.08.2025

  • 16 Къде си тръгнал да подскачаш

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "май...":

    С тез разширени вени.....
    на краката ?!!!

    14:56 31.08.2025

  • 17 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    14:57 31.08.2025

  • 18 Хихихих

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мария Захарова":

    Те затова коФбоите една центрофуга за обогатяване на уран не могат да направят а използват газодифузния метод за обогатяване...и накрая купуват от руснаците!

    14:59 31.08.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Курската АЕЦ има 4 блока по 440МW, абсолютно еднакви с 4те блока, които затворихме в Козлодуй. Двете централи са абсолютно индентични.

    14:59 31.08.2025

  • 20 Пиночет

    2 4 Отговор
    Ако не бяхме в НАТО,тия миризливи руски смотаняци и палячовци,като нищо щяха да нападнат и нас!

    Коментиран от #27

    15:00 31.08.2025

  • 21 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    ЕС си трайка, ще рупа радиация някой ден. Салотерористите ще отровят цяла Европа

    15:00 31.08.2025

  • 22 Трети блок

    2 2 Отговор
    Като Киев за три дня.

    Коментиран от #28

    15:01 31.08.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Братушките са сменили блочен трансформатор за отрицателно време.

    15:02 31.08.2025

  • 24 САЩ даде разрешение украинците

    1 2 Отговор
    да пукат руснаците с американски ракети!

    15:03 31.08.2025

  • 25 Антиватник

    1 2 Отговор
    Путин стана за смях.

    15:03 31.08.2025

  • 26 пони, ама розАво

    3 0 Отговор
    Уф, а ни беше толкова весело цяла една седмица...

    15:04 31.08.2025

  • 27 Бай Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пиночет":

    Ти мани ами ,ако беше Варшавския договор,трябваше да ходим да се бием за Русия,най-голямото падение би било ,български войник да се бие за някакъв ботоксов педофил с токчета!

    15:06 31.08.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    За пореден път сме на грешната страна на историята и за пореден път сме срещу Русия.

    Коментиран от #30

    15:10 31.08.2025

  • 30 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    Ние,българите също като Путин ,смятаме руснаците за добитък!

    15:13 31.08.2025

