След атаката! Трети енергоблок на Курската АЕЦ отново работи на пълна мощност

Специалисти възстановиха работата на трансформатор и турбокогенератор № 6 на Курската атомна електроцентрала, което направи възможно пълното възстановяване на мощността на трети енергоблок на централата, пострадал при атака с дрон, съобщи пресслужбата на Курската АЕЦ, цитирана от ТАСС, пише БТА.
"Днес, 31 август, в 02:20 ч. беше предсрочно - една седмица по-рано от планирания срок - възстановена работата на трансформатора и турбогенератора № 6. Капацитетът на трети енергоблок е възстановен 100%", обявиха в "Телеграм" от централата.
Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен и отговаря на естествените, природни стойности, отбеляза пресслужбата.
Курската АЕЦ в Западна Русия тази седмица съобщи, че противовъздушната обрана е свалила дрон, който се е взривил близо до централата, нанасяйки поражения на спомагателен трансформатор. В резултат на атаката работната мощност на трети енергоблок на ядрената централа бе намален на 50%, припомня Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
14:36 31.08.2025
2 И що беше
14:37 31.08.2025
3 Пич
Коментиран от #7
14:37 31.08.2025
4 Просячето вОлОдимир
а с терористи преговори
НЕ СЕ ВОДЯТ
14:37 31.08.2025
5 Мария Захарова
Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос 1950г.!
Цялата зала гледаше умно!
Коментиран от #8, #18
14:38 31.08.2025
6 им посибълл
Коментиран от #9
14:39 31.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И на англосЪксонските
До коментар #5 от "Мария Захарова":Парζити повечето им изобретения са откраднати или взаимствани, но разните......им се кланят и им целувате.... 👠
14:41 31.08.2025
9 Доктора какво ти каза?
До коментар #6 от "им посибълл":Каква диагноза ти даде?
14:41 31.08.2025
10 Утре
14:41 31.08.2025
11 И Киев е Руски
Коментиран от #12, #17
14:42 31.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шедоу
Коментиран от #15
14:47 31.08.2025
14 Едип
До коментар #7 от "Май ка ти":Мамо ти ли си ! Е сега ще те опраскам!
14:47 31.08.2025
15 Педро Вулвин
До коментар #13 от "Шедоу":Аз съм на евраци!
14:54 31.08.2025
16 Къде си тръгнал да подскачаш
До коментар #12 от "май...":С тез разширени вени.....
на краката ?!!!
14:56 31.08.2025
17 оня с коня
До коментар #11 от "И Киев е Руски":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
14:57 31.08.2025
18 Хихихих
До коментар #5 от "Мария Захарова":Те затова коФбоите една центрофуга за обогатяване на уран не могат да направят а използват газодифузния метод за обогатяване...и накрая купуват от руснаците!
14:59 31.08.2025
19 Данко Харсъзина
14:59 31.08.2025
20 Пиночет
Коментиран от #27
15:00 31.08.2025
21 Хохо Бохо
15:00 31.08.2025
22 Трети блок
Коментиран от #28
15:01 31.08.2025
23 Данко Харсъзина
15:02 31.08.2025
24 САЩ даде разрешение украинците
15:03 31.08.2025
25 Антиватник
15:03 31.08.2025
26 пони, ама розАво
15:04 31.08.2025
27 Бай Ганьо
До коментар #20 от "Пиночет":Ти мани ами ,ако беше Варшавския договор,трябваше да ходим да се бием за Русия,най-голямото падение би било ,български войник да се бие за някакъв ботоксов педофил с токчета!
15:06 31.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
15:10 31.08.2025
30 Българин
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":Ние,българите също като Путин ,смятаме руснаците за добитък!
15:13 31.08.2025