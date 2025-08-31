Новини
Свят »
Украйна »
ISW: Путин иска да внуши на Запада, че победата му в Украйна е неизбежна
  Тема: Украйна

ISW: Путин иска да внуши на Запада, че победата му в Украйна е неизбежна

31 Август, 2025 13:03 885 104

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

На 30 август началникът на Генералния щаб на Руската армия генерал Валерий Герасимов заяви, че от март 2025 г. руските сили са превзели 3500 квадратни километра територия и 149 населени места

ISW: Путин иска да внуши на Запада, че победата му в Украйна е неизбежна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл изглежда е започнал координирана информационна кампания, в която демонстрира военна сила на бойното поле, за да повлияе на западните нагласи и да представи погрешно руската победа като неизбежна.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

На 30 август началникът на Генералния щаб на Руската армия генерал Валерий Герасимов заяви, че от март 2025 г. руските сили са превзели 3500 квадратни километра територия и 149 населени места.

Герасимов заяви, че руските сили са превзели 210 квадратни километра и 13 населени места само в северната част на област Суми - вероятно също от март 2025 г. насам. Герасимов заяви, че руските сили окупират 99,7 % от област Луганск, 79 % от област Донецк, 76 % от област Херсон и 74 % от област Запорожие.

Герасимов допълнително твърди, че руските сили са превзели около 50 % от Купянск и 10 населени места в посока Лиман от март 2025 г. насам: Мирне, Катериновка, Новомихайловка, Нове, Липове, Ридкодуб, Грековка, Зелена Долина, Колодязи и Середни.

Герасимов заяви, че от март 2025 г. руските сили са превзели пет населени места в посока Великомихαилка: Малиевка, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневе и Запорижске.

Представянето от Кремъл на статистически данни за териториалните придобивки пренебрегва значителните загуби, които Русия понася, и постепенния, пълзящ характер на руското напредване — като рисува непълна картина на руското представяне на бойното поле.

Руските опозиционни медии Meduza и Mediazona съобщиха на 29 август, че данните от Руския регистър на наследствените дела (RND) сочат, че през 2024 г. са загинали най-малко 93 000 руски военнослужещи — почти два пъти повече отколкото през 2023 г. (около 50 000).

Медиите са използвали прогнозен модел, за да оценят, че най-малко 56 000 руски войници са загинали от началото на 2025 г.

Медиите предупредиха, че данните на Руския регистър на наследствените дела са непълни за оценка на руските загуби, тъй като роднините на починалите имат най-малко 180 дни, за да отворят наследствено дело за мъртви или предполагаеми мъртви руски войници, така че данните за последните шест месеца (от около февруари 2025 г.) са значително непълни.

Русия предприе поредна мащабна комбинирана атака с дронове и ракети срещу Украйна в нощта на 29 срещу 30 август — третата комбинирана атака с над 500 дрона и ракети от срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска на 15 август.

Кремъл изглежда поставя условия за понижаване в длъжност на висш кремълски служител, който според информациите е съветвал руския президент Владимир Путин през последните месеци да сложи край на войната в Украйна.

Украинските сили продължават да нанасят удари по руската военна и енергийна инфраструктура в Русия.

Председателят на руската Следствена комисия Александър Бастрикин ще остане на настоящата си длъжност за още една година, след като се появиха информации, че руският президент Владимир Путин обмисля преместването на Бастрикин на нова длъжност.

Неизвестен нападател застреля и уби бившия председател на украинската Върховна рада Андрий Парубий в град Лвов на 30 август.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСССР

    31 11 Отговор
    Също, както е неизбежен и крахът на ЕСССР, въпрос на време!

    Коментиран от #18

    13:04 31.08.2025

  • 2 Варна 3

    8 39 Отговор
    Русия вън от България!

    Коментиран от #17

    13:05 31.08.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    42 4 Отговор
    Няма внушения, има действия,
    бавно и методично
    и каквото е казал Путин, е станало.

    Коментиран от #42

    13:05 31.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    31 1 Отговор
    А не е ли вярно?

    13:05 31.08.2025

  • 5 Русия

    0 4 Отговор
    Крим гори!

    13:05 31.08.2025

  • 6 Тя май наистина

    36 2 Отговор
    е неизбежна... Сега урсулите плачат...

    13:05 31.08.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    5 34 Отговор
    Путин няма полезен ход.
    Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
    Ако загуби, следва разпад на Маскалия, но по бързо!

    Коментиран от #25, #74

    13:06 31.08.2025

  • 8 На Снимката

    7 16 Отговор
    Две Еврейчета
    Които съсипаха Русия .

    Коментиран от #35

    13:06 31.08.2025

  • 9 От руснак войник не става там е проблема

    6 26 Отговор
    Руският войник: героят, който тръгва на бой с бойна техника, която понякога се разпада сама, с картечница, която стреля, когато й е кеф, и с инструкции, които са написани на руски, но никой не ги разбира, защото изглеждат като йероглифи. Армията? Велика Русия? Ммм… повече прилича на колективен курс по оцеляване "Сървайвър".
    Този войник, вместо да се готви за битка, често се бори с бюрокрацията, с липсата на бензин, с недоимъка и с личната си мотивация – която понякога е просто да намери бойната си каска и да се надява, че няма да яде бояришник вместо обяд. Велика стратегия? По-скоро комедия на абсурда: оръжия, които не работят, техника, която не се движи, и армия, която не знае къде е фронтът – всичко това под звуците на телевизионна пропаганда и патриотични песни.

    Коментиран от #31

    13:06 31.08.2025

  • 10 Да бе, да

    3 9 Отговор
    Те па му верват.

    13:07 31.08.2025

  • 11 НИКО

    21 3 Отговор
    В МОМЕНТА РУСИЯ СЕ СРАЖАВА С ЕВРОПА И НАТО УКРАИНА ОТДАВНА ПРИКЛЮЧИ НО ТЪПИТЕ УКРИ ОЩЕ НЕ СА ГО РАЗРАЛИ, ЩЕ ГО РАЗБЕРАТ КОГАТО УКРАИНА ОСТАНЕ БЕЗ МЪЖЕ

    13:07 31.08.2025

  • 12 Тепърва започва

    7 20 Отговор
    Тръмп изпраща на Украйна 3000 крилати ракети!
    Томахоуците, таурусите са на път!
    Европа увеличава 7 пъти производството на оръжие!
    Казанлък работи на 3 смени!
    САЩ разположиха В2 Стелт в Норвегия!

    Коментиран от #84, #92

    13:08 31.08.2025

  • 13 Иван рилски

    23 4 Отговор
    Руснаците винаги си взимат своето.

    Коментиран от #89

    13:08 31.08.2025

  • 14 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Тръгваме от София до Сопот да посрещнем Урсула.

    13:08 31.08.2025

  • 15 Смешник

    19 3 Отговор
    Какво има да внушава Путин на западните бюрократи то с просто око се вижда че победата му е неизбежна Това и чичо Дончо го разбра

    13:09 31.08.2025

  • 16 Путин го каза ясно:

    6 3 Отговор
    " Всички руснаци ще отидат в РАЯ"!

    Коментиран от #29, #65, #78

    13:09 31.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аз съм продажен русофил

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "ЕСССР":

    Какво е ЕССССР?

    Коментиран от #27

    13:10 31.08.2025

  • 19 Медведев пак заплаши България!

    3 10 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сума ти путинофили!

    13:10 31.08.2025

  • 20 Реалист

    12 2 Отговор
    Не , не го внушава , а просто е факт . Другото е като щраусите с глава в пясъка .

    13:11 31.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Клати Курти

    15 2 Отговор
    Кучетата си вървят ,кервана си лае ,а Русия яко млати Колективните 🌈💅🛴 та чак пара се вдига ,без изобщо да и пука дали е изобщо политкоректно .

    13:11 31.08.2025

  • 23 Григор

    7 1 Отговор
    А не е ли ?

    13:12 31.08.2025

  • 24 Не чакам

    15 1 Отговор
    някой нещо да ми казва или внушава, гледам картите и си правя изводите! Украйна здравата настъпва ... на запад!🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    13:12 31.08.2025

  • 25 Ти хубаво си избягал за пореден

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    път от психиатрията, но поне си приемай лекарставата, не з а други, но много ти личи и пак ще те приберат.

    13:12 31.08.2025

  • 26 Рускиня

    3 3 Отговор
    РФ е превзела от Украйна 3,500 кв. км. = 111 територии като България!
    Въобще не вярвам, че РФ ще спечели в това положение и още не е обявена война!

    Коментиран от #83

    13:13 31.08.2025

  • 27 Аз съм продажна укро копiйка

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм продажен русофил":

    европейски съветски социалистически съюз, ама скоро няма да ги има, споко.

    Коментиран от #56

    13:13 31.08.2025

  • 28 Че това се знаеше

    6 1 Отговор
    от преди да има война. 😄 Много тъпа ви стана пропагандата. Явно края е близо. 😄

    13:13 31.08.2025

  • 29 Таkа.

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "Путин го каза ясно:":

    Путин е грешен. Той съсипа Русия. Всеки руснак е недоволствал срещу него. При спиране на руския газ за Европа гневни са руснаците заради властта, дето спрял.руския газ. Държава в мизерия и безпътица.

    Коментиран от #52

    13:14 31.08.2025

  • 30 стоян георгиев

    4 7 Отговор
    Това е и основната задача на бг троловете.да се създаде усещане че Русия ще победи.именно подобна тактика ползва и рижия руски агент в сащ.за съжаление много хора особено в източна Европа се поддават на това внушение.

    Коментиран от #32

    13:14 31.08.2025

  • 31 И въпреки всичко

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "От руснак войник не става там е проблема":

    украински градове постоянно губят стратегическо значение, а укрите дори и срещу тая пародия не могат да си върнат от две години и половина и две села, да не говорим Крим.

    13:15 31.08.2025

  • 32 Пак ли

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    избяга от психиатрията?!

    Коментиран от #59

    13:16 31.08.2025

  • 33 Анонимен

    9 2 Отговор
    Ами, неизбежна е победата на Русия е Украйна. Никой, дори запада няма съмнение в това.

    13:16 31.08.2025

  • 34 Киро

    8 2 Отговор
    Няма внушение така е във вдйствителноста. Победата на Руся е неизбежна. Но тази война ще приключи някой ден ,и тогава западните държави ще се изрядят всичките да си приписват заслуги каквито и дае в това число победа над Русия.

    13:16 31.08.2025

  • 35 Расипаха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "На Снимката":

    Майка ти.,

    13:17 31.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Асен

    9 2 Отговор
    Няма какво да внушава, Русия вече победи Украйна.Приемете го.

    Коментиран от #48

    13:17 31.08.2025

  • 38 Няма нормален човек

    5 2 Отговор
    който да не е бил наясно, че вкарат ли Украйна във война с Русия, Русия е сигурният победител. Остава само хората да си задават въпроса, защо продажни политици им хвърлят парите на вятъра и за унищожението на Украйна.

    Коментиран от #45, #47

    13:17 31.08.2025

  • 39 УДРИ С ЛОПАТАТА

    8 1 Отговор
    Това е най-доброто внушение.

    13:17 31.08.2025

  • 40 Доктор

    7 0 Отговор
    Не е необходимо нищо да внушава. Тя е неизбежна.

    13:18 31.08.2025

  • 41 Внушението е прието....

    4 3 Отговор
    Украйна ще бъде превзета, само че не през този век😜.

    13:18 31.08.2025

  • 42 европеец

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    Какво е казал кремълския сатрап и го е изпълнил ? Няма нови членове на НАТО до русия ,демилитаризира Украйна или тя стана най голямата армия в Европа?Освобоси руско говорящ район -кой?Смени управлението в Киев?Тия които го викаха от Донецк и Луганск първи ги пратиха на фронта и отдавна ги няма,,Освободените,,градове живеят по-добре от преди? Имат вода газ ,или само разруха и глад?

    Коментиран от #44

    13:18 31.08.2025

  • 43 То е зор бате

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Не чакам":

    Целите на СВО ,ще бъдат постигнати.

    13:19 31.08.2025

  • 44 Има по достойни занимания

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "европеец":

    от драскането на ниско интелигентна пропаганда на пропадналият запад.

    Коментиран от #72

    13:20 31.08.2025

  • 45 Добре де....

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Няма нормален човек":

    Тоя сигурен победител сто години ли ще побеждава Украйна?

    Коментиран от #49

    13:20 31.08.2025

  • 46 Варна 3

    4 3 Отговор
    Превъоражаваме 🇧🇬 заедно с 🇪🇺. Тези от ВZZраждане да отидат в 🇷🇺, 🇧🇾 или 🇷🇸 да живеят там. Така ще живеят под диктата на властите. Нека да пратим стадото на ВZZраждане за пушечно месо!

    13:20 31.08.2025

  • 47 Аз съм продажен русофил

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Няма нормален човек":

    Кога ще победи руснята ? От три години са превзели само ЕДИН процент украинска земя.За други 50% ще им трябват поне 150 години

    Коментиран от #54

    13:21 31.08.2025

  • 48 И кога...

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Асен":

    Победи?, преди обяд ли?

    13:21 31.08.2025

  • 49 А колко трябва

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Добре де....":

    Не съм чул война да има срокове, освен в пропагандата за глупаци. Войните имат цели.

    13:21 31.08.2025

  • 50 ДОЛУ РУZИЯ

    3 4 Отговор
    Хайде Копейкин. Бъди на страната на Русия да бъдеш пратен в Украйна да те убият. Защо Русия влияе на нашето МВР? За да има още репресии както в 2020 година?

    Коментиран от #57

    13:21 31.08.2025

  • 51 Пламен

    3 2 Отговор
    Продадоха ли втори ,,Москвич 8 " ? :)

    Коментиран от #61

    13:22 31.08.2025

  • 52 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Таkа.":

    Ела да видиш и сравниш с това кое-то си написал

    13:23 31.08.2025

  • 53 Гоуем казан

    4 1 Отговор
    Падне ли Украйна Балтика и Молдова са сготвени.

    13:23 31.08.2025

  • 54 Когато трябва

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Аз съм продажен русофил":

    А Русия води СВО и не превзема, а прочиства. Вместо да те ползват за глу... пропадналият запад, занимавай се с нещо по достойно.

    Коментиран от #91

    13:23 31.08.2025

  • 55 Разберете това

    3 1 Отговор
    Костя Костадинов е голям комик... да му се смеем още повече и да го изпратим в Русия. Няма място в България. Той подкрепя враговете на България: например, срещнал се с лидера на Република Сръбска (а сърбите са врагове на българите)!

    13:24 31.08.2025

  • 56 Аз съм продажен русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Аз съм продажна укро копiйка":

    Ми то такова нещо не съм чул да има,теб по някой рузки канал ли те облъчиха?

    13:24 31.08.2025

  • 57 Русия няма общо

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    с Козяк, откъдето назначават правителства от национални предатели, контролират МВР и други институции и създават партии от национални предатели.

    13:25 31.08.2025

  • 58 Механик

    2 2 Отговор
    Пропагандата една и съща и съвсем далеко от реланостите и логиката.
    В коментарите един единствен укро-трол с възпален мозък пише едни и същи опорки все едно това ще помогне на Украина да победи Русия. Напънал с е е като костилка на ауспух и няма за него сън и почивка.

    Коментиран от #63, #71

    13:25 31.08.2025

  • 59 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Пак ли":

    За всеки луд истината е вид шокираща ситуация и когато се сблъска с нея първата му реакция е да се сети за психиатрията.при теб е точно така.та другар Русия не побеждава в Украйна въпреки че я съсипва.украйна бе най близката страна на Русия сега столетия ще бъде най големия и враг и се моли да не се обърне палачинката щото украинците са много паметливи .

    13:25 31.08.2025

  • 60 Пламен

    3 1 Отговор
    Абе те и Луната щяха да превземат неизбежно с ,,Луйна-25" . :)

    13:26 31.08.2025

  • 61 Варна 3

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Пламен":

    Няма "Москвич 8"! Кажете истинското име на кросоувъра, а не руския фалшификат! Тази грозотия го има само в Китай и Русия. Но не е Москвич, а JAC. Всички нови "москвичи" не са 100% руски! Това са китайски JAC.

    13:27 31.08.2025

  • 62 Историк

    4 3 Отговор
    Защо цял свят говори за война? За да се пази от Русия. Хубаво е всички миротворци путинолизци да осъзнаят, че Путин обяви война на света като нападна вероломно Украйна с цел да я унищожи. НАТО е отбранителна организация и Путин я разшири с Финландия и Швеция, които искат да се пазят от Русия и похарчиха милиони да изграждат огради с Русия. Всички прибалтийски републики и Полша се въоръжават до зъби и изградиха огромни стени по границите си с Русия, също за да се пазят от Русия. Светът се пази от заплахата за световния мир Русия. Сега всеки бюджет е военен,вместо социален. Този нов световен ред иска да наложи Путин . В чугунените глави това е хубаво, но за никой нормален човек не е.

    Коментиран от #73

    13:27 31.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 И да се знае!

    4 2 Отговор
    Украински момчета са се били на Шипка.Не кадировци, севернокорейции и татаромонголи! Украински!

    13:27 31.08.2025

  • 65 добре де,

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Путин го каза ясно:":

    Защо не побързат, какво чакат още? Да падне тавана ли? От 3.5 години са се запътили, а още се мотаят.

    13:27 31.08.2025

  • 66 виктория

    2 2 Отговор
    А тя е неизбежна!!!

    13:28 31.08.2025

  • 67 доктор

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Русофилът е с интелект на маймуна.

    Коментиран от #80

    13:28 31.08.2025

  • 68 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Ами неизбежна е.

    13:28 31.08.2025

  • 69 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Явно Западът се управлява от бавно развиващи се, та се налага Путин да им внушава очевидното. А то е че победата на Русия е неизбежна като смъртта и колкото повече се бавят и мърдат, толкова по - дълбоко ще влиза.

    13:28 31.08.2025

  • 70 Таkа.

    4 1 Отговор
    Изглежда че някои руски градове в азиатската част са останали без гориво...

    13:29 31.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Има по достойни занимания":

    За да е пропаганда значи не е вярно и кое от написаното не е вярно? Истинаба боли и то много

    Коментиран от #79

    13:29 31.08.2025

  • 73 Денонощно папагалиш

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Историк":

    едни и същи ниско интелигентни пропаганди и фейкове и показваш освен твоето падение и падението на пропадналият запад.

    13:29 31.08.2025

  • 74 виктория

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    личи си от далеч че си ганьо!!!

    Коментиран от #81

    13:29 31.08.2025

  • 75 а така

    3 2 Отговор
    Запада иска да внуши на раята, че може да победи Путин!

    Коментиран от #82

    13:30 31.08.2025

  • 76 бебето

    1 1 Отговор
    Путин и Медведев са високи три метра общо.

    13:30 31.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ммм, даааа...

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Путин го каза ясно:":

    Неизбежно е! Дано побързат, че да се свършва.

    13:31 31.08.2025

  • 79 Пропагандата е смесица

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "европеец":

    между истина и лъжа, по същество си е чиста лъжа. Само пропаднали хора се занимават с пропагандата на пропадналият запад.

    Коментиран от #97

    13:31 31.08.2025

  • 80 Разберете това

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "доктор":

    Русофилите са груби дори.

    13:31 31.08.2025

  • 81 Отвори

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "виктория":

    Устенцата.

    Коментиран от #86

    13:31 31.08.2025

  • 82 И всичко с цел

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "а така":

    за да открадне САЩ трилиони от Европа.

    13:32 31.08.2025

  • 83 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Рускиня":

    Я дай пак че нищо не ти се разбира.

    13:32 31.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хахаха

    5 1 Отговор
    ISawпумярите, се опитват да внушат, а не Путин. Покрайна умря.

    13:33 31.08.2025

  • 86 Не всички

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Отвори":

    правят като теб.

    13:33 31.08.2025

  • 87 не схванали още бръмбарите и калинките

    3 0 Отговор
    че победата му в Украйна е неизбежна

    даже и русофоборсуците го осъзнаха провала на запада и
    ненужните джафкания
    и сменят копейките на рубли

    Коментиран от #95

    13:34 31.08.2025

  • 88 Путин не внушава.

    3 2 Отговор
    Путин побеждава.

    13:34 31.08.2025

  • 89 Това го е казал Бисмарк

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Иван рилски":

    когато е бил канцлер на малка и слаба Прусия и не важи за обединение на 31 държави начело със САЩ.

    13:34 31.08.2025

  • 90 Гончар Романенко

    1 1 Отговор
    "... Медиите са използвали прогнозен модел, за да оценят, че най-малко 56 000 руски войници са загинали от началото на 2025 г..."
    .... Фърлили са боб!?

    13:34 31.08.2025

  • 91 Аз съм продажен русофил

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Когато трябва":

    В пропадналия запад минималната заплата е над 2 000 евро,а в прочистващата русия колко е?Можеш ли да се похвалиш? А най-интересното е колко ще е догодина след икономическата катастрофа?

    Коментиран от #94

    13:35 31.08.2025

  • 92 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тепърва започва":

    Защо КНДР изпраща 120 000 севернокорейска войска в Курска област а КНР ще разположи тяхна в 5-те нови области на РФ?Можеш да гледаш и други телевизии.Наближава 3-и септември,ти обърна ли внимание кои ще са гостите в Пекин?Преди 4 месеца си говорихме с узбеки които споделиха тяхното мнение "Напълно възможно е Украйна да престане да съществува като държава."

    13:37 31.08.2025

  • 93 ОБЕКТИВНАТА РЕАЛНОСТ

    1 1 Отговор
    Е най-убедителна. Бандерите бягат като овци.

    13:37 31.08.2025

  • 94 Какво общо има заплатата

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Аз съм продажен русофил":

    със срива на демокрация и ценности и удряне на дъното да се краде и лъже? Осъзнаваш ли въобще за какво иде реч? Не, че имаш с какво. Пропаднал човек се радва на пропаднали. Свят на измет, лъжи и кражби.

    Коментиран от #98

    13:40 31.08.2025

  • 95 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #87 от "не схванали още бръмбарите и калинките":

    Кога да чакаме Киев за три дена или чувала в Донбас? Скот рутер и Яков кедми ги обясняваха преди три години и вие ги цитирахте .оказа се друго.сега се радвате че Украйна не е разбила руската армия в херсонска област или че са си върнали курск.това позитивни за Русия моменти ли са? Или е позитивно че новата руска офанзива в Донбас и това лято не се състоя?

    13:40 31.08.2025

  • 96 Механик

    2 2 Отговор
    Ами, то се вижда и с просто око.
    Разменяме 6060 замразени трупа на украинци срещу само 67 руски. След това разменяме 1000 украински, срещу дестина руснака.
    Щяхме да си връщаме Крим, а загубихме Бахмут, Авдеевка, Мариупол и пр. Щяхме да правим Курск капиталистически, а изгубихме над 70 ХИЛЯДИ азовци и наемници.
    Е, според вас, как вървят нещата за Украина??

    Коментиран от #101

    13:41 31.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Какво общо има заплатата":

    Ти що не си в затвора като е толкова зле? Що ни един руски фен пишещ тук не е в затвора или поне арестуван и изложен да се извинява за постъпките си както се прави с подобни в Русия?

    Коментиран от #99

    13:42 31.08.2025

  • 99 Защото стоенче

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    за разлика от теб съм българин и ми пука за България и Европа!

    Коментиран от #102

    13:44 31.08.2025

  • 100 Една Путин

    0 0 Отговор
    Имам бяло течение и червената армия закъснява....

    13:44 31.08.2025

  • 101 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Механик":

    Кое от това е доказателство за руската победа? Русия превзе миниатюрна територия за три години без един голям град.отказва да вземе своите трупове ама връща украинските.всеки ден Робърт мадяр пуска видеа от поне 200 руски убийства извършени от неговата бригада ,а подобни на него подразделения има доста в украйна.дали тази цена си заслужава а фес?много е лесно от ЕС и НАТО да викаш на руснаците давай давай!

    13:45 31.08.2025

  • 102 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Защото стоенче":

    Включи принтера...а?давай поне тук нямаш ядове за спама.рака или иначе няма да ти отговарям повече на заучените Петри изречения без реален смисъл.

    13:46 31.08.2025

  • 103 Основно

    1 1 Отговор
    Да внуши, че Русия или да ги информира и потвърди убедитено, че Русия побеждава безпрекословно и категорично.

    13:46 31.08.2025

  • 104 Ларвов

    0 0 Отговор
    Путин е внушителен !

    13:46 31.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания