ISW: Путин иска да внуши на Запада, че победата му в Украйна е неизбежна

Кремъл изглежда е започнал координирана информационна кампания, в която демонстрира военна сила на бойното поле, за да повлияе на западните нагласи и да представи погрешно руската победа като неизбежна.

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

На 30 август началникът на Генералния щаб на Руската армия генерал Валерий Герасимов заяви, че от март 2025 г. руските сили са превзели 3500 квадратни километра територия и 149 населени места.

Герасимов заяви, че руските сили са превзели 210 квадратни километра и 13 населени места само в северната част на област Суми - вероятно също от март 2025 г. насам. Герасимов заяви, че руските сили окупират 99,7 % от област Луганск, 79 % от област Донецк, 76 % от област Херсон и 74 % от област Запорожие.

Герасимов допълнително твърди, че руските сили са превзели около 50 % от Купянск и 10 населени места в посока Лиман от март 2025 г. насам: Мирне, Катериновка, Новомихайловка, Нове, Липове, Ридкодуб, Грековка, Зелена Долина, Колодязи и Середни.

Герасимов заяви, че от март 2025 г. руските сили са превзели пет населени места в посока Великомихαилка: Малиевка, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневе и Запорижске.

Представянето от Кремъл на статистически данни за териториалните придобивки пренебрегва значителните загуби, които Русия понася, и постепенния, пълзящ характер на руското напредване — като рисува непълна картина на руското представяне на бойното поле.

Руските опозиционни медии Meduza и Mediazona съобщиха на 29 август, че данните от Руския регистър на наследствените дела (RND) сочат, че през 2024 г. са загинали най-малко 93 000 руски военнослужещи — почти два пъти повече отколкото през 2023 г. (около 50 000).

Медиите са използвали прогнозен модел, за да оценят, че най-малко 56 000 руски войници са загинали от началото на 2025 г.

Медиите предупредиха, че данните на Руския регистър на наследствените дела са непълни за оценка на руските загуби, тъй като роднините на починалите имат най-малко 180 дни, за да отворят наследствено дело за мъртви или предполагаеми мъртви руски войници, така че данните за последните шест месеца (от около февруари 2025 г.) са значително непълни.

Русия предприе поредна мащабна комбинирана атака с дронове и ракети срещу Украйна в нощта на 29 срещу 30 август — третата комбинирана атака с над 500 дрона и ракети от срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска на 15 август.

Кремъл изглежда поставя условия за понижаване в длъжност на висш кремълски служител, който според информациите е съветвал руския президент Владимир Путин през последните месеци да сложи край на войната в Украйна.

Украинските сили продължават да нанасят удари по руската военна и енергийна инфраструктура в Русия.

Председателят на руската Следствена комисия Александър Бастрикин ще остане на настоящата си длъжност за още една година, след като се появиха информации, че руският президент Владимир Путин обмисля преместването на Бастрикин на нова длъжност.

Неизвестен нападател застреля и уби бившия председател на украинската Върховна рада Андрий Парубий в град Лвов на 30 август.