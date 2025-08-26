Ветото на новия президент не означава автоматично спиране на Starlink за украинската армия

Полската президентска канцелария отхвърли твърденията, че наложеното от президента Карол Навроцки вето върху закона за подкрепа на украински граждани ще доведе до спиране на финансирането за системата Starlink в Украйна, съобщава Би Би Си.
"Господин вицепремиер Кшиштоф Гавковски, на Вас Ви подобава да се борите с манипулациите и дезинформацията в интернет, а не да ги създавате", написа в социалната мрежа X началникът на президентската канцелария Збигнев Богуцки.
Той уточни, че парламентът има възможност още през септември да приеме нов закон, който да запази финансирането на Starlink и другите мерки в подкрепа на Украйна. "Всичко, което е необходимо, е оперативно разглеждане на президентската инициатива в Сейма", добави Богуцки.
Президентът Навроцки аргументира ветото си с искането детските надбавки от 800 злоти (около 190 евро) да се изплащат само на украинци, които работят в Полша. Поправките, които той отказа да подпише, не предвиждаха такова ограничение.
Законът, спрян от Навроцки, обхващаше не само социални помощи, но и продължаване на временната защита за украинците, както и финансирането на Starlink.
Вицепремиерът и министър на цифровите технологии Кшиштоф Гавковски заяви, че след 1 октомври Полша няма да има юридическо основание да продължи плащанията за услугата.
1 Росен Желязков
Коментиран от #4, #15
17:27 26.08.2025
2 Ганчев
Коментиран от #3
17:28 26.08.2025
3 Тръмп
До коментар #2 от "Ганчев":Ти ли плащаш ракетите?
Коментиран от #6
17:29 26.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анна Мила
Постоянно ми Излизат
Реклами на руски в
Тубата Ах тоз Путиин
17:30 26.08.2025
6 доктор
До коментар #3 от "Тръмп":Приоритет е избиване на руските орки.Цената е без значение.
Коментиран от #8, #11, #18, #22
17:31 26.08.2025
7 Укри Вън
17:32 26.08.2025
8 Тръмп
До коментар #6 от "доктор":Денги вперьод
17:33 26.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЕЪ ПРЪДЛЬО, ЧЕТИ
До коментар #4 от "Копейки":В края на април депутатът от Върховната рада Михайло Цимбалюк заяви, че външният дълг на Украйна за първи път в историята надхвърля 100% от БВП и всъщност Киев е в несъстоятелност
17:36 26.08.2025
11 Анна Мила
До коментар #6 от "доктор":Господине три
Четвърти от така
Наречената Украина
Говори на майчин Руски език
Как гаварят Матушка Рассия 🤷♀️
Коментиран от #21
17:38 26.08.2025
12 аz СВОПобеда80
Коментиран от #13, #17, #19
17:39 26.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 az СВО Победа80
Опаааа, рано или късно истината винаги излиза на яве!
Ще научим, че не РФ започна войната през 2022г., както западната пропаганда се опитва да изкриви реалността, а западът атакува РФ чрез бивша Украйна и е направил опит за откриване на втори фронт срещу РФ в Кавказ, чрез Грузия....
Коментиран от #23
17:43 26.08.2025
15 Минало в бъдешето
До коментар #1 от "Росен Желязков":Някой ще обере парсата, а ние, както обикновенно, ще оперем пешкира..
17:45 26.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Механик
До коментар #12 от "аz СВОПобеда80":И на какво ще ги базирате тия ракети с въздушно базиране?
На съборените Еф-ки ли, на българските 29-ки дето паднаха преди 2 години ли или на Миражите дето така и нищо не се чу за тях?
п.п.
Ааа, сетих се! Ще ги окачите по "призрака на Киев" нали? Ама той си е само един призрак.
17:50 26.08.2025
18 Хохо Бохо
До коментар #6 от "доктор":Знаем. Стига друг да я плаща и друг да загива за ценностите ти. Ти дал ли си и лев? Що не заминеш за 404 да си изпълниш приоритетите? Тъкмо ще намалиш въглеродния си отпадъчен отпечатък
17:52 26.08.2025
19 az СВО Победа80
До коментар #12 от "аz СВОПобеда80":Не ми ползвай ника, в опит за сензация!
Измисли си твой!
17:55 26.08.2025
20 Уса
18:00 26.08.2025
21 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #11 от "Анна Мила":Руски и украински език няма ! Това са диалекти на българския, както е македонския диалект.
Ако някой има право над езика, това е само и единствено България.
18:00 26.08.2025
22 Българин
До коментар #6 от "доктор":Най-големият приоритет е Бандерата да стане двумилионник!
18:00 26.08.2025
23 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #14 от "az СВО Победа80":Молодец уличная собака!
18:04 26.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Българският народ подкрепя Украйна !
Да живее България! 🇧🇬
18:06 26.08.2025