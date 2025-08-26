Новини
Ветото на новия президент не означава автоматично спиране на Starlink за украинската армия
  Тема: Украйна

Ветото на новия президент не означава автоматично спиране на Starlink за украинската армия

26 Август, 2025 17:25

Законът, спрян от Навроцки, обхващаше не само социални помощи, но и продължаване на временната защита за украинците, както и финансирането на Starlink

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Полската президентска канцелария отхвърли твърденията, че наложеното от президента Карол Навроцки вето върху закона за подкрепа на украински граждани ще доведе до спиране на финансирането за системата Starlink в Украйна, съобщава Би Би Си.

"Господин вицепремиер Кшиштоф Гавковски, на Вас Ви подобава да се борите с манипулациите и дезинформацията в интернет, а не да ги създавате", написа в социалната мрежа X началникът на президентската канцелария Збигнев Богуцки.

Той уточни, че парламентът има възможност още през септември да приеме нов закон, който да запази финансирането на Starlink и другите мерки в подкрепа на Украйна. "Всичко, което е необходимо, е оперативно разглеждане на президентската инициатива в Сейма", добави Богуцки.

Президентът Навроцки аргументира ветото си с искането детските надбавки от 800 злоти (около 190 евро) да се изплащат само на украинци, които работят в Полша. Поправките, които той отказа да подпише, не предвиждаха такова ограничение.

Законът, спрян от Навроцки, обхващаше не само социални помощи, но и продължаване на временната защита за украинците, както и финансирането на Starlink.

Вицепремиерът и министър на цифровите технологии Кшиштоф Гавковски заяви, че след 1 октомври Полша няма да има юридическо основание да продължи плащанията за услугата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    8 12 Отговор
    България ще плати.Слава Украине!

    Коментиран от #4, #15

    17:27 26.08.2025

  • 2 Ганчев

    4 16 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Ъовс е за отбелязване.

    Коментиран от #3

    17:28 26.08.2025

  • 3 Тръмп

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ганчев":

    Ти ли плащаш ракетите?

    Коментиран от #6

    17:29 26.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анна Мила

    1 5 Отговор
    Не зна защо Но
    Постоянно ми Излизат
    Реклами на руски в
    Тубата Ах тоз Путиин

    17:30 26.08.2025

  • 6 доктор

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    Приоритет е избиване на руските орки.Цената е без значение.

    Коментиран от #8, #11, #18, #22

    17:31 26.08.2025

  • 7 Укри Вън

    3 2 Отговор
    Когато спрат веспраредливите помощи за украинците и ти изритат, ногава ще де смърши с войната в Украйния

    17:32 26.08.2025

  • 8 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "доктор":

    Денги вперьод

    17:33 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЕЪ ПРЪДЛЬО, ЧЕТИ

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки":

    В края на април депутатът от Върховната рада Михайло Цимбалюк заяви, че външният дълг на Украйна за първи път в историята надхвърля 100% от БВП и всъщност Киев е в несъстоятелност

    17:36 26.08.2025

  • 11 Анна Мила

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "доктор":

    Господине три
    Четвърти от така
    Наречената Украина
    Говори на майчин Руски език
    Как гаварят Матушка Рассия 🤷‍♀️

    Коментиран от #21

    17:38 26.08.2025

  • 12 аz СВОПобеда80

    0 7 Отговор
    Новина на часа!Администрацията на президентът Тръмп е одобрила изпращането на Украйна на 3350 за въздушно базирани ракети ERAM.

    Коментиран от #13, #17, #19

    17:39 26.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    Тбилиси заяви на Брюксел, че ако продължи да я шантажара с неприемливи за нея искания и продължи да й оказва натиск, ще публикува исканията на запада за откриване на втори фронт срещу РФ от 2022г. !!!

    Опаааа, рано или късно истината винаги излиза на яве!

    Ще научим, че не РФ започна войната през 2022г., както западната пропаганда се опитва да изкриви реалността, а западът атакува РФ чрез бивша Украйна и е направил опит за откриване на втори фронт срещу РФ в Кавказ, чрез Грузия....

    Коментиран от #23

    17:43 26.08.2025

  • 15 Минало в бъдешето

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Някой ще обере парсата, а ние, както обикновенно, ще оперем пешкира..

    17:45 26.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "аz СВОПобеда80":

    И на какво ще ги базирате тия ракети с въздушно базиране?
    На съборените Еф-ки ли, на българските 29-ки дето паднаха преди 2 години ли или на Миражите дето така и нищо не се чу за тях?
    п.п.
    Ааа, сетих се! Ще ги окачите по "призрака на Киев" нали? Ама той си е само един призрак.

    17:50 26.08.2025

  • 18 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "доктор":

    Знаем. Стига друг да я плаща и друг да загива за ценностите ти. Ти дал ли си и лев? Що не заминеш за 404 да си изпълниш приоритетите? Тъкмо ще намалиш въглеродния си отпадъчен отпечатък

    17:52 26.08.2025

  • 19 az СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "аz СВОПобеда80":

    Не ми ползвай ника, в опит за сензация!
    Измисли си твой!

    17:55 26.08.2025

  • 20 Уса

    1 0 Отговор
    Укронацистите губят и със старлинка.И извънземни нацисти да им дойдат на помощ пак ще загубят,защото Русия се бие до последния руснак и печели.Такова е мисленето на руснака и няма нищо общо с мисленето на европейските джендъри.Само САЩ може да спре Русия и да остане до където е стигнала,но американците уважават равностойните и патриотизма.Американците ненавиждат предателите и затова българите ще си останат на дъното без свободна търговия и пътуване до САЩ напълно зависими,защото са страхливци и подържат предатели

    18:00 26.08.2025

  • 21 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анна Мила":

    Руски и украински език няма ! Това са диалекти на българския, както е македонския диалект.
    Ако някой има право над езика, това е само и единствено България.

    18:00 26.08.2025

  • 22 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "доктор":

    Най-големият приоритет е Бандерата да стане двумилионник!

    18:00 26.08.2025

  • 23 Tётя Мyтpaфановна

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа80":

    Молодец уличная собака!

    18:04 26.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 0 Отговор
    Слава Україні! Героям слава! 🇺🇦
    Да живее България! 🇧🇬

    18:06 26.08.2025

