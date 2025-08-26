Ветото на новия президент не означава автоматично спиране на Starlink за украинската армия

Полската президентска канцелария отхвърли твърденията, че наложеното от президента Карол Навроцки вето върху закона за подкрепа на украински граждани ще доведе до спиране на финансирането за системата Starlink в Украйна, съобщава Би Би Си.

"Господин вицепремиер Кшиштоф Гавковски, на Вас Ви подобава да се борите с манипулациите и дезинформацията в интернет, а не да ги създавате", написа в социалната мрежа X началникът на президентската канцелария Збигнев Богуцки.

Той уточни, че парламентът има възможност още през септември да приеме нов закон, който да запази финансирането на Starlink и другите мерки в подкрепа на Украйна. "Всичко, което е необходимо, е оперативно разглеждане на президентската инициатива в Сейма", добави Богуцки.

Президентът Навроцки аргументира ветото си с искането детските надбавки от 800 злоти (около 190 евро) да се изплащат само на украинци, които работят в Полша. Поправките, които той отказа да подпише, не предвиждаха такова ограничение.

Законът, спрян от Навроцки, обхващаше не само социални помощи, но и продължаване на временната защита за украинците, както и финансирането на Starlink.

Вицепремиерът и министър на цифровите технологии Кшиштоф Гавковски заяви, че след 1 октомври Полша няма да има юридическо основание да продължи плащанията за услугата.