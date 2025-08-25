Доналд Тръмп: Не съм доволен! Путин не харесва Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна и потвърди ангажимента на САЩ да подкрепят страната, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че потенциалните гаранции за сигурността на Украйна представляват голяма пречка за прекратяването на войната на Русия в тази страна.

Тръмп също така каза, че по време на срещата си на 15 август с руския президент Владимир Путин в Аляска двамата лидери са обсъдили ограничаването на размера на огромния ядрен арсенал на двете страни след разрешаването на кризата в Украйна.

"Бихме искали да се откажем от ядрените оръжия. Те са прекалено мощни и също го обсъдихме. Това е част от проблема, но първо трябва да приключим войната", изтъкна американският президент.

На журналистически въпрос защо Путин изглежда не желае да седне на масата за преговори с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп отговори: "Защото не го харесва".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом, пише БТА.

"Не съм доволен от това. Не искам да го виждам. В същото време трябва да сложим край на този [...] кошмар", заяви американският президент.

При израелски удар по-рано днес в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, сред които и петима журналисти.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.

"Генералният секретар припомня, че цивилните, включително медицинският персонал и журналистите, трябва да бъдат уважавани и защитени по всяко време. Той призовава за незабавно и безпристрастно разследване на тези убийства", каза Дюжарик пред журналисти в Ню Йорк.

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви по-рано днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.

"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", каза Шамдасани.

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци УНРВА (UNRWA) Филип Лазарини също осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред случващото се в ивицата Газа в изявление по повод загиналите най-малко 20 души, включително петима журналисти, при израелския удар по болницата.

Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в "Екс" и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи", съобщи АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства по-късно в Белия дом новия си южнокорейски колега И Дже-мьон, с когото се очаква да обсъди теми като търговията и отбраната, предаде Асошиейтед прес.

Броени часове преди посещението Тръмп публикува в социалните медии пост, в който писа, че в Южна Корея се провежда "чистка или революция" и заплаши да не прави бизнес със Сеул.

За момента не е ясно какво има предвид Тръмп, но през последните няколко месеца Южна Корея преживява политически сътресения, след като бившият президент - консерваторът Юн Сук-йол - беше свален от поста заради налагането през декември миналата година на военно положение в страната.

Очакванията от първата лична среща между двамата президенти са тя да спомогне за изясняване на подробностите от договорената през юли търговската сделка между двете страни, съгласно която Сеул ще трябва да инвестира стотици милиарди долари в САЩ. Споразумението определи мита от 15% за южнокорейските стоки, след като Тръмп първоначално заплаши Сеул с 25-процентни мита.

Междувременно лидерът на "Хизбула" Наим Касем днес заяви, че ливанското правителство трябва първо да гарантира, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня от 27 ноември миналата година, преди да могат да се проведат преговори за национална отбранителна стратегия, като потвърди отказа на подкрепяната от Иран група да се разоръжи, предаде Ройтерс.

Касем посочи, че оглавяваната от него паравоенна групировка "няма да се откаже от оръжието, което ни защитава от агресията на Израел".

Той добави, че ако сегашното правителство продължи да действа по същия начин, "не може да се вярва, че ще защити суверенитета на Ливан".

Израел може да окупира [Ливан], но "ние ще се противопоставим, за да му попречим да се установи тук и да постигне целите си, и тази съпротива ще продължи", заяви лидерът на "Хизбула".