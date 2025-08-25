Доналд Тръмп: Не съм доволен! Путин не харесва Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна и потвърди ангажимента на САЩ да подкрепят страната, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че потенциалните гаранции за сигурността на Украйна представляват голяма пречка за прекратяването на войната на Русия в тази страна.
Тръмп също така каза, че по време на срещата си на 15 август с руския президент Владимир Путин в Аляска двамата лидери са обсъдили ограничаването на размера на огромния ядрен арсенал на двете страни след разрешаването на кризата в Украйна.
"Бихме искали да се откажем от ядрените оръжия. Те са прекалено мощни и също го обсъдихме. Това е част от проблема, но първо трябва да приключим войната", изтъкна американският президент.
На журналистически въпрос защо Путин изглежда не желае да седне на масата за преговори с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп отговори: "Защото не го харесва".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом, пише БТА.
"Не съм доволен от това. Не искам да го виждам. В същото време трябва да сложим край на този [...] кошмар", заяви американският президент.
При израелски удар по-рано днес в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, сред които и петима журналисти.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.
"Генералният секретар припомня, че цивилните, включително медицинският персонал и журналистите, трябва да бъдат уважавани и защитени по всяко време. Той призовава за незабавно и безпристрастно разследване на тези убийства", каза Дюжарик пред журналисти в Ню Йорк.
Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви по-рано днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.
"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", каза Шамдасани.
Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци УНРВА (UNRWA) Филип Лазарини също осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред случващото се в ивицата Газа в изявление по повод загиналите най-малко 20 души, включително петима журналисти, при израелския удар по болницата.
Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в "Екс" и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи", съобщи АФП.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства по-късно в Белия дом новия си южнокорейски колега И Дже-мьон, с когото се очаква да обсъди теми като търговията и отбраната, предаде Асошиейтед прес.
Броени часове преди посещението Тръмп публикува в социалните медии пост, в който писа, че в Южна Корея се провежда "чистка или революция" и заплаши да не прави бизнес със Сеул.
За момента не е ясно какво има предвид Тръмп, но през последните няколко месеца Южна Корея преживява политически сътресения, след като бившият президент - консерваторът Юн Сук-йол - беше свален от поста заради налагането през декември миналата година на военно положение в страната.
Очакванията от първата лична среща между двамата президенти са тя да спомогне за изясняване на подробностите от договорената през юли търговската сделка между двете страни, съгласно която Сеул ще трябва да инвестира стотици милиарди долари в САЩ. Споразумението определи мита от 15% за южнокорейските стоки, след като Тръмп първоначално заплаши Сеул с 25-процентни мита.
Междувременно лидерът на "Хизбула" Наим Касем днес заяви, че ливанското правителство трябва първо да гарантира, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня от 27 ноември миналата година, преди да могат да се проведат преговори за национална отбранителна стратегия, като потвърди отказа на подкрепяната от Иран група да се разоръжи, предаде Ройтерс.
Касем посочи, че оглавяваната от него паравоенна групировка "няма да се откаже от оръжието, което ни защитава от агресията на Израел".
Той добави, че ако сегашното правителство продължи да действа по същия начин, "не може да се вярва, че ще защити суверенитета на Ливан".
Израел може да окупира [Ливан], но "ние ще се противопоставим, за да му попречим да се установи тук и да постигне целите си, и тази съпротива ще продължи", заяви лидерът на "Хизбула".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #12, #26, #30
22:52 25.08.2025
2 Ха ха ха
Коментиран от #20
22:55 25.08.2025
3 хаха🤣🤣🤣
22:55 25.08.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
22:56 25.08.2025
5 Радио Елто
Президент Трамп
Спря войната за
Двадесет и четири
Часа респект ☝️☝️
Коментиран от #44
22:56 25.08.2025
6 А ТИ АКО ГО ХАРЕСВАШ
22:57 25.08.2025
7 И що
22:58 25.08.2025
8 Шопо
Ако територията Украйна се присъедини към РФ може и Крим да си върне.
Коментиран от #22
22:58 25.08.2025
9 Това категорично
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не е вярно. Путин си е мека китка отвсякъде. Затова е жена му го е зарязала преди 15-20г., не е можела да го търпи повече. Никога не е виждан с жена.
Коментиран от #17
22:58 25.08.2025
10 Временното явление ЕС
представянето на просячето–клоун
но му плащат за нескопосаните постановки
....все още 😁
Коментиран от #47
22:58 25.08.2025
11 ВАНС
22:58 25.08.2025
12 имало едно време
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и кой ги ражта !!!!!!!!!!!!!! такива !!!! да още и пишът постове !!!!
22:59 25.08.2025
13 Ами то
23:00 25.08.2025
14 Е кой
23:00 25.08.2025
15 Злобното Джуджи
Ако Влад не харесваше Зеленото, то отдавна да е мъртво. Но Зеленски пращи от здраве, енергия, обикаля Света, прави секс с Меган Фокс, прави кинти, от време на време тегли някоя украинска на Влад. С една дума Влад хич не е равнодушен към мачо чара на Зеле 😄👍
23:00 25.08.2025
16 Че зеления глист
23:01 25.08.2025
17 а това е пост
До коментар #9 от "Това категорично":на нерамртност и липса култура
23:01 25.08.2025
18 Чик-чирик
Коментиран от #54
23:01 25.08.2025
19 Ако руснаците
23:02 25.08.2025
20 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #2 от "Ха ха ха":За Путин който направи РУСИЯ зависима ли става въпрос?
Коментиран от #42
23:02 25.08.2025
21 Сандо
23:04 25.08.2025
22 БЪЛГАРИН
До коментар #8 от "Шопо":От шопо акъл не вземай.Ще заприличаш на Путин.
23:05 25.08.2025
23 Никой
Коментиран от #34
23:05 25.08.2025
24 мдаааа
23:05 25.08.2025
25 ДААААААААААААА
23:06 25.08.2025
26 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе , виж му фамилията ... Са земат с Мъдуру ..
23:08 25.08.2025
27 Жорко
23:10 25.08.2025
28 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #50
23:13 25.08.2025
29 Така е
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Велик откривател и мислител!
23:17 25.08.2025
30 ха ха хааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да бе , колкото ти имаш 17 ресторанта ... 🤫🤭
23:20 25.08.2025
31 Розовото пони Путин
Коментиран от #38
23:21 25.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Като малките деца...!
Ама чакай ся ...те ще се женят ли...,що ли...?!
Че и да се...харесват...?!?!
Сега се убеждавам в правотата на твърдението,че човек колкото по-одъртява...,толкова повече се ...вдетенява...!
23:23 25.08.2025
34 Като си Никой ,
До коментар #23 от "Никой":Какви условия бълнуваш ? У
23:23 25.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ха, ха…
Що не си гледа пенцията…
23:26 25.08.2025
37 И аз не
23:27 25.08.2025
38 Зелената Зелка-Зеленски
До коментар #31 от "Розовото пони Путин":Аз пък си харесвам само Оленка...!
Мелания е твърде голяма хапка за мен...!
А пък аз съм си един такъв...дребничък...🤣😆😝😂!
23:27 25.08.2025
39 ЗЕЛЮ КРАСНОВ......ПАШЛИ НА
23:28 25.08.2025
40 Швейк
Уволнявам го.
23:28 25.08.2025
41 Хамериканска джапанка разджвакана
23:29 25.08.2025
42 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #20 от "БЕЗ МАЙТАП":За Путин който направи РУСИЯ НЕзависима става въпрос!
23:30 25.08.2025
43 Това е
“Няма да играя повече с теб” и се цупи.
Кой пък е длъжен да го слуша с неговите глупости?
23:33 25.08.2025
44 Ти остави...!
До коментар #5 от "Радио Елто":Той ,че не спря войната за 24 часа,ами сега и ,,Нобелова награда за мир" ще му присъдят,макар с неадекватните си действия,да удължава войната,незнайно до кога...!
23:33 25.08.2025
45 Тиква
23:33 25.08.2025
46 че има ли някой нормален,
23:35 25.08.2025
47 Брачед,
До коментар #10 от "Временното явление ЕС":Какво " временно явление " те гони бе ? Наблегни на "Евразейския союз " ...
Коментиран от #51
23:36 25.08.2025
48 Преди беше
Накрая ще го уцели някой.
Този път между ушите.
23:37 25.08.2025
49 Тов. Членин
Коментиран от #53
23:45 25.08.2025
50 Трактор ЮМЗ
До коментар #28 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":То и Хитлер мислеше като тебе пък какво стана????? Бисмарк го е казал на времето още: С руснаците или играеш честно или стойш далеч от тях.
Коментиран от #52
23:46 25.08.2025
51 БрачеД ще викаш
До коментар #47 от "Брачед,":На вашТе хора в Столипиново 😉
23:49 25.08.2025
52 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #50 от "Трактор ЮМЗ":Знаем кой, какво е казал, но и видяхме какво се случи със СССР, след десет години война в Афганистан. Същото ще се случи и с Русия, ако тази война не свърши в скоро време.
23:49 25.08.2025
53 Товаришч Ким
До коментар #49 от "Тов. Членин":Е , мы да не сме омряли ? Извините мой болгарский .
23:50 25.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.