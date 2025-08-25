Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Не съм доволен! Путин не харесва Зеленски

Доналд Тръмп: Не съм доволен! Путин не харесва Зеленски

25 Август, 2025 22:52 1 566 54

  • доналд тръмп-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху

Потенциалните гаранции за сигурността на Украйна представляват голяма пречка за прекратяването на войната на Русия в тази страна

Доналд Тръмп: Не съм доволен! Путин не харесва Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна и потвърди ангажимента на САЩ да подкрепят страната, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че потенциалните гаранции за сигурността на Украйна представляват голяма пречка за прекратяването на войната на Русия в тази страна.

Тръмп също така каза, че по време на срещата си на 15 август с руския президент Владимир Путин в Аляска двамата лидери са обсъдили ограничаването на размера на огромния ядрен арсенал на двете страни след разрешаването на кризата в Украйна.

"Бихме искали да се откажем от ядрените оръжия. Те са прекалено мощни и също го обсъдихме. Това е част от проблема, но първо трябва да приключим войната", изтъкна американският президент.

На журналистически въпрос защо Путин изглежда не желае да седне на масата за преговори с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп отговори: "Защото не го харесва".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом, пише БТА.

"Не съм доволен от това. Не искам да го виждам. В същото време трябва да сложим край на този [...] кошмар", заяви американският президент.

При израелски удар по-рано днес в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, сред които и петима журналисти.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.

"Генералният секретар припомня, че цивилните, включително медицинският персонал и журналистите, трябва да бъдат уважавани и защитени по всяко време. Той призовава за незабавно и безпристрастно разследване на тези убийства", каза Дюжарик пред журналисти в Ню Йорк.

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви по-рано днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.

"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", каза Шамдасани.

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци УНРВА (UNRWA) Филип Лазарини също осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред случващото се в ивицата Газа в изявление по повод загиналите най-малко 20 души, включително петима журналисти, при израелския удар по болницата.

Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в "Екс" и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи", съобщи АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства по-късно в Белия дом новия си южнокорейски колега И Дже-мьон, с когото се очаква да обсъди теми като търговията и отбраната, предаде Асошиейтед прес.

Броени часове преди посещението Тръмп публикува в социалните медии пост, в който писа, че в Южна Корея се провежда "чистка или революция" и заплаши да не прави бизнес със Сеул.

За момента не е ясно какво има предвид Тръмп, но през последните няколко месеца Южна Корея преживява политически сътресения, след като бившият президент - консерваторът Юн Сук-йол - беше свален от поста заради налагането през декември миналата година на военно положение в страната.

Очакванията от първата лична среща между двамата президенти са тя да спомогне за изясняване на подробностите от договорената през юли търговската сделка между двете страни, съгласно която Сеул ще трябва да инвестира стотици милиарди долари в САЩ. Споразумението определи мита от 15% за южнокорейските стоки, след като Тръмп първоначално заплаши Сеул с 25-процентни мита.

Междувременно лидерът на "Хизбула" Наим Касем днес заяви, че ливанското правителство трябва първо да гарантира, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня от 27 ноември миналата година, преди да могат да се проведат преговори за национална отбранителна стратегия, като потвърди отказа на подкрепяната от Иран група да се разоръжи, предаде Ройтерс.

Касем посочи, че оглавяваната от него паравоенна групировка "няма да се откаже от оръжието, което ни защитава от агресията на Израел".

Той добави, че ако сегашното правителство продължи да действа по същия начин, "не може да се вярва, че ще защити суверенитета на Ливан".

Израел може да окупира [Ливан], но "ние ще се противопоставим, за да му попречим да се установи тук и да постигне целите си, и тази съпротива ще продължи", заяви лидерът на "Хизбула".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 10 Отговор
    Путин е хетеросексуален.

    Коментиран от #9, #12, #26, #30

    22:52 25.08.2025

  • 2 Ха ха ха

    10 18 Отговор
    Путин може да не харесва всички президенти по света, това не означава че трябва да им обяви война.

    Коментиран от #20

    22:55 25.08.2025

  • 3 хаха🤣🤣🤣

    9 20 Отговор
    то пък щото Зеленски е много харесва Пуся 🤣🤣🤣

    22:55 25.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    24 3 Отговор
    Бай Дончо е открил топлата вода.

    Коментиран от #29

    22:56 25.08.2025

  • 5 Радио Елто

    8 5 Отговор
    То пак Добре че
    Президент Трамп
    Спря войната за
    Двадесет и четири
    Часа респект ☝️☝️

    Коментиран от #44

    22:56 25.08.2025

  • 6 А ТИ АКО ГО ХАРЕСВАШ

    18 2 Отговор
    .....ЗЕМИ СИ ГО У ДОМА, КАТО ПРИДВОРЕН ПАЖ ,.......ТОЙ ЗА ДРУГО НЕ СТАВА

    22:57 25.08.2025

  • 7 И що

    14 5 Отговор
    Трябва да го харесва? То няма какво да се хареса в тоя клоун.

    22:58 25.08.2025

  • 8 Шопо

    18 5 Отговор
    Само Русия може да даде гаранции за сигурност на Украйна.
    Ако територията Украйна се присъедини към РФ може и Крим да си върне.

    Коментиран от #22

    22:58 25.08.2025

  • 9 Това категорично

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не е вярно. Путин си е мека китка отвсякъде. Затова е жена му го е зарязала преди 15-20г., не е можела да го търпи повече. Никога не е виждан с жена.

    Коментиран от #17

    22:58 25.08.2025

  • 10 Временното явление ЕС

    8 3 Отговор
    И спонсорите от ЕС-то нещо не харесват
    представянето на просячето–клоун
    но му плащат за нескопосаните постановки
    ....все още 😁

    Коментиран от #47

    22:58 25.08.2025

  • 11 ВАНС

    16 3 Отговор
    И аз не го харесвам.

    22:58 25.08.2025

  • 12 имало едно време

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и кой ги ражта !!!!!!!!!!!!!! такива !!!! да още и пишът постове !!!!

    22:59 25.08.2025

  • 13 Ами то

    17 5 Отговор
    80% от света не харесва наркознияКлоун.

    23:00 25.08.2025

  • 14 Е кой

    15 5 Отговор
    може да харесва такова жалко мекотело като зеленски? Трябва да е тотален пропадняк да харесваш отпадък.

    23:00 25.08.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    4 12 Отговор
    Долна лъжа !!!
    Ако Влад не харесваше Зеленото, то отдавна да е мъртво. Но Зеленски пращи от здраве, енергия, обикаля Света, прави секс с Меган Фокс, прави кинти, от време на време тегли някоя украинска на Влад. С една дума Влад хич не е равнодушен към мачо чара на Зеле 😄👍

    23:00 25.08.2025

  • 16 Че зеления глист

    10 3 Отговор
    за харесване ли е....

    23:01 25.08.2025

  • 17 а това е пост

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това категорично":

    на нерамртност и липса култура

    23:01 25.08.2025

  • 18 Чик-чирик

    13 4 Отговор
    Кво да му хареса на наркозависим укро- фашага и убиец на собствения си народ

    Коментиран от #54

    23:01 25.08.2025

  • 19 Ако руснаците

    9 3 Отговор
    убият 20 цивилни при техен ракетен удар,западна лите ще вдигнат вой до небето!То сега няма нито една жертва от стотици ракети,и пак ги упрекват за" убиване"!

    23:02 25.08.2025

  • 20 БЕЗ МАЙТАП

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    За Путин който направи РУСИЯ зависима ли става въпрос?

    Коментиран от #42

    23:02 25.08.2025

  • 21 Сандо

    12 3 Отговор
    Тръмп да не е решил да ги сватосва,че ги приказва такива?

    23:04 25.08.2025

  • 22 БЪЛГАРИН

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    От шопо акъл не вземай.Ще заприличаш на Путин.

    23:05 25.08.2025

  • 23 Никой

    6 2 Отговор
    Зеленски да го махнат - ако това е условието.

    Коментиран от #34

    23:05 25.08.2025

  • 24 мдаааа

    2 2 Отговор
    Те и Димоня , Маша и Лошадья не го любят ...

    23:05 25.08.2025

  • 25 ДААААААААААААА

    5 2 Отговор
    И Вие господин ТРЪМП не харесвате президента Зеленски. В Белият дом го направихте за резил, не бил облечен, не Ви благодари и го изгонихте на края като коте. Да бяхте го прегърнали с бащинска обич...цуни гуни...

    23:06 25.08.2025

  • 26 Дрътия Софианец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе , виж му фамилията ... Са земат с Мъдуру ..

    23:08 25.08.2025

  • 27 Жорко

    3 2 Отговор
    Тоя па,те да не се женят???Чак пък да се харесват,тоя амсалак съвсем е изкукуригал.

    23:10 25.08.2025

  • 28 Пешо Волгата - 4 хилядник

    6 3 Отговор
    Доналд Тръмп не разбира, че не всичко на този свят е "сделка" и че хората не само може да не се държат логично в определени ситуации, но и това да е нормалното им поведение. На Запад винаги са смятали, че руснаците са нормални хора с които може да водиш диалог и да постигнеш съгласие. Всъщност руската психология е доминирана от манията за величие и ако не се държиш съответно, ще те пързалят като жителите на "Столипиново". Вместо да му слага червени килими на Путин и да го вози в "звяра", да въоръжи украинците до зъби, да им разреши да ударят Кремъл и тогава Путин ще стане далеч по- сговорчив. Бии руснака, за да те уважава.

    Коментиран от #50

    23:13 25.08.2025

  • 29 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Велик откривател и мислител!

    23:17 25.08.2025

  • 30 ха ха хааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да бе , колкото ти имаш 17 ресторанта ... 🤫🤭

    23:20 25.08.2025

  • 31 Розовото пони Путин

    3 2 Отговор
    Аз си харесвам само Песков, а и Зеленски е прекалено млад за мен 🦄🌈😅🥳

    Коментиран от #38

    23:21 25.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Като малките деца...!

    5 2 Отговор
    ,,Не съм доволен...Путин не харесва Зеленски...!"...!
    Ама чакай ся ...те ще се женят ли...,що ли...?!
    Че и да се...харесват...?!?!
    Сега се убеждавам в правотата на твърдението,че човек колкото по-одъртява...,толкова повече се ...вдетенява...!

    23:23 25.08.2025

  • 34 Като си Никой ,

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Какви условия бълнуваш ? У

    23:23 25.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха, ха…

    3 2 Отговор
    той не знае даже къде е Крим, а се пише миротворец.
    Що не си гледа пенцията…

    23:26 25.08.2025

  • 37 И аз не

    4 2 Отговор
    Го харесвам. Сега по-доволен ли си?!? Сериозно, детска градина, аз няма да си играя с тебе. Ако искаш мир и добри сделки, по-добре слушай Путин докато е на власт, че дойде ли Медведев те чака психодиспансер.

    23:27 25.08.2025

  • 38 Зелената Зелка-Зеленски

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Розовото пони Путин":

    Аз пък си харесвам само Оленка...!
    Мелания е твърде голяма хапка за мен...!
    А пък аз съм си един такъв...дребничък...🤣😆😝😂!

    23:27 25.08.2025

  • 39 ЗЕЛЮ КРАСНОВ......ПАШЛИ НА

    0 2 Отговор
    СВАЮМАТЬ....

    23:28 25.08.2025

  • 40 Швейк

    3 1 Отговор
    Не съм доволен от Тръмп.
    Уволнявам го.

    23:28 25.08.2025

  • 41 Хамериканска джапанка разджвакана

    0 2 Отговор
    Тромпетче тихо каквото реши Путин.Кравар!

    23:29 25.08.2025

  • 42 ТОЧНО ТАКА...!

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "БЕЗ МАЙТАП":

    За Путин който направи РУСИЯ НЕзависима става въпрос!

    23:30 25.08.2025

  • 43 Това е

    1 0 Отговор
    инфантилен тип.
    “Няма да играя повече с теб” и се цупи.
    Кой пък е длъжен да го слуша с неговите глупости?

    23:33 25.08.2025

  • 44 Ти остави...!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Радио Елто":

    Той ,че не спря войната за 24 часа,ами сега и ,,Нобелова награда за мир" ще му присъдят,макар с неадекватните си действия,да удължава войната,незнайно до кога...!

    23:33 25.08.2025

  • 45 Тиква

    1 0 Отговор
    А ние го харесваме,желязков и "елита" на България,правим бизнеса заедно, тиквата,шиши и други от народното събрание.

    23:33 25.08.2025

  • 46 че има ли някой нормален,

    0 1 Отговор
    дето да харесва зеленски?

    23:35 25.08.2025

  • 47 Брачед,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Временното явление ЕС":

    Какво " временно явление " те гони бе ? Наблегни на "Евразейския союз " ...

    Коментиран от #51

    23:36 25.08.2025

  • 48 Преди беше

    0 0 Отговор
    америка фърст, сега стана МАГА.
    Накрая ще го уцели някой.
    Този път между ушите.

    23:37 25.08.2025

  • 49 Тов. Членин

    0 0 Отговор
    Таваришчи , щуе си лягам . Товаришч Рейгън ви го каза - Ще ядете ракети , но вие не му вярвайте ! Ще ядете и сено .

    Коментиран от #53

    23:45 25.08.2025

  • 50 Трактор ЮМЗ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    То и Хитлер мислеше като тебе пък какво стана????? Бисмарк го е казал на времето още: С руснаците или играеш честно или стойш далеч от тях.

    Коментиран от #52

    23:46 25.08.2025

  • 51 БрачеД ще викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Брачед,":

    На вашТе хора в Столипиново 😉

    23:49 25.08.2025

  • 52 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Трактор ЮМЗ":

    Знаем кой, какво е казал, но и видяхме какво се случи със СССР, след десет години война в Афганистан. Същото ще се случи и с Русия, ако тази война не свърши в скоро време.

    23:49 25.08.2025

  • 53 Товаришч Ким

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тов. Членин":

    Е , мы да не сме омряли ? Извините мой болгарский .

    23:50 25.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.