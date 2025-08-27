Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху за първи път изрично заяви, че признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, съобщават израелски медии, цитирани от БТА.
Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид във вторник, пише „Джерусалем пост“.
Бет-Давид попита Нетаняху защо Израел се колебае да признае избиването на арменци, асирийци и гърци в Османската империя в периода 1915 – 1917 г. за геноцид при положение, че светът признава Холокоста срещу евреите.
В отговор израелският премиер съобщи, че наскоро Кнесетът е приел решение, с което признава събитията в Османската империя за геноцид. Когато журналистът обаче настоя за личното му признаване, Нетаняху отговори: „Току-що го направих“.
Патрик Бет-Давид коментира, че той като етнически арменец и асириец се интересува особено от темата и че много етнически арменци, асирийци и гърци искат да чуят признание за геноцида от световни лидери.
Израелски депутати внасяха нееднократно проекторешения за официално признаване на Арменския геноцид в Кнесета, включително през 2018 и 2021 г., но предложенията им бяха отхвърляни.
Турция като правоприемник на Османската империя се противопоставя категорично на определянето на събитията през 1915 – 1917 г. като геноцид.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22
11:27 27.08.2025
2 По важното е в МНС
11:28 27.08.2025
3 Значи за 1 век
11:28 27.08.2025
4 А кога Нетаняху ще признае...-
11:29 27.08.2025
5 Дух
Коментиран от #11
11:30 27.08.2025
6 бен Ходжа
11:30 27.08.2025
7 А неговия
11:31 27.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хъхъ
Коментиран от #24
11:35 27.08.2025
10 Дух
11:36 27.08.2025
11 Топ Идиот
До коментар #5 от "Дух":който не познава българската история и стотици въСтания, тръгнал да пише за българите. Вулканът сме били ние, а не гърците и румънците.
Коментиран от #13
11:36 27.08.2025
12 Новата стратегия на нацистки Израел
11:38 27.08.2025
13 Дух
До коментар #11 от "Топ Идиот":Вулкана на олигофренията са били малоумните българи ,да прав си тъпи са били и в миналото, Малоумници ще си останат и в бъдеще викайте УРА за еврото и така
Коментиран от #14, #21
11:39 27.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Новата стратегия на нацистки Израел
11:44 27.08.2025
16 Анатоли
Коментиран от #20
11:47 27.08.2025
17 Новата стратегия на нацистки Израел
11:50 27.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
Коментиран от #23
11:51 27.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Твоят дух е идеалният пример
До коментар #13 от "Дух":За тъпотата на някои българи. За щастие повечето от народа ни не изпитват злобата и злостта, които те мъчат. Няма да ти обяснявам защо, нито ти ще се сетиш каква е причината, трудно ти е да я асимилират.
Коментиран от #26
11:52 27.08.2025
22 Неанонимен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я напиши някоя дума на палестински, примерно "мир". Това, за да съм сигурен, че палестински нация и език съществуват.
11:56 27.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Я пак
До коментар #9 от "хъхъ":Тъпанар
11:56 27.08.2025
25 Това не трябва да се допуска!
11:59 27.08.2025
26 Дух
До коментар #21 от "Твоят дух е идеалният пример":Между Злоба Завист и Отегчение Неразбиране има разлика
12:00 27.08.2025
27 Факт
12:01 27.08.2025
28 А ДПС-тата?
12:01 27.08.2025