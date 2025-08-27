Новини
Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя

27 Август, 2025 11:25 946 28

  • израел-
  • турция-
  • бенямин нетаняху-
  • реджеп ердоган

Турция като правоприемник на Османската империя се противопоставя категорично на определянето на събитията през 1915 – 1917 г. като геноцид

Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху за първи път изрично заяви, че признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, съобщават израелски медии, цитирани от БТА.

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид във вторник, пише „Джерусалем пост“.

Бет-Давид попита Нетаняху защо Израел се колебае да признае избиването на арменци, асирийци и гърци в Османската империя в периода 1915 – 1917 г. за геноцид при положение, че светът признава Холокоста срещу евреите.

В отговор израелският премиер съобщи, че наскоро Кнесетът е приел решение, с което признава събитията в Османската империя за геноцид. Когато журналистът обаче настоя за личното му признаване, Нетаняху отговори: „Току-що го направих“.

Патрик Бет-Давид коментира, че той като етнически арменец и асириец се интересува особено от темата и че много етнически арменци, асирийци и гърци искат да чуят признание за геноцида от световни лидери.

Израелски депутати внасяха нееднократно проекторешения за официално признаване на Арменския геноцид в Кнесета, включително през 2018 и 2021 г., но предложенията им бяха отхвърляни.

Турция като правоприемник на Османската империя се противопоставя категорично на определянето на събитията през 1915 – 1917 г. като геноцид.


  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Геноцид над палестинците.

    Коментиран от #22

    11:27 27.08.2025

  • 2 По важното е в МНС

    19 4 Отговор
    Нетаняху да признае геноцида над Палестинците.

    11:28 27.08.2025

  • 3 Значи за 1 век

    9 3 Отговор
    не сме помръднали!?!

    11:28 27.08.2025

  • 4 А кога Нетаняху ще признае...-

    14 4 Отговор
    Собственият си геноцид над Палестинският народ...?!?!

    11:29 27.08.2025

  • 5 Дух

    5 16 Отговор
    Само българите понеже са си били некадърни и прости и в миналото са си носили фесовете с потурите и са се мислили за турци , Единствено Гърците и Румънците са били с мозъка си и самата Османска Империя не е била легитимна в малката им територия която са имали , турци няма всичко е било миш маш смесица между унгарци и азиатци

    Коментиран от #11

    11:30 27.08.2025

  • 6 бен Ходжа

    7 2 Отговор
    Претоплени стари манджи. Турция да признае геноцида над палестинците.

    11:30 27.08.2025

  • 7 А неговия

    10 3 Отговор
    Геноцид? Сащ, ЕС и всички други страни трябва да го признаят вече. Този изтребва палестинците като мухи.

    11:31 27.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хъхъ

    12 3 Отговор
    Другарят Костов като премиер отиде в Турция и се извини за 5 години Възродителен процес, но там не се извиниха за 500 години владение над българите. Това явно подразни Костов, и скоро след това той заяви, че ДПС е проклятието на България...но това не му попречи десетилетие по-късно да вкара в парламента декларация, че Възродителния процес бил етническо прочистване, и едва ли не Живков искал да избие турците - лъжа.

    Коментиран от #24

    11:35 27.08.2025

  • 10 Дух

    3 6 Отговор
    Обикновените Американци се оказаха мъдри и умни , казват или ставаш или не ставаш , а когато си на дъното отегчен и неразбран от живота си ,тогава българските копейки болни от СПИНА русофислизъм дерзаят от яд

    11:36 27.08.2025

  • 11 Топ Идиот

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дух":

    който не познава българската история и стотици въСтания, тръгнал да пише за българите. Вулканът сме били ние, а не гърците и румънците.

    Коментиран от #13

    11:36 27.08.2025

  • 12 Новата стратегия на нацистки Израел

    4 4 Отговор
    Е не да отрича очевидното а да маниполира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си . Има една статия на Санд ......не трябва да се пазим от аналогии, остава да можем да разглеждаме ционизма като една от крайните форми на национализъм по подобие на Хердер. Ако сравнението с фашизма и нацизма представлява проблем, въпреки това можем да отбележим приликите между тези три крайни форми, които възвеличават нацията, и можем да се позовем на фразата на Бен Гурион, цитирана в епиграфа. Следователно въпросът е по-малко да се каже дали Израел е фашистка държава или е в процес на фашизация, а да се отбележи какво в ционизма наподобява фашизма и нацизма....

    11:38 27.08.2025

  • 13 Дух

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Топ Идиот":

    Вулкана на олигофренията са били малоумните българи ,да прав си тъпи са били и в миналото, Малоумници ще си останат и в бъдеще викайте УРА за еврото и така

    Коментиран от #14, #21

    11:39 27.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новата стратегия на нацистки Израел

    5 1 Отговор
    Когато говорим за апартейда, трябва да подчертаем разликата с апартейда в Южна Африка. Последният беше апартейд на господство, като белите искаха да доминират над чернокожите, за да ги експлоатират по-добре. Израелският апартейд има за цел да принуди палестинците, независимо дали имат израелско гражданство или не, в крайна сметка да напуснат Палестина, за да направят път на изключително еврейско население. В този смисъл, както чрез позоваването си на историята, така и чрез политиката на етническо прочистване и апартейда, ционизмът има сходства с другите две крайни форми на национализъм. Да се ​​каже или откаже да се каже, че Държавата Израел е фашистка или е на път към фашизъм, е само въпрос на избор на думи; важното е политиката, която се води срещу палестинците, и да стигне докрай.....Тук трябва да добавим една специфична характеристика на ционизма. Докато другите две форми на краен национализъм, фашизмът и нацизмът, се развиваха в съответните страни, Италия и Германия, страни, в които всяка от тях претендираше да представлява местното население, като историческите права, подкрепяни от тези идеологии, се представяха като права на населението на тези страни, ционизмът си постави за основна цел, в името на мъглявата представа за исторически права, да възстанови държавата в древна родина и това с цената на (повторното) завладяване на тази родина и прогонването на населението, което може да се обобщи като: необходимо беше да се променят местните жители.

    11:44 27.08.2025

  • 16 Анатоли

    5 1 Отговор
    Защо триете българите и насърчавате коментарите на българомразците чужденци?

    Коментиран от #20

    11:47 27.08.2025

  • 17 Новата стратегия на нацистки Израел

    3 1 Отговор
    Приликите между трите форми на краен национализъм: фашизъм, нацизъм и ционизъм са неоспорими като фактология. Несправедливостта, извършена срещу палестинците е достатъчна причина да се осъди ционизмът. И все пак ние ционистите трябва да наблягаме на факта, че превръщането на движенията, борещи се срещу потисничеството, в потиснически движения е често срещано явление в историята.....(Новата стратегия на нацистки Израел)....

    11:50 27.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    3 1 Отговор
    А геноцида над българите за 500 години, Батак, кръвният данък и т.н. кога ще бъдат признати за геноцид?

    Коментиран от #23

    11:51 27.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Твоят дух е идеалният пример

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дух":

    За тъпотата на някои българи. За щастие повечето от народа ни не изпитват злобата и злостта, които те мъчат. Няма да ти обяснявам защо, нито ти ще се сетиш каква е причината, трудно ти е да я асимилират.

    Коментиран от #26

    11:52 27.08.2025

  • 22 Неанонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я напиши някоя дума на палестински, примерно "мир". Това, за да съм сигурен, че палестински нация и език съществуват.

    11:56 27.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Я пак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    Тъпанар

    11:56 27.08.2025

  • 25 Това не трябва да се допуска!

    3 0 Отговор
    Новата стратегия на нацистки Израел е не да отрича очевидното а да маниполира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си .

    11:59 27.08.2025

  • 26 Дух

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Твоят дух е идеалният пример":

    Между Злоба Завист и Отегчение Неразбиране има разлика

    12:00 27.08.2025

  • 27 Факт

    2 0 Отговор
    Над българското население е провеждан системен геноцид през турското робство . С кланета на цели села след неуспешни въстания срещу Османската империя . Но тъй като управниците ни са пак ортаци с турците , няма кой да повдигне въпроса . ☹️

    12:01 27.08.2025

  • 28 А ДПС-тата?

    2 0 Отговор
    Време е престъпната държава Израел да бъде осъдена от българският парламент и правителство и санкции да има и към Израел и към посолството им в София. Писна ни от грозното им гнусно мълчание. На всички до едно атлантенца Въпроса трябва да им се зададе: Подкрепял ли те „Принудителното разселване" в Палестина и геноцида извършван от нацистки Израел ? Нарушение на международното право ли и според тях и представлява ли етническо прочистване и геноцид случващото се в Палестина........и ДПС-тата и двете, ..... те подкрепят ли "Голямата Екскурзия" в България от 1989г. ? !!!! .... Само този въпрос, от ряз ще унищожи Пеевски, Желязков, Борисов, Денков, гЕйргиев и т.н. като политици в България..... трудно ли е да им бъде зададен този въпрос ? А? Трудно ли е мисирки?

    12:01 27.08.2025