Сделката на Доналд Тръмп с Пекин! 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колеж
  Тема: Войната на митата

Сделката на Доналд Тръмп с Пекин! 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колеж

26 Август, 2025 16:25 1 288 33

Съобщението на президента сигнализира за потенциално затопляне на отношенията между САЩ и Китай след ескалирането на тарифите и ограниченията за китайски студенти

Сделката на Доналд Тръмп с Пекин! 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колеж - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Доналд Тръмп заяви, че 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колежи, на фона на продължаващите търговски преговори с Китай, цитира думите му Fox News.

В речта си в Белия дом в понеделник съобщението на президента сигнализира за потенциално затопляне на отношенията между САЩ и Китай след ескалирането на тарифите и ограниченията за китайски студенти.

"Чувам толкова много истории, че няма да позволим техните ученици", каза Тръмп пред репортери. "Ще позволим на техните студенти да дойдат. Много е важно, 600 000 студенти. Много е важно. Но ще се разбираме с Китай", добави той.

Предложението на Тръмп за студентска виза идва на фона на търговските преговори с китайското правителство.

По-рано тази година администрацията наложи 145% мито върху всички китайски стоки, което накара Пекин да отговори със 125% мито върху американския износ.

През май преговарящите в Женева се съгласиха да спрат допълнителните мита, но Тръмп продължи да предупреждава за допълнителни санкции.

Миналата седмица той въведе 200% мито върху произведените в Китай магнити, позовавайки се на това, което той определи като "монопол" на Пекин върху световния пазар.

"Не мисля, че ще имаме проблем с това", каза Тръмп пред репортери.

"Китай, интелигентно, предприе действия и взе монопол върху магнитите по света. Вероятно ще ни отнеме година, за да ги имаме", каза той.

В момента около 270 000 китайски студенти са записани в американски университети.

През май държавният секретар Марко Рубио обяви планове за "агресивно отменяне" на визите за китайски граждани, особено за тези, свързани с Комунистическата партия или чувствителни области на изследвания.

Оттогава Тръмп промени тона си, като през юни заяви пред репортери, че "винаги е бил за" посрещането на студенти от Китай. Коментарите на Тръмп относно приемането на китайски студенти дойдоха преди срещата му с южнокорейския президент И Дже Мюнг.

Когато го попитаха за евентуална среща на върха с китайския президент Си Дзинпин, той заяви, че би искал да се срещне с него тази година.

"Както знаете, ние получаваме много пари от Китай заради тарифите и различните неща. Това са много важни отношения", каза Тръмп. "Икономическите ни отношенията са много по-добри, отколкото бяха при Байдън. Но той позволи това. Те просто го измъкнаха."


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аре

    17 6 Отговор
    Китай завладя САЩ без бой.😂😂😂😂

    Коментиран от #15

    16:26 26.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 21 Отговор
    Еврозоната крои план да отмъкне 10 трилиона евро от сметките на гражданите на ЕС.

    Коментиран от #8, #14, #23, #29

    16:27 26.08.2025

  • 3 честен ционист

    12 14 Отговор
    Те са вече в САЩ, Джо ги вкара студентите от Китай даже и буквари им раздаде.

    16:27 26.08.2025

  • 4 Горките китайци

    8 6 Отговор
    Нивото на образование рязко ще падне. Ще стигнат това на България.

    16:29 26.08.2025

  • 5 демократ

    12 10 Отговор
    Тия тапири освен да крадат технологии друго могат ли?

    Коментиран от #13

    16:30 26.08.2025

  • 6 ФБР

    12 5 Отговор
    Ще се напълни с още повече китайски шпиони.

    16:31 26.08.2025

  • 7 Швейк

    8 6 Отговор
    Ще следват кравешка психология

    16:32 26.08.2025

  • 8 Боклучище

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вземинекро логаисегръ юни.

    16:33 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цък

    8 3 Отговор
    По старите българските стандарти колежа е равнозначен на средно специално. Колежа е учебно заведение където се придобива професия- готвач, фризьор, стругар и т.н.

    16:37 26.08.2025

  • 11 вен серемос

    8 5 Отговор
    Скапани университети в СОЩ/съединени овчарски щати/Няма ни един читав...Боже,прибери си вересиите...На 2-рата година ,китайците ще избягат в Китай...Хь,хах,ха,ха...

    Коментиран от #12

    16:38 26.08.2025

  • 12 Кой ви кара

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "вен серемос":

    Е що се бутате в Сащ бе дорогой седете си в Чайна.

    16:39 26.08.2025

  • 13 Демолишън

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "демократ":

    Повечето технологии в САЩ са крадени, предимно от Великобритания, Германия и други европейски държави. Мнсипрост.

    16:40 26.08.2025

  • 14 Нямали да.....

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Протестираш при това положение, пак да се съберете двеста, триста хиляди души в центъра на София🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    16:43 26.08.2025

  • 15 Никой никого

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Аре":

    Не е завладял. Това е най-силната връзка между двете най-силни икономики в света, модерната основата на която се поставя още от Никсън. Тръмп почти нищо не може да направи срещу Пекин, защото знае какво би коствало това.

    16:44 26.08.2025

  • 16 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Нямали да.....":

    На трети септември.

    16:47 26.08.2025

  • 17 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Американците са толкова тъпи,че и в университета не ги искат щото нямат капацитет и креативност за да завършат някаква специалност,която да послужи за реиндустриализацията на САЩ.

    Коментиран от #20, #22

    16:47 26.08.2025

  • 18 матю хари

    5 6 Отговор
    Китайските комунисти защо не пращат тия студенти в Матушка Рус, ами в САЩ?

    Коментиран от #19, #28, #30

    16:49 26.08.2025

  • 19 Правилно

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Точно същото се питах исз , защо напират да учат в САЩ , не русия,Северна Корея, Куба, Венесуела...?

    16:56 26.08.2025

  • 20 Не съм доволен

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Просто не им се дават по 200-300 хил. долара за да им губят времето с аутдейдет лекции.

    16:58 26.08.2025

  • 21 Не си правете труда

    6 2 Отговор
    да вярвате и думичка на Рижавия, при него само фишеци и пушеци!
    И всичко е до две седмици!
    Само той си знае защо!

    16:58 26.08.2025

  • 22 Чайнатаун

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Американците не са "тъпи", нито китайците са толкова умни, просто в САЩ моделът е високо образование и квалификация - високи доходи. А в някой индиански държави, членове на НАТО, ЕС, Шенген и скоро и на еврозоната, е обратното.

    16:59 26.08.2025

  • 23 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти какво си се закъхарил? Твоите сметки нали са в рубли?

    16:59 26.08.2025

  • 24 Скептичен

    5 3 Отговор
    Уж Китай бил самодостатъчен, но китайчетата напират да учат в САЩ.
    Щото без елитните американски унивирситети, няма да могат да се докоснат до достиженията на западната наука..

    17:07 26.08.2025

  • 25 Дайте да печатаме пари и наши студенти

    3 2 Отговор
    Да ходят да учат в западна Европа и в САЩ
    Китайците печатат юани и пращат студенти по целия свят

    17:10 26.08.2025

  • 26 С този изкуствен интелект и

    2 2 Отговор
    Университетите ще дадат фира
    Аз с тези такси в Америка ще живея 20 години и нобелов лауреат ще стана ако използвам изкуствен интелект за лекции и упражнения

    17:15 26.08.2025

  • 27 Гледайте

    2 1 Отговор
    Добрия Уил Хънтинг
    И четете книгата на Кевин Митник

    17:18 26.08.2025

  • 28 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Ми те и в Русия имат 750 000 студенти от Китай.

    17:22 26.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 САЩ ЗАГУБИХА И ТЪРГОВСКАТА ВОЙНА

    2 3 Отговор
    Сега Тръмп плаща репарации.

    17:27 26.08.2025

  • 32 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Абе тия китайци, що не учат в раша? Незнаят ли, че там е рая?

    17:54 26.08.2025

  • 33 Торо

    0 1 Отговор
    Ще оставят доста конвертируеми юани в САЩ. Романовия усеща на къде духа вятъра.

    18:01 26.08.2025