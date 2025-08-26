Сделката на Доналд Тръмп с Пекин! 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колеж

Доналд Тръмп заяви, че 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колежи, на фона на продължаващите търговски преговори с Китай, цитира думите му Fox News.
В речта си в Белия дом в понеделник съобщението на президента сигнализира за потенциално затопляне на отношенията между САЩ и Китай след ескалирането на тарифите и ограниченията за китайски студенти.
"Чувам толкова много истории, че няма да позволим техните ученици", каза Тръмп пред репортери. "Ще позволим на техните студенти да дойдат. Много е важно, 600 000 студенти. Много е важно. Но ще се разбираме с Китай", добави той.
Предложението на Тръмп за студентска виза идва на фона на търговските преговори с китайското правителство.
По-рано тази година администрацията наложи 145% мито върху всички китайски стоки, което накара Пекин да отговори със 125% мито върху американския износ.
През май преговарящите в Женева се съгласиха да спрат допълнителните мита, но Тръмп продължи да предупреждава за допълнителни санкции.
Миналата седмица той въведе 200% мито върху произведените в Китай магнити, позовавайки се на това, което той определи като "монопол" на Пекин върху световния пазар.
"Не мисля, че ще имаме проблем с това", каза Тръмп пред репортери.
"Китай, интелигентно, предприе действия и взе монопол върху магнитите по света. Вероятно ще ни отнеме година, за да ги имаме", каза той.
В момента около 270 000 китайски студенти са записани в американски университети.
През май държавният секретар Марко Рубио обяви планове за "агресивно отменяне" на визите за китайски граждани, особено за тези, свързани с Комунистическата партия или чувствителни области на изследвания.
Оттогава Тръмп промени тона си, като през юни заяви пред репортери, че "винаги е бил за" посрещането на студенти от Китай. Коментарите на Тръмп относно приемането на китайски студенти дойдоха преди срещата му с южнокорейския президент И Дже Мюнг.
Когато го попитаха за евентуална среща на върха с китайския президент Си Дзинпин, той заяви, че би искал да се срещне с него тази година.
"Както знаете, ние получаваме много пари от Китай заради тарифите и различните неща. Това са много важни отношения", каза Тръмп. "Икономическите ни отношенията са много по-добри, отколкото бяха при Байдън. Но той позволи това. Те просто го измъкнаха."
8 Боклучище
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вземинекро логаисегръ юни.
12 Кой ви кара
До коментар #11 от "вен серемос":Е що се бутате в Сащ бе дорогой седете си в Чайна.
13 Демолишън
До коментар #5 от "демократ":Повечето технологии в САЩ са крадени, предимно от Великобритания, Германия и други европейски държави. Мнсипрост.
14 Нямали да.....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Протестираш при това положение, пак да се съберете двеста, триста хиляди души в центъра на София🤣🤣🤣🤣
15 Никой никого
До коментар #1 от "Аре":Не е завладял. Това е най-силната връзка между двете най-силни икономики в света, модерната основата на която се поставя още от Никсън. Тръмп почти нищо не може да направи срещу Пекин, защото знае какво би коствало това.
16 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Нямали да.....":На трети септември.
17 Сатана Z
18 матю хари
19 Правилно
До коментар #18 от "матю хари":Точно същото се питах исз , защо напират да учат в САЩ , не русия,Северна Корея, Куба, Венесуела...?
20 Не съм доволен
До коментар #17 от "Сатана Z":Просто не им се дават по 200-300 хил. долара за да им губят времето с аутдейдет лекции.
21 Не си правете труда
И всичко е до две седмици!
Само той си знае защо!
22 Чайнатаун
До коментар #17 от "Сатана Z":Американците не са "тъпи", нито китайците са толкова умни, просто в САЩ моделът е високо образование и квалификация - високи доходи. А в някой индиански държави, членове на НАТО, ЕС, Шенген и скоро и на еврозоната, е обратното.
23 Гост
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти какво си се закъхарил? Твоите сметки нали са в рубли?
24 Скептичен
Щото без елитните американски унивирситети, няма да могат да се докоснат до достиженията на западната наука..
25 Дайте да печатаме пари и наши студенти
Китайците печатат юани и пращат студенти по целия свят
26 С този изкуствен интелект и
Аз с тези такси в Америка ще живея 20 години и нобелов лауреат ще стана ако използвам изкуствен интелект за лекции и упражнения
27 Гледайте
И четете книгата на Кевин Митник
28 Българин
До коментар #18 от "матю хари":Ми те и в Русия имат 750 000 студенти от Китай.
31 САЩ ЗАГУБИХА И ТЪРГОВСКАТА ВОЙНА
32 Хахахаха
33 Торо
