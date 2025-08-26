Сделката на Доналд Тръмп с Пекин! 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колеж

Доналд Тръмп заяви, че 600 000 китайски студенти ще бъдат допуснати в САЩ, за да учат в колежи, на фона на продължаващите търговски преговори с Китай, цитира думите му Fox News.

В речта си в Белия дом в понеделник съобщението на президента сигнализира за потенциално затопляне на отношенията между САЩ и Китай след ескалирането на тарифите и ограниченията за китайски студенти.

"Чувам толкова много истории, че няма да позволим техните ученици", каза Тръмп пред репортери. "Ще позволим на техните студенти да дойдат. Много е важно, 600 000 студенти. Много е важно. Но ще се разбираме с Китай", добави той.

Предложението на Тръмп за студентска виза идва на фона на търговските преговори с китайското правителство.

По-рано тази година администрацията наложи 145% мито върху всички китайски стоки, което накара Пекин да отговори със 125% мито върху американския износ.

През май преговарящите в Женева се съгласиха да спрат допълнителните мита, но Тръмп продължи да предупреждава за допълнителни санкции.

Миналата седмица той въведе 200% мито върху произведените в Китай магнити, позовавайки се на това, което той определи като "монопол" на Пекин върху световния пазар.

"Не мисля, че ще имаме проблем с това", каза Тръмп пред репортери.

"Китай, интелигентно, предприе действия и взе монопол върху магнитите по света. Вероятно ще ни отнеме година, за да ги имаме", каза той.

В момента около 270 000 китайски студенти са записани в американски университети.

През май държавният секретар Марко Рубио обяви планове за "агресивно отменяне" на визите за китайски граждани, особено за тези, свързани с Комунистическата партия или чувствителни области на изследвания.

Оттогава Тръмп промени тона си, като през юни заяви пред репортери, че "винаги е бил за" посрещането на студенти от Китай. Коментарите на Тръмп относно приемането на китайски студенти дойдоха преди срещата му с южнокорейския президент И Дже Мюнг.

Когато го попитаха за евентуална среща на върха с китайския президент Си Дзинпин, той заяви, че би искал да се срещне с него тази година.

"Както знаете, ние получаваме много пари от Китай заради тарифите и различните неща. Това са много важни отношения", каза Тръмп. "Икономическите ни отношенията са много по-добри, отколкото бяха при Байдън. Но той позволи това. Те просто го измъкнаха."