Доналд Тръмп: Не съм диктатор, просто спирам престъпността

"Аз не съм диктатор, просто спирам престъпността".

За това настоя американският президент Доналд Тръмп във вторник по време на заседание на кабинета, докато говореше за последствията от действията си във Вашингтон.

"В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските.

Те свършиха фантастична работа", коментира президентът, цитиран от АП.

Той подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация.

"Нашата страна е в невероятно състояние. Нашата армия е силна, мощна и уважавана", заяви Тръмп.