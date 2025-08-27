Новини
Доналд Тръмп: Не съм диктатор, просто спирам престъпността

27 Август, 2025 08:15

Президентът подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация

"Аз не съм диктатор, просто спирам престъпността".

За това настоя американският президент Доналд Тръмп във вторник по време на заседание на кабинета, докато говореше за последствията от действията си във Вашингтон.

"В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските.

Те свършиха фантастична работа", коментира президентът, цитиран от АП.

Той подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация.

"Нашата страна е в невероятно състояние. Нашата армия е силна, мощна и уважавана", заяви Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Хм....... белите започват да се сещат , че са бели!!!

    08:18 27.08.2025

  • 2 Пенчо доктора

    7 0 Отговор
    Че те точно диктаторите спират престъпността,виж Турция,Северна Корея а сега и Америка,добре дошъл в клуба.

    08:20 27.08.2025

  • 3 Напольон

    5 0 Отговор
    Който воюва с Русия, заминава в канала

    08:21 27.08.2025

  • 4 Ивропеец

    1 0 Отговор
    Просто си дядка смешник и на нас ни харесва.

    08:23 27.08.2025

  • 5 Ццц

    3 1 Отговор
    Защо пуснахте Зеленски като се борите с престъпността? Беше ви в ръцете барабар с бандата на чакащите желаещи. Али Шмърка и четирите разбойника в Белия дом. 🤣

    08:23 27.08.2025

  • 6 Чип и Дейл

    0 0 Отговор
    Да-да, ама не!

    08:23 27.08.2025