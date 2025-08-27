Новини
Свят »
Украйна »
Три линии на отбрана ще пазят мира в Украйна
  Тема: Украйна

Три линии на отбрана ще пазят мира в Украйна

27 Август, 2025 09:15 1 883 97

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

В същото време САЩ продължават да се противопоставят на разполагането на свои войски на територията на Украйна

Три линии на отбрана ще пазят мира в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Западните страни, в рамките на плана за подкрепа на Украйна след сключването на мирно споразумение, обмислят създаването на три линии на отбрана, разкри Financial Times (FT).

Първата включва демилитаризирана зона, която вероятно ще бъде патрулирана от неутрални миротворчески сили от трета страна, по споразумение с Украйна и Русия.

След това, както се предполага, защитата на границата ще бъде осигурена от украински войски, оборудвани с оръжие и обучени от НАТО. Като трета линия на отбрана се предлага да се използват сили за сдържане под ръководството на ЕС, които ще бъдат разположени в дълбочина на Украйна. Подкрепа от тила ще им окажат американските сили.

В същото време FT отбелязва, че САЩ продължават да се противопоставят на разполагането на свои войски на територията на Украйна.

Според източници на вестника, някои представители на администрацията на Доналд Тръмп, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, са скептични по отношение на всякакво участие в гаранциите за сигурност в случай на постигане на мирно споразумение, опасявайки се, че Съединените щати могат да бъдат въвлечени в евентуален бъдещ конфликт.

В началото на седмицата Тръмп заяви, че подробностите за гаранциите за сигурност за Киев все още не са обсъждани. Миналата седмица президентът каза пред Fox News, че САЩ са "готови да помогнат" на европейските сили, "особено, вероятно, от въздуха".

Според FT, САЩ могат да предоставят ресурси за разузнаване, наблюдение, командване и управление, както и да участват в ръководената от европейските страни програма за развитие на системата за противовъздушна отбрана на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    63 4 Отговор
    Зелю ще ги изшмърка и трите !!!

    Коментиран от #20, #49

    09:16 27.08.2025

  • 2 НЕучуден

    60 4 Отговор
    Тия пак са сънували нещо...

    Коментиран от #48

    09:17 27.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    56 4 Отговор
    Ега си мира на три линии за отбрана ...

    09:18 27.08.2025

  • 5 пешо

    62 4 Отговор
    сметки без кръчмар

    09:18 27.08.2025

  • 6 Кия Соренто

    49 4 Отговор
    Направили са си сметката,ама не питали кръчмаря.Бла=бла.

    09:19 27.08.2025

  • 7 Емил

    47 2 Отговор
    Хахаха
    А питахте ли най-важната страна, дали е съгласна с тези линии?
    Според мене линиите ще минават по границата на Украйна с ЕС.

    09:20 27.08.2025

  • 8 И Киев е Руски

    38 1 Отговор
    Украйна е имала научен и производствен потенциал през 1991 г. по-висок от този на Франция. По-голямата част от населението на страната са руснаци, талантливи хора. Доверчиви и измамени. Както през 1917 г. Руснаците имат достатъчно талант и упоритост, за да разработват оръжия по-добри от британците. Така че, за съжаление, трябва да приемаме заплахите на независимата държава сериозно

    09:22 27.08.2025

  • 9 бай Бай

    42 2 Отговор
    Има и друго предложение: ред северно корейски, ред ирански, ред китайски.
    Ей ти го мира гарантиран и Нобелова награда.

    09:22 27.08.2025

  • 10 Росен Желязков

    13 11 Отговор
    България ще осигури 2 млн сини каски за Украйна.

    Коментиран от #13, #76, #96

    09:22 27.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    09:24 27.08.2025

  • 12 123

    41 2 Отговор
    Западните сили да вземат да чуят какво иска Русия , а да не правят свободни съченения и сметки без кръчмар.То кой ли им слуша глупостите ?

    09:24 27.08.2025

  • 13 бай Бай

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Росен Желязков":

    на снимка, каскети

    09:24 27.08.2025

  • 14 Първата линия

    15 4 Отговор
    ще е от окопи, Втората от хора, а третата ще е от Бело...

    09:24 27.08.2025

  • 15 Ами едва

    26 2 Отговор
    Ли руснаците ще се съгласят европейците да си направят военни бази в Украйна....то и разширяването на НАТО е една от причините за войната. А и ако ЕС разположи 100 000 войника кой ще плаща за тях?! Запада открадна едни 300 млрд но до сега подари над 250 млрд, трябват и 1 трилион за възстановяване,а и със сигурност още дълги години ЕС ще издържа Украйна.

    09:25 27.08.2025

  • 16 404

    29 1 Отговор
    Във Великобритания, както и в Европа, има истински бунт срещу ляволибералните политики, политиките на масова миграция и отворени граници, насилствената и икономически разрушителна „зелена революция“ в промишлеността, селскостопанския сектор и като цяло в ежедневието на средностатистическия европеец.

    Бунт срещу опитите да се запушат устите на хората, да се задуши свободата на словото в медиите, включително социалните мрежи. Бунт срещу опитите толерантността към сексуалните малцинства да се замени с приемане и насърчаване.

    Само преди няколко години, опитът да се обсъждат подобни теми и да се критикува ляво-либералният мейнстрийм можеше веднага да те нарекат фашист, да те уволнят от работа и да те превърнат в някаква недосегаема каста, която никой дори не би искал да поздрави. Днес, за щастие, това започва да се променя.

    09:25 27.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 2 Отговор
    В Берлин дядо Ханс имаше три тоалетни,
    ама се Н@СР@ в коридора‼️

    Коментиран от #68

    09:25 27.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истината

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Топ !

    09:27 27.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 защо

    8 0 Отговор
    "Надай се ... на пияни жени" - Стара българска поговорка.

    09:29 27.08.2025

  • 25 НАЙ ...ИЗТОЧНАТА

    12 2 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ ОКОЛО .....ЛВОВ

    09:29 27.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Госあ

    13 1 Отговор
    Ай да видим ! Тия три линии ще бъдат около Киев и Лвов ми се струва. Това ще е останало от Украина.

    09:30 27.08.2025

  • 29 Сименс

    2 1 Отговор
    А линейката на недков на първа линия.

    09:31 27.08.2025

  • 30 Само питам

    20 2 Отговор
    А чичо Вова питаха ли го . Той преди няколко дена им наду шушоните на англета и петлета крой Одеса !

    Путин : Ще бъде намерен всеки, който е дошъл на украинска земя с планове да спре Русия. Той ще отиде под украинската земя по-дълбоко, отколкото може да си представи.

    Снимки, видеа, свидетелства, фрагменти от въоръжението и останките — всичко вече е в мрежата. Целият свят вижда как рухна поредният западен авантюризъм. Русия показа, че не се страхува нито от флаговете на мато, нито от тяхното официално присъствие.

    Коментиран от #53

    09:31 27.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Факт

    2 6 Отговор
    „Ако принципът за недопускане на промяна на границите със сила бъде отхвърлен в Украйна, той ще бъде отхвърлен навсякъде“, — чешкият външен министър Ян Липавски.
    ▪️„Границите не трябва да се променят с военна сила и хората трябва да бъдат свободни да избират своите съюзи.“
    ▪️„Руската агресия срещу Украйна насърчи други авторитарни лидери да изпробват силата на принципите на международното право.“

    🇩🇪„Ако среща между Путин и Зеленски не се състои в близко бъдеще, тогава топката отново ще бъде в полето на европейците и американците“, — германският канцлер Фридрих Мерц днес.

    🇺🇦🇨🇳Си Дзинпин за първи път поздрави бивша съветска република за Деня на независимостта, съобщава Bloomberg.
    Китайският президент Си Дзинпин изпрати поздравления до Володимир Зеленски и „приятелския украински народ“ по случай Деня на независимостта на Украйна.
    Това се случва само дни преди планираното посещение на Владимир Путин в Пекин.
    Bloomberg отбелязва, че това е първият път, когато Си поздравява някоя от бившите съветски републики за национален празник, отбелязващ тяхната независимост от СССР

    Коментиран от #40, #42, #51, #66, #67, #72

    09:31 27.08.2025

  • 33 Кит

    17 3 Отговор
    Тия още ли не са осъзнали, че чужда армия на руската земя в Украйна няма да стъпи без война?
    Да влетят с армии в Украйна, да бият руснаците на терен и после могат да правят колкото си искат линии на отбрана.
    С научни конференции и страстно желание, без да вземат предвид позицията на Русия, няма как да стане тази работа!

    09:31 27.08.2025

  • 34 вехтия

    10 0 Отговор
    цялата работа е да се държи русия в състояние на война,и по този начин да я изтощават

    09:32 27.08.2025

  • 35 А питаха ли Кръчмаря?

    13 2 Отговор
    Най-добрата сигурност за Укайна е, да не дърпа Мечката за опашката, а и тия евро-психопати да се разкарат. Достатъчно трагедия натвориха за Украйна и народите си!

    /Бисмарк/

    09:32 27.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Факт

    4 8 Отговор
    ❗🇷🇺❗Известният руски империалист, журналист и водещ на телевизионното руско предаване РОЙ Максим Калашников пише:

    🔻„Руската икономика е на предела си с продължаващата война. Разбира се, Дугин и Медински могат да бръщолевят за готовност да се бият още 10 или 20 години, но това са чисти глупости. Нямаме толкова време.“

    🔻„Чувам и заблуждаващите твърдения, че скоро ще започнем война с Европа, че ще започнем нова надпревара в ядреното въоръжаване и ще похарчим 90 трилиона рубли за модернизация на арсенала.“

    🔻„Няма шанс за това. Нашата икономика все още не се е сринала напълно, но вече се разпада. Неуспешният блицкриг доведе до това Руската федерация да бъде лишена от 1,2 трилиона долара (почти 100 трилиона рубли), необходими за развитие, а войната продължава да поглъща ресурси. Десетки трилиони все още ще са необходими само за възстановяване на разрушенията в анексираните региони.“

    🔻„Много скоро ще се изправим пред трудния въпрос как да финансираме службите за сигурност и държавния апарат поне до нивата отпреди войната или как да избегнем забавяне на пенсионните плащания.“

    🔻„Руската федерация е изправена пред бурни политически катаклизми. Икономически ситуацията е същата като в СССР през 1985 г., в навечерието на „перестройката“, докато политически тя наподобява февруари 1917 г., когато царският режим се срина.“

    09:32 27.08.2025

  • 38 И що само

    11 0 Отговор
    три линии на отбрана ? В Берлин ли ще е третата

    Коментиран от #90

    09:33 27.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Три линии на отбрана....

    8 0 Отговор
    Заведох ви в сърцето на Европа
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    09:34 27.08.2025

  • 42 Аха

    12 0 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    А границата на Сърбия като и взеха Косово не в ли промениха с война?!

    09:34 27.08.2025

  • 43 те вече сключиха мир

    11 1 Отговор
    че и войски почнаха да разполагат...
    На четвърти през нощта дебаркирали нелегално ,ама руснаците разбрали и набързо ги закопали .

    За първите 6 часа били унищожени повече от 230 чуждестранни военнослужещи. Французите понесли най-много загуби. По утвърдени данни тяхната рота била напълно унищожена в района на Суворовския парк.

    09:35 27.08.2025

  • 44 Ха ХаХа

    10 1 Отговор
    Коалицията на лещите се стреми да въвлече САЩ във войната.
    5 пари не им струват предложенията и глупостите.
    Принуждаване чрез сила,а сега 3 линии на отбрана.
    Нещастници....

    09:35 27.08.2025

  • 45 Чиста проба

    6 1 Отговор
    Окупация!

    09:36 27.08.2025

  • 46 ФЕЙК

    13 0 Отговор
    Тя работата с разполагането на тези "мироопазващи" сили стана като на оня дето се хвалел: Ей, да знаете каква страхотна мацка свалих! Работата е 50 процента опечена! Аз се съгласих, ОСТАВА ТЯ ДА СЕ СЪГЛАСИ! Който разбрал - разбрал!

    09:36 27.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Помнещ

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "НЕучуден":

    Трите линии ги видяхме във влака за Киев с Мерц, Макрон и Стармър.
    Усмихваха се като първолаци изяли тайно кутия с шоколадови бонбони.

    09:36 27.08.2025

  • 49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    хе хе...плюс , разсмя ме , и копеите имате проблясъци понякога

    09:37 27.08.2025

  • 50 Тома

    9 1 Отговор
    Само че желаещите забравиха да питат руснаците

    09:37 27.08.2025

  • 51 Кит

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    Я ни припомни как бе защитен принципът за недопускане на промяна на границите със сила при създаването на ДНК /Донорска Наркорепублика Косово/, че нещо съм забравил!

    09:37 27.08.2025

  • 52 Три линии на "отбрана" ама друг път

    8 1 Отговор
    Денацификация и демилитаризация! Това е

    09:37 27.08.2025

  • 53 Българин

    0 11 Отговор

    До коментар #30 от "Само питам":

    Чичо ти Вова три години пълни куфарчето в бункера и уби 1,2 милиона руснаци.Което не е чак толкова тъжно.

    Коментиран от #58, #82

    09:38 27.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Моше

    6 1 Отговор
    Баба макроница и внук и ще са на първа.

    09:39 27.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Е нали👇":

    От руснак войник не става господине.Там е проблема.

    09:40 27.08.2025

  • 58 Само питам

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Българин":

    Кака Галка ли ти го каза ?
    Руски хакери са проникнали в базата данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.
    Според нея 1 721 000 бандери са посочени като убити и изчезнали от началото на СВО!
    И четири милиона инвалида .

    09:40 27.08.2025

  • 59 Русия попиля НАТО

    11 1 Отговор
    Енергийните компании от САЩ планират завръщане в Русия, съобщава The Wall Street Journal.
    Няма кой тук да ви го каже..

    И това се случва докато страните от ЕС са влачени към енергийно и икономическо заколение от банкрутирала шайка сатанисти и техните корумпирани властимащи клоуни-наркомани неспособни на нищо друго освен русофобия и разпалване на война с Русия.

    Бъдещето на Европа е узурпирано от колективния брюкселски Хитлер, който подобно на своя праобраз, в опит да избегне поемането на отговорност за престъпленията си, жертва просперитета и бъдещето на европейските народи.

    09:41 27.08.2025

  • 60 Страни в конфликта

    8 2 Отговор
    Нямат работа в Украйна и по никакъв начин за умиротворители не могат да бъдат приети. Само с мандат на ООН може. НАТО искат, но този път окупацията няма да им се получи

    09:41 27.08.2025

  • 61 Още новини от Украйна

    8 1 Отговор
    Ех, мечтиии....

    09:41 27.08.2025

  • 62 Да припомня за по младите

    6 0 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    09:42 27.08.2025

  • 63 Тия мераклиите да дръпнат по три линийки

    4 2 Отговор
    и да мирясат!

    09:42 27.08.2025

  • 64 хазартни бръмбари

    5 0 Отговор
    пак се опитват да се правят на сини каски като в босна и косово
    без да натискат зелката да кляка пред Мечока и подписва за да има мир

    опитват се да покажат че уж някаква дейност към мир

    09:42 27.08.2025

  • 65 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор
    Пълни глупости, загуба на пари, време, русурси !!!
    Само Атом и бързи неутрони могат да гарантират ситурността на Украйна. Никой не напада Израел, нали ?
    Но Израел напада когото си иска 👍

    09:44 27.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    Ф.а.к-та, ти днес ли влезе вчас❓
    Това за границата Путин го говореше още за Косово❗ Ама тогава ЗАПАДНалИЯ свят му казаваше да си гледа работата❗

    09:48 27.08.2025

  • 68 Азиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
    Отговор
    В Берлин дядо Ханс имаше три тоалетни,
    ама се Н@СР@ в коридора‼️

    Да ти довърша изречението
    ................ когато дойдоха руснаците.

    09:49 27.08.2025

  • 69 В Ирак призоваваха

    2 0 Отговор
    За деислимизация и демилитаризация. Сега да бъдат така добри да подкрепят денацификацията и демилитаризацията в Украйна. Нали така?

    09:50 27.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Факт":

    Що ли сега ,
    КОГАТО СИ ГЛЕДА РАБОТАТА,
    ЗАПАДНалИЯ свят вие на умряло🤔‼️

    09:50 27.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мдааа

    5 0 Отговор
    Не знам какъв трябва да си, за да решаваш какво ще правиш след споразумението, преди да е минало и да е ясно какво ще е споразумението!

    09:52 27.08.2025

  • 76 Бай Тъню Кочаня

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Росен Желязков":

    Строителни ли?

    09:54 27.08.2025

  • 77 Ъхъъъъъ ...

    4 0 Отговор
    Западните страни обмисляли създаването на три линии на отбрана, разкри Financial Times (FT)..... пак сметки без кръчмар

    09:55 27.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Коня на оня

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "оня с коня":

    Не се мъчи да правиш сложни изречения! Не ти се получава.
    Карай както си можеш - по срички!

    Коментиран от #91

    09:57 27.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 А ПО ЛЕКО

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Българин":

    май и ти не си верваш , НАЛИ........?

    09:59 27.08.2025

  • 83 Артилерист

    5 1 Отговор
    САЩ играят на страната на Украйна и лъжат безочливо. След първата, демилитаризираната зона, следват две на НАТО и сателити. Тоест НАТО се настанява изцяло в Украйна. САЩ заявяват, че няма да изпращат СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ, което значи, че могат да изпратят там ВВС и ВМС. Американците и западняците подават реплики на Зеленски, който се прави, че сам ги е измислил. Особено нелепо той звучи, когато твърди, че ще победи Русия, на фона на повсеместната всеобща разруха-без ежедневно външно финансиране Украйна е фактически фалирала-разпродадената страна и почти сринатия фронт на деморализираните останки от укроармията...

    09:59 27.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 еврейска нация НЯМА, както и украинска

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Факт":

    Но езикът и територията не съществуват за еврейската нация и Клацкин добавя:

    „Но нашата земя не е наша и нашият език днес не е езикът на нашия народ. Да, това са постижения, които трябва да бъдат постигнати от нашето национално движение.“

    10:02 27.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 не може да бъде

    0 2 Отговор
    Най-важното -според непотвърдени източници -това ще бъдат червени линии начертани на земята и на руснаците ще бъде забранено да ги преминават!?

    10:04 27.08.2025

  • 89 Глупости

    1 0 Отговор
    Защо просто не подпишат договор за сътрудничество и търговия.

    10:04 27.08.2025

  • 90 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "И що само":

    В Хага.

    10:05 27.08.2025

  • 91 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Коня на оня":

    Мен не ме мисли,важното е че ти си още жив и даже мърдаш:)

    10:06 27.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Моряка

    1 0 Отговор
    Сметка без кръчмар?Ами кръчмаря знае ли?

    10:06 27.08.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Гого Мого

    0 0 Отговор
    Статията не е вярна. Трите линии ще са Макрон и Мерц, кафява линия и накрая зад тях бабата на Макрон.

    Не знам, кои би си помислил да мине през такава отбрана. Аз лично не бих си помислял да ядосам бабата на Макрон.

    10:14 27.08.2025

  • 96 Желязко без желязо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Росен Желязков":

    То няма 2млн млади мъже в България. Пенсионерите са повече.

    10:22 27.08.2025

  • 97 Не Три линии на отбрана

    0 0 Отговор
    А 33 линии не спасяват от атома. Само разума спасява а такъв в "лидерите" няма

    10:22 27.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания