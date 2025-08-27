Три линии на отбрана ще пазят мира в Украйна

Западните страни, в рамките на плана за подкрепа на Украйна след сключването на мирно споразумение, обмислят създаването на три линии на отбрана, разкри Financial Times (FT).
Първата включва демилитаризирана зона, която вероятно ще бъде патрулирана от неутрални миротворчески сили от трета страна, по споразумение с Украйна и Русия.
След това, както се предполага, защитата на границата ще бъде осигурена от украински войски, оборудвани с оръжие и обучени от НАТО. Като трета линия на отбрана се предлага да се използват сили за сдържане под ръководството на ЕС, които ще бъдат разположени в дълбочина на Украйна. Подкрепа от тила ще им окажат американските сили.
В същото време FT отбелязва, че САЩ продължават да се противопоставят на разполагането на свои войски на територията на Украйна.
Според източници на вестника, някои представители на администрацията на Доналд Тръмп, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, са скептични по отношение на всякакво участие в гаранциите за сигурност в случай на постигане на мирно споразумение, опасявайки се, че Съединените щати могат да бъдат въвлечени в евентуален бъдещ конфликт.
В началото на седмицата Тръмп заяви, че подробностите за гаранциите за сигурност за Киев все още не са обсъждани. Миналата седмица президентът каза пред Fox News, че САЩ са "готови да помогнат" на европейските сили, "особено, вероятно, от въздуха".
Според FT, САЩ могат да предоставят ресурси за разузнаване, наблюдение, командване и управление, както и да участват в ръководената от европейските страни програма за развитие на системата за противовъздушна отбрана на Украйна.
1 Пич
09:16 27.08.2025
09:16 27.08.2025
2 НЕучуден
09:17 27.08.2025
09:17 27.08.2025
4 Мишел
09:18 27.08.2025
5 пешо
09:18 27.08.2025
6 Кия Соренто
09:19 27.08.2025
7 Емил
А питахте ли най-важната страна, дали е съгласна с тези линии?
Според мене линиите ще минават по границата на Украйна с ЕС.
09:20 27.08.2025
8 И Киев е Руски
09:22 27.08.2025
9 бай Бай
Ей ти го мира гарантиран и Нобелова награда.
09:22 27.08.2025
10 Росен Желязков
09:22 27.08.2025
09:22 27.08.2025
11 Последния Софиянец
09:24 27.08.2025
12 123
09:24 27.08.2025
13 бай Бай
До коментар #10 от "Росен Желязков":на снимка, каскети
09:24 27.08.2025
14 Първата линия
09:24 27.08.2025
15 Ами едва
09:25 27.08.2025
16 404
Бунт срещу опитите да се запушат устите на хората, да се задуши свободата на словото в медиите, включително социалните мрежи. Бунт срещу опитите толерантността към сексуалните малцинства да се замени с приемане и насърчаване.
Само преди няколко години, опитът да се обсъждат подобни теми и да се критикува ляво-либералният мейнстрийм можеше веднага да те нарекат фашист, да те уволнят от работа и да те превърнат в някаква недосегаема каста, която никой дори не би искал да поздрави. Днес, за щастие, това започва да се променя.
09:25 27.08.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ама се Н@СР@ в коридора‼️
09:25 27.08.2025
09:25 27.08.2025
20 Истината
До коментар #1 от "Пич":Топ !
09:27 27.08.2025
24 защо
09:29 27.08.2025
25 НАЙ ...ИЗТОЧНАТА
09:29 27.08.2025
28 Госあ
09:30 27.08.2025
29 Сименс
09:31 27.08.2025
30 Само питам
Путин : Ще бъде намерен всеки, който е дошъл на украинска земя с планове да спре Русия. Той ще отиде под украинската земя по-дълбоко, отколкото може да си представи.
Снимки, видеа, свидетелства, фрагменти от въоръжението и останките — всичко вече е в мрежата. Целият свят вижда как рухна поредният западен авантюризъм. Русия показа, че не се страхува нито от флаговете на мато, нито от тяхното официално присъствие.
09:31 27.08.2025
09:31 27.08.2025
32 Факт
▪️„Границите не трябва да се променят с военна сила и хората трябва да бъдат свободни да избират своите съюзи.“
▪️„Руската агресия срещу Украйна насърчи други авторитарни лидери да изпробват силата на принципите на международното право.“
🇩🇪„Ако среща между Путин и Зеленски не се състои в близко бъдеще, тогава топката отново ще бъде в полето на европейците и американците“, — германският канцлер Фридрих Мерц днес.
🇺🇦🇨🇳Си Дзинпин за първи път поздрави бивша съветска република за Деня на независимостта, съобщава Bloomberg.
Китайският президент Си Дзинпин изпрати поздравления до Володимир Зеленски и „приятелския украински народ“ по случай Деня на независимостта на Украйна.
Това се случва само дни преди планираното посещение на Владимир Путин в Пекин.
Bloomberg отбелязва, че това е първият път, когато Си поздравява някоя от бившите съветски републики за национален празник, отбелязващ тяхната независимост от СССР
09:31 27.08.2025
09:31 27.08.2025
33 Кит
Да влетят с армии в Украйна, да бият руснаците на терен и после могат да правят колкото си искат линии на отбрана.
С научни конференции и страстно желание, без да вземат предвид позицията на Русия, няма как да стане тази работа!
09:31 27.08.2025
34 вехтия
09:32 27.08.2025
35 А питаха ли Кръчмаря?
/Бисмарк/
09:32 27.08.2025
37 Факт
🔻„Руската икономика е на предела си с продължаващата война. Разбира се, Дугин и Медински могат да бръщолевят за готовност да се бият още 10 или 20 години, но това са чисти глупости. Нямаме толкова време.“
🔻„Чувам и заблуждаващите твърдения, че скоро ще започнем война с Европа, че ще започнем нова надпревара в ядреното въоръжаване и ще похарчим 90 трилиона рубли за модернизация на арсенала.“
🔻„Няма шанс за това. Нашата икономика все още не се е сринала напълно, но вече се разпада. Неуспешният блицкриг доведе до това Руската федерация да бъде лишена от 1,2 трилиона долара (почти 100 трилиона рубли), необходими за развитие, а войната продължава да поглъща ресурси. Десетки трилиони все още ще са необходими само за възстановяване на разрушенията в анексираните региони.“
🔻„Много скоро ще се изправим пред трудния въпрос как да финансираме службите за сигурност и държавния апарат поне до нивата отпреди войната или как да избегнем забавяне на пенсионните плащания.“
🔻„Руската федерация е изправена пред бурни политически катаклизми. Икономически ситуацията е същата като в СССР през 1985 г., в навечерието на „перестройката“, докато политически тя наподобява февруари 1917 г., когато царският режим се срина.“
09:32 27.08.2025
38 И що само
09:33 27.08.2025
09:33 27.08.2025
41 Три линии на отбрана....
" Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....
09:34 27.08.2025
42 Аха
До коментар #32 от "Факт":А границата на Сърбия като и взеха Косово не в ли промениха с война?!
09:34 27.08.2025
43 те вече сключиха мир
На четвърти през нощта дебаркирали нелегално ,ама руснаците разбрали и набързо ги закопали .
За първите 6 часа били унищожени повече от 230 чуждестранни военнослужещи. Французите понесли най-много загуби. По утвърдени данни тяхната рота била напълно унищожена в района на Суворовския парк.
09:35 27.08.2025
44 Ха ХаХа
5 пари не им струват предложенията и глупостите.
Принуждаване чрез сила,а сега 3 линии на отбрана.
Нещастници....
09:35 27.08.2025
45 Чиста проба
09:36 27.08.2025
46 ФЕЙК
09:36 27.08.2025
48 Помнещ
До коментар #2 от "НЕучуден":Трите линии ги видяхме във влака за Киев с Мерц, Макрон и Стармър.
Усмихваха се като първолаци изяли тайно кутия с шоколадови бонбони.
09:36 27.08.2025
49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Пич":хе хе...плюс , разсмя ме , и копеите имате проблясъци понякога
09:37 27.08.2025
50 Тома
09:37 27.08.2025
51 Кит
До коментар #32 от "Факт":Я ни припомни как бе защитен принципът за недопускане на промяна на границите със сила при създаването на ДНК /Донорска Наркорепублика Косово/, че нещо съм забравил!
09:37 27.08.2025
52 Три линии на "отбрана" ама друг път
09:37 27.08.2025
53 Българин
До коментар #30 от "Само питам":Чичо ти Вова три години пълни куфарчето в бункера и уби 1,2 милиона руснаци.Което не е чак толкова тъжно.
09:38 27.08.2025
09:38 27.08.2025
55 Моше
09:39 27.08.2025
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "Е нали👇":От руснак войник не става господине.Там е проблема.
09:40 27.08.2025
58 Само питам
До коментар #53 от "Българин":Кака Галка ли ти го каза ?
Руски хакери са проникнали в базата данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.
Според нея 1 721 000 бандери са посочени като убити и изчезнали от началото на СВО!
И четири милиона инвалида .
09:40 27.08.2025
59 Русия попиля НАТО
Няма кой тук да ви го каже..
И това се случва докато страните от ЕС са влачени към енергийно и икономическо заколение от банкрутирала шайка сатанисти и техните корумпирани властимащи клоуни-наркомани неспособни на нищо друго освен русофобия и разпалване на война с Русия.
Бъдещето на Европа е узурпирано от колективния брюкселски Хитлер, който подобно на своя праобраз, в опит да избегне поемането на отговорност за престъпленията си, жертва просперитета и бъдещето на европейските народи.
09:41 27.08.2025
60 Страни в конфликта
09:41 27.08.2025
61 Още новини от Украйна
09:41 27.08.2025
62 Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
09:42 27.08.2025
63 Тия мераклиите да дръпнат по три линийки
09:42 27.08.2025
64 хазартни бръмбари
без да натискат зелката да кляка пред Мечока и подписва за да има мир
опитват се да покажат че уж някаква дейност към мир
09:42 27.08.2025
65 Злобното Джуджи
Само Атом и бързи неутрони могат да гарантират ситурността на Украйна. Никой не напада Израел, нали ?
Но Израел напада когото си иска 👍
09:44 27.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "Факт":Ф.а.к-та, ти днес ли влезе вчас❓
Това за границата Путин го говореше още за Косово❗ Ама тогава ЗАПАДНалИЯ свят му казаваше да си гледа работата❗
09:48 27.08.2025
68 Азиатец
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Отговор
В Берлин дядо Ханс имаше три тоалетни,
ама се Н@СР@ в коридора‼️
Да ти довърша изречението
................ когато дойдоха руснаците.
09:49 27.08.2025
69 В Ирак призоваваха
09:50 27.08.2025
72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "Факт":Що ли сега ,
КОГАТО СИ ГЛЕДА РАБОТАТА,
ЗАПАДНалИЯ свят вие на умряло🤔‼️
09:50 27.08.2025
75 Мдааа
09:52 27.08.2025
76 Бай Тъню Кочаня
До коментар #10 от "Росен Желязков":Строителни ли?
09:54 27.08.2025
77 Ъхъъъъъ ...
09:55 27.08.2025
80 Коня на оня
До коментар #70 от "оня с коня":Не се мъчи да правиш сложни изречения! Не ти се получава.
Карай както си можеш - по срички!
09:57 27.08.2025
09:57 27.08.2025
82 А ПО ЛЕКО
До коментар #53 от "Българин":май и ти не си верваш , НАЛИ........?
09:59 27.08.2025
83 Артилерист
09:59 27.08.2025
86 еврейска нация НЯМА, както и украинска
До коментар #78 от "Факт":Но езикът и територията не съществуват за еврейската нация и Клацкин добавя:
„Но нашата земя не е наша и нашият език днес не е езикът на нашия народ. Да, това са постижения, които трябва да бъдат постигнати от нашето национално движение.“
10:02 27.08.2025
88 не може да бъде
10:04 27.08.2025
89 Глупости
10:04 27.08.2025
90 Българин
До коментар #38 от "И що само":В Хага.
10:05 27.08.2025
91 оня с коня
До коментар #80 от "Коня на оня":Мен не ме мисли,важното е че ти си още жив и даже мърдаш:)
10:06 27.08.2025
93 Моряка
10:06 27.08.2025
95 Гого Мого
Не знам, кои би си помислил да мине през такава отбрана. Аз лично не бих си помислял да ядосам бабата на Макрон.
10:14 27.08.2025
96 Желязко без желязо
До коментар #10 от "Росен Желязков":То няма 2млн млади мъже в България. Пенсионерите са повече.
10:22 27.08.2025
97 Не Три линии на отбрана
10:22 27.08.2025