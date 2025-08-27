Три линии на отбрана ще пазят мира в Украйна

Западните страни, в рамките на плана за подкрепа на Украйна след сключването на мирно споразумение, обмислят създаването на три линии на отбрана, разкри Financial Times (FT).

Първата включва демилитаризирана зона, която вероятно ще бъде патрулирана от неутрални миротворчески сили от трета страна, по споразумение с Украйна и Русия.

След това, както се предполага, защитата на границата ще бъде осигурена от украински войски, оборудвани с оръжие и обучени от НАТО. Като трета линия на отбрана се предлага да се използват сили за сдържане под ръководството на ЕС, които ще бъдат разположени в дълбочина на Украйна. Подкрепа от тила ще им окажат американските сили.

В същото време FT отбелязва, че САЩ продължават да се противопоставят на разполагането на свои войски на територията на Украйна.

Според източници на вестника, някои представители на администрацията на Доналд Тръмп, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, са скептични по отношение на всякакво участие в гаранциите за сигурност в случай на постигане на мирно споразумение, опасявайки се, че Съединените щати могат да бъдат въвлечени в евентуален бъдещ конфликт.

В началото на седмицата Тръмп заяви, че подробностите за гаранциите за сигурност за Киев все още не са обсъждани. Миналата седмица президентът каза пред Fox News, че САЩ са "готови да помогнат" на европейските сили, "особено, вероятно, от въздуха".

Според FT, САЩ могат да предоставят ресурси за разузнаване, наблюдение, командване и управление, както и да участват в ръководената от европейските страни програма за развитие на системата за противовъздушна отбрана на Украйна.