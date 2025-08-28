Новини
Израелските сили действат денонощно навсякъде
Израелските сили действат денонощно навсякъде

28 Август, 2025 13:12 1 004 11

Според сирийски медии израелските сухопътни войски са извършили снощи акция срещу обект близо до столицата Дамаск, който по-рано са бомбардирали

Израелските сили действат денонощно навсякъде - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелските сили действат "денонощно" навсякъде, където е необходимо, за защита на сигурността на страната, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац в двусмислена публикация в социалните мрежи след съобщенията за израелска сухопътна акция близо до Дамаск, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нашите сили действат по всички направления денонощно в защита на сигурността на Израел", написа Кац профила си в "Екс", без на дава повече подробности.

Според сирийски медии израелските сухопътни войски са извършили снощи акция срещу обект близо до сирийската столица Дамаск, който по-рано са бомбардирали.

Засега израелската армия не е отговорила на запитванията на АФП за коментар по темата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    13 2 Отговор
    Терористи

    13:13 28.08.2025

  • 2 Сила

    5 1 Отговор
    Има" спящ " агент на Мосад в бункера на Пинеходко ....само чака сигнал !!!

    13:15 28.08.2025

  • 3 ФЕЙК

    5 1 Отговор
    Популярен военен марш от миналото: "Израелишен золдатен зинген унд марширен", а после.............?

    13:26 28.08.2025

  • 4 мдаааа

    2 7 Отговор
    Вземат пример , от "братушките" ...

    Коментиран от #5

    13:29 28.08.2025

  • 5 гост

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "мдаааа":

    Вземат пример от учителя на израелските управници, оня с мустачките!

    13:33 28.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путич ,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оня с мустачките съм":

    Има бе , в россии .

    Коментиран от #9

    13:42 28.08.2025

  • 8 Дойато израел не изчезне от картата

    8 2 Отговор
    На света няма да има мир във близкия изток !

    13:42 28.08.2025

  • 9 Надрусаняка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путич ,":

    И тук са въдят като мравки и не ходят на фронта щото били набожни и не могат да УБИВАТ ???????

    Коментиран от #10

    13:44 28.08.2025

  • 10 Ааааааа не !

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Надрусаняка":

    Евреина е касапин , хитлер правилно е казал !!!!!!
    ТРЯБВА ВСИЧКО НА САПУН !!!!!

    13:46 28.08.2025

  • 11 Бени Пича

    0 3 Отговор
    Аз съм Бени Пича, действаме както можем, правим каквото трябва.

    13:51 28.08.2025