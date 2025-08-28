Израелските сили действат "денонощно" навсякъде, където е необходимо, за защита на сигурността на страната, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац в двусмислена публикация в социалните мрежи след съобщенията за израелска сухопътна акция близо до Дамаск, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Нашите сили действат по всички направления денонощно в защита на сигурността на Израел", написа Кац профила си в "Екс", без на дава повече подробности.
Според сирийски медии израелските сухопътни войски са извършили снощи акция срещу обект близо до сирийската столица Дамаск, който по-рано са бомбардирали.
Засега израелската армия не е отговорила на запитванията на АФП за коментар по темата.
1 Гошо
13:13 28.08.2025
2 Сила
13:15 28.08.2025
3 ФЕЙК
13:26 28.08.2025
4 мдаааа
Коментиран от #5
13:29 28.08.2025
5 гост
До коментар #4 от "мдаааа":Вземат пример от учителя на израелските управници, оня с мустачките!
13:33 28.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путич ,
До коментар #6 от "Оня с мустачките съм":Има бе , в россии .
Коментиран от #9
13:42 28.08.2025
8 Дойато израел не изчезне от картата
13:42 28.08.2025
9 Надрусаняка
До коментар #7 от "Путич ,":И тук са въдят като мравки и не ходят на фронта щото били набожни и не могат да УБИВАТ ???????
Коментиран от #10
13:44 28.08.2025
10 Ааааааа не !
До коментар #9 от "Надрусаняка":Евреина е касапин , хитлер правилно е казал !!!!!!
ТРЯБВА ВСИЧКО НА САПУН !!!!!
13:46 28.08.2025
11 Бени Пича
13:51 28.08.2025