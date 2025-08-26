Енергийни сделки срещу мир в Украйна! Тръмп обсъждал различни варианти, за да насърчи Путин да сключи споразумение

Американски и руски представители са провели неофициални разговори през август за възможни енергийни сделки, които да насърчат Кремъл да сключи мирно споразумение с Украйна, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на петима източници, запознати с преговорите.

По информация на агенцията, сред обсъжданите варианти е било връщането на компанията Exxon Mobil в руския проект "Сахалин-1", както и възможността Русия да закупува американско оборудване за производството на втечнен природен газ (LNG).

Източници посочват, че темата е била повдигната по време на последното посещение в Москва на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Обсъждания по въпроса са се провели и в Белия дом с участието на президента Доналд Тръмп.

Един от събеседниците на "Ройтерс" твърди, че въпросът е бил засегнат и по време на срещата на върха в Аляска на 15 август. "Белият дом много искаше след срещата в Аляска да излязат гръмки заглавия за голяма инвестиционна сделка. Така Тръмп усеща, че е постигнал нещо", коментира източникът.

В отговор на запитване от "Ройтерс" Белият дом заяви, че "президентът Тръмп и екипът му по националната сигурност продължават диалога с представители на Русия и Украйна с цел да спрат убийствата и да сложат край на войната", като допълниха, че "по-нататъшно обсъждане на тези въпроси в публичното пространство не е в интерес на САЩ".