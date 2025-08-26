Новини
Свят »
САЩ »
Енергийни сделки срещу мир в Украйна! Тръмп обсъждал различни варианти, за да насърчи Путин да сключи споразумение
  Тема: Украйна

Енергийни сделки срещу мир в Украйна! Тръмп обсъждал различни варианти, за да насърчи Путин да сключи споразумение

26 Август, 2025 17:55 463 10

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • петрол-
  • втечнен газ

Сред обсъжданите варианти е било връщането на компанията Exxon Mobil в руския проект "Сахалин 1", както и възможността Москва да закупува американско оборудване за производството на втечнен газ

Енергийни сделки срещу мир в Украйна! Тръмп обсъждал различни варианти, за да насърчи Путин да сключи споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американски и руски представители са провели неофициални разговори през август за възможни енергийни сделки, които да насърчат Кремъл да сключи мирно споразумение с Украйна, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на петима източници, запознати с преговорите.

По информация на агенцията, сред обсъжданите варианти е било връщането на компанията Exxon Mobil в руския проект "Сахалин-1", както и възможността Русия да закупува американско оборудване за производството на втечнен природен газ (LNG).

Още новини от Украйна

Източници посочват, че темата е била повдигната по време на последното посещение в Москва на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Обсъждания по въпроса са се провели и в Белия дом с участието на президента Доналд Тръмп.

Един от събеседниците на "Ройтерс" твърди, че въпросът е бил засегнат и по време на срещата на върха в Аляска на 15 август. "Белият дом много искаше след срещата в Аляска да излязат гръмки заглавия за голяма инвестиционна сделка. Така Тръмп усеща, че е постигнал нещо", коментира източникът.

В отговор на запитване от "Ройтерс" Белият дом заяви, че "президентът Тръмп и екипът му по националната сигурност продължават диалога с представители на Русия и Украйна с цел да спрат убийствата и да сложат край на войната", като допълниха, че "по-нататъшно обсъждане на тези въпроси в публичното пространство не е в интерес на САЩ".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 2 Отговор
    Обобщено - краварите правят каквото си знаят и опитват да купят Путин !!! Но поради липса на опит не знаят че цар самодържец не може да бъде купен !!!

    17:58 26.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин изложиха амбициозен план който ще ги направи господари на Света.

    17:58 26.08.2025

  • 3 Факт

    6 1 Отговор
    Западният режим е много отчаян и се моли на колене за мир ахаххахах

    18:00 26.08.2025

  • 4 Ротшилд

    5 1 Отговор
    Толкова бой от милиционер не сме яли до момента

    18:01 26.08.2025

  • 5 Ротшилд

    2 1 Отговор
    Толкова бой от милиционер не сме яли до момента

    18:02 26.08.2025

  • 6 Уса

    1 0 Отговор
    Медиините брътвежи нямат нищо общо с реалните решения и договорености между Тръмп и Путин.Първо се виждат на 4 очи а после казват каквото искат хората да чуят,това е много стара тактика и още работи много добре,което не говори добре за мозъците на масовката

    18:04 26.08.2025

  • 7 Механик

    2 0 Отговор
    A обмислял ли е ва варината, Русия да получи цяла украина, а Зеленски и компания да бъдат обесени?
    Щото по мое виждане, само това може да насърчи Путин да спре да ви тричка.

    18:04 26.08.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    кво ги бавят още , незнам...за 4 години не влязоха в Киев , но за толкова ,реални санкции щяха да ги убият

    18:05 26.08.2025

  • 9 След САЩ

    0 0 Отговор
    Краснов ще е следващия вице Президент на Русия и ще маха от мавзолея заедно с шефа си Путлер.

    18:06 26.08.2025

  • 10 След САЩ

    0 0 Отговор
    Краснов ще е следващия вице Президент на Русия и ще маха от мавзолея заедно с шефа си Путлер.

    18:07 26.08.2025