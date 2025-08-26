Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля преименуването на Министерството на отбраната на САЩ на „Министерство на войната“.

„Нарича се Министерство на отбраната, но между нас казано, мисля, че ще променим името. Ако искате да знаете истината, може би скоро ще имаме информация за споделяне“, подчерта Тръмп, припомняйки, че по време на Първата и Втората световна война министерството се е наричало „Министерство на войната“, заяви пред журналисти той. Тръмп отбеляза, че така той нарича Пентагона.

„Според мен това е министерството. Отбраната е свързана с това, но имам чувството, че ще го променим“, подчерта американският лидер. По-рано, отговаряйки на въпроси на журналисти на церемонията по подписването на редица нови изпълнителни заповеди в Белия дом, Тръмп отбеляза също, че смята името „Министерство на войната“ за по-звучно. „Не искаме само отбрана, искаме и нападение“, каза той.

Министерството на войната на САЩ съществува от 1789 до 1947 г., когато е преобразувано в национално военно ведомство. През 1949 г. е преименувано на Министерство на отбраната на САЩ.

Администрацията на САЩ възнамерява да продължи да придобива дялови участия в големи частни компании, подобно на случилото се с Intel.

Тръмп обяви това, докато отговаряше на въпроси на журналисти в началото на среща с южнокорейския си колега И Дже-мьон в Белия дом.

Той беше помолен да коментира сделката за прехвърляне на 10% от акциите на Intel и политиката на администрацията си към големите индустриални предприятия. „И да, ще има и други случаи. Ако имам възможност, ще направя същото. И тогава, знаете ли, ще има глупави хора, които ще кажат: „О, това е позор.“ Това не е позор. Ако някой е готов да ви даде 10% от компанията и вие не платите за това, това се нарича бизнес“, каза той.

„И ще ви кажа, за компания като Intel, както знаете, те са имали своя дял от проблеми. Искам да се справят добре. Бих искал да се справят добре във всеки случай, но в момента особено искам да се справят добре“, добави той.

На 23 август Тръмп обяви, че Съединените щати вече притежават 10-процентен дял в Intel. Тръмп отбеляза, че се е споразумял за това с главния изпълнителен директор на компанията Лип-Бу Танг (китайско име - Чен Лиу).

Тръмп обеща да повиши тарифите и да наложи ограничения върху доставките на американски чипове на страни, които ще налагат цифрови данъци на американските технологични компании.

„Като президент на Съединените щати ще се изправя срещу страните, които са насочени към нашите невероятни американски технологични компании. Цифровите данъци, законите за цифровите услуги и регулациите на цифровия пазар са предназначени да навредят и дискриминират американските технологии“, написа той в Truth Social.

Това трябва „да спре незабавно“, каза Тръмп. „С тази публикация предупреждавам всички страни, които имат цифрови данъци, закони, правила или разпоредби, че ако тези дискриминационни мерки не бъдат премахнати, аз, като президент на Съединените щати, ще наложа значителни допълнителни тарифи върху техния износ за Съединените щати и ще въведа ограничения върху износа на нашите високосигурни технологии и чипове за тези страни“, каза президентът.

„Покажете уважение към Америка и нашите невероятни технологични компании или се изправете пред последствията“, добави той.