Си Дзинпин: Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си

Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си в сферата на сигурността и развитието в усилията си за изграждане на "по-справедлив" световен ред. Това каза китайският президент Си Дзинпин пред гостуващия председател на руския парламент Вячеслав Володин, цитиран от официалната агенция Синхуа, предаде БТА.
Двете страни трябва да запазят традиционното си приятелство и да укрепят стратегическото доверие помежду си, допълни китайският лидер.
"Страните трябва да запазят традиционното приятелство, да укрепят стратегическото доверие помежду си, а също и обмена и сътрудничеството си в редица области. Те трябва заедно да бранят интересите си в сферата на сигурността и развитието, да обединят страните от Глобалния юг и да се придържат към истински многостранен подход, като съдействат за развитието на световния ред в по-справедлива и рационална посока", посочи Си.
Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че след две седмици може да наложи "тежки" санкции на Русия в зависимост от това дали има напредък в прекратяването на руската инвазия, отбелязва Ройтерс.
По-рано този месец Тръмп се срещна с колегата си Владимир Путин в Аляска, но не успя да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски.
Вчера милиардерът републиканец обяви, че Китай трябва да увеличи износа за САЩ на редкоземни магнити, или в противен случай ще наложи на Пекин "200-процентни мита".
Председателят на руската Дума Вячеслав Володин, който във вътрешнополитически план е ключова фигура в обкръжението на Путин, пристигна в Пекин вчера в навечерието на предстоящото посещение на руския лидер в Китай в края на тази седмица, където ще се срещне с десетки световни лидери от Глобалния юг, сред които индийския министър-председател Нарендра Моди, в рамките на форум за сигурност.
Индийските износители се готвят за влизането в сила от утре на нови 25-процентни мита като наказание за това, че Делхи купува руски петрол.
Путин ще бъде и най-почетният чуждестранен гост на военния парад в Пекин идната седмица по случай юбилейната 80-та годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.
В навечерието на събитието, което се очаква да бъде голяма публична демонстрация на модернизираните китайски въоръжени сили, Пекин разгърна кампания в общественото пространство, чието основно послание е, че Китай и бившият Съветски съюз са изиграли ключова роля на азиатския и европейския театър на бойните действия по време на Втората световна война.
Китайско-руските отношения са "източник на стабилност за световния мир", каза Си.
1 Пич
10:46 26.08.2025
2 Правилно
Коментиран от #6, #9
10:46 26.08.2025
3 стоян георгиев
10:46 26.08.2025
4 како писарке
китай и индия се отдръпвали от Русия
10:47 26.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #15
10:47 26.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Отгоре ми се казва
10:49 26.08.2025
8 Злобното Джуджи
Продолжаваме вперед - (по)Беда будет за нами 😄
10:49 26.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Един много смешен виц
Коментиран от #13
10:50 26.08.2025
11 Факт
До коментар #6 от "стоян георгиев":САЩ сее само зло по света. Войни, интриги, метежи, преврати, цветни революции и след това обира и опосква всичко като скакалци.
Коментиран от #19, #21
10:51 26.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 стоян георгиев
До коментар #10 от "Един много смешен виц":Интересно защоюпутим постоянно плаче против тия санкции дето не работят?
Коментиран от #22
10:51 26.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 По точно
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тръмп играе с Русия и Китай, срещу Европа. Какъв ти е проблема?
10:52 26.08.2025
16 Бъди първият
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Направи едно добро в живота си.
10:52 26.08.2025
17 Цък
10:52 26.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 стоян георгиев
До коментар #11 от "Факт":А Русия и Китай какво правят? Те сеят красота и мир а? И що не се заселвате там? Що само в бг има 10000 избягали китаеца дето бачкат.по Илиянци и поне 50000 руснака ?що те бягат насам дето е лошо а ни един от вас не отива там дето е хубаво?
Коментиран от #26, #35
10:53 26.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Така е
До коментар #11 от "Факт":Особено сега, когато САЩ помагат на терористична Русия!
Коментиран от #23
10:54 26.08.2025
22 Санкциите стоенчо
До коментар #13 от "стоян георгиев":логично пречат, но по отношение за вреда, вредят в пъти повече на Европа. Но на теб какво ти пука за Европа и България.
Коментиран от #32
10:55 26.08.2025
23 Ами терористи до сега
До коментар #21 от "Така е":създава все САЩ. А сега създаде и държава терорист в лицето на Украйна.
10:56 26.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Вижте
Православен славянин Путин, хахаха!
И нас искат да изкарат славяни, като него!
Коментиран от #28, #29
10:57 26.08.2025
26 Ами Русия и Китай
До коментар #19 от "стоян георгиев":не съм видял да правят като САЩ по света.
Коментиран от #34
10:57 26.08.2025
27 Швейк
10:58 26.08.2025
28 стоян георгиев
До коментар #25 от "Вижте":Няма как да приличат на теб със западнопакистанските си корени .и три слънчеви бани по рождение.миши хахах.
11:00 26.08.2025
29 Абе
До коментар #25 от "Вижте":Не прилича на китаец. По-скоро на варяг, но това е нормално, все пак е от Санкт Петербург.
Коментиран от #31, #36
11:01 26.08.2025
30 Включете
11:01 26.08.2025
31 Варягите са нормани!
До коментар #29 от "Абе":Ти смени диоптъра!
11:03 26.08.2025
32 стоян георгиев
До коментар #22 от "Санкциите стоенчо":Пак почна съснспама нали.обясни конкретно как сащ пречат на Европа? Дай нещо с което са попречили о ти лично си загубил!
11:03 26.08.2025
33 Остап Бендер
11:05 26.08.2025
34 стоян георгиев
До коментар #26 от "Ами Русия и Китай":Гледай по добре!и пак питам и не знам защо се обиждате от въпроса?защо не заминавате масово да живеете в Русия и Китай като обикновенно хора както го правите към сащ?нали е много хубаво и справедливо?от Русия избяга над 60%от българското население което бе едва 25000човека.даже и тези деца на комунисти и смесени бракове избягаха в последните десет години.останаха едва 11000.повече.има в Костинброд.за сравнение Чикаго е втория по големина български град с над 300000бтлгари.бо ли ми обяснил на какво се дължи това?
11:07 26.08.2025
35 Нашите
До коментар #19 от "стоян георгиев":Капеи обичат да им е гадно ,затова не ходили в Расията
Коментиран от #37
11:08 26.08.2025
36 стоян георгиев
До коментар #29 от "Абе":Варяг означава викинг.путин прилича на чукча.къде е викинга къде чукчата.вокингите са руси едри хора чукчите са дребни монголоиди.
11:10 26.08.2025
37 стоян георгиев
До коментар #35 от "Нашите":Явно не обичат достатъчно.в Русия та щеше да имат върховни преживявания .
11:10 26.08.2025