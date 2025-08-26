Новини
Си Дзинпин: Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си

26 Август, 2025 10:44

Двете страни трябва да запазят традиционното си приятелство и да укрепят стратегическото доверие помежду си, допълни китайският лидер

Си Дзинпин: Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Китай и Русия трябва заедно да защитават интересите си в сферата на сигурността и развитието в усилията си за изграждане на "по-справедлив" световен ред. Това каза китайският президент Си Дзинпин пред гостуващия председател на руския парламент Вячеслав Володин, цитиран от официалната агенция Синхуа, предаде БТА.

Двете страни трябва да запазят традиционното си приятелство и да укрепят стратегическото доверие помежду си, допълни китайският лидер.

"Страните трябва да запазят традиционното приятелство, да укрепят стратегическото доверие помежду си, а също и обмена и сътрудничеството си в редица области. Те трябва заедно да бранят интересите си в сферата на сигурността и развитието, да обединят страните от Глобалния юг и да се придържат към истински многостранен подход, като съдействат за развитието на световния ред в по-справедлива и рационална посока", посочи Си.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че след две седмици може да наложи "тежки" санкции на Русия в зависимост от това дали има напредък в прекратяването на руската инвазия, отбелязва Ройтерс.

По-рано този месец Тръмп се срещна с колегата си Владимир Путин в Аляска, но не успя да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски.

Вчера милиардерът републиканец обяви, че Китай трябва да увеличи износа за САЩ на редкоземни магнити, или в противен случай ще наложи на Пекин "200-процентни мита".

Председателят на руската Дума Вячеслав Володин, който във вътрешнополитически план е ключова фигура в обкръжението на Путин, пристигна в Пекин вчера в навечерието на предстоящото посещение на руския лидер в Китай в края на тази седмица, където ще се срещне с десетки световни лидери от Глобалния юг, сред които индийския министър-председател Нарендра Моди, в рамките на форум за сигурност.

Индийските износители се готвят за влизането в сила от утре на нови 25-процентни мита като наказание за това, че Делхи купува руски петрол.

Путин ще бъде и най-почетният чуждестранен гост на военния парад в Пекин идната седмица по случай юбилейната 80-та годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.

В навечерието на събитието, което се очаква да бъде голяма публична демонстрация на модернизираните китайски въоръжени сили, Пекин разгърна кампания в общественото пространство, чието основно послание е, че Китай и бившият Съветски съюз са изиграли ключова роля на азиатския и европейския театър на бойните действия по време на Втората световна война.

Китайско-руските отношения са "източник на стабилност за световния мир", каза Си.


Китай
Оценка 4.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 2 Отговор
    Големите страхове на краварите и Урсулианците се сбъдват !!!

    10:46 26.08.2025

  • 2 Правилно

    17 2 Отговор
    Заедно сте огромна сила. Само да не се забравите и превърнете в САЩ.

    Коментиран от #6, #9

    10:46 26.08.2025

  • 3 стоян георгиев

    3 28 Отговор
    Оста на злото се оформи.русия отново е в основата .

    10:46 26.08.2025

  • 4 како писарке

    24 2 Отговор
    нали доскоро ни пускаше кьор фишеци че
    китай и индия се отдръпвали от Русия

    10:47 26.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 16 Отговор
    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.Това не се харесва на Китай.

    Коментиран от #15

    10:47 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Отгоре ми се казва

    1 14 Отговор
    Ватенката е отишъл да проси.

    10:49 26.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    4 13 Отговор
    За Четири Года Русия потурчи 400 000 войничета.
    Продолжаваме вперед - (по)Беда будет за нами 😄

    10:49 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Един много смешен виц

    16 0 Отговор
    Тръмп щял да налага санкции на Русия. Смях!

    Коментиран от #13

    10:50 26.08.2025

  • 11 Факт

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    САЩ сее само зло по света. Войни, интриги, метежи, преврати, цветни революции и след това обира и опосква всичко като скакалци.

    Коментиран от #19, #21

    10:51 26.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    1 10 Отговор

    До коментар #10 от "Един много смешен виц":

    Интересно защоюпутим постоянно плаче против тия санкции дето не работят?

    Коментиран от #22

    10:51 26.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По точно

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тръмп играе с Русия и Китай, срещу Европа. Какъв ти е проблема?

    10:52 26.08.2025

  • 16 Бъди първият

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Направи едно добро в живота си.

    10:52 26.08.2025

  • 17 Цък

    8 0 Отговор
    Целта на САЩ винаги е била да не допусне Русия да не се сближава с Европа и Китай. С Европа успяха но с безумните санкции тласка Китай и Русия към все по близко сътрудничество. Абсолютно съм сигурен, че Русия няма никакви илюзии спрямо Китай и че ….

    10:52 26.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян георгиев

    5 13 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    А Русия и Китай какво правят? Те сеят красота и мир а? И що не се заселвате там? Що само в бг има 10000 избягали китаеца дето бачкат.по Илиянци и поне 50000 руснака ?що те бягат насам дето е лошо а ни един от вас не отива там дето е хубаво?

    Коментиран от #26, #35

    10:53 26.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така е

    1 9 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Особено сега, когато САЩ помагат на терористична Русия!

    Коментиран от #23

    10:54 26.08.2025

  • 22 Санкциите стоенчо

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    логично пречат, но по отношение за вреда, вредят в пъти повече на Европа. Но на теб какво ти пука за Европа и България.

    Коментиран от #32

    10:55 26.08.2025

  • 23 Ами терористи до сега

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Така е":

    създава все САЩ. А сега създаде и държава терорист в лицето на Украйна.

    10:56 26.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вижте

    3 11 Отговор
    ги двамата в профил на снимката- коментарите с излишни!
    Православен славянин Путин, хахаха!
    И нас искат да изкарат славяни, като него!

    Коментиран от #28, #29

    10:57 26.08.2025

  • 26 Ами Русия и Китай

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    не съм видял да правят като САЩ по света.

    Коментиран от #34

    10:57 26.08.2025

  • 27 Швейк

    3 5 Отговор
    В интерес и на двамата е Путин да служи вярно на Императора.

    10:58 26.08.2025

  • 28 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Вижте":

    Няма как да приличат на теб със западнопакистанските си корени .и три слънчеви бани по рождение.миши хахах.

    11:00 26.08.2025

  • 29 Абе

    3 8 Отговор

    До коментар #25 от "Вижте":

    Не прилича на китаец. По-скоро на варяг, но това е нормално, все пак е от Санкт Петербург.

    Коментиран от #31, #36

    11:01 26.08.2025

  • 30 Включете

    7 0 Отговор
    и С.Корея, Индия и Иран.

    11:01 26.08.2025

  • 31 Варягите са нормани!

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    Ти смени диоптъра!

    11:03 26.08.2025

  • 32 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Санкциите стоенчо":

    Пак почна съснспама нали.обясни конкретно как сащ пречат на Европа? Дай нещо с което са попречили о ти лично си загубил!

    11:03 26.08.2025

  • 33 Остап Бендер

    1 2 Отговор
    Ние монголоидите трябва да си помагаме

    11:05 26.08.2025

  • 34 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ами Русия и Китай":

    Гледай по добре!и пак питам и не знам защо се обиждате от въпроса?защо не заминавате масово да живеете в Русия и Китай като обикновенно хора както го правите към сащ?нали е много хубаво и справедливо?от Русия избяга над 60%от българското население което бе едва 25000човека.даже и тези деца на комунисти и смесени бракове избягаха в последните десет години.останаха едва 11000.повече.има в Костинброд.за сравнение Чикаго е втория по големина български град с над 300000бтлгари.бо ли ми обяснил на какво се дължи това?

    11:07 26.08.2025

  • 35 Нашите

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Капеи обичат да им е гадно ,затова не ходили в Расията

    Коментиран от #37

    11:08 26.08.2025

  • 36 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    Варяг означава викинг.путин прилича на чукча.къде е викинга къде чукчата.вокингите са руси едри хора чукчите са дребни монголоиди.

    11:10 26.08.2025

  • 37 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нашите":

    Явно не обичат достатъчно.в Русия та щеше да имат върховни преживявания .

    11:10 26.08.2025

Новини по държави:
