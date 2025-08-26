Новини
Киев призна за първи път: Да, руски бойни подразделения нахлуха в Днепропетровска област
Киев призна за първи път: Да, руски бойни подразделения нахлуха в Днепропетровска област

26 Август, 2025 19:07 1 504 67

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано отхвърли значението на настъплението на Русия в региона, описвайки го миналия месец като целящо да постигне медийна победа

Киев призна за първи път: Да, руски бойни подразделения нахлуха в Днепропетровска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украйна призна днес за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че напредва от юли, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Да, те са навлезли" в тази територия, където "в момента се водят боеве", каза пред AФП Виктор Трехубов, говорител на украинската армия в този район. Досега Киев отричаше да има каквото и да било руско настъпление там.

Русия е превзела две села в югоизточната украинска Днепропетровска област, потвърдиха украински изследователи на публично достъпни източници на информация, докато войските на Кремъл продължават офанзивата си на фона на забавените дипломатически усилия за прекратяване на войната, отбеляза Ройтерс.

Украинската армия, която е в неравностойно положение по отношение на численост и въоръжение, се бори да отблъсне настъплението на руските войски в голяма част от източната част на страната, докато Москва увеличава натиска върху Киев да отстъпи територии в рамките на евентуални мирни преговори.

Руските сили сега окупират селата Запоризке и Новогеоргиевка, съобщи сайтът "ДийпСтейт" (DeepState), който следи развитието на бойното поле. Министерството на отбраната в Москва по-рано съобщи, че неговите сили са превзели и двете села.

Днес украинската армия отхвърли като неверни съобщенията, че руските войски са окупирали тези села.

"Руснаците са навлезли (там) и се опитват да установят контрол", каза пред Ройтерс украинският военен говорител Виктор Трехубов, имайки предвид Запоризке и Новогеоргиевка. "Нашите сили се борят да запазят позициите си", добави той.

Руските сили заявиха през юли, че са превзели първото си село в Днепропетровска област, която не е сред петте украински региона, за които Русия претендира като своя територия.

Картата на "ДийпСтейт" показва, че поне още две други села в Днепропетровска област са окупирани или са място на сражения, сравнително малки площи в региона с площ над 31 000 квадратни километра.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано отхвърли значението на настъплението на Русия в региона, описвайки го миналия месец като целящо да постигне "медийна победа".


Украйна
  • 1 Тепърва

    59 4 Отговор
    ще признават, защото клякат !

    19:08 26.08.2025

  • 2 стоян георгиев

    6 50 Отговор
    Две села от юли.сериозен напредък...хаха...

    Коментиран от #6, #9, #18, #27, #57

    19:09 26.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 уКраински гамбит

    39 0 Отговор
    М@ чкай Вова до пълната капитулация
    на киевския режим.

    19:11 26.08.2025

  • 5 УДРИ С ЛОПАТАТА

    42 0 Отговор
    Бандерите бягат като овци.

    19:11 26.08.2025

  • 6 А бре,

    34 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    един път така, друг път онака !

    19:12 26.08.2025

  • 7 Механик

    42 2 Отговор
    И тази нощ ще има възпалени укро-тролове. И тази нощ розавите птеродактили ще "съкрушават Кремъл".
    СЛАВА РОССИИ!
    Българите сме с вас!

    19:13 26.08.2025

  • 8 ГУРГУЛИЦА ПАШОВА МЕДАРОВА

    32 2 Отговор
    ДНЕПЪР ЩЕ БЪДЕ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАИНА

    19:13 26.08.2025

  • 9 Еееееех СтоЕнчо

    34 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    От диванЯ ти е лесно да коментираш
    а питаш ли на просячето кВо му е 😁🤣

    Коментиран от #12

    19:13 26.08.2025

  • 10 Ъъъъъъъъъ

    24 0 Отговор
    А сега де:

    "Руските сили сега окупират селата Запоризке и Новогеоргиевка, съобщи сайтът "ДийпСтейт" (DeepState), който следи развитието на бойното поле."

    Украински източници:

    "Информацията за предполагаемата окупация на тези населени места от руски войски не е вярна.

    Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, опровергавайки информацията на проекта DeepState от 26 август."

    😂

    19:15 26.08.2025

  • 11 az СВО Победа80

    35 1 Отговор
    Накратко:

    1. Към 26.08.2025г. руснаците са освободили 38,4 кв.км. от Днепропетровска област.

    2. При напредването си руснаците не срещат сериозна съпротива от страна на ВСУ. Киев не разполага с достатъчно жива сила и с техника, за да ги спре.

    Коментиран от #28

    19:16 26.08.2025

  • 12 Механик

    30 0 Отговор

    До коментар #9 от "Еееееех СтоЕнчо":

    Никак даже не му е лесно на Стоенчо.
    Вече 6-7 месеца се чуди дали Тръмп е "техен човек" или е "агент Краснов".
    Един път вика Слава наТръмп, другия път го кълне като дърта ромка на кооперативен пазар.
    А и нощем вече изобщо не спи, горкия.
    Мъкааааа! Мъка, Пелагия Петровна! Мъкааааа!!!

    Коментиран от #53

    19:16 26.08.2025

  • 13 катран

    24 0 Отговор
    сравнително малки площи...когато говорим за превзети от руснаци територии..Капка по капка, вир става...

    Коментиран от #40

    19:17 26.08.2025

  • 14 Сатана Z

    25 3 Отговор
    За пореден път : Слава на Русия Укрите не трябваше да започват война ,която не могат да спечелят.

    19:19 26.08.2025

  • 15 Хирохито

    4 23 Отговор
    🇺🇦🎥 Скоро ще се състои украинската премиера на документалния филм „Битката за Киев“ на известния френски журналист-документалист и писател Оливие Трук. Този филм, заснет със съдействието на Въоръжените сили на Украйна, разказва историята на 37 дни през 2022 г., които останаха в историята.

    В продължение на 70 минути водещи свидетели, актьори и изключителни архивни кадри ни отвеждат в самото сърце на битката, спасила Украйна в първите седмици на най-трудната война на европейския континент след Втората световна война.

    ❗„Битката за Киев“ показва най-трудните моменти от битките в районите на Гостомел, Ирпинь, Мощун и др.

    Героите на филма са офицери, сержанти, войници, доброволци и опълченци, благодарение на чиято безкористност Киевската област оцеля, а с нея и цялата страна. Това е историята на онези, които спасиха Киев и независима Украйна.
    „Този ​​филм ми позволи да се доближа до украинците, до техния дух, подхранван от Оранжевата революция до драматичните дни на Евромайдана, до един изключително свободен, изключително европейски народ, който, надявам се, ще играе важна роля в бъдещето на Европа“, каза Оливие Трук.

    Филмът „Битката за Киев“ вече е пуснат по френския канал Canal+ и е планиран за прожекция в Украйна.

    Коментиран от #20, #29, #37

    19:20 26.08.2025

  • 16 Анонимен

    18 1 Отговор
    Медийните победи,според Зеленият,водят до напредък на силите от Изток.Те идат.

    19:21 26.08.2025

  • 17 Последно?

    4 16 Отговор
    Орките превзели,ли са двете села или около Димитровден ?И колко от тях са избити?

    19:22 26.08.2025

  • 18 Ъъъъъъъъ

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Абе чувам, че Путин е отворил пристанищата в Бердянск и Мариупол за международни кораби, щото вече ги брои за руски....Зеления бълва огън и жупел и настоява за "строги санкции". Било нарушение на международното право...Нещо знаеш ли по въпроса?🤔

    Коментиран от #23

    19:22 26.08.2025

  • 19 ПРИЯТНА Е ЛИПСАТА НА ЦЕНТАЦИ

    14 0 Отговор
    Изпаднали са в ступор.

    Коментиран от #63

    19:23 26.08.2025

  • 20 Е нали👇

    5 12 Отговор

    До коментар #15 от "Хирохито":

    Киев за два дня и всьо?

    19:23 26.08.2025

  • 21 ти да видиш

    15 1 Отговор
    зеленияпор е дyпен!

    19:24 26.08.2025

  • 22 Гориил

    2 13 Отговор
    Русия не трябваше да започва война,която никога няма да спечели.

    19:25 26.08.2025

  • 23 гайтанджиева

    1 11 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъъъъъъ":

    Чуваш руски фейкове.

    19:26 26.08.2025

  • 24 ZА ПОБЕДУ!

    10 1 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    ха за ров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    19:26 26.08.2025

  • 25 ФЕЙК - либераст

    14 2 Отговор
    Слушайте ВВС, Бесарабски фронт УНИАВ, ФЕДОМ, Дойче веле и най-вече какво казва Зеленски и винаги поглеждайте от къде изгрява слънцето!

    19:26 26.08.2025

  • 26 стоян

    1 14 Отговор
    Поне 2000 блатни орки са измряли за тия две разрушени селца - това победа ли е

    Коментиран от #32, #54

    19:27 26.08.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Днес, 2 села, на седмица10. Средно.Лека по Лека, 1 700 000 . Наближава и последния.

    19:27 26.08.2025

  • 28 Сметнах,сметах

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Вече трябваше да са превзели Аляска.

    Коментиран от #38

    19:27 26.08.2025

  • 29 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хирохито":

    "Героите на филма са офицери, сержанти, войници, доброволци и опълченци.." , които вече отдавна не са между живите.
    п.п.
    Киев ви го остъпиха руските в знак на добра воля и желание за мирно решение. Само дето Борката с перчема не ви даде да подпишете за мир.
    Е, сега руснаците ще ви дотричат, па вие после викайте "слава украине".

    19:28 26.08.2025

  • 30 те и за други работи ще признаят

    12 0 Отговор
    В нощта на 04.08.2025 година е станало това, което ще стане повратна точка на цялата геополитическа конфронтация за последните години. Западът, в лицето на Великобритания и Франция, се е решил на безумна крачка — тайно прехвърляне на военен десант в Одеса с цел, блокиране на южното направление и проваляне на руското настъпление.

    Само не отчели едно , че руснаците ще разберат и ще реагират . Очаквали са че и да разберат , само ще протестират без да реагират .
    Обаче ония ги смляли на пастет и козя пастарма .
    Опитите за отстъпление на британците и французите към точките за евакуация завършили с унищожение.

    За първите 6 часа били унищожени повече от 230 чуждестранни военнослужещи, включително командирите на групи, радисти и специалисти по координация на дронове. Французите понесли най-много загуби. По утвърдени данни тяхната рота била напълно унищожена в района на Суворовския парк.

    Коментиран от #44, #48

    19:29 26.08.2025

  • 31 Тома

    10 2 Отговор
    Киев призна но феновете му във факти никога

    19:29 26.08.2025

  • 32 Само питам

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "стоян":

    За това ли чувалите към Киев пристигат с влакове ?

    Коментиран от #47

    19:30 26.08.2025

  • 33 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    4 10 Отговор
    Днес фашистка Русия се оттегли от Международната конвенция против изтезанията.
    С това фашистка Русия признава, че възнамерява да прилага изтезания върху хора и не зачита международното право.
    Тази паразитна империя трябва да бъде з а л и ч е н а от лицето на Земята!

    Коментиран от #41, #46

    19:30 26.08.2025

  • 34 Хахахаха

    0 8 Отговор
    Навлезли, не означава превзели! Раша все още не е окупирала 28 процента в Донецка област. 28 процента от Донецка област са под контрола на ВСУ!

    19:31 26.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Смешник

    5 3 Отговор
    Селата освободени от руснаците в Днепропетровска област са осем а не две според министерството на отбраната на Русия На кого да вярваме Мисля че отговора е ясен

    19:31 26.08.2025

  • 37 Патравата руска армия

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хирохито":

    Ааааа това ще се гледа . Патравите как ги разколачиха

    19:31 26.08.2025

  • 38 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сметнах,сметах":

    Много си близо до истината. Дефакто руснаците ПРЕВЗЕХА Аляска. Минаха по червен килим, и бяха тържествено ескортирани от самолети на САЩ.
    Бяха посрещнати като ПОБЕДИТЕЛИ.

    19:31 26.08.2025

  • 39 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    10 1 Отговор
    Англосаксите ще вземат от окраина само на геврека дупката.

    19:31 26.08.2025

  • 40 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "катран":

    Много точно казано малки малки колко да са малки двайдесет процента от територията на Украйна 😁 България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺

    19:31 26.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 гост

    5 0 Отговор
    "Картата на "Дийп Стейт" показва, че поне 2 други села в Днепропетровска област са окупирани или са място за сражения, СРАВНИТЕЛНО МАЛКИ ПЛОЩИ В РЕГИОНА С ПЛОЩ НАД 31 000 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА."

    19:32 26.08.2025

  • 43 Дух

    1 5 Отговор
    Засега Румъния 🇷🇴🇷🇴 удържа фронта срещу ватенките и Путя а българските копейки зелен газ пикаят, но аз ще им сервирам жълтата си урина

    19:33 26.08.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "те и за други работи ще признаят":

    Идеално!!!

    19:33 26.08.2025

  • 45 4-та година "Киев за 3 дня"

    1 7 Отговор
    4-та година едни и същи мантри от майкопродавците, работещи за вражеската страна РФ.

    Коментиран от #55

    19:34 26.08.2025

  • 46 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?

    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    19:34 26.08.2025

  • 47 ааа

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Само питам":

    Баце що му обръщаш внимание на тоя тъпанар дето се прави на гоУем стратег? Я си го турни на онЯ работа.

    19:34 26.08.2025

  • 48 Стенли

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "те и за други работи ще признаят":

    Браво на руските герои 👍

    19:35 26.08.2025

  • 49 Дух

    2 1 Отговор
    В Гърция поне си знаех мястото Бездомник на който ранно или късно щяха да ми вземат органите и да ги дарят на науката,а в България съм пръв сред последните нищо хубаво не ми е дала 25 години но винаги вярвам че има втори шанс и надежда да ме разфасоват на парчета за органи в Гърция и Да УМРА

    19:35 26.08.2025

  • 50 Левски

    6 0 Отговор
    Абе, скоро ще си признаете, че сте си руснаци, ама ще стане по трудния начин.

    19:36 26.08.2025

  • 51 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 6 Отговор
    Слава на украинските ни братя 🇧🇬🇺🇦
    Всеки успех на България е смърт за Русия !

    Коментиран от #56, #58, #60

    19:36 26.08.2025

  • 52 Уса

    5 0 Отговор
    Има още много да признават,чак до 2014та всичко ще признаят и лекетата соросоидчета ще се изпокрият от шубе

    19:36 26.08.2025

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Стуенчу, има два избора, да го Lapа или да го Duhа. Такъв уареден е че е само за Уклайна

    19:36 26.08.2025

  • 54 Ех, стоянее

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян":

    кой къде те хване, кравешка подложке...

    19:37 26.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Соромоидите, не сте българи. Вие до среди Тръмп да стане президент приемахте 32 пола ща верно...

    19:38 26.08.2025

  • 57 Военен

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    6 села са вече

    19:38 26.08.2025

  • 58 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев айде нема нужда аман от такива демократи

    Коментиран от #61

    19:39 26.08.2025

  • 59 Зелю

    2 0 Отговор
    Скъпа , къде ти е вазелина , къде ти е вазелина..... много е важно.....

    19:39 26.08.2025

  • 60 ти наистина ли

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Като гледаш коментарите , как българския народ подкрепя украйна ?

    19:39 26.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Винкело

    1 0 Отговор
    31 хиляди квадратни километра - "малка територия"? Е, щом казват... У нашенско това са Варненска, Шуменска, Добричка, Силистренска, Търговищка, Русенска, Разградска и Великотърновска област, взети заедно. Айде, хаирлия да е...

    Коментиран от #65

    19:40 26.08.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ПРИЯТНА Е ЛИПСАТА НА ЦЕНТАЦИ":

    Не се ли пише "центОвце"- колега?

    19:41 26.08.2025

  • 64 Шок и ужас

    0 0 Отговор
    ДВЕ села...

    19:41 26.08.2025

  • 65 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Винкело":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    19:42 26.08.2025

  • 66 Злото винаги лъже

    0 0 Отговор
    постоянни лъжи от терористичният режим в Украйна и поддръжниците му.

    19:43 26.08.2025

  • 67 Tётя Мyтpaфановна

    0 0 Отговор
    Истинска мистика.
    Защо нито един другар от 80-те % русофили, не пожела да се възползва от поканата на др. Путин и да заживее мечтания си живот в Русия или поне детето си да прати да учи, да служи ... ?!

    Другари, имате ли логичен отговор ?

    19:43 26.08.2025

