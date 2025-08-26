Киев призна за първи път: Да, руски бойни подразделения нахлуха в Днепропетровска област

Украйна призна днес за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че напредва от юли, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
"Да, те са навлезли" в тази територия, където "в момента се водят боеве", каза пред AФП Виктор Трехубов, говорител на украинската армия в този район. Досега Киев отричаше да има каквото и да било руско настъпление там.
Русия е превзела две села в югоизточната украинска Днепропетровска област, потвърдиха украински изследователи на публично достъпни източници на информация, докато войските на Кремъл продължават офанзивата си на фона на забавените дипломатически усилия за прекратяване на войната, отбеляза Ройтерс.
Украинската армия, която е в неравностойно положение по отношение на численост и въоръжение, се бори да отблъсне настъплението на руските войски в голяма част от източната част на страната, докато Москва увеличава натиска върху Киев да отстъпи територии в рамките на евентуални мирни преговори.
Руските сили сега окупират селата Запоризке и Новогеоргиевка, съобщи сайтът "ДийпСтейт" (DeepState), който следи развитието на бойното поле. Министерството на отбраната в Москва по-рано съобщи, че неговите сили са превзели и двете села.
Днес украинската армия отхвърли като неверни съобщенията, че руските войски са окупирали тези села.
"Руснаците са навлезли (там) и се опитват да установят контрол", каза пред Ройтерс украинският военен говорител Виктор Трехубов, имайки предвид Запоризке и Новогеоргиевка. "Нашите сили се борят да запазят позициите си", добави той.
Руските сили заявиха през юли, че са превзели първото си село в Днепропетровска област, която не е сред петте украински региона, за които Русия претендира като своя територия.
Картата на "ДийпСтейт" показва, че поне още две други села в Днепропетровска област са окупирани или са място на сражения, сравнително малки площи в региона с площ над 31 000 квадратни километра.
Украинският президент Володимир Зеленски по-рано отхвърли значението на настъплението на Русия в региона, описвайки го миналия месец като целящо да постигне "медийна победа".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тепърва
19:08 26.08.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #6, #9, #18, #27, #57
19:09 26.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 уКраински гамбит
на киевския режим.
19:11 26.08.2025
5 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:11 26.08.2025
6 А бре,
До коментар #2 от "стоян георгиев":един път така, друг път онака !
19:12 26.08.2025
7 Механик
СЛАВА РОССИИ!
Българите сме с вас!
19:13 26.08.2025
8 ГУРГУЛИЦА ПАШОВА МЕДАРОВА
19:13 26.08.2025
9 Еееееех СтоЕнчо
До коментар #2 от "стоян георгиев":От диванЯ ти е лесно да коментираш
а питаш ли на просячето кВо му е 😁🤣
Коментиран от #12
19:13 26.08.2025
10 Ъъъъъъъъъ
"Руските сили сега окупират селата Запоризке и Новогеоргиевка, съобщи сайтът "ДийпСтейт" (DeepState), който следи развитието на бойното поле."
Украински източници:
"Информацията за предполагаемата окупация на тези населени места от руски войски не е вярна.
Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, опровергавайки информацията на проекта DeepState от 26 август."
😂
19:15 26.08.2025
11 az СВО Победа80
1. Към 26.08.2025г. руснаците са освободили 38,4 кв.км. от Днепропетровска област.
2. При напредването си руснаците не срещат сериозна съпротива от страна на ВСУ. Киев не разполага с достатъчно жива сила и с техника, за да ги спре.
Коментиран от #28
19:16 26.08.2025
12 Механик
До коментар #9 от "Еееееех СтоЕнчо":Никак даже не му е лесно на Стоенчо.
Вече 6-7 месеца се чуди дали Тръмп е "техен човек" или е "агент Краснов".
Един път вика Слава наТръмп, другия път го кълне като дърта ромка на кооперативен пазар.
А и нощем вече изобщо не спи, горкия.
Мъкааааа! Мъка, Пелагия Петровна! Мъкааааа!!!
Коментиран от #53
19:16 26.08.2025
13 катран
Коментиран от #40
19:17 26.08.2025
14 Сатана Z
19:19 26.08.2025
15 Хирохито
В продължение на 70 минути водещи свидетели, актьори и изключителни архивни кадри ни отвеждат в самото сърце на битката, спасила Украйна в първите седмици на най-трудната война на европейския континент след Втората световна война.
❗„Битката за Киев“ показва най-трудните моменти от битките в районите на Гостомел, Ирпинь, Мощун и др.
Героите на филма са офицери, сержанти, войници, доброволци и опълченци, благодарение на чиято безкористност Киевската област оцеля, а с нея и цялата страна. Това е историята на онези, които спасиха Киев и независима Украйна.
„Този филм ми позволи да се доближа до украинците, до техния дух, подхранван от Оранжевата революция до драматичните дни на Евромайдана, до един изключително свободен, изключително европейски народ, който, надявам се, ще играе важна роля в бъдещето на Европа“, каза Оливие Трук.
Филмът „Битката за Киев“ вече е пуснат по френския канал Canal+ и е планиран за прожекция в Украйна.
Коментиран от #20, #29, #37
19:20 26.08.2025
16 Анонимен
19:21 26.08.2025
17 Последно?
19:22 26.08.2025
18 Ъъъъъъъъ
До коментар #2 от "стоян георгиев":Абе чувам, че Путин е отворил пристанищата в Бердянск и Мариупол за международни кораби, щото вече ги брои за руски....Зеления бълва огън и жупел и настоява за "строги санкции". Било нарушение на международното право...Нещо знаеш ли по въпроса?🤔
Коментиран от #23
19:22 26.08.2025
19 ПРИЯТНА Е ЛИПСАТА НА ЦЕНТАЦИ
Коментиран от #63
19:23 26.08.2025
20 Е нали👇
До коментар #15 от "Хирохито":Киев за два дня и всьо?
19:23 26.08.2025
21 ти да видиш
19:24 26.08.2025
22 Гориил
19:25 26.08.2025
23 гайтанджиева
До коментар #18 от "Ъъъъъъъъ":Чуваш руски фейкове.
19:26 26.08.2025
24 ZА ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
ха за ров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
19:26 26.08.2025
25 ФЕЙК - либераст
19:26 26.08.2025
26 стоян
Коментиран от #32, #54
19:27 26.08.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "стоян георгиев":Днес, 2 села, на седмица10. Средно.Лека по Лека, 1 700 000 . Наближава и последния.
19:27 26.08.2025
28 Сметнах,сметах
До коментар #11 от "az СВО Победа80":Вече трябваше да са превзели Аляска.
Коментиран от #38
19:27 26.08.2025
29 Механик
До коментар #15 от "Хирохито":"Героите на филма са офицери, сержанти, войници, доброволци и опълченци.." , които вече отдавна не са между живите.
п.п.
Киев ви го остъпиха руските в знак на добра воля и желание за мирно решение. Само дето Борката с перчема не ви даде да подпишете за мир.
Е, сега руснаците ще ви дотричат, па вие после викайте "слава украине".
19:28 26.08.2025
30 те и за други работи ще признаят
Само не отчели едно , че руснаците ще разберат и ще реагират . Очаквали са че и да разберат , само ще протестират без да реагират .
Обаче ония ги смляли на пастет и козя пастарма .
Опитите за отстъпление на британците и французите към точките за евакуация завършили с унищожение.
За първите 6 часа били унищожени повече от 230 чуждестранни военнослужещи, включително командирите на групи, радисти и специалисти по координация на дронове. Французите понесли най-много загуби. По утвърдени данни тяхната рота била напълно унищожена в района на Суворовския парк.
Коментиран от #44, #48
19:29 26.08.2025
31 Тома
19:29 26.08.2025
32 Само питам
До коментар #26 от "стоян":За това ли чувалите към Киев пристигат с влакове ?
Коментиран от #47
19:30 26.08.2025
33 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
С това фашистка Русия признава, че възнамерява да прилага изтезания върху хора и не зачита международното право.
Тази паразитна империя трябва да бъде з а л и ч е н а от лицето на Земята!
Коментиран от #41, #46
19:30 26.08.2025
34 Хахахаха
19:31 26.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Смешник
19:31 26.08.2025
37 Патравата руска армия
До коментар #15 от "Хирохито":Ааааа това ще се гледа . Патравите как ги разколачиха
19:31 26.08.2025
38 Механик
До коментар #28 от "Сметнах,сметах":Много си близо до истината. Дефакто руснаците ПРЕВЗЕХА Аляска. Минаха по червен килим, и бяха тържествено ескортирани от самолети на САЩ.
Бяха посрещнати като ПОБЕДИТЕЛИ.
19:31 26.08.2025
39 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
19:31 26.08.2025
40 Стенли
До коментар #13 от "катран":Много точно казано малки малки колко да са малки двайдесет процента от територията на Украйна 😁 България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺
19:31 26.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 гост
19:32 26.08.2025
43 Дух
19:33 26.08.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "те и за други работи ще признаят":Идеално!!!
19:33 26.08.2025
45 4-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #55
19:34 26.08.2025
46 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!
До коментар #33 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
19:34 26.08.2025
47 ааа
До коментар #32 от "Само питам":Баце що му обръщаш внимание на тоя тъпанар дето се прави на гоУем стратег? Я си го турни на онЯ работа.
19:34 26.08.2025
48 Стенли
До коментар #30 от "те и за други работи ще признаят":Браво на руските герои 👍
19:35 26.08.2025
49 Дух
19:35 26.08.2025
50 Левски
19:36 26.08.2025
51 Българският народ подкрепя Украйна !
Всеки успех на България е смърт за Русия !
Коментиран от #56, #58, #60
19:36 26.08.2025
52 Уса
19:36 26.08.2025
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Механик":Стуенчу, има два избора, да го Lapа или да го Duhа. Такъв уареден е че е само за Уклайна
19:36 26.08.2025
54 Ех, стоянее
До коментар #26 от "стоян":кой къде те хване, кравешка подложке...
19:37 26.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Соромоидите, не сте българи. Вие до среди Тръмп да стане президент приемахте 32 пола ща верно...
19:38 26.08.2025
57 Военен
До коментар #2 от "стоян георгиев":6 села са вече
19:38 26.08.2025
58 Стенли
До коментар #51 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев айде нема нужда аман от такива демократи
Коментиран от #61
19:39 26.08.2025
59 Зелю
19:39 26.08.2025
60 ти наистина ли
До коментар #51 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Като гледаш коментарите , как българския народ подкрепя украйна ?
19:39 26.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Винкело
Коментиран от #65
19:40 26.08.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "ПРИЯТНА Е ЛИПСАТА НА ЦЕНТАЦИ":Не се ли пише "центОвце"- колега?
19:41 26.08.2025
64 Шок и ужас
19:41 26.08.2025
65 Копейка
До коментар #62 от "Винкело":А на нас тук каква ни е далаверата?
19:42 26.08.2025
66 Злото винаги лъже
19:43 26.08.2025
67 Tётя Мyтpaфановна
Защо нито един другар от 80-те % русофили, не пожела да се възползва от поканата на др. Путин и да заживее мечтания си живот в Русия или поне детето си да прати да учи, да служи ... ?!
Другари, имате ли логичен отговор ?
19:43 26.08.2025