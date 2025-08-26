Киев призна за първи път: Да, руски бойни подразделения нахлуха в Днепропетровска област

Украйна призна днес за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че напредва от юли, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Да, те са навлезли" в тази територия, където "в момента се водят боеве", каза пред AФП Виктор Трехубов, говорител на украинската армия в този район. Досега Киев отричаше да има каквото и да било руско настъпление там.

Русия е превзела две села в югоизточната украинска Днепропетровска област, потвърдиха украински изследователи на публично достъпни източници на информация, докато войските на Кремъл продължават офанзивата си на фона на забавените дипломатически усилия за прекратяване на войната, отбеляза Ройтерс.

Украинската армия, която е в неравностойно положение по отношение на численост и въоръжение, се бори да отблъсне настъплението на руските войски в голяма част от източната част на страната, докато Москва увеличава натиска върху Киев да отстъпи територии в рамките на евентуални мирни преговори.

Руските сили сега окупират селата Запоризке и Новогеоргиевка, съобщи сайтът "ДийпСтейт" (DeepState), който следи развитието на бойното поле. Министерството на отбраната в Москва по-рано съобщи, че неговите сили са превзели и двете села.

Днес украинската армия отхвърли като неверни съобщенията, че руските войски са окупирали тези села.

"Руснаците са навлезли (там) и се опитват да установят контрол", каза пред Ройтерс украинският военен говорител Виктор Трехубов, имайки предвид Запоризке и Новогеоргиевка. "Нашите сили се борят да запазят позициите си", добави той.

Руските сили заявиха през юли, че са превзели първото си село в Днепропетровска област, която не е сред петте украински региона, за които Русия претендира като своя територия.

Картата на "ДийпСтейт" показва, че поне още две други села в Днепропетровска област са окупирани или са място на сражения, сравнително малки площи в региона с площ над 31 000 квадратни километра.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано отхвърли значението на настъплението на Русия в региона, описвайки го миналия месец като целящо да постигне "медийна победа".