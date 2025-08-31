В Украйна: пускат младите мъже навън, но ще се върнат ли

Украинското правителство разреши на мъжете между 18 и 22 г. да пътуват зад граница – въпреки военното положение. Властите се надяват, че младите хора, живели в чужбина, ще се върнат в Украйна. Но не всички мислят така.
От края на август в Украйна важат нови правила за заминаването на мъжете зад граница. Сега тези, които са на възраст между 18 и 22 години, могат без проблеми да напуснат пределите на страната. Съответното решение бе взето от кабинета, а министър-председателката Юлия Свириденко заяви: „Искаме украинците максимално да запазят връзката си с Украйна".
По този начин правителството изпълни инициативата на президента Володимир Зеленски, който в началото на август обеща да отвори границите за младите мъже между 18 и 22 години. След нахлуването на Русия, във връзка с военното положение и всеобщата мобилизация, на мъжете между 18 и 60 бе забранено да напускат Украйна. В началото на мобилизация подлежаха мъжете между 27 и 60 години, а от април 2024-а - от 25 до 60.
„Целта на тази стъпка е на първо място да се предоставят на младите украинци по-широки възможности за обучение, стаж и легално трудоустройство в чужбина, за да могат след това да използват получения опит за развитието на Украйна", написа в Телеграм министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко. „Правим максималното, за да може украинската младеж да има достъп до качествено образование и до международния опит, оставайки при това здрава част от нашата държава."
В чужбина ще пускат само ненавършилите 23 години
Постановлението бе публикувано на сайта на правителството, а прессекретарят на Държавната гранична служба на Украйна полковник Андрей Демченко каза пред ДВ следното: „В съответствие с обновените правила, в случай на въвеждане на военно положение на територията на Украйна ограниченията за преминаване на държавната граница не се отнасят до гражданите на Украйна от мъжки пол на възраст от 18 до 22 години включително". Той обясни, че от думата „включително" следва, че мъжете до 23-годишна възраст могат да преминават границата без проблеми.
По думите на Демченко, нормите няма да се отнасят до лицата, заемащи определени длъжности в държавните органи и в органите за местно самоуправление. „Пътуванията зад граница на тази категория лица както и преди ще могат да се осъществяват само при служебни командировки."
Демченко подчерта, че за да могат да минат границата, мъжете между 18 и 22 трябва да имат както паспорт, така и военно-отчетен документ в хартиена или електронна форма.
Украйна губи младежите си?
Заради забраната за пътувания в чужбина на мъжете между 18 и 60 години много украински родители започнаха да изпращат децата си зад граница още преди да са навършили пълнолетие, за да могат там да постъпят в университети, както и за минимизиране на риска от възможно намаляване на мобилизационната възраст. Това стана сериозен проблем - така страната започна да губи младежите си, посочват наблюдатели.
„Не мобилизираме хората до 25 години, а би било погрешно да не им даваме възможност да заминат или да се върнат у дома, ако учат зад граница, защото фактически губим младото поколение, което би могло да се върне в Украйна. А така младите се страхуват да се върнат, защото след това няма да могат да заминат", посочва в коментар за ДВ депутатът от партията „Слуга на народа" Фьодор Вениславски.
Какви ще са последствията за Украйна
Демографът Александър Гладун не приема тези аргументи - той смята, че разрешението за заминаване на украинските младежи в чужбина няма да допринесе за връщането на младежта в родината. Но пък за сметка на това повечето млади хора, които досега са били в Украйна, ще напуснат страната завинаги, прогнозира той.
„Това постановление ще доведе дотам, че хората ще заминат, а никой няма да се върне. Аргументацията, че във връзка с това някой ще поиска да се върне, е измислена. От една страна властта казва, че на фронта и в тила не достигат хора, че ни трябват чужденци за работните места, а ние съдействаме за заминаването на мъжете." Гладун е убеден, че тази крачка ще доведе до задълбочаване на демографските проблеми на Украйна.
Както става ясно от социологическите проучвания, всеки пети млад човек в Украйна би искал да замине и да заживее в чужбина. Като най-висок е именно процентът сред младите между 18 и 29 години.
„Ако като цяло около 10 процента от украинците казват, че биха искали да заминат в чужбина и да живеят там постоянно, при младите този процент е около 20. Това е много", казва социологът Алексей Антипович.
Същевременно според експерта това не е голям проблем. „Разбираемо е, че най-голям е броят на желаещите да заминат в чужбина сред младите мъже заради бъдещата мобилизация след 25 години. Но да си кажем честно, в четвъртата година от войната срещу Украйна всички родители, които са искали да изведат децата си или да ги изпратят да учат в чужбина, вече са го направили. Респективно не може да се очаква критично влияние върху демографската или която и да било друга ситуация в страната", посочва Антипович.
