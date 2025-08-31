Новини
В Украйна: пускат младите мъже навън, но ще се върнат ли

31 Август, 2025 18:18 661 37

Както става ясно от социологическите проучвания, всеки пети млад човек в Украйна би искал да замине и да заживее в чужбина

В Украйна: пускат младите мъже навън, но ще се върнат ли - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украинското правителство разреши на мъжете между 18 и 22 г. да пътуват зад граница – въпреки военното положение. Властите се надяват, че младите хора, живели в чужбина, ще се върнат в Украйна. Но не всички мислят така.

От края на август в Украйна важат нови правила за заминаването на мъжете зад граница. Сега тези, които са на възраст между 18 и 22 години, могат без проблеми да напуснат пределите на страната. Съответното решение бе взето от кабинета, а министър-председателката Юлия Свириденко заяви: „Искаме украинците максимално да запазят връзката си с Украйна".

По този начин правителството изпълни инициативата на президента Володимир Зеленски, който в началото на август обеща да отвори границите за младите мъже между 18 и 22 години. След нахлуването на Русия, във връзка с военното положение и всеобщата мобилизация, на мъжете между 18 и 60 бе забранено да напускат Украйна. В началото на мобилизация подлежаха мъжете между 27 и 60 години, а от април 2024-а - от 25 до 60.

„Целта на тази стъпка е на първо място да се предоставят на младите украинци по-широки възможности за обучение, стаж и легално трудоустройство в чужбина, за да могат след това да използват получения опит за развитието на Украйна", написа в Телеграм министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко. „Правим максималното, за да може украинската младеж да има достъп до качествено образование и до международния опит, оставайки при това здрава част от нашата държава."

В чужбина ще пускат само ненавършилите 23 години

Постановлението бе публикувано на сайта на правителството, а прессекретарят на Държавната гранична служба на Украйна полковник Андрей Демченко каза пред ДВ следното: „В съответствие с обновените правила, в случай на въвеждане на военно положение на територията на Украйна ограниченията за преминаване на държавната граница не се отнасят до гражданите на Украйна от мъжки пол на възраст от 18 до 22 години включително". Той обясни, че от думата „включително" следва, че мъжете до 23-годишна възраст могат да преминават границата без проблеми.

По думите на Демченко, нормите няма да се отнасят до лицата, заемащи определени длъжности в държавните органи и в органите за местно самоуправление. „Пътуванията зад граница на тази категория лица както и преди ще могат да се осъществяват само при служебни командировки."

Демченко подчерта, че за да могат да минат границата, мъжете между 18 и 22 трябва да имат както паспорт, така и военно-отчетен документ в хартиена или електронна форма.

Украйна губи младежите си?

Заради забраната за пътувания в чужбина на мъжете между 18 и 60 години много украински родители започнаха да изпращат децата си зад граница още преди да са навършили пълнолетие, за да могат там да постъпят в университети, както и за минимизиране на риска от възможно намаляване на мобилизационната възраст. Това стана сериозен проблем - така страната започна да губи младежите си, посочват наблюдатели.

„Не мобилизираме хората до 25 години, а би било погрешно да не им даваме възможност да заминат или да се върнат у дома, ако учат зад граница, защото фактически губим младото поколение, което би могло да се върне в Украйна. А така младите се страхуват да се върнат, защото след това няма да могат да заминат", посочва в коментар за ДВ депутатът от партията „Слуга на народа" Фьодор Вениславски.

Какви ще са последствията за Украйна

Демографът Александър Гладун не приема тези аргументи - той смята, че разрешението за заминаване на украинските младежи в чужбина няма да допринесе за връщането на младежта в родината. Но пък за сметка на това повечето млади хора, които досега са били в Украйна, ще напуснат страната завинаги, прогнозира той.

„Това постановление ще доведе дотам, че хората ще заминат, а никой няма да се върне. Аргументацията, че във връзка с това някой ще поиска да се върне, е измислена. От една страна властта казва, че на фронта и в тила не достигат хора, че ни трябват чужденци за работните места, а ние съдействаме за заминаването на мъжете." Гладун е убеден, че тази крачка ще доведе до задълбочаване на демографските проблеми на Украйна.

Както става ясно от социологическите проучвания, всеки пети млад човек в Украйна би искал да замине и да заживее в чужбина. Като най-висок е именно процентът сред младите между 18 и 29 години.

„Ако като цяло около 10 процента от украинците казват, че биха искали да заминат в чужбина и да живеят там постоянно, при младите този процент е около 20. Това е много", казва социологът Алексей Антипович.

Същевременно според експерта това не е голям проблем. „Разбираемо е, че най-голям е броят на желаещите да заминат в чужбина сред младите мъже заради бъдещата мобилизация след 25 години. Но да си кажем честно, в четвъртата година от войната срещу Украйна всички родители, които са искали да изведат децата си или да ги изпратят да учат в чужбина, вече са го направили. Респективно не може да се очаква критично влияние върху демографската или която и да било друга ситуация в страната", посочва Антипович.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Варна 3

    3 13 Отговор
    Давай Украйна! Слава украини!

    Коментиран от #4, #27

    18:20 31.08.2025

  • 2 ха ха ха ...смешници

    10 2 Отговор
    Тия вярват че до 3 години войната ще свърши... или поне се надяват на това .
    Капитулацията е единственото правилно нещо в този момент .

    18:22 31.08.2025

  • 3 Ние

    10 0 Отговор
    Без война сме по бедни от Сирийците афганците палестинците украинците...тук е като в Сомалия и Судан Картели мафия няма закони никой не ги спазва кражби .и т н за 35 ГД бг намаля с 5 млн ееей това е Геноцид.д над нас ..

    Коментиран от #8

    18:23 31.08.2025

  • 4 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Е какво да дава, освен територии.....

    18:23 31.08.2025

  • 5 Таkа.

    4 7 Отговор
    500 РУZКИ ВОЙНИЦИ УБИТИ ОТ УКРАИНСКИ БОЕЦ. Тази статия, когато украински военен спокойно е направил. Украинците освободили България от османско нашествие. Руснаците са окупирали през Втората световна, само и така да сме против Хитлер. За съжаление, всеки русофил унижава родината си.

    Коментиран от #10, #25

    18:23 31.08.2025

  • 6 Хмм

    7 2 Отговор
    пускат ги да правят майдани навсякъде, където се намират, зеленски вече заплаши с това

    18:23 31.08.2025

  • 7 Само питам

    6 1 Отговор
    А какво стана с десанта в Одеса ? Пратиха ли чувалите на Макрон и Стармър ?
    Ако са събрали парчетата де %

    18:25 31.08.2025

  • 8 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ние":

    като сме по-бедни, Алгафари защо не си отиват в Сирия, а стоят тука

    18:25 31.08.2025

  • 9 Разберете това

    3 8 Отговор
    Украйна = свобода;

    Русия = окупация и зависимост, бедносн

    Коментиран от #12, #17

    18:25 31.08.2025

  • 10 Аладин и вълшебната лампа

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Таkа.":

    Тая история е за козяшки наивници .

    18:25 31.08.2025

  • 11 Леле - леле ! 🤔

    6 0 Отговор
    Много демократично : Трябва територия за евреите . Но Киевската хунта вече няма да избива украинците за да освободи място , а ще ги пуша да се махат .

    Коментиран от #30

    18:26 31.08.2025

  • 12 Само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Разберете това":

    Че кога не е била свободна Украйна бе охльо.

    Коментиран от #19

    18:26 31.08.2025

  • 13 ДОЛУ РУZИЯ

    1 3 Отговор
    🇷🇺🚾🇷🇸🚾🇧🇾🚾

    18:27 31.08.2025

  • 14 Готов за бой

    0 5 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #16, #35

    18:27 31.08.2025

  • 15 Папата

    4 1 Отговор
    Вдигайте белия байрак бе и диоти.

    18:27 31.08.2025

  • 16 само така

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    Аз ще те подкрепя с гърне боб и десет памперса .

    18:28 31.08.2025

  • 17 Разбрах това

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Разберете това":

    Намерените дарения от Козяк за тролове вкарват русофоби - неграмотници в сайта .

    18:28 31.08.2025

  • 18 фатката на анакондата

    2 0 Отговор
    Руснаците бавно ги смилат .

    18:29 31.08.2025

  • 19 Разберете това

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Колко евреи са живеели в СССР, точно затова Хитлер е решил да нападне съветите.

    18:29 31.08.2025

  • 20 Деций

    4 0 Отговор
    Естествено ,че няма да се върне,по добре жив в чужбина от колкото много умрял някъде в Украйна!В днешно време ще става все по трудно да се намерят глупаци които да искат да умират заради чужди интереси,интересите на външни фактори,и на шепа олигарси вкарали страната в тази чужда война.

    18:29 31.08.2025

  • 21 Тома

    3 0 Отговор
    Много закъсняха защото хотелите по черноморието са пълни с украинци и няма място

    18:30 31.08.2025

  • 22 Ами

    3 0 Отговор
    Който е умен, няма да се върне.

    18:31 31.08.2025

  • 23 козяшко Фламинго

    2 0 Отговор
    Розов цвят. Кой носи розово

    18:31 31.08.2025

  • 24 Варна 3

    1 4 Отговор
    Който е с руснаците - зле, беден и зависим.
    Който не е с руснаците - свободен, по-добре.

    18:32 31.08.2025

  • 25 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Таkа.":

    Само да те питам, ти полупроводник ли си или вече си проводник?

    18:33 31.08.2025

  • 26 западните колоездачи никога не чуват

    3 0 Отговор
    западните колоездачи никога не си дадоха зор да чуят какво казва Путин
    Хитлер смяташе Руснаците за и ,диоти и за това му направиха дупката на гъ,,за голяма
    сега и Бюкселските колоездачи си мислят че са по-умни от руснаците и те като Хитлер ще почувстват как се ",рът навътре

    Путин ясно има каза:
    ако не постигнем мир, то тогава ние ше отнемем територии от Украйна
    така че това което остане да не е привлекателно повече за запада

    Коментиран от #32

    18:34 31.08.2025

  • 27 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Само с лозунги и "давай украина"-"слава украине" нема да стане. Шанса е НУ-ЛЕВ.
    Освен това в статията има герешка. Всеки пети украинец НЕ ИСКА да избяга в чужбина и то п онеже е сиромах и няма пари да се откупи.
    За справка- Сл. Бряг и 4-годишно-почиващитите укри с котейлите и джипките. И никак не искат да се връщат.
    НИ-КАК . Що така, кой знае.

    18:36 31.08.2025

  • 28 Жеко

    2 0 Отговор
    Мрете смели хоха ",,ло войни на пиремогата!
    Ще бъдете отмъстени с фламинго :)

    18:37 31.08.2025

  • 29 Зеленски разчиства украина

    3 0 Отговор
    за да бъде населена отново на чисто.

    18:37 31.08.2025

  • 30 Летописец

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Леле - леле ! 🤔":

    Бе нещо и аз чета за украински градчета , в които масово се заселват евреи от Израел .

    18:38 31.08.2025

  • 31 стар шаман

    2 0 Отговор
    И след това предстоят убийствата на още 1-2 милиона бандера и 2-3 нови завзети области, скапан долен нагъл безполезен наркоман!

    18:39 31.08.2025

  • 32 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "западните колоездачи никога не чуват":

    Хитлер нападнал Русия след Руско-финската война, като видял коло им е трудно с финландците, мислел че е лесно, а всъщност руснаците получили почти всичко което искали, получили Карелия

    18:39 31.08.2025

  • 33 Таkа.

    1 1 Отговор
    В България украинците, избягали от войната, получиха българско гражданство и вече ще работят у нас. Вече си имаме родна автомобилна марка - СОВУХ, създадена от украинци. Без украинците сме фалит. Същото и цяла Европа.

    Коментиран от #37

    18:40 31.08.2025

  • 34 Прощай Уcpаина,

    1 0 Отговор
    Прощай кочина!

    18:41 31.08.2025

  • 35 Беден

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    Защо на Калотина а не на първа линия на фронта!!! Тия на Калотина които пречат да се напусне страната първи ще бъдат разстреляни от опълачението.

    18:41 31.08.2025

  • 36 заключение

    1 0 Отговор
    Предстои да ядете още много бой, Зеленски.

    18:41 31.08.2025

  • 37 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Таkа.":

    Къде видя украинец да работи ??!!!

    18:42 31.08.2025

