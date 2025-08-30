Володимир Зеленски отхвърля идеята за буферна зона между украинските и руските сили

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята за буферна зона между украинските и руските сили като част от мирно споразумение, твърдейки, че това не отразява реалностите на съвременната война, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.
"Само тези, които не разбират технологичното състояние на днешната война, предлагат буферна зона", каза той вчера пред репортери.
Коментарите му последваха информация, в която се предполага, че европейските лидери обмислят създаването на 40-километрова буферна зона като част от споразумение за прекратяване на огъня или дългосрочно споразумение.
Войната в Украйна се превърна в конфликт, воден от технологията на дронове, а Зеленски предположи, че вече съществува своеобразна буферна зона поради заплахата от удари с дронове близо до фронтовата линия, посочва Би Би Си.
Според репортаж в "Политико" европейски дипломати са заявили, че предложението сред военните и цивилните служители било ивица земя в Украйна да бъде блокирана между двете сили.
Но Зеленски каза, че вече има зона от двете страни на фронтовата линия, където тежката артилерия не е в състояние да действа поради риска от обстрел с дронове.
"Днес тежките ни оръжия са разположени на разстояние повече от 10 км едно от друго, защото всичко е удряно от дронове", каза той.
"Този буфер – аз го наричам "мъртва зона", някои го наричат "сива зона" – той вече съществува."
Всяка подобна сделка може да означава и отказ на Украйна от част от територията в зоната, което Зеленски също отхвърли: "Ако Русия иска да се отдалечи на по-голямо разстояние от нас, може да се оттегли дълбоко във временно окупираните територии на Украйна."
