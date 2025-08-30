Новини
Володимир Зеленски отхвърля идеята за буферна зона между украинските и руските сили
Володимир Зеленски отхвърля идеята за буферна зона между украинските и руските сили

30 Август, 2025

Коментарите му последваха информация, в която се предполага, че европейските лидери обмислят създаването на 40-километрова буферна зона като част от споразумение за прекратяване на огъня или дългосрочно споразумение

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята за буферна зона между украинските и руските сили като част от мирно споразумение, твърдейки, че това не отразява реалностите на съвременната война, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

"Само тези, които не разбират технологичното състояние на днешната война, предлагат буферна зона", каза той вчера пред репортери.

Коментарите му последваха информация, в която се предполага, че европейските лидери обмислят създаването на 40-километрова буферна зона като част от споразумение за прекратяване на огъня или дългосрочно споразумение.

Войната в Украйна се превърна в конфликт, воден от технологията на дронове, а Зеленски предположи, че вече съществува своеобразна буферна зона поради заплахата от удари с дронове близо до фронтовата линия, посочва Би Би Си.

Според репортаж в "Политико" европейски дипломати са заявили, че предложението сред военните и цивилните служители било ивица земя в Украйна да бъде блокирана между двете сили.

Но Зеленски каза, че вече има зона от двете страни на фронтовата линия, където тежката артилерия не е в състояние да действа поради риска от обстрел с дронове.

"Днес тежките ни оръжия са разположени на разстояние повече от 10 км едно от друго, защото всичко е удряно от дронове", каза той.

"Този ​​буфер – аз го наричам "мъртва зона", някои го наричат "сива зона" – той вече съществува."

Всяка подобна сделка може да означава и отказ на Украйна от част от територията в зоната, което Зеленски също отхвърли: "Ако Русия иска да се отдалечи на по-голямо разстояние от нас, може да се оттегли дълбоко във временно окупираните територии на Украйна."


  • 1 Последния Софиянец

    39 8 Отговор
    Че кой го пита?

    11:46 30.08.2025

  • 2 Аз съм

    51 7 Отговор
    Украйна става Нова Русия и точка.

    Коментиран от #28, #34, #38

    11:46 30.08.2025

  • 3 Ужас

    38 8 Отговор
    Какво западът мъчи този човечец и изстрадалия украински народ.

    11:47 30.08.2025

  • 4 Еон

    47 7 Отговор
    Ясно е че зеленски не иска мир и е готов да убие още милиони хора за да лапа пари

    11:48 30.08.2025

  • 5 наш зеля -

    35 5 Отговор
    Хем гол , хем голям ...

    11:49 30.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига разсъждавали

    48 5 Отговор
    Украйна трябва да бъде напълно освободена от хунтата на зеленски. Другото е лъжа и измама на ЕС. В ЕС всичко е лъжа и измама.

    11:50 30.08.2025

  • 8 Може би като

    21 3 Отговор
    Германия..источна и западна.???

    11:50 30.08.2025

  • 9 Ако шоуто свърши

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "И аз съм съгласен":

    на какво ще се смеем после.

    Коментиран от #19, #26

    11:51 30.08.2025

  • 10 Ето на ...

    29 3 Отговор
    Зеленски отхвърля идеята за буферна зона. Той е злото

    11:52 30.08.2025

  • 11 име

    31 3 Отговор
    Много ясно, неонацистите в Киев бяха против такава зона още през 2017г когато руснаците предложиха демилитаризирана зона по протежение на демаркационната линия, без право на "наблюдателите" да навлизат в Донбас защото доказаха че шпионират за киевската хунта, както и изтегляне на тежките оръжия на незнам си колко километра навътре. Само еднопосочен билет за сибирски санаториум може да ги излекува тия.

    11:52 30.08.2025

  • 12 А има ли поне една идея

    28 3 Отговор
    Която Зеленски да не отхвърля ?

    11:53 30.08.2025

  • 13 Зеленски бил станал и разбирач

    24 3 Отговор
    И от технологичното състояние на днешната война...

    11:55 30.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Алоо, кои сте вие, безпомощни сте

    23 1 Отговор
    От едните нищо не зависи, другия е шут, който си чака реда за пангара и тръгнали да предлагат и решават.

    11:55 30.08.2025

  • 16 И да искате пак

    31 2 Отговор
    Няма вече братушките да ви буферират а направо ще ви ликвидират

    11:57 30.08.2025

  • 17 555

    25 0 Отговор
    Не съм гледал още последно заседание на Съвета за сигурност към ООН, но гледах това за Газа. Приличаше на филм на ужасите! Накъде върви светът!?!?

    11:57 30.08.2025

  • 18 Една от целите еденацификация

    13 3 Отговор
    Точно това се има предвид, да се зачистят тези нацита, които стигат чак до Париж, иначе няма да има мир

    Коментиран от #39

    11:57 30.08.2025

  • 19 Преди години се смяхме със

    17 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ако шоуто свърши":

    стоянка георгиева с нейните бустерни ваксини. Сега пак се смеем с нея ,че още варди Бахмут. След това / живот и здраве/ пак с нея ще се смеем на друга тема.😁

    11:57 30.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    3 14 Отговор
    Путлер отдавна е в буферна зона - бункера !!!?

    12:00 30.08.2025

  • 22 Аре бре ....

    15 2 Отговор
    европейските "лидери" обмислят създаването на 40-километрова буферна зона но Зеленски не искал а?

    12:00 30.08.2025

  • 23 Няма значение

    17 3 Отговор
    какво казва зелето! Путин каза-600километрова зона!Кой разбрал,разбрал!

    12:01 30.08.2025

  • 24 Буферайна

    13 2 Отговор
    Точка! До Полша ...

    12:01 30.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти гледай

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ако шоуто свърши":

    да не станеш участник в шоуто,че тогава изобщо няма да ти е до смях!

    12:03 30.08.2025

  • 27 Остава спорна

    6 0 Отговор
    Само колко голяма ще е буферната зона

    12:06 30.08.2025

  • 28 !!!?

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм":

    Украйна е стара Русия - Киевска Русь...а нова Русия е прякор на РФ...!!!?

    12:07 30.08.2025

  • 29 В В.П.

    7 2 Отговор
    Великият пълководец президент главнокомандващ тактик и прочие ,загуби 170000 км ..от инатлък..Още толкова ще му вземат .Военна плячка .

    12:10 30.08.2025

  • 30 Лукашенко ....

    5 0 Отговор
    Той смята, че настоящото положение на нещата е изключително опасно за Украйна. „Днес Украйна трябва да спре. Необходимо е да се подпише мирен договор, за да се избегне загубата на цяла Украйна“, заяви беларуският лидер.

    12:13 30.08.2025

  • 31 Този път

    3 1 Отговор
    Кой го пита

    12:15 30.08.2025

  • 32 Стига сте занимавали цял свят

    3 1 Отговор
    с кафявата уКРАЙНА. Дъртата джапанка уРСУЛАНА пък ще е на екскурзия из европата да гледа военните заводи.И кво’ ще види таз акушерка и от кога разбира от военна техника.Ще има хапка пиика на корем.Европейските джендъри само обикалят да гледат и за това им плащаме сметките ние.

    12:18 30.08.2025

  • 33 На днешната дата

    3 2 Отговор
    Западните нашественици са претърпели първото поражение срещу руските земи при река Нева
    Доколкото си спомням е имало и второ нашествие завършило с поражение за нашественика Наполеон
    Третото на шествие на чело с Хитлер завършило по подобен начин
    Очаква се след Не много време да завърши и четвъртото на шествие

    12:18 30.08.2025

  • 34 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм":

    Но ще е по правилно да приеме името СТАРА РУСИЯ

    12:21 30.08.2025

  • 35 Конспиратор

    1 8 Отговор
    Излязоха подробности около срещата в Аляска където Путлер е бил заедно с двойника си .😁Ментето беше посрещнат от Тръмп на летището ,а в последствие след разговора с Дончо беше показан оригинала...
    Затова бяха и неадекватните гримаси на фалшивия диктатор когато го питаха дали ще убива още цивилни .

    Коментиран от #40, #42

    12:21 30.08.2025

  • 36 @@@

    7 0 Отговор
    ВлАдимир Зеленски отхвърля идеята за буферна зона между украинските и руските сили,
    Както и склщчване на Дълготраен Мир с Русия!
    Урсулите му осигуряват Паричен Ресурс и са му казали,
    да води война с Русия до Последния Украинец!

    12:23 30.08.2025

  • 37 Смешник

    4 1 Отговор
    Няма никакво значение какво ще каже или отхвърли Зеления клоун Краят му наближава

    12:29 30.08.2025

  • 38 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм":

    Ами днешната менте Украйна винаги е била Новорусия плюс Малорусия.Погледнете картите от преди 250 години.Това,че Ленин,Горбачов и Елцин предадоха тези области на менте украинците от Галиция нищо не значи.

    12:31 30.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Азззззззз

    2 1 Отговор
    Ама спрете на зельо белото и ще се съгласи на всичко. Само два дни ще са необходими.

    12:39 30.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Къде се

    1 0 Отговор
    Врът и Зеления Нарко и евроскамейките?
    Някой да ги пита за мнение?
    Някой да ги бръсне за нещо???

    12:47 30.08.2025

