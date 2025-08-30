Новини
САЩ одобриха продажбата на Patriot за украинската армия
  Тема: Украйна

30 Август, 2025 08:45

Вчера стана известно, че Държавният департамент е одобрил продажбата на Украйна на над 3000 крилати ракети ERAM

САЩ одобриха продажбата на Patriot за украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на системи за противовъздушна отбрана Patriot и съпътстващо оборудване на Украйна на обща стойност 179,1 милиона долара, съобщи Пентагонът.

Основни изпълнители ще бъдат RTX Corp и Lockheed Martin, се посочва в изявлението на Пентагона, уточни Би Би Си.

Вчера стана известно, че Държавният департамент е одобрил продажбата на Украйна на над 3000 крилати ракети ERAM. Стойността на тази покупка се оценява на 825 милиона долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 6 Отговор
    Край,дотук беше с Расията!Зеленски до броени часове ще превземе Масква!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #19

    08:47 30.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДОНИ

    15 5 Отговор
    Важно е бизнеса да върви. Нали Европа плаща дебело.

    08:48 30.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТАГАРЕНКО

    15 5 Отговор
    Ако ги доставят като българските Ф-ки сигурно ще дойдат през 2040 и ще са без бойни глави.

    08:51 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ДИМАТА МЕФВЕДЕВ ПОЛУДЯ
    ..... ВОВАТА В КОМАНДИРОВКА
    .... 5-ТА ВЪЗДУШНА ТРЕВОГА В КИЕВ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 ЧАСА
    ..... ПИЕЛИ С БЕЛОУСОВ В СТАЯТА С ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ:))

    Коментиран от #22

    08:53 30.08.2025

  • 9 По делата

    5 0 Отговор
    ще ги познаем,не по приказките!

    08:53 30.08.2025

  • 10 БИДНЕС ПО АМЕРИКАНСКИ

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Ние взимаме парата авансово, ама кога ще ти дойдат патриотите не се знае. Най-вероятно до тогава няма да има окраина.

    08:54 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПО ТОЧНО

    6 1 Отговор
    НАЙ БЪРЗИЯ НАЧИН ЗА УТИЛИЗИРАНЕ НА .....ПАТРИОТИТЕ..........

    08:55 30.08.2025

  • 13 Силиций

    5 2 Отговор
    Докато се почешат,докато се престрашат,докато го одобрят,докато го гласуват,докато ги подадат по малко с чаена лъжичка,може да си гласуват и връщането на тези ракети обратно защото няма да има кой да ги използва.

    08:57 30.08.2025

  • 14 Предполагам

    5 1 Отговор
    Че и за нацистки Израел са одобрили тея в департамента

    08:57 30.08.2025

  • 15 пешо

    3 0 Отговор
    кой ще ги плаща

    Коментиран от #17, #20

    08:57 30.08.2025

  • 16 Оцет Паниций

    0 0 Отговор
    АМИН !

    08:57 30.08.2025

  • 17 Петре ,

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "пешо":

    Ние бе , Пеше .. 🤭

    08:59 30.08.2025

  • 18 Майор Мишев

    7 3 Отговор
    Те хубаво одобряват но готови ракети няма ,а Русия унищожава Пейтриътите със по голяма скорост от която ги произвеждат .И ся ко прайм ?

    09:00 30.08.2025

  • 19 да напомня на шараните

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Демократ е само онзи който служи на Израел. Избраните от народа но неслужещи на Израел са диктатори.

    09:00 30.08.2025

  • 20 Баба ти

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "пешо":

    Ще ги плаща.

    09:00 30.08.2025

  • 21 Факт неоспорим

    2 3 Отговор
    За предпочитане е да имаш на територията си американски патриоти, а не руски идиоти.

    09:02 30.08.2025

  • 22 ха ха хааа

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Димон 10 дни нема изтрезнее ... 🤭😁 С Маша и Медведья

    09:02 30.08.2025

  • 23 Копейки,

    1 0 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал!

    09:03 30.08.2025

  • 24 Хи хи

    4 0 Отговор
    Фабриката за патриотите още не е построена и сега ще търсят къде да я строят. Както на наште еф-ки. Ще дойдат, ама никой не знае кое десетилетие.

    09:04 30.08.2025

  • 25 ТехноЛог

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Нямаш грижа ,по цялата фронтова линия вече вършеят германски мобилни крематориуми Rauch Max -Pro с капацитет 20 тела на час,работещи на санциониран руски газ и така спестяват пари от компенсация за семействата на изпарените .Заложете на германското качество с традиция от 1943 г !

    09:04 30.08.2025

  • 26 Факт

    1 0 Отговор
    Сорос плаща на западните пропагандни "медии" да лъжат матряла

    09:04 30.08.2025

  • 27 Механик

    1 0 Отговор
    Аз пак да питам "чей Курск" и ко стаа с "плана за победата"???
    Благодаря предварително!

    Коментиран от #28

    09:05 30.08.2025

  • 28 Небинарен модерен ляв

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Чей Курск ,чеи будут Харков ,Херсон ,Николаев и Одеса ?

    09:06 30.08.2025