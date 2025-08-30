САЩ одобриха продажбата на Patriot за украинската армия

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на системи за противовъздушна отбрана Patriot и съпътстващо оборудване на Украйна на обща стойност 179,1 милиона долара, съобщи Пентагонът.

Основни изпълнители ще бъдат RTX Corp и Lockheed Martin, се посочва в изявлението на Пентагона, уточни Би Би Си.

Вчера стана известно, че Държавният департамент е одобрил продажбата на Украйна на над 3000 крилати ракети ERAM. Стойността на тази покупка се оценява на 825 милиона долара.