САЩ одобриха продажбата на Patriot за украинската армия

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на системи за противовъздушна отбрана Patriot и съпътстващо оборудване на Украйна на обща стойност 179,1 милиона долара, съобщи Пентагонът.
Основни изпълнители ще бъдат RTX Corp и Lockheed Martin, се посочва в изявлението на Пентагона, уточни Би Би Си.
Вчера стана известно, че Държавният департамент е одобрил продажбата на Украйна на над 3000 крилати ракети ERAM. Стойността на тази покупка се оценява на 825 милиона долара.
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #19
08:47 30.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ДОНИ
08:48 30.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ТАГАРЕНКО
08:51 30.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ВОВАТА В КОМАНДИРОВКА
.... 5-ТА ВЪЗДУШНА ТРЕВОГА В КИЕВ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 ЧАСА
..... ПИЕЛИ С БЕЛОУСОВ В СТАЯТА С ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ:))
Коментиран от #22
08:53 30.08.2025
9 По делата
08:53 30.08.2025
10 БИДНЕС ПО АМЕРИКАНСКИ
До коментар #7 от "Уилям Херингтън герой СВО":Ние взимаме парата авансово, ама кога ще ти дойдат патриотите не се знае. Най-вероятно до тогава няма да има окраина.
08:54 30.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПО ТОЧНО
08:55 30.08.2025
13 Силиций
08:57 30.08.2025
14 Предполагам
08:57 30.08.2025
15 пешо
Коментиран от #17, #20
08:57 30.08.2025
16 Оцет Паниций
08:57 30.08.2025
17 Петре ,
До коментар #15 от "пешо":Ние бе , Пеше .. 🤭
08:59 30.08.2025
18 Майор Мишев
09:00 30.08.2025
19 да напомня на шараните
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Демократ е само онзи който служи на Израел. Избраните от народа но неслужещи на Израел са диктатори.
09:00 30.08.2025
20 Баба ти
До коментар #15 от "пешо":Ще ги плаща.
09:00 30.08.2025
21 Факт неоспорим
09:02 30.08.2025
22 ха ха хааа
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Димон 10 дни нема изтрезнее ... 🤭😁 С Маша и Медведья
09:02 30.08.2025
23 Копейки,
09:03 30.08.2025
24 Хи хи
09:04 30.08.2025
25 ТехноЛог
До коментар #2 от "Наблюдател":Нямаш грижа ,по цялата фронтова линия вече вършеят германски мобилни крематориуми Rauch Max -Pro с капацитет 20 тела на час,работещи на санциониран руски газ и така спестяват пари от компенсация за семействата на изпарените .Заложете на германското качество с традиция от 1943 г !
09:04 30.08.2025
26 Факт
09:04 30.08.2025
27 Механик
Благодаря предварително!
Коментиран от #28
09:05 30.08.2025
28 Небинарен модерен ляв
До коментар #27 от "Механик":Чей Курск ,чеи будут Харков ,Херсон ,Николаев и Одеса ?
09:06 30.08.2025