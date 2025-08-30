DeepState: Украинската армия отблъсква руски бойни подразделения в Днепропетровска и Харковска област

Силите за отбрана на Украйна са отблъснали руски войски в две населени места в Днепропетровска и Харковска области, съобщава аналитичният портал DeepState.



Според проекта, руснаците са били отблъснати в Новоселивка в посока Новопавловско. Украинските войници напреднаха и в Мирово в Харковска област (посока Купянск).



В същото време руските войски напредват близо до Комишуваха и Миролюбивка в Донецка област, пише DeepState.



В сутрешната актуализация на 30 август Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи за 172 сблъсъка на фронта през последните 24 часа, 50 от тях в посока Покровск и 31 в Новопавловско.



На 29 август DeepState съобщи, че руските войски са напреднали близо до Новоселивка в Днепропетровска област.



По-рано беше съобщено, че руската армия е превзела селата Запорожско и Новогеоргиевка в Днепропетровска област.



Говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Виктор Трегубов, съобщи, че украинските войски са спрели руското настъпление в Запорожско и Новогеоргиевка на административната граница на Донецка и Днепропетровска област.



Руските войски действат и в двете населени места, но все още не са се установили на позиции там.



Американският институт за изследване на войната (ISW) писа също, че е твърде рано да се характеризира това настъпление като пробив на Руската федерация в Днепропетровска област, тъй като става въпрос за инфилтрация с малък мащаб.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.6 Оценка 2.6 от 15 гласа.