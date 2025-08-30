Новини
Свят »
Украйна »
DeepState: Украинската армия отблъсква руски бойни подразделения в Днепропетровска и Харковска област
  Тема: Украйна

DeepState: Украинската армия отблъсква руски бойни подразделения в Днепропетровска и Харковска област

30 Август, 2025 17:15 936 88

  • русия-
  • украйна-
  • днепропетровска област-
  • харковска област-
  • донбас

В същото време руските войски напредват близо до Комишуваха и Миролюбивка в Донецка област

DeepState: Украинската армия отблъсква руски бойни подразделения в Днепропетровска и Харковска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Силите за отбрана на Украйна са отблъснали руски войски в две населени места в Днепропетровска и Харковска области, съобщава аналитичният портал DeepState.

Според проекта, руснаците са били отблъснати в Новоселивка в посока Новопавловско. Украинските войници напреднаха и в Мирово в Харковска област (посока Купянск).

В същото време руските войски напредват близо до Комишуваха и Миролюбивка в Донецка област, пише DeepState.

В сутрешната актуализация на 30 август Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи за 172 сблъсъка на фронта през последните 24 часа, 50 от тях в посока Покровск и 31 в Новопавловско.

На 29 август DeepState съобщи, че руските войски са напреднали близо до Новоселивка в Днепропетровска област.

По-рано беше съобщено, че руската армия е превзела селата Запорожско и Новогеоргиевка в Днепропетровска област.

Говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Виктор Трегубов, съобщи, че украинските войски са спрели руското настъпление в Запорожско и Новогеоргиевка на административната граница на Донецка и Днепропетровска област.

Руските войски действат и в двете населени места, но все още не са се установили на позиции там.

Американският институт за изследване на войната (ISW) писа също, че е твърде рано да се характеризира това настъпление като пробив на Руската федерация в Днепропетровска област, тъй като става въпрос за инфилтрация с малък мащаб.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    42 3 Отговор
    все отблъскват и все повече отстъпват

    Коментиран от #14, #27

    17:17 30.08.2025

  • 2 РФ е въздух под налягане !

    7 39 Отговор
    "Вторая" я лyпат като "маче у дерек" .

    Коментиран от #16

    17:17 30.08.2025

  • 3 АЗОВ

    7 34 Отговор
    Реже руски тикви по целия фронт

    Коментиран от #5, #8, #17, #22, #66

    17:18 30.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    37 3 Отговор
    Утре в 13 часа тръгваме на автопоход от София до Сопот да посрещнем Урсула.

    Коментиран от #21, #48, #64, #75

    17:18 30.08.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    29 3 Отговор

    До коментар #3 от "АЗОВ":

    Азов разстрелват бегълците.

    17:18 30.08.2025

  • 6 К.О.Т.ар.А.К 😼

    29 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни катранени душмански !

    Коментиран от #81

    17:18 30.08.2025

  • 7 Путинистче идиотче

    3 28 Отговор
    Спукаха ни от бой.....само Путин не го разбра.

    Коментиран от #23

    17:18 30.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фокусмокус

    35 1 Отговор
    Цитираните от бг мисирките медии и интернет сайтчета, нямат никаква актуална информация за случващото се в Украйна. Пишат се свободни съчинения, откровена пропаганда и пълни абсурди и тъпотии. В началото беше много забавно, но вече не е.

    Коментиран от #88

    17:19 30.08.2025

  • 10 Наблюдател

    29 1 Отговор
    Пишат, че в Лвов е убит укронациста - бандеровец, организатор на Майдана - Парубий.

    Именно той докара снайперистите на украинския Майдан през 2014 г. Той изгори Дома на профсъюзите в Одеса. Шизофреник със сертификат, тогава беше ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и председател на Върховната рада.

    Земята да му е стъкловата! Сега ще дава отчет пред Свети Петър и за убитите българи.

    Убиецът е бил куриер на електрически мотопед. Осем куршума попадат в тялото и куриера изчезва.

    Зеленски потвърди, че Парубий е убит и каза, че всички сили на Бандеровския райх са хвърлени в търсенето на убиеца.

    Коментиран от #49

    17:20 30.08.2025

  • 11 Иля Оренбург

    25 2 Отговор
    Говорит Москва!
    Победа будет за нами!

    Коментиран от #26, #82

    17:20 30.08.2025

  • 12 Факт !

    7 24 Отговор
    Най големия успех на opките е да навлязат в някое разрошено, безлюдно село, да развеят байряка на АкваФрееш и бързо да бягат обратно, докато не са ги денацифицирали .

    Коментиран от #40

    17:20 30.08.2025

  • 13 Заглавието едно

    20 2 Отговор
    За кравешки подложки, а съдържанието - друго . Истината е там.

    Коментиран от #19

    17:20 30.08.2025

  • 14 Пешо черешо

    6 27 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    И този месец 60 000 ушанки в казана на Жириновски.Хорошо очен хорошо и това става с много българско оръжие и боеприпаси.

    Коментиран от #34

    17:20 30.08.2025

  • 15 Тагаренко

    18 2 Отговор
    Аз вярвам само на Бесарабски фронт.

    17:21 30.08.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "РФ е въздух под налягане !":

    Само че дирека е в Днепропетровска обл. Споко, помним контнаступа 23 г. "Верваме", хахахаха

    Коментиран от #84

    17:21 30.08.2025

  • 17 пешо

    25 2 Отговор

    До коментар #3 от "АЗОВ":

    смени лепилото , кажи на зеления пор да ти отпусне нещо по качествено

    17:21 30.08.2025

  • 18 Дииптъпи сте

    17 1 Отговор
    Хахаха, объркани са мислите на плоската пропаганда.

    17:21 30.08.2025

  • 19 Те нашите говеда

    17 1 Отговор

    До коментар #13 от "Заглавието едно":

    четат само заглавието и се радват. Хахаха

    17:21 30.08.2025

  • 20 Иван

    13 4 Отговор
    Гнусната сатанинска нацистка коварна синагога: Украйна сама воюва срещу Русия.

    17:22 30.08.2025

  • 21 пешо

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    с камане и дърве

    17:22 30.08.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "АЗОВ":

    Кога имат време, докато бягпт?!

    17:22 30.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георгиев

    18 2 Отговор
    Четеш объркана статия и нещо инфото е скрито. Значи ВСУ са отблъснали руски войски от едно село към друго село. Ама руснаците настъпват, ама било "инфилтрация в малък мащаб". Смехории, нали?

    17:23 30.08.2025

  • 25 Бат Вальо- Истинския

    14 2 Отговор
    Ами не знам какво отблъскват хохохолите ,първо се поръсват обилно с ФАБ или ОДАБ или Солнцепек ,после едва ред на тежката артилерия ,дронове и накрая 7-8 човека с атвета да дозачистят малкото останали мърдащи бандеровци .

    17:23 30.08.2025

  • 26 Иванушка Дур@чок

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "Иля Оренбург":

    Ама кога????Киев за три дня, Лисабон за две седмици.Май е Шаг вперьод, два шага назад.Това ви е завещал другия Владимир Мавзолейни.

    17:23 30.08.2025

  • 27 Аналитик

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Контранаступ ,преди да отстъпят 5 града наведнъж

    Коментиран от #31

    17:24 30.08.2025

  • 28 Щатско оръжие избива руснаци

    2 11 Отговор
    В Аляска, Путин са такива със своя убиец

    17:24 30.08.2025

  • 29 Всичко е по план

    5 21 Отговор
    Роскосмос е фалирал.
    Камаз е фалирал.
    RuTube е фалирал.
    Фермерите са фалитирани.
    Строителните фирми са фалирали.
    Бензин няма.
    Бойци няма.
    Вода няма.
    Свобода няма.
    Никакъв напредък на фронта няма.
    Икономика няма.
    Поне български имигранти да имаше, да оправят нещата, но и такива няма.
    Всичко върви по план.

    Коментиран от #33, #35, #41, #42

    17:24 30.08.2025

  • 30 Иван

    11 2 Отговор
    Гнусните сатанински хазарски нацистки коварни евреи напредват към пълното превземане на Вашингтон.

    17:24 30.08.2025

  • 31 Путинистче идиотче

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "Аналитик":

    СВО....все настъпване и все ни избиват като мухи....

    Коментиран от #38, #58

    17:25 30.08.2025

  • 32 отблъсква руски бойни подразделения

    13 0 Отговор
    В същото време руските войски напредват......ъхъъъ

    Коментиран от #39

    17:26 30.08.2025

  • 33 Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Всичко е по план":

    Урсули няма

    17:26 30.08.2025

  • 34 ТехноЛог

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пешо черешо":

    Всеки ден от началото на годината 2000 и повече ук.роппа излитат с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max -Pro разположени по цялата линия на фронта .Заложи на германското качество с традиции от 1943г.

    17:28 30.08.2025

  • 35 хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Всичко е по план":

    а руската армия е въоръжена с лопати

    17:28 30.08.2025

  • 36 И кой точно казва

    6 0 Отговор
    Че "аналитичният портал DeepState" е аналитичен ? Да не би кореспонденти да имат случайно в зоните на конфликт?

    17:28 30.08.2025

  • 37 ФАКТИ

    9 0 Отговор
    Моди пристигна днес в Китай и бе посрещнат с червен килим.
    Взаимоотношенията между Индия и Китай рязко се подобряват на фона на неоправданите мита които САЩ налага на двете страни.

    17:28 30.08.2025

  • 38 Ако е така

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Путинистче идиотче":

    Защо Украйна и ЕС искат примирие и край на войната....Ами да продължават да избиват руснаци?!? Аз ако унищожавам противника защо хленча за примирие?!

    Коментиран от #47, #50

    17:28 30.08.2025

  • 39 Напредваме уж

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "отблъсква руски бойни подразделения":

    Ама ни от забиват кат хлебарки

    17:29 30.08.2025

  • 40 Ф!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт !":

    Д-то ти е "разрошено" и денацифицирано, идиотчедребно. Научи се първо да пишеш грамотно и граматически правилно, тогава публикувай простотии.

    17:30 30.08.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Всичко е по план":

    Забрави, яйцати, маслото, картофите.
    И Крим и Курск и Заес, и моста

    17:30 30.08.2025

  • 42 Луд с картечница

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Всичко е по план":

    Руснаците само с лопати млатят бандеровците и натюфските "инструктори" ивъпреки това само единици оцеляват

    Коментиран от #46

    17:30 30.08.2025

  • 43 Иван

    5 1 Отговор
    Гнусния сатанински хазарски нацистки укро психопат е убит в Лвов.

    17:30 30.08.2025

  • 44 И утре ли пак

    6 0 Отговор
    Украинската армия ще отблъсква руските бойни подразделения ? Или ще е само днес до обяд

    17:31 30.08.2025

  • 45 Четири години

    3 4 Отговор
    Самая Магучая се напъва в Донбас и е до кривата круша, а в Курск и Белгород се водят боеве на руска територия. Хвърлят КАБ бомби . Стана ясно, че ВСВ бе спечелена от украинците! Както и руско турската война от 1878 г.

    Коментиран от #57

    17:31 30.08.2025

  • 46 Иван

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Луд с картечница":

    Гнусния сатанински хазарски коварен евреин Парубий вече не е сред оцелелите.

    17:32 30.08.2025

  • 47 Стига бе....

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "Ако е така":

    ЕС дава оръжия на Украйна....за да трепе руски захватчици.....мир с Путин не може да има. С агресор не се преговаря, той са трепе.....Всички искат мир, но при различни условия. Мирът е невъзможен...

    Коментиран от #54

    17:32 30.08.2025

  • 48 Морския

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Твоето место е при бай Ставри.Не знам ДАНС що още те бави.

    Коментиран от #80

    17:33 30.08.2025

  • 49 Ружа Игнатова

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Дано се оправи човека ,че хич не искам да чувам за подобни неща !

    17:33 30.08.2025

  • 50 Наблюдател

    9 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ако е така":

    Колега остави ги да си чешат езиците, те си изкарват прехраната така(30-те сребърника).
    Никой не им се връзва на брътвежите

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите. Няма смисъл.

    17:34 30.08.2025

  • 51 Трябва

    7 1 Отговор
    Да гледаме какво става при нас ..Бързият влак №8610 от Бургас към София е дерайлирал тази сутрин при излизане от жп гарата на село Калитиново.

    17:34 30.08.2025

  • 52 хихи

    6 1 Отговор
    и премина в Реконтрнастъпление в посока Киев
    а руската армия поради недостиг на ГСМ и техника неможе да ги догони

    17:34 30.08.2025

  • 53 И тази вечер явно

    4 1 Отговор
    Киев ще преживее "инфилтрация с малък мащаб" ...

    17:34 30.08.2025

  • 54 Абе гледам

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Стига бе....":

    Все да примирие говорят ЕС ,та дори отидоха на крака при Тръмп....да видим кой първи ще свърши....руснаците или украинците

    17:35 30.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Удри

    4 4 Отговор
    Руският блитз криг се провали. Украйна стана държавата с една от най- модерните армии в света.

    Коментиран от #62, #68

    17:36 30.08.2025

  • 57 Тити

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Четири години":

    В Курск и Белгородска област хохохолите още хилядите тру пове не са си събрали ,има опастност от еко катастрофа .

    17:36 30.08.2025

  • 58 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Путинистче идиотче":

    На мен козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!

    17:36 30.08.2025

  • 59 минувач

    6 4 Отговор
    Урките все напредват , а уркия с всеки изминал ден се смалява все повече . Сутрин само бандерски рев и со...ли , че лошия Путин пак ги е набил , както циганин не си бие кучето .

    17:36 30.08.2025

  • 60 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 4 Отговор
    Точка.

    Коментиран от #65, #76

    17:36 30.08.2025

  • 61 Цеко

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Военкор":

    Много руснаци умряха много нещо.И още ще умрат.

    17:38 30.08.2025

  • 62 оли ,

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Удри":

    Те това вече е ВИЦЪТ НА ДЕНЯ !

    17:38 30.08.2025

  • 63 Икономист

    5 2 Отговор
    Вчера ЗеленсъсСки откри огромен инфраструкторен проект до Куеф,военно гробище за 130000-250000.Да си го ползват с удоволствие по предназначение .

    17:38 30.08.2025

  • 64 Дрътия Софианец

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Требе да измиеш чиниите първо , на 17-те ресторанта .. Нема да има спане , а ?🤭😁

    Коментиран от #77

    17:38 30.08.2025

  • 65 язе

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    И след точката многоточие ....

    17:39 30.08.2025

  • 66 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "АЗОВ":

    Факт.

    17:39 30.08.2025

  • 67 Заводът за барут си го стройте в Брюксел

    6 3 Отговор
    Урсула ще усети народната любов! От цяла България народът тръгва с руски знамена към Сопот! Да живее нерушимата българо- руска дружба!

    17:39 30.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Имам една

    3 1 Отговор
    Теория защо ЕС иска войната да продължи....Ами просто завладявайки повече територия и избивайки украинци русия помага на ЕС като на ЕС ще му се наложи да плаща за възстановяване на по малко територия и да издържа по малко украинци след войната. Мисля че ЕС ще е доволен ако Путин завземе поне 50% от Украйна....Одеса,черноморието. Мисля че Урсула и Путин работят заедно

    17:40 30.08.2025

  • 70 Мишел

    4 3 Отговор
    На 30 август руската армия контролира 99.7% от територията на ЛНР, 79% от територията на ДНР, 74% от Запорожка и 76% Херсонска области, 210кв.км от Сумска област с 13 селища, 145 кв.км. от Днепропетровска област.

    Коментиран от #74, #85

    17:40 30.08.2025

  • 71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор
    Как пък нито един козяшки жълтопаветник не замина за Осрайна !Оня Светльо не го броя ,той още по трасето изчезна безкрайно .

    Коментиран от #78, #83

    17:40 30.08.2025

  • 72 Копейки къде сте беееее?

    3 5 Отговор
    Първите 60 тона евробанкноти тръгнаха към банките.

    17:41 30.08.2025

  • 73 Патравата руска армия

    4 3 Отговор
    Втарая в мире били тия патравите .
    А то там СПИН развъдник
    Кодош си правят с тях по света

    17:41 30.08.2025

  • 74 Руснак без крак

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    17:41 30.08.2025

  • 75 Ясни сте

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Основната руска заповед към русофилите е "Вие изкарайте България от Пакта,и ЕС ,от там нататък ние си знаем работата".

    17:42 30.08.2025

  • 76 Това е безспорен

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Факт.

    17:42 30.08.2025

  • 77 Последния софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Дрътия Софианец":

    Да си беше изпрал кррррливия станал кафяв работен панталон опрррдяно Сотаджийче -Бакшиш .

    Коментиран от #87

    17:43 30.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Все тая

    2 1 Отговор
    Кво дрънка говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна ...

    17:45 30.08.2025

  • 80 О Густо Майна Филибето

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Морския":

    Морски искаш ли да надуеш шнорхела ?

    17:45 30.08.2025

  • 81 Наблюдател

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.ар.А.К 😼":

    В късния следобед на вчерашния ден стана ясно, че Урсула фон щяла да идва на посещение в България в неделя. Местните колониални власти щели да я карат като панаирджийска мечка във военния завод в Сопот.

    Урсула обаче не е добре дошла в България! Това го знаят и местните урсули, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване, защото знаят какво ще последва. Уверен съм, че няма нужда от излишни призиви, но все пак ще се обърна към всички свободни, нормални и достойни българи - елате да посрещнем заедно Урсула в Сопот. Елате, за да и покажем, че не е добре дошла в нашата страна. Елате, за да разбере, че колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си.

    Елате в неделя в 9 ч. пред входа на ВМЗ "Сопот"! Урсула е срам за Европа, позор за своя народ и символ на деградацията на европейската цивилизация. Тя няма място в България!

    17:45 30.08.2025

  • 82 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иля Оренбург":

    Ха така насэскайте рашистите по късно ще бъдат сериозно разочаровани

    Коментиран от #86

    17:45 30.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Мишелчо ,а мен можеш ли да ме контролираш,падам си по кучешки нашийник и камшици .

    17:48 30.08.2025

  • 86 реру

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Лука":

    Абе ти къв си че бъркаш буквите ,да не си руски тссси ганнин -украинец ?

    17:51 30.08.2025

  • 87 Дедо Потьо ,

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Последния софиянец":

    Излез от тая землянка бе , ВСВ свърши ... 🤭

    17:51 30.08.2025

  • 88 Цензура и само украинска пропаганда в БГ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фокусмокус":

    Нашите медии пишат и казват само това което им наредят от Брюксел и от Киев!!!

    17:52 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания