След украинските атаки! Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по "Дружба" са възобновени
  Тема: Украйна

28 Август, 2025 14:42 1 056 22

Надявам се, че операциите ще останат стабилни и няма да има повече атаки срещу енергийната инфраструктура, каза министър Сакова

След украинските атаки! Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по "Дружба" са възобновени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария и Словакия отново получават суров петрол от Русия, след като подаването по петролопровода "Дружба" бе възобновено, съобщи днес унгарската петролна компания МОЛ (MOL) в изявление по имейл, цитирано от Ройтерс, цитирана от БТА.

Компанията не предостави повече подробности.

Доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба" за Словакия са възобновени след прекъсването, причинено миналата седмица от украинска атака в Русия, съобщи днес и словашкият министър на икономиката Дениса Сакова в публикация във "Фейсбук".

"Надявам се, че операциите ще останат стабилни и няма да има повече атаки срещу енергийната инфраструктура", каза Сакова, цитирана от Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    12 0 Отговор
    Украинска атака срещу Русия с лек завой в Унгария.

    14:44 28.08.2025

  • 2 Само дето

    26 5 Отговор
    няколко дни нашите крави тук дрънкаха и се радваха. Уххх, язък.🖕

    14:44 28.08.2025

  • 3 койдазнай

    5 1 Отговор
    Да позная ли , какво следва?

    Коментиран от #4

    14:46 28.08.2025

  • 4 !!!!!!!!!

    16 4 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Доставките на газ в Украйна са в смут след ответните удари
    25 август 2025 г.12:12 ч.
    Ответните атаки на руската армия за ударите на украинските въоръжени сили по руски петролни рафинерии оставиха своя отпечатък върху Украйна. Унищожаването на две компресорни станции по двата основни маршрута от регионите, произвеждащи газ, промени доставките на гориво в Украйна. Това сочат данни от европейската платформа GIE.
    Руската армия нанесе ответен удар по компресорната станция край Лубни в нощта на 19 август и край Павлоград на 21 август. Украинското министерство на енергетиката съобщи за мащабни пожари. Същевременно данните на GIE показват нестабилност, започнала в украинската газопреносна система (ГТС) с доставките на газ.
    Така компресорната станция край Лубни доставя газ от производствените райони в Полтавска и Харковска област до Киев и по-нататък до Западна Украйна е тотално разрушена. Киев ще стои на студено зимата.

    Коментиран от #8

    14:46 28.08.2025

  • 5 Хи хи

    1 11 Отговор
    Още една укроатака и ще атакуваме укротерористите !

    14:49 28.08.2025

  • 6 Хахахаха

    8 12 Отговор
    Сигурно ще вървят до утре. Утре пак ще има спиране.

    Коментиран от #17

    14:51 28.08.2025

  • 7 Гледай , ти ! 🤔

    19 3 Отговор
    А турско-американските слугини в София дори прекъснаха предсрочно дерогацията , с която получавахме руски петрол . Бързаха да си преватизират Лукойл , боклуците .

    14:53 28.08.2025

  • 8 Хахахаха

    6 16 Отговор

    До коментар #4 от "!!!!!!!!!":

    Мдааа. А 18 процента от руските НПЗ също са извън строя. Скоро бензин нема да има у рашата.

    Коментиран от #11, #14

    14:53 28.08.2025

  • 9 да питам

    10 17 Отговор
    Унгария и Словакия , чий го дирят в ЕС ?

    Коментиран от #12

    14:53 28.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 3 Отговор
    спрете им тока на тия терористи във окрайнаата бе


    цял свят ги намрази тия окраиински терористи!

    14:54 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хи хи

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    А ти къв го дириш в ЕС, щом не защитаваш интересите на страните членки ??!!

    Коментиран от #18

    14:56 28.08.2025

  • 13 Кратка беше радостта

    16 2 Отговор
    на киевските бандеронацисти.

    14:58 28.08.2025

  • 14 Освен това те свършиха ракетите,

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    бият се със сапьорски лопатки, яздят стари куци, слепи, беззъби и глухонеми магарета, нямат яйца и масло и Путин умрятри пъти когато долара стана 200 рубли.

    15:00 28.08.2025

  • 15 Долни укро

    14 0 Отговор
    терористи.

    15:01 28.08.2025

  • 16 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Нова масирана атака срещу Украйна. Атаката на Русия срещу украинската газопреносна система засегна ключовия газопровод Уренгой-Помари-Ужгород, което поражда сериозни опасения относно енергийната стабилност. Процесът на запълване на подземните газови хранилища на страната е застрашен, което изостря газовата криза. Допълнителни проблеми създава и атаката на Русия срещу станцията Орловка в Одеска област, която прекъсна доставките на газ от Азербайджан.

    15:02 28.08.2025

  • 17 Това като контранаступа

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    дето освободи Крим ли?

    15:02 28.08.2025

  • 18 да питам

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    В Украйна съм , в Украйна съм ...

    Коментиран от #19, #21

    15:04 28.08.2025

  • 19 да питам

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "да питам":

    Чувалче взе ли си?

    15:06 28.08.2025

  • 20 си дзън

    3 7 Отговор
    Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по "Дружба" са възобновени - временно...

    15:09 28.08.2025

  • 21 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "да питам":

    Като си в Украйна, кво се месиш в работите на ЕС ??

    Коментиран от #22

    15:18 28.08.2025

  • 22 да питам

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    Петолъч , а ти що не си в Евразия ?

    15:22 28.08.2025