След украинските атаки! Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по "Дружба" са възобновени

Унгария и Словакия отново получават суров петрол от Русия, след като подаването по петролопровода "Дружба" бе възобновено, съобщи днес унгарската петролна компания МОЛ (MOL) в изявление по имейл, цитирано от Ройтерс, цитирана от БТА.
Компанията не предостави повече подробности.
Доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба" за Словакия са възобновени след прекъсването, причинено миналата седмица от украинска атака в Русия, съобщи днес и словашкият министър на икономиката Дениса Сакова в публикация във "Фейсбук".
"Надявам се, че операциите ще останат стабилни и няма да има повече атаки срещу енергийната инфраструктура", каза Сакова, цитирана от Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
14:44 28.08.2025
2 Само дето
14:44 28.08.2025
3 койдазнай
Коментиран от #4
14:46 28.08.2025
4 !!!!!!!!!
До коментар #3 от "койдазнай":Доставките на газ в Украйна са в смут след ответните удари
25 август 2025 г.12:12 ч.
Ответните атаки на руската армия за ударите на украинските въоръжени сили по руски петролни рафинерии оставиха своя отпечатък върху Украйна. Унищожаването на две компресорни станции по двата основни маршрута от регионите, произвеждащи газ, промени доставките на гориво в Украйна. Това сочат данни от европейската платформа GIE.
Руската армия нанесе ответен удар по компресорната станция край Лубни в нощта на 19 август и край Павлоград на 21 август. Украинското министерство на енергетиката съобщи за мащабни пожари. Същевременно данните на GIE показват нестабилност, започнала в украинската газопреносна система (ГТС) с доставките на газ.
Така компресорната станция край Лубни доставя газ от производствените райони в Полтавска и Харковска област до Киев и по-нататък до Западна Украйна е тотално разрушена. Киев ще стои на студено зимата.
Коментиран от #8
14:46 28.08.2025
5 Хи хи
14:49 28.08.2025
6 Хахахаха
Коментиран от #17
14:51 28.08.2025
7 Гледай , ти ! 🤔
14:53 28.08.2025
8 Хахахаха
До коментар #4 от "!!!!!!!!!":Мдааа. А 18 процента от руските НПЗ също са извън строя. Скоро бензин нема да има у рашата.
Коментиран от #11, #14
14:53 28.08.2025
9 да питам
Коментиран от #12
14:53 28.08.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
цял свят ги намрази тия окраиински терористи!
14:54 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хи хи
До коментар #9 от "да питам":А ти къв го дириш в ЕС, щом не защитаваш интересите на страните членки ??!!
Коментиран от #18
14:56 28.08.2025
13 Кратка беше радостта
14:58 28.08.2025
14 Освен това те свършиха ракетите,
До коментар #8 от "Хахахаха":бият се със сапьорски лопатки, яздят стари куци, слепи, беззъби и глухонеми магарета, нямат яйца и масло и Путин умрятри пъти когато долара стана 200 рубли.
15:00 28.08.2025
15 Долни укро
15:01 28.08.2025
16 Сатана Z
15:02 28.08.2025
17 Това като контранаступа
До коментар #6 от "Хахахаха":дето освободи Крим ли?
15:02 28.08.2025
18 да питам
До коментар #12 от "Хи хи":В Украйна съм , в Украйна съм ...
Коментиран от #19, #21
15:04 28.08.2025
19 да питам
До коментар #18 от "да питам":Чувалче взе ли си?
15:06 28.08.2025
20 си дзън
15:09 28.08.2025
21 Хи хи
До коментар #18 от "да питам":Като си в Украйна, кво се месиш в работите на ЕС ??
Коментиран от #22
15:18 28.08.2025
22 да питам
До коментар #21 от "Хи хи":Петолъч , а ти що не си в Евразия ?
15:22 28.08.2025