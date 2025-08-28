След украинските атаки! Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по "Дружба" са възобновени

Унгария и Словакия отново получават суров петрол от Русия, след като подаването по петролопровода "Дружба" бе възобновено, съобщи днес унгарската петролна компания МОЛ (MOL) в изявление по имейл, цитирано от Ройтерс, цитирана от БТА.

Компанията не предостави повече подробности.

Доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба" за Словакия са възобновени след прекъсването, причинено миналата седмица от украинска атака в Русия, съобщи днес и словашкият министър на икономиката Дениса Сакова в публикация във "Фейсбук".

"Надявам се, че операциите ще останат стабилни и няма да има повече атаки срещу енергийната инфраструктура", каза Сакова, цитирана от Ройтерс.