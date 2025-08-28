Новини
Свят »
Украйна »
Сградата на представителството на ЕС в Украйна е повредена при снощните руски удари
  Тема: Украйна

Сградата на представителството на ЕС в Украйна е повредена при снощните руски удари

28 Август, 2025 11:12 1 588 115

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове

Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия, написа Коща в профила си в "Екс"

Сградата на представителството на ЕС в Украйна е повредена при снощните руски удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по Киев, които са нанесли щети и на сградата на представителството на Европейския съюз, предаде Франс прес.

"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия“, написа Коща в профила си в "Екс".

"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.

"Сградата на представителството на ЕС в Киев беше повредена от днешните руски удари по цивилни райони", заяви на свой ред еврокомисарят по разширяването Марта Кос в публикация в "Екс".

"Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", допълни тя, цитирана от Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    100 5 Отговор
    Брадати татуирани жертви има ли?

    Коментиран от #5

    11:13 28.08.2025

  • 2 Тия

    14 81 Отговор
    нямат спиране с унищожителната омраза и варварщина .

    11:14 28.08.2025

  • 3 Някой

    121 3 Отговор
    Споко, щом не са я заляли с боя и не са ѝ запалили входната врата, няма проблем.
    Иначе, представителство на ЕС в страна, която не е нито член, нито дори допусната до преговори с ЕС.
    Бие малко на неоколониализъм.

    11:14 28.08.2025

  • 4 Бай той Толстой

    47 3 Отговор
    Русия формулира 😁!

    11:14 28.08.2025

  • 5 Отец Теофилий

    7 49 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Като те гръмна с лопатата ще разбереш.

    Коментиран от #66

    11:15 28.08.2025

  • 6 И кво ?!

    93 3 Отговор
    Нали било " пълномащабна война " и ЕС всеки ден изпраща на киевската хунта още и още оръжие ?

    11:15 28.08.2025

  • 7 ха-ха

    82 3 Отговор
    Знаааачи , само за урките им е жал на кощовци и сие , а руснаците - кучета ги яли ...Айде , нема нужда !

    11:16 28.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кеф, ама

    78 4 Отговор
    Голям кеф. Да я. Яха сринали!

    11:16 28.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дух

    18 3 Отговор
    Благодаря на Гърците видяха ме че не ставам За нищо

    11:17 28.08.2025

  • 13 Че ква работа има

    83 4 Отговор
    представителството на ЕС в Украйна ? Естествено че трябва да е повредена и разрушена

    11:18 28.08.2025

  • 14 пенсионер

    7 80 Отговор
    Чудя се какво още чакат да стане, за даване на разрешение за бомбандиране на москва и кремъл с далекобойни ракети.Дребния диктатор разбира само от сила, не го ли проумяха още.

    Коментиран от #18, #31, #32, #67

    11:18 28.08.2025

  • 15 Някой

    75 5 Отговор
    От къде накъде ще има сграда на представителство на ЕС там, а дори тук? Това е централа на чужда агентура. Сигурно тук да оценяват за какво да ни наказват.

    11:19 28.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дух

    2 17 Отговор
    Не ставам за работа защото съм кух калпав грозен и благодаря на Гърците те са отлични психолози

    11:20 28.08.2025

  • 18 е , да ,де,

    37 3 Отговор

    До коментар #14 от "пенсионер":

    Ама на никой не му стиска , не го ли разбра ?!

    11:20 28.08.2025

  • 19 Блабла.....

    51 2 Отговор
    "ЕС няма да се остави да бъде сплашен"....... а в България как беше сплашен? Ква паника настана само и то от малко боя

    Коментиран от #86

    11:20 28.08.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    35 3 Отговор
    Стига с тези....мисли...ами пращайте оръжия на Украйна...то скоро и на Клоуна ще му залепне релето...то всичко е до време.

    11:21 28.08.2025

  • 21 Барутен завод а?

    38 2 Отговор
    Барутен завод......

    Коментиран от #73

    11:21 28.08.2025

  • 22 Боруна Лом

    46 3 Отговор
    ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ ДА ВЗИМАТ АВТОМАТ, КАСКА И МАРШ В ОКОПА ПРИ РЕДОВИЯТ УКРИ! ЛЕСНО Е ОТ СТРАНИ!

    11:22 28.08.2025

  • 23 Това е абсурдно просто

    50 3 Отговор
    Сграда на представителството на ЕС в Украйна да има... Моментално да бъде доразрушена

    11:23 28.08.2025

  • 24 пешо

    54 3 Отговор
    сградата е пълна с натовски инструктори

    11:23 28.08.2025

  • 25 Хи хи

    48 3 Отговор
    Руските оръжия струват копейки и млатят натовските оръжия, дето струват милиарди долари и евраци !!

    11:23 28.08.2025

  • 26 Отреазвяващ

    38 3 Отговор
    Няма проблем.Тъй като не извършват никаква стопанска дейност,могат да се помещават и в палатка.Може пощенска кутия или най-добре както бирника от ,,Андрешко" в документите в чантата и разписка на коляно.

    Коментиран от #64

    11:23 28.08.2025

  • 27 пенсионер

    4 49 Отговор
    Голям страхливец и пъзлю е този Тръмп. Докога ще чака да му се подиграва дребосъка диктатор и военопрестъпник?

    Коментиран от #50

    11:23 28.08.2025

  • 28 Ердоган

    4 46 Отговор
    ЕС трябва да даде твърд отговор на руските нео фашисти

    11:24 28.08.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    39 3 Отговор
    То добре, че не са думнали Брюксел...

    Коментиран от #36

    11:24 28.08.2025

  • 30 И защо да питам

    42 2 Отговор
    Въобще има представителство на ЕС в Украйна ? А? Това е възмутително

    11:25 28.08.2025

  • 31 Отреазвяващ

    41 2 Отговор

    До коментар #14 от "пенсионер":

    Не им разрешават,защото Украина ще ,,изчезне".А изчезне ли,секват далаверите с пари, оръжия и т.н.

    11:26 28.08.2025

  • 32 Боруна Лом

    29 2 Отговор

    До коментар #14 от "пенсионер":

    ЕВРОГЕЙЗЕР, ЧАКАТ ДА ТИ ВДИГНАТ ПЕНСИЯТА В ЕВРО!

    11:26 28.08.2025

  • 33 Барутен завод а?

    30 2 Отговор
    Барутен завод......

    11:26 28.08.2025

  • 34 Европлъховете ще горят!

    46 2 Отговор
    Ударили сградата на розовите понита) И защо има представителство на колониалния ЕС в страна кояго дори не е започнала преговори за членство!

    11:27 28.08.2025

  • 35 гост

    40 2 Отговор
    Коща, то с мисли и сълзи не става! Грабвай пушката, а Урсула да слага касинката и на фронта, не забравяйте и каЯта! Путин само като чуе, че сте там и веднага ще капитулира пред вас на червения килим в Кремъл!

    11:28 28.08.2025

  • 36 Боруна Лом

    24 2 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    СКОРО ЩЕ ДА Е , АКО ПРОДЪЖАВАТ В СЪЩИЯТ ДУХ!

    11:28 28.08.2025

  • 37 И що трябва да ни пука

    30 1 Отговор
    Какво бил написал Коща в профила си в "Екс" ? И той ли е "лидер" а? Лидер Коща ..... писал в Екс....

    11:30 28.08.2025

  • 38 жик так

    31 1 Отговор
    Търсите майка си там .

    11:30 28.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Само питам

    34 2 Отговор
    Как е представителството на Ес в Га""за ? Как са мислите ви ?

    Коментиран от #45

    11:32 28.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Добри новини!

    28 3 Отговор
    Най харесвам рано сутрин воят на ес ес райха!

    11:32 28.08.2025

  • 43 Лидер Коща ..... писал в Екс....

    24 1 Отговор
    А иначе 9,5 % подкрепа нали? Щот е лидер ....

    11:32 28.08.2025

  • 44 това е наказание

    29 0 Отговор
    заради лицемерието ви . Заради опита ви да вкарате войски на нато в Одеса. Само дето и местните жители не ви искат . Сега пълнете чувалите , ако намерите останките на кого са .

    11:34 28.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Трол

    0 16 Отговор
    Дано да няма пострадали еврокомисари.

    11:34 28.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Каквото повикало, такова се обадило!

    26 2 Отговор
    Ес нали воюват с Русия! Естествено, че Русия ще ги погали с крепкие орешки!

    11:35 28.08.2025

  • 49 Факт

    18 0 Отговор
    Сигурно са добре платени, за разлика от украинци без връзки!

    11:36 28.08.2025

  • 50 Хи хи

    21 3 Отговор

    До коментар #27 от "пенсионер":

    Марш на фронте да се биеш като много знаеш ! Къв си ти, че да се правиш на по умен от Американския Президент ??!!!

    Коментиран от #60

    11:36 28.08.2025

  • 51 Ами а замислете се

    25 0 Отговор
    Има ли "лидер" в Европа с повече от 9-10% обществена подкрепа а? Кой е ? Има ли?

    11:36 28.08.2025

  • 52 цитати

    21 0 Отговор
    "В приемните на Бандера цари блъсканица дори в извънработно време.
    В момента хорът на зайчетата от Киев и Брюксел кърви от напрежение на гласните си струни, а припевът се състои само от една дума: Донбас ."

    11:38 28.08.2025

  • 53 Аква

    21 0 Отговор
    И какво по- точно се е повредило на тая сграда? Двигателят или е залепнал педала? Дано да е горният етаж на урсулите!

    Коментиран от #58

    11:38 28.08.2025

  • 54 Лидер Коща ..... писал в Екс....а?

    30 0 Отговор
    ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    Коментиран от #61

    11:39 28.08.2025

  • 55 Украиноубиец

    7 8 Отговор
    14 украинци загинали. В Киев. А сега колко още?

    11:40 28.08.2025

  • 56 Оракула от Делфи

    3 28 Отговор
    А моите мисли са , колко далече може да стигне Путин , с тази жажда за военен терор , и военен тормоз ?,
    Не само Украйна е проблема му, или Украинците , проблема му е всички които са около него!
    Виждаме жажда за власт и узурпация на индивида с цел тотален контрол над свободното мислене , чрез "санитарно
    мозъчно измиване"!
    Държавата на Путин е за хора с отклонения от нормалността на реалното свободно мислене!
    Контактите му с друг диктатор Ким Чен-" Севернокорейски" е доказателство за раздвояване на личността!
    Само чрез тотален контрол на населението ,Путин може да се задържи на власт и да продължи да тероризира съседите си и голяма част от света ,която не мисли като него и не споделя "ценностите" му!
    Дойде време за тотална отбрана , срещу мрака настъпващ от Москва!

    11:40 28.08.2025

  • 57 ян бибиян

    3 22 Отговор
    Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна. Хахаааа... Ето ви резултата, мазни ушанки.

    11:41 28.08.2025

  • 58 Шмайзер

    21 0 Отговор

    До коментар #53 от "Аква":

    Повредена е охладителната система в мазетата, където се съхранява синтетиката.

    11:41 28.08.2025

  • 59 стоян георгиев

    1 25 Отговор
    Европа е време да се усети.трябва европейска армия и сериозно въоръжаване.няюа кой да ни помогне ако само не се организираме срещу руските фашисти.

    11:42 28.08.2025

  • 60 аz СВОПобеда80

    4 18 Отговор

    До коментар #50 от "Хи хи":

    Администрацията на Тръмп одобри продажбата на 3350 ракети с голям обсег(ERAM) на Украйна.
    И "други артикули" към тях.🤣🤣🤣

    Коментиран от #70

    11:43 28.08.2025

  • 61 ян бибиян

    0 16 Отговор

    До коментар #54 от "Лидер Коща ..... писал в Екс....а?":

    Стига писа едно и също. Кой направи Янукович президент и го спаси от народната любов?

    Коментиран от #65

    11:43 28.08.2025

  • 62 Лидери са само в Екс

    15 1 Отговор
    Иначе са чисти пооооомияри ..... Всички до един се разхождат с поне по 20 души охрана ама да ги пази определено не от руснаците

    Коментиран от #80

    11:45 28.08.2025

  • 63 Рогач

    16 0 Отговор
    Логично е сградата на фашагите подкрепящи наследниците на хитлерофашистка Германия , неонацистка бандеровска Украйна да бъде удряне. Така както в столицата на хитлерофашистка Германия , Берлин по време на ВСв са удряни представителните сгради на фашстка мусолановска Италия, имперска Япония ..., а бе защо нито една мисирка не пише , къде е била представителната сграда ( посолството) на манархофашистка България в Хитлерофашистка Германия в Берлин и какво е станало с нея??? А какво е станало с българските манархофашистки посланици в хитлерофашистка Германия???

    11:47 28.08.2025

  • 64 ян бибиян

    2 14 Отговор

    До коментар #26 от "Отреазвяващ":

    А руското посолство може да го пратим с товарния влак в Сиктивкар.

    Коментиран от #75

    11:47 28.08.2025

  • 65 Тихо урко нацистка

    8 1 Отговор

    До коментар #61 от "ян бибиян":

    Не си компетентен!

    11:49 28.08.2025

  • 66 Пампаец

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отец Теофилий":

    Тебе няма да си правят труда да те удрят с лопата . С теб👻 жив ще нахранят прасетата🐷🐖🐽🐖🐽🐖🐷🐷🐖🐽🐖🐽🐖 в Белене , като му дойде времето .

    11:50 28.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Анонимен

    8 0 Отговор
    Е, урсулите какво чакат? Да вземат по една мистерия и да ходят да го поправят.

    11:54 28.08.2025

  • 69 Жбръц

    10 0 Отговор
    А чии го търси " представителство на ЕС" в столица на държава,която не е член на ЕС? Или там реално ситуирана държавната власт

    11:54 28.08.2025

  • 70 хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #60 от "аz СВОПобеда80":

    Тези ракети, ще са като нашите Ф-16, ще пристигнат след като Одеса стане руска....

    11:55 28.08.2025

  • 71 МЕРКЕЛ

    11 0 Отговор
    ЖАЛКО ЧЕ МАРСУЛА НЕ Е БИЛА В СГРАДАТА

    11:58 28.08.2025

  • 72 В крайна сметка

    0 12 Отговор
    Еми, после в Кремъл се чудят, защо ЕС подкрепя Украйна. Русия започна война срещу ЕС. Това е самата истина.
    По думите на Путин Украйна не съществува, а щом Украйна не съществува, значи Русия не воюва с Украйна, а с ЕС.
    Нормално е ЕС да се защитава! Дори трябва да отвърне с контранаступ и да вдигне цялата ЕС авиация. Небето над Москва ще почернее от Тауруси!

    Коментиран от #89, #93

    11:58 28.08.2025

  • 73 Знае

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Барутен завод а?":

    Руснаците ще изчакат швабите да го построят и тогава ще пратят Петров и Баширов да го думнат. А може и с един Кинжал да го пратят на оня свят , барабар с немските специалисти които са построили този завод за барут у нас. Така , както издумкаха четерите завода за производство на далекобойни ракети Таурус , които швабите построиха на укрофашистите в Бандеристан . Тъкмо почнаха изпитанията и калибравката на производството и руснаците ги превърнаха в прах и пепел барабар с швабските специалисти .

    Коментиран от #90, #91

    12:00 28.08.2025

  • 74 Бокото

    7 0 Отговор
    то добре, че не са я ударили с ракета или снаряд с червена боя, че тогава щеше да е голям вой

    12:00 28.08.2025

  • 75 Да ти припомня ли мушмул че

    10 1 Отговор

    До коментар #64 от "ян бибиян":

    Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ?
    Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ?

    Коментиран от #99

    12:00 28.08.2025

  • 76 Сандо

    13 0 Отговор
    Реве и стене потъналата в сълзи и възмущение бойка европа.Ставайте урсули,събуждайте се от дълбокия сън,грабвайте оружията на рамо,слагайте каски на главите,мешките на рамо,удряйте за последно по една права бяла магистралка и поемайте по пътя на изток - пътя на героизма и вечната бойна слава.Иначе как ще го постигнем тоя пусти "Мир чрез сила"?

    12:01 28.08.2025

  • 77 1234567

    1 1 Отговор
    1234567

    12:01 28.08.2025

  • 78 шиши

    8 1 Отговор
    А шиши кога

    12:01 28.08.2025

  • 79 а костя

    2 6 Отговор
    А костя подпалвача кога

    12:02 28.08.2025

  • 80 От де пък да знаем

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Лидери са само в Екс":

    Може родните ни атлантенца НСО от руснаците да ги пази.....

    12:03 28.08.2025

  • 81 горим

    9 0 Отговор
    Горим братя българи. Изгориха родината ни.

    12:03 28.08.2025

  • 82 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    14 0 Отговор
    Анатоли айде драсни статия за еврейските удари и убийства на невинни майки , деца ,старци, жертвите на оон , журналисти........

    12:04 28.08.2025

  • 83 седесарко

    7 0 Отговор
    да ви моч....ам на представителтвото, нема гаранция, че като бъркате в огъня с ръжен, нема и вие да се опарите.....

    12:06 28.08.2025

  • 84 "Лидер" пооомияр дЖилезку

    6 1 Отговор
    И Гйорг ГЕЙргиев нещо на сайта на Външно няма ли да изплющят ?

    12:09 28.08.2025

  • 85 Пунта Мара -Атанасова

    8 0 Отговор
    Другия път руснаците да го изравнят със земята това гнездо на оси !

    12:11 28.08.2025

  • 86 Голям пюс (+)

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Блабла.....":

    Блабла....."ЕС няма да се остави да бъде сплашен"....... а в България как беше сплашен? Ква паника настана само и то от малко боя

    12:12 28.08.2025

  • 87 ян бибиян

    7 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    Коментиран от #95

    12:13 28.08.2025

  • 88 Даа

    5 0 Отговор
    Моите мисли са със съседите на предприятието, произвеждащо дронове, което беше ударено снощи.
    И разбирасе, беше разположено сред жилищни сгради.

    12:13 28.08.2025

  • 89 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "В крайна сметка":

    Почернял ти е само г300. от срамни въшки .Подбирай си партньорите .

    12:14 28.08.2025

  • 90 Ние сами ще се взривим пич

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Знае":

    Неминуемо е.

    12:18 28.08.2025

  • 91 Луд с картечница

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Знае":

    Да те поправя деликатно унищожените заводи за Сапсан -Таурус разпръснати из цяла Украйна с германски инвестиции за €5млрд бяха 5 ,а в момента в Хамбург догаря склад за двигателите на тези ракети .Абе ооох кеффф ,голям кеффф в селската баня голям кеффф...

    Коментиран от #113

    12:18 28.08.2025

  • 92 123456

    1 0 Отговор
    моите мисли и два реда крокодилски сълзи - --- ще горите в АДА !

    12:19 28.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 АБВ

    6 0 Отговор
    Сградата на ЕС е законна военна цел, предвид военната подкрепа за нацистите в Украйна и спокойно и без угризения може да бъде срината.
    Но явно не е била тя целта за съжаление.
    А глупостите на укро и европропагандата за някакви граждански цели са идиотизъм.
    Украинците умишлено прикриват военн цели зад граждански обекти като примитивни терористи.

    12:30 28.08.2025

  • 95 ян бибиян

    0 8 Отговор

    До коментар #87 от "ян бибиян":

    Русия е гнилоч, крадецо на имена.

    Коментиран от #97, #115

    12:31 28.08.2025

  • 96 Тая сграда е фашистки генщаб

    6 1 Отговор
    Защо не са я взривили с всички фашисти вътре, а са оставени живи от руската армия , за да убиват руски граждани?

    Коментиран от #105

    12:33 28.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    EС няма работа в Бандерайна, НАТО пък ИЗОБЩО...

    Коментиран от #101

    12:34 28.08.2025

  • 99 ян бибиян

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Да ти припомня ли мушмул че":

    Нека позная кого ще подкрепяш, ако утре решат да правят референдуми в Кърджали и Варна.

    12:34 28.08.2025

  • 100 Пейтриъта

    1 0 Отговор
    За милиарди спеше ли по това време?!?

    12:36 28.08.2025

  • 101 ян бибиян

    1 3 Отговор

    До коментар #98 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Медведев, чупка!

    12:36 28.08.2025

  • 102 ян бибиян

    0 6 Отговор

    До коментар #97 от "По- гнилоч от тебе няма":

    Жалък си като руски солдат, уважен от ахматовец в Украйна.

    Коментиран от #110, #112, #114

    12:39 28.08.2025

  • 103 Апокалипсис сега

    4 0 Отговор
    Обичам миризмата на напалм рано сутрин.

    12:40 28.08.2025

  • 104 Бъзиктар

    4 0 Отговор
    Ах тази невинна Европа,колко страда за своята сграда.Жалко,че не е била пълна.Та тя е законна военна цел.

    12:41 28.08.2025

  • 105 ян бибиян

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Тая сграда е фашистки генщаб":

    Гайтанджиева каза, че в мазето имало 3 натовски биолаборатории, а на тавана команден пункт на Пентагона с 12 генерала.

    12:42 28.08.2025

  • 106 ШИЛЕ

    5 1 Отговор
    ТРЪМП ЩЕ СЪДИ СОРОС БАЩА И СИН А НИЕ НАШИТЕ КОЗЯЦИ КАКВО ЩЕ ГИ ПРАВИМ , БОИ ИЛИ Е,,,БН

    Коментиран от #107, #111

    12:42 28.08.2025

  • 107 ян бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "ШИЛЕ":

    С онова дето му викате вход голяма е..н ще падне.

    12:43 28.08.2025

  • 108 НИКО

    4 0 Отговор
    ЗАЩО СЕ БАВЯТ РУСНАЦИТЕ ТА НЕ ПРИВЪРШВАТ ВЕЧЕ С ТАЯ УКРАИНА И ТАЯ МЪРШАВА ЕВРОПА КОЯТО СЕ ПРАВИ НА ВЕЛИКА А ВСЪЩНОСТ СА ЕДНИ АМЕРИКАНСКИ РОБИ

    12:45 28.08.2025

  • 109 Истината

    4 0 Отговор
    Перфектно! Да я бяха срутили!

    12:46 28.08.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ян бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "ШИЛЕ":

    Нужно ли е да съм соро .ссо. ид за да се оредя за е ..нето ?В смисъл друго не ме интересува ,едно хубаво челасс тренне само искам ?

    12:48 28.08.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "ян бибиян":

    Тихоо ,тихо прррр ∆ льооо,не съм крадец ,а експроприатор ,а ти кой беше бе муци ?

    12:50 28.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания