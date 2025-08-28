Сградата на представителството на ЕС в Украйна е повредена при снощните руски удари

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по Киев, които са нанесли щети и на сградата на представителството на Европейския съюз, предаде Франс прес.
"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия“, написа Коща в профила си в "Екс".
"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.
"Сградата на представителството на ЕС в Киев беше повредена от днешните руски удари по цивилни райони", заяви на свой ред еврокомисарят по разширяването Марта Кос в публикация в "Екс".
"Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", допълни тя, цитирана от Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
Коментиран от #5
11:13 28.08.2025
2 Тия
11:14 28.08.2025
3 Някой
Иначе, представителство на ЕС в страна, която не е нито член, нито дори допусната до преговори с ЕС.
Бие малко на неоколониализъм.
11:14 28.08.2025
4 Бай той Толстой
11:14 28.08.2025
5 Отец Теофилий
До коментар #1 от "хихи":Като те гръмна с лопатата ще разбереш.
Коментиран от #66
11:15 28.08.2025
6 И кво ?!
11:15 28.08.2025
7 ха-ха
11:16 28.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кеф, ама
11:16 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дух
11:17 28.08.2025
13 Че ква работа има
11:18 28.08.2025
14 пенсионер
Коментиран от #18, #31, #32, #67
11:18 28.08.2025
15 Някой
11:19 28.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дух
11:20 28.08.2025
18 е , да ,де,
До коментар #14 от "пенсионер":Ама на никой не му стиска , не го ли разбра ?!
11:20 28.08.2025
19 Блабла.....
Коментиран от #86
11:20 28.08.2025
20 Кривоверен алкаш
11:21 28.08.2025
21 Барутен завод а?
Коментиран от #73
11:21 28.08.2025
22 Боруна Лом
11:22 28.08.2025
23 Това е абсурдно просто
11:23 28.08.2025
24 пешо
11:23 28.08.2025
25 Хи хи
11:23 28.08.2025
26 Отреазвяващ
Коментиран от #64
11:23 28.08.2025
27 пенсионер
Коментиран от #50
11:23 28.08.2025
28 Ердоган
11:24 28.08.2025
29 Данко Харсъзина
Коментиран от #36
11:24 28.08.2025
30 И защо да питам
11:25 28.08.2025
31 Отреазвяващ
До коментар #14 от "пенсионер":Не им разрешават,защото Украина ще ,,изчезне".А изчезне ли,секват далаверите с пари, оръжия и т.н.
11:26 28.08.2025
32 Боруна Лом
До коментар #14 от "пенсионер":ЕВРОГЕЙЗЕР, ЧАКАТ ДА ТИ ВДИГНАТ ПЕНСИЯТА В ЕВРО!
11:26 28.08.2025
33 Барутен завод а?
11:26 28.08.2025
34 Европлъховете ще горят!
11:27 28.08.2025
35 гост
11:28 28.08.2025
36 Боруна Лом
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":СКОРО ЩЕ ДА Е , АКО ПРОДЪЖАВАТ В СЪЩИЯТ ДУХ!
11:28 28.08.2025
37 И що трябва да ни пука
11:30 28.08.2025
38 жик так
11:30 28.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Само питам
Коментиран от #45
11:32 28.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Добри новини!
11:32 28.08.2025
43 Лидер Коща ..... писал в Екс....
11:32 28.08.2025
44 това е наказание
11:34 28.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Трол
11:34 28.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Каквото повикало, такова се обадило!
11:35 28.08.2025
49 Факт
11:36 28.08.2025
50 Хи хи
До коментар #27 от "пенсионер":Марш на фронте да се биеш като много знаеш ! Къв си ти, че да се правиш на по умен от Американския Президент ??!!!
Коментиран от #60
11:36 28.08.2025
51 Ами а замислете се
11:36 28.08.2025
52 цитати
В момента хорът на зайчетата от Киев и Брюксел кърви от напрежение на гласните си струни, а припевът се състои само от една дума: Донбас ."
11:38 28.08.2025
53 Аква
Коментиран от #58
11:38 28.08.2025
54 Лидер Коща ..... писал в Екс....а?
Коментиран от #61
11:39 28.08.2025
55 Украиноубиец
11:40 28.08.2025
56 Оракула от Делфи
Не само Украйна е проблема му, или Украинците , проблема му е всички които са около него!
Виждаме жажда за власт и узурпация на индивида с цел тотален контрол над свободното мислене , чрез "санитарно
мозъчно измиване"!
Държавата на Путин е за хора с отклонения от нормалността на реалното свободно мислене!
Контактите му с друг диктатор Ким Чен-" Севернокорейски" е доказателство за раздвояване на личността!
Само чрез тотален контрол на населението ,Путин може да се задържи на власт и да продължи да тероризира съседите си и голяма част от света ,която не мисли като него и не споделя "ценностите" му!
Дойде време за тотална отбрана , срещу мрака настъпващ от Москва!
11:40 28.08.2025
57 ян бибиян
11:41 28.08.2025
58 Шмайзер
До коментар #53 от "Аква":Повредена е охладителната система в мазетата, където се съхранява синтетиката.
11:41 28.08.2025
59 стоян георгиев
11:42 28.08.2025
60 аz СВОПобеда80
До коментар #50 от "Хи хи":Администрацията на Тръмп одобри продажбата на 3350 ракети с голям обсег(ERAM) на Украйна.
И "други артикули" към тях.🤣🤣🤣
Коментиран от #70
11:43 28.08.2025
61 ян бибиян
До коментар #54 от "Лидер Коща ..... писал в Екс....а?":Стига писа едно и също. Кой направи Янукович президент и го спаси от народната любов?
Коментиран от #65
11:43 28.08.2025
62 Лидери са само в Екс
Коментиран от #80
11:45 28.08.2025
63 Рогач
11:47 28.08.2025
64 ян бибиян
До коментар #26 от "Отреазвяващ":А руското посолство може да го пратим с товарния влак в Сиктивкар.
Коментиран от #75
11:47 28.08.2025
65 Тихо урко нацистка
До коментар #61 от "ян бибиян":Не си компетентен!
11:49 28.08.2025
66 Пампаец
До коментар #5 от "Отец Теофилий":Тебе няма да си правят труда да те удрят с лопата . С теб👻 жив ще нахранят прасетата🐷🐖🐽🐖🐽🐖🐷🐷🐖🐽🐖🐽🐖 в Белене , като му дойде времето .
11:50 28.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Анонимен
11:54 28.08.2025
69 Жбръц
11:54 28.08.2025
70 хихи
До коментар #60 от "аz СВОПобеда80":Тези ракети, ще са като нашите Ф-16, ще пристигнат след като Одеса стане руска....
11:55 28.08.2025
71 МЕРКЕЛ
11:58 28.08.2025
72 В крайна сметка
По думите на Путин Украйна не съществува, а щом Украйна не съществува, значи Русия не воюва с Украйна, а с ЕС.
Нормално е ЕС да се защитава! Дори трябва да отвърне с контранаступ и да вдигне цялата ЕС авиация. Небето над Москва ще почернее от Тауруси!
Коментиран от #89, #93
11:58 28.08.2025
73 Знае
До коментар #21 от "Барутен завод а?":Руснаците ще изчакат швабите да го построят и тогава ще пратят Петров и Баширов да го думнат. А може и с един Кинжал да го пратят на оня свят , барабар с немските специалисти които са построили този завод за барут у нас. Така , както издумкаха четерите завода за производство на далекобойни ракети Таурус , които швабите построиха на укрофашистите в Бандеристан . Тъкмо почнаха изпитанията и калибравката на производството и руснаците ги превърнаха в прах и пепел барабар с швабските специалисти .
Коментиран от #90, #91
12:00 28.08.2025
74 Бокото
12:00 28.08.2025
75 Да ти припомня ли мушмул че
До коментар #64 от "ян бибиян":Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ?
Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ?
Коментиран от #99
12:00 28.08.2025
76 Сандо
12:01 28.08.2025
77 1234567
12:01 28.08.2025
78 шиши
12:01 28.08.2025
79 а костя
12:02 28.08.2025
80 От де пък да знаем
До коментар #62 от "Лидери са само в Екс":Може родните ни атлантенца НСО от руснаците да ги пази.....
12:03 28.08.2025
81 горим
12:03 28.08.2025
82 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
12:04 28.08.2025
83 седесарко
12:06 28.08.2025
84 "Лидер" пооомияр дЖилезку
12:09 28.08.2025
85 Пунта Мара -Атанасова
12:11 28.08.2025
86 Голям пюс (+)
До коментар #19 от "Блабла.....":Блабла....."ЕС няма да се остави да бъде сплашен"....... а в България как беше сплашен? Ква паника настана само и то от малко боя
12:12 28.08.2025
87 ян бибиян
Коментиран от #95
12:13 28.08.2025
88 Даа
И разбирасе, беше разположено сред жилищни сгради.
12:13 28.08.2025
89 стоян георгиев
До коментар #72 от "В крайна сметка":Почернял ти е само г300. от срамни въшки .Подбирай си партньорите .
12:14 28.08.2025
90 Ние сами ще се взривим пич
До коментар #73 от "Знае":Неминуемо е.
12:18 28.08.2025
91 Луд с картечница
До коментар #73 от "Знае":Да те поправя деликатно унищожените заводи за Сапсан -Таурус разпръснати из цяла Украйна с германски инвестиции за €5млрд бяха 5 ,а в момента в Хамбург догаря склад за двигателите на тези ракети .Абе ооох кеффф ,голям кеффф в селската баня голям кеффф...
Коментиран от #113
12:18 28.08.2025
92 123456
12:19 28.08.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 АБВ
Но явно не е била тя целта за съжаление.
А глупостите на укро и европропагандата за някакви граждански цели са идиотизъм.
Украинците умишлено прикриват военн цели зад граждански обекти като примитивни терористи.
12:30 28.08.2025
95 ян бибиян
До коментар #87 от "ян бибиян":Русия е гнилоч, крадецо на имена.
Коментиран от #97, #115
12:31 28.08.2025
96 Тая сграда е фашистки генщаб
Коментиран от #105
12:33 28.08.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #101
12:34 28.08.2025
99 ян бибиян
До коментар #75 от "Да ти припомня ли мушмул че":Нека позная кого ще подкрепяш, ако утре решат да правят референдуми в Кърджали и Варна.
12:34 28.08.2025
100 Пейтриъта
12:36 28.08.2025
101 ян бибиян
До коментар #98 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Медведев, чупка!
12:36 28.08.2025
102 ян бибиян
До коментар #97 от "По- гнилоч от тебе няма":Жалък си като руски солдат, уважен от ахматовец в Украйна.
Коментиран от #110, #112, #114
12:39 28.08.2025
103 Апокалипсис сега
12:40 28.08.2025
104 Бъзиктар
12:41 28.08.2025
105 ян бибиян
До коментар #96 от "Тая сграда е фашистки генщаб":Гайтанджиева каза, че в мазето имало 3 натовски биолаборатории, а на тавана команден пункт на Пентагона с 12 генерала.
12:42 28.08.2025
106 ШИЛЕ
Коментиран от #107, #111
12:42 28.08.2025
107 ян бибиян
До коментар #106 от "ШИЛЕ":С онова дето му викате вход голяма е..н ще падне.
12:43 28.08.2025
108 НИКО
12:45 28.08.2025
109 Истината
12:46 28.08.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 ян бибиян
До коментар #106 от "ШИЛЕ":Нужно ли е да съм соро .ссо. ид за да се оредя за е ..нето ?В смисъл друго не ме интересува ,едно хубаво челасс тренне само искам ?
12:48 28.08.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 ян бибиян
До коментар #95 от "ян бибиян":Тихоо ,тихо прррр ∆ льооо,не съм крадец ,а експроприатор ,а ти кой беше бе муци ?
12:50 28.08.2025