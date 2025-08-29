Москва: Западните предложения за сигурността на Украйна са едностранчиви и опасни

Русия заяви в петък, че западните предложения за гаранции за сигурност на Украйна биха увеличили риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в "стратегически провокатор" на руските граници, предава "Ройтерс".
Европейските съюзници на Украйна работят за изготвянето на набор от гаранции за Украйна, които биха могли да бъдат част от потенциално мирно споразумение и биха били предназначени да защитят Киев от евентуална бъдеща атака от страна на Русия.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че очаква рамката от гаранциите за сигурност да бъде определена още следващата седмица.
"Гаранциите за сигурност трябва да се основават на постигане на общо разбирателство, което отчита интересите на Русия в областта на сигурността", заяви в петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
Тя заяви на брифинг за новини в Москва, че настоящите предложения са "едностранчиви и очевидно са предназначени да сдържат Русия".
"Тази линия (от предложения) нарушава принципа на неделимата сигурност и отрежда на Киев ролята на стратегически провокатор на границите на Русия, увеличавайки риска НАТО да се включи във въоръжен конфликт с нашата страна."
Москва вече заяви, че не харесва европейските предложения и няма да приеме каквото и да е присъствие на войски на НАТО на украинска територия.
