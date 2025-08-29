Новини
Москва: Западните предложения за сигурността на Украйна са едностранчиви и опасни
  Тема: Украйна

29 Август, 2025 15:38 1 340 71

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че очаква рамката от гаранциите за сигурност да бъде определена още следващата седмица

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия заяви в петък, че западните предложения за гаранции за сигурност на Украйна биха увеличили риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в "стратегически провокатор" на руските граници, предава "Ройтерс".

Европейските съюзници на Украйна работят за изготвянето на набор от гаранции за Украйна, които биха могли да бъдат част от потенциално мирно споразумение и биха били предназначени да защитят Киев от евентуална бъдеща атака от страна на Русия.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че очаква рамката от гаранциите за сигурност да бъде определена още следващата седмица.

"Гаранциите за сигурност трябва да се основават на постигане на общо разбирателство, което отчита интересите на Русия в областта на сигурността", заяви в петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя заяви на брифинг за новини в Москва, че настоящите предложения са "едностранчиви и очевидно са предназначени да сдържат Русия".

"Тази линия (от предложения) нарушава принципа на неделимата сигурност и отрежда на Киев ролята на стратегически провокатор на границите на Русия, увеличавайки риска НАТО да се включи във въоръжен конфликт с нашата страна."

Москва вече заяви, че не харесва европейските предложения и няма да приеме каквото и да е присъствие на войски на НАТО на украинска територия.


Русия
Оценка 4.3 от 42 гласа.
Оценка 4.3 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    4 28 Отговор
    Явно президента Си си иска парите и докато до вчера не обръщаха внимание на европредложения,днес вече ги оценяват...

    Коментиран от #3, #8

    15:40 29.08.2025

  • 2 Да се знае❗❗❗❗❗

    34 5 Отговор
    Разрушени са: В Киев: 1.монтажен завод на ракетно-космическата 2.промишленост ООО „Спецоборонмаш“;
    3.Завод за ракетни агрегати и компоненти АД "Киевски радиозавод";
    4.промишлено предприятие „Киев-22“ ООД
    5. Укрспецсистемс“, където са произведени дроновете ПД-2 и Шарк;
    6.предприятие на компанията Samsung-Ukraine;7.недовършена турска фабрика за дронове Байрактар;
    8.Офис на Британския съвет; 9.Сграда на мисията на ЕС.

    В останалата част на Украйна:
    1.предприятие "Василков-1"; 2.ремонтно предприятие за авиационната; 3.радиоелектронната промишленост НПК „Искра“ в Запорожие;
    4.голям железопътен възел и локомотивно депо в Казатин, Виническа област, както и влакът Intercity+;
    5.подстанция PS-110/35/10, която остави десетки хиляди жители без ток; 6.разузнавателният кораб „Симферопол“ на украинските ВМС е унищожен в устието на Дунав;
    7. удари бяха извършени по летищата на Староконстантинов, Коломия, Миргород и Луцк;
    8. Засегнати са и складове, ремонтни хангари и пунктове за временно разполагане. За срутени панелки няма информация. За тях четете сред геройствата на ПВО.

    Коментиран от #7, #29, #30, #70

    15:40 29.08.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 5 Отговор

    До коментар #1 от "Джо":

    Колко сте семпли и съдите по себе си... Малиииий, ужас

    15:41 29.08.2025

  • 4 България - законна цел

    6 33 Отговор
    Има Устав на ООН, има международно признати граници. Те са неприкосновени. А за агресора има сурови наказания. И възмездието е неизбежно.

    Коментиран от #11, #32

    15:42 29.08.2025

  • 5 Я пък тоя

    40 3 Отговор
    Луд умора няма!
    34666775 пъти Путин им каза какво иска и че няма да отстъпи, те пак решават.
    И какво решават и те не знаят.
    Ще си купят колело, ама някой друг път.

    15:42 29.08.2025

  • 6 онзи

    14 13 Отговор
    ,,Москва вече заяви, че не харесва европейските предложения и няма да приеме каквото и да е присъствие на войски на НАТО на украинска територия.,, Колко трябва да си едногънков , че да не си го разбрал досега ? Капейките и трите дня са в графа ,,и др. ,, , т.е. друга категория . Бавно загряват и никога докрай !

    Коментиран от #66

    15:42 29.08.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да се знае❗❗❗❗❗":

    Ми много хубаво.На екипа на Факти да му кисне.

    15:42 29.08.2025

  • 8 Другаря СИ

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Джо":

    вчера се изказа, че винаги ще е с Русия против ФАЩ. Чети бе, тук никоя подложка няма да ти го напишете. Бъди в час.

    15:43 29.08.2025

  • 9 Русия умира

    8 30 Отговор
    И никоя копейка не го осъзнава и НЕ помага Русия да се отърси от това зло Путин. Напротив, наливат масло в човекоубийствената машина на диктатора. Копейки точно заради това ще гориге нлв огъня

    Коментиран от #15, #25, #50

    15:44 29.08.2025

  • 10 Трол

    20 1 Отговор
    Новите предложения за мир са същите като старите, само че са нови.

    15:44 29.08.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 3 Отговор

    До коментар #4 от "България - законна цел":

    И Югославия, и Ирак, и Иран , и Либия и мнооого други страни са неприкосновени

    Коментиран от #14

    15:45 29.08.2025

  • 12 Силиций

    3 21 Отговор
    (Москва вече заяви, че не харесва европейските предложения)
    Е то и Европа не харесва московските предложения,но за Москва международните отношения сега са по стандарта на ленинградски уличен блатен.
    А Европа много по-рано трябваше да си извади главата от шарените задни части и сега можеше да е адекватна,а не за подигравка.

    15:47 29.08.2025

  • 13 ТАУРУС!

    4 18 Отговор
    ТАУРУСИТЕ!

    Коментиран от #17, #22

    15:47 29.08.2025

  • 14 Тихо кретен!

    2 20 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #18, #31

    15:47 29.08.2025

  • 15 онзи

    26 4 Отговор

    До коментар #9 от "Русия умира":

    Грабвай мешката и право при укрите - там ще покажеш какъв силен и умен мъж си ! Тук ще си останеш недооценен , каквото и да напишеш или направиш .Зеленият ви чака с разтворени обятия , вместо да ви събира като кучета по улиците ...

    Коментиран от #19, #35

    15:49 29.08.2025

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 21 Отговор
    Как пък един буклук не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #20, #23

    15:49 29.08.2025

  • 17 Мерц

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "ТАУРУС!":

    Не сме ги произвели. Мара нали те информира със статия.

    15:49 29.08.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тихо кретен!":

    Да ти дам микрофона, да го кажеш, ако можеш

    Коментиран от #21

    15:50 29.08.2025

  • 19 Българин

    3 21 Отговор

    До коментар #15 от "онзи":

    Азов и Да Винчи режат доволна бройка руски тикви.

    Коментиран от #24

    15:50 29.08.2025

  • 20 що, бе ,

    16 2 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ти да не си заминал при укрите , а ние да не сме разбрали ? Щраус , това го пишеш вече четвърта година , само толкова ли ти може гънката ?

    15:51 29.08.2025

  • 21 Дай го на май..к@ си

    2 12 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Просяк.

    Коментиран от #27

    15:51 29.08.2025

  • 22 Силиций

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "ТАУРУС!":

    Не го знае

    15:51 29.08.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    По простата причина, че бокоука плува по течението, щото е по лесно. Течението е на запад

    15:52 29.08.2025

  • 24 ха-ха

    15 3 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Путин им оряза държавата , той тръгнал да ми ръси мозъци по сайтовете . Айде , нема нужда !

    15:52 29.08.2025

  • 25 Нффдх

    2 13 Отговор

    До коментар #9 от "Русия умира":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #33

    15:52 29.08.2025

  • 26 Самата чума

    2 17 Отговор
    Това Смъртта изрусена ли е? Това ли е идеалът за красота на Кремъл?

    Коментиран от #34, #36

    15:53 29.08.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Дай го на май..к@ си":

    Твойта не можа с пълна уста нищр да каже

    15:53 29.08.2025

  • 28 Ватенка

    2 15 Отговор
    Тоя боклук на снимката още ли диша?

    15:54 29.08.2025

  • 29 Да се знае

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "Да се знае❗❗❗❗❗":

    ЕС ще плати 3500 ракети ЕРАМ от САЩ за Украйна с обсег 400 км. Ще има да хвърчат генералски пагони, шляпки и глави и членове.

    15:54 29.08.2025

  • 30 Силиций

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Да се знае❗❗❗❗❗":

    Всички действия доказващи "желанието" на Русия за провеждането на мирни преговори с държавата , която нападнаха?
    Сигурно считате останалите за малоумни?

    15:55 29.08.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тихо кретен!":

    Факти, ср снята Убижда, айде трийте бе.... ххххххххх..

    15:55 29.08.2025

  • 32 свидетел

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "България - законна цел":

    има и правила за "самоопределяне на народите и нациите" ! и хиляди други права , които украйна не спазва ! също и в РСМ !

    15:56 29.08.2025

  • 33 минувач

    14 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нффдх":

    Чемодан , вокзал и на х...... й ! Право при ваш зеля , там да трепеш на воля .

    15:56 29.08.2025

  • 34 Мърсулона

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Самата чума":

    Аз съм изрусена и съм идеала за красота на кравите.

    Коментиран от #46

    15:56 29.08.2025

  • 35 Москва смърди

    2 13 Отговор

    До коментар #15 от "онзи":

    Нас Зеленски не ни е канил да емигрираме в Украйна да се спасяваме от традиционните евроатлантически ценности, а Вас Путин ви покани да се изселвате в Русия. Също така ние не смятаме Украйна за наша родина, а вие с тия братушки, матушка Русия... да се чуди човек, защо предпочитате ЕС пред Руската федерация! Един не замина за Русия! От 25 000 българи в Русия, там са останали едва 11 000. Какво ще рече това?

    Коментиран от #37, #40

    15:57 29.08.2025

  • 36 Силиций

    1 11 Отговор

    До коментар #26 от "Самата чума":

    Ма дигна сватба в Ню-Йорк едно време,че калта в древните нещо не и харесваше

    Коментиран от #47

    15:57 29.08.2025

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 12 Отговор

    До коментар #35 от "Москва смърди":

    Как пък един буклук не замина за руският рай?

    15:57 29.08.2025

  • 38 Анонимен

    12 1 Отговор
    Както винаги точна и ангажирана!

    15:58 29.08.2025

  • 39 Маша

    11 2 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #44

    15:58 29.08.2025

  • 40 ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Москва смърди":

    Някой на тебе ли трябва да ти казва къде ще ходи ? Та ти си никой , защо изобщо го правиш на въпрос нямам си на идея .

    Коментиран от #42

    15:59 29.08.2025

  • 41 Пьотр Волгинович

    3 12 Отговор
    Най-обичаме да обичаме Ро с с ия и да мразим евроценностите от Брюксел за евро!

    Чиста пара евро - така разбираме ние русофилството!

    16:00 29.08.2025

  • 42 Москва смърди

    2 10 Отговор

    До коментар #40 от "ха-ха":

    Непрекъснато ме пращате в Киев, смърдели!

    Коментиран от #53

    16:01 29.08.2025

  • 43 Всичко е по план

    1 13 Отговор
    Роскосмос е фалирал.
    Камаз е фалирал.
    RuTube е фалирал.
    Фермерите са фалитирани.
    Строителните фирми са фалирали.
    Бензин няма.
    Вода няма.
    Свобода няма.
    Поне български имигранти да имаше, да оправят нещата, но и такива няма.
    „Всичко върви по план.“

    Коментиран от #49

    16:01 29.08.2025

  • 44 Маша

    1 10 Отговор

    До коментар #39 от "Маша":

    Е Баба Яга!

    16:01 29.08.2025

  • 45 Казуар

    4 9 Отговор
    Тука руснаците са много активни, а Захаринка да каже, че Путин иска Украйна да се предаде, да отстъпи част от територията, да бъде назначено проруско правителство нещо което напровиха съветските окупационни власти като докараха в България предателя Георги Димитров. Целта на руското спецназ беше да свали украинското правителство в Киев, но претърпяха разгром на летището

    16:01 29.08.2025

  • 46 Майка ти

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Мърсулона":

    Как смееш да говориш така за майка си!

    Коментиран от #48

    16:03 29.08.2025

  • 47 Кадмий

    5 10 Отговор

    До коментар #36 от "Силиций":

    Ти видя ли я, как лиже ягодата? Щом това е най-качествената рускиня за официален говорител, какви ли са другите!

    Коментиран от #56

    16:06 29.08.2025

  • 48 Зеле 🍕

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Майка ти":

    Тя не ни е майка, а родител 2

    Коментиран от #51

    16:07 29.08.2025

  • 49 Селхосмаш

    4 6 Отговор

    До коментар #43 от "Всичко е по план":

    Производството на вагони и комбайни също спря. И реколтата е най-зле от години.

    16:07 29.08.2025

  • 50 Тео

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Русия умира":

    Путин, Тръмп, Сатаняху, Ким Чен Ун, Макрон, Орбан, Моди, Урсула, Зеленски, Шмерц и др. ги има на видеоклипчета как се забавляват 🙂

    16:08 29.08.2025

  • 51 Майка ти

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "Зеле 🍕":

    Майка ти е родител 1, другата ти майка родител 2 - така е при путинистите. Те са заченати в окопа или в казармата еднополово. Родител 2 обикновено е узбекистанец, дагестанец или някой гавнючий арменец.

    Коментиран от #54, #57

    16:09 29.08.2025

  • 52 Копейки,

    3 8 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал!

    Коментиран от #63, #69

    16:09 29.08.2025

  • 53 ха-ха

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "Москва смърди":

    Като не искаш в Киев , отивай на х.........й!

    16:09 29.08.2025

  • 54 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    2 9 Отговор

    До коментар #51 от "Майка ти":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #55

    16:10 29.08.2025

  • 55 ха-ха

    9 1 Отговор

    До коментар #54 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":

    И твои комшии в гетото !

    16:13 29.08.2025

  • 56 Силиций

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Кадмий":

    Ако нямаше ценни "качества" ,нямаше да стане радиоточка на Москва

    16:22 29.08.2025

  • 57 Силиций

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Майка ти":

    Няма значение номера,важното е да има "патриотично месо"

    16:24 29.08.2025

  • 58 зелка се вкисна и бръмбарите в стрес пак

    3 1 Отговор
    Москва вече заяви, че не харесва европейските предложения и няма да приеме каквото и да е присъствие на войски на НАТО на украинска територия.

    Коментиран от #71

    16:28 29.08.2025

  • 59 истината

    2 3 Отговор
    Тази пак се е напила.

    16:28 29.08.2025

  • 60 Съветник

    11 2 Отговор
    Никой няма да ви пита рашистко алкохолизирана... Твърде нагли и подли сте за да се съобразяват с вас...

    16:37 29.08.2025

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор
    До като не се полее бункерното с туба бензин в калното мазе няма да им мир по света, а копейките нека си бродят гладни по бунищата‼️

    Коментиран от #68

    16:41 29.08.2025

  • 62 Бени Пича

    2 0 Отговор
    Накратко, ако не знаете Зеленски е наш човек и всеки ден ни праща информация за разни обекти, а ние от своя страна я пращаме на руснаците, те от своя страна изпращат поздравителни картички под формат на ракети и дронове на посочените адреси.
    Надяваме се още малко да продължи кореспонденцията, че после да изкупим ЕС за без пари.
    Ние разбира се подкрепяме усилията на украинският народ да се самозаличи.

    16:43 29.08.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Копейки,":

    С какво, денги нет, тьота ни държи гладни и само ни лъже 4та година, хеееелп!

    Коментиран от #64

    16:43 29.08.2025

  • 64 Бени Пича

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всеки ден е пияна и обещава за утре, а Зеленсси чувализира ватата дж крак, нощес още една С 400 е заминала при крайцера, ред е на моста уикенда, делфините са за риба тогава, гойдааа..

    Коментиран от #67

    16:46 29.08.2025

  • 65 То пък източните предложения

    0 1 Отговор
    Са едни такива безопасни

    16:56 29.08.2025

  • 66 ОНЗИ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "онзи":

    Украинците трепят яко ватенките.Не остана вече месо за отстрел. Путлер за това докара северно корейци,не смее да обявява мобилизация,да не му се случи случка!Интересно ,какво ще се случи като Русия не приеме предложенията на ЕС?? НАТО не е държава?Защо е този страх?Русия има 1200 км .граница с натовска държава.За това и дума не обелва,но много се страхува Украйна да не стане член на НАТО! Причината явно не е НАТО! Русия иска територии да завладява,ама удари на камък!!

    16:59 29.08.2025

  • 67 Бени Пича

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Бени Пича":

    Я имам клонинг, само малко бъркаш нещата, но клонирането не винаги е успешно

    17:00 29.08.2025

  • 68 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Украинците отправиха предупреждение към джуджака. Подпалиха гората около резиденцията му,следваща цел ще е много по сериозна!

    17:04 29.08.2025

  • 69 Ехеееее

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Копейки,":

    С въшки не може.

    17:05 29.08.2025

  • 70 Сульоооо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да се знае❗❗❗❗❗":

    Ми тези 21 убити от които 4 деца,да не са били охрана на тези предприятия и заводи,които си изброил? Ти да не смяташ хората за идиоти,та пробутваш руска пропаганда?!?

    17:08 29.08.2025

  • 71 Ганьовото

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "зелка се вкисна и бръмбарите в стрес пак":

    На кого му пука Руся какво няма да приеме?Навлязла е в чужда територия да убива,граби и руши!Ще си получи подобаващото!!!!!!

    17:14 29.08.2025

