Bild: Руската лятна офанзива се провали

"Сред руснаците се наблюдава известна умора". Лятната офанзива на въоръжените сили на Русия в Украйна се провали, пише BILD в своя рускоезичен канал в Telegram.
"Четвъртото лято на войната не донесе успехи на руската армия. Повечето от целите, които Москва си постави за кампанията от април до август 2025 г., останаха нереализирани, счита военният анализатор на гермаската медия Юлиан Рьопке.
В Донецка област руските войски се опитаха безуспешно да превземат Покровск. Въпреки пробива в центъра на града през август, три седмици по-късно всички руски подразделения са унищожени или пленени. На северните рубежи - плановете на Владимир Путин за създаване на "пояс за сигурност“ в Черниговска, Сумска и Харковска област също се провалиха: под контрола на Русия останаха по-малко от 70 километра територия по границата.
На юг, в Херсонска и Запорожска област, фронтът остана стабилен и Кремъл е принуден фактически да се откаже от плановете си за настъпление. В същото време Украйна засили ударите с дронове по руските нефтопреработвателни заводи – до 1200 километра навътре в територията на РФ. Според експерти, от началото на годината Украйна е извадила от строя 17% от мощностите на руските нефтопреработвателни заводи, което доведе до ръст на цените и дефицит на гориво в страната.
Общо през лятото Русия е превзела само 1800 квадратни километра – около 0,3% от украинската територия. Президентът Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди примирие, но не и капитулация, както изисква Москва.
"Преди всичко, реорганизацията на украинската армия въвежда ред в редиците. Сред руснаците, напротив, се наблюдава известна умора. Въпреки това през зимата, когато земята замръзне и листата опадат от дърветата, което ще намали защитата от безпилотни самолети, руснаците могат да опитат отново да преминат в настъпление“, отбелязва пред германската медия военният експерт Густав Гресел.
Валентин

12:57 27.08.2025
копейка

12:57 27.08.2025
Град Козлодуй

12:58 27.08.2025
Пич

12:58 27.08.2025
Това най много ми хареса

12:59 27.08.2025
шаа
13:00 27.08.2025
Айде бе

13:01 27.08.2025
Реалист
13:01 27.08.2025
Ами
До коментар #1 от "Валентин":иска ти се, но всъщност продължават да торят земята около Покровск. Толкова за "втарая"
13:02 27.08.2025
Доматите с колците

13:02 27.08.2025
Ха ХаХа
13:03 27.08.2025
Анонимен
13:04 27.08.2025
Бау

13:04 27.08.2025
СтаМат МаГа

13:06 27.08.2025
Ха ХаХа
До коментар #4 от "Град Козлодуй":3 млн.бандера фашисти загробени.
Ха ха ха
От доброволци а не от редовна армия
13:06 27.08.2025
долу ЕС и сащ

13:06 27.08.2025
Хасковски каунь
13:06 27.08.2025
МДАА...!
13:06 27.08.2025
Провали се лечението ви
13:07 27.08.2025
Анонимен

13:08 27.08.2025
Ай запрете се ,де...!
До коментар #12 від "Доматите с колците":Вече надминахте по лъжлива пропаганда и Гьобелс,дори...?!?!

13:08 27.08.2025
Тигре Тигре
13:08 27.08.2025
Адрес 4000
До коментар #2 от "копейка":Нищо абсолютно нищо,
Дори ако любимата им кочина капитулира те ще си го представят в главите им като победа
Важно е какво говорят пропагандаторите в нета или по ТВ
Те ще им кажат кво да "мислят"
Русоглистите са психично болни същества и от това състояние няма оправяне

13:09 27.08.2025
Моронс
13:10 27.08.2025
Някой
13:11 27.08.2025
Зевзек от плажа на Слънчака!
До коментар #23 от "Анонимен":Тук има доста ,,Украинци-Мераклии" за фронта...!
Да идват тяхното ТЦК ,с бусовете и да ги... ,,Бусовизират"...!

13:11 27.08.2025
Руснаците реват
Някои извадиха каручките с магаретата!

13:13 27.08.2025
Не могат
До коментар #19 от "долу ЕС и сащ":37 бази имат в Германия.
По плана Маршал държавното злато е в Америка.
ЕС е марионетка на Щатите
Само Дьо Гол извадифзлатото и Франция от Нато.
Спретнаха му студентска ревизия и го свалиха
13:13 27.08.2025
Не знаеш руски
До коментар #24 від "Ай запрете се ,де...!":за да гледаш какво казват самите руснаци по техните канали!
13:14 27.08.2025
ха-ха
13:14 27.08.2025
000
13:15 27.08.2025
Последния софиянец

13:17 27.08.2025
оли ,
До коментар #31 від "Руснаците реват":Какви каручки и магаретата те гонят ,бе , мой , наблегни на храната ! Гледай стадото да не забегне и това ти е предостатъчно !

13:18 27.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
Киев за 3 дня

13:19 27.08.2025
Няма такъв резил

13:20 27.08.2025
НАЛИ?!
До коментар #37 від "Нека продължава лятната офанзива":А в това време Укрите са ,,Безсмъртни Киборги" и ,,Безстрашни Рамбовци"...😝?!?!

13:20 27.08.2025
Нашите тъпунгери още не вдяват
13:21 27.08.2025
Сирски!
До коментар #41 от "Няма такъв резил":Обиден съм!
Моля не копирай мои опорки...🙄😨😮💨😒🫢!
13:22 27.08.2025
Хаха,
УНИАН...
па и укристанецът Рьопке , който се прави на немец...
13:22 27.08.2025
бай Ставри
До коментар #30 від "Зевзек от плажа на Слънчака!":И това може да се случи. Бусовизация на слънчака. Нашите пумияри са дащни. Може покрай укрите и нас да почнат да ни бусовизират украински ТЦК. Дето укр,а там и наш. Все сме ГОИ за хазарите и ционистките англосанксонски рептили.

13:23 27.08.2025
Резултат

13:23 27.08.2025
От село
До коментар #17 від "СтаМат МаГа":Кой Вова?
13:23 27.08.2025
По военните учебници
До коментар #42 від "НАЛИ?!":атакуващия губи 5 до 7 пъти повече войници!
Русофила е неграмотен!
Русофила е неграмотен!

13:23 27.08.2025
Мацква за Три Контранасупа!
До коментар #40 від "Киев за 3 дня":Укрите бълнуват!
13:24 27.08.2025
ян бибиян
До коментар #1 від "Валентин":Оттеглят се към Киев с бяло знаме в ръце.
13:25 27.08.2025
Важно е, на Путин да му е зле!
От този провал Пострада Гернамската Автомобилна Индустрия,
която е пред Катастрофа.
От провала на Руската лятна офанзива, Украйна Загуби 1/3 от територията си!

13:25 27.08.2025
4-та година "Киев за 3 дня"
Така и ще си отидат, презирани и изоставени в забрава от близки и не толкова близки.
13:25 27.08.2025
Копейка
13:26 27.08.2025
ЯСНО!
До коментар #49 від "По военните учебници":С тези си думи ,искаш аргументираш липсата на КонтраНаступ от ВСУ...!
13:26 27.08.2025
Хаха

13:27 27.08.2025
Ха ХаХа
До коментар #47 від "Резултат":Само 25% от Укра тъпунгер и 3 млн.при Бандера

13:27 27.08.2025
ян бибиян
До коментар #5 від "Пич":Украйна си иска само територията, която и Русия е признала за тяхна с договорите пре
13:27 27.08.2025
60 Да допълня
До коментар #53 от "Важно е, на Путин да му е зле!":От провала на Руската лятна офанзива, Украйна Загуби Два Милиона човешки живота!
13:27 27.08.2025
61 Фламинго
Коментиран от #66
13:27 27.08.2025
63 Хубаво дееее, щом така мислите че
13:28 27.08.2025
64 Военен
Коментиран от #131
13:28 27.08.2025
65 оня
До коментар #38 от "оли ,":Той пише за това , което вижда около себе си всеки ден - каручки и магарета ...Селска идилия с две думи ...
13:28 27.08.2025
66 Ха ХаХа
До коментар #61 от "Фламинго":Ти засмука полюциите от Козяк
13:28 27.08.2025
67 Тома
13:29 27.08.2025
68 Ти си
Йосиф Гьобелс се усмихва щастлив от отвъдното ....
13:29 27.08.2025
69 Опа
Коментиран от #79
13:30 27.08.2025
71 Тагаренко!
До коментар #46 от "бай Ставри":По ред на номерата ,моля!
Нека Първо Аз бъда...,,Бусовизиран,че ми е голЕм мЕрак,да се бия на фронта за Матушка-Украйна...!
13:31 27.08.2025
72 Ми чи то
Коментиран от #95
13:31 27.08.2025
75 Груьо
Коментиран от #82
13:32 27.08.2025
76 Нормално
Коментиран от #83
13:32 27.08.2025
78 минувач
До коментар #36 от "Последния софиянец":Наздраве и от мен !
13:32 27.08.2025
79 И ква стана тя?!
До коментар #69 от "Опа":Докато Руснаците се ,,чудят"...- Украйна утече у каная...!
13:32 27.08.2025
80 Ъхъъъъъ ...
13:32 27.08.2025
81 Колко лета ВЕЧЕ малка Украйна
До коментар #2 от "копейка":Бие руските жалкари вече дори не помня !
13:33 27.08.2025
83 Бамчур
До коментар #76 от "Нормално":Тия свършиха вече. Беззъб алкохолик наркоман няма как да управлява дрон. Трябва си пълна мобилизация.
Коментиран от #140
13:33 27.08.2025
84 ТехноЛог
Коментиран от #99
13:33 27.08.2025
85 Урсулчо
13:33 27.08.2025
86 Ха ха
До коментар #1 от "Валентин":С по 1200 трупа на ден.
Коментиран от #98
13:34 27.08.2025
87 Петър Подлогин
До коментар #26 от "Адрес 4000":Аз избрах еврото!
13:34 27.08.2025
88 аааа
До коментар #1 от "Валентин":Те до Киев вече бяха. Изядоха си боя и се върнаха в изходната точка от където започна СВО, само дадоха 2 милиона жертви и съсипаха и без това примитивната си индустрия.
Коментиран от #127
13:35 27.08.2025
89 Цензура
Коментиран от #103
13:35 27.08.2025
90 Абе пълен погром е за украинците
13:35 27.08.2025
91 Лингвистът Пирожкин
До коментар #74 от "чекисть..":Да тролските ферми в пeДербург отново с пяна на уста сеят дезинформация
Това не е писано от българин
13:35 27.08.2025
92 Да бе
До коментар #9 от "Айде бе":Те и за война не говорят, а вече безвъзвратните загуби са 1.2 милиона.
13:35 27.08.2025
93 Абе
До коментар #73 от "ТихоПосерко":Суссс бре гом ньооо ,иди наХ Суу Каа 3пррр ливваа.
13:36 27.08.2025
94 А ако укрите побеждават....
До коментар #12 от "Доматите с колците":Теб това какво те засяга?, ти руснак ли си?
13:36 27.08.2025
95 шопо..
До коментар #72 от "Ми чи то":Това се казва чанч,огин и изтощение на бандерците по хиляда и петстотин км.фронтова линия..зеления такъв разкрач не мож да направи-оти ще се разчекне
13:36 27.08.2025
96 Инж1
13:36 27.08.2025
97 Цензура
До коментар #6 от "Това най много ми хареса":Само където няма нищо вярно в това.... руснаците все така държат цял клин от югозападните покрайнини на Покровск, чак до центъра !!!
Коментиран от #104, #123
13:36 27.08.2025
98 Димитринчо
До коментар #86 от "Ха ха":Повечко са.
13:36 27.08.2025
99 Ха-ха-ха, така ли мaлoyмниk?
До коментар #84 от "ТехноЛог":А рашистите 5 пъти повече с билети за концертите на Кобзон.
Коментиран от #111, #139
13:37 27.08.2025
100 Украйна е агресор според статията
13:37 27.08.2025
101 Я пък тоя
А като чета по-долу, излиза, че украинската ярмия вече е пред Москва, кове победи след победи...
13:37 27.08.2025
102 Ейййй обаче ....
Коментиран от #113
13:37 27.08.2025
104 Имаш половин клин
До коментар #97 от "Цензура":в празната си кратуна.
Коментиран от #108
13:38 27.08.2025
105 Копейка
13:38 27.08.2025
106 Фокус, Рьопке фейкове и маниполации!!
Коментиран от #129
13:38 27.08.2025
108 доктор
До коментар #104 от "Имаш половин клин":Русофилът е с интелект на маймуна.
Коментиран от #110, #117, #132
13:39 27.08.2025
109 Украйна е агресор според статията
Коментиран от #114
13:40 27.08.2025
110 аааа
До коментар #108 от "доктор":Зависи. Някои видове маймуни са много интелигентни.
13:40 27.08.2025
111 Димитринчо
До коментар #99 от "Ха-ха-ха, така ли мaлoyмниk?":Повечко са.
13:40 27.08.2025
113 Ъхъъъъъ ...
До коментар #102 от "Ейййй обаче ....":Густав Гресел наскоро изписан от психиатрията в Дрезден.....
13:41 27.08.2025
114 хххх
До коментар #109 от "Украйна е агресор според статията":Агресорът е този, който започва агресията. После всички нещастия по време на войната са заради него.
13:41 27.08.2025
115 Отец Никанор
До коментар #36 от "Последния софиянец":Наздраве ще вдигнем на четеридесият ден от твойта кончина чадо мое, па ще танцуваме и не мое се запрем, и студено Шардоне ще гаврътнем.
Коментиран от #122
13:41 27.08.2025
116 Кочар
Така че утре така ще говорят и за Путин и ще има: Царя умря, да живее Царя. Глупави - душ евноболни - пол учовеци.
13:42 27.08.2025
117 Амет
До коментар #108 от "доктор":..а редовно и доктори ,след процедурата щастливи и засмяни си тръгват ,загърбили ежедневните грижи .Цени народни ,като за приятели .Питай за Амет Крика в Токайто -Пазарджик .
13:42 27.08.2025
119 Два сороски трола са
13:43 27.08.2025
120 Ъхъъъъъ ...
13:43 27.08.2025
121 Путин за 11г. e завзел
До коментар #53 от "Важно е, на Путин да му е зле!":18,8% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 4м. само 7,8% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!
Коментиран от #136
13:44 27.08.2025
122 Дядо Ванго
До коментар #115 от "Отец Никанор":Отче не го мисли ,яж и пий и си носи новото расо,че няма да го дочакаш .
13:44 27.08.2025
124 Русия
13:44 27.08.2025
125 Абе руски медии
13:44 27.08.2025
126 Хахахаха
До коментар #1 от "Валентин":Това къде? По руската теуевизия ли?
13:45 27.08.2025
128 Гост
До коментар #6 от "Това най много ми хареса":Вероятно това имаш в предвид:
"Няколко ударни подразделения с дронове и безпилотни летателни апарати от 60-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили се предадоха на бойците от групировката войски „Запад“ близо до Колодези в Рубцовско направление в ДНР."
13:46 27.08.2025
129 Леонсио Парчето
До коментар #106 от "Фокус, Рьопке фейкове и маниполации!!":Абе тоа Рьопке е измамник,миналото лято цяла вечер го куа тихх на Златните в хотела му и на сутринта като видях ,платил ми с 200 фалшиви €врака .
13:46 27.08.2025
130 Ъхъъъъъ ...
Коментиран от #135
13:47 27.08.2025
131 По продължителност(3г. и 6м.)
До коментар #64 от "Военен":СВО в Украйна скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин(1500км.) РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 08.2025 от Донецк до Покровск(50км.) (това е най-големия напредък по фронтовата линия).
13:47 27.08.2025
133 Не ги признавам тея експерти
13:49 27.08.2025
134 Веднага си личат фалшификациите
13:49 27.08.2025
135 За 2024г. руснаците
До коментар #130 от "Ъхъъъъъ ...":са завзели 3600кв. км.(с което се гордеят), за 10г. 36 000 кв.км, а Украйна е 603 000кв. км., нека 500 000кв. км. са им останали. По прости сметки за 138г. и са на границата с Полша за 210 годишнината от рождението на Путин. До Лисабон не мога да го сметна точно.
13:49 27.08.2025
136 Механик
До коментар #121 от "Путин за 11г. e завзел":А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.
13:49 27.08.2025
137 А после пак кажете че на Запад
13:51 27.08.2025
138 усср.ан русофил
13:52 27.08.2025
139 БПФ
До коментар #99 от "Ха-ха-ха, така ли мaлoyмниk?":Айде още един.... затова ли при размяната на загинали, се обменят 1000 укри за 19 руснаци? И как три пъти по-малобройната руска армия дава пет пъти повече загинали и накрая вече има и числено преимущество?
Всеки ден се убеждавам, че когато всичко свърши, укpoпoфилите трябва да бъдат обявени за недееспособни, да бъдат лишени от граждански права, конкретно от право да гласуват (защото нищо добро не чака България, ако пред урните отиват индивиди като тебе с тежка форма на дeбилcтво) и най-добре, разсадени в трудoви лагeри, където с тежък и елементaрен труд, според техните възможности, да си изкaрват препитанието.
Коментиран от #142
13:54 27.08.2025
140 Къде е редовната руска армия?
До коментар #83 от "Бамчур":При Кобзон разбира се.
13:54 27.08.2025
141 Те имаха сто хиляди в началото
13:55 27.08.2025
142 гайтанджиева
До коментар #139 от "БПФ":Това са руски фейкове.
13:55 27.08.2025
143 Ало, с високия интелект.
До коментар #132 от "БПФ":Всеки месец има поне по 30-40 хиляди нови контрактници и за година са 400-500 хиляди, да не говорим за скритата моб/гилизация. Войната продължава вече 3г. и половина.
13:55 27.08.2025
144 Архимандрисандрит Бибиян
13:56 27.08.2025
145 Лелееее....
Абе кви листа, кви дървета на тоя експерт му се привиждат. Украинците са избутани на равно на полята и не листа а слънчоглед няма да има в който да се крият а като им запалят и стърнищата съвсем ще я втасат
13:56 27.08.2025
146 И тея в Германия
13:58 27.08.2025