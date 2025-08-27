"Сред руснаците се наблюдава известна умора". Лятната офанзива на въоръжените сили на Русия в Украйна се провали, пише BILD в своя рускоезичен канал в Telegram.



"Четвъртото лято на войната не донесе успехи на руската армия. Повечето от целите, които Москва си постави за кампанията от април до август 2025 г., останаха нереализирани, счита военният анализатор на гермаската медия Юлиан Рьопке.



В Донецка област руските войски се опитаха безуспешно да превземат Покровск. Въпреки пробива в центъра на града през август, три седмици по-късно всички руски подразделения са унищожени или пленени. На северните рубежи - плановете на Владимир Путин за създаване на "пояс за сигурност“ в Черниговска, Сумска и Харковска област също се провалиха: под контрола на Русия останаха по-малко от 70 километра територия по границата.



На юг, в Херсонска и Запорожска област, фронтът остана стабилен и Кремъл е принуден фактически да се откаже от плановете си за настъпление. В същото време Украйна засили ударите с дронове по руските нефтопреработвателни заводи – до 1200 километра навътре в територията на РФ. Според експерти, от началото на годината Украйна е извадила от строя 17% от мощностите на руските нефтопреработвателни заводи, което доведе до ръст на цените и дефицит на гориво в страната.



Общо през лятото Русия е превзела само 1800 квадратни километра – около 0,3% от украинската територия. Президентът Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди примирие, но не и капитулация, както изисква Москва.



"Преди всичко, реорганизацията на украинската армия въвежда ред в редиците. Сред руснаците, напротив, се наблюдава известна умора. Въпреки това през зимата, когато земята замръзне и листата опадат от дърветата, което ще намали защитата от безпилотни самолети, руснаците могат да опитат отново да преминат в настъпление“, отбелязва пред германската медия военният експерт Густав Гресел.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.5 Оценка 2.5 от 54 гласа.