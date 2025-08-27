Новини
Bild: Руската лятна офанзива се провали
Bild: Руската лятна офанзива се провали

27 Август, 2025 12:55

В същото време Украйна засили ударите с дронове по руските нефтопреработвателни заводи – до 1200 километра навътре в територията на Руската федерация

Bild: Руската лятна офанзива се провали - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

"Сред руснаците се наблюдава известна умора". Лятната офанзива на въоръжените сили на Русия в Украйна се провали, пише BILD в своя рускоезичен канал в Telegram.

"Четвъртото лято на войната не донесе успехи на руската армия. Повечето от целите, които Москва си постави за кампанията от април до август 2025 г., останаха нереализирани, счита военният анализатор на гермаската медия Юлиан Рьопке.

В Донецка област руските войски се опитаха безуспешно да превземат Покровск. Въпреки пробива в центъра на града през август, три седмици по-късно всички руски подразделения са унищожени или пленени. На северните рубежи - плановете на Владимир Путин за създаване на "пояс за сигурност“ в Черниговска, Сумска и Харковска област също се провалиха: под контрола на Русия останаха по-малко от 70 километра територия по границата.

На юг, в Херсонска и Запорожска област, фронтът остана стабилен и Кремъл е принуден фактически да се откаже от плановете си за настъпление. В същото време Украйна засили ударите с дронове по руските нефтопреработвателни заводи – до 1200 километра навътре в територията на РФ. Според експерти, от началото на годината Украйна е извадила от строя 17% от мощностите на руските нефтопреработвателни заводи, което доведе до ръст на цените и дефицит на гориво в страната.

Общо през лятото Русия е превзела само 1800 квадратни километра – около 0,3% от украинската територия. Президентът Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди примирие, но не и капитулация, както изисква Москва.

"Преди всичко, реорганизацията на украинската армия въвежда ред в редиците. Сред руснаците, напротив, се наблюдава известна умора. Въпреки това през зимата, когато земята замръзне и листата опадат от дърветата, което ще намали защитата от безпилотни самолети, руснаците могат да опитат отново да преминат в настъпление“, отбелязва пред германската медия военният експерт Густав Гресел.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 54 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валентин

    111 32 Отговор
    Пълен провал! Руските сили продължават да се оттеглят към Киев и Одеса.

    Коментиран от #11, #51, #86, #88, #126

    12:57 27.08.2025

  • 2 копейка

    30 70 Отговор
    ами сега другари?

    Коментиран от #26, #81

    12:57 27.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Град Козлодуй

    27 88 Отговор
    Браво Украйна Разгром за Агресора Много смърт на Руснаци и Путин погуби Народа си и Русия

    Коментиран от #18, #27

    12:58 27.08.2025

  • 5 Пич

    58 20 Отговор
    Много яко !!! Ей сега само Русия да се изтегли , и ще отстъпи територия на Украйна чак до Москва ! Аха...!!!

    Коментиран от #59

    12:58 27.08.2025

  • 6 Това най много ми хареса

    24 51 Отговор
    В Донецка област руските войски се опитаха безуспешно да превземат Покровск. Въпреки пробива в центъра на града през август, три седмици по-късно всички руски подразделения са унищожени или пленени. На северните рубежи - плановете на Владимир Путин за създаване на "пояс за сигурност“ в Черниговска, Сумска и Харковска област също се провалиха: под контрола на Русия останаха по-малко от 70 километра територия по границата.

    Коментиран от #97, #128

    12:59 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 шаа

    48 10 Отговор
    относно руснаците и укрите тук само гьобелщини публикуват

    13:00 27.08.2025

  • 9 Айде бе

    62 10 Отговор
    Ама те руснаците за никаква лятна офанзива не са говорили бе-за тях няма лято няма зима..-маат във всички сезони и няма спирката...

    Коментиран от #92

    13:01 27.08.2025

  • 10 Реалист

    55 13 Отговор
    Яки фантазии и пропаганда!

    13:01 27.08.2025

  • 11 Ами

    20 37 Отговор

    До коментар #1 от "Валентин":

    иска ти се, но всъщност продължават да торят земята около Покровск. Толкова за "втарая"

    13:02 27.08.2025

  • 12 Доматите с колците

    57 11 Отговор
    Демек- ПАК укрите побеждават а? май вече хептен за канарчета ни взехте..?

    Коментиран от #24, #94

    13:02 27.08.2025

  • 13 Ха ХаХа

    30 4 Отговор
    Идиоти Сър Джон

    13:03 27.08.2025

  • 14 Анонимен

    24 4 Отговор
    Семки и Страгалки!

    13:04 27.08.2025

  • 15 Бау

    15 33 Отговор
    Някой някога съмнявал ли си е в некомпетентността им. И тия тумба орки ми обясняват как щели да стигна до Берлин. Те още ВиК не открили, на Европа и Америка седнали да обясняват колко са велики.

    Коментиран от #70

    13:04 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 СтаМат МаГа

    22 14 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански , а пък офанзивата ще си дойде на мястото .

    Коментиран от #48

    13:06 27.08.2025

  • 18 Ха ХаХа

    27 10 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    3 млн.бандера фашисти загробени.
    Ха ха ха
    От доброволци а не от редовна армия

    13:06 27.08.2025

  • 19 долу ЕС и сащ

    34 10 Отговор
    а германската икономика е в разцвет! Билд са си цру, да си гледат немската кочина. До 10 г в Германия коли няма да се произвеждат или ще са чужда собственост. Ето Мерцедес ще ползва двигатели на БМВ, нечувано, опит да се задържиш над водата. Обаче не им идва на ума да си махнат гюлето сащ от краката....

    Коментиран от #32

    13:06 27.08.2025

  • 20 Хасковски каунь

    13 4 Отговор
    Фокус, мокус, препаратус

    13:06 27.08.2025

  • 21 МДАА...!

    20 7 Отговор
    Агенция ,,Фокус",с поредният си...Фокус...!

    13:06 27.08.2025

  • 22 Провали се лечението ви

    25 10 Отговор
    Пълен провал на лекуващите лекари от карлуковската клиника на редакцията на Билд, а също дежурните пияни русофобски пенсии, опитващи се да пишат коментари тук.

    13:07 27.08.2025

  • 23 Анонимен

    20 7 Отговор
    След провала руските сили отстъпват на запад,като се наблюдава умора и в украинските сили,неспособни и недостатъчни да се отбраняват както и да защитават цялата територия на страната си.Рязък недостиг на войници,способни да стрелят с оръжие.

    Коментиран от #30

    13:08 27.08.2025

  • 24 Ай запрете се ,де...!

    24 4 Отговор

    До коментар #12 от "Доматите с колците":

    Вече надминахте по лъжлива пропаганда и Гьобелс,дори...?!?!

    Коментиран от #33

    13:08 27.08.2025

  • 25 Тигре Тигре

    25 4 Отговор
    Абе нищо не чувам за Перемога ,Контранаступи ,кафета в Крим, нанасяне на стратегическо поражение на Русия ,Преговори от позиция на силата ,размяна на територии или аз не съм в час нещо ?

    13:08 27.08.2025

  • 26 Адрес 4000

    17 16 Отговор

    До коментар #2 от "копейка":

    Нищо абсолютно нищо,
    Дори ако любимата им кочина капитулира те ще си го представят в главите им като победа
    Важно е какво говорят пропагандаторите в нета или по ТВ
    Те ще им кажат кво да "мислят"
    Русоглистите са психично болни същества и от това състояние няма оправяне

    Коментиран от #39, #74, #87, #107

    13:09 27.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Моронс

    16 3 Отговор
    Билд може да прави само вятър.

    13:10 27.08.2025

  • 29 Някой

    16 2 Отговор
    Кой губи си личи по това кой иска мир.

    13:11 27.08.2025

  • 30 Зевзек от плажа на Слънчака!

    22 4 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Тук има доста ,,Украинци-Мераклии" за фронта...!
    Да идват тяхното ТЦК ,с бусовете и да ги... ,,Бусовизират"...!

    Коментиран от #46

    13:11 27.08.2025

  • 31 Руснаците реват

    5 18 Отговор
    Няма бензин!
    Някои извадиха каручките с магаретата!

    Коментиран от #38

    13:13 27.08.2025

  • 32 Не могат

    24 3 Отговор

    До коментар #19 от "долу ЕС и сащ":

    37 бази имат в Германия.
    По плана Маршал държавното злато е в Америка.
    ЕС е марионетка на Щатите
    Само Дьо Гол извадифзлатото и Франция от Нато.
    Спретнаха му студентска ревизия и го свалиха

    13:13 27.08.2025

  • 33 Не знаеш руски

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "Ай запрете се ,де...!":

    за да гледаш какво казват самите руснаци по техните канали!

    13:14 27.08.2025

  • 34 ха-ха

    15 4 Отговор
    Провалила се , ама друг път ! По-добре напишете колко села и градове са превзели великите укри , тогава да се говори за ,,провала,, на руснаците .

    13:14 27.08.2025

  • 35 000

    14 3 Отговор
    Русия ще се бие с 10% от своя потенциал още 10 години, на ще си постигне целите. Либерал-глобалистката пропаганда е пара в снирката на локомотива. Свири, но си стои на гарата.

    13:15 27.08.2025

  • 36 Последния софиянец

    19 2 Отговор
    Преди 5 дни бяха изорани с Кинжали и Герани 5 различни взаимосвързани завода които трябваше да са пред пуск на "укроракетата " Сапсан ,разбирай германската Таурус за €5млрд германски инвестиции .Фира дадоха и доста западни военни инженери и техници ,дет се вика покрай сухото гори и мокрото ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф още от сутинта и немоа се запраа.Наздраве по повода 🍷 ,студеното шардоне прекрасно!

    Коментиран от #78, #115

    13:17 27.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 оли ,

    14 1 Отговор

    До коментар #31 от "Руснаците реват":

    Какви каручки и магаретата те гонят ,бе , мой , наблегни на храната ! Гледай стадото да не забегне и това ти е предостатъчно !

    Коментиран от #65

    13:18 27.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Киев за 3 дня

    4 13 Отговор
    Копейките бълнуват!

    Коментиран от #50

    13:19 27.08.2025

  • 41 Няма такъв резил

    3 17 Отговор
    Руската офанзива премина в дефанзива и стратегическо отстъпление на по-изгодни позиции....

    Коментиран от #44

    13:20 27.08.2025

  • 42 НАЛИ?!

    17 1 Отговор

    До коментар #37 от "Нека продължава лятната офанзива":

    А в това време Укрите са ,,Безсмъртни Киборги" и ,,Безстрашни Рамбовци"...😝?!?!

    Коментиран от #49

    13:20 27.08.2025

  • 43 Нашите тъпунгери още не вдяват

    1 17 Отговор
    че маскаля утече у каналя!

    13:21 27.08.2025

  • 44 Сирски!

    9 0 Отговор

    До коментар #41 от "Няма такъв резил":

    Обиден съм!
    Моля не копирай мои опорки...🙄😨😮‍💨😒🫢!

    13:22 27.08.2025

  • 45 Хаха,

    15 1 Отговор
    Фокус...
    УНИАН...
    па и укристанецът Рьопке , който се прави на немец...

    13:22 27.08.2025

  • 46 бай Ставри

    6 12 Отговор

    До коментар #30 от "Зевзек от плажа на Слънчака!":

    И това може да се случи. Бусовизация на слънчака. Нашите пумияри са дащни. Може покрай укрите и нас да почнат да ни бусовизират украински ТЦК. Дето укр,а там и наш. Все сме ГОИ за хазарите и ционистките англосанксонски рептили.

    Коментиран от #71

    13:23 27.08.2025

  • 47 Резултат

    15 13 Отговор
    Самата Русия е провал, а да не говорим за "СВО" която не е изпълнила и 1%от първоначалните си цели...

    Коментиран от #58

    13:23 27.08.2025

  • 48 От село

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "СтаМат МаГа":

    Кой Вова?

    13:23 27.08.2025

  • 49 По военните учебници

    3 13 Отговор

    До коментар #42 от "НАЛИ?!":

    атакуващия губи 5 до 7 пъти повече войници!
    Русофила е неграмотен!

    Коментиран от #52, #56

    13:23 27.08.2025

  • 50 Мацква за Три Контранасупа!

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Киев за 3 дня":

    Укрите бълнуват!

    13:24 27.08.2025

  • 51 ян бибиян

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Валентин":

    Оттеглят се към Киев с бяло знаме в ръце.

    13:25 27.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Важно е, на Путин да му е зле!

    11 4 Отговор
    Руската лятна офанзива се провали!
    От този провал Пострада Гернамската Автомобилна Индустрия,
    която е пред Катастрофа.
    От провала на Руската лятна офанзива, Украйна Загуби 1/3 от територията си!

    Коментиран от #60, #121

    13:25 27.08.2025

  • 54 4-та година "Киев за 3 дня"

    2 7 Отговор
    Облъчваните 45 г. хомосъветикус са им малко 3 г. и половина да разберат на какви допотопни opки се кланят.
    Така и ще си отидат, презирани и изоставени в забрава от близки и не толкова близки.

    13:25 27.08.2025

  • 55 Копейка

    2 3 Отговор
    Глупости, украинците имат само лопати с чипове.

    13:26 27.08.2025

  • 56 ЯСНО!

    8 0 Отговор

    До коментар #49 от "По военните учебници":

    С тези си думи ,искаш аргументираш липсата на КонтраНаступ от ВСУ...!

    13:26 27.08.2025

  • 57 Хаха

    2 8 Отговор
    Удри руснята

    Коментиран от #62

    13:27 27.08.2025

  • 58 Ха ХаХа

    11 10 Отговор

    До коментар #47 от "Резултат":

    Само 25% от Укра тъпунгер и 3 млн.при Бандера

    Коментиран от #73

    13:27 27.08.2025

  • 59 ян бибиян

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Украйна си иска само територията, която и Русия е признала за тяхна с договорите преди войната.

    13:27 27.08.2025

  • 60 Да допълня

    14 3 Отговор

    До коментар #53 от "Важно е, на Путин да му е зле!":

    От провала на Руската лятна офанзива, Украйна Загуби Два Милиона човешки живота!

    13:27 27.08.2025

  • 61 Фламинго

    3 10 Отговор
    Рушагите май засмукаха тиня в Украйна.

    Коментиран от #66

    13:27 27.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хубаво дееее, щом така мислите че

    8 2 Отговор
    Руската лятна офанзива се провали, ще има и есенна и зимна и т.н

    13:28 27.08.2025

  • 64 Военен

    13 1 Отговор
    Мхм така се провали,че изгубиха часов яр, а константиновка, покровск и мирноград са обкръжени 😏

    Коментиран от #131

    13:28 27.08.2025

  • 65 оня

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "оли ,":

    Той пише за това , което вижда около себе си всеки ден - каручки и магарета ...Селска идилия с две думи ...

    13:28 27.08.2025

  • 66 Ха ХаХа

    8 0 Отговор

    До коментар #61 от "Фламинго":

    Ти засмука полюциите от Козяк

    13:28 27.08.2025

  • 67 Тома

    13 0 Отговор
    Ще питате тези украинци които са на първа линия на фронта.Вчера ги даваха със сълзи на очите и отчаяни и то от украинска телевизия

    13:29 27.08.2025

  • 68 Ти си

    11 0 Отговор
    Аз пък никъде не бях чул руснаците да казват че организират лятна офанзива а от BILD твърдят че се е провалила.
    Йосиф Гьобелс се усмихва щастлив от отвъдното ....

    13:29 27.08.2025

  • 69 Опа

    1 8 Отговор
    Руснаците изгърмяха съветските танкове и сега се чудят какво да правят.

    Коментиран от #79

    13:30 27.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тагаренко!

    10 1 Отговор

    До коментар #46 от "бай Ставри":

    По ред на номерата ,моля!
    Нека Първо Аз бъда...,,Бусовизиран,че ми е голЕм мЕрак,да се бия на фронта за Матушка-Украйна...!

    13:31 27.08.2025

  • 72 Ми чи то

    12 1 Отговор
    Не е нужно да се превзема Покровск а просто да се срине до основи и добре вървят нещата в тая посока. И с Киев може същото да се случи ако още повече "умора" се натрупа

    Коментиран от #95

    13:31 27.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Груьо

    9 5 Отговор
    НЕ ЗНАМ КАКВО ПИШЕ "БИЛД",ДО СЕГА ОТ ТЯХ САМО ГЛУПОСТИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ,А ПЪК НАШИТЕ МИСИРКИ САМО ТОВА И ЧАКАТ.НЯКЪДЕ ДА ПИШЕ НЕЩО ПРОТИВ РУСИЯ И ТЕ ДА ГО ПРЕПИШАТ.САМО ДА ВИ КАЖА ПО СУРДИНКА,ЧЕ В МОМЕНТА РУСИЯ ВЛАДЕЕ ТЕРИТОРИЯ В БИВША УКРАЙНА ПО-ГОЛЯМА ОТ БЪЛГАРИЯ.САМО ТОВА ЛЯТО ,АКО СИ НАПЪНЕТЕ МОЗЪЦИТЕ,ОСВОБОДИХА ГРАДОВЕ КАТО ЧАСОВ ЯР.ВЕЛИКАЯ НОВОСЬОЛКА,КУРАХОВО И ДР НАСЕЛЕНИ МЕСТА.В МОМЕНА НА РЕД СА ПОКРОВСК,МИРНОГРАД И КУПЯНСК .ТАКА,ЧЕ РУСИЯ ЩЕ СИ СВЪРШИ РАБОТАТА .

    Коментиран от #82

    13:32 27.08.2025

  • 76 Нормално

    7 9 Отговор
    В руската армия има предимно бивши затворници, бездомници и всякакви беззъби алкохолици.

    Коментиран от #83

    13:32 27.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Последния софиянец":

    Наздраве и от мен !

    13:32 27.08.2025

  • 79 И ква стана тя?!

    6 4 Отговор

    До коментар #69 от "Опа":

    Докато Руснаците се ,,чудят"...- Украйна утече у каная...!

    13:32 27.08.2025

  • 80 Ъхъъъъъ ...

    6 4 Отговор
    (Преди всичко, реорганизацията на украинската армия въвежда ред в редиците)......... майко мила, майко мила

    13:32 27.08.2025

  • 81 Колко лета ВЕЧЕ малка Украйна

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "копейка":

    Бие руските жалкари вече дори не помня !

    13:33 27.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Бамчур

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "Нормално":

    Тия свършиха вече. Беззъб алкохолик наркоман няма как да управлява дрон. Трябва си пълна мобилизация.

    Коментиран от #140

    13:33 27.08.2025

  • 84 ТехноЛог

    7 5 Отговор
    Най хубавото е че всеки ден минимум 2000 бандеровеца излитат с 200 през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Pro -Max разположени по цялата линия на фронта .Заложете на германското качество с традиция от 1943г.

    Коментиран от #99

    13:33 27.08.2025

  • 85 Урсулчо

    4 8 Отговор
    С 200 на кремълските пияндета.

    13:33 27.08.2025

  • 86 Ха ха

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Валентин":

    С по 1200 трупа на ден.

    Коментиран от #98

    13:34 27.08.2025

  • 87 Петър Подлогин

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Адрес 4000":

    Аз избрах еврото!

    13:34 27.08.2025

  • 88 аааа

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Валентин":

    Те до Киев вече бяха. Изядоха си боя и се върнаха в изходната точка от където започна СВО, само дадоха 2 милиона жертви и съсипаха и без това примитивната си индустрия.

    Коментиран от #127

    13:35 27.08.2025

  • 89 Цензура

    8 4 Отговор
    Интересно защо тогава зеленски вече е готов да лaпа на Путин, само и само да получи примирие?

    Коментиран от #103

    13:35 27.08.2025

  • 90 Абе пълен погром е за украинците

    6 2 Отговор
    Па не знам кой кво виждал и анализирал..... Фактите са че по всички фронтове напредват

    13:35 27.08.2025

  • 91 Лингвистът Пирожкин

    5 3 Отговор

    До коментар #74 от "чекисть..":

    Да тролските ферми в пeДербург отново с пяна на уста сеят дезинформация
    Това не е писано от българин

    13:35 27.08.2025

  • 92 Да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Айде бе":

    Те и за война не говорят, а вече безвъзвратните загуби са 1.2 милиона.

    13:35 27.08.2025

  • 93 Абе

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "ТихоПосерко":

    Суссс бре гом ньооо ,иди наХ Суу Каа 3пррр ливваа.

    13:36 27.08.2025

  • 94 А ако укрите побеждават....

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Доматите с колците":

    Теб това какво те засяга?, ти руснак ли си?

    13:36 27.08.2025

  • 95 шопо..

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "Ми чи то":

    Това се казва чанч,огин и изтощение на бандерците по хиляда и петстотин км.фронтова линия..зеления такъв разкрач не мож да направи-оти ще се разчекне

    13:36 27.08.2025

  • 96 Инж1

    3 2 Отговор
    Кой по ред провал на РККА!?!?!? То това не е вече отдавна новина....

    13:36 27.08.2025

  • 97 Цензура

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Това най много ми хареса":

    Само където няма нищо вярно в това.... руснаците все така държат цял клин от югозападните покрайнини на Покровск, чак до центъра !!!

    Коментиран от #104, #123

    13:36 27.08.2025

  • 98 Димитринчо

    2 6 Отговор

    До коментар #86 от "Ха ха":

    Повечко са.

    13:36 27.08.2025

  • 99 Ха-ха-ха, така ли мaлoyмниk?

    4 7 Отговор

    До коментар #84 от "ТехноЛог":

    А рашистите 5 пъти повече с билети за концертите на Кобзон.

    Коментиран от #111, #139

    13:37 27.08.2025

  • 100 Украйна е агресор според статията

    6 5 Отговор
    Още в първото изречение е казано че украйна е засилила ударите с дронове по руските нефтопреработвателни предприятия на 1200;км навътре в руската страна обаче това е агресия по всички правила на играта.

    13:37 27.08.2025

  • 101 Я пък тоя

    3 4 Отговор
    Явно Путин дава отчет на анализаторите, какви планове има, за какъв срок и къде.
    А като чета по-долу, излиза, че украинската ярмия вече е пред Москва, кове победи след победи...

    13:37 27.08.2025

  • 102 Ейййй обаче ....

    3 5 Отговор
    Сега трябва пък да търся кой е тоя олигофрен "военният експерт Густав Гресел" и коя е тая "германската медия"

    Коментиран от #113

    13:37 27.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Имаш половин клин

    6 9 Отговор

    До коментар #97 от "Цензура":

    в празната си кратуна.

    Коментиран от #108

    13:38 27.08.2025

  • 105 Копейка

    5 3 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    13:38 27.08.2025

  • 106 Фокус, Рьопке фейкове и маниполации!!

    6 4 Отговор
    Ала Бала, Фокуси!!

    Коментиран от #129

    13:38 27.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 доктор

    7 10 Отговор

    До коментар #104 от "Имаш половин клин":

    Русофилът е с интелект на маймуна.

    Коментиран от #110, #117, #132

    13:39 27.08.2025

  • 109 Украйна е агресор според статията

    6 2 Отговор
    Още в първото изречение е казано че украйна е засилила ударите с дронове по руските нефтопреработвателни предприятия на 1200 км навътре в руската страна обаче това е агресия по всички правила на играта.

    Коментиран от #114

    13:40 27.08.2025

  • 110 аааа

    4 7 Отговор

    До коментар #108 от "доктор":

    Зависи. Някои видове маймуни са много интелигентни.

    13:40 27.08.2025

  • 111 Димитринчо

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Ха-ха-ха, така ли мaлoyмниk?":

    Повечко са.

    13:40 27.08.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Ъхъъъъъ ...

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ейййй обаче ....":

    Густав Гресел наскоро изписан от психиатрията в Дрезден.....

    13:41 27.08.2025

  • 114 хххх

    0 4 Отговор

    До коментар #109 от "Украйна е агресор според статията":

    Агресорът е този, който започва агресията. После всички нещастия по време на войната са заради него.

    13:41 27.08.2025

  • 115 Отец Никанор

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Последния софиянец":

    Наздраве ще вдигнем на четеридесият ден от твойта кончина чадо мое, па ще танцуваме и не мое се запрем, и студено Шардоне ще гаврътнем.

    Коментиран от #122

    13:41 27.08.2025

  • 116 Кочар

    3 4 Отговор
    Аз помня, как ни обясняваха, че Горбачов е гений, а Пе рестройката и Глас ността върха ня социализма. Сега Горбачов, че и Елцин били предатели, агенти на ЦР У.
    Така че утре така ще говорят и за Путин и ще има: Царя умря, да живее Царя. Глупави - душ евноболни - пол учовеци.

    13:42 27.08.2025

  • 117 Амет

    5 1 Отговор

    До коментар #108 от "доктор":

    ..а редовно и доктори ,след процедурата щастливи и засмяни си тръгват ,загърбили ежедневните грижи .Цени народни ,като за приятели .Питай за Амет Крика в Токайто -Пазарджик .

    13:42 27.08.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Два сороски трола са

    4 3 Отговор
    Сами си слагат лайки и антилайки на хората

    13:43 27.08.2025

  • 120 Ъхъъъъъ ...

    2 1 Отговор
    А тоя пък кой е Юлиан Рьопке ?

    13:43 27.08.2025

  • 121 Путин за 11г. e завзел

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Важно е, на Путин да му е зле!":

    18,8% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 4м. само 7,8% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    Коментиран от #136

    13:44 27.08.2025

  • 122 Дядо Ванго

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Отец Никанор":

    Отче не го мисли ,яж и пий и си носи новото расо,че няма да го дочакаш .

    13:44 27.08.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Русия

    2 5 Отговор
    Руската фашистка медия са забранили думата п о л у ч о в е ц и, за да не можем да наричаме руснацету и Путин с истинската им същност.

    13:44 27.08.2025

  • 125 Абе руски медии

    1 0 Отговор
    Няма ли? И експерти?

    13:44 27.08.2025

  • 126 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Валентин":

    Това къде? По руската теуевизия ли?

    13:45 27.08.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това най много ми хареса":

    Вероятно това имаш в предвид:

    "Няколко ударни подразделения с дронове и безпилотни летателни апарати от 60-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили се предадоха на бойците от групировката войски „Запад“ близо до Колодези в Рубцовско направление в ДНР."

    13:46 27.08.2025

  • 129 Леонсио Парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Фокус, Рьопке фейкове и маниполации!!":

    Абе тоа Рьопке е измамник,миналото лято цяла вечер го куа тихх на Златните в хотела му и на сутринта като видях ,платил ми с 200 фалшиви €врака .

    13:46 27.08.2025

  • 130 Ъхъъъъъ ...

    2 0 Отговор
    Русия е превзела само 1800 квадратни километра...Руската лятна офанзива се провали....

    Коментиран от #135

    13:47 27.08.2025

  • 131 По продължителност(3г. и 6м.)

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Военен":

    СВО в Украйна скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин(1500км.) РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 08.2025 от Донецк до Покровск(50км.) (това е най-големия напредък по фронтовата линия).

    13:47 27.08.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Не ги признавам тея експерти

    1 1 Отговор
    Само Тагаренко и бесарабският психодиспансер признавам

    13:49 27.08.2025

  • 134 Веднага си личат фалшификациите

    1 1 Отговор
    На сорросоидите които правят със знаците.

    13:49 27.08.2025

  • 135 За 2024г. руснаците

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Ъхъъъъъ ...":

    са завзели 3600кв. км.(с което се гордеят), за 10г. 36 000 кв.км, а Украйна е 603 000кв. км., нека 500 000кв. км. са им останали. По прости сметки за 138г. и са на границата с Полша за 210 годишнината от рождението на Путин. До Лисабон не мога да го сметна точно.

    13:49 27.08.2025

  • 136 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Путин за 11г. e завзел":

    А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.

    13:49 27.08.2025

  • 137 А после пак кажете че на Запад

    1 1 Отговор
    Не са шизофреници

    13:51 27.08.2025

  • 138 усср.ан русофил

    0 0 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    13:52 27.08.2025

  • 139 БПФ

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Ха-ха-ха, така ли мaлoyмниk?":

    Айде още един.... затова ли при размяната на загинали, се обменят 1000 укри за 19 руснаци? И как три пъти по-малобройната руска армия дава пет пъти повече загинали и накрая вече има и числено преимущество?

    Всеки ден се убеждавам, че когато всичко свърши, укpoпoфилите трябва да бъдат обявени за недееспособни, да бъдат лишени от граждански права, конкретно от право да гласуват (защото нищо добро не чака България, ако пред урните отиват индивиди като тебе с тежка форма на дeбилcтво) и най-добре, разсадени в трудoви лагeри, където с тежък и елементaрен труд, според техните възможности, да си изкaрват препитанието.

    Коментиран от #142

    13:54 27.08.2025

  • 140 Къде е редовната руска армия?

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Бамчур":

    При Кобзон разбира се.

    13:54 27.08.2025

  • 141 Те имаха сто хиляди в началото

    1 1 Отговор
    И местните бяха 60 хиляди . От къде ще се вземат тия жертви. Украйна превъзхождаше по численост няколко пъти руснаците в началото на войната. Украйна получи много оръжия и беше принудена да мобилизира де когото свари. Тя има много повече жертви.

    13:55 27.08.2025

  • 142 гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "БПФ":

    Това са руски фейкове.

    13:55 27.08.2025

  • 143 Ало, с високия интелект.

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "БПФ":

    Всеки месец има поне по 30-40 хиляди нови контрактници и за година са 400-500 хиляди, да не говорим за скритата моб/гилизация. Войната продължава вече 3г. и половина.

    13:55 27.08.2025

  • 144 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путилифона деде Пунте измънка каде на пиенците мо само ичкия им е у кимберицата и освем за люсканье за друго ги не тръси деа! Затуй-вперьот,до ка мърдат и така полная победа и туй то!

    13:56 27.08.2025

  • 145 Лелееее....

    1 1 Отговор
    Въпреки това през зимата, когато земята замръзне и листата опадат от дърветата, което ще намали защитата от безпилотни самолети, руснаците могат да опитат отново да преминат в настъпление“, отбелязва пред германската медия военният експерт Густав Гресел. ...


    Абе кви листа, кви дървета на тоя експерт му се привиждат. Украинците са избутани на равно на полята и не листа а слънчоглед няма да има в който да се крият а като им запалят и стърнищата съвсем ще я втасат

    13:56 27.08.2025

  • 146 И тея в Германия

    0 0 Отговор
    Що искат да се въоръжават тогава?

    13:58 27.08.2025

