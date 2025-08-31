Новини
Изоставя ли Орбан унгарското малцинство в Украйна?
31 Август, 2025 18:48

Това, че Орбан жертва интересите на унгарското малцинство в Украйна, за да демонстрира лоялност към Путин, също би могло да представлява дългосрочна стратегическа сметка

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Виктор Орбан е горещ защитник на унгарските малцинства в чужбина. Но така и не осъди руското въздушно нападение срещу западноукраински град, в който живеят и много етнически унгарци. Стратегически сметки ли си прави той?

Наскоро Виктор Орбан представи един смъртен случай в Украйна като нападение срещу цялата унгарска нация. Ставаше дума за войник от унгарски произход, жител на западноукраинския регион Закарпатие, където живее и унгарско малцинство. Мъжът почина при неизяснени и до днес обстоятелства в болница, след като преди това бе дезертирал от военен лагер за обучение. За Орбан, неговото правителство и неговата партия случаят е одобрено от държавата убийство.

Сега обаче в Закарпатието се случи нещо, което в много по-голяма степен може да бъде определено като нападение срещу унгарската нация. Но този път ръководството на страната реагира сдържано. Става дума за голямото руско въздушно нападение срещу Украйна от миналия четвъртък 21 август - тогава Русия изстреля две ракети срещу западноукраинския град Мукачево, където живеят много етнически унгарци. Но унгарското ръководство изобщо не осъди нападението.

Ракетите поразиха фабрика на американската фирма „Flex" за производство на домакински уреди и я разрушиха частично. По собствени и по официални украински данни фабриката има гражданско производство и в нея работят около 2 800 души. При нападението над 20 от тях са били тежко ранени. Мукачево има около 85 000 жители, девет процента от които са етнически унгарци.

Как определението "руски" изчезва

Унгарският президент Тамаш Шуйок изрази във Фейсбук „дълбокото си съчувствие към ранените от руския ракетен удар". Малко след това определението „руски" изчезна от поста. Виктор Орбан реагира едва часове по-късно и написа във Фейсбук, че по време на правителствено заседание „са били обсъдени последствията от руския ракетен удар срещу Мукачево". Същевременно отбеляза, че трябвало да продължат да се полагат усилия за мир.

Опозиционната общественост в Унгария бе възмутена от това, че премиерът и неговият апарат от години несправедливо обвиняват Украйна в стремежа да унищожи идентичността и културата на унгарското малцинство, а не осъдиха и с една дума руското нападение срещу Мукачево. В социалните медии избухна вълна от гняв срещу „страхливия президент" и „двойния морал на вярното на Кремъл правителство".

Лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр нарече президента „марионетка". Политологът Золтан Лакнер написа във Фейсбук, че реакциите на унгарския президент показват „колко е далеч суверенитетът на страната спрямо Путин - изобщо го няма".

Украинският политолог и експерт по европейския десен екстремизъм Антон Шеховцов казва пред ДВ, че начинът, по който унгарското държавно ръководство е реагирало на нападението, не е изненадващ. „Макар да е членка на ЕС, Унгария под ръководството на Орбан е проруски режим и отдавна провежда антиукраински кампании."

Най-новият проруско-антиукраински епизод в Орбанова Унгария е поредното свидетелство за това. През последните месеци Орбан осъществи изключително рязка обществена кампания срещу Украйна и нейното членство в Общността. В рамките на кампанията съседната страна и нейните граждани бяха наречени мафиотска държава с престъпно население.

В момента отношенията между Унгария и Украйна са достигнали ново дъно заради нападенията на украинската армия срещу руския петролопровод „Дружба". Унгария ги определя като обявяване на война срещу нея и срещу Европейския съюз, тъй като разрушенията по петролопровода представлявали заплаха за европейската енергийна сигурност.

Какво се прави за защитата на малцинствата?

Проруската ориентация на Орбан има дълбоки корени. В момента обаче става дума най-вече за вътрешнополитическата ситуация в Унгария. На изборите, които предстоят през пролетта на следващата година, премиерът е заплашен да загуби властта. Затова една от предизборните му теми е да се представи като антивоенен политик, да демонизира „войнолюбието" на ЕС и да подклажда омраза срещу Украйна и украинците.

Мълчанието във връзка с руските нападения срещу цивилни цели в Закарпатието обаче може да се окаже грешка във вътрешнополитически план. Орбан обяви себе си и своето правителство за върховен защитник на живеещите в съседните страни унгарски малцинства. Но в случая с Мукачево проруската ориентация на Орбан се сблъсква с претенциите за защита на унгарските малцинства.

В Закарпатието до момента сред етническите унгарци цареше мнението, че регионът е сигурен срещу руските атаки, тъй като Орбан се бе застъпил за това пред руския президент Путин. Сега обаче този наратив рухна. През 2023 и 2024 година имаше две нападения с дронове срещу региона, които не бяха толкова тежки, колкото последното.

Лоялен на Путин

Това, че Орбан не осъди руската атака, може да породи чувство на отчуждение сред украинските унгарци, но не само сред тях, а и сред сънародниците им в Словакия и Румъния. Румънските унгарци и преди се бяха почувствали обидени от Орбан, след като той призова да се гласува за крайнодесния и антиунгарски настроен кандидат-президент Джордже Симион през май т.г. - смятайки, че като държавен глава той би бил негов съюзник в ЕС.

Това, че Орбан жертва интересите на унгарското малцинство в Украйна, за да демонстрира лоялност към Путин, също би могло да представлява дългосрочна стратегическа сметка - за да може някой ден Закарпатието отново да стане унгарско. Политологът Шеховцов не допуска, че Унгария би предприела военна интервенция за целта. „Но Орбан се надява, че Украйна като държава ще рухне. При това положение районът може да бъде завладян без бой - както стана при предизвикания от Хитлер разпад на Чехословакия през 1938/39 година."


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
