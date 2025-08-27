Руските войски проникват в индустриалния център на Украйна

Русия прави първото си мащабно настъпление в Днепропетровска област, пише Focus.de, коментирайки последните новини от фронта в Украйна.
Украйна призна вчера за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че напредва от юли.
Украинските въоръжени сили потвърдиха настъплението и заявиха, че Русия се опитва да консолидира позициите си в региона. Според репортаж на BBC атаката е първата от такъв мащаб в Днепропетровска област.
Преди войната в Днепропетровск са живели над три милиона души, а регионът е бил важен индустриален център в Украйна.
Според DeepState две села в региона са окупирани от Русия. Украинската армия отрича това, заявявайки, че контролира едното от селата, докато в другото се водят боеве.
Твърди се, че руският президент Владимир Путин е казал на американския президент Доналд Тръмп, че би бил готов да прекрати войната, ако Украйна предаде останалите части от Донбас. Много украинци обаче смятат, че Русия има съвсем различни планове.
Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас предупреди, че мирно споразумение, което би предало територия на Русия, би било „капан“. „Русия не е направила нито една отстъпка, а те са агресорите“, каза тя.
Украинската армия, която е в неравностойно положение по отношение на численост и въоръжение, се бори да отблъсне настъплението на руските войски в голяма част от източната част на страната, докато Москва увеличава натиска върху Киев да отстъпи територии в рамките на евентуални мирни преговори, отбелязва AFP, предаде БТА.
Русия е превзела две села в югоизточната украинска Днепропетровска област, потвърдиха украински изследователи на публично достъпни източници на информация, докато войските на Кремъл продължават офанзивата си на фона на забавените дипломатически усилия за прекратяване на войната, отбеляза Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ИСКАМ ДА СЕ ОБАНЯ
15:06 27.08.2025
3 укра остана без газ
25 август 2025 г.12:12 ч.
Ответните атаки на руската армия за ударите на украинските въоръжени сили по руски петролни рафинерии оставиха своя отпечатък върху Украйна. Унищожаването на две компресорни станции по двата основни маршрута от регионите, произвеждащи газ, промени доставките на гориво в Украйна. Това сочат данни от европейската платформа GIE.
Руската армия нанесе ответен удар по компресорната станция край Лубни в нощта на 19 август и край Павлоград на 21 август. Украинското министерство на енергетиката съобщи за мащабни пожари. Същевременно данните на GIE показват нестабилност, започнала в украинската газопреносна система (ГТС) с доставките на газ.
Така компресорната станция край Лубни доставя газ от производствените райони в Полтавска и Харковска област до Киев и по-нататък до Западна Украйна е тотално разрушена. Киев ще стои на студено зимата.
Коментиран от #6
15:07 27.08.2025
4 ха-ха
Коментиран от #67
15:07 27.08.2025
5 ха-ха
До коментар #1 от "Дух":Изчакай зеля да подпише , сега още е рано за такива кардинални решения !
15:08 27.08.2025
6 Сила
До коментар #3 от "укра остана без газ":Шизофреник .....
15:09 27.08.2025
7 През
15:09 27.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е убедил унгарския премиер Виктор Орбан да свали блокадата върху евроинтеграцията на Украйна. Това съобщава изданието Politico, позовавайки се на дипломатически източници.
Според публикацията, именно след лична среща между двамата Орбан се е съгласил да промени позицията си. Не се уточнява какви аргументи е използвал Тръмп, за да убеди унгарския лидер.
Един от неназованите дипломати коментира:
„Фактът, че Тръмп убеди Орбан — доскоро против членството на Украйна в ЕС, но вече готов да подкрепи Молдова и да свали възраженията си спрямо Киев — промени динамиката на ситуацията.“
Решението се разглежда като важна стъпка напред в процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз.
15:11 27.08.2025
10 Путин
Коментиран от #15
15:11 27.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
15:12 27.08.2025
13 Един руснак
15:12 27.08.2025
14 Да обобщим
Коментиран от #37
15:13 27.08.2025
15 оня
До коментар #10 от "Путин":Питай зеля , той най-добре знае .
15:13 27.08.2025
16 Поредната кремълска партенка.
Несериозно е да ни поднасяте подобни фейкове, които бяха опровергани още сутринта!
Да припомним, че границата с Днепропетровска област бяха УЖ преминати ОЩЕ МИНАЛИЯ МЕСЕЦ!
Тук цареше неистов квич от въодушевени русофили, превземаха по две села наведнъж и т.н.😅
15:13 27.08.2025
17 Българин
До коментар #11 от "кух ,":Ние българите мразим руснаците по принцип.
Коментиран от #23
15:14 27.08.2025
18 Българите са на страната на Русия!
Коментиран от #22
15:14 27.08.2025
19 Я пък тоя
Украинската армия отрича това.
Според DeepState две села в региона са окупирани от Русия.
Украинската армия казва, че в едното село водят битки другото те контролират.
А ходи разбери, превзети ли са, не са ли, малко ли са превзети, бият ли се.
Всеки лъже като за последно.
Това прочетох
15:14 27.08.2025
20 Кажи зеле
Коментиран от #31
15:15 27.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гост
До коментар #18 от "Българите са на страната на Русия!":Идвам у Вас набивам ти шамарите и ти казвам как да живееш,а ти може да си го тълкуваш като...Освобождение....
Коментиран от #35, #66
15:16 27.08.2025
23 ха-ха
До коментар #17 от "Българин":Твоите комшии от Максуда друго казват .Там сте все ,,българии,, до един .
15:17 27.08.2025
24 Дългият
До коментар #11 от "кух ,":Имаш ли връзка между двата мозъка...едва ли...
Коментиран от #36, #38
15:17 27.08.2025
25 стоян георгиев
15:18 27.08.2025
26 Я пък тоя
"Ние българите мразим руснаците по принцип".
"Българите са на страната на Русия!"
Някой умен да уточни : мразя ли руснаците или съм на тяхна страна.
Тук всеки ми приписва мнения.
15:19 27.08.2025
27 Мишел
Русия досега е превзела 9 девет села в Днепропетровска област.
15:19 27.08.2025
28 кух ,
До коментар #21 от "Тихо бе дрисс!":Наглеждай стадото и не мисли за чуждите деца - те , за разлика от твоите са постигнали всичко , от което имат нужда те и техните деца !
15:19 27.08.2025
29 някой да каже
Коментиран от #32
15:19 27.08.2025
30 Сатана Z
15:19 27.08.2025
31 бебето
До коментар #20 от "Кажи зеле":от ботокса е.
15:20 27.08.2025
32 Да де
До коментар #29 от "някой да каже":Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #43
15:20 27.08.2025
33 Механик
Пишеше, че всичко е под контрол и няма страшно. Лятната офанзивана руснаците се била провалила. (така пишеше)
Явно Дийп Стейт са станали копейки.
Коментиран от #44
15:21 27.08.2025
34 Hi, Дух"...!
До коментар #1 от "Дух":По-скоро,да не си...,,Киевският призрак"...?!
15:21 27.08.2025
35 оли ,
До коментар #22 от "гост":А ако стане обратното - за нахлуване ли ще го сметнеш ? Няма да минеш само два шамара, да си го знаеш .
Коментиран от #64
15:21 27.08.2025
36 кух ,
До коментар #24 от "Дългият":За себе си знам , но за теб - не съм сигурен ...
Коментиран от #68
15:22 27.08.2025
37 Плюс...
До коментар #14 от "Да обобщим":...20% от площта на Украйна...!
Коментиран от #41
15:24 27.08.2025
38 доктор
До коментар #24 от "Дългият":Копейката е с интелект на маймуна.
Коментиран от #48
15:24 27.08.2025
39 Пич
- Женоо....... къде ти е вазелина , къде ти е вазелина......... важно е.......
15:24 27.08.2025
40 Николета Лозанова
15:24 27.08.2025
41 Копейка
До коментар #37 от "Плюс...":На нас тук каква ни е далаверата?
15:25 27.08.2025
42 Тръмп
15:25 27.08.2025
43 поправи ме
До коментар #32 от "Да де":ако греша, кой от указ забраняващ преговори с руснаците реве ежедневно за прекратяване на огъня и преговори?!? Победителят ли?!? А победеният вика, няма значение, аз няма да преговарям и да спирам огъня?!?
15:26 27.08.2025
44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "Механик":Господине бавноразвивщ сте👌В това е проблема.
15:26 27.08.2025
45 Я пък тоя
Преди години вместо неравностойно положение казвахме инвалиди.
Украинската армия е инвалид.
15:26 27.08.2025
46 Смешник
15:26 27.08.2025
47 Информира ТАСС
рюZkите медии съобщиха, че недостигът на гориво засяга потребителите в няколко области в Далечния Изток и на Кримския полуостров, който беше анексиран от мАцква през 2014 г....
Един от най - голямите заводи за дронове в Мордор "Кронщад" пък е във финансов колапс ....Не изплаща заплати и не плаща на доставчици...Вината е в правителството, което е наложило регулации на цените, на които закупува продукцията....Така завода работи на загуба....
Шефката на РЦБ Набиулина призна, че се очаква финансовото състояния на рюZkите банки да е от тежко до много тежко през идните месеци...
Коментиран от #55
15:27 27.08.2025
48 оня
До коментар #38 от "доктор":А ,,докторите ,, като теб са с интелект като на зелените еуглени ! Доктор бил , имаш ли завършен 4 клас ,бе , мой , че и доктор си станал ?!
15:27 27.08.2025
49 истината
15:27 27.08.2025
50 Психиатър
15:28 27.08.2025
51 Добри новини
В Мордор са бесни....очаквам скоро пияния Медвед да му размаха и на него ядрената бухалка....🤣🤣🤣🤣
15:28 27.08.2025
52 Емо
15:28 27.08.2025
53 Папа Лъв Римски
15:28 27.08.2025
54 Абе кухар...
До коментар #11 от "кух ,":На младите изобщо не им пука за тази измет руснаците, ти си бил за тях, еми ти като си глуп........... @к може, но не говори от името на младите.
15:29 27.08.2025
55 Учуден
До коментар #47 от "Информира ТАСС":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучетата, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?
15:29 27.08.2025
56 Я пък тоя
Бедна страна е Украйна, индустриалния им център са две села.
15:30 27.08.2025
57 Три дни
15:31 27.08.2025
58 БРАВО!
15:33 27.08.2025
59 Не е вярно
15:33 27.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 САНКЦИИ
15:33 27.08.2025
62 Ъхъъъъъ ...
15:34 27.08.2025
63 Агромелиоратор
15:34 27.08.2025
64 гост
До коментар #35 от "оли ,":Колкото да отговориш,давам ти нагледен пример какво става в момента в Украйна...а как ще мина...по добре хапни голям залък....Олито го виж у Вас в огледалото...
15:34 27.08.2025
65 Моча в калта
До коментар #11 от "кух ,":Кои сте за Русия бе ?Шепа Улигофрени и и дъртаци със смъртен акт в джоба.
15:35 27.08.2025
66 И докато му гостуваш...
До коментар #22 от "гост":Изплющи и жена му и него, дано му хареса освобождението.
15:35 27.08.2025
67 Лука
До коментар #4 от "ха-ха":Русия е цяла фашистка .
15:35 27.08.2025
68 Дългият
До коментар #36 от "кух ,":нямаш...нямаш...някой те е излъгал....
15:36 27.08.2025
69 Списаревич
15:36 27.08.2025
70 Днепропетровск
15:37 27.08.2025
71 Тръмп
15:38 27.08.2025