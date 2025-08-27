Руските войски проникват в индустриалния център на Украйна

Русия прави първото си мащабно настъпление в Днепропетровска област, пише Focus.de, коментирайки последните новини от фронта в Украйна.

Украйна призна вчера за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че напредва от юли.

Украинските въоръжени сили потвърдиха настъплението и заявиха, че Русия се опитва да консолидира позициите си в региона. Според репортаж на BBC атаката е първата от такъв мащаб в Днепропетровска област.

Преди войната в Днепропетровск са живели над три милиона души, а регионът е бил важен индустриален център в Украйна.

Според DeepState две села в региона са окупирани от Русия. Украинската армия отрича това, заявявайки, че контролира едното от селата, докато в другото се водят боеве.

Твърди се, че руският президент Владимир Путин е казал на американския президент Доналд Тръмп, че би бил готов да прекрати войната, ако Украйна предаде останалите части от Донбас. Много украинци обаче смятат, че Русия има съвсем различни планове.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас предупреди, че мирно споразумение, което би предало територия на Русия, би било „капан“. „Русия не е направила нито една отстъпка, а те са агресорите“, каза тя.

Украинската армия, която е в неравностойно положение по отношение на численост и въоръжение, се бори да отблъсне настъплението на руските войски в голяма част от източната част на страната, докато Москва увеличава натиска върху Киев да отстъпи територии в рамките на евентуални мирни преговори, отбелязва AFP, предаде БТА.

Русия е превзела две села в югоизточната украинска Днепропетровска област, потвърдиха украински изследователи на публично достъпни източници на информация, докато войските на Кремъл продължават офанзивата си на фона на забавените дипломатически усилия за прекратяване на войната, отбеляза Ройтерс.