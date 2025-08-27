Новини
Руските войски проникват в индустриалния център на Украйна
Руските войски проникват в индустриалния център на Украйна

27 Август, 2025 15:04 1 589 71

DeepState съобщи, че две села са окупирани от Русия. Украинската армия отрича това, заявявайки, че контролира едното от селата, докато в другото се водят боеве.

Руските войски проникват в индустриалния център на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия прави първото си мащабно настъпление в Днепропетровска област, пише Focus.de, коментирайки последните новини от фронта в Украйна.

Украйна призна вчера за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че напредва от юли.

Украинските въоръжени сили потвърдиха настъплението и заявиха, че Русия се опитва да консолидира позициите си в региона. Според репортаж на BBC атаката е първата от такъв мащаб в Днепропетровска област.

Преди войната в Днепропетровск са живели над три милиона души, а регионът е бил важен индустриален център в Украйна.

Според DeepState две села в региона са окупирани от Русия. Украинската армия отрича това, заявявайки, че контролира едното от селата, докато в другото се водят боеве.

Твърди се, че руският президент Владимир Путин е казал на американския президент Доналд Тръмп, че би бил готов да прекрати войната, ако Украйна предаде останалите части от Донбас. Много украинци обаче смятат, че Русия има съвсем различни планове.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас предупреди, че мирно споразумение, което би предало територия на Русия, би било „капан“. „Русия не е направила нито една отстъпка, а те са агресорите“, каза тя.

Украинската армия, която е в неравностойно положение по отношение на численост и въоръжение, се бори да отблъсне настъплението на руските войски в голяма част от източната част на страната, докато Москва увеличава натиска върху Киев да отстъпи територии в рамките на евентуални мирни преговори, отбелязва AFP, предаде БТА.

Русия е превзела две села в югоизточната украинска Днепропетровска област, потвърдиха украински изследователи на публично достъпни източници на информация, докато войските на Кремъл продължават офанзивата си на фона на забавените дипломатически усилия за прекратяване на войната, отбеляза Ройтерс.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ИСКАМ ДА СЕ ОБАНЯ

    16 1 Отговор
    Чакаме ги парните и на ЖП гарата в Плевен.

    15:06 27.08.2025

  • 3 укра остана без газ

    37 3 Отговор
    Доставките на газ в Украйна са в смут след ответните удари
    25 август 2025 г.12:12 ч.
    Ответните атаки на руската армия за ударите на украинските въоръжени сили по руски петролни рафинерии оставиха своя отпечатък върху Украйна. Унищожаването на две компресорни станции по двата основни маршрута от регионите, произвеждащи газ, промени доставките на гориво в Украйна. Това сочат данни от европейската платформа GIE.
    Руската армия нанесе ответен удар по компресорната станция край Лубни в нощта на 19 август и край Павлоград на 21 август. Украинското министерство на енергетиката съобщи за мащабни пожари. Същевременно данните на GIE показват нестабилност, започнала в украинската газопреносна система (ГТС) с доставките на газ.
    Така компресорната станция край Лубни доставя газ от производствените райони в Полтавска и Харковска област до Киев и по-нататък до Западна Украйна е тотално разрушена. Киев ще стои на студено зимата.

    Коментиран от #6

    15:07 27.08.2025

  • 4 ха-ха

    44 4 Отговор
    Руснаците бавно и методично смаляват укрията с всеки изминал ден , пък урките нека си отричат . Русия е цяла , а уркията се смалява ли смалява ....

    Коментиран от #67

    15:07 27.08.2025

  • 5 ха-ха

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Изчакай зеля да подпише , сега още е рано за такива кардинални решения !

    15:08 27.08.2025

  • 6 Сила

    4 28 Отговор

    До коментар #3 от "укра остана без газ":

    Шизофреник .....

    15:09 27.08.2025

  • 7 През

    16 1 Отговор
    канализацията !

    15:09 27.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    2 26 Отговор
    Тръмп убеди Орбан да смекчи позицията си за евроинтеграцията на Украйна

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп е убедил унгарския премиер Виктор Орбан да свали блокадата върху евроинтеграцията на Украйна. Това съобщава изданието Politico, позовавайки се на дипломатически източници.

    Според публикацията, именно след лична среща между двамата Орбан се е съгласил да промени позицията си. Не се уточнява какви аргументи е използвал Тръмп, за да убеди унгарския лидер.

    Един от неназованите дипломати коментира:
    „Фактът, че Тръмп убеди Орбан — доскоро против членството на Украйна в ЕС, но вече готов да подкрепи Молдова и да свали възраженията си спрямо Киев — промени динамиката на ситуацията.“

    Решението се разглежда като важна стъпка напред в процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

    15:11 27.08.2025

  • 10 Путин

    7 4 Отговор
    проникна ли ?

    Коментиран от #15

    15:11 27.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    11 1 Отговор
    Повторение!

    15:12 27.08.2025

  • 13 Един руснак

    0 13 Отговор
    е проникнал в Киев !

    15:12 27.08.2025

  • 14 Да обобщим

    5 21 Отговор
    Чрез лятната офанзива орките превзели 68 % от две села.

    Коментиран от #37

    15:13 27.08.2025

  • 15 оня

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Питай зеля , той най-добре знае .

    15:13 27.08.2025

  • 16 Поредната кремълска партенка.

    5 25 Отговор
    Колкото превзеха Покровск, Суми, Торецк и т.н

    Несериозно е да ни поднасяте подобни фейкове, които бяха опровергани още сутринта!

    Да припомним, че границата с Днепропетровска област бяха УЖ преминати ОЩЕ МИНАЛИЯ МЕСЕЦ!

    Тук цареше неистов квич от въодушевени русофили, превземаха по две села наведнъж и т.н.😅

    15:13 27.08.2025

  • 17 Българин

    7 23 Отговор

    До коментар #11 от "кух ,":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #23

    15:14 27.08.2025

  • 18 Българите са на страната на Русия!

    20 8 Отговор
    Русия не окупира ,а освобождава руските села и градове! Проокраинската русофобска медия факти напразно се опитва да изопачи истината.

    Коментиран от #22

    15:14 27.08.2025

  • 19 Я пък тоя

    16 1 Отговор
    Русия е превзела две села потвърдиха украински изследователи.
    Украинската армия отрича това.
    Според DeepState две села в региона са окупирани от Русия.
    Украинската армия казва, че в едното село водят битки другото те контролират.
    А ходи разбери, превзети ли са, не са ли, малко ли са превзети, бият ли се.
    Всеки лъже като за последно.
    Това прочетох

    15:14 27.08.2025

  • 20 Кажи зеле

    13 3 Отговор
    Защо Путин е винаги усмихнат ?

    Коментиран от #31

    15:15 27.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    3 14 Отговор

    До коментар #18 от "Българите са на страната на Русия!":

    Идвам у Вас набивам ти шамарите и ти казвам как да живееш,а ти може да си го тълкуваш като...Освобождение....

    Коментиран от #35, #66

    15:16 27.08.2025

  • 23 ха-ха

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Твоите комшии от Максуда друго казват .Там сте все ,,българии,, до един .

    15:17 27.08.2025

  • 24 Дългият

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "кух ,":

    Имаш ли връзка между двата мозъка...едва ли...

    Коментиран от #36, #38

    15:17 27.08.2025

  • 25 стоян георгиев

    4 9 Отговор
    Взела две села за три месеца ама за едното не било сигурно.голям руски успех безспорно.киев за три дена продължава четвърта година.

    15:18 27.08.2025

  • 26 Я пък тоя

    6 3 Отговор
    Българин:
    "Ние българите мразим руснаците по принцип".

    "Българите са на страната на Русия!"

    Някой умен да уточни : мразя ли руснаците или съм на тяхна страна.
    Тук всеки ми приписва мнения.

    15:19 27.08.2025

  • 27 Мишел

    8 4 Отговор
    Днес руската армия превзе село Леонтовичи (Първи май), до Покровск В това село беше щабът на Драпатий при една от перемогите. Превзет е и териконът южно от Покровск, който е господстваща височина в района на града.
    Русия досега е превзела 9 девет села в Днепропетровска област.

    15:19 27.08.2025

  • 28 кух ,

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тихо бе дрисс!":

    Наглеждай стадото и не мисли за чуждите деца - те , за разлика от твоите са постигнали всичко , от което имат нужда те и техните деца !

    15:19 27.08.2025

  • 29 някой да каже

    8 4 Отговор
    на калас, че победителите поставят условия, не правят отстъпки!

    Коментиран от #32

    15:19 27.08.2025

  • 30 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Колко добре се вписва глаголът “прониквам” в заглавието на Мара.

    15:19 27.08.2025

  • 31 бебето

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Кажи зеле":

    от ботокса е.

    15:20 27.08.2025

  • 32 Да де

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "някой да каже":

    Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #43

    15:20 27.08.2025

  • 33 Механик

    3 4 Отговор
    Преди малко имаше статия където пишеше, че ВСУ-то е изклало всички руснаци от Курск до Владивосток.
    Пишеше, че всичко е под контрол и няма страшно. Лятната офанзивана руснаците се била провалила. (така пишеше)
    Явно Дийп Стейт са станали копейки.

    Коментиран от #44

    15:21 27.08.2025

  • 34 Hi, Дух"...!

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    По-скоро,да не си...,,Киевският призрак"...?!

    15:21 27.08.2025

  • 35 оли ,

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    А ако стане обратното - за нахлуване ли ще го сметнеш ? Няма да минеш само два шамара, да си го знаеш .

    Коментиран от #64

    15:21 27.08.2025

  • 36 кух ,

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дългият":

    За себе си знам , но за теб - не съм сигурен ...

    Коментиран от #68

    15:22 27.08.2025

  • 37 Плюс...

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да обобщим":

    ...20% от площта на Украйна...!

    Коментиран от #41

    15:24 27.08.2025

  • 38 доктор

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дългият":

    Копейката е с интелект на маймуна.

    Коментиран от #48

    15:24 27.08.2025

  • 39 Пич

    2 5 Отговор
    Зелю:
    - Женоо....... къде ти е вазелина , къде ти е вазелина......... важно е.......

    15:24 27.08.2025

  • 40 Николета Лозанова

    2 4 Отговор
    Подобна беше ситуацията в Авдеевка. Тука има, тука няма, брадлита, абрамси, докато накрая имаше измъкване на малки групи!

    15:24 27.08.2025

  • 41 Копейка

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Плюс...":

    На нас тук каква ни е далаверата?

    15:25 27.08.2025

  • 42 Тръмп

    1 2 Отговор
    прониква навсякъде с голямото мито....

    15:25 27.08.2025

  • 43 поправи ме

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Да де":

    ако греша, кой от указ забраняващ преговори с руснаците реве ежедневно за прекратяване на огъня и преговори?!? Победителят ли?!? А победеният вика, няма значение, аз няма да преговарям и да спирам огъня?!?

    15:26 27.08.2025

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Господине бавноразвивщ сте👌В това е проблема.

    15:26 27.08.2025

  • 45 Я пък тоя

    3 3 Отговор
    " Украинската армия, която е в неравностойно положение"
    Преди години вместо неравностойно положение казвахме инвалиди.
    Украинската армия е инвалид.

    15:26 27.08.2025

  • 46 Смешник

    4 4 Отговор
    А това е доста стара новина Руснаците проникнаха в Днепропетровска област преди около два месеца а превзетите села са вече осем Както винаги укрите си признават с голямо закъснение боя

    15:26 27.08.2025

  • 47 Информира ТАСС

    4 2 Отговор
    Назад към СССР....
    рюZkите медии съобщиха, че недостигът на гориво засяга потребителите в няколко области в Далечния Изток и на Кримския полуостров, който беше анексиран от мАцква през 2014 г....

    Един от най - голямите заводи за дронове в Мордор "Кронщад" пък е във финансов колапс ....Не изплаща заплати и не плаща на доставчици...Вината е в правителството, което е наложило регулации на цените, на които закупува продукцията....Така завода работи на загуба....

    Шефката на РЦБ Набиулина призна, че се очаква финансовото състояния на рюZkите банки да е от тежко до много тежко през идните месеци...

    Коментиран от #55

    15:27 27.08.2025

  • 48 оня

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "доктор":

    А ,,докторите ,, като теб са с интелект като на зелените еуглени ! Доктор бил , имаш ли завършен 4 клас ,бе , мой , че и доктор си станал ?!

    15:27 27.08.2025

  • 49 истината

    5 3 Отговор
    ФАКТИ, спрете с евтината руска пропаганда.

    15:27 27.08.2025

  • 50 Психиатър

    0 3 Отговор
    От три години ,много си улесних прегледите за диагноза !Само питам-Чий е Крим ?

    15:28 27.08.2025

  • 51 Добри новини

    5 2 Отговор
    😆 Индийския премиер Моди понаду за 3 дни хилавите мускули, поизрепчи се и взе, че обяви намаляването на покупките на рюZkи нефт за да не попадне Индия под вторични санкции от САЩ....
    В Мордор са бесни....очаквам скоро пияния Медвед да му размаха и на него ядрената бухалка....🤣🤣🤣🤣

    15:28 27.08.2025

  • 52 Емо

    3 3 Отговор
    Азов продължават да провеждат яка трепачка на руските пра$ета.

    15:28 27.08.2025

  • 53 Папа Лъв Римски

    1 4 Отговор
    Давайте братушки, изчиствайте зелената чума на нацистите от Украйна !

    15:28 27.08.2025

  • 54 Абе кухар...

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "кух ,":

    На младите изобщо не им пука за тази измет руснаците, ти си бил за тях, еми ти като си глуп........... @к може, но не говори от името на младите.

    15:29 27.08.2025

  • 55 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Информира ТАСС":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучетата, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?

    15:29 27.08.2025

  • 56 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    "проникват в индустриалния център на Украйна"

    Бедна страна е Украйна, индустриалния им център са две села.

    15:30 27.08.2025

  • 57 Три дни

    3 2 Отговор
    Три години и половина,само проникват !

    15:31 27.08.2025

  • 58 БРАВО!

    2 2 Отговор
    Браво на братушките,само напред до пълния разгром на укрофашистката хунта!!! Победа за РУСИЯ!!!

    15:33 27.08.2025

  • 59 Не е вярно

    0 1 Отговор
    "Умора" има.....

    15:33 27.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 САНКЦИИ

    0 2 Отговор
    КИЕВ НАБЛИЖАВА, русофобчета.

    15:33 27.08.2025

  • 62 Ъхъъъъъ ...

    1 2 Отговор
    проникват в индустриалния център... и в другият център

    15:34 27.08.2025

  • 63 Агромелиоратор

    0 1 Отговор
    Не знам къде проникват,но поникват навсякъде !

    15:34 27.08.2025

  • 64 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "оли ,":

    Колкото да отговориш,давам ти нагледен пример какво става в момента в Украйна...а как ще мина...по добре хапни голям залък....Олито го виж у Вас в огледалото...

    15:34 27.08.2025

  • 65 Моча в калта

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "кух ,":

    Кои сте за Русия бе ?Шепа Улигофрени и и дъртаци със смъртен акт в джоба.

    15:35 27.08.2025

  • 66 И докато му гостуваш...

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Изплющи и жена му и него, дано му хареса освобождението.

    15:35 27.08.2025

  • 67 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ха-ха":

    Русия е цяла фашистка .

    15:35 27.08.2025

  • 68 Дългият

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "кух ,":

    нямаш...нямаш...някой те е излъгал....

    15:36 27.08.2025

  • 69 Списаревич

    1 0 Отговор
    Друзя,дойде ли нова опорка от пасьола ?

    15:36 27.08.2025

  • 70 Днепропетровск

    1 1 Отговор
    са живели над три милиона души, а регионът е бил важен индустриален център но не на Украйна, а на Русия, на СССР

    15:37 27.08.2025

  • 71 Тръмп

    0 0 Отговор
    Имам мито,по-голямо от Орешник....

    15:38 27.08.2025

