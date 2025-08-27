Новини
Русия отново отказа преговори със Зеленски, Путин заминава извънредно за Китай
  Тема: Украйна

Русия отново отказа преговори със Зеленски, Путин заминава извънредно за Китай

27 Август, 2025 19:13

Путин заминава на извънредно пътуване до Китай, като се подготвя също така и за икономическия форум във Владивосток, каза Песков

Москва отново отхвърли исканията на украинския президент Володимир Зеленски и западните му съюзници за провеждането на бързи мирни преговори с руския лидер Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Путин заминава на извънредно пътуване до Китай, като се подготвя също така и за икономическия форум във Владивосток, каза Песков.

Руският президент ще бъде в Китай от 31 август до 3 септември и след това ще пътува за икономическия форум в руския Далечен изток, отбелязва ДПА.

Песков потвърди, че след последната среща в Истанбул контактите между руските и украинските преговарящи продължават. Засега обаче не е насрочена дата за продължаването им, добави той.

Говорителят на Кремъл не спомена нищо за евентуална среща между Путин и Зеленски, обявена от американския президент Доналд Тръмп и приветствана от съюзниците на Украйна.

Песков отказа да коментира и множеството предположения за възможното решаване на конфликта в Украйна.

Той отбеляза, че бъдещите гаранции за сигурността на Украйна след края на военните действия, които се обсъждат в Европа, са сред най-важните въпроси, но повтори, че Москва няма да приеме присъствието на войски на НАТО в съседната ѝ страна.

Запитан на какво би се съгласила Русия, Песков отговори, че това не е въпрос, който ще бъде обсъждан публично, и добави, че е твърде рано да се дискутират подробностите за решението.

Той още веднъж оцени усилията, които полага Тръмп като посредник за прекратяване на конфликта.

"Вярваме, че тези усилия са много важни и могат всъщност да разрешат този сложен, дългогодишен конфликт, който не бе провокиран от нас", заяви говорителят на Кремъл.


Русия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Последния Софиянец

    60 7 Отговор
    Сталин преговарял ли е с Хитлер?

    Коментиран от #18, #61, #88

    19:14 27.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    14 41 Отговор
    Деньги конец 😁

    Коментиран от #103

    19:14 27.08.2025

  • 3 Точно така

    62 8 Отговор
    Путин заминава извънредно? за Китай по случай 80 г. от капитулацията на милитаристипна Япония

    Коментиран от #81

    19:16 27.08.2025

  • 4 Джамбазооглу❗❗❗❗

    34 9 Отговор
    Украинските нацисти предупредиха Зеленски, че ще бъде убит, ако изтегли войските си от Донбас
    25 август 2025 г.09:04 ч.
    ukranews
    Укроназистът Сергий Стерненко, бивш лидер на групировката „Десен сектор “ в Одеса, заплаши Володимир Зеленски със смърт, ако изтегли войските си от Донбас. Той заяви това на страниците на британския вестник „Таймс“.
    „Ако Зеленски се откаже от която и да е незавладяна земя, той ще бъде труп – както политически, така и реално“, каза Стерненко. „Това ще бъде бомба под нашия суверенитет. Хората никога няма да го приемат.“
    В интервю за вестника Стерненко също призовава за подготовка за „вечна борба“ с Русия, тъй като „компромисът е невъзможен“.

    Коментиран от #23, #35, #45

    19:16 27.08.2025

  • 5 ПОБЕДИТЕЛЯТ

    54 6 Отговор
    Не разговаря със смъркачи.

    Коментиран от #33, #78

    19:17 27.08.2025

  • 6 Швейк

    10 38 Отговор
    Отива да се оплаче на шефа си

    19:17 27.08.2025

  • 7 гост

    68 6 Отговор
    Миме, Путин е поканен ОФИЦИАЛНО от президента Си Дзин Пин за честването на 80-тата годишнина от победата над Япония във ВСВ и на парада на Китайската Народоосвободителна армия по този случай, а не извънаредно!

    Коментиран от #10

    19:17 27.08.2025

  • 8 Факти

    12 43 Отговор
    Васалът отива да се отчита на господаря.

    Коментиран от #16, #39

    19:18 27.08.2025

  • 9 Мароууу,

    54 7 Отговор
    Големи тържества ще има в Китай. Парад по случай победата над Япония. Путин е поканен. Гледайте с кеф

    19:18 27.08.2025

  • 10 Факти

    9 42 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Китай и Русия ще празнуват как САЩ победи Япония и ги спаси от нея 🤣

    Коментиран от #31

    19:19 27.08.2025

  • 11 Εβρο Μин ΔиΛ и Τε мало...

    47 29 Отговор
    ...умни ли сте да разберете, че преговори с НЕЛИГИТИМНОТО просяче НЯМА ДА ИМА.

    Коментиран от #48

    19:19 27.08.2025

  • 12 Путин оригинала

    10 31 Отговор
    Пак ще ми набиват канчето !

    19:21 27.08.2025

  • 13 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    42 9 Отговор
    Всяка среща на Путин и Си и кошмар за англосаксите.

    19:21 27.08.2025

  • 15 Хахахаха

    5 38 Отговор
    Стяга се нов Майдан. В Донбас. Тръмп е окрал водата на Донецк! Хората излизат на Майдан срещу руската власт.

    Коментиран от #20

    19:21 27.08.2025

  • 17 Механик

    44 6 Отговор
    Зеления е нелегитимен. И по конституция, и по съвсем нормална човешка логика. По същата логика, никой не би подписал нищо със Зели, защото подисаното ще се води "нищожно" и ще може да бъде оспорвано ( с право) от всеки.

    Коментиран от #22, #27, #32, #36

    19:22 27.08.2025

  • 19 Kaлпазанин

    39 3 Отговор
    Мисирки ма мисирки прости ,вие да сте чували за срещата на ШОС ,заминаваш бил извънредно ,не сте просто тъпи а сте си направо тъпи

    19:22 27.08.2025

  • 20 Ха ХаХа

    20 6 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Излизат да обесят наркомана

    19:22 27.08.2025

  • 21 Механик

    5 23 Отговор
    Къде заминал тоз?Ами парада с лятните униформи в Арматите Киев зимата,ли ще го правим?

    Коментиран от #28

    19:23 27.08.2025

  • 23 Ъъъъ

    6 31 Отговор

    До коментар #4 от "Джамбазооглу❗❗❗❗":

    Това не са ницисти. Това са патриоти! Същото са казвали и Левски и Ботев, и те ли са нацисти според теб?

    Коментиран от #37, #43, #104

    19:23 27.08.2025

  • 24 Съдията

    31 6 Отговор
    Правилно. САЩ и Русия се разбраха, Зеленски и Западна(ла) Европа се дърпат, но ще клекнат, къде ще ходят. В противен случай Украйна ще става все по-незначителна териториално, а Западна(ла) Европа все по-незначителна икономически, тоест и политически.😂

    19:24 27.08.2025

  • 25 Ипцофскто

    5 28 Отговор

    До коментар #16 от "Де Факто":

    Без ядрено оръжие,Русия е извън 10 !

    Коментиран от #97

    19:24 27.08.2025

  • 26 Атина Палада

    4 27 Отговор
    Не е заминал.Привикан е.

    19:24 27.08.2025

  • 27 Kaлпазанин

    25 1 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Простотията е безплатна ,ама както много сме го забелязали тук на мисирките затова им се плаща

    Коментиран от #34

    19:24 27.08.2025

  • 28 Гадно

    4 18 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Какви Армати и какви Сармати?!
    Егати КЪШМЕРА са РуSSнаZZитата!

    19:25 27.08.2025

  • 29 Много ясно

    24 4 Отговор
    Няма как да говорят с един нелегитимник, лъжец, продажник, терорист и фашист.

    19:25 27.08.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 2 Отговор
    Мароууууу, кво му е извънредно ❗❓🤔
    Знаеше се от Нова година 🤣

    19:25 27.08.2025

  • 31 Питам:

    25 3 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Да си чувал или ЧЕЛ нещо за 2 милионната Квантунска армия на Япония разположена в Манджурия и разгромена от Червената армия, за което Труман казва, че ако не се е случило войната с Япония може да продължи до пролетта на 1947 г. ?

    Коментиран от #44

    19:26 27.08.2025

  • 33 така де

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "ПОБЕДИТЕЛЯТ":

    те всички победители имат такива физиономии,Я го погледни това е недоразевито джудже за в лудницата

    Коментиран от #42, #53

    19:26 27.08.2025

  • 34 Лелее

    5 16 Отговор

    До коментар #27 от "Kaлпазанин":

    Значи Простотията на Рушляците била позволена и Нормална!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #62

    19:26 27.08.2025

  • 35 Хахахаха

    4 19 Отговор

    До коментар #4 от "Джамбазооглу❗❗❗❗":

    Ако според теб са нацисти, защото не искали да си дават територията, рашите дали биха дали тяхна територия и дали биха били нацисти, ако не искат да дадат?

    19:26 27.08.2025

  • 37 Какви патриоти

    22 12 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъ":

    След като реабилитираха Петлюра и Бандера,убийци на хиляди хора в Бабий Яр
    Грешката на Сталин е че не ликвидира бандерите до крак

    Коментиран от #46, #54

    19:27 27.08.2025

  • 38 Путин

    11 4 Отговор
    Ще компенсирам загубите на Китай и Индия от голямото мито на Тръмп !

    19:27 27.08.2025

  • 39 Хайо

    21 4 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Я гледай добре как посрещат царете ,с червени килими.Сащ го посрещнаха така и Китай ще го посрещнат така .Как посрещат васалите ,го показа Тръмп към европейските лидери .Но ти явно си "учил" много и тези неща не ги знаеш ,нали ?

    19:28 27.08.2025

  • 40 Мартин

    5 14 Отговор
    Боклукът е отишъл на просия.Този си разпродаде държавата.

    19:28 27.08.2025

  • 41 Не българите

    16 13 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Безродниците мразят Русия! Българите са отново на картата благодарение на Русия. Безродниците много ги е яд, че сега носията не са им шалвари и чалми заради Русия.

    Коментиран от #50, #52

    19:28 27.08.2025

  • 43 ъйъууйъуй

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъ":

    Значи " патриотите" ще го обесят. 🥳🥳🥳🥳

    19:29 27.08.2025

  • 44 Доктор Зорге

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Питам:":

    Нормален ли си

    19:29 27.08.2025

  • 45 Ъъъъъъъъъъ

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Джамбазооглу❗❗❗❗":

    "В интервю за вестника Стерненко също призовава за подготовка за „вечна борба“ с Русия, тъй като „компромисът е невъзможен“."

    Ми то хубу, ма кой точно ще се "бори вечно"? Щото Зеления отвори границите за 18-22-годишните, които вече могат да напускат Украйна по време на военно положение. Желанието на младите да напуснат Украйна е толкова голямо, че веднага след публикуването на новината, правителствения сайт се е сринал поради огромния брой потребителски заявки. Явно Зеления вече не вижда смисъл да се избива цвета на нацията и ги оставя да се спасяват кой как може.

    19:29 27.08.2025

  • 46 Па нищо

    16 10 Отговор

    До коментар #37 от "Какви патриоти":

    За това пък Сталин успешно изби 40,50,60 милиона руснаци.

    19:30 27.08.2025

  • 47 Според мен

    16 15 Отговор
    Путлер ще си търси бункер в Китай . Явно в Русия вече става сложно за диктатора пpocт.

    19:30 27.08.2025

  • 48 Му ха ха ха

    9 12 Отговор

    До коментар #11 от "Εβρο Μин ΔиΛ и Τε мало...":

    Точно в десятката

    19:30 27.08.2025

  • 49 Не вярвам да си

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Болгарин. Патладжан моля.

    19:31 27.08.2025

  • 50 Лелее

    6 9 Отговор

    До коментар #41 от "Не българите":

    Не българите
    10ОТГОВОР
    До коментар 32 от "Българин":

    Безродниците мразят Русия!
    ...
    -;-
    А Изродниците какво подкрепят?!?1 Войните, Агресийге
    Нали целите на СВО-то бяха 6 съм 24.02-2022 и бяха декламирани от Фюрера?!?!

    Коментиран от #55

    19:31 27.08.2025

  • 51 Тъпутин

    3 7 Отговор
    Русия е Путин и Путин е Русия !

    19:31 27.08.2025

  • 53 ГЕНРАЛ ПАТЪН

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "така де":

    Няма ЗАМЕСТИТЕЛ НА ПОБЕДАТА.
    Така че можеше да ходиш да се обесиш.

    19:32 27.08.2025

  • 54 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #37 от "Какви патриоти":

    Е то това ако е причина, то рашите са най-големите нацисти, щот възпяват Сталин, който е най-масовия убиец на християни като цяло и най-много украинци, с Голодомора който им наложи. Знаеш ли колко милиона са? Но нали в раша Сталин е светец?

    Коментиран от #65, #73

    19:32 27.08.2025

  • 56 Гадно

    5 10 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Българин
    36ОТГОВОР
    До коментар 17 от "Механик":

    Ние българите мразим руснаците по принци
    -;-
    Мразенето на Путлеристите и съжаляването на Рушляците са различни неща!

    19:32 27.08.2025

  • 58 За Русия е всеки достоен човек

    13 15 Отговор

    До коментар #52 от "Моча в калта":

    Достойните хора винаги са на страната на истината и правото.

    Коментиран от #68

    19:33 27.08.2025

  • 59 Сашо Румен

    4 5 Отговор
    Водка има само в среда.....

    19:33 27.08.2025

  • 60 Шопо

    12 5 Отговор
    Няма преговори с победения, има безусловна капитулация.

    19:33 27.08.2025

  • 61 Европеец

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Обърна ли внимание на заглавието.....ИЗВЪНРЕДНО, въпреки че затова пътуване се знае от месец.... Но редакционна политика на тоя сайт да дезинформира, пропагандира и манипулира....

    19:33 27.08.2025

  • 63 ПОТИСНАТ ЛИ СИ

    10 2 Отговор

    До коментар #52 от "Моча в калта":

    От победите.

    19:34 27.08.2025

  • 64 Без Китай

    5 12 Отговор
    Маскалия умирга!
    Това жужака го знае много добре!

    19:34 27.08.2025

  • 65 Не знаех

    3 9 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    Но нали в раша Сталин е светец?
    -;-
    Значи мустакатия бил Светец за Рушлаците!!!!

    Егати, докъде ли ще стигне пропадането на РаZZия?!

    19:34 27.08.2025

  • 66 Руска Аляска

    2 10 Отговор
    Ще спазарява Сибир !

    19:35 27.08.2025

  • 67 АНТИФАШИСТ

    12 2 Отговор
    И в България трябва ДЕБАНДЕРИЗАЦИЯ.

    19:35 27.08.2025

  • 68 Хахахаха

    10 14 Отговор

    До коментар #58 от "За Русия е всеки достоен човек":

    И коя е истината и кое е правото? Путлера не е спирал войните във всички съседни държави на раша, от както е на власт! Постоянно войни! Това ли е истината? Преди Украйна, беше Чечня и Грузия. Спрат едната война и нападат другия съсед!

    Коментиран от #76

    19:36 27.08.2025

  • 69 Абе оуууу

    10 8 Отговор
    Кой ще му обръща внимание на Зеленски. Загуба на време е

    19:36 27.08.2025

  • 70 УДРИ С ЛОПАТАТА

    10 7 Отговор
    По бандерските тикви - другото ще се оправи.

    19:36 27.08.2025

  • 71 Руснаците

    7 9 Отговор
    са били добре,само под грузинско и украинско управление !Факт !

    19:37 27.08.2025

  • 72 алоууу

    9 3 Отговор

    До коментар #52 от "Моча в калта":

    кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    19:37 27.08.2025

  • 73 Трябваше Сталин да направи

    4 6 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    Пещи и да изгори фашистките бандери.
    Тогава щеше да у като Хитлер.
    Така трябваше д направят комунистите след 1944 г.с фашагите и тогавхнамаше да се пръкнат такива като теб

    Коментиран от #86

    19:39 27.08.2025

  • 75 Шом отказва среща с

    10 3 Отговор
    президент Зеленски 🤔бункерния диктатор вероятно скоро ще се срещне с Жириновски и Хитлер .

    Коментиран от #109

    19:39 27.08.2025

  • 76 Истината е на страната на Русия

    10 20 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    Не случайно запада удари дъното с лъжи и пропаганда срещу Русия. Това отвращава всеки човек с достойнство.

    Коментиран от #82, #89, #114

    19:40 27.08.2025

  • 77 Хуманоид

    6 0 Отговор
    Ще му ъпдейтват софтуера !

    19:40 27.08.2025

  • 78 КРЕДИСИМО

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "ПОБЕДИТЕЛЯТ":

    Не обичам такива ПОБЕДИТЕЛИ.

    Коментиран от #92

    19:41 27.08.2025

  • 80 Тик Так

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Вие,гуптите, откога се пишете пък българи?
    Не срамете туй име свято.Специално ти и тагаренко...

    19:41 27.08.2025

  • 81 Гост

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Точно така":

    Ами да отиде в Тайван, те са се борили срещу японската окупация. Комунистически Китай нямат отношение към войната с Япония. Само са спечелили една гражданска война.

    19:42 27.08.2025

  • 82 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Истината е на страната на Русия":

    Ку-ку, ку-ку!

    Коментиран от #87

    19:42 27.08.2025

  • 83 Николета Лозанова

    6 2 Отговор
    Нали онзи ден писахте, че преди визитата изпратил свой представител и имаше изявление от Си Дзин Пин! Кое му е изненадващото сега?

    19:42 27.08.2025

  • 84 Ами

    8 3 Отговор
    Извънредно, извънредно ... Колко да е извънредно?
    След като Русия потвърди поканта преди два месеца :)

    19:42 27.08.2025

  • 85 Чукче

    4 2 Отговор
    Сибир се връща в родината майка !

    19:42 27.08.2025

  • 86 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Трябваше Сталин да направи":

    Трябвало е някой да направи пещи, за да изгори всичките лидери подред.

    19:43 27.08.2025

  • 87 Кукавица ли си, че кукаш

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    Затова ви съсипа пропадналият запад.

    19:43 27.08.2025

  • 88 европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Разбира се че са си говоререли даже си разделиха Полша.Ама ти не си учил история ами да миеш мазни чинии.

    19:43 27.08.2025

  • 89 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Истината е на страната на Русия":

    Спокойно можеш да си достоен гражданин на раша на руска територия. България няма нужда от плява.

    Коментиран от #90

    19:43 27.08.2025

  • 90 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Затова напуснете България безродниците.

    19:45 27.08.2025

  • 91 Леонид

    0 0 Отговор
    Брежнев е велик !

    19:45 27.08.2025

  • 92 ПОМУРАЗВИТ

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "КРЕДИСИМО":

    Явно си фен на КРЕДИСИМО. Това казва всичко.

    19:46 27.08.2025

  • 93 Чукче

    0 0 Отговор
    Аз доволен....

    19:47 27.08.2025

  • 94 Гориил

    13 12 Отговор
    Русия не иска и морално и политически не може да ви помогне в провеждането на терористични операции в ивицата Газа. В най-решителния и напрегнат момент на войната срещу палестинския народ, когато всяка миротворческа дума, изречена от Кремъл, може да спре кръвопролитията, лидерът на Русия заминава на дълго турне в Китай и за участие в честванията в Пекин по случай осемдесетата годишнина от поражението и капитулацията на милитаристична Япония.

    19:49 27.08.2025

  • 95 В Китай

    12 9 Отговор
    фашиста Путлер ще получи заповед от господаря Си да се съгласи на всички условия от Тръмп . Вече става твърде сложно и тегаво да се избягват всички санкции на САЩ .

    Коментиран от #102

    19:49 27.08.2025

  • 96 ЕЙ ТЪПИ БАНДЕРИ

    7 10 Отговор
    Путин никога няма да разговаря с някакъв наркоман.

    19:50 27.08.2025

  • 98 Кибернитик

    9 2 Отговор
    Преди всяка среща на ШОС , ,,Путин " извънредно ходи в Пекин ???

    19:51 27.08.2025

  • 99 хикочко..

    6 6 Отговор
    Сега урсулците ще почнат даквичат..пекин да екстрадира вова в гага хи хи

    19:51 27.08.2025

  • 100 Первий канал

    0 5 Отговор
    Путин каза,че малките путинчета свободно говорят китайски !Факт !

    Коментиран от #105

    19:53 27.08.2025

  • 101 Другаря Си

    1 6 Отговор
    Другарю Путин, продължете войната със Запада до последния руснак! И няма страшно, имаме достатъчно народ да презаселят Сибир ако се наложи.

    19:54 27.08.2025

  • 102 центаджия..

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "В Китай":

    Пин върти на среднияо си пръст рижавия,он е клекнал пред него що щатите имат нужда от редкоземни магнити-а те са му необходими за електроната,автомобилната и оръжейната промишленост а част от редкоземните пекин внася от масква

    19:59 27.08.2025

  • 103 Наблюдател

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    „Ванга е казала: Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.”

    20:00 27.08.2025

  • 104 Обективни истини

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъ":

    Никакви патриоти не са по+скоро iдиоти !
    Левски , Ботев са живяли преди 150 г., какво общо има днешния живот с онзи,а? Да ти еее ппп ммм.

    20:03 27.08.2025

  • 105 канал 1..

    0 5 Отговор

    До коментар #100 от "Первий канал":

    Каза че шиши е наредил на малките делиорманчета заедно с помачетата да учата малките бг-та на станбулски език

    20:04 27.08.2025

  • 106 Гориил

    20 5 Отговор
    Не забравяйте да включите телевизора. В Пекин ще се проведе най-мащабният и грандиозен военен парад в цялата история на Китайската народна република. Десетки държави ще бъдат представени на своите лидери, които ще бъдат посрещнати в резиденцията си от другаря Си Дзинпин. След парада ще има масово шествие на всички народи и националности на Китай в ярки и цветни костюми, с планини от цветя и океани от китайска музика (древна и съвременна). В парада ще участват военни колони от 42 страни по света. Включително и от Русия.

    Коментиран от #111, #118

    20:05 27.08.2025

  • 107 Мартин

    2 5 Отговор
    Сряда ез отново под някой коментар селската ферма от тролове се активира да мЪска а.логични плюсове и минуси.

    20:06 27.08.2025

  • 108 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    Нормално. Руската армия настъпва.

    20:08 27.08.2025

  • 109 Препариран ли е😁?

    6 0 Отговор

    До коментар #75 от "Шом отказва среща с":

    А Ленин къде е сега?

    20:08 27.08.2025

  • 110 Уса

    2 6 Отговор
    На зеленски подписа струва колкото въздуха над главата на Слави Трифонов Борисов

    20:09 27.08.2025

  • 111 Пацифист

    1 4 Отговор

    До коментар #106 от "Гориил":

    Всичко военно трябва да се закрие, никакви армия, никакви оръжия, никакви войници, казарми и пр. глупости от средновековието. Аман....

    20:09 27.08.2025

  • 112 НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТАЯ ИЗМЕТ

    4 1 Отговор
    С КОГО ДА ПЕГОВАРЯ ПУТИН ?? С НАДРУДСАНИЯ ПСИХОПАТ ИЛИ С ФАШИЗОИДНИТЕ ИНФАНТИЛИ ???
    КАКВО ЗАВИСИ ОТ ТЯХ ???АБСОЛЮТНО НИЩО ! НА ТАКОВА НАРКОИНФАНТИЛНО НИВО , САМО ЦИРКОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ,БЕТЕР ОТ ОНОВА КОЕТО ГЛЕДАХМЕ В БЕЛИЯ ДОМ ???
    КОЙТО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГОВСРЯ С ТЕЯ НЕДОРАСЛИ ФЪШЛЯЦИ, ПРОСТО НЕ В ЧАС???

    20:12 27.08.2025

  • 113 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "доктор":

    Казала маймуна

    20:14 27.08.2025

  • 114 Путлер тръгна по стъпките на Хитлер

    11 2 Отговор

    До коментар #76 от "Истината е на страната на Русия":

    и ще свърши като него . Раша също отива при крайцера .

    20:15 27.08.2025

  • 115 Добри новини

    12 2 Отговор
    "Всичко върви по план": Директорът на водещото руско ракетно-космическо предприятие РКК "Енергия" обяви фалита на компанията. 🤪

    20:15 27.08.2025

  • 116 русия е васал на Китай

    6 4 Отговор
    Император Си привика придворния си шут ПуСин да го позабавлява.
    Ще му подари нови токчета, с които ще изглежда като Петър I от Тему

    20:22 27.08.2025

  • 117 Кой е изтърсил тая глупост? Познайте!

    1 6 Отговор
    "Москва отново отхвърли исканията на украинския президент Володимир Зеленски и западните му съюзници за провеждането на бързи мирни преговори с руския лидер Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков"

    Москва няма нищо против бързи мирни преговори! И мира може да настъпи до дни! Но с безмислени циркаджийски номера няма да си губи времето, нито времето на Путин!

    Конфликта е между САЩ(нато) и Русия и предизвикан от САЩ(нато), а Зеленски е г-н Никой без значение дали е легитимен или не!
    Тръмп да събере кураж, а не да се страхува, че ще го нарекат "агент Краснов" и пак "раша,раша, раша". Това, така или иначе няма да му се размине, ако се постигне мир с Русия!
    А мир и нормални отношения с Русия, означава ненужно НАТО в Европа. И това е Проблема!

    20:23 27.08.2025

  • 118 И коя ТВ ще се осмели да излъчи парада!?

    1 6 Отговор

    До коментар #106 от "Гориил":

    Само, че зловещата проукраинска цензура в българските медии няма да позволи предаване на парада от Пекин !

    20:24 27.08.2025

  • 119 Замислен

    1 6 Отговор
    Кой иска бързи,мирни преговори,или 30 дневно примирие?Печелившата страна или губещата?Логичното е който настъпва и печели да не бърза.

    20:24 27.08.2025

