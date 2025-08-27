Русия отново отказа преговори със Зеленски, Путин заминава извънредно за Китай

Москва отново отхвърли исканията на украинския президент Володимир Зеленски и западните му съюзници за провеждането на бързи мирни преговори с руския лидер Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Путин заминава на извънредно пътуване до Китай, като се подготвя също така и за икономическия форум във Владивосток, каза Песков.
Руският президент ще бъде в Китай от 31 август до 3 септември и след това ще пътува за икономическия форум в руския Далечен изток, отбелязва ДПА.
Песков потвърди, че след последната среща в Истанбул контактите между руските и украинските преговарящи продължават. Засега обаче не е насрочена дата за продължаването им, добави той.
Говорителят на Кремъл не спомена нищо за евентуална среща между Путин и Зеленски, обявена от американския президент Доналд Тръмп и приветствана от съюзниците на Украйна.
Песков отказа да коментира и множеството предположения за възможното решаване на конфликта в Украйна.
Той отбеляза, че бъдещите гаранции за сигурността на Украйна след края на военните действия, които се обсъждат в Европа, са сред най-важните въпроси, но повтори, че Москва няма да приеме присъствието на войски на НАТО в съседната ѝ страна.
Запитан на какво би се съгласила Русия, Песков отговори, че това не е въпрос, който ще бъде обсъждан публично, и добави, че е твърде рано да се дискутират подробностите за решението.
Той още веднъж оцени усилията, които полага Тръмп като посредник за прекратяване на конфликта.
"Вярваме, че тези усилия са много важни и могат всъщност да разрешат този сложен, дългогодишен конфликт, който не бе провокиран от нас", заяви говорителят на Кремъл.
Последния Софиянец
19:14 27.08.2025
Злобното Джуджи
19:14 27.08.2025
Точно така
19:16 27.08.2025
Джамбазооглу❗❗❗❗
25 август 2025 г.09:04 ч.
ukranews
Укроназистът Сергий Стерненко, бивш лидер на групировката „Десен сектор “ в Одеса, заплаши Володимир Зеленски със смърт, ако изтегли войските си от Донбас. Той заяви това на страниците на британския вестник „Таймс“.
„Ако Зеленски се откаже от която и да е незавладяна земя, той ще бъде труп – както политически, така и реално“, каза Стерненко. „Това ще бъде бомба под нашия суверенитет. Хората никога няма да го приемат.“
В интервю за вестника Стерненко също призовава за подготовка за „вечна борба“ с Русия, тъй като „компромисът е невъзможен“.
19:16 27.08.2025
ПОБЕДИТЕЛЯТ
19:17 27.08.2025
Швейк
19:17 27.08.2025
гост
19:17 27.08.2025
Факти
19:18 27.08.2025
Мароууу,
19:18 27.08.2025
10 Факти
До коментар #7 от "гост":Китай и Русия ще празнуват как САЩ победи Япония и ги спаси от нея 🤣
19:19 27.08.2025
Εβρο Μін ΔиΛ и Τе мало...
19:19 27.08.2025
Путин оригинала
19:21 27.08.2025
САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
19:21 27.08.2025
Хахахаха
19:21 27.08.2025
Механик
19:22 27.08.2025
Kaлпазанин
19:22 27.08.2025
20 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Хахахаха":Излизат да обесят наркомана
19:22 27.08.2025
Механик
19:23 27.08.2025
23 Ъъъъ
До коментар #4 от "Джамбазооглу❗❗❗❗":Това не са ницисти. Това са патриоти! Същото са казвали и Левски и Ботев, и те ли са нацисти според теб?
Коментиран от #37, #43, #104
19:23 27.08.2025
Съдията
19:24 27.08.2025
25 Ипцофскто
До коментар #16 от "Де Факто":Без ядрено оръжие,Русия е извън 10 !
Коментиран от #97
19:24 27.08.2025
Атина Палада
19:24 27.08.2025
27 Kaлпазанин
До коментар #17 от "Механик":Простотията е безплатна ,ама както много сме го забелязали тук на мисирките затова им се плаща
19:24 27.08.2025
28 Гадно
До коментар #21 от "Механик":Какви Армати и какви Сармати?!
Егати КЪШМЕРА са РуSSнаZZитата!
19:25 27.08.2025
Много ясно
19:25 27.08.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Знаеше се от Нова година 🤣
19:25 27.08.2025
31 Питам:
До коментар #10 от "Факти":Да си чувал или ЧЕЛ нещо за 2 милионната Квантунска армия на Япония разположена в Манджурия и разгромена от Червената армия, за което Труман казва, че ако не се е случило войната с Япония може да продължи до пролетта на 1947 г. ?
19:26 27.08.2025
33 така де
До коментар #5 от "ПОБЕДИТЕЛЯТ":те всички победители имат такива физиономии,Я го погледни това е недоразевито джудже за в лудницата
Коментиран от #42, #53
19:26 27.08.2025
34 Лелее
До коментар #27 от "Kaлпазанин":Значи Простотията на Рушляците била позволена и Нормална!!!!!!!!!!!!
19:26 27.08.2025
35 Хахахаха
До коментар #4 от "Джамбазооглу❗❗❗❗":Ако според теб са нацисти, защото не искали да си дават територията, рашите дали биха дали тяхна територия и дали биха били нацисти, ако не искат да дадат?
19:26 27.08.2025
37 Какви патриоти
До коментар #23 от "Ъъъъ":След като реабилитираха Петлюра и Бандера,убийци на хиляди хора в Бабий Яр
Грешката на Сталин е че не ликвидира бандерите до крак
Коментиран от #46, #54
19:27 27.08.2025
Путин
19:27 27.08.2025
39 Хайо
До коментар #8 от "Факти":Я гледай добре как посрещат царете ,с червени килими.Сащ го посрещнаха така и Китай ще го посрещнат така .Как посрещат васалите ,го показа Тръмп към европейските лидери .Но ти явно си "учил" много и тези неща не ги знаеш ,нали ?
19:28 27.08.2025
Мартин
19:28 27.08.2025
41 Не българите
До коментар #32 от "Българин":Безродниците мразят Русия! Българите са отново на картата благодарение на Русия. Безродниците много ги е яд, че сега носията не са им шалвари и чалми заради Русия.
Коментиран от #50, #52
19:28 27.08.2025
43 ъйъууйъуй
До коментар #23 от "Ъъъъ":Значи " патриотите" ще го обесят. 🥳🥳🥳🥳
19:29 27.08.2025
44 Доктор Зорге
До коментар #31 от "Питам:":Нормален ли си
19:29 27.08.2025
45 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #4 от "Джамбазооглу❗❗❗❗":"В интервю за вестника Стерненко също призовава за подготовка за „вечна борба“ с Русия, тъй като „компромисът е невъзможен“."
Ми то хубу, ма кой точно ще се "бори вечно"? Щото Зеления отвори границите за 18-22-годишните, които вече могат да напускат Украйна по време на военно положение. Желанието на младите да напуснат Украйна е толкова голямо, че веднага след публикуването на новината, правителствения сайт се е сринал поради огромния брой потребителски заявки. Явно Зеления вече не вижда смисъл да се избива цвета на нацията и ги оставя да се спасяват кой как може.
19:29 27.08.2025
46 Па нищо
До коментар #37 от "Какви патриоти":За това пък Сталин успешно изби 40,50,60 милиона руснаци.
19:30 27.08.2025
Според мен
19:30 27.08.2025
48 Му ха ха ха
До коментар #11 от "Εβρο Μин ΔиΛ и Τε мало...":Точно в десятката
19:30 27.08.2025
49 Не вярвам да си
До коментар #32 от "Българин":Болгарин. Патладжан моля.
19:31 27.08.2025
50 Лелее
Тъпутин
19:31 27.08.2025
53 ГЕНРАЛ ПАТЪН
До коментар #33 от "така де":Няма ЗАМЕСТИТЕЛ НА ПОБЕДАТА.
Така че можеше да ходиш да се обесиш.
19:32 27.08.2025
54 Хахахаха
До коментар #37 от "Какви патриоти":Е то това ако е причина, то рашите са най-големите нацисти, щот възпяват Сталин, който е най-масовия убиец на християни като цяло и най-много украинци, с Голодомора който им наложи. Знаеш ли колко милиона са? Но нали в раша Сталин е светец?
Коментиран от #65, #73
19:32 27.08.2025
56 Гадно
19:32 27.08.2025
58 За Русия е всеки достоен човек
До коментар #52 от "Моча в калта":Достойните хора винаги са на страната на истината и правото.
19:33 27.08.2025
59 Сашо Румен
19:33 27.08.2025
60 Шопо
19:33 27.08.2025
61 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Обърна ли внимание на заглавието.....ИЗВЪНРЕДНО, въпреки че затова пътуване се знае от месец.... Но редакционна политика на тоя сайт да дезинформира, пропагандира и манипулира....
19:33 27.08.2025
63 ПОТИСНАТ ЛИ СИ
До коментар #52 от "Моча в калта":От победите.
19:34 27.08.2025
64 Без Китай
Това жужака го знае много добре!
19:34 27.08.2025
65 Не знаех
До коментар #54 от "Хахахаха":Но нали в раша Сталин е светец?
19:34 27.08.2025
66 Руска Аляска
19:35 27.08.2025
67 АНТИФАШИСТ
19:35 27.08.2025
68 Хахахаха
До коментар #58 от "За Русия е всеки достоен човек":И коя е истината и кое е правото? Путлера не е спирал войните във всички съседни държави на раша, от както е на власт! Постоянно войни! Това ли е истината? Преди Украйна, беше Чечня и Грузия. Спрат едната война и нападат другия съсед!
19:36 27.08.2025
69 Абе оуууу
19:36 27.08.2025
70 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:36 27.08.2025
71 Руснаците
19:37 27.08.2025
72 алоууу
До коментар #52 от "Моча в калта":кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
19:37 27.08.2025
73 Трябваше Сталин да направи
До коментар #54 от "Хахахаха":Пещи и да изгори фашистките бандери.
Тогава щеше да у като Хитлер.
Така трябваше д направят комунистите след 1944 г.с фашагите и тогавхнамаше да се пръкнат такива като теб
19:39 27.08.2025
75 Шом отказва среща с
19:39 27.08.2025
76 Истината е на страната на Русия
До коментар #68 от "Хахахаха":Не случайно запада удари дъното с лъжи и пропаганда срещу Русия. Това отвращава всеки човек с достойнство.
19:40 27.08.2025
77 Хуманоид
19:40 27.08.2025
78 КРЕДИСИМО
До коментар #5 от "ПОБЕДИТЕЛЯТ":Не обичам такива ПОБЕДИТЕЛИ.
19:41 27.08.2025
80 Тик Так
До коментар #32 от "Българин":Вие,гуптите, откога се пишете пък българи?
Не срамете туй име свято.Специално ти и тагаренко...
19:41 27.08.2025
81 Гост
До коментар #3 от "Точно така":Ами да отиде в Тайван, те са се борили срещу японската окупация. Комунистически Китай нямат отношение към войната с Япония. Само са спечелили една гражданска война.
19:42 27.08.2025
82 Хахахаха
До коментар #76 от "Истината е на страната на Русия":Ку-ку, ку-ку!
19:42 27.08.2025
83 Николета Лозанова
19:42 27.08.2025
84 Ами
След като Русия потвърди поканта преди два месеца :)
19:42 27.08.2025
85 Чукче
19:42 27.08.2025
86 Хахахаха
До коментар #73 от "Трябваше Сталин да направи":Трябвало е някой да направи пещи, за да изгори всичките лидери подред.
19:43 27.08.2025
87 Кукавица ли си, че кукаш
До коментар #82 от "Хахахаха":Затова ви съсипа пропадналият запад.
19:43 27.08.2025
88 европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Разбира се че са си говоререли даже си разделиха Полша.Ама ти не си учил история ами да миеш мазни чинии.
19:43 27.08.2025
89 Хахахаха
До коментар #76 от "Истината е на страната на Русия":Спокойно можеш да си достоен гражданин на раша на руска територия. България няма нужда от плява.
19:43 27.08.2025
90 Така е
До коментар #89 от "Хахахаха":Затова напуснете България безродниците.
19:45 27.08.2025
91 Леонид
19:45 27.08.2025
92 ПОМУРАЗВИТ
До коментар #78 от "КРЕДИСИМО":Явно си фен на КРЕДИСИМО. Това казва всичко.
19:46 27.08.2025
93 Чукче
19:47 27.08.2025
94 Гориил
19:49 27.08.2025
95 В Китай
19:49 27.08.2025
96 ЕЙ ТЪПИ БАНДЕРИ
19:50 27.08.2025
98 Кибернитик
19:51 27.08.2025
99 хикочко..
19:51 27.08.2025
100 Первий канал
19:53 27.08.2025
101 Другаря Си
19:54 27.08.2025
102 центаджия..
До коментар #95 от "В Китай":Пин върти на среднияо си пръст рижавия,он е клекнал пред него що щатите имат нужда от редкоземни магнити-а те са му необходими за електроната,автомобилната и оръжейната промишленост а част от редкоземните пекин внася от масква
19:59 27.08.2025
103 Наблюдател
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":„Ванга е казала: Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.”
20:00 27.08.2025
104 Обективни истини
До коментар #23 от "Ъъъъ":Никакви патриоти не са по+скоро iдиоти !
Левски , Ботев са живяли преди 150 г., какво общо има днешния живот с онзи,а? Да ти еее ппп ммм.
20:03 27.08.2025
105 канал 1..
До коментар #100 от "Первий канал":Каза че шиши е наредил на малките делиорманчета заедно с помачетата да учата малките бг-та на станбулски език
20:04 27.08.2025
106 Гориил
20:05 27.08.2025
107 Мартин
20:06 27.08.2025
108 Данко Харсъзина
20:08 27.08.2025
109 Препариран ли е😁?
До коментар #75 от "Шом отказва среща с":А Ленин къде е сега?
20:08 27.08.2025
110 Уса
20:09 27.08.2025
111 Пацифист
До коментар #106 от "Гориил":Всичко военно трябва да се закрие, никакви армия, никакви оръжия, никакви войници, казарми и пр. глупости от средновековието. Аман....
20:09 27.08.2025
112 НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТАЯ ИЗМЕТ
КАКВО ЗАВИСИ ОТ ТЯХ ???АБСОЛЮТНО НИЩО ! НА ТАКОВА НАРКОИНФАНТИЛНО НИВО , САМО ЦИРКОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ,БЕТЕР ОТ ОНОВА КОЕТО ГЛЕДАХМЕ В БЕЛИЯ ДОМ ???
КОЙТО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГОВСРЯ С ТЕЯ НЕДОРАСЛИ ФЪШЛЯЦИ, ПРОСТО НЕ В ЧАС???
20:12 27.08.2025
113 Орк
До коментар #62 от "доктор":Казала маймуна
20:14 27.08.2025
114 Путлер тръгна по стъпките на Хитлер
До коментар #76 от "Истината е на страната на Русия":и ще свърши като него . Раша също отива при крайцера .
20:15 27.08.2025
115 Добри новини
20:15 27.08.2025
116 русия е васал на Китай
Ще му подари нови токчета, с които ще изглежда като Петър I от Тему
20:22 27.08.2025
117 Кой е изтърсил тая глупост? Познайте!
Москва няма нищо против бързи мирни преговори! И мира може да настъпи до дни! Но с безмислени циркаджийски номера няма да си губи времето, нито времето на Путин!
Конфликта е между САЩ(нато) и Русия и предизвикан от САЩ(нато), а Зеленски е г-н Никой без значение дали е легитимен или не!
Тръмп да събере кураж, а не да се страхува, че ще го нарекат "агент Краснов" и пак "раша,раша, раша". Това, така или иначе няма да му се размине, ако се постигне мир с Русия!
А мир и нормални отношения с Русия, означава ненужно НАТО в Европа. И това е Проблема!
20:23 27.08.2025
118 И коя ТВ ще се осмели да излъчи парада!?
До коментар #106 от "Гориил":Само, че зловещата проукраинска цензура в българските медии няма да позволи предаване на парада от Пекин !
20:24 27.08.2025
119 Замислен
20:24 27.08.2025