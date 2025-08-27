Русия: В Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.
В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.
Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс.
Украинският президент Володимир Зеленски каза по-рано днес, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност, предаде Ройтерс.
"Военни командири, министри на отбраната и съветници по сигурността – подготвяме компонентите на бъдещата сигурност на различни нива. Ускоряваме процеса по уточняване на детайлите", написа Зеленски в "Екс".
Също така, президентът на Украйна каза, че заради руските атаки тази нощ над 100 000 потребители в три области са останали без ток.
"За жалост, бяха поразени енергийни съоръжения. Атаката доведе до спиране на електроснабдяването в Полтавска, Сумска и Черниговска област", добави той.
1 Атина Палада
Коментиран от #17, #48, #63
15:42 27.08.2025
2 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #69, #75
15:43 27.08.2025
3 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Коментиран от #11, #13, #64, #68, #71, #74
15:43 27.08.2025
4 кая калас
15:43 27.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #38, #73
15:43 27.08.2025
6 Моряка
15:44 27.08.2025
7 Аааааааа нема,нема.
15:44 27.08.2025
8 Скот
15:44 27.08.2025
9 Механик
15:45 27.08.2025
10 дякон Инокентий
"Яко ще се мре", както каза един български безглавокомандващ генерал Мутафчийски
15:45 27.08.2025
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Ще товарим ли копейките или директно в екарисажа?
15:46 27.08.2025
12 Я пък тоя
Сега ли го чухте?
15:46 27.08.2025
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
Коментиран от #115
15:46 27.08.2025
14 хихихихихи
Коментиран от #47
15:46 27.08.2025
15 русия е васал на Китай
Китай има достатъчно хора, които да заменят изостаналите в развитието си московски монголо-татари.
15:47 27.08.2025
16 Росен Желязков
15:47 27.08.2025
17 Атина Палада
До коментар #1 от "Атина Палада":КолежкЕ,явно си пил хамериканска белина:) а и натовските войски въоръжени с гумени лодки и епилатори какво ще чинат в Русия?
Коментиран от #22
15:47 27.08.2025
18 Абе
Коментиран от #53
15:48 27.08.2025
19 Атина Палада
15:48 27.08.2025
21 Трол
Коментиран от #29
15:48 27.08.2025
22 Атина Палада
До коментар #17 от "Атина Палада":колежке-печи си д..... на плажа и не се меси в темите на големите :))
15:49 27.08.2025
23 Няма такива филми
15:49 27.08.2025
24 Чорбара
15:49 27.08.2025
25 Огромни опашки пред Външно
Не искат да се връщат във великата матушка!
Коментиран от #30, #52
15:50 27.08.2025
26 Руснаците
Коментиран от #39
15:50 27.08.2025
27 Московия -Тюpьмa народов
„След разпада на Руската империя през 1917 г. беше образувана Азербайджанската демократична република. . Тя просъществува до април 1920 г., когато руската армия нахлу в Азербайджан и окупира страната“, каза той, добавяйки, че Азербайджан е създал своето държава, но „болшевиките я отнеха“.
Освен това, Алиев, говорейки за това, че Азербайджан подкрепя териториалната цялост на Украйна, нарече войната в страната руско „нахлуване“.
15:51 27.08.2025
28 Русия е мощ и сила
Коментиран от #93
15:51 27.08.2025
29 Я пък тоя
До коментар #21 от "Трол":Коалицията на жалещите не желаещите или най-точно коалицията на жалките.
15:51 27.08.2025
30 Атина Палада
До коментар #25 от "Огромни опашки пред Външно":в Русия останаха само алкохолици
Коментиран от #33
15:51 27.08.2025
31 Герги
15:51 27.08.2025
32 Ветеран от протеста
15:52 27.08.2025
33 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #30 от "Атина Палада":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
15:52 27.08.2025
34 Що лъжите
35 Атина Палада
Затова по сведение на Киев ,от началото на годината над 200 хиляди украинци са дезертирали за Русия..Тези,които ги хващат по улиците и ги пращат на фронта ..От там украинците бягат в Русия...На фронта са натовските наемници и бандерите...
Коментиран от #40, #41, #95
15:53 27.08.2025
36 МЪКЪ МЪКЪ
37 Анализатор
Коментиран от #43
15:54 27.08.2025
38 Ха ха ха ха
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Абе вие я унижавате а тя ви бие зад врата ха ха ха
15:54 27.08.2025
39 Карго 200
До коментар #26 от "Руснаците":Трайно натовци в Осрайна не се задържат защото карго 200 редовно ги извозва ,в смисъл тези които не са на парчета.
15:55 27.08.2025
40 Бат Вальо -Истинския
До коментар #35 от "Атина Палада":чудя се с този нос ,как правиш св...и ?
15:55 27.08.2025
41 Дългият
До коментар #35 от "Атина Палада":е ти изби рибата...в един сайт заработваш евро а в друг рублети.и това в един и същи ден,конфликт на интереси,ще има санкции...
Коментиран от #46, #54
15:56 27.08.2025
42 ОЩЕ НОВИНИ
НАТО ако още се мотат от Бандерия няма да остане нищо.
15:56 27.08.2025
43 Лука
До коментар #37 от "Анализатор":Аналлизаторчд ,ще ще ,ще ,много пожелателно звучи .
15:56 27.08.2025
44 Факти
15:56 27.08.2025
45 Факт
"Великия" геостратег Путин направи така че украинската армия е най боеспособна армия в НАТО!!!
Коментиран от #51, #56
15:56 27.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #41 от "Дългият":мама ме е учила-за пари всичко да правя :))))
Коментиран от #59
15:56 27.08.2025
47 Аааа
До коментар #14 от "хихихихихи":Туй е само един сКопен мОзък. Драска през ред, толкова може. Ограничена работа.
15:57 27.08.2025
48 Всичко е възможно..
До коментар #1 от "Атина Палада":През Вторара Световна САЩ и Русия се биха рамо до рамо против общ враг. Вярно, американците се включиха чак на края. Но все пак руски и американски войници се срещнаха на река Елба.
15:57 27.08.2025
49 Елементарно Уотсън !
Украйна може да прави каквото прецени за целесъобразно ...
Коментиран от #81
15:58 27.08.2025
50 ха, ха, ха...
15:58 27.08.2025
51 Това е безспорен
До коментар #45 от "Факт":Факт.
15:58 27.08.2025
52 Тити
До коментар #25 от "Огромни опашки пред Външно":Това са рускоговорящи укромаz. тии ,в интерес на истината и аз трудно ги различавах .
15:59 27.08.2025
53 Подкрепям
До коментар #18 от "Абе":Бих казал че те глави нямат а само касичка да дрънка центове. Навремето вдигаха два пръста, сега тролят за дребни.
15:59 27.08.2025
54 Атина Палада
До коментар #41 от "Дългият":Това за мините е самата истина ..
А в друг български сайт аз не влизам...Ако някой си пише някъде със същия ник...не зная Влизам единствено в този сайт и то за развлечение...да се посмея тук с нашата ш.оро.шня...
15:59 27.08.2025
55 ОЩЕ НОВИНИ
16:00 27.08.2025
56 Истината
До коментар #45 от "Факт":Само че си пропуснал един важен детайл ,укроармията в момента е най боеспособната армия във Вечните Ловни Полета .
16:01 27.08.2025
57 Контрактьор
16:01 27.08.2025
58 Място за гробища на НАТО в Украйна
16:02 27.08.2025
59 Атина Палада
До коментар #46 от "Атина Палада":Абе стига си писал от моя ник ..Измисли си друг ник...
И толкова ли е трудно да направиш психопортрет на форумците тук? Аз съм ви направила на всичките тук...Само по словоредите ви ...
Явно за теб е трудно това,защото иначе щеше да знаеш,че за мен достойнството е по важно от парите . .
Коментиран от #62, #66
16:03 27.08.2025
60 Мишел
16:05 27.08.2025
61 Експерт
16:05 27.08.2025
62 Атина Палада
До коментар #59 от "Атина Палада":колежке-аз отдавна съм ти направила психопортрет-толкова си умна,че не знам как пазиш равновесие-предполагам от изпаренията в лабораторията -мозъка ти е пълна каша :))))
Коментиран от #80
16:06 27.08.2025
63 Хайо
До коментар #1 от "Атина Палада":И при тази дето е виновна да те има ще бъдат за да помагат на този дето е виновен да те има .
Коментиран от #72
16:06 27.08.2025
64 Цък
До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Промит мозък. Без интернет мога, но без храна и вода Не. Русия е брутен износител на храни. Ако Борисов случайно ти е пуснал водата изкъпи се и се събуди от 30 г сън.
Коментиран от #70, #123
16:06 27.08.2025
65 Сатана Z
16:06 27.08.2025
66 Таварищ
До коментар #59 от "Атина Палада":На минимална ли си ?
Коментиран от #82
16:06 27.08.2025
67 Хахахаха
16:07 27.08.2025
68 Още нещо
До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Също така нямат нефт, газ, няма диаманти, няма дървесина, няма зърно, няма злато, няма паладий, няма редки метали, няма безкрайни природни красоти, няма древни градове, няма ракети, няма спътници, няма черен хайвер, няма риба, няма дивеч, няма истински мъже, няма армия, няма славни победи, няма уникални националности, и няма най-красивите жени на света, заедно с беларуските и украинките. Нещо пропуснах ли?
16:07 27.08.2025
69 Хаха
До коментар #2 от "Бат Вальо -Истинския":Незнайнико,освен родителите ти друг познава ли те ?
16:07 27.08.2025
70 Цвък
До коментар #64 от "Цък":Водка,гречка и сельодка !
16:08 27.08.2025
71 Хайо
До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Потърси спешна помощ.
16:08 27.08.2025
72 Атина Палада
До коментар #63 от "Хайо":колега-не са ли ти казала,че е невъзпитано с пълна уста да се говори-преглътни първо спе...а и се забърши
Коментиран от #76
16:08 27.08.2025
73 Хаха
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тази дето е виновна да те има е унижавана всяка минута ,но и харесва .
Коментиран от #78
16:08 27.08.2025
74 алоууу
До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":кукуууу ти доре ли си бе💩
16:09 27.08.2025
75 ала.. И.Вазов
До коментар #2 от "Бат Вальо -Истинския":И децата дават крушки ..... Ганьовчета подли, вече нямате братушки..((
Коментиран от #132
16:09 27.08.2025
76 Хаха
До коментар #72 от "Атина Палада":Спе...е патент на такива като теб и на тази дето е виновна да те има ,само за това ми звъни всеки ден ,не може без спе..
16:10 27.08.2025
77 Тръмп
16:10 27.08.2025
78 Последния Софиянец
До коментар #73 от "Хаха":от гъ.а да не ти излиза
16:10 27.08.2025
79 Москалите
Да си гледат блатото и да не се обаждат!
16:10 27.08.2025
80 Атина Палада
До коментар #62 от "Атина Палада":Ха ха ха ,обаче ти доказа,че нямаш уменията да правиш психопортрет!
Ако ги имаше,щеше да знаеш,че за мен парите са на последно място а достойнството на първо!
Коментиран от #87
16:11 27.08.2025
81 Вярно ли?
До коментар #49 от "Елементарно Уотсън !":Точно така ще стане..сигурно е
16:12 27.08.2025
82 Атина Палада
До коментар #66 от "Таварищ":Какво е това минимална?
Ако говориш за минимална заплата...В много държави по света,включително в някои щати в САЩ няма такова нещо като " минимална работна заплата"! Или не го знаеш това?
Коментиран от #108
16:13 27.08.2025
83 Правилно
Коментиран от #86
16:15 27.08.2025
84 Два дни
16:16 27.08.2025
85 Копейки,
Коментиран от #103
16:17 27.08.2025
86 Хахахаха
До коментар #83 от "Правилно":Може може да ги разположат в Русия,знаеш ли колко гора за сечене им там.
Коментиран от #90
16:18 27.08.2025
87 Е то бива, бива, но чак толкова...
До коментар #80 от "Атина Палада":"...за мен парите са на последно място а достойнството на първо "
Я кажи какво според теб е достойнство, че може и ние да научим нещо ново.
Коментиран от #113
16:20 27.08.2025
88 истината
16:20 27.08.2025
89 Инж1
Коментиран от #91
16:21 27.08.2025
90 Горите
До коментар #86 от "Хахахаха":Ги сече Китай .
Давай нататък .
16:22 27.08.2025
91 След онова
До коментар #89 от "Инж1":Погребение
Дебелият Шопар Ким
Едва ли ще прати
Ново Пушечно Месо
На Путян
16:23 27.08.2025
92 ян бибиян
16:24 27.08.2025
93 Факт
До коментар #28 от "Русия е мощ и сила":Вече 11 години война и Русия не може да окупира изцяло украинските Донецка и Луганска области, но според копейките цялото НАТО треперело от руската армия !!! 😂
Коментиран от #119
16:25 27.08.2025
94 Тръмп
16:25 27.08.2025
95 Надрусан ли
До коментар #35 от "Атина Палада":Червеноперко?
16:26 27.08.2025
96 Никакво НАТО
16:26 27.08.2025
97 Факти
Коментиран от #114, #145
16:27 27.08.2025
98 А за какво започна войната
Коментиран от #106
16:28 27.08.2025
99 Съгласен
16:29 27.08.2025
100 Тръмп
16:29 27.08.2025
101 Ами Така е
Коментиран от #118
16:29 27.08.2025
103 ян бибиян
До коментар #85 от "Копейки,":Крепостничеството беше отменено само на хартия. Останаха си същите страхливи роби.
16:30 27.08.2025
105 Така е!
За Русия правото на самозащита от НАТО е регламентирано в член 51 от Устава на ООН ! Нали ? Нали бре мушмули?
....съседа като си паркира малкото натовско танкче у двора и ти го насочи към хола ти кво ще правиш а? Мушмули ?.....член 51 от Устава на ООН ! Нали ?
16:32 27.08.2025
106 ян бибиян
До коментар #98 от "А за какво започна войната":Ти на колко беше през 2014? На 78? И знаеш?
Коментиран от #110
16:32 27.08.2025
107 Руснак
16:33 27.08.2025
108 болгаринь..
До коментар #82 от "Атина Палада":Объсаната палада оправи пенсионерите в елада и пристигна на турне тука..
16:33 27.08.2025
110 Ъхъъъъъ ...
До коментар #106 от "ян бибиян":(През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...
Коментиран от #120, #127
16:35 27.08.2025
111 Верно ли
Коментиран от #124
16:35 27.08.2025
112 Абе
До коментар #104 от "Нжгугъх":Напълно съм съгласен,само че има едно условие тая копейка трябва да бъде укронацистка.
16:35 27.08.2025
113 Атина Палада
До коментар #87 от "Е то бива, бива, но чак толкова...":Ако беше проследил разговора ни с колегата по форум( в какво ме обвинява) който се подвизава с моя ник ,нямаше да задаваш въпроса..
16:36 27.08.2025
114 факти 2..
До коментар #97 от "Факти":Вече масковците са официално в днiпро област..
16:37 27.08.2025
115 ян бибиян
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не пречи да ги изпратим там. Без връщане.
16:39 27.08.2025
116 Иуфаа
Коментиран от #128
16:39 27.08.2025
117 Кво ни пука па на нас че
16:39 27.08.2025
118 оня с коня
До коментар #101 от "Ами Така е":Трябва ли да ползваш всякакви Междунар. Събития като повод за да ги "почетеш" с бутилка Твърд алкохол?Или Националните ни не са ти достатъчни...
16:39 27.08.2025
119 факт 2..
До коментар #93 от "Факт":Бавно и потихонечку се батисват и изтощават бандерците-иначе на урсулците няма да е интересно
16:40 27.08.2025
120 ян бибиян
До коментар #110 от "Ъхъъъъъ ...":Тъп виц. Някой смешен знаеш ли? Примерно кой инсталира Янукович че руския спецназ го спасяваше в Украйна?
16:42 27.08.2025
121 То да ти писне вече
16:42 27.08.2025
122 Денацификацията и демилитаризацията
16:45 27.08.2025
123 Факти
До коментар #64 от "Цък":Всяка държава е брутен износител на храни, глупчо. Искал си да кажеш нетен износител, тоест че износът е по-голям от вноса. Само дето тази година Русия стана нетен вносител на храни. Дефицитът й в търговията на храни е около 10%. Русия за пръв път стана нетен износител на храни през 2020 г., но приказката приключи само за 5 години. Да лъжеш в ерата на информацията е безсмислено. Всички имаме интернет и можем бързо да проверим истината.
Коментиран от #133
16:45 27.08.2025
124 Атина Палада
До коментар #111 от "Верно ли":Да, Рюте си заминава и на негово място идвал Путин..А Медведев става президент на Русия:)
16:48 27.08.2025
125 Ами не е вярно че е
16:50 27.08.2025
126 По важният въпрос е
Коментиран от #136
16:53 27.08.2025
127 Факти
До коментар #110 от "Ъхъъъъъ ...":Украйна може да си избира и сваля президенти колкото си иска. Това е нейно суверенно право. Русия се е разписала, че няма да се меси в политиката й. Прочети Будапещенския меморандум ако не вярваш. Някой прави ли проблем на Русия, че има нелегитимен президент? На Путин вторият и последен мандат изтече през 2008 г. Какво прави още на власт? Да убиваш опозицията и имитираш избори не те прави легитимен президент. Руснаците не го искат, но ги е страх да го свалят, защото ги репресира брутално. Руснаците масово подкрепят Украйна и се надяват украинците да ги освободят от Путин.
Коментиран от #131, #135, #141
16:54 27.08.2025
128 Маргарита Симонян
До коментар #116 от "Иуфаа":Аз казах на моите деца
Да учат Китайски.
Скоро Руския ще го говорят
Само Пияндурниците
Седнали да фиркат Самагон
16:56 27.08.2025
129 Пригожин
Герасимов
Белоусов
Где Бензин ?
С.....у.......к......а
16:58 27.08.2025
130 България
Турция ще пази мюсюлманите.
16:59 27.08.2025
131 Чел съм го пич ...
До коментар #127 от "Факти":Ама съм чел и условията на Беловежките споразумения впрочем от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет. По това време Украйна е поела неотменим ангажимент да остане необвързана, без ядрено оръжие и неутрална.
17:02 27.08.2025
132 "И децата дават крушки..."
До коментар #75 от "ала.. И.Вазов":И Иван Вазов е имал своите издънки.
17:02 27.08.2025
133 Атина Палада
До коментар #123 от "Факти":Пиле,за 2024г Русия е изнесла храни за 45 млрд долара и е внесла за по малко от 30 млрд ..Това са данните!
Данни за 2025 г ....на края на годината ще излязат.
Айде бегай сега да пиеш една лимонада:)
17:03 27.08.2025
134 Аааааа нема..нема
17:03 27.08.2025
135 Аре бре, верно ли
До коментар #127 от "Факти":Украйна може да си избира и сваля президенти колкото си иска с Майдани финансирани и организирани от Запада ?
Коментиран от #138
17:04 27.08.2025
136 По-важно е Конго
До коментар #126 от "По важният въпрос е":А не Палестина!
Коментиран от #140
17:05 27.08.2025
137 И кога
17:07 27.08.2025
138 Верно е, бре
До коментар #135 от "Аре бре, верно ли":Ти го разбра 10 години по-късно.
Като светкавица русофилска си!
Коментиран от #144
17:07 27.08.2025
139 ян бибиян
До коментар #104 от "Нжгугъх":Абе поо Миар,ти си бил утрепан когато пияния ти ба щаа е приключил на рогозката .Май катти след това те е спасила .
17:07 27.08.2025
140 Ами Конго даже ни е по важно
До коментар #136 от "По-важно е Конго":От Украинският коптор. Мидааа
Коментиран от #142
17:08 27.08.2025
141 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #127 от "Факти":Абе Цар Вулл скъссан,хвани гледай по нета травълинг уид Ръсъл,да видиш какви хранителни магазини има в Русия и какво има вътре ,за разлика от гомнатта които употребяваш .
Коментиран от #143
17:10 27.08.2025
142 ПУТИН Е УКРАИНСКИ АГЕНТ
До коментар #140 от "Ами Конго даже ни е по важно":ПОХАРЧИ СИ ВОЙНИЦИТЕ!
17:10 27.08.2025
143 Има кефир
До коментар #141 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":сельодка и мноооого водка.
Умнико смешен. Бъди правоверен русофил. Проверявай си инфото.
Коментиран от #148
17:12 27.08.2025
144 Атина Палада
До коментар #138 от "Верно е, бре":Той пак го е разбрал,а заЛупените ш.оро.ши още не вдеват.:)..Ш.оро.шнята спори с мен,че Казахстан бил в РФ . :)))) Ш.орош.нята още живее в СССР:)))
Коментиран от #149
17:12 27.08.2025
145 ян бибиян
До коментар #97 от "Факти":Няма кой да ги пита тппп ите хохохоли какво искат ,само яко млатене докато умекнат,после е лесно .
Коментиран от #147
17:13 27.08.2025
146 Сус бе!
Коментиран от #150
17:14 27.08.2025
147 А, така
До коментар #145 от "ян бибиян":А бензина с купони.
Когато и водката им стане с купони, тогава ще уврат руските кратуни.
17:15 27.08.2025
148 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #143 от "Има кефир":Козяшки вувузеле ,гледай от вчера е клипа на шотландец живеещ в Москва,за най големия хранителен корт в Европа на 35000квм.,да видиш за какво иде реч .Сигурно от родното си Горно Надолнище и нужника навън не си и излизал .
Коментиран от #151
17:16 27.08.2025
149 Ти не се обаждай от дупката
До коментар #144 от "Атина Палада":Подмивай старците в гръцко и си трай.
Коментиран от #152
17:17 27.08.2025
150 А бре
До коментар #146 от "Сус бе!":Суссс ще викаш на м@й касси когато квичи ,като я насиувашшш.
17:18 27.08.2025
151 шотландец живеещ в Москва
До коментар #148 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Това вече е диагноза.
Как да му вярваме???
По-добре цитирай вуйна си.
17:18 27.08.2025
152 Q -Рестия
До коментар #149 от "Ти не се обаждай от дупката":Искаш ли сиренето да му измиеш ?
17:18 27.08.2025