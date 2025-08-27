Новини
Русия: В Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО
  Тема: Украйна

Русия: В Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО

27 Август, 2025 15:41

Песков заяви, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.

Още новини от Украйна

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски каза по-рано днес, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност, предаде Ройтерс.

"Военни командири, министри на отбраната и съветници по сигурността – подготвяме компонентите на бъдещата сигурност на различни нива. Ускоряваме процеса по уточняване на детайлите", написа Зеленски в "Екс".

Също така, президентът на Украйна каза, че заради руските атаки тази нощ над 100 000 потребители в три области са останали без ток.

"За жалост, бяха поразени енергийни съоръжения. Атаката доведе до спиране на електроснабдяването в Полтавска, Сумска и Черниговска област", добави той.


Русия
  • 1 Атина Палада

    33 66 Отговор
    в Русия ще бъдат разположени войски на НАТО

    Коментиран от #17, #48, #63

    15:42 27.08.2025

  • 2 Бат Вальо -Истинския

    31 56 Отговор
    братушките не ги питай никой-9 дупка са ......

    Коментиран от #69, #75

    15:43 27.08.2025

  • 3 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    32 61 Отговор
    Няма бензин, няма интернет, няма Фейсбук, няма Инстаграм, няма Вайбър, няма Уотсап! VPN-ZZZZабранен! Но пък има купони и пълни чували с отстреляно пушечно месо! Добре дошли в Мухонасранск -- страната на идиотите с краля на токчета!

    Коментиран от #11, #13, #64, #68, #71, #74

    15:43 27.08.2025

  • 4 кая калас

    29 9 Отговор
    МОЖЕ, НО САМО НА КИТАЙ ИЛИ СЕВЕРНА КОРЕЯ! ТОВА СЪС МАНДАТ НА ООН!

    15:43 27.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    28 48 Отговор
    Матушка отдавна не е била така унижавана

    Коментиран от #38, #73

    15:43 27.08.2025

  • 6 Моряка

    24 46 Отговор
    Русия ще бъде разделена м/у съседните и страни

    15:44 27.08.2025

  • 7 Аааааааа нема,нема.

    25 42 Отговор
    Ще бъдат.Русия не е фактор извън блатото.

    15:44 27.08.2025

  • 8 Скот

    16 16 Отговор
    Че нали три години ги трепете ???

    15:44 27.08.2025

  • 9 Механик

    22 39 Отговор
    ватата си намери майстора

    15:45 27.08.2025

  • 10 дякон Инокентий

    29 12 Отговор
    Всички католици и други безбожници, които стъпят в Украна ще бъдат изпечени както досега. Това е волята на Господ от падането на Константинопол под турско.

    "Яко ще се мре", както каза един български безглавокомандващ генерал Мутафчийски

    15:45 27.08.2025

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    18 33 Отговор

    До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Ще товарим ли копейките или директно в екарисажа?

    15:46 27.08.2025

  • 12 Я пък тоя

    37 4 Отговор
    Това за НАТО го казаха още преди да започне СВО.
    Сега ли го чухте?

    15:46 27.08.2025

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    22 33 Отговор

    До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #115

    15:46 27.08.2025

  • 14 хихихихихи

    35 11 Отговор
    Браво! Тука много укро вой, значи нещата са на добре!

    Коментиран от #47

    15:46 27.08.2025

  • 15 русия е васал на Китай

    18 37 Отговор
    На Император Си не му трябват войски на НАТО, които пак да спасят московските opки от глад и болести.
    Китай има достатъчно хора, които да заменят изостаналите в развитието си московски монголо-татари.

    15:47 27.08.2025

  • 16 Росен Желязков

    8 32 Отговор
    България ще осигури 2 млн сини каски за Украйна.

    15:47 27.08.2025

  • 17 Атина Палада

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    КолежкЕ,явно си пил хамериканска белина:) а и натовските войски въоръжени с гумени лодки и епилатори какво ще чинат в Русия?

    Коментиран от #22

    15:47 27.08.2025

  • 18 Абе

    17 3 Отговор
    Някои хора тук, наистина не са с главата си

    Коментиран от #53

    15:48 27.08.2025

  • 19 Атина Палада

    18 31 Отговор
    след края на СВО,руснаците ще бъдат в Червената книга

    15:48 27.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Трол

    24 9 Отговор
    НАТО вече не съществува, най-новото обединение е коалицията на желаещите.

    Коментиран от #29

    15:48 27.08.2025

  • 22 Атина Палада

    16 13 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    колежке-печи си д..... на плажа и не се меси в темите на големите :))

    15:49 27.08.2025

  • 23 Няма такива филми

    25 11 Отговор
    Войските на НАТО ще бъдат легитимна цел и ще бъдат унищожени.

    15:49 27.08.2025

  • 24 Чорбара

    19 9 Отговор
    Цялото кравар ,опорки на нож.

    15:49 27.08.2025

  • 25 Огромни опашки пред Външно

    14 23 Отговор
    Наташките се редят за жителство!
    Не искат да се връщат във великата матушка!

    Коментиран от #30, #52

    15:50 27.08.2025

  • 26 Руснаците

    14 24 Отговор
    на четвъртата година признаха,че в Украйна няма натовци !

    Коментиран от #39

    15:50 27.08.2025

  • 27 Московия -Тюpьмa народов

    10 21 Отговор
    Президентът на Азербайджан Илхам Алиев за първи път лично коментира рейдовете срещу азербайджанци в Русия и гибелта на двама граждани на страната по време на тях. По думите на Алиев, това е „безпрецедентен акт“. Той също така даде да се разбере, че Баку продължава да чака адекватна реакция от Москва на катастрофата на лайнера AzAl, който, по данни от предварителното разследване, е бил свален от руската ПВО. В интервю за телевизионния канал „Ал-Арабия“ той нарече също така окупация влизането на Азербайджан в СССР през 1920 г.
    „След разпада на Руската империя през 1917 г. беше образувана Азербайджанската демократична република. . Тя просъществува до април 1920 г., когато руската армия нахлу в Азербайджан и окупира страната“, каза той, добавяйки, че Азербайджан е създал своето държава, но „болшевиките я отнеха“.

    Освен това, Алиев, говорейки за това, че Азербайджан подкрепя териториалната цялост на Украйна, нарече войната в страната руско „нахлуване“.

    15:51 27.08.2025

  • 28 Русия е мощ и сила

    24 12 Отговор
    Русия не е бананчета република за да си правят джендарите каквото си искат.

    Коментиран от #93

    15:51 27.08.2025

  • 29 Я пък тоя

    24 8 Отговор

    До коментар #21 от "Трол":

    Коалицията на жалещите не желаещите или най-точно коалицията на жалките.

    15:51 27.08.2025

  • 30 Атина Палада

    15 24 Отговор

    До коментар #25 от "Огромни опашки пред Външно":

    в Русия останаха само алкохолици

    Коментиран от #33

    15:51 27.08.2025

  • 31 Герги

    13 7 Отговор
    може да има войски от Сомалия...Камбоджа и Мианмар...за тези Фюрера няма нищо против.

    15:51 27.08.2025

  • 32 Ветеран от протеста

    17 5 Отговор
    Защо им е ток на сви нетте в свинарника ?

    15:52 27.08.2025

  • 33 Всяка сутрин милиарди хора по света

    15 22 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    15:52 27.08.2025

  • 34 Що лъжите

    18 6 Отговор
    То и сега има под наслова….доброволци и инструктори. Повечето са на небето, другите имат билет за натам.

    15:53 27.08.2025

  • 35 Атина Палада

    20 10 Отговор
    Влизат руски войници да разминирват места,където се очаква,че са монтирани от украинците ..Отварят бомбите ,а те разминирани от самите украинци с надписи:- "Извинявайте братя руснаци"!
    Та,в Украйна натовските войски сега ги утализират на фронта,а тук ни лъжат,че били украинци..
    Затова по сведение на Киев ,от началото на годината над 200 хиляди украинци са дезертирали за Русия..Тези,които ги хващат по улиците и ги пращат на фронта ..От там украинците бягат в Русия...На фронта са натовските наемници и бандерите...

    Коментиран от #40, #41, #95

    15:53 27.08.2025

  • 36 МЪКЪ МЪКЪ

    17 6 Отговор
    Пак ще има затрупани натюфци.

    15:54 27.08.2025

  • 37 Анализатор

    14 26 Отговор
    В Украйна ще бъдат разположени войски на НАТО, за да гарантират че руския фашизъм повече няма да унищожава цивилизования свят.

    Коментиран от #43

    15:54 27.08.2025

  • 38 Ха ха ха ха

    22 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Абе вие я унижавате а тя ви бие зад врата ха ха ха

    15:54 27.08.2025

  • 39 Карго 200

    17 5 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаците":

    Трайно натовци в Осрайна не се задържат защото карго 200 редовно ги извозва ,в смисъл тези които не са на парчета.

    15:55 27.08.2025

  • 40 Бат Вальо -Истинския

    5 12 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    чудя се с този нос ,как правиш св...и ?

    15:55 27.08.2025

  • 41 Дългият

    4 11 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    е ти изби рибата...в един сайт заработваш евро а в друг рублети.и това в един и същи ден,конфликт на интереси,ще има санкции...

    Коментиран от #46, #54

    15:56 27.08.2025

  • 42 ОЩЕ НОВИНИ

    13 4 Отговор
    Руските войски проникват в индустриалния център на Украйна.
    НАТО ако още се мотат от Бандерия няма да остане нищо.

    15:56 27.08.2025

  • 43 Лука

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Анализатор":

    Аналлизаторчд ,ще ще ,ще ,много пожелателно звучи .

    15:56 27.08.2025

  • 44 Факти

    15 6 Отговор
    Русия: В Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО, защото постоянно ще им набиваме канчето.

    15:56 27.08.2025

  • 45 Факт

    9 18 Отговор
    Украйна не се нуждае от НАТО
    "Великия" геостратег Путин направи така че украинската армия е най боеспособна армия в НАТО!!!

    Коментиран от #51, #56

    15:56 27.08.2025

  • 46 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "Дългият":

    мама ме е учила-за пари всичко да правя :))))

    Коментиран от #59

    15:56 27.08.2025

  • 47 Аааа

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "хихихихихи":

    Туй е само един сКопен мОзък. Драска през ред, толкова може. Ограничена работа.

    15:57 27.08.2025

  • 48 Всичко е възможно..

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    През Вторара Световна САЩ и Русия се биха рамо до рамо против общ враг. Вярно, американците се включиха чак на края. Но все пак руски и американски войници се срещнаха на река Елба.

    15:57 27.08.2025

  • 49 Елементарно Уотсън !

    14 17 Отговор
    Русия няма ...НИКАКВИ права да определя политиката на другите държави ...
    Украйна може да прави каквото прецени за целесъобразно ...

    Коментиран от #81

    15:58 27.08.2025

  • 50 ха, ха, ха...

    10 11 Отговор
    Може да не трябва, но ще,ще! То и в Украйна не трябваше да се разполагат руски войски, но се разположиха.

    15:58 27.08.2025

  • 51 Това е безспорен

    0 10 Отговор

    До коментар #45 от "Факт":

    Факт.

    15:58 27.08.2025

  • 52 Тити

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "Огромни опашки пред Външно":

    Това са рускоговорящи укромаz. тии ,в интерес на истината и аз трудно ги различавах .

    15:59 27.08.2025

  • 53 Подкрепям

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Бих казал че те глави нямат а само касичка да дрънка центове. Навремето вдигаха два пръста, сега тролят за дребни.

    15:59 27.08.2025

  • 54 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дългият":

    Това за мините е самата истина ..
    А в друг български сайт аз не влизам...Ако някой си пише някъде със същия ник...не зная Влизам единствено в този сайт и то за развлечение...да се посмея тук с нашата ш.оро.шня...

    15:59 27.08.2025

  • 55 ОЩЕ НОВИНИ

    13 5 Отговор
    Полският президент Карол Навроцки наложи вето срещу удължаването на помощите за украинските бежанци, приети в страната.

    16:00 27.08.2025

  • 56 Истината

    13 3 Отговор

    До коментар #45 от "Факт":

    Само че си пропуснал един важен детайл ,укроармията в момента е най боеспособната армия във Вечните Ловни Полета .

    16:01 27.08.2025

  • 57 Контрактьор

    1 2 Отговор
    Тагда я пачему падписал уничтажят натовци для Путину ?

    16:01 27.08.2025

  • 58 Място за гробища на НАТО в Украйна

    11 5 Отговор
    Има предостатъчно.За тях няма да има милост както с украинците.

    16:02 27.08.2025

  • 59 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Абе стига си писал от моя ник ..Измисли си друг ник...
    И толкова ли е трудно да направиш психопортрет на форумците тук? Аз съм ви направила на всичките тук...Само по словоредите ви ...
    Явно за теб е трудно това,защото иначе щеше да знаеш,че за мен достойнството е по важно от парите . .

    Коментиран от #62, #66

    16:03 27.08.2025

  • 60 Мишел

    14 6 Отговор
    Руските ракети и дронове не правят разлика в Украйна между украински войски и натовски войски. Русия предупреди, че натовски войски в Украйна означават намеса на НатО в специалната операция. Така натовски войски в Украйна няма да има, защото няма натовски държави, които желаят да получават войниците си в поцинковани ковчези.

    16:05 27.08.2025

  • 61 Експерт

    3 1 Отговор
    Например,унгарски,словашки и български ?

    16:05 27.08.2025

  • 62 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    колежке-аз отдавна съм ти направила психопортрет-толкова си умна,че не знам как пазиш равновесие-предполагам от изпаренията в лабораторията -мозъка ти е пълна каша :))))

    Коментиран от #80

    16:06 27.08.2025

  • 63 Хайо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    И при тази дето е виновна да те има ще бъдат за да помагат на този дето е виновен да те има .

    Коментиран от #72

    16:06 27.08.2025

  • 64 Цък

    13 7 Отговор

    До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Промит мозък. Без интернет мога, но без храна и вода Не. Русия е брутен износител на храни. Ако Борисов случайно ти е пуснал водата изкъпи се и се събуди от 30 г сън.

    Коментиран от #70, #123

    16:06 27.08.2025

  • 65 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Европейският Райх няма друг избор освен да вкара войски в Укрия където те ще бъдат унищожени моментално с тактическо ядрено оръжие от Русия.Така колапсът на САЩ е гарантиран защото няма да има кой да купува техните боклуци.

    16:06 27.08.2025

  • 66 Таварищ

    2 6 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    На минимална ли си ?

    Коментиран от #82

    16:06 27.08.2025

  • 67 Хахахаха

    6 11 Отговор
    Значи в Армения войски на раша може, обаче в Украйна войски на НАТО не може!

    16:07 27.08.2025

  • 68 Още нещо

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Също така нямат нефт, газ, няма диаманти, няма дървесина, няма зърно, няма злато, няма паладий, няма редки метали, няма безкрайни природни красоти, няма древни градове, няма ракети, няма спътници, няма черен хайвер, няма риба, няма дивеч, няма истински мъже, няма армия, няма славни победи, няма уникални националности, и няма най-красивите жени на света, заедно с беларуските и украинките. Нещо пропуснах ли?

    16:07 27.08.2025

  • 69 Хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бат Вальо -Истинския":

    Незнайнико,освен родителите ти друг познава ли те ?

    16:07 27.08.2025

  • 70 Цвък

    2 7 Отговор

    До коментар #64 от "Цък":

    Водка,гречка и сельодка !

    16:08 27.08.2025

  • 71 Хайо

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Потърси спешна помощ.

    16:08 27.08.2025

  • 72 Атина Палада

    1 7 Отговор

    До коментар #63 от "Хайо":

    колега-не са ли ти казала,че е невъзпитано с пълна уста да се говори-преглътни първо спе...а и се забърши

    Коментиран от #76

    16:08 27.08.2025

  • 73 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тази дето е виновна да те има е унижавана всяка минута ,но и харесва .

    Коментиран от #78

    16:08 27.08.2025

  • 74 алоууу

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    кукуууу ти доре ли си бе💩

    16:09 27.08.2025

  • 75 ала.. И.Вазов

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бат Вальо -Истинския":

    И децата дават крушки ..... Ганьовчета подли, вече нямате братушки..((

    Коментиран от #132

    16:09 27.08.2025

  • 76 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Спе...е патент на такива като теб и на тази дето е виновна да те има ,само за това ми звъни всеки ден ,не може без спе..

    16:10 27.08.2025

  • 77 Тръмп

    2 3 Отговор
    ще разположи националната гвардия !

    16:10 27.08.2025

  • 78 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хаха":

    от гъ.а да не ти излиза

    16:10 27.08.2025

  • 79 Москалите

    5 11 Отговор
    нямат думата какво ще се случва в Украйна!

    Да си гледат блатото и да не се обаждат!

    16:10 27.08.2025

  • 80 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Ха ха ха ,обаче ти доказа,че нямаш уменията да правиш психопортрет!
    Ако ги имаше,щеше да знаеш,че за мен парите са на последно място а достойнството на първо!

    Коментиран от #87

    16:11 27.08.2025

  • 81 Вярно ли?

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Елементарно Уотсън !":

    Точно така ще стане..сигурно е

    16:12 27.08.2025

  • 82 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "Таварищ":

    Какво е това минимална?
    Ако говориш за минимална заплата...В много държави по света,включително в някои щати в САЩ няма такова нещо като " минимална работна заплата"! Или не го знаеш това?

    Коментиран от #108

    16:13 27.08.2025

  • 83 Правилно

    5 6 Отговор
    Ще бъдат разположени в Русия !

    Коментиран от #86

    16:15 27.08.2025

  • 84 Два дни

    1 6 Отговор
    до крайния срок на Тръмп !

    16:16 27.08.2025

  • 85 Копейки,

    6 9 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #103

    16:17 27.08.2025

  • 86 Хахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #83 от "Правилно":

    Може може да ги разположат в Русия,знаеш ли колко гора за сечене им там.

    Коментиран от #90

    16:18 27.08.2025

  • 87 Е то бива, бива, но чак толкова...

    3 5 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    "...за мен парите са на последно място а достойнството на първо "

    Я кажи какво според теб е достойнство, че може и ние да научим нещо ново.

    Коментиран от #113

    16:20 27.08.2025

  • 88 истината

    5 8 Отговор
    Това не е нещо , което руските убийци могат да решат.

    16:20 27.08.2025

  • 89 Инж1

    4 8 Отговор
    А какви войски да се разположат в Украйна!?!?!? Може би северокорейски?????

    Коментиран от #91

    16:21 27.08.2025

  • 90 Горите

    4 8 Отговор

    До коментар #86 от "Хахахаха":

    Ги сече Китай .
    Давай нататък .

    16:22 27.08.2025

  • 91 След онова

    5 8 Отговор

    До коментар #89 от "Инж1":

    Погребение
    Дебелият Шопар Ким
    Едва ли ще прати
    Ново Пушечно Месо
    На Путян

    16:23 27.08.2025

  • 92 ян бибиян

    3 6 Отговор
    Песков дето не е стъпвал в казарма прибра ли дъщеря си от Париж. Малката кифла харчеше крадените пари с широка ръка.

    16:24 27.08.2025

  • 93 Факт

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Русия е мощ и сила":

    Вече 11 години война и Русия не може да окупира изцяло украинските Донецка и Луганска области, но според копейките цялото НАТО треперело от руската армия !!! 😂

    Коментиран от #119

    16:25 27.08.2025

  • 94 Тръмп

    5 5 Отговор
    В Аляска обещах на Вова,защита от Украйна !

    16:25 27.08.2025

  • 95 Надрусан ли

    0 5 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Червеноперко?

    16:26 27.08.2025

  • 96 Никакво НАТО

    8 3 Отговор
    Аман от тези терористи

    16:26 27.08.2025

  • 97 Факти

    2 10 Отговор
    Украйна решава какви войски да има на нейна територия. Тя иска натовски войски, а не руски. Точка.

    Коментиран от #114, #145

    16:27 27.08.2025

  • 98 А за какво започна войната

    10 2 Отговор
    Помните ли?

    Коментиран от #106

    16:28 27.08.2025

  • 99 Съгласен

    5 3 Отговор
    Да благодарим на Песков, че ще спаси нашите деца да ги пратят в Украйна.

    16:29 27.08.2025

  • 100 Тръмп

    2 6 Отговор
    Ще изпратя националната гвардия в Москва,да пази Кремъл от украински дронове !

    16:29 27.08.2025

  • 101 Ами Така е

    6 2 Отговор
    срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември е най важното събитие за годината

    Коментиран от #118

    16:29 27.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ян бибиян

    2 6 Отговор

    До коментар #85 от "Копейки,":

    Крепостничеството беше отменено само на хартия. Останаха си същите страхливи роби.

    16:30 27.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Така е!

    7 2 Отговор
    В Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО. Точно за това започна и войната. Очевидно и
    За Русия правото на самозащита от НАТО е регламентирано в член 51 от Устава на ООН ! Нали ? Нали бре мушмули?
    ....съседа като си паркира малкото натовско танкче у двора и ти го насочи към хола ти кво ще правиш а? Мушмули ?.....член 51 от Устава на ООН ! Нали ?

    16:32 27.08.2025

  • 106 ян бибиян

    0 7 Отговор

    До коментар #98 от "А за какво започна войната":

    Ти на колко беше през 2014? На 78? И знаеш?

    Коментиран от #110

    16:32 27.08.2025

  • 107 Руснак

    6 2 Отговор
    Украйна е агресор !

    16:33 27.08.2025

  • 108 болгаринь..

    3 4 Отговор

    До коментар #82 от "Атина Палада":

    Объсаната палада оправи пенсионерите в елада и пристигна на турне тука..

    16:33 27.08.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ъхъъъъъ ...

    11 1 Отговор

    До коментар #106 от "ян бибиян":

    (През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    Коментиран от #120, #127

    16:35 27.08.2025

  • 111 Верно ли

    2 6 Отговор
    Путин искал да влиза в НАТО ?

    Коментиран от #124

    16:35 27.08.2025

  • 112 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #104 от "Нжгугъх":

    Напълно съм съгласен,само че има едно условие тая копейка трябва да бъде укронацистка.

    16:35 27.08.2025

  • 113 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Е то бива, бива, но чак толкова...":

    Ако беше проследил разговора ни с колегата по форум( в какво ме обвинява) който се подвизава с моя ник ,нямаше да задаваш въпроса..

    16:36 27.08.2025

  • 114 факти 2..

    5 3 Отговор

    До коментар #97 от "Факти":

    Вече масковците са официално в днiпро област..

    16:37 27.08.2025

  • 115 ян бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не пречи да ги изпратим там. Без връщане.

    16:39 27.08.2025

  • 116 Иуфаа

    2 3 Отговор
    Учете руски език, ей!!!

    Коментиран от #128

    16:39 27.08.2025

  • 117 Кво ни пука па на нас че

    4 4 Отговор
    заради руските атаки тази нощ над 100 000 "потребители" в три области са останали без ток? А? Ами няма да са вече потребители

    16:39 27.08.2025

  • 118 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ами Така е":

    Трябва ли да ползваш всякакви Междунар. Събития като повод за да ги "почетеш" с бутилка Твърд алкохол?Или Националните ни не са ти достатъчни...

    16:39 27.08.2025

  • 119 факт 2..

    5 3 Отговор

    До коментар #93 от "Факт":

    Бавно и потихонечку се батисват и изтощават бандерците-иначе на урсулците няма да е интересно

    16:40 27.08.2025

  • 120 ян бибиян

    2 5 Отговор

    До коментар #110 от "Ъхъъъъъ ...":

    Тъп виц. Някой смешен знаеш ли? Примерно кой инсталира Янукович че руския спецназ го спасяваше в Украйна?

    16:42 27.08.2025

  • 121 То да ти писне вече

    5 2 Отговор
    От украински "потребители"

    16:42 27.08.2025

  • 122 Денацификацията и демилитаризацията

    3 2 Отговор
    Са истинските гаранции за сигурност за Киев. Няма други.

    16:45 27.08.2025

  • 123 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Цък":

    Всяка държава е брутен износител на храни, глупчо. Искал си да кажеш нетен износител, тоест че износът е по-голям от вноса. Само дето тази година Русия стана нетен вносител на храни. Дефицитът й в търговията на храни е около 10%. Русия за пръв път стана нетен износител на храни през 2020 г., но приказката приключи само за 5 години. Да лъжеш в ерата на информацията е безсмислено. Всички имаме интернет и можем бързо да проверим истината.

    Коментиран от #133

    16:45 27.08.2025

  • 124 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #111 от "Верно ли":

    Да, Рюте си заминава и на негово място идвал Путин..А Медведев става президент на Русия:)

    16:48 27.08.2025

  • 125 Ами не е вярно че е

    2 0 Отговор
    дошъл моментът за ключовите приоритети и срокове за "гаранциите за сигурност" , (предаде Ройтерс.) МИР ИЛИ ПРИМИРИЕ ИМА ЛИ?

    16:50 27.08.2025

  • 126 По важният въпрос е

    3 1 Отговор
    Защо още не са разположени войски на НАТО в Израел и Палестина

    Коментиран от #136

    16:53 27.08.2025

  • 127 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #110 от "Ъхъъъъъ ...":

    Украйна може да си избира и сваля президенти колкото си иска. Това е нейно суверенно право. Русия се е разписала, че няма да се меси в политиката й. Прочети Будапещенския меморандум ако не вярваш. Някой прави ли проблем на Русия, че има нелегитимен президент? На Путин вторият и последен мандат изтече през 2008 г. Какво прави още на власт? Да убиваш опозицията и имитираш избори не те прави легитимен президент. Руснаците не го искат, но ги е страх да го свалят, защото ги репресира брутално. Руснаците масово подкрепят Украйна и се надяват украинците да ги освободят от Путин.

    Коментиран от #131, #135, #141

    16:54 27.08.2025

  • 128 Маргарита Симонян

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Иуфаа":

    Аз казах на моите деца
    Да учат Китайски.

    Скоро Руския ще го говорят
    Само Пияндурниците
    Седнали да фиркат Самагон

    16:56 27.08.2025

  • 129 Пригожин

    1 1 Отговор
    Шайгу
    Герасимов
    Белоусов

    Где Бензин ?

    С.....у.......к......а

    16:58 27.08.2025

  • 130 България

    2 0 Отговор
    трябва да разположи свои войски около нашите сънародници в Запорожие Одеса Херсон и т.н.
    Турция ще пази мюсюлманите.

    16:59 27.08.2025

  • 131 Чел съм го пич ...

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "Факти":

    Ама съм чел и условията на Беловежките споразумения впрочем от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет. По това време Украйна е поела неотменим ангажимент да остане необвързана, без ядрено оръжие и неутрална.

    17:02 27.08.2025

  • 132 "И децата дават крушки..."

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "ала.. И.Вазов":

    И Иван Вазов е имал своите издънки.

    17:02 27.08.2025

  • 133 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Факти":

    Пиле,за 2024г Русия е изнесла храни за 45 млрд долара и е внесла за по малко от 30 млрд ..Това са данните!
    Данни за 2025 г ....на края на годината ще излязат.
    Айде бегай сега да пиеш една лимонада:)

    17:03 27.08.2025

  • 134 Аааааа нема..нема

    1 1 Отговор
    Украйна е НАТО.

    17:03 27.08.2025

  • 135 Аре бре, верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "Факти":

    Украйна може да си избира и сваля президенти колкото си иска с Майдани финансирани и организирани от Запада ?

    Коментиран от #138

    17:04 27.08.2025

  • 136 По-важно е Конго

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "По важният въпрос е":

    А не Палестина!

    Коментиран от #140

    17:05 27.08.2025

  • 137 И кога

    1 0 Отговор
    срокове за гаранциите за сигурност на Палестина ще определят и ще дадат? А?

    17:07 27.08.2025

  • 138 Верно е, бре

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Аре бре, верно ли":

    Ти го разбра 10 години по-късно.
    Като светкавица русофилска си!

    Коментиран от #144

    17:07 27.08.2025

  • 139 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Нжгугъх":

    Абе поо Миар,ти си бил утрепан когато пияния ти ба щаа е приключил на рогозката .Май катти след това те е спасила .

    17:07 27.08.2025

  • 140 Ами Конго даже ни е по важно

    4 0 Отговор

    До коментар #136 от "По-важно е Конго":

    От Украинският коптор. Мидааа

    Коментиран от #142

    17:08 27.08.2025

  • 141 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Факти":

    Абе Цар Вулл скъссан,хвани гледай по нета травълинг уид Ръсъл,да видиш какви хранителни магазини има в Русия и какво има вътре ,за разлика от гомнатта които употребяваш .

    Коментиран от #143

    17:10 27.08.2025

  • 142 ПУТИН Е УКРАИНСКИ АГЕНТ

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "Ами Конго даже ни е по важно":

    ПОХАРЧИ СИ ВОЙНИЦИТЕ!

    17:10 27.08.2025

  • 143 Има кефир

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    сельодка и мноооого водка.
    Умнико смешен. Бъди правоверен русофил. Проверявай си инфото.

    Коментиран от #148

    17:12 27.08.2025

  • 144 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #138 от "Верно е, бре":

    Той пак го е разбрал,а заЛупените ш.оро.ши още не вдеват.:)..Ш.оро.шнята спори с мен,че Казахстан бил в РФ . :)))) Ш.орош.нята още живее в СССР:)))

    Коментиран от #149

    17:12 27.08.2025

  • 145 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Факти":

    Няма кой да ги пита тппп ите хохохоли какво искат ,само яко млатене докато умекнат,после е лесно .

    Коментиран от #147

    17:13 27.08.2025

  • 146 Сус бе!

    0 0 Отговор
    Копейки мърляви.

    Коментиран от #150

    17:14 27.08.2025

  • 147 А, така

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "ян бибиян":

    А бензина с купони.
    Когато и водката им стане с купони, тогава ще уврат руските кратуни.

    17:15 27.08.2025

  • 148 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Има кефир":

    Козяшки вувузеле ,гледай от вчера е клипа на шотландец живеещ в Москва,за най големия хранителен корт в Европа на 35000квм.,да видиш за какво иде реч .Сигурно от родното си Горно Надолнище и нужника навън не си и излизал .

    Коментиран от #151

    17:16 27.08.2025

  • 149 Ти не се обаждай от дупката

    0 1 Отговор

    До коментар #144 от "Атина Палада":

    Подмивай старците в гръцко и си трай.

    Коментиран от #152

    17:17 27.08.2025

  • 150 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Сус бе!":

    Суссс ще викаш на м@й касси когато квичи ,като я насиувашшш.

    17:18 27.08.2025

  • 151 шотландец живеещ в Москва

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Това вече е диагноза.
    Как да му вярваме???
    По-добре цитирай вуйна си.

    17:18 27.08.2025

  • 152 Q -Рестия

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Ти не се обаждай от дупката":

    Искаш ли сиренето да му измиеш ?

    17:18 27.08.2025

