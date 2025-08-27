Русия: В Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на НАТО

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски каза по-рано днес, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност, предаде Ройтерс.

"Военни командири, министри на отбраната и съветници по сигурността – подготвяме компонентите на бъдещата сигурност на различни нива. Ускоряваме процеса по уточняване на детайлите", написа Зеленски в "Екс".

Също така, президентът на Украйна каза, че заради руските атаки тази нощ над 100 000 потребители в три области са останали без ток.

"За жалост, бяха поразени енергийни съоръжения. Атаката доведе до спиране на електроснабдяването в Полтавска, Сумска и Черниговска област", добави той.